Paderborn Schalke 33. Inzwischen schüttet es in Ostwestfalen wie aus Eimern, ein ordentlicher Regenschauer ergießt sich über Paderborn.

Paderborn Schalke 31. Klaas läuft alleine auf das gegnerische Tor zu, steht bei einer Kopfballverlängerung aber meterweit im Abseits.

Hamburg Düsseldorf 31. Nach einer guten halben Stunde trägt der Spitzenreiter aus dem Rheinland wenig Produktives zu diesem Topspiel bei. Bei Schwächen auf seiner linken Abwehrseite hat er seine zentralen Defensivräume aber ganz gut im Griff, sieht man von Jattas Chance ab.

Paderborn Schalke 30. Ouwejan flankt scharf vor das Tor, Polter setzt sich im Zweikampf mit Schuster gut durch. Etwas in den Rücken wurde die Flanke aber gegeben, der Stürmer kommt noch an den Ball, leitet den Kopfball aber recht unkontrolliert deutlich am rechten Pfosten vorbei.

Paderborn Schalke 28. Lasme zieht mit einem Übersteiger leicht nach innen und schlenzt den Ball aus großer Distanz weit über den gegnerischen Kasten. Schwacher Abschluss!

Hamburg Düsseldorf 28. Das Walter-Team baut seine Dominanz in den letzten Minuten wieder aus, hält den Gast nun fast durchgängig in dessen Defensive. Im letzten Felddrittel mangelt es dem HSV aber Ideen, wie die engen Räume sinnvoll bespielt werden können.

Paderborn Schalke 26. Die nächste Chance der Gastgeber folgt sofort: Muslija setzt sich an die linke Grundlinie durch und legt stark in den Rückraum, dort hat sich Klaas befreit und probiert es per zu unplatzierter Direktabnahme. Langer pariert den Schuss aus kurzer Distanz stark!

Paderborn Schalke 25. Brunner klärt einen Gassenpass hinter die eigene Grundlinie. Die Ecke fliegt scharf hinter den Sechzehner, wo Hoffmeier recht frei heranläuft und mit seinem Volleyschuss hängen bleibt.

Paderborn Schalke 24. Sebastian Klaas wirkt bislang sehr belebend für die Paderborner Offensive. Der 25-Jährige probiert viel und ist sehr dynamisch.

Hamburg Düsseldorf 25. Durch Jóhannesson leistet sich Düsseldorf im Aufbau unweit des Sechzehners einen sehr gefährlichen Ballverlust. Daraufhin gelangt zwar Jatta an den Ball, wird auf links aber so weit nach außen gedrängt, dass die Rheinländer die Abwehrräume wieder auffüllen können.

Paderborn Schalke 23. Grimaldi hat etwas mehr als 16 Meter vor dem gegnerischen Kasten genug Platz, um abzuschließen. Doch er will nochmal zum Teamkollegen herüberlegen, die falsche Entscheidung. Der zu steile Pass rollt ins Toraus.

Hamburg Düsseldorf 23. Hadžikadunić probiert sich aus halblinken 25 Metern mit einem rechten Spannschuss. Den leicht flatternden, aber ziemlich zentralen Ball sichert Fortunas Schlussmann Kastenmeier im Nachfassen.

Paderborn Schalke 20. Nach der guten ersten Viertelstunde der Schalker haben sie zuletzt etwas mehr Räume in der eigenen Defensive zugelassen und Paderborn so ins Spiel gebracht.

Hamburg Düsseldorf 20. Zimmermann findet Tzolis! Der gebürtige Badener verlagert aus der halbrechten Offensivspur per Flugball auf die linke Sechzehnerseite. Aus gut 14 Metern probiert sich Tzolis mit einer Direktabnahme per linkem Fuß. Heuer Fernandes hat in der halbrechten Ecke keine Mühe, den Ball unter sich zu begraben.

Paderborn Schalke 18. Aus der nächsten guten Möglichkeit können die Paderborner nicht Kapital schlagen. Klaas nimmt einen Schalker Fehlpass auf und leitet auf Grimaldi weiter, der bricht den Angriff zum Unmut der Fans jedoch ab.

Paderborn Schalke 17. Lattentreffer für den Gastgeber! Klaas wird auf der linken Außenbahn nicht richtig angegriffen und darf in aller Ruhe flanken, findet zentrale acht Meter vor dem Tor Grimaldis Kopf. Der Stürmer nickt den Ball an s04-Keeper Langer vorbei, doch der Querbalken verhindert den Führungstreffer.

Hamburg Düsseldorf 18. Jatta vergibt aus bester Lage! Infolge einer kurz ausgeführten Ecke flankt Öztunali vom linken Flügel an das rechte Fünfereck. Jatta kann dort unbedrängt köpfen, verfehlt die kurze Ecke aus vier Metern aber hauchdünn.

Paderborn Schalke 15. Nach der etwas offeneren Phase mit einigen Räumen auf beiden Seiten beruhigt sich das Geschehen wieder. Schalke kontrolliert aktuell das Spiel und lässt den Ball in den eigenen Reihen laufen.

Hamburg Düsseldorf 15. Die Thioune-Auswahl hat ziemlich vorsichtig begonnen, streut nach einer guten Viertelstunde aber eine erste deutlich aktivere Phase ein. Beide Mannschaften kommen bislang äußerst passsicher daher.

Paderborn Schalke 12. Auch der Eckstoß der Ostwestfalen ist harmlos, Lasme wird beim möglichen Konter gestoppt.

Paderborn Schalke 11. Nach der harmlosen Ecke geht es für den SCP schnell nach vorne, Klefisch schlägt den Ball diagonal über den Platz. Platte zieht nach innen, sein Vorstoß wird ebenfalls ins Toraus geklärt.

Paderborn Schalke 10. Brunner darf es nach abgewehrtem weiten Einwurf nochmal per Fuß probieren, die Flanke rauscht gefährlich am Tor und an Schalkern sowie Paderbornern vorbei. Im zweiten Anlauf dringt Ouwejan in den Strafraum vor, sein Linksschuss wird geblockt.

Hamburg Düsseldorf 12. Wieder wird die Fortuna gefährlich! Der durch Iyohas Flugball auf die linke Außenbahn geschickte Jastrzembski kann Ramos diesmal überlaufen. Im Strafraum angekommen, will er Tzolis per Querpass bedienen. Hadžikadunić rettet am kurzen Pfosten auf Kosten einer Ecke. Die ist harmlos.

Paderborn Schalke 8. Zwar haben die Hausherren immer wieder längere Ballbesitzphasen, insgesamt geht der Beginn aber an die Schalker. Sie greifen recht hoch an und können bis dato immer wieder recht hohe Balleroberungen verzeichnen. Ouédraogo ist nach einer weiteren in Position, lässt sich aber etwas weit nach außen drängen und schießt das Spielgerät in vollem Lauf dann klar am kurzen Eck vorbei.

Hamburg Düsseldorf 9. Eher zurückhaltende Rheinländer bringen über Jastrzembski einen ersten schnellen Angriff zustande. Der ehemalige Herthaner treibt den Ball über halblinks in den Strafraum, wird dort aber sauber durch Ramos gestoppt.

Paderborn Schalke 6. Die Ecke ist harmlos, der Paderborner Konter aber ebenfalls. Bisher bietet der SC hier aber schon die ein oder andere Lücke an. Nun darf Murkin flanken, Schallenberg hat im gegnerischen Strafraum viel Platz, köpft aber zu mittig auf das von Huth behütete Tor.

Paderborn Schalke 5. Paderborn macht sich das Leben selbst schwer! Müller spielt im Spielaufbau weit hinten einen schwachen Pass in die Füße von Seguin, der etwas zu zögerlich reagiert. Der Distanzschuss wird abgeblockt, Schuster macht das Ding aber beinahe nochmal gefährlich und hebt den Ball knapp am eigenen Tor vorbei.

Hamburg Düsseldorf 7. Bénes mit dem ersten Abschluss! Reis wuselt sich nach Vorarbeit Van Der Brempt an die rechte Grundlinie und flankt mit letzter Kraft in das Strafraumzentrum. Mit dem zweiten Kontakt befördert Bénes den Ball trotz Bedrängnis in Richtung Gästekasten. Siebert fälscht zur Ecke ab; die bringt dem HSV nichts ein.

Paderborn Schalke 3. Hansen hat an der rechten Seitenlinie etwas Platz zum Kontern, sein flacher Querpass wird aber von den Knappen abgefangen.

Hamburg Düsseldorf 4. Durch einen Doppelpass mit Reis gelangt Jatta über rechts hinter die gegnerische Abwehrkette. Seine Flanke kann Iyoha noch an der Sechzehnerlinie abfangen und damit eine erste brenzlige Situation verhindern.

Paderborn Schalke 2. Ouwejan bringt den ruhenden Ball gen Zentrum, dort setzt sich ein Heimspieler durch und köpft das Leder aus der Gefahrenzone.

Paderborn Schalke 1. Lasme taucht an der rechten Eckfahne auf, legt sich den Ball an den Gegenspieler vorbei und wird von ihm erwischt. Erster Freistoß von der rechten Außenbahn.

Paderborn Schalke 1. Los geht das NRW-Duell! Paderborn spielt in den schwarzen Heimtrikots, Schalke in den weiß-blauen Auswärtsjerseys.

Hamburg Düsseldorf 1. Hamburg gegen Düsseldorf – die ersten 45 Minuten im Volksparkstadion laufen!

Paderborn Schalke 1. Spielbeginn

Hamburg Düsseldorf 1. Spielbeginn

Paderborn Schalke Schiedsrichter der Partie ist Timo Gerach, im Kölner Keller wirft Dr. Robert Kampka einen Blick auf seine Entscheidungen.

Hamburg Düsseldorf Soeben haben die 22 Akteure das grüne Geläuf betreten.

Paderborn Schalke In der S04-Startelf wird die Doppelsechs aus dem Duo Seguin/Schallenberg gebildet. Schallenberg kehrt nicht nur an die alte Wirkungsstätte, sondern auch in seine Heimatstadt zurück. Der gebürtige Paderborner war langjähriger SC-Spieler und auch Kapitän, wechselte im Sommer dann von Ostwestfalen in den Ruhrpott.

Paderborn Schalke Schalkes Interimstrainer Matthias Kreutzer nimmt drei Wechsel im Vergleich zur 1:3-Niederlage bei St. Pauli vor. Baumgartl bleibt auch unter ihm suspendiert, Kalas spielt stattdessen in der Innenverteidigung. Ouédraogo beginnt statt Tempelmann auf der Zehnerposition, Lasme auf der Außenbahn für Kabadayı.

Paderborn Schalke Bei den Ostwestfalen nimmt Trainer Łukasz Kwasniok im Vergleich zum 1:1-Remis in Magdeburg eine Änderung vor, Klaas spielt auf dem Flügel anstelle von Ansah.

Paderborn Schalke Ist Paderborn der perfekte Aufbaugegner für Schalke? Der SC hat noch die gegen die Knappen gewinnen können. Königsblau hat hingegen fünf der sechs Pflichtspielduelle gewonnen, inklusive zwei siegreicher Freundschaftsspiele in den vergangenen Jahren steigt die Quote sogar an (7S, 1U).

Paderborn Schalke In der Tabelle sind die Teams also im Tabellenkeller benachbart. Der SCP hat acht Punkte auf dem Konto und liegt einen Platz vor den Schalkern, die einen Punkt weniger holten. Mit einem Sieg könnten beide Teams in einer knappen Zweitliga-Tabelle vorerst einen großen Sprung nach oben machen.

Paderborn Schalke Der SC Paderborn steckt nicht so stark in der Krise wie Schalke, aber hat auch keinen zufriedenstellenden Saisonstart vorzuweisen. In den ersten fünf Ligaspielen haben die Ostwestfalen nur vier Punkte gesammelt, ebenso viele Zähler gab es in den letzten zwei Spielen mit einem Sieg gegen Wehen Wiesbaden und einem Punkt in Magdeburg.

Hamburg Düsseldorf Bei den Rheinländern, deren letzter Auswärtssieg beim HSV über 38 Jahre in der Vergangenheit liegt und die schon drei Treffer nach Eckbällen erzielten, stellt Coach Daniel Thioune nach dem 1:1-Heimunentschieden gegen Hannover 96 zweimal um. Anstelle von Appelkamp und Vermeij (beide auf der Bank) beginnen Tanaka und Jastrzembski.

Paderborn Schalke Neben dem Sportlichen haben zuletzt auch immer wieder andere Themen für Unruhe in Gelsenkirchen gesorgt, kein neues Phänomen bei den Knappen. Zuerst gab es einen Torwart-Streit um Ralf Fährmann, nach einem sehr kritischen Interview dem Trainer gegenüber wurde zuletzt Timo Baumgartl suspendiert. Besonders souverän agierte der Verein bei diesen Themen nicht.

Hamburg Düsseldorf Auf Seiten der Norddeutschen, die vor eigenem Publikum in Ligapartien seit Ende Oktober 2022 ungeschlagen sind und bei denen Glatzel und Bénes (jeweils fünf Tore) für zwei Drittel der offensiven Ausbeute verantwortlich zeichnen, hat Trainer Tim Walter im Vergleich zur 1:2-Auswärtsniederlage beim VfL Osnabrück zwei personelle Änderungen vorgenommen. Muheim und Öztunali verdrängen Heyer und Dompé auf die Bank.

Paderborn Schalke Schalke startete eigentlich ordentlich in die nächste Zweitligasaison, verlor zwar das Auftaktspiel in Hamburg, konnte aber dank eines Heimsieges gegen Lautern und eines Pokalsieges in Braunschweig zwei Siege in den ersten drei Pflichtspielen feiern. Danach der Absturz: Nur einmal gab es in den letzten fünf Spielen drei Punkte, der Sieg im Topspiel gegen Magdeburg vor zwei Wochen brachte nur kurz Entlastung. Die 1:3-Niederlage in St. Pauli am letzten Wochenende führte für Reis dann zum Aus.

Hamburg Düsseldorf Fortuna Düsseldorf schnappte sich Rang eins unmittelbar nach der Länderspielpause durch einen 3:1-Auswärtserfolg beim FC Hansa Rostock. Am vergangenen Sonntag liefen die Flingeraner gegen ein formstarkes Hannover 96 einem schnellen Rückstand hinterher (7.). Nachdem Tzolis per Strafstoß in Minute 59 ausgeglichen hatte, waren sie einem weiteren Sieg durch einige gute Gelegenheiten deutlich näher, realisierten ihn letztlich aber nicht. Überstehen sie auch dieses Wochenende an der Tabellenspitze?

Paderborn Schalke Die Knappen befinden sich also parallel auf Trainersuche, auch das ist für Kreutzer nicht neu. Seit 2019 ist er bei Königsblau, schon acht Trainern assistierte er in dieser Zeit. Offenbar gestaltet sich die Suche jedoch nicht ganz einfach, immerhin ist das Schalker Traineramt als Schleudersitz bekannt. Nach "kicker"-Informationen hat einer der bisher am höchsten gehandelten Kandidaten Sandro Schwarz wohl andere Pläne und wird nicht Trainer der Königsblauen. Aktuell werden Namen wie Robert Klauß, Stefan Kuntz und Felix Magath gehandelt.

Hamburg Düsseldorf Nach einem beinahe perfekten Saisonstart mit 13 von 15 möglichen Zählern hat sich die bis dato beste Laune beim Hamburger SV innerhalb von 180 Spielminuten dramatisch verschlechtert. Bei den Aufsteigern SV 07 Elversberg und VfL Osnabrück verloren die Rothosen jeweils mit 1:2. Konnte die Pleite im Saarland noch als unglücklicher Ausrutscher verbucht werden, fielen sie in Niedersachsen nach Glatzels frühem Führungstor (12.) auf ein erschreckend schwaches spielerisches Niveau zurück, das im Vereinsumfeld Sorgen auslöst.

Paderborn Schalke Die Trennung von Thomas Reis war unter der Woche die Schlagzeile in Gelsenkirchen, Thomas Reis wurde vor die Tür gesetzt und sein bisheriger Assistent Matthias Kreutzer wird interimsweise übernehmen. Für den Co-Trainer keine neue Sache, schon letztes Jahr übernahm er zwischen den Amtsinhabern Frank Kramer und Thomas Reis für ein Spiel, verlor den Auswärtsauftritt beim späteren Mit-Absteiger Hertha BSC jedoch mit 1:2.

Paderborn Schalke Die kriselnden Schalker sind nach der Trennung von Trainer Thomas Reis beim Tabellennachbarn SC Paderborn zu Gast. In der Paderborner Home Deluxe Arena geht es um 18:30 Uhr los, einen guten Abend und herzlich willkommen!