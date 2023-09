Mainz Stuttgart 53. Stiller startet tief, Ito chippt den Ball in den Strafraum. Doch Zentner ist wach, rückt heraus und fängt die Kugel klar vor Stiller ab.

Köln Hoffenheim 48. Weghorst rettet auf der Linie! Die anschließende Ecke rutscht in den Rückraum zu Ljubicic durch, der den Ball perfekt trifft. Beinahe schlägt der Ball im oberen linken Eck ein, doch Weghorst steht goldrichtig köpft den Ball von der Linie weg.

Leipzig Augsburg 50. Tietz verlangt Blaswich alles ab! Mbabus Flugball von der rechten Außenbahn ist lange in der Luft, bevor der Ex-Darmstädter aus mittigen sieben Metern vor seinem Bewacher Henrichs auf die halblinke Ecke köpfen kann. Blaswich verhindert den Einschlag mit einer tollen Flugeinlage.

Mainz Stuttgart 51. Auch nach Wiederanpfiff ist das noch ein recht ruhiges Spielgeschehen in Mainz. Führich ist etwas aktiver, zieht von halblinker Position leicht nach innen und setzt aus etwas mehr als zwanzig Metern einen Flachschuss links neben das Tor.

Freiburg Dortmund 46. Weiter geht's! Freiburg kommt personell unverändert aus der Kabine zurück. Bei der Borussia kommt Marius Wolf für den bereits verwarnten unglücklich agierenden Ramy Bensebaini.

Wolfsburg Union Berlin 49. Wieder erwischen die Spreestädter den etwas besseren Start. Bislang machen sie allerdings zu wenig aus ihren optischen Feldvorteilen.

Leipzig Augsburg 49. Enrico Maaßen schickt mit Iago, Tietz und Gouweleeuw drei frische Kräfte ins Rennen. Pedersen, Beljo und Uduokhai sind in der Kabine geblieben. Marco Rose hat in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet.

Köln Hoffenheim 47. Köln spielt wieder fleißig nach vorne: Kainz geht auf der linken Seite ins Tempo und sucht den mitlaufenden Selke. Brooks hält noch seine Fußspitze rein und klärt zur Ecke.

Mainz Stuttgart 50. Sollte es beim torlosen Spielstand bleiben, würde die Truppe von Sebastian Hoeneß übrigens zum dritten Mal in dieser Spielzeit eine weiße Weste behalten. Damit würde der VfB schon am vierten Spieltag den Wert aus der gesamte Vorsaison (nur zwei Spiele ohne Gegentor) toppen.

Freiburg Dortmund 46. Einwechslung bei Borussia Dortmund: Marius Wolf

Freiburg Dortmund 46. Auswechslung bei Borussia Dortmund: Ramy Bensebaini

Freiburg Dortmund 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Köln Hoffenheim 46. Die erste Chance gehört Köln! Carstensen flankt rechts von der Grundlinie auf den zweiten Pfosten, wo Selke am höchsten steigt. Der Angreifer setzt seine Kopfball knapp rechts vorbei.

Leipzig Augsburg 46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Red-Bull-Arena! Die Roten Bullen bringen im letzten Felddrittel eine enorme Qualität auf den Rasen; es ist schon beeindruckend, wie schnell die vielen neuen Kräfte integriert werden konnten. Der FCA hat sich durch fehlende Abstimmung auf der letzten Linie aber auch selbst in eine ganz schlechte Lage gebracht und kämpft nur noch gegen eine echte Klatsche.

Leipzig Augsburg 46. Einwechslung bei FC Augsburg: Jeffrey Gouweleeuw

Köln Hoffenheim 46. Weiter geht's! Beide Mannschaften kommen unverändert aus der Kabine - der Effzeh spielt jetzt auf seine Fankurve.

Leipzig Augsburg 46. Auswechslung bei FC Augsburg: Felix Uduokhai

Leipzig Augsburg 46. Einwechslung bei FC Augsburg: Phillip Tietz

Leipzig Augsburg 46. Auswechslung bei FC Augsburg: Dion Beljo

Mainz Stuttgart 47. Mwene ist bei einem Mainzer Konter auf der rechten Außenbahn zu inkonsequent und bekommt den Ball von Millot abgenommen.

Köln Hoffenheim 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Leipzig Augsburg 46. Einwechslung bei FC Augsburg: Iago

Leipzig Augsburg 46. Auswechslung bei FC Augsburg: Mads Pedersen

Leipzig Augsburg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Wolfsburg Union Berlin 46. Ohne personelle Veränderungen geht es weiter.

Wolfsburg Union Berlin 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Mainz Stuttgart 46. Stuttgart stößt an und eröffnet den zweiten Durchgang, die gleichen 22 Mann wie in Hälfte eins stehen auf dem Spielfeld.

Mainz Stuttgart 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Freiburg Dortmund 45. +7 Halbzeitfazit:

Der BVB verspielt schon wieder eine Führung und liegt in Freiburg mit 2:1 zurück! Dabei ging es für die Dortmunder noch richtig gut los. Mit ihrem Tempo in der Offensive bereiteten sie dem SC einige Probleme und nach einer Ecke kamen sie bereits in der elften Minute zur Führung. Die Freiburger ließen sich in einer lange Zeit dennoch recht ausgeglichenen Partie jedoch nicht verunsichern und drehten spätestens nach der Einwechselung von Vincenzo Grifo immer mehr auf. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte belohnten die Breisgauer sich für die offensivere Herangehensweise dann sogar noch doppelt. Beide Treffer bereitete Vincenzo Grifo perfekt vor und beide Male landete der Ball per Kopf im Tor. Edin Terzić und sein Team müssen die Pause jetzt nutzen, um gegen die mutigen Freiburger nach dem Seitenwechsel wieder Lösungen zu finden. Ansonsten droht den Schwarz-Gelben der komplette Fehlstart. Bis gleich!

Köln Hoffenheim 45. +4 Halbzeitfazit:

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit führt Hoffenheim in Köln mit 2:0! Bereits nach 50 Sekunden traf die TSG gegen schläfrige Kölner zur Führung, die aber im Anschluss um eine Antwort bemüht waren. Mitte des Durchgang bestrafte dann Grillitsch einen einfachen Fehler im Passspiel des Effzeh mit seinem Schuss nahe der Mittellinie. Hoffenheim nutzt die Fehler des Effzeh eiskalt, während Köln die Wucht vor dem gegnerischen Tor fehlt.

Freiburg Dortmund 45. +7 Ende 1. Halbzeit

Freiburg Dortmund 45. +6 Tooor für SC Freiburg, 2:1 durch Nicolas Höfler

Freiburg dreht die Partie tatsächlich noch in der ersten Hälfte! Jetzt sind auch die Breisgauer nach einem Standard erfolgreich. Grifo zirkelt den ruhenden Ball von rechts neben dem Strafraum butterweich vor das Tor. Am ersten Pfosten springt Höfler am höchsten und köpft den Ball perfekt halbhoch in das lange Eck.

Wolfsburg Union Berlin 45. +3 Halbzeitfazit:

Halbzeit in Wolfsburg, der VfL führt mit 2:1 gegen Union Berlin. Die Eisernen legten einen guten Start hin, wurden nach zwöllf Zeigerumdrehungen infolge des ersten eigenen Fehlers durch Wind aber hart bestraft. Anschließend beruhigte sich das Geschehen für einige Zeit. Dann war es Gosens, der fast aus dem Nichts den Ausgleich besorgte. Der sollte nicht lange halten: Zwei Minuten später stellte Mæhle den alten Abstand wieder her, anschließend ging es hin und her. Insgesamt sehen wir eine muntere Partie, die sich aber auch ihre Auszeiten gönnt. Insofern gibt es durchaus noch Luft nach oben, entschieden ist hier noch nichts. Bis gleich!

Leipzig Augsburg 45. +4 Halbzeitfazit:

Der RB Leipzig befindet sich mit einer 3:0-Pausenführung im Heimspiel gegen den FC Augsburg auf bestem Weg zu einem klaren Sieg. Nach aktiveren ersten Momenten der Fuggerstädter gingen die Sachsen durch einen von Openda vorbereiteten Flugkopfball Xavi Simons’ früh in Führung (6.). Bereits in der 11. Minute legten sie gegen katastrophal verteidigende Gäste durch den unbewachten Openda ihren zweiten Treffer nach. Auch in der Folge hatte die Rose-Truppe den Gast weitgehend im Griff, spielte aber nicht mehr mit der letzten Konsequenz nach vorne. Sie bestätigte ihre hohe Effizienz in der Chancenverwertung in Minute 27; Raum verwertete eine Vorarbeit Poulsens aus spitzem Winkel. Mit angezogener Handbremse bestritt Leipzig die verbleibende Zeit bis zum Kabinengang. Dennoch ergab sich noch eine Riesenchance zum vierten Treffer: Infolge eines Fehlers Bauers scheiterte Openda freistehend an Dahmen (41.). Bis gleich!

Köln Hoffenheim 45. +4 Ende 1. Halbzeit

Leipzig Augsburg 45. +4 Ende 1. Halbzeit

Mainz Stuttgart 45. +1 Halbzeitfazit:

Unspektakuläre erste 45 Minuten in Mainz enden verdientermaßen torlos, Mainz und Stuttgart haben bisher für kaum Unterhaltungswert gesorgt. Die Gäste aus dem Schwabenland haben mehr Ballbesitz, wissen aber wie auch die Nullfünfer meist nicht allzu viel mit der Kugel anzufangen. Die beiden Defensivabteilungen machen also einen guten Job und ließen jeweils nur eine einzige Chance zu: Marco Richter schoss bei seinem Startelfdebüt in der neunten Minute zu mittig aufs Tor, Nübel parierte. Der VfB hätte wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff von einer Unaufmerksamkeit van den Bergs profitieren können, Guirassy und Silas nutzten das jedoch nicht aus (38.).

Köln Hoffenheim 45. +3 Gelbe Karte für Julian Chabot (1. FC Köln)

Grillitsch zieht am Innenverteidiger vorbei, der deutlich zu spät sein Bein ausfährt. Damit trifft er nur den Österreicher.

Freiburg Dortmund 45. +4 Gelbe Karte für Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund)

Ramy Bensebaini stoppt auf Höhe der Mittellinie den davoneilenden Roland Sallai mit einem Beinstellen und sieht für das taktische Foul Gelb.

Leipzig Augsburg 45. +3 Nach dem Oberschenkeltreffer hält Dorsch nicht mehr bis zur Pause durch. Engels ersetzt ihn im Mittelfeld.

Köln Hoffenheim 45. +2 Kadeřábek bringt einen weiten Einwurf ins Zentrum, den Chabot per Kopf bereinigt. Köln steht nun sicherer, kommt aber einfach nicht in gefährliche Situationen.

Wolfsburg Union Berlin 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Leipzig Augsburg 45. +2 Einwechslung bei FC Augsburg: Arne Engels

Leipzig Augsburg 45. +2 Auswechslung bei FC Augsburg: Niklas Dorsch

Freiburg Dortmund 45. +2 Tooor für SC Freiburg, 1:1 durch Lucas Höler

Freiburg gelingt noch vor der Pause der verdiente Ausgleich! Grifo hat im linken Halbfeld den Ball am Fuß, wird nicht richtig angegriffen und zirkelt das Ding fast aus dem Stand hoch vorne rein. Höler ist im Duell mit Hummels in der besseren Position, lässt das Leder mit dem Rücken zum Tor gekonnt über den Kopf rutschen und verlängert unhaltbar in das lange Eck.

Freiburg Dortmund 45. +1 Wieder tritt Brandt an der rechten Fahne gleich mehrfach an. Der erste Standard bleibt noch ungefährlich. Bei der zweiten köpft Bensebaini den Ball aus kürzester Distanz dann aber Kübler, der mit dem Rücken zur Situation ist an den Arm. Der Unparteiische entscheidet sich gegen einen Strafstoß und wird kurz darauf vom VAR in seiner Entscheidung bestätigt.

Freiburg Dortmund 45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Mainz Stuttgart 45. +1 Ende 1. Halbzeit

Köln Hoffenheim 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Freiburg Dortmund 44. Sallai passt bei einer kurz ausgeführten Freistoßvariante der Dortmunder sehr gut auf und klärt vor Adeyemi zur Ecke.

Mainz Stuttgart 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Köln Hoffenheim 45. Chabot schubst Beier, nachdem der Ball schon lange weg ist. Köln wirkt aktuell etwas frustriert.

Leipzig Augsburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Durchgang eins im ehemaligen Zentralstadion soll um 180 Sekunden verlängert werden.

Mainz Stuttgart 45. Von der rechten Außenbahn kombinieren sich die Schwaben nach halblinks, Karazor schiebt zu Ito herüber. Der fasst sich etwas mehr als zwanzig Meter vor dem Gehäuse ein Herz, schießt aber klar zu hoch.

Wolfsburg Union Berlin 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Freiburg Dortmund 42. Dortmund vergisst Sallai bei einem Freistoß aus dem aus SC-Sicht linken Halbfeld ganz hinten völlig. Der Ungar kann das lange Anspiel von Grifo aber auch per Grätsche nicht erreichen. Ansonsten hätte es vor dem BVB-Tor wohl lichterloh gebrannt.

Köln Hoffenheim 43. Nach einer Ecke versucht es Schmitz aus über 25 Metern mit einem Schlenzer aus zentraler Position. Der Schuss des Rechtsverteidigers segelt aber gut einen Meter über das rechte Kreuzeck.

Wolfsburg Union Berlin 43. Nun schaffen es die Niedersachsen wieder gut, die Räume dicht zu machen. Umgekehrt läuft offensiv wieder weniger zusammen.

Leipzig Augsburg 43. In den Nachwehen einer Freistoßflanke taucht Rexhbeçaj auf der linken Strafraumseite auf. Er wird aber von drei Leipzigern umzingelt und lässt sich den Ball letztlich von Lukeba abnehmen.

Mainz Stuttgart 43. Kohr sucht aus dem linken Halbfeld den rechts tief in den Strafraum einlaufenden Richter, der Ball ist aber deutlich zu hoch und weit geschlagen.

Freiburg Dortmund 40. Ein geblockter Sallai-Abschluss landet bei Dōan, der aus zentraler Position direkt abzieht. Mit links jagt der Japaner den Ball aber deutlich drüber.

Köln Hoffenheim 42. Maina sucht Selke mit einer flachen Hereingabe ins Zentrum, doch Brooks macht sich lang und fängt das Leder ab. Der finale Pass kommt beim Effzeh zu selten an.

Freiburg Dortmund 38. Da hat Gregor Kobel ganz viel Glück! Der BVB-Schlussmann legt den Ball erst ab und nimmt ihn dann wieder auf. Anscheinend war sich der Schweizer unsicher, ob es davor einen Abseitspfiff gab oder nicht. Tobias Stieler hatte eigentlich Vorteil laufen lassen, aber zeigt sich nach dem kleinen Durcheinander großzügig und lässt dann doch mit Freistoß für den BVB weiterlaufen.

Leipzig Augsburg 41. Openda nimmt Bauers Geschenk nicht an! Der Neuzugang aus Lens fängt einen ungenauen Querpass des Augsburger Verteidigers ab und hat freie Bahn in Richtung Gästekasten. Er schießt aus 15 Metern auf die halblinke Ecke. Dahmen ist schnell unten und kann sich erstmals auszeichnen.

Köln Hoffenheim 40. Nachdem Kabak einen Ball gegen Maina abläuft, geraten die beiden Spieler kurz aneinander. Es gibt einen kleinen Schubser vom Türken, dann beruhigt sich die Szenerie.

Mainz Stuttgart 41. Zentrale 30 Meter vor dem Tor will Guirassy es mit einem Gewaltschuss beim Freistoß direkt probieren, schießt aber flach einen Spieler an der Strafraumkante an.

Wolfsburg Union Berlin 40. ...Trimmels Standard wird an den langen Pfosten abgewehrt. Dort landet Laïdouni Direktversuch aus spitzem Winkel weit rechts vorbei.

Mainz Stuttgart 40. Der VfB ist mal etwas aktiver, doch Mainz kann sich zügig wieder sortieren. Guirassy dreht im offensiven Mittelfeld gut auf, Bell legt ihn, kommt aber vorerst ohne persönliche Strafe davon.

Wolfsburg Union Berlin 39. Apropos Pause: Sechs Minuten sind es bis dahin noch offiziell. Union erarbeitet sich auf links erst mal einen Freistoß...

Leipzig Augsburg 39. Nach einem unglücklichen Tritt Poulsens muss Dorsch am rechten Oberschenkel behandelt werden. Möglicherweise muss Enrico Maaßen noch vor dem Kabinengang eine erste personelle Änderung vornehmen.

Mainz Stuttgart 38. Die erste Großchance für den VfB! van den Berg trifft im Spielaufbau den Ball nicht richtig, so kann Millot den Ball kurz vor der Strafraumkante gewinnen. Er dringt in den Sechzehner ein und schiebt quer zu Guirassy, der recht freistehend über das Leder schlägt. Der Ball hoppelt zu Silas halbrechts, der jedoch am herauseilenden Zentner, der sich breitmacht, scheitert.

Köln Hoffenheim 38. Vielleicht geht ja für den Effzeh nun mal etwas über einen Standard. Von links schlägt Paqarada den Ball ins Zentrum, der auf Ljubicic durchrutscht. Doch auch der Mittelfeldmotor wird geblockt. Akutell bekommt der Effzeh keinen wirklichen Druck aufgebaut.

Freiburg Dortmund 37. Es geht mit Ballbesitz für die Hausherren weiter. Nur Sekunden später kehrt dann auch Haller zurück und die Gleichzahl ist wiederhergestellt.

Freiburg Dortmund 36. Sébastien Haller wird nach einem Zusammenprall vor der Trainerbänken behandelt. Der 29-Jährige dürfte aber weitermachen können.

Freiburg Dortmund 35. Der BVB kontert mit wunderschönem Kombinationsfußball. Am Ende steckt Malen auf den durchlaufenden Sabitzer durch. Höfler hat den Weg aber sehr gut mitgemacht, kann sich zwischen Gegner und Ball bringen und wird dann zu Fall gebracht. Deswegen gibt es Freistoß für den Sport-Club.

Wolfsburg Union Berlin 36. Inzwischen ist auch deutlich mehr Tempo in der Partie. In Stein ist dieses 2:1 zur Pause noch nicht gemeißelt.

Mainz Stuttgart 36. Die Mainzer probieren es ab und zu mit weiten Schlägen, nun landet einer auf dem Fuß von Onisiwo. Der setzt halblinks Richter in Szene, der Abschluss des ehemaligen Herthaners wird von Anton geblockt.

Köln Hoffenheim 36. ...20 Meter vor dem Tor halbrechter Position legt sich Skov den Ball zurecht. Der Däne bleibt aber an der weißen Mauer des Gegners hängen.

Leipzig Augsburg 36. Kurzer Blick auf die noch kurze Bundesligahistorie der Sachsen: Der bisher höchste Sieg ist ein 8:0 gegen den 1. FSV Mainz 05 aus dem November 2019. Es besteht also durchaus die Chance, heute Geschichte zu schreiben.

Freiburg Dortmund 32. Kuriose Statistik: Der Pfostenschuss durch Lienhart ist bereits der sechste Alu-Treffer der Freiburger in der noch jungen Saison.

Köln Hoffenheim 34. Gelbe Karte für Timo Hübers (1. FC Köln)

Der Innenverteidger erwischt Beier mit seiner Grätsche nicht, dann wischt er den Ball mit der Hand weg. Es gibt Freistoß aus einer Top-Position für die TSG...

Köln Hoffenheim 33. Gute Gelegenheit für den Effzeh! Über rechts stößt das Heimteam zur Grundlinie, die Ablage ist dann bei Carstensen. Der Neuzugang lässt einen Gegenspieler aussteigen, schließt dann aus acht Metern halbrechter Position ab. Brooks wirft sich den den Schuss und blockt.

Freiburg Dortmund 31. Pfostenkracher von Philipp Lienhart! Eine SC-Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld kriegt der BVB nicht komplett geklärt. Der herausgeköpfte Ball landet links an der Strafraumgrenze bei Lienhart, der wuchtig abschließt. Mit seinem absoluten Geschoss trifft der Österreicher jedoch nur den linken Außenpfosten. Kobel wäre da komplett machtlos gewesen.

Mainz Stuttgart 33. van den Berg klärt gegen den tief startenden Guirassy, der folgende Eckstoß der Stuttgarter ist kurz ausgeführt und ungefährlich.

Wolfsburg Union Berlin 33. In der Schlagzahl darf es gerne weitergehen. Nun sind wieder die Köpenicker gefragt, die erneut einem Rückstand hinterherlaufen müssen.

Leipzig Augsburg 33. Angesichts des bevorstehenden Start der Champions-League-Saison besteht bei den Roten Bullen offensichtlich keine Gefahr, dass der Bundesligabetrieb vernachlässigt wird. Mit nun 13 Saisontoren verfügt sie mittlerweile über die geteilt beste Offensive der nationalen Eliteklasse.

Köln Hoffenheim 32. Erneut sucht Kainz Selke per hohem Pass, der diesmal aber deutlich zu steil ist. Der Ex-Bremer kommt nicht an den Ball, der im Toraus landet. Köln bäumt sich nun noch einmal auf.

Köln Hoffenheim 31. Kainz sucht Selke per Flanke von links, findet aber nur Baumann. Der Torwart faustet den Ball aus der Gefahrenzone.

Köln Hoffenheim 30. Prömel kommt nach einem Pass von der linken Seite im Rückraum zum Abschluss, trifft aber aus 20 Metern zentraler Position den Ball nicht voll. Dieser hoppelt klar links vorbei. Beim Effzeh stimmen aber in dieser Situation die Abstände nicht.

Freiburg Dortmund 29. Durch die Herausnahme von Michael Gregoritsch rückt Lucas Höler eins weiter vor und agiert von nun an in der Sturmspitze. Vincenzo Grifo sortiert sich dahinter auf der Zehn ein.

Wolfsburg Union Berlin 30. Tooor für VfL Wolfsburg, 2:1 durch Joakim Mæhle

Wolfsburg hat die postwendende Antwort parat! Rønnow faustet eine Ecke am kurzen Pfosten direkt vor den Sechzehner. Dort schließt Mæhle aus leicht halbrechter Position direkt ab, sein Schuss saust flach links in die Maschen.

Leipzig Augsburg 30. Aus Sicht der Fuggerstädter steht schon nach einer knappen halben Stunde die Schadensbegrenzung im Vordergrund. Realistisch betrachtet spielt der FCA seit dem dritten Gegentor nicht mehr um einen Punktgewinn.

Mainz Stuttgart 30. Die xGoals-Werte beider Teams beschreiben das Spielgeschehen in Rheinland-Pfalz ganz gut. Mainz' 0,32 expected Goals sind wohl zum großen Teil Resultat der Chance von Marco Richter (9.), Stuttgart hat nur einen Wert von 0,13.

Freiburg Dortmund 28. Michael Gregoritsch war kurz noch einmal auf das Feld zurückgekehrt, aber sank nur wenige Sekunden später wieder zu Boden. Jetzt muss der Stürmer endgültig raus. Für den kopfballstarken Österreicher ist Zauberfuß Vincenzo Grifo neu dabei.

Köln Hoffenheim 28. Tooor für 1899 Hoffenheim, 0:2 durch Florian Grillitsch

Was für ein Treffer von Grillitsch! Einen ungenauen Rückpass in Richtung Hübers klärt der weit aus seinem Tor herausgeeilte Schwäbe genau in die Füße von Grillitsch. Der Österreicher fasst sich aus gut 40 Metern ein Herz und schiebt ins leere Tor ein. Auch Chabot kommt mit einem weiten Sprint zu spät.

Köln Hoffenheim 27. Köln kann sich nun wieder in der Offensive festsetzen und kommt über die rechte Seite mit Castensen, dessen Flanke aber geblockt wird.

Freiburg Dortmund 28. Einwechslung bei SC Freiburg: Vincenzo Grifo

Freiburg Dortmund 28. Auswechslung bei SC Freiburg: Michael Gregoritsch

Wolfsburg Union Berlin 28. Tooor für 1. FC Union Berlin, 1:1 durch Robin Gosens

Der Ausgleich! Laïdouni hat rechts an der Strafraumkante wenig Gegenwehr. Seine Hereingabe findet am Fünfmeterraum Gosens, der einen tollen Laufweg mit dem Kopfball ins untere linke Eck krönt.

Mainz Stuttgart 27. Kurz darauf will der VfB-Kapitän einen hohen Ball der Mainzer mit dem Kopf zum eigenen Keeper verlängern, trifft das Spielgerät aber nicht richtig und köpft den Ball ins eigene Toraus. Die geschenkte Ecke wissen die Hausherren nicht zu nutzen, Nübel fischt den Ball aus der Luft.

Leipzig Augsburg 27. Tooor für RB Leipzig, 3:0 durch David Raum

Auch Leipzigs dritter Schuss findet den Weg ins Tor! Xavi Simons schüttelt den am seinem Trikot ziehenden Beljo in der halbrechten Offensivspur ab und schickt Poulsen per Steilpass auf die rechte Strafraumseite. Dessen flaches Anspiel rauscht entlang der Fünferkante auf die linke Sechzehnerseite. Aus spitzem Winkel und vollem Lauf feuert Raum den Ball auf die kurze Ecke. Keeper Dahmen kann ihn nur noch in die Maschen abfälschen.

Freiburg Dortmund 25. Da Michael Gregoritsch aktuell behandelt wird, nutzen die restlichen Akteure die Unterbrechung für eine kleine Trink- und Taktikpause.

Wolfsburg Union Berlin 27. Wimmer hat einen Schlag abbekommen. Der ehemalige Bielefelder kann aber wohl weitermachen. Indes gibt es erst mal eine Trinkpause.

Freiburg Dortmund 24. Der Borussia gelingt mal ein früher Ballgewinn. Sabitzer legt daraufhin auf Brandt ab, der es aus rund 25 Metern einfach mal probiert. Sein Distanzschuss rauscht aber ein gutes Stück über den Kasten.

Köln Hoffenheim 25. Kramarić bleibt nach einem Zusammenprall liegen und humpelt kurz. Der Kroate wird aber wohl weiterspielen können. Allzu wild war das Einsteigen von Kainz nicht.

Wolfsburg Union Berlin 24. Nach Flanke von links gewinnt Král in der Mitte das Kopfballduell gegen Jenz. Den zu unplatzierten Versuch aus acht Metern greift sich Casteels jedoch mühelos.

Freiburg Dortmund 22. Nach etwas über 20 Minuten ist die Partie eigentlich komplett ausgeglichen. Ein Standard, die sonst eher zu den Stärken der Freiburger zählen, macht aktuell den Unterschied zu Gunsten der Gäste.

Mainz Stuttgart 24. Anton klärt eine halbhohe Flanke quer in der Luft liegend, auch die folgende Ecke der Nullfünfer ist harmlos.

Leipzig Augsburg 24. ... die halbhohe Ausführung rutscht zu Rexhbeçaj durch, der sich aus halblinken acht Metern mit einer Direktabnahme per rechtem Fuß probiert. Simakan steht im Weg und erspart Torhüter Blaswich die Arbeit.

Köln Hoffenheim 23. Gelbe Karte für Robert Skov (1899 Hoffenheim)

Maina entwischt Skov, indem er sich in einer Kontersituation den Ball am Dänen vorbeilegt. Der stellt aber seinen Körper in den agilen Flügelspieler und unterbricht so einen aussichtsreiche Umschaltsituation clever.

Köln Hoffenheim 21. Nun wagt sich mal wieder die TSG nach vorne und bekommt eine Ecke von links zugesprochen: Diese wird kurz ausgeführt und im Anschluss von Kramarić ins Zentrum gebracht. Chabot steht aber gut und klärt per Kopf.

Leipzig Augsburg 23. Mbabu erzwingt über seine rechte Seite infolge eines geblockten Schussversuches Vargas' den Premiereneckball des FCA...

Freiburg Dortmund 20. Karim Adeyemi ist mit seinem Tempo auf dem linken Flügel immer wieder der Ausgangspunkt für vielversprechende BVB-Angriffe. Dieses Mal wird er an der Grundlinie aber von Philipp Lienhart abgekocht

Wolfsburg Union Berlin 21. Viel geschieht seit dem Führungstor nicht. Die Fischer-Elf probiert es weiter mit mutigem Pressing, haben aber nicht viel Erfolg damit.

Mainz Stuttgart 21. Zentner pflückt eine harmlose Flanke von Stenzel aus der Luft, kein VfB-Angreifer war auch nur ansatzweise in der Nähe.

Leipzig Augsburg 20. Leipzig kann es sich durch den Vorteil erlauben, schon zu diesem Zeitpunkt hin und wieder auf Bremse zu treten. Gleichzeitig muss der Vorjahresdritte aufpassen, nicht zu sehr in den Verwaltungsmodus zu schalten.

Mainz Stuttgart 20. Der daraus fällige Eckstoß fliegt in die Hände von Zentner, der das Spiel schnell macht. Richters tiefer Pass beim Konter ist jedoch nicht präzise genug.

Mainz Stuttgart 19. Stuttgart führt einen Halbfeldfreistoß kurz aus, Stenzel sucht mit seiner Flanke Guirassy. Der will den Ball aus linker Position zentral vor das Tor bringen, Mainz klärt die Situation jedoch.

Köln Hoffenheim 19. Immer wieder sucht der Effzeh den langen Ball auf die linke Seite, wo Maina Tempovorteile gegenüber Kabak hat. Der Innenverteidiger macht aber sein Defizit mit einem guten Stellungsspiel wett und steht bislang sicher.

Freiburg Dortmund 17. Als Reaktion auf den Gegentreffer werden die Breisgauer derzeit offensiver. Dabei kommen sie hauptsächlich über die Flügel und suchen ihr Glück über Flanken.

Wolfsburg Union Berlin 18. Die Hausherren bekommen nun etwas Oberwasser. Zu weiteren Chancen reicht es zwar bis dato nicht, dafür zu mehr Ballbesitz und Spielkontrolle.

Köln Hoffenheim 18. Vogt bleibt nach einem Luftduell mit Selke liegen und wird behandelt. Die Unterbrechung nutzen viele Spieler für eine kurze Trinkpause. Für den Innenverteidiger der TSG wird es wohl weitergehen.

Freiburg Dortmund 16. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite kann sich Gregoritsch in der Box im Kopfballduell gleich gegen zwei Gegner durchsetzen. Sein Kopfball tickt knapp rechts am Tor vorbei. Ansonsten wäre Kobel aber auch zur Stelle gewesen.

Köln Hoffenheim 17. Von links bringt Paqarada einen Eckball ins Zentrum, der auf den zweiten Pfosten in Richtung Selke segelt. Vor dem Angreifer kommt Kabak an den Ball, der in den Rückraum in die Füße von Kainz köpft. Der Effzeh-Kapitän bleibt dann aber mit seienm Flachschuss hängen.

Mainz Stuttgart 17. In allen anderen Bundesligastadien ist an diesem Samstag schon ein Tor gefallen, in Mainz ist es weiterhin verhältnismäßig ruhig. Bell kann eine Flanke von Führich nicht richtig klären, köpft den Ball senkrecht nach oben. Im Nachhaken nickt Guirassy die Kugel aber neben das Tor.

Leipzig Augsburg 17. Nach längerer Zeit taucht die Maaßen-Auswahl mal wieder jenseits der Mittellinie auf. Mbabu sucht Beljo mit einer hohen Hereingabe von der rechten Außenbahn. Am langen Fünfereck ist RBL-Schlussmann Blaswich vor dem Kroaten zur Stelle.

Freiburg Dortmund 13. Der Treffer von Mats Hummels ist einer von historischem Ausmaß. Der Innenverteidiger trifft in der 16. Bundesliga-Saison in Folge. Das ist vor ihm nur Willi Neuberger, Bernd Nickel, Holger Fach, Michael Zorc und Olaf Thon gelungen.

Köln Hoffenheim 15. Es ist bislang ein ausgeglichenes Spiel, in der in Phasen beide Teams Oberwasser haben und zu Chancen kommen. Den Unterschied machte bislang die TSG, weil Köln den Spielbeginn verschlief.

Wolfsburg Union Berlin 15. So ist Fußball: Nach einer Viertelstunde führt das Team, das bisher fast nur defensiv gefordert war. Es wird spannend zu sehen sein, was das mit den Eisernen macht.

Mainz Stuttgart 15. Im Mittelfeld hat Karazor muskuläre Probleme, hat wohl einen Schlag aufs Bein bekommen. Er wird behandelt, kann aber nach kurzer Pause weiterspielen und läuft rund.

Leipzig Augsburg 14. Bei Beteiligung von Leipzig und Augsburg sind an den ersten drei Spieltagen 30 der 100 Saisontore gefallen. Auch heute deutet viel auf eine trefferreiche Partie hin; die Sachsen sind gegen einen defensiv überforderten Widersacher auf dem Weg zu einem Schützenfest.

Köln Hoffenheim 13. Köln steckt nicht auf! Die TSG hat den Ball eigentlich schon zweimal gewonnen, bekommt die Szenerie aber nicht geklärt. Carstensen kommt deshalb an den Ball und fasst sich aus 20 Metern halbrechter Position ein Herz. Sein Schuss aufs kurze Ecke baggert Baumann zur Seite weg.

Mainz Stuttgart 14. Onisiwo gewinnt halblinks sein Laufduell, agiert im Strafraum dann aber etwas zu hektisch, sodass die Situation verpufft.

Köln Hoffenheim 11. Chabot läuft nach einem langen Ball Kramarić ab und sichert das Leder für den Effzeh. Immer wieder tauschen den Torschütze und Beier Positionen und sorgen so für Verwirrung in der gegnerischen Hintermannschaft. Diesmal bekommt es aber der Effzeh bereinigt.

Wolfsburg Union Berlin 12. Tooor für VfL Wolfsburg, 1:0 durch Jonas Wind

Und dann schlägt der VfL eiskalt zu! Behrens verliert die Pille tief in der eigenen Hälfte, dann geht es schnell. Wind kombiniert sich per Doppelpass mit Majer über halblinks in den Sechzehnmeterraum. Aus 14 Metern trifft er flach und direkt unten rechts ins Eck. Rønnow ist dran, kann den Einschlag aber nicht mehr verhindern.

Leipzig Augsburg 11. Tooor für RB Leipzig, 2:0 durch Loïs Openda

Eiskalte Rote Bullen legen noch in der ersten Viertelstunde nach! Der unbewachte Openda ist an der mittigen Sechzehnerkante Adressat eines kurzen Anspiels Xavi Simons'. Der Belgier schiebt aus gut 14 Metern mit dem rechten Innenrist unten rechts ein.

Freiburg Dortmund 11. Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Mats Hummels

Ein kleines Eckenfestival des BVB bringt die Führung! Brandt übernimmt innerhalb von kürzester Zeit gleich drei Ecken von der rechten Fahne aus. Bei den ersten beiden können die Freiburger noch klären, doch die dritte bringt denn den Erfolg für die SChwarz-Gelben. Brandt schlägt den Ball hoch bis an den zweiten Pfosten. Dort ist Hummels erschreckend frei und köpft den Ball fast von der Fünferkante unwiderstehlich gegen die Laufrichtung des Keepers in das rechte Eck.

Mainz Stuttgart 11. Gelbe Karte für Anthony Caci (1. FSV Mainz 05)

Wieder hat Onisiwo links Platz, dieses Mal möchte er es selbst probieren. Zagadou blockt das Leder am Strafraumeck. Den VfB-Konter stoppt Caci mit einer Grätsche bei hohem Tempo, er holt Millot von den Füßen. Für das taktische Foul sieht er Gelb.

Wolfsburg Union Berlin 10. Die Angriffsdruck der Gäste ebbt nun etwas ab. Dennoch schaffen es die Norddeutschen selten mal ins letzte Drittel.

Freiburg Dortmund 8. Nach einem SC-Eckstoß läuft der Konter der Gäste und plötzlich laufen vier Dortmunder auf nur noch drei Verteidiger zu. Brandt steckt rechts in den Strafraum auf Adeyemi durch, der prompt wieder nach innen legt und den 27-Jährigen wieder in Szene setzen möchte. Der Querpass ist aber zu ungenau und die große Möglichkeit dahin.

Mainz Stuttgart 9. Richter verzeichnet bei seinem Mainzer Startelfdebüt die erste gute Chance der Partie! Beim ersten Versuch wird der Ball noch geblockt, über Umwege fliegt der Ball wieder vor die Füße von Richter. Aus der Drehung schießt er volley drauf und fordert mit klasse Schusstechnik aus kurzer Distanz Nübel. Etwas zu unplatziert ist der Schuss, so kann Nübel parieren.

Köln Hoffenheim 9. Hoffenheim kann sich im gegnerischen Drittel festsetzen: Prömel wird dann in die Tiefe geschickt, kratzt das Leder noch vor der Grundlinie ins Zentrum. Seine Hereingabe segelt aber genau in die Arme von Schwäbe.

Leipzig Augsburg 10. In der Live-Tabelle rücken die Roten Bullen durch die Führung auf den dritten Tabellenplatz vor. Sie rücken auf einen Zähler an den FC Bayern München und Bayer Leverkusen heran, die sich bereits gestern mit 2:2 trennten.

Freiburg Dortmund 6. Die erste BVB-Ecke verpufft von der rechten Seite zunächst auch. Der Ball geht aber wieder rechts raus zu Brandt, der das Ding scharf nach innen bringt. Bensebaini hält am kurzen Pfosten den Fuß rein, aber kriegt den Ball nicht auf das Tor gelenkt.

Mainz Stuttgart 8. Onisiwo behauptet sich auf dem linken Flügel gut, schiebt den Ball dann quer zu Kohr. Der zieht aus mehr als 25 Metern ab, Zagadou hält den Kopf dazwischen und fälscht ab.

Köln Hoffenheim 7. Kadeřábek macht eine klasse Bewegung und zieht von rechts in Richtung Zentrum. Dann legt er auf rechts zu Beier raus, dessen Flanke zu einer Ecke geklärt wird. Am ersten Pfosten steht bei dieser Chabot gut, der das Leder per Kopf aus der Gefahrenzone wuchtet.

Freiburg Dortmund 5. Vom Personal her wäre bei den Freiburgern durchaus eine Fünferkette möglich. In den ersten Minuten deutet sich aber eine klassische Viererkette ab. Dabei bekleidet Philipp Lienhart die Position des Rechtsverteidigers und Lukas Kübler übernimmt die linke Seite. Matthias Ginter und Manuel Gulde verteidigen innen.

Wolfsburg Union Berlin 7. Fofana köpft eine Hereingabe von Diogo Leite aus neun Metern in die Arme von Casteels. Dabei stand der Berliner aber auch im Abseits. Trotzdem: Der FCU macht richtig Druck.

Köln Hoffenheim 6. Mit etwas Glück stößt Ljubicic im rechten Halbraum in die Tiefe durch, der im Starfraum in Richtung Selke querlegen will. Kabak steht aber goldrichtig und klärt das Leder aus der Gefahrenzone. Köln ist jetzt am Drücker!

Mainz Stuttgart 6. Caci schleudert zwei weite Einwürfe in den Stuttgarter Strafraum, die Gäste verteidigen das locker.

Leipzig Augsburg 7. Tooor für RB Leipzig, 1:0 durch Xavi Simons

Leipzigs erster schöner Angriff führt zur Führung! Forsbergs Flachpass auf die rechte Sechzehnerseite wandelt Openda mit einem Kontakt in eine halbhohe Flanke in das Strafraumzentrum um. Simons vollendet aus gut acht Metern per Flugkopfball in die halblinke Ecke.

Leipzig Augsburg 5. Bauer bewirbt sich für eine frühe Gelbe Karte, indem er einen Umschaltmoment der Sachsen durch eine seitliche Grätsche gegen Poulsen stoppt, mit der er den Ball verfehlt. Referee Sascha Stegemann belässt es aber beim Freistoßpfiff.

Freiburg Dortmund 3. Ramy Bensebaini wird auf seiner linken Defensivseite unter Druck gesetzt und will den Ball nicht einfach wegschlagen. Aus der Drehung misslingt ihm der Rückpass dann aber völlig und er schenkt den Hausherren eine Ecke. Die wird im Anschluss aber nicht gefährlich.

Köln Hoffenheim 3. Da ist die Antwort des Effzeh! Carstensen steckt schön auf die rechte Seite durch, wo Selke im Strafraum gestartet war. Der Angreifer schließt aus spitzem Winkel acht Meter vor dem Tor ab und verfehlt das lange Eck nur um Haaresbreite. Es ist sofort richtig was los hier in Müngersdorf!

Wolfsburg Union Berlin 4. Union legt hier los wie die Feuerwehr. Die Wolfsburger werden tief hinten in die Abwehr gedrückt.

Mainz Stuttgart 4. Es geht gemächlich los in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Stuttgart hat etwas mehr Ballbesitz, ist aber noch nicht gefährlich in den Strafraum vorgestoßen.

Leipzig Augsburg 3. Die erste Chance gehört dem FCA! Beljo wird durch Dorschs Steilpass in die halblinke Tiefe geschickt. Der Kroate kann Abwehrmann Lukeba zunächst abschütteln. Der Neuzugang aus Lyon bekommt dann beim Schuss Beljos aus 14 Metern aber noch den Fuß dazwischen. Die fällige Ecke ist harmlos.

Freiburg Dortmund 1. Es geht gleich mit höchster Intensität los. Erst erwischt Can Sallai unglücklich mit den Stollen am Sprunggelenk und dann wird Dōan festgehalten. Der BVB scheint hier also auch über den Kampf kommen zu wollen.

Wolfsburg Union Berlin 1. Los geht's mit einem Lattentreffer! Haberer wurschtelt sich über links in die Box. Sein gedachter Querpass wird abgeblockt, im Nachsetzen bugsiert er den Ball mit dem Knie und mit Unterstützung von Lacroix an den Querbalken. Dann entscheidet Schiedsrichter Brych auf Offensivfoul.

Köln Hoffenheim 1. Tooor für 1899 Hoffenheim, 0:1 durch Andrej Kramarić

Blitzstart der TSG! Kadeřábek bringt von rechts eine Flanke ins Zentrum, die auf den zweiten Pfosten durchrutscht. Aus zehn Metern hat Kramarić keine Mühe, unbedrängt ins lange Eck zu vollenden. Da war der Effzeh wohl noch in der Kabine!

Freiburg Dortmund 1. Los geht's! Die in den schwarzen Trikots spielenden Dortmunder stoßen an. Freiburg hält in Rot-Weiß dagegen.

Köln Hoffenheim 1. Der Ball rollt! Schiedsrichter Daniel Siebert hat die Partie freigegeben. Im Stadion gibt es eine tolle Choreo zum 100-jährigen Jubiläum des Müngersdorfer Stadions.

Mainz Stuttgart 1. Los geht's! Mainz spielt in den rot-weiß-karierten Heimtrikots, der VfB Stuttgart spielt im dunkelgrünen Auswärtstrikot.

Wolfsburg Union Berlin 1. Spielbeginn

Leipzig Augsburg 1. Leipzig gegen Augsburg – auf geht's in der Red-Bull-Arena!

Köln Hoffenheim 1. Spielbeginn

Leipzig Augsburg 1. Spielbeginn

Mainz Stuttgart 1. Spielbeginn

Freiburg Dortmund 1. Spielbeginn

Mainz Stuttgart Angesichts der Flut- und Erdbebenopfer in Libyen und Marokko wird den Opern in einer Schweigeminute gedacht.

Freiburg Dortmund Vor dem Anstoß gibt es noch eine Schweigeminute in Gedenken an die Opfer des Erdbebens in Marokko und der Flutkatastrophe in Libyen.

Mainz Stuttgart Noch ein kurzer Blick auf die Aufstellungen: Bo Svensson wechselt zweimal. Neuzugang Marco Richter steht erstmals in der Startelf, ersetzt den kranken Brajan Gruda. Bell beginnt anstelle vom verletzten Hanche-Olsen. Beim VfB verändert Coach Sebastian Hoeneß seine Elf notgedrungen, Enzo Millot steht in der Startformation und ersetzt Woo-yeong Jeong, der bei den Asienspielen ist.

Leipzig Augsburg Soeben haben die 22 Hauptdarsteller den Rasen betreten.

Köln Hoffenheim Nicht rechtzeitig fit geworden ist beim Effzeh Stamm-Sechser Martel, der verletztungsbedingt fehlt und heute von Ljubicic und Huseinbašić im Doppelpack ersetzt werden soll. Bei der TSG Hoffenheim feiert Neuzugang Anton Stach sein Kaderdebüt. Der Mittelfeldmotor war in einem Last-Minute-Deal für 11 Millionen aus Mainz gekommen.

Mainz Stuttgart Apropos ehemalige Mainzer Trainer: Beim emotionalen Abschied der legendären Südtribüne am Bruchwegstadion besuchte auch Jürgen Klopp vergangenen Samstag seinen ehemaligen Verein. Das Sportliche war beim Testspiel eher Nebensache, dank zweier Elfmetertore von Krauß gewann Mainz gegen den MSV Duisburg aber 2:0. Auch Stuttgart testete in der Länderspielpause und feierte gegen den FC St. Gallen das nächste Torfestival, gewann mit 8:3. Der VfB hatte ebenfalls Historisches zu feiern, letzten Samstag stand das 130-jährige Jubiläum an.

Mainz Stuttgart Auch der Blick auf den direkten Vergleich spricht für die Stuttgarter: Zuletzt gewann Mainz 2019 ein Bundesligaspiel gegen den VfB – damals saß noch Sandro Schwarz auf der Trainerbank. Stuttgart konnte vier der letzten sechs Duelle für sich entscheiden.

Freiburg Dortmund Der direkte Vergleich spricht in jüngerer Vergangenheit ganz klar für Borussia Dortmund. Der BVB konnte die letzten drei Aufeinandertreffen allesamt für sich entscheiden und dass bei einem Torverhältnis von 13:3. Überhaupt ist der BVB der Angstgegner der Breisgauer. Unter der Leitung von Christian Streich verlor der SC 16 von 21 Duellen.

Freiburg Dortmund Auch bei den Dortmundern gibt es zwei Veränderungen. Edin Terzić tauscht in seiner Viererkette gleich doppelt das Personal. Mats Hummels und Julian Ryerson stehen für Niklas Süle und Marius Wolf in der Anfangsformation.

Mainz Stuttgart Grund zur Hoffnung macht bei den Nullfünfern sowohl Defensive als auch Offensive nicht. Während sich der Angriff im ersten Spiel vor allem zu ineffizient zeigte (Ajorque verschoss z.B. zwei Elfmeter), wurde die Offensive in den nächsten Spielen eher harmloser. Die Defensive offenbart bislang zu viele Lücken. So hat Mainz nach drei Spielen den schwächsten Angriff und zweitschwächste Defensive – nur Aufsteiger Darmstadt ist in der Tordifferenz noch schlechter.

Freiburg Dortmund Christian Streich nimmt im Vergleich zur Klatsche gegen den VfB Stuttgart zwei Wechsel vor. Für den verletzten Christian Günter rückt Manuel Gulde neu rein. Zudem sitzt Vincenzo Grifo überraschenderweise zunächst nur auf der Bank. Für den Italiener startet Ritsu Dōan. Darüber hinaus sitzen mit Junior Adamu und Jordy Makengo zwei Kaderdebütanten auf der Bank.

Leipzig Augsburg Bei den Fuggerstädtern, die lediglich einen der bisherigen 14 Bundesligavergleiche mit den Roten Bullen für sich entschieden und deren Geschäftsführer Sport Stefan Reuter unter der Woche sein Amt nach elf Jahren mit sofortiger Wirkung niederlegte, stellt Coach Enrico Maaßen nach dem 2:2-Heimremis gegen den VfL Bochum ebenfalls zweimal um. Anstelle von Engels und Tietz (beide auf der Bank) beginnen Pfeiffer und Mbabu.

Wolfsburg Union Berlin Auch auf der anderen Seite gab es vor der zweiwöchigen Spielpause eine Enttäuschung zu verkraften. Gegen RB Leipzig gab es seit 24 Bundesliga-Heimspielen mal wieder eine Niederlage vor eigenem Publikum (0:3). Erschwert wurde das Ganze auch durch einen Platzverweis für Neuzugang Volland, als es bereits 0:1 stand. Für die Eisernen, die bis dato mit zwei Siegen aus zwei Spielend dastanden, geht es heute also ebenfalls darum, in die Erfolgsspur zurückzukehren.

Köln Hoffenheim Bei Köln drückt mit bislang nur zwei geschossenen Toren vor allem offensiv der Schuh. Kainz muss als neuer Kapitän noch mehr in seine Führungsrolle wachsen, während die Angreifer um Selke und Tigges wieder ihren Torriecher finden müssen. Immerhin steht die Defensive recht sicher, Chabot zeigt sich hier als wichtiger Anker in der Viererkette. Bei Hoffenheim kam Kramaric mit vier Scorerpunkten in vier Pflichtspielen gut in die Saison, Sturmpartner und Top-Transfer Weghorst leidet dagegen bislang noch unter Ladehemmungen – vielleicht platzt ja heute der Knoten für den Niederländer.

Mainz Stuttgart Bei Mainz schaut die Lage ganz anders aus: Die Rheinhessen stehen nach drei Spieltagen auf dem 17. Tabellenplatz. Zwei Auswärtsklatschen mit je vier Gegentreffern musste Mainz bei Union Berlin (1:4) und Werder Bremen (0:4) hinnehmen. Zu Hause konnte die Truppe von Bo Svensson immerhin einen Punkt behalten, der sich jedoch eher wie eine Niederlage anfühlte: Im Rhein-Main-Duell gegen Frankfurt glich die SGE nach langer Mainzer Führung erst in der Nachspielzeit zum 1:1 aus.

Köln Hoffenheim Nach einer 2:1 Auftaktniederlage gegen Freiburg befindet sich Hoffenheim aktuell auf der Erfolgsspur. Erst drehten die Kraichgauer das Spiel in Heidenheim in letzter Sekunde zu einem 3:2-Sieg, am vergangenen Spieltag besiegten sie sogar die hoch gehandelten Wolfsburger mit 3:1. Entscheidend war dabei die zweite Halbzeit, in der Joker Skov überragte. Erst bereitete er den Führungstreffer unmittelbar nach seiner Einwechslung vor, dann machte er mit dem 3:1 den Deckel drauf.

Mainz Stuttgart Vor allem die VfB-Offensive ist bisher auf Rekordkurs: Serhou Guirassy unterstrich seine Wichtigkeit, schnürte in beiden Heimspielen einen Doppelpack und schoss dazu das einzige VfB-Tor in Leipzig. Guirassy führt nicht nur die Torschützenliste an, noch nie hatte ein VfB-Spieler nach drei Spielen fünf Tore auf dem Konto. Und auch die gesamte Stuttgarter Offensive stellte einen neuen Rekord auf: Zwei so hohe Heimsiege zum Saisonstart hat es in der Bundesliga noch nie gegeben, eine Tordifferenz von +10 ist nach zwei Heimpartien bislang einmalig.

Köln Hoffenheim Zwar sicherte sich der Effzeh am vergangenen Spieltag seinen ersten Saisonpunkt, wirklich glücklich kann er damit aber nicht sein. Der Ausgleichstreffer für Frankfurt fiel nämlich kurz vor Spielende, nachdem Kainz Ende der ersten Halbzeit per Strafstoß zur Führung getroffen hatte. In den Partien zuvor unterlagen die Domstädter jeweils Wolfsburg und dem BVB knapp, auch im DFB-Pokal wussten sie nicht unbedingt überzeugen: Erst in der Verlängerung gewann Köln gegen Zweitligist Osnabrück.

Mainz Stuttgart Furioser VfB-Start in die aktuelle Bundesligasaison! In allen drei Stuttgart-Spielen schoss die jeweilige Heimmannschaft fünf Tore, die gute Nachricht aus Stuttgarter Sicht: In zwei von drei Fällen hat der VfB zu Hause gespielt. Den VfL Bochum schickten die Schwaben im Auftaktspiel mit 5:0 nach Hause, noch überraschender war der ebenso hohe Heimsieg im Nachbarschaftsduell gegen den SC Freiburg vor der Länderspielpause. Zwischen den beiden begeisternden Heimauftritten gab es eine deftige, aber angesichts der Qualität des Gegners einigermaßen verkraftbare 1:5-Klatsche bei RB Leipzig.

Köln Hoffenheim Zuletzt trafen die beiden Teams im April diesen Jahres aufeinander. Damals gewann Köln mit 3:1 in Sinsheim und setzte sich am damaligen 29. Spieltag von den Abstiegsrängen ab. Überragend in der Partie war Florian Kainz, der zum wichtigen 1:0 traf und den zweiten Treffer vorbereitete. Heute ist aber Hoffenheim favorisiert, das aus drei Spielen sechs Punkte holte und damit auf Platz sechs rangiert. Köln konnte bislang nur einen Zähler sammeln und ist in der Tabelle 14.

Leipzig Augsburg Auf Seiten der Sachsen, die am Dienstag in Bern in die neue Champions-League-Saison starten und in deren Aufgebot sich nach seinem Kreuzbandriss erstmals seit fast einem Jahr der ehemalige Stammkeeper Gulácsi befindet, hat Trainer Marco Rose im Vergleich zum 3:0-Auswärtserfolg beim 1. FC Union Berlin zwei personelle Änderungen vorgenommen. Lukeba und Forsberg nehmen die Plätze von Orban (Außenbandriss) und Olmo (Knieprellung) ein.

Wolfsburg Union Berlin Einen Dämpfer mussten die Niedersachsen vor der Länderspielpause hinnehmen. Nach zuvor sechs Punkten aus zwei Partien setzte es bei der TSG 1899 Hoffenheim trotz einer 1:0-Führung die erste Pleite der neuen Spielzeit (1:3). Insbesondere in der zweiten Hälfte hatte die Kovač-Truppe ihre Schwierigkeiten. Umso wichtiger wird es heute sein, an die Leistung der ersten beiden Begegnungen anzuknüpfen.

Leipzig Augsburg Der FC Augsburg gehört zu jenen sieben Bundesligavereinen, die nach 270 Saisonminuten noch auf den ersten Sieg warten. In ihren alles andere als höhepunktarmen Heimspielen gegen Borussia Mönchengladbach (4:4) und den VfL Bochum (2:2) konnten die Rot-Grün-Weißen zumindest Unentschieden einfahren; bei der zwischenzeitlichen 1:3-Auswärtsniederlage beim FC Bayern München verkauften sie sich teuer. Ist der FCA in der Lage, beim Vorjahresdritten seinen ersten Dreier zu holen?

Freiburg Dortmund In Dortmund herrschte nach der im Mai nur knapp verpassten Meisterschaft eigentlich eine große Vorfreude auf die laufende Saison. Die scheint nach nur drei Spieltagen jedoch wieder verflogen zu sein. Mit fünf Punkten hat der BVB den schlechtesten Saisonstart seit 14 Jahren hingelegt. Dabei ist die Ausbeute jedoch weniger beunruhigend als die Leistung selbst. Zum Auftakt feierte die Borussia gegen Köln noch einen 1:0-Sieg, der allerdings durchaus glücklich war. Darauf folgten Unentschieden gegen die Abstiegskandidaten aus Bochum (1:1) und Heidenheim (2:2). Gegen den Aufsteiger verspielten sie dabei sogar eine 2:0-Pausenführung. Das ist ausgehend von den Ansprüchen der Schwarz-Gelben natürlich nicht akzeptabel. Deswegen wollen sie die heutige Partie wieder siegreich gestalten und sich damit Selbstvertrauen für die am Dienstag startende Champions League holen.

Freiburg Dortmund Der Sport-Club hat mit dem Weiterkommen im Pokal und Siegen gegen Hoffenheim und Bremen einen sehr guten Start in die neue Saison erwischt. Zuletzt kassierten die Freiburger bei der 5:0-Klatsche in Stuttgart allerdings einen herben Rückschlag. Für Christian Streich und sein Team galt es während der zweiwöchigen Pause die deutliche Niederlage zu verarbeiten und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, um heute wieder zurück in die Erfolgsspur finden zu können.

Leipzig Augsburg Der RB Leipzig darf seinen Saisonstart trotz der anfänglichen 2:3-Auswärtsniederlage bei Bayer Leverkusen als gelungen bezeichnen, folgten dieser doch überzeugende Leistungen und positive Ergebnisse gegen den VfB Stuttgart (5:1) und beim 1. FC Union Berlin (3:0). Sowohl gegen die Schwaben als auch in Köpenick benötigten die Roten Bullen 45 Minuten, um sich auf den Gegner einzustellen, um dann nach dem Seitenwechsel voll aufzudrehen. Obwohl die Rose-Truppe im Sommer einige Leistungsträger verloren hat, scheint sie ihren Status als Spitzenklub zu wahren.

Wolfsburg Union Berlin Hallo und herzlich willkommen zum vierten Spieltag in der Bundesliga! In einem spannenden Duell gastiert der 1. FC Union Berlin heute beim VfL Wolfsburg. Anstoß in der Autostadt ist um 15:30 Uhr.

Leipzig Augsburg Ein herzliches Willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Der RB Leipzig hat am 4. Spieltag den FC Augsburg zu Gast. Sachsen und Fuggerstädter stehen sich ab 15:30 Uhr auf dem Rasen der Red-Bull-Arena gegenüber.

Köln Hoffenheim Hallo und herzlich willkommen zum 4. Spieltag der Bundesliga! Um 15:30 Uhr trifft im Rhein-Energie-Stadion der 1. FC Köln auf die TSG Hoffenheim.

Mainz Stuttgart Unterschiedliche Gefühlslage: Der stark gestartete VfB Stuttgart ist beim schwachen und noch sieglosen 1. FSV Mainz 05 zu Gast. Um 15:30 Uhr wird die Partie in der MEWA-Arena angepfiffen, hallo und herzlich willkommen!