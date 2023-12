Heidenheim Freiburg 37. Gelbe Karte für Jonas Föhrenbach (1. FC Heidenheim 1846)

Für ein Foulspiel am Mittelkreis.

Leverkusen Bochum 35. Beim folgenden Eckstoß kommt im Gewusel ein Leverkusener an den Ball, bekommt das Spielgerät aber aus kurzer Distanz nicht entscheidend Richtung Tor gedrückt.

Heidenheim Freiburg 36. Gelbe Karte für Kiliann Sildillia (SC Freiburg)



E. Frankfurt M'gladbach 37. Mitterweile ist der Aufritt der Gladbacher in Frankfurt sehr selbstbewusst und spielbestimmend. Eintracht erlaubt sich hingegen zu viele unnötige Ballverluste und tritt derzeit nur auf der Stelle.

Heidenheim Freiburg 35. Heidenheim hat viel Platz, spielt seine Chancen aber nicht vernünftig zu Ende. Schöppner marschiert gen Strafraum und legt rechts rüber zu Dinkçi. Der schlägt im Strafraum einen Haken, anstatt aufs Tor zu schießen - Chance vertan.

Leverkusen Bochum 34. Von links geht es über die Mitte auf die rechte Seite, Bochum lässt sich jetzt zu einfach ausspielen. Frimpong kommt mit Tempo angerauscht, doch Riemann wehrt den Schuss aus halbrechter Position ab.

Stuttgart Augsburg 34. Leweling hat das 2:0 auf dem Fuß! Rechts am Strafraumeck steht er völlig frei und hält aus elf Meter voll drauf. Dahmen pariert mit dem Gesicht und geht danach erstmal zu Boden. Er steht kurz darauf aber wieder, dennoch ist er leicht gezeichnet im Gesicht. Was für eine Riesenchance für den VfB!

Wolfsburg Bayern 35. Die Münchener Führung hatte sich angedeutet. Die Gäste wurden in den letzten Minuten immer dominanter.

E. Frankfurt M'gladbach 35. Gelbe Karte für Nico Elvedi (Bor. Mönchengladbach)

Elvedi stoppt eine Umschaltaktion der Frankfurter mit einem taktischen Foul an Marmoush. Eine verdiente Gelbe Karte.

E. Frankfurt M'gladbach 34. ...schuppert sogar am 0:2! Wöber klaut den Hessen die Kugel und kommt danach auch zum Abschluss von der linken Seite. Trapp ist hellwach und boxt den Ball sicher zur Seite weg.

Wolfsburg Bayern 33. Tooor für Bayern München, 0:1 durch Jamal Musiala

Da ist die verdiente Führung für die Bayern! Müller hat auf dem rechten Flügel viel Platz. Er legt sich den Ball auf den linken Fuß und flankt in Richtung Fünfmeterraum. Musiala kommt relativ frei zum Kopfball. Bei seinem Abschluss aus kurzer Distanz hat Casteels keine Chance.

Stuttgart Augsburg 32. Wieder wird der VfB gefährlich. Die Gastgeber kombinieren sich über Führich und Mittelstädt auf die Grundlinie. Mittelstädts Pass in die Mitte kann Dorsch aber vor Guirassy zur Ecke grätschen.

E. Frankfurt M'gladbach 33. Die Frankfurter bauen von hinten heraus mit Ruhe auf und treiben den Ball durch die eigenen Reihen. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld rollt jedoch der Gladbach-Express und...

Leverkusen Bochum 32. Tooor für Bayer Leverkusen, 2:0 durch Patrik Schick

Bayer eiskalt, der Leverkusener Doppelschlag! Bochum steht viel zu offen. Hofmann hat rechts Platz und spielt die Kugel die Linie entlang zu Frimpong. Der Niederländer flankt aus vollem Lauf flach und scharf vor das Tor, Schick schiebt die Kugel aus etwa elf Metern links ins Eck.

Wolfsburg Bayern 32. Nächste Doppelchance für die Bayern! Erst zieht Sané aus 20 Metern ab. Casteels pariert den Schuss. Dann kommt aber noch eine Flanke von links in die Mitte. Müller kommt zum Kopfball. Sein Abschluss geht gegen den rechten Pfosten.

Heidenheim Freiburg 32. Gute Chance für Heidenheim! Eine Ecke von Dinkçi landet scharf auf dem ersten Pfosten, wo Kleindienst frei zum Kopfball kommt. Dieser ist zwar wuchtig, aber zu unplatziert, sodass Atubolu den Ball nach vorne abwehren kann.

E. Frankfurt M'gladbach 31. Erstmal geht es mit Gladbacher Fußball weiter! Die Seroane-Elf bleibt jetzt dran und ist weiter in der Offensive. Torschütze Wöber zeigt sich im linken Strafraum-Eck erneut und tankt sich mit einem Heber als eigene Vorlage fast bis vor Trapp durch.

Stuttgart Augsburg 30. Eine halbe Stunde ist vorbei am Neckar und der VfB führt hochverdient gegen den FC Augsburg, welcher noch zu zaghaft nach vorne agiert. Der aktuelle Tabellendritte spielt das hingegen bislang souverän.

Leverkusen Bochum 30. Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Patrik Schick

Der Gefoulte tritt selber an und versenkt den Ball aus elf Metern unten links. Nach mehr als einem Jahr trifft der tschechische Stürmer wieder in der Bundesliga!

Heidenheim Freiburg 31. Freiburg bekommt eine Ecke von links, die Sallai scharf auf den Elfmeterpunkt bringt. Mainka steigt hoch und klärt per Kopf. Heidenheim kann kontern, doch Röhl klärt anschließend im eigenen Strafraum, bevor Maloney zum Abschluss kommt.

Leverkusen Bochum 28. Elfmeter für Leverkusen! Und dann geht es plötzlich schnell: Über einen tiefen Steilpass wird Schick Richtung Strafraum geschickt. Der Tscheche nimmt Tempo auf und umkurvt Riemann nach links. Der VfL-Keeper rauscht mit viel Geschwindigkeit heran, zieht die Hände noch weg, trifft den Bayer-Stürmer aber dennoch.

Wolfsburg Bayern 30. Bayerns Druck wird immer höher. Wolfsburg steht jetzt viel am eigenen Strafraum.

E. Frankfurt M'gladbach 30. Dass das erste Tor der Partie nach einem Standard fällt, passt zum bisherigen Charakter des Spiels. Wie reagieren jetzt die Hausherren auf den Rückschlag?

Leverkusen Bochum 27. Schick findet von der rechten Strafraumkante mit einem scharf gespielten, halbhohen Pass Xhaka, dem die Kugel jedoch verspringt. Der Mittelfeld-Stratege hätte hier mal zum Schuss kommen können.

Stuttgart Augsburg 28. Die Hausherren machen nun etwas für die Ballbesitzstatistik und lassen den Ball in den eigenen Reihen laufen, ohne die Druck nach vorne zu machen.

Wolfsburg Bayern 27. Dicke Chance für den FCB! Sané dribbelt sich rechts in den Strafraum. Er spielt quer auf Müller, der die Kugel aus kurzer Distanz nicht über die Linie bekommt. Der Ball landet zwölf Meter vor dem Tor bei Guerreiro der direkt abzieht. Sein Flachschuss geht knapp rechts am Tor vorbei.

Leverkusen Bochum 26. Vieles spielt sich im Mittelfeld an, viele kleine Fouls werden im Bereich der Mittellinie abgepfiffen und viele Zweikämpfe geführt. So stört der VfL aber recht effektiv den Spielfluss des Gastgebers.

Heidenheim Freiburg 28. Das Geschehen spielt sich weiterhin zwischen beiden Strafräumen ab. Es gibt bisher wenige klare Tormöglichkeiten.

Wolfsburg Bayern 26. Kane steckt klasse auf Müller durch. Müller kommt im Strafraum aber nicht zum Abschluss. Der Ball landet im Rückraum bei Pavlović, dessen Schuss geblockt wird.

E. Frankfurt M'gladbach 27. Tooor für Bor. Mönchengladbach, 0:1 durch Max Wöber

Die 1:0-Führung für die Gladbacher! Honoarat übernimmt zugleich die Ecke und flankt den Ball ideal in den hohen Fünfer. Wöber ist in der Luft ohne Gegenspieler und köpft den Ball ins linke Eck. Über den Innenpfosten trudelt die Kugel ins Tor.

E. Frankfurt M'gladbach 26. Honorat nimmt es auf der rechten Außenbahn mit Pacho auf und holt dank seines Körpereinsatzes eine Ecke für die Borussia heraus. Was folgt?

Stuttgart Augsburg 25. Wieder bringt Undav einen gefährlichen Pass in die Spitze, diesmal zu Guirassy. Der verpasst das Leder allerdings hauchzart.

Leverkusen Bochum 24. Antwi-Adjeis weit geschleuderte Einwürfe strahlen auch noch nicht die Gefahr aus. Bernardo kommt zwar mit dem Kopf an die Kugel, kann aber kaum Druck erzeugen.

Wolfsburg Bayern 25. Der VfL spielt bisher sehr aggressiv. Zesiger hat schon die Gelbe Karte bekommen. Jenz hätte sie sich eben verdient gehabt und auch Bornauw hat schon ein gelbwürdiges Foul begangen. Stegemann pfeift bisher sehr großzügig.

E. Frankfurt M'gladbach 25. Eigentor-Alarm bei Frankfurt! Pacho spielt einen eigentlich handelsüblichen Rückpass zum Torhüter etwas zu sorglos und macht beinahe aus 40 Metern ein Eigentor. Trapp muss schnell zurückeilen und stoppt den Ball ein paar Meter vor der Torlinie.

Stuttgart Augsburg 24. Undav diesmal als Vorlagengeber? Er chipt den Ball auf den linken Flügel zu Führich. Der geht nach innen und zieht ab, jedoch verzieht er deutlich über das Tor.

Heidenheim Freiburg 25. Kleindienst kommt rechts im Strafraum in eine aussichtsreiche Abschlussposition. Der Stürmer will gerade aufs Tor feuern, doch dann spritzt Ginter noch dazwischen und kann den Abschluss verhindern - eine gute Rettungstat von Ginter.

Leverkusen Bochum 23. Ein Halbfeldfreistoß des Revierklubs sorgt mal für ein wenig Trubel im Leverkusener Strafraum. Doch Paciência tritt den ruhenden Ball deutlich zu kurz, Bayer verteidigt das problemlos.

Wolfsburg Bayern 23. Sané schießt einen Freistoß aus 25 Metern zentraler Position direkt aufs Tor. Casteels fängt den Ball.

Leverkusen Bochum 22. So weit, so unspektakulär. Viele Strafraumaktionen waren im ersten Viertel dieses Abendspiels noch nicht zu begutachten.

E. Frankfurt M'gladbach 22. Netter Schlenzer! Eintrachts Verteidiger Pacho ist nach einer Ecke wieder vorne mit dabei und probiert es mit einem gefühlvollen Schuss aus 18 Metern. Der Ball driftet mit ordentlich Effet knapp übers Tor.

Stuttgart Augsburg 22. Die Fuggerstädter zeigen sich wenig beeindruckt und gehen direkt wieder in ihr Offensivspiel über, doch die zwingenden Aktionen fehlen noch.

Heidenheim Freiburg 23. Busch chippt den Ball aus dem rechten Halbfeld auf den zweiten Pfosten. Dort gewinnt Gulde das Luftduell gegen Kleindienst und köpft den Ball aus der Gefahrenzone.

E. Frankfurt M'gladbach 21. Guter Angriff der SGE! Chaïbi findet eine Lücke im Rückraum vor der Fohlen-Abwehr und schickt Dina-Emimbe mit einem flachen Pass tief vor den linken Pfosten. Vor Nicolas traut sich der Franzose aber nicht den Abschluss zu und verzettetlt sich mit einem weiteren Pass.

Leverkusen Bochum 20. Leverkusen hat mehr Ballbesitzphasen, was zu erwarten war. Doch bisher fällt den Hausherren gegen die kompakte Defensivformation der Bochumer nicht viel ein.

Heidenheim Freiburg 22. Pieringer hat über links viel Platz und nimmt Tempo auf. Sein Flankenversuch rutscht ihm aber über den Fuß und geht am Ende zwei Meter über den Kasten - eine unglückliche Szene.

Wolfsburg Bayern 20. Gelbe Karte für Aleksandar Pavlović (Bayern München)

Pavlović hält Arnold in der Wolfsburger Hälfte fest, um einen Konter zu verhindern. Für das taktische Foul bekommt er die Gelbe Karte.

Stuttgart Augsburg 19. Die passende Reaktion vom VfB Stuttgart nach der 0:3-Niederlage in München. Wie reagieren die Gäste nun?

Wolfsburg Bayern 20. Sané flankt von der rechten Strafraumecke vor das Tor. Jenz klärt per Kopf.

Leverkusen Bochum 18. Antwi-Adjei tritt Frimpong auf die Ferse. Der Leverkusener bleibt liegen, kann aber nach kurzer Pause weiterspielen.

Heidenheim Freiburg 20. Wann wird es mal so richtig gefährlich vorm Freiburger Tor? 20 Minuten sind gespielt und die Heidenheimer sind das spielbestimmende Team. Immer wieder geht es schnell über die Außen, ohne dass es letztendlich gefährlich wird.

E. Frankfurt M'gladbach 20. Daher müssen wir ein wenig auf die nächste Torchance warten. Derzeit verlässt der Ball kaum noch das Mittelfeld.

Wolfsburg Bayern 18. Wolfsburg ist jetzt besser im Spiel. Die Hausherren haben auch teilweise Ballbesitzphasen. Sie kommen aber noch nicht in den Strafraum.

E. Frankfurt M'gladbach 17. Die Partie ist geprägt von vielen intensiven Zweikämpfen und Duellen im Mittelfeld. Im Spiel nach vorn gibt es häufig schnelle Vorstöße, wobei auf beiden der letzte Pass oft noch daneben geht.

Leverkusen Bochum 16. Hofmann läuft mal bis zur Grundlinie, stand beim Zuspiel von Andrich aber in Abseitsstellung. Die leicht veränderte Werkself zeigt sich noch nicht so passsicher wie so häufig zuvor in dieser Saison.

Stuttgart Augsburg 18. Tooor für VfB Stuttgart, 1:0 durch Deniz Undav

Der VfB belohnt sich! Stiller bringt eine Ecke von rechts an den kurzen Pfosten. Dort steht Undav relativ teilnahmslos, doch er bekommt die Kugel und hämmert diese direkt vom Fünfmeterraumeck hoch ins kurze Eck. Dahmen und seine Verteidiger sind überrascht und können nichts mehr machen. Das neunte Saisontor für den Stuttgarter.

Heidenheim Freiburg 17. Föhrenbach wird per Steilpass über rechts geschickt. Seine Flanke von der Grundlinie in die Mitte findet aber keinen Abnehmer.

Leverkusen Bochum 15. Paciência bleibt nach einem weiten Einwurf mit seinem Schuss im Strafraum hängen. Ein Nachschuss aus dem Rückraum wird abgefälscht, den folgenden Eckstoß schnappt sich Hrádecký aus der Luft.

Stuttgart Augsburg 15. Der VfB arbeitet an der Führung. Mittelstädt sucht mit seiner flachen Hereingabe erneut Undav. Der denkt, in seinem Rücken steht ein Mitspieler besser und lässt die Kugel durch. Dem ist aber nicht so und der FCA klärt.

Heidenheim Freiburg 15. Kübler bringt einen Einwurf von der linken Seite weit in den Strafraum. Die Heidenheimer sind eng dran und können klären.

Wolfsburg Bayern 15. Wenn die Wölfe das Spiel schnell verlagern, haben sie teilweise viel Platz. Mæhle steckt den Ball nach einem Seitenwechsel links in den Strafraum auf Arnold. Dessen Hereingabe wird geblockt.

E. Frankfurt M'gladbach 15. Die Gastgeber steigern sich nun und erhalten mehr Spielanteile mit Ball. Erstmal versammelt sich die SGE-Offensive auch mal längere Zeit für dem Tor der Fohlen.

Leverkusen Bochum 13. Der VfL darf sehr glücklich mit dieser Anfangsphase sein. Leverkusen hat derweil noch den ein oder anderen Fehlpass im Spielaufbau dabei - ungewohnt für die Mannschaft von Xabi Alonso.

Stuttgart Augsburg 13. Undav trifft den Pfosten! Leweling wird über den rechten Flügel geschickt und zieht selbst in die Box. Er gibt zu Guirassy, welcher einen Doppelpass mit Undav spielt. Undav zieht aus gut 15 Metern zentral ab und trifft den Außenpfosten!

E. Frankfurt M'gladbach 12. ...die erste Torchance für die Hessen! Pacho kommt vom linken Pfosten zweimal zum Kopball, kann Nicolas im Tor der Gäste aber nicht überwinden. Beide Kopfbälle landen genau auf dem Körper von Nicolas.

Leverkusen Bochum 11. Auf der anderen Seite möchte Wirtz seine schnellen, kleinen Bewegungen erstmals im gegnerischen Strafraum gewinnbringend einsetzen. Doch die Bochumer Verteidiger zeigen sich hartnäckig und blocken schließlich einen Schuss.

Stuttgart Augsburg 12. Nun ertönt auch der lautstarke Support aus den Fankurven. Die DFL bekommt direkt ihr Fett weg.

Wolfsburg Bayern 13. Guerreiro zieht aus der zweiten Reihe ab. Sein Schuss wird geblockt.

Heidenheim Freiburg 13. Die Gastgeber haben mehr Ballbesitz, ohne ins letzte Angriffsdrittel vorzustoßen. Freiburg agiert abwartend und lauert auf Fehler der Heidenheimer.

Leverkusen Bochum 10. Nur kurz darauf ist Antwi-Adjei durch, die Bochumer finden mit ihrem schnellen vertikalen Spiel gut die Lücken bei der Werkself. Der Abschluss des flinken Offensivspielers wird entscheidend abgefälscht - abermals von Stanišić, der zum zweiten Mal wichtig klärt!

E. Frankfurt M'gladbach 12. Jetzd wird Eintracht aktiver! Zunächst zieht Chaïbi rechts bis zur Torauslinie durch und spitzelt einen Flachpass in den leeren Fünfer. Dort rettet Honorat vor Marmoush und haut den Ball ins Toraus. Es gibt Ecke und...

Stuttgart Augsburg 11. Gelbe Karte für Ermedin Demirović (FC Augsburg)

Frühe Gelbe Karte für den FCA-Stürmer! Er verstoppt einen Ball und hält dann im Nachsetzen gegen Karazor im grätschen drüber. Die Karte muss Siebert zeigen.

Leverkusen Bochum 9. Bochum erobert im Mittelfeld den Ball, schnell geht es in die Tiefe. Paciência steckt die Kugel schließlich zu Asano durch, in höchster Not grätscht Stanišić ihm das Leder von den Füßen.

E. Frankfurt M'gladbach 11. Die Frankfurter setzen in der Anfangsphase oft auf lange Bäll in Richtung Marmoush. Die Gladbacher Defensive kann die hohen Hereingaben bislang aber abwehren.

Wolfsburg Bayern 11. Gelbe Karte für Cédric Zesiger (VfL Wolfsburg)

Sané legt sich den Ball im Mittelfeld an Zesiger vorbei. Zesiger hält Sané fest, damit er ihm nicht davon läuft. Dafür gibt es Gelb.

Wolfsburg Bayern 11. Im Mittelfeld agieren beide Mannschaften noch etwas ungenau. Bayern ist aber überlegen.

E. Frankfurt M'gladbach 9. Auf der andereren Seite startet Hack durch und will Pléa für einen Doppelpass mit dazu nehmen. Die Eintracht-Abwehr passt auf und stellt sich in Person von Tuta in den Passweg.

Stuttgart Augsburg 10. Auch wenn der Support von den Rängen noch fehlt, diese Auftaktphase macht richtig Spaß! So darf es gerne weitergehen.

Leverkusen Bochum 7. Die Bochumer laufen hoch an. Innerhalb von Sekunden zeigen sich Vor- und Nachteil des Pressings: Erst spielt Hrádecký im Spielaufbau einem Bochumer den Ball in den Fuß, doch der VfL nutzt dies nicht aus. Auf der rechten Außenbahn kontert Frimpong mit seinem Tempo die Gäste dann aus, sein Abschluss von halbrechten 14Metern ist schließlich zu unplatziert und Beute für Riemann.

Stuttgart Augsburg 8. Jetzt macht es Guirassy selbst! Undav setzt seinen Sturmpartner gut in Szene. Der zieht aus 17 Metern ab, doch Dahmen ist zur Stelle und pariert.

Heidenheim Freiburg 10. Heidenheim war bis hierhin eigentlich gut im Spiel, doch die Freiburger gehen mit ihrem ersten Torabschluss in Führung. Wie reagieren die Gastgeber auf den frühen Rückschlag?

Wolfsburg Bayern 8. Beinahe die Führung für Bayern! Erneut bringt Pavlović einen Freistoß als Flanke in den Strafraum. Ein Wolfsburger Verteidiger geht mit dem Kopf zum Ball, bekommt ihn aber nicht geklärt. In einer Bogenlampe landet das Spielgerät vor den Füßen von Kane, der volley aus acht Metern abzieht. Casteels fängt den zentralen Schuss.

E. Frankfurt M'gladbach 7. Falsche Entscheidung: Dina-Ebimbe verfolgt auf dem linken Flügel einen hohen Ball mit den Augen und sieht vor sich den bereits startenden Max. Der Frankfurter will den Ball lieber erst annehmen und verpasst damit eine durchaus gefährliche Vorlage für Max.

Stuttgart Augsburg 7. Eckball für die Gäste - Jensens Hereingabe kann der VfB jedoch klären. Daraus entsteht eine Konterchance für die Gastgeber über Leweling. Der sucht in der Mitte Guirassy und findet diesen auch. Aber anstatt dass der abschließt, will er Undav mitnehmen. Eine Fehlentscheidung, denn sein Pass fängt Dahmen ab.

Leverkusen Bochum 6. Der Ballbesitz wechselt aktuell viel, es kommt noch kein richtiger Spielaufbau auf beiden Seiten auf. Das ist natürlich eher im Sinne der Gäste aus dem Ruhrpott.

Heidenheim Freiburg 7. Tooor für SC Freiburg, 0:1 durch Lucas Höler

Was für ein Start für den Sportclub! Dōan schickt Röhl per Steilpass über die rechte Seite und Föhrenbach kommt nicht mehr hinterher. Der Querpass landet punktgenau in der Mitte bei Höler, der den Ball aus acht Metern frei vor Müller links ins Eck schiebt.

E. Frankfurt M'gladbach 6. Für die SGE geht noch nichts nach vorne. In der Anfangsphase drücken eher die Gäste auf die gegnerische Abwehr und geben erstmal die Richtung vor.

Wolfsburg Bayern 6. Pavlović bringt den fälligen Freistoß von der linken Seite in den Fünfmeterraum. Der Ball landet auf dem Kopf von Kim. Der Innenverteidiger köpft aber deutlich drüber.

Heidenheim Freiburg 6. Den darauffolgenden Freistoß vom rechten Strafraumeck zirkelt Busch über die Freiburger Mauer und dann knapp links neben das Tor.

Stuttgart Augsburg 5. Engels geht das erste Mal auf dem linken Flügel, nachdem Anton die Kugel zuvor etwas übermütig verloren hat. Die Engels-Flanke findet am Ende aber nur Nübel im VfB-Kasten.

Wolfsburg Bayern 5. Musiala geht am Wolfsburger Strafraum zu Boden. Das war ein klares Foul von Vranckx, aber zum Glück für den VfL außerhalb des Strafraums.

Leverkusen Bochum 4. Mit einem weiten Schlag von Hrádecký geht es schließlich weiter, die Bochumer fangen diesen ab. Sportlich geht es in Leverkusen eher gemütlich los.

Heidenheim Freiburg 5. Gelbe Karte für Manuel Gulde (SC Freiburg)

Dinkçi will über rechts mit Tempo in den Strafraum eindringen. Gulde zieht ihm am Trikot und stoppt ihn kurz vor der Sechzehnerkante.

Wolfsburg Bayern 4. Erste Chance für Wolfsburg! Die Münchener verlieren den Ball an der Mittellinie. Svanberg macht Tempo und geht zentral in den Strafraum. Er zieht ab. Sein Schuss ist aber zu zentral und deshalb kein Problem für Neuer.

Leverkusen Bochum 3. Im Gästeblock wurde Pyrotechnik gezündet. Nebel zieht ins Stadion, der eine Fortsetzung der Partie aktuell verhindert. Auch die Leverkusen-Fans haben für viel Rauch gesorgt - allerdings bereits im Vorfeld der Partie, als sie den eigenen Vereinsbus lautstark empfingen.

E. Frankfurt M'gladbach 4. Die Borussia nähert sich an! Auch Hack sitcht auf der linken Seite hervor und dribbelt sich mit enge Ballführung bis in den Sechzehner. Etwas verspätet geht dann allerdings doch noch die Fahne hoch: Abseits!

Stuttgart Augsburg 4. Verhaltener Beginn in Stuttgart mit etwas mehr Ballbesitz für die Gäste. Doch gefährlich wird hier noch niemand.

Wolfsburg Bayern 4. Bayern kommt in den ersten Minuten noch nicht ins letzte Drittel. Der VfL steht eng gestaffelt.

E. Frankfurt M'gladbach 2. Gladbach mit dem ersten Abschluss! Nach einem Vorstoß von Koné über die linke Seite übernimmt Scally und ballert aus 25 Metern und halbrechter Position aufs Tor. Der Ball dreht sich etwas zu hoch ab und landet im Fangnetz hinter SGE-Keeper Trapp.

Stuttgart Augsburg 1. Die Partie ist nur wenige Sekunden alt, als Jensen Mittelstädt mit dem Arm im Gesicht trifft. Der VfB-Verteidiger bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht erstmal liegen, kann dann aber weitermachen.

Leverkusen Bochum 1. Los geht's! Leverkusen spielt in den schwarzen Trikots mit rotem Kreuz auf der Brust, Bochum agiert in Weiß.

Wolfsburg Bayern 2. Wolfsburg spielt sich das erste Mal über die linke Seite in den Strafraum. Dann flankt Mæhle von der Grundlinie vor das Tor. Kim klärt per Kopf.

Leverkusen Bochum 1. Spielbeginn

Heidenheim Freiburg 2. Die Gastgeber kommen gut rein und spielen munter nach vorne. Eine Flanke von Dinkçi aus dem rechten Halbfeld fliegt durch den Strafraum und landet schließlich im Toraus.

Leverkusen Bochum Daniel Schlager wird die Partie leiten, Dr. Matthias Jöllenbeck sitzt unweit der BayArena im Kölner Keller.

Stuttgart Augsburg 1. Die Partie läuft! Die Augsburger stoßen an und tragen ihre grünen Auswärtsdress.

E. Frankfurt M'gladbach 1. Wir gehen hinein! Schiedsrichter Florian Badstübner pfeift die Partie an. Die Gladbacher gastieren in weißen Trikots, Eintracht trägt Rot und Schwarz.

Wolfsburg Bayern 1. Spielbeginn

Heidenheim Freiburg 1. Der Ball rollt. Heidenheim stößt an in roten Trikots. Freiburg ist in Grau und Schwarz unterwegs.

Heidenheim Freiburg 1. Spielbeginn

Stuttgart Augsburg 1. Spielbeginn

E. Frankfurt M'gladbach 1. Spielbeginn

E. Frankfurt M'gladbach Welches Team legt seinen Fans nochmal einen Sieg unter den Weihnachtsbaum? Lassen wir uns überrascheng, gleicht geht's in Frankfurt los!

Stuttgart Augsburg Rein in die MHPArena! Die 22 Akteure betreten das Spielfeld. Doch viel Stimmung ist noch nicht im Stadion. Auch heute wird in den ersten 12 Minuten in den Fankurve geschwiegen und damit der Unmut gegenüber der DFL und deren Entscheidung über einen Investoreneinstieg kundgetan.

Leverkusen Bochum Xabi Alonso rotiert nach einem intensiven Programm (acht Spiele in den letzten 26 Tagen) viermal und testet damit auch für den Januar, in dem ihm einige Spieler wegen des Afrika-Cups fehlen werden. Denn im Vergleich zum 3:0-Sieg gegen Frankfurt sitzen Boniface, Tapsoba und Kossounou nur auf der Bank. Schick, Stanišić und Hincapié laufen an ihrer Stelle auf. Zudem läuft Andrich für den gelbgesperrten Palacios auf.

Leverkusen Bochum VfL-Trainer Thomas Letsch hätte es wohl am liebsten bei der gleichen Elf wie beim 3:0 gegen Union Berlin belassen. Doch Stögers fünfte Gelbe Karte zwingt ihn zum Handeln, Bero ersetzt ihn. Es ist die einzige Änderung in der Bochumer Startformation.

Heidenheim Freiburg Schiedsrichter der Partie ist Benjamin Brand. Seine Assistenten an der Seitenlinie Thomas Stein und Christian Leicher. Als VAR ist Tobias Stieler im Einsatz.

Stuttgart Augsburg Geleitet wird dieses Duell von Schiedsrichter Daniel Siebert. Er leitete bereits zwei Heimspiele des VfB in dieser Saison. Beide wurden gegen Bochum (5:0) und Wolfsburg (3:1) gewonnen. Also ein gutes Omen für den VfB, wenn der 39-jährige Berliner hier zu Gast ist?

Leverkusen Bochum Die Werkself kann heute einen geschichtsträchtigen Rekord brechen. 1982/83 blieb der HSV ebenfalls 24 Spiele lang ungeschlagen, die Hamburger erwischte es im 25. Spiel. Leverkusen kann den alleinigen Rekord aufstellen.

Leverkusen Bochum Leverkusen hat zu Hause beinahe die maximale Punkteausbeute geholt, allein das 2:2-Unentschieden gegen Bayern steht einer perfekten Bilanz im Wege. Folgt heute Heimsieg Nummer acht?

Leverkusen Bochum Bochum benötigt natürlich weiterhin jeden Punkt gegen den Abstieg, aktuell hat der VfL 16 Zähler und damit sechs Punkte Vorsprung auf Mainz auf dem Relegationsplatz. Von den 16 Punkten hat Bochum sechs in der Fremde geholt, nur in Darmstadt konnte der VfL dreifach punkten.

Leverkusen Bochum Und auch die aktuelle Formkurve der Bochumer deutet auf eine schwierige Aufgabe für Leverkusen hin. Der VfL hat am Samstag Union Berlin mit 3:0 deutlich geschlagen - obwohl die Köpenicker mit dem neuen Trainer einen Aufschwung erleben wollen. Auch das vorige Heimspiel hat Bochum gegen den VfL Wolfsburg mit 3:1 erfolgreich bestritten. Die 1:3-Auswärtsniederlage bei der TSG Hoffenheim dazwischen markiert die einzige Niederlage in den letzten sieben Ligaspielen.

E. Frankfurt M'gladbach Bei den Hausherren gibt es dagegen drei Änderungen: Max und Skhiri kommen neu ins Mittelfeld, dazu darf auch Angreifer Marmoush wieder mitspielen, der zuletzt noch gesperrt war.

E. Frankfurt M'gladbach Trotz der Englischen Woche verzichtet Gladbach-Trainer Gerardo Seoane heute auf personelle Änderungen und vertraut der Elf, die zuletzt gegen Bremen ein 2:2-Unentschieden holte.

Wolfsburg Bayern Gegen Stuttgart hatte der FC Bayern verhältnismäßig wenig Ballbesitz. Wie wird es heute gegen den VfL Wolfsburg aussehen? „Wir wollen besser im Ballbesitz sein. Das hängt auch davon hab, was der Gegner macht. Stuttgart hat eine spezielle Art, zu spielen. Wolfsburg hat eine ganz andere. Wir erwarten wieder eine Fünferkette und ein sehr dichtes Mittelfeld. Wir werden abwarten, aber das Ziel ist schon, sich immer wohlzufühlen und immer eine Antwort zu haben", sagte Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz.

Stuttgart Augsburg Jess Thorup weiß über die Schwere der heutigen Aufgabe. Der VfB sei für ihn eine der größten Überraschungen der Saison. Vor allem im Ballbesitz sehe er die Stärke der Stuttgarter. Doch sein Team zeigte am vergangenen Wochenende, dass es mit einem Top-Gegner mithalten kann. Dementsprechend lässt er dieselben elf Spieler starten, die gegen den BVB begonnen haben.

Heidenheim Freiburg "Wir haben einen hohen Respekt vor Heidenheim. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch in den kommenden Jahren in der Bundesliga spielen werden. Heidenheim hat mit die besten Standards der Liga und ist zuhause enorm stark", so Freiburg-Trainer Streich vor dem Spiel über den heutigen Gegner.

Wolfsburg Bayern „Wir müssen nicht viel diskutieren, das ist mit Leverkusen die beste Mannschaft in der Bundesliga – eine Mannschaft, die gerade vorne sehr viel individuelle Qualität hat. Für uns ist das ein Bonusspiel, niemand erwartet etwas. Die Art, wie wir letztes Jahr hier gegen Bayern aufgetreten sind, war sehr gut. Wir müssen mutig sein", sagte Niko Kovač auf der gestrigen Pressekonferenz.

Leverkusen Bochum Leverkusen ist die in dieser Spielzeit einzige verbliebene ungeschlagene Mannschaft der europäischen Top-5-Ligen. Heute Abend wartet mit dem VfL Bochum die Mannschaft, die Leverkusen zuletzt besiegen konnte. Zum Abschluss der letzten Saison gewann der Revierklub "anne Castroper" mit 3:0 - von den folgenden 24 Spielen verlor Leverkusen dann keines mehr.

E. Frankfurt M'gladbach Auch Borussia Mönchengladbach will mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen und könnte mit einem Sieg in Frankfurt die 20-Punkte-Marke knacken. Zum Problem könnte dabei allerdings die Auswärtsschwäche werden: Die Fohlen sind in der Fremde nach wie vor zu harmlos und gewannen im gesamten Jahr 2023 nur zwei von 17 Auswärtsspielen.

Stuttgart Augsburg Hinter den Fuggerstädtern liegt eine ereignisreiche Hinserie. Bis Mitte Oktober steckte der FCA im Tabellenkeller und trennte sich dann von Enrico Maaßen. Bis dato eine richtige Entscheidung, wenn man sich die Bilanz von Neucoach Jess Thorup ansieht. Der Däne absolvierte bislang acht Spiele, fuhr drei Siege, vier Remis und nur eine Niederlage ein. Macht aktuell Rang zehn, mit einem gesunden Polster auf die hinteren Plätze. Zuletzt gab es ein 1:1 für die bayrischen Schwaben gegen Borussia Dortmund.

Wolfsburg Bayern Thomas Tuchel nimmt beim FC Bayern keinen Wechsel im Vergleich zum 3:0 gegen Stuttgart vor. Das ist aber vor allem der Tatsache geschuldet, dass Goretzka und Kimmich nach wie vor krank sind. Der Trainer hat kaum Alternativen. Es sitzen nur sechs Spieler auf der Bank.

Leverkusen Bochum So oder so möchten Xabi Alonso und sein Team heute ein furioses Jahr 2023 mit einem Sieg gegen Bochum abschließen. Die Werkself hat schon im Frühjahr mit dem Erreichen des Europa-League-Halbfinals und einer starken Rückrunde überzeugt, seit dem Saisonbeginn 2023/24 läuft es überragend. In einer nahezu perfekten Hinserie machten sich Wirtz und co. aufgrund ihrer Leistungen zum Meisterschaftsanwärter und überwintern nebenbei auch im DFB-Pokal und in der Europa League.

Wolfsburg Bayern Zum Personal: Niko Kovač nimmt beim VfL zwei Wechsel im Vergleich zum Sieg gegen Darmstadt vor. Lacroix ist aufgrund der roten Karte gesperrt. Für ihn startet Zesiger in der Innenverteidigung. Außerdem ist Arnold von seiner Gelbsperre zurück. Er ersetzt Gerhardt im zentralen Mittelfeld.

Leverkusen Bochum Leverkusen ist bereits "Weihnachtsmeister" in der Bundesliga, die Werkself wird auf jeden Fall zur Winterpause auf Platz eins stehen. Den Titel als Herbstmeister - oder besser gesagt als beste Hinrundenmannschaft - muss Leverkusen sich noch verdienen. Da die Bayern noch ihr Nachholspiel gegen Union Berlin ausstehen haben und der 17. Spieltag erst im nächsten Jahr ausgetragen wird, ist eventuell Geduld über den Jahreswechsel hinweg angesagt - es sei denn, die Bayern patzen heute im Parallelspiel und Leverkusen nutzt das aus.

Wolfsburg Bayern Der FC Bayern hat am Sonntag mal wieder sein Topspiel-Gesicht gezeigt. Immer wenn es wichtig wird, sind die Bayern zur Stelle. Gegen Stuttgart fiel bereits nach zwei Minuten die Führung. Am Ende stand ein souveräner 3:0-Sieg. In der Tabelle hält der Rekordmeister dadurch den Anschluss zu Leverkusen. Doch es sollte nicht vergessen werden, dass die Münchener noch vor elf Tagen mit 1:5 gegen Frankfurt verloren haben. Um Meister zu werden, reicht es nämlich nicht, nur die Topspiele zu gewinnen. Auch die etwas schwächeren Gegner müssen geschlagen werden. So ein Gegner wartet heute.

E. Frankfurt M'gladbach Nach zuletzt wechselhaften Leistungen mit einer 5:1-Gala gegen den FC Bayern aber gleichzeitig auch nur einem Sieg aus den letzten acht Pflichtspielen will Eintracht Frankfurt das Jahr 2023 heute nochmal mit einem Heimsieg abschließen. Trainer Dino Toppmöller freut sich auf den Jahresabschluss und verspricht nochmal Vollgas: „Wir haben noch etwas im Tank und treffen auf einen sehr guten Gegner“, sagte der SGE-Coach. „Es ist eine schöne Herausforderung, die wir mit viel Elan angehen.“

Heidenheim Freiburg Die Gäste aus Freiburg konnten am vergangenen Wochenende gewinnen (2:0 gegen den 1. FC Köln) und den dritten Sieg in der Bundesliga in Serien feiern. Die Breisgauer rangieren mit aktuell 24 Zählern auf dem siebten Tabellenplatz – sieben Punkte vor den Heidenheimern.

Stuttgart Augsburg Außerdem sprach Hoeneß auf der Pressekonferenz folgendes: „Wir wollen grundsätzlich weiter nach vorne spielen, den Gegner unter Druck setzen und mit und gegen den Ball nicht von unserem Spiel abrücken. Das hat uns dahin gebracht, wo wir aktuell stehen. Dennoch haben wir ein Brett zu bohren am Mittwoch, da Augsburg gut unterwegs ist.“. Möglicherweise wird Toptorjäger Serhou Guirassy (16 Saisontreffer) dabei ein letztes Mal im VfB-Trikot bohren. Der Stürmer besitzt in seinem Vertrag eine Klausel, durch welche er den VfB im Winter verlassen kann. Angebote sollen ihm unter anderem aus England und Spanien vorliegen. Ob und was daran ist, wird sich zeigen.

Wolfsburg Bayern Der VfL Wolfsburg hat am Samstag nach drei Pflichtspielniederlagen in Folge endlich wieder einen Dreier eingefahren. Der 1:0-Sieg in Darmstadt, bei dem die Wölfe fast 70 Minuten in Unterzahl spielten, rettete Niko Kovač vorläufig seinen Job. Der Trainer ist aber weiterhin angezählt. Niemand kann mit Sicherheit sagen, dass er auch im neuen Jahr noch auf der VfL-Bank sitzen wird. Eine gute Leistung gegen den FC Bayern könnte aber zumindest seine Chancen erhöhen.

Heidenheim Freiburg "Freiburg ist eine richtig gute Mannschaft, sowohl spielerisch als auch läuferisch. Ich fand es herausragend, wie sie gegen Köln, nach dem Spiel gegen West Ham, so viel investiert haben. Freiburg ist eine Mannschaft, die auch in engen Situationen spielerische Lösungen findet, aber auch bereit ist, zu arbeiten und zu kämpfen. Von der Bank können sie zudem noch gut nachlegen", sagte Heidenheim-Trainer Schmidt vor der Partie über den heutigen Gegner.

Heidenheim Freiburg Die Heidenheimer holten zuletzt einen Big-Point im Abstiegskampf. Der 1:0-Auswärtssieg bei Mainz 05 war nicht nur der erste Auswärtssieg in der Bundesliga, sondern auch ein enorm wichtiger im Kampf um den Klassenerhalt. Heidenheim rangiert mit aktuell 17 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz – sieben Punkte vor der Abstiegszone.

Stuttgart Augsburg Der VfB Stuttgart will heute versuchen, eine bärenstarke Hinrunde zu vergolden. Nach der gewonnen Abstiegsrelegation in der letzten Saison ging es steil bergauf für die Schwaben. Im Moment rangiert das Team von Sebastian Hoeneß auf Platz vier und hat heute mit einem Sieg sogar die Gelegenheit, auf drei zu springen. Zuletzt gab es beim FC Bayern zwar eine deutliche 0:3-Schlappe, aber zuvor konnte in Leverkusen ein Punkt geholt, sowie der BVB im DFB-Pokal ausgeschaltet werden. Der Cheftrainer sprach vor der Partie davon, ein großartiges Jahr gut zu Ende bringen zu wollen. Das sei heute alles, was zählt. Dafür stellt er in seiner Startelf zweimal um: Stenzel und Leweling ersetzen Vagnoman und Millot auf der rechten Seite (beide auf der Bank da in den letzten Tagen krank).

Heidenheim Freiburg Hallo und herzlich willkommen zum 16. Spieltag der Bundesliga! Am heutigen Mittwochabend trifft der 1. FC Heidenheim auf den SC Freiburg. Anpfiff des Spiels in der Voith-Arena in Heidenheim ist um 20:30 Uhr.

Stuttgart Augsburg Ein herzliches Willkommen und einen schönen guten Abend zum Bundesliga-Abschluss im Jahr 2023! Ab 20:30 Uhr empfängt der VfB Stuttgart den FC Augsburg zum Schwabenderby und zum letzten Spieltag des Jahres. Viel Spaß bei dieser Begegnung!

Wolfsburg Bayern Hallo und herzlich willkommen zum 16. Spieltag in der Bundesliga. Heute um 20:30 Uhr trifft der VfL Wolfsburg auf den FC Bayern München.

E. Frankfurt M'gladbach Hallo und herzlich willkommen zum Spiel Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach! Rechtzeitig vor Spielbeginn geht es los mit dem Liveticker der Partie am 16. Spieltag der Bundesliga.