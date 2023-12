Halbzeitfazit: Quasi mit dem Halbzeitpfiff erzielt Takuma Asano eine durchaus verdiente Führung für den VfL Bochum gegen Union Berlin. Die Hausherren spielten einen munteren Ball, hielten die Kugel oft flach und kombinierten sich so zu einigen Chancen. Einmal vergab Stöger per Kopf, einmal rettete Roussillon vor Paciência, ehe Asano doch noch die Führung erzielte. Auf der anderen Seite ist Union zwar nicht gänzlich abgemeldet, richtig gefährlich wurden sie aber nur, als Keven Schlotterbeck einen Schuss von Becker auf der Linie klärte. In der zweiten Halbzeit müssen die Eisernen mutiger werden.

Halbzeitfazit: Zwischen Darmstadt und Wolfsburg steht es nach einer ereignislosen ersten Hälfte leistungsgerecht 0:0. Die Gäste machten im Duell der kriselnden Klubs den etwas besseren Eindruck und kamen auch zu den minimal vielversprechenderen Möglichkeiten. Wirklich ernsthaft geprüft wurde Marcel Schuhen dennoch nicht. In der 27. Minute schwächten sich die Niedersachsen dann selbst, weil Maxence Lacroix nach einem eigenen Fehler seinen Gegenspieler nur noch per Notbremse stoppen konnte und folgerichtig vom Platz flog. Den Lilien fiel im Anschluss in Überzahl allerdings weiterhin nichts ein. Torsten Lieberknecht und sein Team müssen sich jetzt etwas einfallen lassen, um die eigentlich aussichtsreiche Ausgangslage im zweiten Durchgang für sich zu nutzen und endlich wieder einen Dreier einzufahren.

1:1 steht es zur Pause der Bundesligasamstagspartie zwischen dem FC Augsburg und Borussia Dortmund. Einen sehr schläfrigen Auftakt der schwarz-gelben Defensive konnten die Hausherren nicht für einen zwingenden Abschluss nutzen. Der BVB wandelte seine ersten Vorstöße in gute Chancen durch Reus (9.) und Bensebaini (10.) um. In einem von vielen einfachen Fehlern durchsetzten Duell blieb die Terzić-Auswahl zunächst zielstrebiger und kam durch Malen zu einer weiteren Gelegenheit (19.). Jubeln durften wenig später die Fuggerstädter: Demirović schloss einen Konter erfolgreich ab (23.). Die Schwarz-Gelben konnten sich daraufhin zwar nicht wirklich steigern, egalisierten den Spielstand aber durch Malen, der nach einem Doppelpass Füllkrugs aus mittlerer Distanz vollendete (35.). In der Schlussphase hielt der Gast seine Feldüberlegenheit zwar aufrecht, näherte sich einer Führung aber nicht ernsthaft an. Anders der auf Umschaltmomente lauernde FCA: Jensens Durchbruch bügelte Süle in höchster Not aus (45.+3). Bis gleich!