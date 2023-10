M'gladbach Heidenheim 16. Eine Viertelstunde ist gespielt und Gladbach hat das Spiel weiter voll im Griff. Der Aufsteiger versucht über Ballbesitzstafetten mehr Sicherheit zu gewinnen, doch die Borussia prescht schnell dazwischen.

Bayern Darmstadt 13. Nächste Gelegenheit für den Rekordmeister! Die Ecke von der linken Seite findet Kane im rechten Rückraum, von wo er volley abzieht und am erneut stark reagierenden Schuhen leistet!

Werder Union Berlin 11. Was für eine Grätsche von Bittencourt links am eigenen Fünfer. Nach einem Tiefenpass aus dem Zentrum auf die halbrechte Seite steckt Becker von dort nach links vorne in die Box zu Aaronson. Bevor der zum Abschluss kommt, grätscht der Offensivakteur Bremens von hinten in ihn rein, trennt ihn dabei aber vollkommen fair vom Ball. Im Anschluss geht jedoch auch die Fahne hoch, Becker stand ohnehin im Abseits.

Bayern Darmstadt 13. Im kurzen Eck wird's gefährlich! Sané schüttelt seinen Gegenspieler ab und schickt links Davies zur Grundlinie. Überraschend schießt er flach aufs kurze Eck, doch Schuhen ist auf dem Posten und blockt zur Ecke!

Augsburg Wolfsburg 12. Gute Aktion der Hausherren. Die Fuggerstädter kontern nach einem langen Pass über die rechte Seite. Doch Phillip Tietz steht beim Zuspiel knapp im Abseits und so wird die Aktion zurückgepfiffen.

Stuttgart Hoffenheim 13. Tom Bischof hat an der rechten Grundlinie zu viel Platz, seine Flanke saust aber scharf an Freund und Feind sowie am Tor vorbei.

Stuttgart Hoffenheim 13. Es ist eine unterhaltsame Anfangsphase im Schwabenland. Stuttgart hatte vor dem Rückschlag und auch aktuell mehr Ballbesitz, Hoffenheim wartet auf die Konterchancen - und war damit bereits einmal erfolgreich. Grillitsch kann unterdessen nach kurzer Behandlung aufs Spielfeld zurückkehren.

Augsburg Wolfsburg 11. Erster Abschluss der Gäste! Patrick Wimmer legt den Ball von der linken Seite ins Zentrum zu Maximilian Arnold. Er zieht aus halblinker Position leicht ins Zentrum und zieht mit rechts aufs Tor. Er visiert das obere rechte Eck an, doch Finn Dahmen passt auf und fängt den Ball mit beiden Händen sicher.

M'gladbach Heidenheim 13. Erste Ecke für Heidenheim: Beste bringt den Ball scharf vors Tor, doch Wöber hat die Lufthoheit und klärt per Kopf.

Bayern Darmstadt 11. Mit Mehlem, Schnellhardt und Kempe hat sich Lieberknecht vor dem Spiel für ein sehr spielstarkes Zentrum entschieden. Durch die unerwartete Überzahl kommt diese gleich doppelt zur Geltung.

M'gladbach Heidenheim 12. Im Offensivspiel suchen die Gladbacher immer wieder Jordan, der den Ball festmacht. Dann geht es schnell über die Außen N'Goumou und Honorat.

Stuttgart Hoffenheim 12. Nach einem Mittelfeld-Zweikampf mit Undav muss Grillitsch behandelt werden.

Stuttgart Hoffenheim 11. Karazor will auf Silas durchstecken, der Steilpass ist etwas zu tief angesetzt.

Augsburg Wolfsburg 10. Nun wieder der VfL. Nach einem langen Ball aus der Abwehr an die zentrale Strafraumgrenze zu Jonas Wind, bekommt Robert Gummy noch gerade den Fuß dazwischen und klärt das Leder aus dem Sechzehner.

Werder Union Berlin 9. Leonardo Bonucci will eine hohe Hereingabe aus dem rechten Halbfeld aus dem Strafraum klären, erwischt das Leder aber kaum. Der Abpraller springt zu Leonardo Bittencourt, der es aus der zweiten Reihe per Direktabnahme probiert. Der Nummer 10 rutscht die Kugel dabei aber ordentlich über den Schlappen, er verzieht deutlich und setzt sie weit über den Kasten in die Zuschauerränge.

Bayern Darmstadt 10. Starker Steilpass von Kane in den Lauf des durchstartenden Sané, aber Schuhen ist weit draußen und klärt vor dem Angreifer!

Stuttgart Hoffenheim 10. Baumann faustet eine Stuttgarter Flanke, die in hohem Bogen zu ihm segelt, aus der Gefahrenzone.

Bayern Darmstadt 9. Nach dem Platzverweis sucht Darmstadt logischerweise den Weg nach vorne. Das Laufduell zwischen Bader und Davies gewinnt allerdings der US-Amerikaner und holt dabei ein Foul heraus.

Werder Union Berlin 7. Ohne eine Abtastphase geht es im Weserstadion munter hin und her. Beide Teams setzen auf ihr eigenes Spiel und stecken keineswegs zurück.

Augsburg Wolfsburg 8. Langer und weiter Pass auf die linke Seite zu Phillip Tietz. Er erläuft den Ball und flankt die Kugel dann lang auf die rechte Seite zu Sven Michel, doch der Ex-Paderborner verpasst die Hereingabe knapp.

Stuttgart Hoffenheim 9. Stiller bringt die Kugel vor das Tor, aus etwa zehn Metern Entfernung köpft Undav das Leder deutlich über das gegnerische Gehäuse.

M'gladbach Heidenheim 9. Nächste Ecke für Gladbach von rechts: Honorat zirkelt den Ball auf den ersten Pfosten. Mainka ist zur Stelle und klärt per Befreiungsschlag.

Stuttgart Hoffenheim 8. Prömel kommt gegen Millot klar zu spät und foult den Stuttgarter. Freistoß für den VfB einige Meter vor dem linken Strafraumeck.

Werder Union Berlin 6. Nun kommen auch die Werderaner zu ihrer ersten längeren Ballbesitzphase, die ebenfalls in einer guten Möglichkeit endet! Im zweiten Anlauf hat Ducksch rechts vom Strafraum viel Platz und gibt das Spielgerät flach und druckvoll in den Fünfer. Die Hereingabe ist sehr gefährlich, jedoch findet sich kein Abnehmer und der Ball trudelt ins Aus.

Bayern Darmstadt 7. Gelbe Karte für Thomas Tuchel (Bayern München)

Schwer zu sagen, was hier das Problem ist, aber Thomas Tuchel regt sich an der Seitenlinie fürchterlich auf und sieht Gelb. Von der Seite drängt sich sogar Neuer zwischen Trainer und Schiedsrichter, weil Tuchel gar nicht mehr ablassen kann. Vielleicht hat ihn der Rückkehrer vor einer zweiten Roten Karte geschützt.

Bayern Darmstadt 7. Bayern spielt weiter offensiv und sucht in Person von Sané den Abschluss. Der stramme Schuss aufs untere linke Eck wird von Schuhen um den Pfosten gelenkt!

Stuttgart Hoffenheim 6. Undav hat die Großchance auf den sofortigen Ausgleich! Grillitsch hat die Augen nicht offen und leistet sich einen dicken Patzer, spielt einen Rückpass genau in die Füße von Undav. Der ist frei vor dem herauseilenden Baumann, der den nicht gut platzierten Schuss des Guirassy-Ersatzes pariert.

Bayern Darmstadt 6. Den fälligen Freistoß legt sich Kempe zurecht, visiert den rechten Winkel an, doch schießt dem stehenbleibenden Mazraoui einfach an den Kopf. Anschließend gibt Pfeiffer noch einen Schuss aus der Deckung heraus ab, bleibt aber flach an Neuer hängen.

Augsburg Wolfsburg 6. Gelbe Karte für Joakim Mæhle (VfL Wolfsburg)

Joakim Mæhle sieht für eine Schwalbe an der zentralen Strafraumkante die erste Gelbe Karte der Partie. Es ist schon seine dritte Gelbe in dieser Saison.

Augsburg Wolfsburg 4. Die Ecke von der linken Seite ist aber etwas zu lang und Augsburg kann klären. Wolfsburg geht aber gleich wieder drauf und erobert den zweiten Ball. Doch Jonas Wind verliert dann links im Sechzehner im Dribbling gegen Robert Gummy den Ball.

M'gladbach Heidenheim 6. Heidenheim läuft bisher ausschließlich hinterher. Wie reagieren die Gäste auf den frühen Rückschlag?

Werder Union Berlin 5. Der Standard von der rechten Seite bringt im Anschluss keine Gefahr.

Werder Union Berlin 4. Der 1. FC Union ist zu Beginn deutlich drückender. Behrens gewinnt zentral in der Spitze bei einem langen Ball das Kopfballduell und verlängert dadurch nach rechts in die Box zu Becker. Dessen flacher Versuch, in der Mitte einen Angreifer zu bedienen, wird von der Verteidigung zur Ecke geblockt.

Werder Union Berlin 3. Nur kurze Zeit später rollt auch der nächste Berliner Angriff über die rechte Seite. Die hohe Flanke fliegt allerdings zu nahe an den Kasten, Zetterer steigt hoch und schnappt sich das Leder. Dabei wird er angegangen und bekommt den Freistoß.

Stuttgart Hoffenheim 4. Tooor für 1899 Hoffenheim, 0:1 durch Grischa Prömel

Hoffenheim kontert den VfB aus und geht in Führung! Nach Itos verteidigter Flanke setzt sich Weghorst mit fairem Körpereinsatz auf der rechten Außenbahn durch und steckt durch zu Beier. Der läuft von halbrechts kommend alleine auf Nübel zu, scheitert aber am Stuttgarter Keeper. Der parierte Schuss landet vor den Füßen von Prömel, der ins kurze, linke Eck abstaubt.

Bayern Darmstadt 4. Rote Karte für Joshua Kimmich (Bayern München)

Was ist das für ein Start in dieses Spiel? Kimmich verliert den Ball direkt vor dem eigenen Strafraum und zerrt dann am Arm und Trikot von Mehlem. Der Darmstädter lässt sich zwar erst im Sechzehner fallen, doch das Foul beginnt klar vorher. Damit ist es eine Notbremse und der ganz frühe Platzverweis für Joshua Kimmich!

Bayern Darmstadt 2. Zu Beginn zeigen die Gäste durchaus Lust auf einen spielerischen Ansatz. Eine erste Kombination in die gegnerische Hälfte wird etwa 30 Meter vor dem Tor gestoppt. Anschließend verhindert die Hintermannschaft einen Konter, wodurch die Lilien wieder in Ballbesitz sind.

Augsburg Wolfsburg 3. Die ersten Minuten laufen. Wolfsburg kommt über die rechte Seite über Joakim Mæhle und der flankt das Leder aus rund 20 Metern an den zweiten Pfosten. Robert Gumny klärt per Kopf zur Ecke.

Werder Union Berlin 1. Die erste Chance der Begegnung lässt nicht lange auf sich warten! Becker bricht zum ersten Mal auf der rechten Seite durch, dringt in die Box ein und legt kurz vor der Grundlinie zurück in Richtung Elfmeterpunkt. Etwas rechts von diesem nimmt Trimmel den Flachpass mit rechts direkt, der halbhohe Abschluss kommt aber sehr zentral und ist kein Problem für Werders Pavlenka-Ersatz Zetterer.

M'gladbach Heidenheim 4. Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Alassane Pléa

Gladbach führt! Die erste Ecke des Spiels führt zum Treffer. Netz bringt den Ball von links auf den Elfmeterpunkt, von wo der Ball zu Plea verlängert wird. Der Franzose schlägt rechts im Strafraum einen Haken und zieht mit der Picke ab. Müller ist schon geschlagen, doch Theuerkauf klärt den Ball. Zuerst läuft das Spiel weiter, doch Schiedsrichter Hartmann bekommt ein Signal: Der Ball war hinter der Linie - 1:0 für Gladbach!

M'gladbach Heidenheim 3. Die Borussia übernimmt von Beginn an das Kommando und hat mehr Ballbesitz. Die Kugel läuft gut durch die eigenen Reihen, ohne dass es bisher gefährlich wird.

Bayern Darmstadt 1. Coman schlägt einen ersten Ball hoch von der rechten Seite übers Tor. Schwer auszumachen, ob ihm die Flanke oder der Schuss über den Spann gerutscht ist.

Stuttgart Hoffenheim 2. Silas fällt bei einem Luftduell mit dem Rücken auf den Boden, er kann aber weiterspielen. Stuttgart spielt übrigens in den weißen Heimtrikots mit rotem Brustring, Hoffenheim agiert in den dunkelblauen Jerseys.

Werder Union Berlin 1. Es geht hinein in die Partie! Schiedsrichter Tobias Stieler gibt sie frei.

Bayern Darmstadt 1. Vom Anstoßpunkt wird der Ball direkt flach zurück zu Manuel Neuer gespielt. Es ist sein erster Ballkontakt in der Bundesliga seit über zehn Monaten. Bayern gegen Darmstadt: Ab geht die wilde Fahrt!

Werder Union Berlin 1. Spielbeginn

Augsburg Wolfsburg 1. Los geht's! Schiedsrichter Daniel Schlager gibt die Partie frei. Augsburg stößt an.

Stuttgart Hoffenheim 1. Der VfB kann mit einem Sieg vorerst an die Tabellenspitze springen, weil Leverkusen erst morgen spielt! Felix Zwayer ist der Unparteiische und pfeift die Partie an, Sören Storks wirft im Kölner Keller einen Blick auf seine Entscheidungen.

Werder Union Berlin Die Kapitäne Trimmel und Friedl sind zur Platzwahl beim Schiedsrichtergespann, es ist alles angerichtet für ein hochspannendes Bundesliga-Spiel!

Augsburg Wolfsburg 1. Spielbeginn

M'gladbach Heidenheim 1. Der Ball rollt. Gladbach stößt an in weißen Trikots. Heidenheim ist in Dunkelblau unterwegs.

Bayern Darmstadt 1. Spielbeginn

Stuttgart Hoffenheim 1. Spielbeginn

M'gladbach Heidenheim 1. Spielbeginn

Stuttgart Hoffenheim Die Teams sind eingelaufen, die Cannstatter Kurve begrüßt das eigene Team mit einer sehenswerten Choreo.

Stuttgart Hoffenheim Pellegrino Matarazzo nimmt zwei Änderungen im Vergleich zur 1:3-Heimniderlage gegen Frankfurt vor: Akpoguma beginnt in der Dreierkette für Szalai, im offensiven Mittelfeld startet Youngster Bischof an Stachs Stelle.

Werder Union Berlin Man darf sehr gespannt sein, wie diese Partie verlaufen wird! Gleich geht's los.

Bayern Darmstadt Bei angenehm milden Temperaturen treten die Mannschaften gleich hinaus auf den Rasen. Es dauert nicht mehr lange!

Stuttgart Hoffenheim Neben Undavs Startelf-Einsatz für Guirassy wechselt Sebastian Hoeneß drei weitere Spieler in der Startelf im Vergleich zum 3:0-Sieg in Berlin-Köpenick. Silas spielt auf der rechten Außenbahn für Leweling. Ito musste zuletzt aufgrund von Rückenproblemen passen und kehrt wie auch Stenzel in die Startformation zurück, Mittelstädt und der leicht angeschlagene Zagadou weichen auf die Ersatzbank.

Werder Union Berlin Werders Coach Werner sieht vor dem Aufeinandertreffen viele Gemeinsamkeiten und betonte seinerseits, dass es ihre Aufgabe sei, auf sich selbst zu schauen, die Klarheit und Automatismen auf den Platz zu bringen und damit eine Grundlage für ein positives Ergebnis zu schaffen.

M'gladbach Heidenheim Der Schiedsrichter der Partie heißt Robert Hartmann. Seine Assistenten an der Seitenlinie sind Christian Leicher und Martin Thomsen. Als Video-Schiedsrichter ist Sascha Stegemann im Einsatz.

Bayern Darmstadt Aus Stuttgart reist Martin Petersen in die bayerische Landeshauptstadt, um diese Partie zu leiten. Dem 38-jährigen Immobilienkaufmann assistieren die Linienrichter Alexander Sather und Robert Wessel.

Augsburg Wolfsburg Auch Wolfsburg steht nach acht Spieltagen nur einen Platz vor dem FC Augsburg. Die Niedersachsen stehen mit zwölf Punkten auf dem neunten Rang und sind seit zwei Spieltagen sieglos. Aus den vergangenen sechs Spielen holte der VfL nur neun Punkte. Nach einer 1:3-Niederlage gegen den VfB Stuttgart vor zwei Wochen unterlag das Team von Cheftrainer Niko Kovač am vergangenen Wochenende mit 1:2 gegen Bayer 04 Leverkusen. Mit einem Sieg heute könnten die Wölfe bis auf Platz sechs vorrücken.

Werder Union Berlin Unions Coach Urs Fischer ließ vor der Partie verlautbaren, dass er auch in Bremes ein schwieriges und enges Spiel erwarte, bei dem es für sie darum gehen werde, wie gegen Neapel ihre Tugenden auf den Platz zu bekommen. Trotz der angespannten Lage zeigte sich der Schweizer wie gewohnt ruhig und sachlich und betonte, dass es darum ginge, den Anschluss nicht zu verpassen.

Stuttgart Hoffenheim Ein großer Faktor in der VfB-Offensivabteilung war bisher natürlich Serhou Guirassy, der sich mit seinem Torrekord von 14 Treffern in acht Spielen bereits in den Geschichtsbüchern der Bundesliga verewigte und zuletzt selbst Boniface und Kane in den Schatten stellte. Nun stellt sich die Frage, wie der VfB ohne ihn zurechtkommt, denn im vergangenen Spiel gegen Union musste Guirassy aufgrund einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel ausgewechselt werden und fällt nun “einige Wochen” aus. Deniz Undav hat in seinen Kurzeinsätzen aber schon gezeigt, dass er eine würdige Vertretung sein kann.

Werder Union Berlin Neben der soeben genannten Statistiken sorgt auch die Startelf-Rückkehr von Unions erfolgreichstem Stürmer sowie frisch gebackenem Nationalspieler Kevin Behrens für Zuversicht, den Umschwung endlich hinzubekommen.

Stuttgart Hoffenheim Dass es bei beiden Teams aktuell so gut läuft, hängt auch viel mit zwei Namen zusammen: Pellegrino Matarazzo und Sebastian Hoeneß, die einst den heutigen Gegner trainierten. Der jetzige Hoffenheim-Coach Matarazzo war drei Jahre lang VfB-Trainer, stieg mit dem Verein in die Bundesliga auf und wurde nach knapp zweieinhalb Bundesliga-Saisons vor gut einem Jahr entlassen. Hoeneß war wiederum zwei Spielzeiten lang Fußballlehrer der TSG und heuerte im April bei Stuttgart an, rettete den VfB vor dem Abstieg und führt ihn aktuell in lange Zeit nicht mehr erlebte Tabellenregionen.

M'gladbach Heidenheim Das Spiel zwischen Gladbach und Heidenheim ist das zweite Duell in der jüngsten Geschichte zwischen beiden Teams. Bereits 2011 trafen beide Mannschaften im DFB-Pokal aufeinander. Damals gewann die Borussia knapp im Elfmeterschießen. Schon am Dienstag treffen beide Mannschaften in der 2. Rund des Pokals innerhalb einer Woche das zweite Mal aufeinander.

Bayern Darmstadt Erst in 13 Spielen trafen Bayern und Darmstadt aufeinander. Für Darmstadt gab es dabei praktisch nichts zu holen. Der erste und einzige Sieg gelang tatsächlich beim allerersten Duell, als die Lilien im Jahr 1950 in der Oberliga Süd mit 3:2 gewannen. Ein Unentschieden holte Darmstadt beim ersten Duell in der Bundesliga im Jahr 1978. Ansonsten ging jedes Spiel an die Münchner. Zuletzt 2017, als die Bayern knapp mit 1:0 in der Allianz Arena gewannen.

M'gladbach Heidenheim Der 1. FC Heidenheim muss auf den verletzten Keller verzichten, der sich im Training verletzt hat. Für Thomalla steht Theuerkauf in der Anfangsformation.

Augsburg Wolfsburg Der FC Augsburg entließ vor dem vergangenen Spieltag seinen Cheftrainer Enrico Maaßen. Nach dem siebten Spieltag stand der FCA mit fünf Punkten nur auf dem 15. Platz in der Bundesliga. Dabei hatten die Fuggerstädter unter anderem gegen Borussia Mönchengladbach (4:4), den VfL Bochum (2:2) und gegen den FSV Mainz 05 (2:1) Punkte geholt. Seit dem vergangenen Spieltag trainiert nun Jens Thorup die Augsburger. Alles sah am vergangenen Sonntag nach 20 Minuten nach der fünften Saisonniederlage für Augsburg aus, doch der FCA gab nicht auf und drehte das Spiel noch und gewann am Ende klar und verdient mit 5:2 gegen den Aufsteiger. Durch den Sieg steht die Mannschaft von Cheftrainer Jens Thorup nun mit acht Punkten auf dem zehnten Rang der Tabelle.

Stuttgart Hoffenheim Die Heimstärke der Schwaben schlägt sich auch im direkten Vergleich nieder: Seit 2014 hat Stuttgart in sechs Heimspielen gegen Hoffenheim nicht verloren. Von den letzten sieben Duellen auf beiden Plätzen gingen gleich vier unentschieden aus - bei zwei VfB-Siegen und einem TSG-Erfolg.

Werder Union Berlin Der direkte Vergleich dieser beiden Klubs spricht für den heutigen Gast. Von insgesamt sieben Begegnungen konnten die Hauptstädter fünf für sich entscheiden. Diese fünf sind gleichzeitig auch die letzten Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs. Gegen keinen anderen haben sie eine längere Erfolgsserie. Auch die Heimbilanz der Jungs von der Weser macht deren Anhängern nicht gerade Mut: Bei den letzten drei Malen, als man die Köpenicker empfing, gingen sie immer leer aus. Gleichzeitig fuhren Grün-Weißen die zwei bisher einzigen Dreier an der Heimstätte ein.

Bayern Darmstadt Immerhin auf drei Positionen wechselt Torsten Lieberknecht und passt dabei das System an. So rotiert Stürmer Oscar Vilhelmsson ebenso wie Jannik Müller auf die Bank. Die beiden ersetzen Klaus Gjasula und Matthias Bader. Außerdem fällt kurzfristig Kapitän Fabian Holland mit Rückenproblemen aus. Ihn wird Fabian Schnellhardt im Mittelfeld ersetzen.

Stuttgart Hoffenheim Als einziges Team der Liga hat Hoffenheim alle Spiele in der Fremde gewinnen können und zwölf der insgesamt 15 Punkte auswärts geholt. Heute trifft das beste Auswärtsteam jedoch auf die beste Heimmannschaft. Neben Stuttgart ist lediglich Leverkusen bei Heimspielen ohne Punktverlust geblieben, der VfB hat aber die bessere Tordifferenz.

M'gladbach Heidenheim Schauen wir aufs Personal der Borussia: Koné fehlt den Gastgebern rotgesperrt. Reitz rückt für ihn in die Startelf. Wöber ersetzt den verletzten Itakura in der Innenverteidigung. Scally rückt dafür in die Startelf. Außerdem startet Jordan für Čvančara und Ngoumou für Neuhaus.

Stuttgart Hoffenheim Auch Hoffenheim hat einen unterm Strich zufriedenstellenden Saisonstart hingelegt, der allerdings nicht so stark für Furore sorgte wie beim VfB. Dank fünf Siegen hat die TSG bereits 15 Punkte auf dem Konto und ist aktuell daher auf dem Verfolgerkurs der Top-Teams. Nach zuvor vier Siegen in Folge gab es in den letzten drei Spielen jedoch zwei Niederlagen: Zu Hause verlor Hoffenheim gegen den BVB und Frankfurt mit 1:3, punktete in Bremen dafür beim 3:2-Auswärtserfolg dreifach.

Augsburg Wolfsburg VfL-Chefcoach Niko Kovač ändert seine Anfangsformation gegenüber der 1:2-Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen auf einigen Positionen. Insgesamt tauscht er vier Mal. Für Sebastiaan Bornauw, Ridle Baku, Yannick Gerhardt und Tiago Tomás (alle Bank) beginnen Nicolas Cozza, Patrick Wimmer, Lovro Majer und Kevin Paredes.

M'gladbach Heidenheim "Die Bundesliga ist ein anderes Regal und trotzdem erwarte ich von uns allen, dass wir uns entwickeln und das auf Strecke besser machen. Ich bin gespannt, wie wir uns präsentieren und wie emotional wir Fußball spielen. Wir spielen in Gladbach vor 50.000 Zuschauern gegen eine Mannschaft, die noch einen Punkt weniger hat als wir", so Heidenheim-Trainer Schmidt vor der Partie.

Bayern Darmstadt Personell richten sich in München natürlich alle Augen auf Manuel Neuer und Thomas Tuchel räumt seinem Kapitän auch den nötigen Platz ein, um zu scheinen. Bis auf den Torwartwechsel mit dem zuverlässigen Ersatz Sven Ulreich nimmt der Meistertrainer nämlich keine Veränderungen vor. Das ist durchaus interessant, wenn man bedenkt, wie schwach die erste Halbzeit beim 1:3 bei Galatasaray Istanbul war. Serge Gnabry, der überraschend im Abschlusstraining dabei war, hat es nicht ins Aufgebot geschafft.

Stuttgart Hoffenheim Kurios: Stuttgart hat damit nach acht Spieltagen schon so viele Siege im Gepäck wie in der kompletten letzten Spielzeit.

Werder Union Berlin Auch die Berliner verloren die letzte Partie mit 0:1, sie unterlagen dem SSC Neapel unter der Woche in der Champions League. Cheftrainer Urs Fischer nimmt im Vergleich dazu zwei Änderungen vor. Für Danilho Doekhi (angeschlagen) beginnt Leonardo Bonucci in der Dreierkette und anstelle von David Fofana (suspendiert) soll Kevin Behrens wieder von Beginn an für mehr Torgefahr sorgen.

M'gladbach Heidenheim Der 1. FC Heidenheim hingegen rangiert mit sieben Punkten auf dem 11. Tabellenplatz – damit dürfte der Aufsteiger durchaus zufrieden sein. Am vergangenen Spieltag musste Heidenheim jedoch eine deutliche 2:5-Niederlage gegen Augsburg hinnehmen.

Bayern Darmstadt Mit Blick auf die Saisonprognosen ist Darmstadt fast schon überragend in diese Saison gestartet. Mit Siegen gegen Bremen und Augsburg konnten die Lilien die Abstiegsränge erstmal verlassen. In der vergangenen Woche folgte jedoch eine Niederlage gegen Leipzig und nun das Spiel in München. Da können die Hessen wohl kaum mit Punkten planen. Gleichzeitig war das Spiel gegen die Roten Bullen sehr vielversprechend und hätte nicht unbedingt verloren gehen müssen. Vielleicht ist heute etwas mehr Spielglück dabei.

Stuttgart Hoffenheim Vor allem der VfB begeistert Fußball-Deutschland aktuell mit seinem Offensivfußball. Die Schwaben spielen keinesfalls nur Ergebnisfußball (sieben Siege in acht Partien und eine aktuelle Erfolgsserie von sechs Siegen), sondern überraschen auch mit der Art und Weise des Fußballs. Mit Offensivspektakel und guter Abwehrarbeit weisen die Stuttgarter etwa zu Hause in vier Spielen eine beeindruckende 16:2-Tordifferenz auf. Insgesamt sind lediglich Leverkusen und Bayern in der Tordifferenz stärker - und das nur durch die fünf Stuttgarter Gegentreffer bei der 1:5-Niederlage in Leipzig zu Saisonbeginn.

Werder Union Berlin Nach der knappen 0:1-Auswärts-Niederlage beim BVB gibt es beim Heimteam lediglich einen Wechsel in der Startformation: Für Dawid Kownacki (Bank) bekommt Rafael Borré die Chance, sich von Beginn an auch für die folgenden Spiele zu empfehlen.

Augsburg Wolfsburg Augsburg Cheftrainer Jess Thorup nimmt nach dem 5:2-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim am vergangenen Sonntag keine Veräderungen in seiner Startelf vor. Wieder steht Finn Dahmen im Tor und Sven Michel und Phillip Tietz im Sturm.

Werder Union Berlin Werfen wir nun einen Blick auf die Aufstellungen, die wie gewohnt unter gleichnamigem Reiter oder auch unter Taktik eingesehen werden können.

M'gladbach Heidenheim "Ein Sieg ist immer Balsam für die Seele und hilft natürlich auch dem Entwicklungsprozess. Aber wir reden weniger vom Sieg, sondern mehr von der Leistung. Wichtig ist, dass wir uns bestmöglich vorbereiten, um in allen Bereichen eine gute Leistung abzuliefern und somit schlussendlich Punkte zu sammeln. Natürlich hoffen wir, dass wir in der Tabelle noch weiter nach oben klettern können", so Gladbach-Trainer Seoane vor der Partie.

Werder Union Berlin Auf der anderen Seite sieht allerdings auch die Bremer Lage nicht allzu rosig aus. Mit dem selben Torverhältnis und einem Tor mehr rangieren sie mit sechs Punkten nach acht absolvierten Partien - und damit mit der gleichen Ausbeute wie der heutige Gegner - einen Platz vor diesem auf dem 14. Nach den Köpenickern ist die Truppe um Coach Ole Werner die Mannschaft, die am zweitlängsten auf Punkte wartet: Sie verlor die letzten drei Begegnungen. Die erfreuliche Nachricht vor diesem Aufeinandertreffen: Mindestens ein Team wird heute wieder zu Punkten kommen!

Stuttgart Hoffenheim Es ist ein unerwartetes Topspiel im Schwabenland. Zwar hatte man beiden Teams eine stärkere Saison als die letzte zugetraut, in der Stuttgart sich erst in der Relegation gegen den HSV rettete und Hoffenheim nur dank starkem Schlussspurt die Klasse hielt. Doch dass nach dem achten Spieltag im Südwest-Duell der Tabellenzweite gegen den Tabellensechsten spielt, hätten wohl die wenigsten erwartet.

Bayern Darmstadt Zwölf Pflichtspiele, zehn Siege, keine Niederlage: Wenn es nur nach Ergebnissen ginge, könnte die Saison der Bayern kaum besser laufen. Allerdings leisten sich die Münchner immer wieder Schwächen in der Defensive, die angesichts der Statistiken für ungewöhnlich große Kritik sorgen. Hinzu kommt, dass die beiden Unentschieden in der Liga eingefahren wurden, weshalb der Branchenprimus nur auf dem ungewohnten dritten Rang liegt. Heute muss also wieder Druck auf vermeintlich fehlerlose Leverkusener aufgebaut werden.

M'gladbach Heidenheim Borussia Mönchengladbach steht vor heimischer Kulisse unter Druck. Nach der Derbyniederlage gegen den 1. FC Köln (1:3), wollen die Fohlen Wiedergutmachung und den ersten Heimsieg in der aktuellen Saison einfahren. Die Borussia rangiert mit aktuell sechs Punkten auf dem 13. Tabellenplatz – nur zwei Zähler vor den Abstiegsrängen.

Stuttgart Hoffenheim Einen guten Tag und herzlich willkommen zum Bundesliga-Samstagnachmittag! Der VfB Stuttgart will seine Siegesserie weiter ausbauen und hat mit der TSG Hoffenheim einen schwierigen Gegner zu Gast. Um 15:30 Uhr beginnt das Spiel in der MHP-Arena.

Werder Union Berlin Nach den so konstanten und erfolgreichen letzten Jahren der Eisernen, die mit der diesjährigen Champions-League-Teilnahme gekrönt wurden, ist es immer noch kaum zu glauben, dass sich diese aktuell in einer Pflichtspiel-Niederlagenserie von neun Partien am Stück befinden. Sechs davon mussten die Hauptstädter in der Bundesliga hinnehmen, was nicht nur einen negativen Vereinsrekord, sondern auch die aktuell längste Serie an verlorenen Spielen aller Bundesligisten darstellt.

Augsburg Wolfsburg Herzlich willkommen zu den Samstagnachmittagspielen des neunten Spieltages in der 1. Bundesliga in der Saison 2023/24. Um 15.30 Uhr trifft der FC Augsburg auf den VfL Wolfsburg. Schiedsrichter Daniel Schlager leitet die Partie.

Werder Union Berlin Hallo und herzlich willkommen zur großen Samstags-Konferenz der Bundesliga! Am 9. Spieltag hat der SV Werder Bremen den 1. FC Union Berlin zu Gast im Wohninvest Weserstadion. Ab 15:30 rollt der Ball!

M'gladbach Heidenheim Hallo und herzlich willkommen zum 9. Spieltag der Bundesliga! Am heutigen Samstagnachmittag trifft Borussia Mönchengladbach auf den 1. FC Heidenheim. Anpfiff des Spiels im Borussia-Park in Mönchengladbach ist um 15:30 Uhr.