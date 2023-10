Schalke Hannover 53. In den letzten Minuten hat Schalke sehr konzentriert nach vorne gespielt und angedeutet, hier einen zweiten Treffer erzielen zu wollen. Nach fünfzehn Sekunden Tiefschlaf in der Abwehr steht es jetzt dagegen 1:1.

St. Pauli Karlsruhe 52. Wieder ist es Metcalfe, der sich mit einem Doppelpass an die Grundlinie spielen kann. Seine hohe Flanke landet jedoch auf dem Tordach.

Hertha BSC Paderborn 49. Es war knapp, doch der Treffer zählt! Wie reagiert die Hertha auf diesen frühen Gegentreffer? Die Gastgeber müssen wieder aktiver werden.

Hertha BSC Paderborn 48. Der VAR checkt den Treffer und eine mögliche Abseitsposition.

Schalke Hannover 52. Tooor für Hannover 96, 1:1 durch Enzo Leopold

Was macht die Schalker Abwehr, wenn man das in der Situation so nennen darf, da? Nach einem Querpass von Matriciani in den eigenen Sechzehner kann Leopold nach einem Zuspiel von Köhn auf der Höhe des Elfmeterpunkts den Ball stoppen, sich umschauen und ungestört einen Flachschuss in das Tor von Ralf Fährmann bugsieren, weil gleich vier Gegenspieler hier die Rolle des Zuschauers einnehmen. Alles wieder auf Anfang!

St. Pauli Karlsruhe 50. Mit einem starken Diagonalpass über den halben Pass setzt Smith Metcalfe in Szene. Der hat rechts viel Platz und läuft zur Strafraumkante, bringt den Ball flach und scharf hinter den zweiten Pfosten. Saad kann den Ball aus vollem Lauf nicht auf das Tor bringen, Franke klärt den nicht gut getroffenen Schuss mit dem Kopf.

Schalke Hannover 51. Lasme kann ungestört von rechts halbhoch in die Box flanken! Die Gäste haben Glück, dass in der Mitte Dehm mehr ungeplant als souverän mit einer Kerze ins Seitenaus klärt.

Hertha BSC Paderborn 47. Tooor für SC Paderborn 07, 2:1 durch Florent Muslija

Der Anschluss! Paderborn kommt schwungvoll aus der Kabine und belohnt sich unmittelbar nach der Pause. Bilbija wird rechts im Strafraum frei gespielt und legt quer. Conteh leitet den Ball in der Mitte auf den zweiten Pfosten weiter, wo Muslija frei steht und unten links trifft.

Schalke Hannover 49. Weil Teuchert sich gegen Tempelmann nur mit Einhaken zu helfen weiß, gibt es eine Freistoßgelegenheit für die Hausherren! Nach der weiten Hereingabe von Tobias Mohr kommt Drexler am zweiten Pfosten frei zum Kopfball, aber Zieler packt an der kurzen Ecke sicher zu.

Hertha BSC Paderborn 46. Einwechslung bei SC Paderborn 07: Laurin Curda

Hertha BSC Paderborn 46. Auswechslung bei SC Paderborn 07: Marco Schuster

Hertha BSC Paderborn 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Schalke Hannover 48. Die Ecke kommt kurz in die Box, wo Schalke das Leder aber nicht wirklich rausbekommt. Am Ende der Situation haut letztlich Schaub die Kugel aus 25 Metern ins Nirwana. Zuvor war jedoch ein Pfiff ertönt, da Drexler wieder einen Arm abbekommen hat.

St. Pauli Karlsruhe 47. Eine erste KSC-Flanke von Herold pflückt Vasilj aus der Luft.

St. Pauli Karlsruhe 46. Weiter geht's mit dem zweiten Durchgang! Fabian Hürzeler nimmt einen Wechsel bei den in Rückstand liegenden Hausherren vor. Afolayan hat offensiv viel probiert, wird nun aber ausgewechselt. Saad soll an seiner Stelle für frischen Wind sorgen.

Schalke Hannover 47. Andreas Voglsammer will gegen Marcin Kamiński auf der rechten Seite eine Ecke haben und bekommt sie auch, da er den Rücken des Polen anschießt und der Ball von dort hinter die Linie prallt.

St. Pauli Karlsruhe 46. Einwechslung bei FC St. Pauli: Elias Saad

St. Pauli Karlsruhe 46. Auswechslung bei FC St. Pauli: Oladapo Afolayan

St. Pauli Karlsruhe 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Schalke Hannover 46. Beide Mannschaften sind übrigens ohne Auswechslungen zurück aus Feld gekommen.

Schalke Hannover 46. Der Ball rollt wieder auf Schalke! Diesmal eröffnen die Hausherren in der königsblauen Spielkleidung den Durchgang.

Schalke Hannover 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Schalke Hannover 45. +3 Halbzeitfazit:

Pause in Gelsenkirchen - und der FC Schalke 04 geht mit einer 1:0-Führung gegen Hannover 96 zum Pausentee. Die Elf von Karel Geraerts zeigt noch nicht auf allen Ebenen die erhoffte Trotzreaktion auf das Debakel beim KSC. Nach einem starken Anfang geriet besonders die rechte Abwehrseite gegen den pfeilschnellen Derrick Köhn unter Druck und wurde auch mehrfach von Schlussmann Ralf Fährmann gerettet. Lasmes Treffer kurz vor der Pause (42.) besorgte dann aber die Führung, da S04 sich im Spiel nach vorne sehr mutig und kämpferisch zeigt. Hannover kann den zwischenzeitlichen Druck gegen die Knappen nicht aufrechterhalten und muss sich offensiv wieder steigern, will man keinen Rückschlag im Kampf um die Aufstiegsränge hinnehmen. Gleich geht es weiter!

St. Pauli Karlsruhe 45. +2 Halbzeitfazit:

Der Karlsruher SC ärgert den vormaligen Tabellenführer St. Pauli und führt zur Pause mit 1:0 am Millerntor. Die Badener verteidigten stark und konnten St. Paulis Offensive in den ersten 45 Minuten erfolgreich in Schach halten. In den ersten Minuten hatten die Karlsruher noch etwas mehr Spielanteile, Schleusener hatte bei einem wuchtigen Schuss gar das erste Tor auf dem Fuß, doch Vasilj parierte (8.). Über die Zeit wurde der Druck des Kiezklubs größer, doch St. Pauli fand im letzten Drittel gegen kompakt stehende Karlsruher zu wenig Lösungen. Irvine hatte die beste FCSP-Chance, scheiterte aber aus kurzer Distanz an Drewes (32.). Der KSC kam kurz vor der Pause nach langer Zeit mal wieder gefährlich vor das Tor und zeigte sich effizient: Matanović traf zum 1:0 gegen seinen Ex-Klub (43.). Im zweiten Durchgang muss St. Pauli in der Offensivabteilung kreativer werden, um die erste Saisonniederlage zu verhindern.

Hertha BSC Paderborn 45. +3 Halbzeitfazit:

Die Mannschaften verabschieden sich in die Halbzeitpause. Hertha BSC führt mit 2:0 gegen den SC Paderborn. Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und erspielten sich mehrere Torchancen. Bereits nach elf Minuten belohnte Hertha sich durch den Treffer von Tabakovic. Nach der Führung schaltete die Alte Dame drei Gänge zurück und überließ den Gästen das Feld. Paderborn wurde immer stärker und hatte die große Chance auf den Ausgleich durch Bilbija, die aber ungenutzt blieb. Im weiteren Verlauf hatte die Hertha Glück, dass Leistner nach einem Foulspiel als letzter Mann nur die Gelbe statt der Roten Karte sah. Kurz vor dem Pausenpfiff stellte Kenny auf 2:0, das aufgrund des Spielverlaufs eher schmeichelhaft ist. Wir freuen uns auf eine spannende zweite Hälfte!

Hertha BSC Paderborn 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Schalke Hannover 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Hertha BSC Paderborn 45. +3 Tooor für Hertha BSC, 2:0 durch Jonjoe Kenny

Sekunden vor dem Pausenpfiff kann die Hertha erhöhen! Winkler wird rechts im Strafraum angespielt und hat viel Platz, um den Ball zu halten. Er legt rechts raus zu Kenny, der durchstartet und wuchtig ins lange Eck trifft.

St. Pauli Karlsruhe 45. +2 Ende 1. Halbzeit

St. Pauli Karlsruhe 45. +2 Der Eckstoß bringt nichts ein. Doch Sekunden später geht ein Hackenpass von Ritzka beinahe zu Eggestein durch, der kann den Ball aber nicht entscheidend kontrollieren.

Schalke Hannover 45. +2 Marcin Kamiński bringt mit viel Zeit einen Freistoß aus dem Mittelkreis nach vorne in die Box, dort bekommt Lasme das Spielgerät nicht unter Kontrolle und es geht mit Abstoß weiter.

Hertha BSC Paderborn 45. +1 Zwei Minuten werden nachgespielt. Grund sind mehrere kleine Verletzungsunterbrechungen.

St. Pauli Karlsruhe 45. +2 Eine halbhohe Flanke von rechts fliegt nochmal herein, Herold klärt für Karlsruhe zur Ecke.

Hertha BSC Paderborn 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

St. Pauli Karlsruhe 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Schalke Hannover 45. +1 Zwei Minuten gibt es obendrauf! Wird der FC Schalke 04 mit einem 1:0-Vorsprung in die Kabine gehen?

St. Pauli Karlsruhe 45. Für St. Pauli ist das hart. Zwar waren sie selbst offensiv nicht aktiv genug, doch vom KSC ging auch schon lange keine Gefahr mehr aus.

Schalke Hannover 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Schalke Hannover 44. Fast der Ausgleich als Antwort! Nach einem Chippass von Derrick Köhn kommt Voglsammer frei zur Torgelegenheit und scheitert an Ralf Fährmann. Aber kurz danach ist die Fahne oben.

Hertha BSC Paderborn 45. Nächste Ecke für Paderborn von links: Klaas führt kurz aus und legt den Ball in den Rückraum zu Hansen, der aus 20 Metern weit drüber schießt.

Schalke Hannover 44. Das hat sich so jetzt nicht unbedingt angekündigt, man muss aber auch zugeben, dass im Mittelfeld das Mindset bei den Hausherren stimmt und trotz aller Verunsicherung im Abwehrriegel der Kampfgeist vorhanden ist und man sich von den Fans antreiben lässt. Diese wissen das mit Sprechchören zu schätzen.

Hertha BSC Paderborn 42. Die Schlussminuten laufen und der SC Paderborn versucht es nochmal. Ein Freistoß aus dem linken Halbfeld gerät aber zu kurz, sodass Hertha problemlos klären kann.

St. Pauli Karlsruhe 43. Tooor für Karlsruher SC, 0:1 durch Igor Matanović

Der KSC geht in Führung! Stindl legt das Spielgerät auf die rechte Außenbahn zu Schleusener. Dessen Flanke wird von Wahl scheinbar bereinigt, er legt das Leder aber vor die Füße von Matanović. Aus spitzem Winkel zieht der ehemalige Kiezkicker ab, jagt die Kugel aus kurzer Distanz an Vasilj vorbei unter die Latte. Beim Jubel hält er sich aufgrund seiner FCSP-Vergangenheit zurück.

Schalke Hannover 42. Tooor für FC Schalke 04, 1:0 durch Bryan Lasme

Die Führung für Schalke! Nachdem der Freistoß von Mittelkreis auf die rechte Außenbahn kommt, verteidigt Hannover die folgende Flanke von Matriciani sehr schlecht! In der Mitte kommt Karaman zum Kopfball, aber sein Versuch streift seinen Hinterkopf, was den Treffer erst ermöglicht: Vom Fünfer nimmt Lasme den Abpraller per Volleyschuss und netzt das Ding unhaltbar für Zieler wuchtig nach links unten ein!

St. Pauli Karlsruhe 42. Metcalfe war anfangs noch nicht besonders auffällig, hatte zuletzt mehr Aktionen. Nun verzieht er einen Schuss aus mehr als 25 Metern aber komplett und jagt ihn auf die Ränge.

Schalke Hannover 41. Nachdem Voglsammer Drexler im Mittelkreis zu Boden reißt und Lino Tempelmann in einer anderen Situation zu Fall kommt, trifft letzterer seinen Mannschaftskollegen im Fallen mit dem Fuß am Kopf. Es geht aber nach einer kurzen Begutachtung seitens des Regelhüters weiter.

Schalke Hannover 40. Tempelmann bringt die Ecke flach und kurz in die Box. An der Grundlinie will Karaman in den Halbraum zurücklegen, ein 96-Bein ist aber dazwischen. Kann man schon so machen.

St. Pauli Karlsruhe 40. Gelbe Karte für Lars Stindl (Karlsruher SC)

Stindl sieht die erste Gelbe Karte seit seiner KSC-Rückkehr. Er geht im Mittelfeld für eine Grätsche runter, schätzt das aber falsch ein und trifft statt des Balles Afolayan.

St. Pauli Karlsruhe 40. Jensen bringt die Kugel auf den ersten Pfosten, dort hat der KSC aber keine Lufthoheit. Ritzka köpft die Kugel aus der Gefahrenzone.

Schalke Hannover 39. Aus dem Spiel heraus geht bisher nicht allzu viel für Schalke. Geht was über die nun folgende Ecke?

St. Pauli Karlsruhe 39. Die Südwestdeutschen melden sich mal wieder, haben eine längere Ballstafette und können sich links mal einen Eckstoß erspielen.

Hertha BSC Paderborn 39. Das Spiel ist etwas gekippt und die Ostwestfalen sind jetzt die bessere Mannschaft. Hertha kommt nur selten in die Zweikämpfe, sodass Paderborn mehr Ballbesitz hat und die Kugel gut zirkulieren lässt.

Schalke Hannover 37. Mit einer starken Parade verhindert Ralf Fährmann den Rückstand! Aus der eigenen Hälfte bekommt Derrick Köhn links einen weiten Ball von Ex-Nationalspieler Marcel Halstenberg. Tomáš Kalas kann nur hinterherlaufen und Köhn zieht aus spitzem Winkel ab, was den Keeper der Gastgeber zum Abtauchen nach unten zwingt. Der Treffer hätte aber nicht gezählt, denn Köhn stand sehr knapp im Abseits.

St. Pauli Karlsruhe 37. Metcalfe quert diagonal, schiebt das Leder dann zu Afolayan. Der probiert es erneut aus der zweiten Reihe, der leicht verdeckte Schuss aus halblinker Position kommt aber zu lasch und mittig daher.

Hertha BSC Paderborn 36. Paderborn kombiniert sich nach vorne und wieder geht es über die rechte Seite. Conteh bringt den Ball auf den zweiten Pfosten, doch sein Pass wird immer länger und ist am Ende unerreichbar für Bilbija.

Schalke Hannover 35. Die vielen Fouls stören den Spielfluss dieser Partie - hier veranschaulicht am Beispiel von Dominick Drexler gegen Enzo Leopold im Mittelkreis.

St. Pauli Karlsruhe 35. Bei einem kurz ausgeführten Eckstoß fälscht Jensen Hartels Flanke mit dem Kopf ab, die Situation bleibt somit harmlos. Nach kurzer Pause kann der Sechser auch weiterspielen.

St. Pauli Karlsruhe 34. Die Ballbesitzanteile der Hamburger werden größer, der Druck nimmt etwas zu. Im Großen und Ganzen machen die Badener das aber weiterhin gut in der Defensive und lassen selten Kombinationen von St. Pauli zu.

St. Pauli Karlsruhe 32. Die beste Chance der Hausherren! Hartel findet mit einer gechiptten Flanke am zweiten Pfosten Metcalfe, der legt den Kopfball direkt vor das Tor. Im Fünfmeterraum rauscht Irvine in den Ball herein, doch auch KSC-Torhüter Drewes geht volles Risiko, macht sich breit und kann aus nächster Distanz abwehren.

Schalke Hannover 33. Stefan Leitls Elf setzt die Königsblauen immer mehr unter Druck und will unbedingt die Führung vor der Pause erzwingen. Die Niedersachsen spüren die Verunsicherung in den Reihen der Schalker.

Hertha BSC Paderborn 33. Gelbe Karte für Toni Leistner (Hertha BSC)

Leistner spielt als letzter Mann einen Fehlpass, sodass Conteh dazwischenkommt und auf und davon ist. Leistner reißt ihn um und sieht am Ende nur die Gelbe Karte. Eine fragwürdige Entscheidung.

St. Pauli Karlsruhe 30. Jensen wird bei einem Zweikampf an der Seitenlinie noch ein kleiner Stoß mitgegeben, damit landet er hinter dem recht kleinen Spielfeldrand auf den Pflastersteinen. Nach den ersten Schmerzen kann er weiterspielen.

Schalke Hannover 30. Der Ball zappelt im Schalker Netz! Tempelmann vertändelt den Ball gegen Kunze und dann geht es schnell: Der Sechser der Hannoveraner zieht aus 20 Metern ab, haut das Leder an den linken Innenpfosten und von dort prallt der Ball in die Maschen ohne Chance für Ralf Fährmann. Aber es bleibt beim 0:0, denn der Schiedsrichter sah vor dieser Situation ein Ziehen gegen Tempelmann.

Hertha BSC Paderborn 31. Nächste Chance für Paderborn! Schuster spielt einen Steilpass rechts in den Strafraum zu Bilbija, der den Ball behauptet und aus spitzem Winkel aufs Tor feuert. Ernst ist hellwach und wehrt mit dem Fuß nach außen ab.

St. Pauli Karlsruhe 29. Hartel bringt einen Eckstoß auf den kurzen Pfosten, von dort leitet Eggestein den Ball an die Sechzehnergrenze weiter. Metcalfe trifft den Abschluss per Direktabnahme nicht richtig, dennoch eine gut einstudierte Variante.

Schalke Hannover 29. Aua! Mit offener Sohle kommt Tobias Mohr gegen Louis Schaub angerasselt und trifft sowohl Ball als auch Gegenspieler. Der Schiedsrichter zeigt aber keine Karte, was den Hannoveraner ungläubig zurücklässt - und das nicht ganz zu Unrecht, denn der ein oder andere Spieler ist für ein solches Foulspiel schon vorzeitig zum Duschen geschickt worden.

St. Pauli Karlsruhe 28. Smith will den Ball halbhoch an der Mauer vorbeizirkeln, doch im Zentrum laufen die Spieler bereits ein, ein KSCler klärt.

St. Pauli Karlsruhe 27. Afolayan nimmt einen leichten Kontakt von Nebel dankend an und geht zu Boden. Freistoß nahe des linken Strafraumecks.

Hertha BSC Paderborn 28. Fast der Ausgleich! Conteh wird über rechts in den Strafraum geschickt, wo er den Ball quer vors Tor legt. Bilbija kommt angerauscht, verpasst die Kugel aber nur haarscharf - das war knapp!

St. Pauli Karlsruhe 27. Saliakas tunnelt einen Gegenspieler und spielt damit gleichzeitig in den Strafraum zu Eggestein. Der kann sich nicht aufdrehen, verschafft sich etwas Platz und bringt den Ball dann noch weiter ins Zentrum. Seine flache Flanke wird abgefangen.

Schalke Hannover 26. Den anschließenden Freistoß kann Schalke mühelos klären, doch fast fängt der schnelle Derrick Köhn einen Rückpass von Mohr zu Ralf Fährmann noch ab. Der Schlussmann der Schalker hat aber gerade noch so aufgepasst und grätscht die Kugel ins Aus - förderlich für das Nervenkostüm wird das aber sicher weder bei den Fans noch bei den Spielern gewesen sein.

Schalke Hannover 25. Gelbe Karte für Derry Murkin (FC Schalke 04)

Für ein Foulspiel gegen Voglsammer sieht der Neuzugang aus England die Gelbe Karte und versteht die Welt nicht mehr.

Schalke Hannover 24. Kurze Spielunterbrechung: Bryan Lasme ist im Duell gegen Arrey-Mbi zu Fall gekommen, kann aber schnell weitermachen.

St. Pauli Karlsruhe 25. Das war etwas optimistisch. Schleusener bricht auf der linken Außenbahn durch, doch die Mitspieler im Zentrum kommen nicht schnell genug nach. Der Querpass für Matanović ist dann klar zu steil für den ehemaligen St. Paulianer.

Hertha BSC Paderborn 25. Paderborn kommt mittlerweile besser in die Partie. Aus den Ballbesitzphasen kreieren die Gäste bislang jedoch nichts nennenswertes.

Schalke Hannover 23. In den letzten Minuten gelingt es dem FC Schalke 04 kaum, sich aus der eigenen Hälfte zu befreien. Offensivaktionen sind gerade Fehlanzeige und die rechte Abwehrseite offenbart Lücken.

St. Pauli Karlsruhe 23. Gelbe Karte für Fabian Schleusener (Karlsruher SC)

Schleusener sieht die erste Karte der Partie. Im Mittelfeld kommt er gegen Smith klar zu spät und trifft ihn von der Seite am Knöchel.

St. Pauli Karlsruhe 22. Auf der anderen Seite köpft Metcalfe klar drüber. Afolayan legt den Ball für Ritzka ans Strafraumeck ab, der flankt mit dem ersten Kontakt in hohem Bogen auf den zweiten Pfosten. Dort steht Metcalfe zu sehr unter Bedrängnis, als dass er den Kopfball gut kontrollieren könnte.

St. Pauli Karlsruhe 22. Wieder führt Karlsruhe einen Halbfeldfreistoß kurz aus. Sowohl Wanitzeks als auch Herolds Flanken sind aber von harmloser Natur und werden mühelos von den Hamburgern geklärt.

Schalke Hannover 21. Auf der anderen Seite sprintet sich Lino Tempelmann ein weiteres Mal in diesem laufintensiven Spiel frei. Louis Schaub kommt mit Risiko angegrätscht und spielt den Ball weg ins Seitenaus.

Hertha BSC Paderborn 22. Gelbe Karte für Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC)

Zeefuik senst Klaas im Mittelfeldzentrum um und sieht die erste Verwarnung.

Schalke Hannover 20. 96 drückt auf die Führung! Cedric Teuchert kommt links des Strafraums an den Ball und sprintet nach innen. Seinen Abschluss aus spitzem Winkel muss Ralf Fährmann mit den Fingerspitzen nach vorne weghauen. Dort ist ein Schalker Abwehrspieler vor zwei einschussbereiten Roten zur Stelle!

Hertha BSC Paderborn 21. Reese, Reese - immer wieder Reese. Der 25-Jährige macht über links ordentlich Dampf und ist bisher der auffälligste Spieler auf dem Platz.

St. Pauli Karlsruhe 19. Afolayan probiert es mit Gewalt! Aus etwa 22 Metern zieht er mit Vollspannschuss ab, wie ein Strich zischt der Versuch knapp über Drewes' ausgestreckte Hand und den Querbalken hinweg.

Schalke Hannover 19. Nach einem Stoppfehler in der eigenen Abwehrreihe von Marcin Kamiński wird es fast brenzlig in der Hälfte der Knappen! Der Pole wei0 aber seinen Fehler schnell mit einer erfolgreichen Grätsche zu korrigieren.

Hertha BSC Paderborn 19. Auf der anderen Seite bringt Kenny die Ecke von rechts auf den Elfmeterpunkt. Dort behält Müller die Lufthoheit und klärt per Kopf.

Schalke Hannover 18. Schalke schwimmt! Völlig frei an der Fünfmeterlinie erwischt Marcel Halstenberg die Eckballhereingabe! Der ehemalige Nationalspieler bekommt nicht genug Druck hinter die Kugel und verzieht dann um einen halben Meter. Glück für die Hausherren in dieser Situation!

St. Pauli Karlsruhe 18. Bei einem hohen Pass startet Schleusener wohl knapp in Abseitsposition, der Linienrichter winkt mit der Fahne.

Schalke Hannover 17. Die Ecke ist geklärt, aber Schalke bekommt den Ball nicht in letzter Konsequenz raus. Wieder muss Matriciani auf dem linken Flügel gegen Köhn ran und diesmal hilft ihm Tempelmann aus. Noch eine Ecke!

St. Pauli Karlsruhe 16. Auch bei einer Hereingabe, die für Afolayan gedacht ist, ist der KSC-Keeper wach und fängt sie vor dem Engländer ab.

Hertha BSC Paderborn 16. Jetzt mal die Gäste: Muslija bringt eine Ecke von links scharf in den Sechzehner. Reese arbeitet mit zurück und köpft den Ball aus der Gefahrenzone.

Schalke Hannover 16. Nach einer ungestörten Flanke über die ganze Breite des Felds kommt links wieder Derrick Köhn an den Ball, aber diesmal hat er im Duell gegen Matriciani das Nachsehen. Es geht mit Ecke für Hannover und Applaus für den Schalker Verteidiger weiter.

St. Pauli Karlsruhe 15. Karlsruhe agiert nach anfangs hohem Laufen inzwischen meist im Mittelfeld-Pressing und stellt die St. Paulianer kompakt zu. Der Gastgeber sucht geduldig nach Lücken. Ein hoher Pass von Wahl auf Irvine soll diese finden, doch Drewes spielt mit.

Schalke Hannover 13. Rechts ist Louis Schaub durch, aber im Laufduell gegen Derry Murkin hat er dann das Nachsehen. Schalke muss in der Rückwärtsbewegung etwas geordneter werden, wenn man hier nicht früh unter Druck geraten möchte.

Hertha BSC Paderborn 13. Aufgrund der starken Anfangsphase ist die Führung für Hertha verdient. Wie reagiert der SCP auf den frühen Schock?

St. Pauli Karlsruhe 12. Nebel spielt einen Freistoß aus etwa 40 Metern und zu zentraler Position an die rechte Seitenlinie heraus, Jungs Halbfeldflanke landet schließlich auf dem Kopf eines Spielers in Braun.

Schalke Hannover 11. Kurz darauf ist Marcin Kamiński in der Schalker Abwehrkette gefordert: Mit vollem Beineinsatz stellt er sich in einen Abschluss von Andreas Voglsammer.

Hertha BSC Paderborn 11. Tooor für Hertha BSC, 1:0 durch Haris Tabakovic

Hertha geht früh in Führung! Wieder geht es über links, wo Reese sich frei durchsetzt und den Ball scharf auf den ersten Pfosten bringt. Tabakovic läuft ein und spitzelt die Kugel vorbei an Huth über die Linie.

St. Pauli Karlsruhe 11. Wenig später der erste ernstzunehmende Abschluss der Hausherren: Eine Flanke von der rechten Seite wird per Kopf verlängert, Hartel wiederum köpft den Ball aus gut zwölf Metern auf den Kasten. Er bekommt nicht genug Druck drauf, Drewes ist zur Stelle.

Schalke Hannover 11. Hannover erhöht das Tempo: Cedric Teuchert steht nach einem Lupfer aus dem Halbraum nicht im Abseits und hat Platz, verzieht dann mit seinem Abschluss vor der Strafraumgrenze aber deutlich.

Schalke Hannover 10. Viel zu einfach spielt Derrick Köhn links an der Grundlinie Matriciani aus und kann im Strafraum unbedrängt flanken! In der Box verpasst dann aber Cedric Teuchert.

St. Pauli Karlsruhe 10. Auch St. Pauli hat die ersten Offensivaktionen, ist im letzten Drittel aber nicht präzise genug. Eggesteins tiefer Pass wird abgefangen.

Hertha BSC Paderborn 9. Hertha greift in den ersten Minuten munter an und kontrolliert das Geschehen. Immer wieder geht es über die linke Seite schnell nach vorne, doch diesmal wird Reese von Schuster gestoppt.

St. Pauli Karlsruhe 8. Vasilj mit der ersten Parade! Wieder verlieren die St. Paulianer den Ball in der eigenen Hälfte. Unter anderem über Stindl kommt der Ball zu Nebel, der den Kopf oben behält und rechts herauslegt zu Schleusener. Aus etwa 14 Metern lässt er den Ball bewusst leicht über den Innenspann rutschen, gibt so etwas Effet mit. Den wuchtigen Schuss pariert Vasilj mit einer guten Reaktion.

Schalke Hannover 9. In den ersten Minuten der Partie geht Schalke 04 sehr robust in die Zweikämpfe und läuft nach Ballgewinnen schnell an. Hannover verteidigt gut geordnet und baut sein Spiel langsam und systematisch auf.

Schalke Hannover 8. Die erste Chance für Schalke 04! Nach einem Zweikampfgewinn von Tempelmann in der Mitte läuft Bryan Lasme sich im Strafraum wunderbar frei und empfängt den Steckpass aus halblinker Position. Zieler muss rauskommen und sich langmachen, um den Winkel entscheidend zu verkürzen und die durchaus mögliche Führung zu verhindern.

St. Pauli Karlsruhe 6. Auf der anderen Seite erobern die Kiezkicker den Ball erstmals weit vorne. Afolayan treibt die Kugel bis kurz vor den Sechzehner und schließt aus der Distanz ab. Der flache Schuss aufs kurze Eck bereitet KSC-Torwart Drewes keine Probleme.

St. Pauli Karlsruhe 5. Vasilj spielt ein tiefes Zuspiel in die Füße der gegnerischen Mannschaft. Herold probiert es mit einem Schuss von nahe der Mittellinie, doch der FCSP-Keeper ist schnell genug zurück.

Schalke Hannover 6. Nachdem Cedric Teuchert vor dem Strafraum nach innen zieht, gibt er zu Derrick Köhn auf die linke Außenbahn ab. Aber seine Flanke segelt dann an Freund und Feind vorbei ins Seitenaus.

Hertha BSC Paderborn 6. Dárdai bringt eine Ecke von links auf den langen Pfosten, wo Reese den Ball per Volleyabnahme direkt nimmt. Er trifft die Kugel nicht richtig, sodass die weit rechts vorbei geht.

Schalke Hannover 4. Schiedsrichter dieser Partie ist übrigens Timo Gerach. Begleitet wird er von Patrick Kessel und Tobias Endriß an der Seitenlinie, Mitja Stegemann in der Coaching-Zone sowie Katrin Rafalski im Videokeller.

Hertha BSC Paderborn 4. Hertha hat die erste gute Chance in der Partie. Ein weiter Einwurf landet im Strafraum bei Leistner, der per Kopf verlängert. Reese kommt nicht richtig dran und streift den Ball knapp links vorbei.

Schalke Hannover 3. Für einen direkten Versuch ist das etwas weit, aber Enzo Leopold bringt das Leder per Lob aus zentraler Position auf den linken Pfosten. Dort verpasst Marcel Halstenberg in der Box und es geht mit Abstoß weiter.

St. Pauli Karlsruhe 3. Noch findet das Spielgeschehen weitestgehend im Mittelfeld statt. Beide Teams versuchen sich mit ruhigem Spielaufbau, werden aber hoch angelaufen.

Hertha BSC Paderborn 3. Winkler ist zurück auf dem Platz und spielt erstmal weiter.

Schalke Hannover 2. Auf der anderen Seite holt Ex-Bielefelder Voglsammer gegen Kaminski einen Freitoß raus, nachdem dieser ihn im Duell um den Ball zu Boden ringt.

Hertha BSC Paderborn 2. Winkler hat sich in einem Zweikampf verletzt und liegt am Boden. Betreuer behandeln ihn derzeit. Fraglich, ob es für ihn weitergeht.

Schalke Hannover 1. Früh holt Lino Tempelmann einen Freistoß für die Hausherren aus dem rechten Halbfeld raus, landet damit jedoch in der Mauer. Den Konter unterbinden die Schalker, nachdem Jannik Dehm zum Sprint ansetzt und von Murkin per Foul gestört wird.

St. Pauli Karlsruhe 1. Los geht's! St. Pauli stößt in den braunen Heimtrikots an, der KSC spielt in den weißen Auswärtsjerseys.

Hertha BSC Paderborn 1. Der Ball rollt. Hertha stößt an blau-weißen Trikots. Paderborn ist ganz in Schwarz unterwegs.

Hertha BSC Paderborn 1. Spielbeginn

Schalke Hannover 1. Auf geht's! Bei gutem Wetter haben die in roten Jerseys spielenden Gäste Anstoß.

St. Pauli Karlsruhe 1. Spielbeginn

Schalke Hannover 1. Spielbeginn

St. Pauli Karlsruhe Die Teams sind eingelaufen, das Millerntor-Stadion ist bereit. Max Burda ist der Schiedsrichter der Partie, Michael Bacher sitzt im Kölner Keller.

St. Pauli Karlsruhe Der in St. Pauli noch glücklose und kaum eingesetzte Simon Zoller trifft auf der Ersatzbank sitzend auf seinen Ex-Verein, er machte in Karlsruhe die ersten Schritte im Profifußball. Beim Karlsruher SC ist es Stürmer Igor Matanović, der an alte Wirkungsstätte zurückkehrt; er spielte noch letztes Jahr und insgesamt 13 Jahre lang beim Kiezklub.

Schalke Hannover Die Teams sind eben in die vollbesetzte Veltins-Arena eingelaufen. Nur noch wenige Augenblicke, dann geht es los!

St. Pauli Karlsruhe Christian Eichner nimmt nach dem 3:0-Heimsieg gegen Schalke gezwungenermaßen einen Wechsel vor, Kapitän Gondorf fehlt heute krank. An seiner Stelle spielt Jensen auf der Sechs.

Schalke Hannover Die Spannung in der Veltins-Arena steigt! Von der heutigen Partie berichtet Samuel Dick für Euch. Viel Spaß!

St. Pauli Karlsruhe St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler nimmt im Vergleich zum 2:2-Remis in Paderborn zwei Änderungen vor. Smith kehrt nach leichten Adduktorenproblemen in die Startelf zurück, Dźwigała muss für ihn weichen. In der Offensive beginnt Metcalfe statt Saad.

St. Pauli Karlsruhe Von den letzten zehn Duellen mit St. Pauli gewann der KSC nur eins. Die Kiezkicker gewannen dreimal, in den meisten vergangenen Duellen ging es aber knapp zu und es gab keinen Sieger. So auch letzte Saison, als es in der Hinrunde ein furioses 4:4-Spektakel zu bestaunen gab und eine für beide Teams unwichtige Partie am letzten Spieltag mit 1:1 endete.

Schalke Hannover "Tausend Freunde, die zusammenstehn. Dann wird der FC Schalke niemals untergehn". So heißt es eigentlich im Vereinslied der Knappen, doch zuletzt brodelte es sehr in den Reihen der sonst treuen und leidenschaftlichen Fans. Die Bilanz gegen den heutigen Gegner gibt auf jeden Fall Grund zur Hoffnung, denn die letzten vier Pflichtspielaufeinandertreffen gewannen die Knappen allesamt, zuletzt mit 2:1 vor eigenem Publikum in der Aufstiegssaison. Die letzte Niederlage gegen Hannover datiert sogar vom August 2017.

Hertha BSC Paderborn Der Schiedsrichter der Partie ist Tom Bauer. Seine Assistenten an der Seitenlinie sind Luca Jürgensen und Felix Prigan. Als VAR ist Johann Pfeifer im Einsatz.

St. Pauli Karlsruhe Nun folgt also das schwere Gastspiel beim FC St. Pauli. Die Hamburger machten aus dem Millerntor-Stadion zuletzt eine Festung, gewannen die letzten drei Heimspiele gegen Holstein Kiel, Schalke 04 und dem 1. FC Nürnberg mit einer Tordifferenz von 13:1.

Hertha BSC Paderborn Schauen wir aufs Personal: Hertha muss auf die verletzten P. Dárdai, Dudziak, Maza, Rogel und Gechter auskommen. Kempf fehlt den Gastgebern außerdem gesperrt, M. Dardai ersetzt ihn in der Innenverteidigung. Die Gäste müssen auf die verletzten Ezekwem, Heuer und Rohr verzichten. Conteh rückt für Grimaldi in die Startformation.

Schalke Hannover 96-Trainer Stefan Leitl sieht keinen Grund für personelle Veränderungen bei seiner Mannschaft. Er vertraut der gleichen ersten Elf wie beim 2:1 gegen den 1. FC Magdeburg.

St. Pauli Karlsruhe Doch nach der Länderspielpause hatte der KSC den Bundesliga-Absteiger Schalke mit seinem neuen Trainer Karel Geraerts zu Gast, die Gelsenkirchener erwischten einen schwarzen Tag und fungierten als Aufbaugegner für die Karlsruher. Mit einem 3:0 verschärfte der KSC die S04-Krise und konnten erstmals seit Ende August wieder gewinnen.

Hertha BSC Paderborn Ein Blick auf die Historie zeigt, dass Hertha in der Vergangenheit des Öfteren die Nase vorne hatte. In insgesamt acht Aufeinandertreffen konnte Berlin fünf Partien gewinnen. Der SCP gewinn zweimal, eine Partie endete Remis.

Schalke Hannover Kommen wir zu den Aufstellungen der heutigen Partie. Karel Geraerts hat vergangene Woche eine desolate Vorstellung seiner Mannschaft gesehen. Zur Folge hat dies sechs Wechsel in der Startformation: Für Timo Baumgartl und Thomas Ouwejan beginnen in der Abwehrkette Derry Murkin und Henning Matriciani. Den Platz neben Lino Tempelmann auf der Doppelsechser-Position nimmt Ron Schallenberg ein und verdrängt damit Paul Seguin aus dem Kader. Auch vorne wird rotiert: Tobias Mohr, Dominick Drexler und Kenan Karaman erhalten den Vorzug vor Youngster Assan Ouédraogo, Yusuf Kabadayı und Zweitliga-Rekordtorschütze Simon Terodde.

St. Pauli Karlsruhe Der Karlsruher SC spielte einen schwachen September, wurde nach ordentlichem Start mit sieben Punkten aus vier Spielen nach nur zwei Zählern in den folgenden fünf Partien auf Platz 14 durchgereicht.

Hertha BSC Paderborn "Hertha spielt Fußball mit Herz und ist fleißig gegen den Ball. Wir wollen versuchen, Punkte einzuheimsen und unsere Ausgangssituation zu bestätigen – oder sogar auszubauen", sagt Paderborn-Trainer Kwasniok vor der Partie.

St. Pauli Karlsruhe Da die St. Paulianer die vier Spiele zuvor jeweils unentschieden spielten, sind sie das einzig ungeschlagene Team in Liga zwei. Die vielen Punkteteilungen sind jedoch auch das Manko des Kiezklubs, ohne die Unentschieden hätte St. Pauli den Vorsprung an der Tabellenspitze schon weiter ausbauen können. Der Stadtrivale HSV liegt punktemäßig etwa gleichauf auf Rang drei, obwohl er bereits zwei Spiele verloren hat – genauso der aktuell vorbeigezogene Spitzenreiter aus Düsseldorf.

Schalke Hannover Anders sieht es bei Hannover 96 aus: Bei den Niedersachsen lebt der Traum von der Rückkehr in die Belétage des deutschen Fußballs nach zwei eher durchwachsenen Spielzeiten. Durch das 2:1 gegen Magdeburg konnte man Anschluss an die Spitzenränge halten - ein Dreierpack heute und man würde mit dem momentanen Primus Fortuna Düsseldorf punktemäßig gleichziehen.

Hertha BSC Paderborn Der SC Paderborn ist seit fünf Ligaspielen ungeschlagen. Nach einem holprigen Saisonstart, kamen die Ostwestfalen immer besser in Fahrt. Zuletzt holten die 05er einen Punkt gegen Tabellenführer St. Pauli. Mit 15 Zählern rangiert Paderborn aktuell auf dem 8. Tabellenplatz.

St. Pauli Karlsruhe St. Pauli ist die aktuell formstärkste Mannschaft der zweiten Liga, daran änderte auch das 2:2-Remis gegen den SC Paderborn am vergangenen Wochenende nicht. Denn die vier Spiele zuvor gewannen die Kiezkicker allesamt und haben damit in den letzten fünf Spielen 13 Punkte eingefahren – so viele wie kein anderes Team.

Hertha BSC Paderborn Nach dem Abstieg aus der Bundesliga und einem großen Kaderumbruch im Sommer, durchlief Hertha eine echte Achterbahnfahrt. Nach einem schwachen Saisonstart zeigten die Berliner zuletzt eine aufsteigende Tendenz. Am vergangenen Wochenende musste die Hertha jedoch eine bittere 1:3-Niederlage gegen Nürnberg hinnehmen. Aktuell steht die Alte Dame mit zwölf Punkten auf dem 12. Tabellenplatz.

Schalke Hannover Das mit dem Debüt hatte sich Schalkes neuer Trainer, Karel Geraerts, bestimmt ganz anders vorgestellt: Statt der erhofften Trotzreaktion gingen die Königsblauen mit 0:3 beim Karlsruher SC unter. Der angepeilte direkte Wiederaufstieg ist erstmal kein Thema mehr, viel mehr geht es jetzt erstmal darum, nicht nach unten durchgereicht zu werden wie es schon einigen anderen Vereinen - zuletzt Arminia Bielefeld in der vergangenen Spielzeit - ergangen ist. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsrang mittlerweile.

St. Pauli Karlsruhe Einen guten Tag und herzlich willkommen zum Zweitliga-Samstag! Der FC St. Pauli möchte die Tabellenführung zurückerobern und empfängt im Mittagsspiel den Karlsruher SC. Startschuss am Millerntor ist um 13 Uhr.

Schalke Hannover Willkommen zum 11. Spieltag der Zweitliga-Saison 2023/24! Die krisengebeutelten Knappen des FC Schalke 04 empfangen heute Hannover 96. Ab 13 Uhr sind wir live für Euch am Ball!