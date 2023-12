Hoffenheim Darmstadt 6. Dann dürfen die Gäste am Spiel teilnehmen, denn Hoffenheim zieht sich in die eigene Hälfte zurück und überlässt den Lilien den Ball. Der Weg zum Tor ist für die Hessen von hier aus sehr weit - zu weit.

Hoffenheim Darmstadt 4. Über einen Einwurf von Andrej Kramarić auf Pavel Kadeřábek gelangt die TSG in den Sechzehner. Dort bemüht sich wenig später Grischa Prömel vergeblich um den Ball.

Dortmund Mainz 6. Bynoe-Gittens tankt sich an Krauß vorbei, aber Kohr ist noch zur Stelle, um die anschließende Hereingabe zur Ecke zu klären, die die Rheinhessen dieses Mal sehr resolut klären.

Hoffenheim Darmstadt 2. Umgehend legen die Hausherren den Vorwärtsgang ein, sorgen in Person von Ihlas Bebou zügig für die erste Torannäherung. Darmstadts Thomas Isherwood macht dem Stürmer bei der Hereingabe von rechts einen Strich durch die Rechnung und blockt den Ball ab

Dortmund Mainz 5. Widmer klärt eine zu hohe und zu weite Meunier-Flanke vorsichtshalber zur Ecke. Brandt führt aus und Mainz bekommt die Kugel nicht weg, die dem nachrückenden Meunier vor die Füße fällt. Dessen strammer Rechtsschuss aus 14 Metern wird jedoch erfolgreich geblockt.

Dortmund Mainz 4. Beide Teams tasten sich in den ersten Minuten noch sehr zaghaft ab. Viel passiert noch nicht in Dortmund.

Dortmund Mainz 1. Anpfiff im Signal Iduna Park. Der BVB spielt in gelben Trikots über schwarzen Hosen. Die Gäste aus Mainz sind ganz in Weiß gekleidet. Los geht's.

Dortmund Mainz 1. Spielbeginn

Hoffenheim Darmstadt 1. Spielbeginn

Hoffenheim Darmstadt Unsere beiden Kontrahenten können sich im Übrigen voll auf die Bundesliga konzentrieren, haben nach ihrem jeweils frühen Ausscheiden nichts mehr mit dem DFB-Pokal zu tun. Aufeinander trifft man in einem Pflichtspiel seit fast sieben Jahren mal wieder. Hier an dieser Stelle fand im Februar 2017 das letzte Duell statt, welches mit 2:0 an die Gastgeber ging. Ziemlich genau ein Jahr zuvor siegten die Lilien letztmals in Sinsheim (0:2). Neben vier Bundesligaspielen gab es zwischen 2001 und 2007 noch einige Begegnungen in der Regionalliga Süd. Mit Blick auf die Gesamtbilanz herrscht totale Ausgeglichenheit. Beide Klubs feierten jeweils fünf Siege. Dazu kommen vier Unentschieden und ein Torverhältnis von 16:16.

Dortmund Mainz Versöhnliche Jahresabschlüsse und Borussia Dortmund passten in der jüngsten Vergangenheit nur selten zusammen. Die Schwarzgelben verloren in den letzten vier Jahren ausnahmslos immer das letzte Bundesliga-Spiel eines Kalenderjahres. Allerdings blieb auch der 1. FSV Mainz 05 im letzten Punktspiel einer Saison zuletzt neun Mal in Folge sieglos (drei Remis, sechs Niederlagen).

Hoffenheim Darmstadt Hoffenheim hingegen gehört zu den besten Auswärtsmannschaften der Bundesliga, was den Kraichgauern heute natürlich wenig nützt. Zu Hause hat die TSG gerade einmal zwei Dreier eingefahren – den letzten vor anderthalb Wochen gegen Bochum (3:1). Zusammen mit einem 1:1 gegen Mainz ist gerade eine kleine Heimserie im Entstehen. Und der bisherigen Trend scheint sich umzukehren, denn die letzten zwei Niederlagen kassierte man auf Reisen – so beispielsweise am Samstag in Leipzig (1:3). Dagegen liegt die letzte Heimpleite mehr als sechs Wochen zurück, die fing man sich Anfang November gegen Leverkusen ein (2:3).

Dortmund Mainz Dass es in den jüngsten Ligaspielen mit Mainzer Beteiligung so torarm zuging, muss übrigens nichts heißen. Mit Dortmund und Mainz stehen sich heute Abend schließlich jene zwei Bundesligisten gegenüber, die in der Anfangsviertelstunde der laufenden Saison die ligaweit meisten Gegentore hinnehmen mussten (jeweils sechs). Ohnehin ist das derzeitige Manko der Westfalen in der fehlenden defensiven Stabilität zu sehen. Die 24 Gegentore aus 15 Ligaspielen entsprechen dem höchsten Dortmunder Wert seit 16 Jahren. Mehr Gegentreffer gab es zuletzt 2007/08 unter Thomas Doll (25).

Hoffenheim Darmstadt Aus tabellarischer Sicht hat hier der Siebte das Schlusslicht zu Gast. Beide Mannschaften sind durch 14 Punkte voneinander getrennt. Noch besteht für die Lilien Kontakt zur gesicherten Zone, das rettende Ufer ist lediglich einen Zähler entfernt. Allerdings plagen den Aufsteiger Defensivprobleme. Darmstadt stellt mit bereits 38 Gegentoren die Schießbude der Liga. Und auch auswärts präsentierte sich keine Abwehr löchriger als die der 98er (22 Gegentreffer). Lediglich zwei Pflichtspielsiege sind den Hessen in dieser Saison gelungen – einer davon Anfang Oktober in Augsburg (2:1). Seither ist man acht Partien sieglos (sechs Niederlagen).

Dortmund Mainz Am Samstag unterlagen die Mainzer Aufsteiger Heidenheim im eigenen Stadion mit 0:1. Trainer Jan Siewert vollzieht im Vergleich zu diesem Spiel insgesamt vier Wechsel: Silvan Widmer, Karim Onisiwo, Jae-sung Lee und Stefan Bell erhalten den Vorzug vor Ludovic Ajorque, Danny da Costa, Merveille Papela und Jonathan Burkardt (alle vier Bank).

Dortmund Mainz Der 1. FSV Mainz 05 erlebte zwar unter Jan Siewert durchaus einen Aufschwung, konnte jedoch keines der letzten fünf Bundesliga-Spiele gewinnen (drei Remis, zwei Niederlagen). Gerade einmal ein einziges Tor schossen die Rheinhessen in diesen fünf Partien, in denen es umgekehrt aber auch nur zwei Gegentreffer gab. Zumindest defensiv hat der Interimstrainer die Nullfünfer somit stabilisiert, die jedoch als einziger Bundesligist neben Werder Bremen in der Saison 2023/24 noch gänzlich ohne Auswärtssieg geblieben sind (fünf Remis, drei Niederlagen).

Hoffenheim Darmstadt Aufseiten der Hausherren muss Pellegrino Matarazzo auf Mërgim Berisha, Marco John (beide Kreuzbandriss), Dennis Geiger (Aufbautraining) und Wout Weghorst (Muskelfaserriss im Adduktorenbereich) verzichten. Bei den Gästen stehen Torsten Lieberknecht folgende Spieler nicht zur Verfügung: Fabian Holland (grippaler Infekt), Fraser Hornby (Sprunggelenksoperation), Braydon Manu (Sprunggelenksverletzung), Marvin Mehlem (Wadenbeinbruch), Fabian Nürnberger (Sprunggelenksprobleme), Aaron Seydel (Wadenprobleme), Oscar Vilhelmsson (Faserriss im Adduktorenbereich) und Christoph Zimmermann (Risswunde am Knöchel).

Dortmund Mainz Am Samstag kam die Borussia auswärts beim FC Augsburg nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Trainer Edin Terzić reagiert hierauf heute Abend mit zwei Veränderungen an der Startformation: Für Marco Reus und Niklas Süle (beide Bank) starten Marcel Sabitzer und Mats Hummels.

Dortmund Mainz Dortmund konnte zwar die Todesgruppe der UEFA Champions League gewinnen und wurde für den Gruppensieg in Form der PSV Eindhoven mit einem vergleichsweise machbaren Los im Achtelfinale belohnt. Zuletzt blieben die Schwarzgelben jedoch in fünf aufeinanderfolgenden Pflichtspielen sieglos (drei Remis, zwei Niederlagen). In der Bundesliga fehlen damit schon 13 Punkte auf Spitzenreiter Leverkusen. Auch auf einen Champions-League-Startplatz sind es schon fünf Zähler Rückstand. Entsprechend unter Zugzwang stehen die Westfalen heute Abend.

Dortmund Mainz Mit Heimspielen gegen Mainz verbindet der BVB insbesondere in der jüngeren Vergangenheit wenig Gutes. Am 27. Mai 2023 verspielten die Schwarzgelben schließlich trotz hervorragender Ausgangslage gegen auswärtsschwache Rheinhessen im eigenen Stadion noch die Deutsche Meisterschaft (Endstand: 2:2). Auch insgesamt gewannen die Westfalen nur eines der letzten vier Bundesliga-Heimspiele gegen den FSV (zwei Remis, eine Niederlage). Nur gegen die Bayern (einen) holten die Schwarzgelben in diesem Zeitraum noch weniger Heimpunkte als gegen die Nullfünfer (vier).

Hoffenheim Darmstadt Hallo und herzlich willkommen zum Spiel 1899 Hoffenheim - SV Darmstadt 98! Rechtzeitig vor Spielbeginn geht es los mit dem Liveticker der Partie am 16. Spieltag der Bundesliga.