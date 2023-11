Halbzeitfazit: Nach einer unterhaltsamen und abwechslungsreichen 1. Halbzeit geht es beim Duell zwischen dem 1. FC Köln und FC Augsburg erstmal mit einem 1:1 in die Pause. Angetrieben von den eigenen Fans und der Lust auf ein schnelles Ende der Krise legten die Kölner zunächst schwungvoll los und erzielten bereits in der 16. Minute das schnelle 1:0 durch Maina. Danach wachte auch so langsam der FCA auf und antwortete nur neun Minuten später dem 1:1-Ausgleich durch Tietz. Die Fuggerstädter übernahmen daraufhin auch die Spielkontrolle und schnupperten in 41. Minute am 1:2, als Dorsch bei einem Freistoß die Latte traf.

Bayer 04 Leverkusen wird seiner Favoritenrolle absolut gerecht und führt zur Pause hochverdient mit 2:0 in Hoffenheim! Die Rheinländer erwischten einen fantastischen Start und gingen bereits in der neunten Minute durch Florian Wirtz in Front. Im Anschluss kamen sie zwar noch zu weiteren Möglichkeiten, aber eine richtig hochklassige war bis zum 2:0 durch Álex Grimaldo Sekunden vor dem Gang in die Kabinen nicht mehr dabei. Von Hoffenheim kam im ersten Abschnitt einfach deutlich zu wenig. In der Defensive hatten sie gerade auf den Außen nur selten Zugriff und in der Offensive sind sie fast komplett blass geblieben. Die Sinsheimer haben im zweiten Abschnitt also auf jeden Fall noch deutliches Steigerungspotenzial.