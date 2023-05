Bayern Schalke 27. Robert Schröder geht selbst an den Monitor, um sich die Sache anzuschauen. Es ist durchaus knifflig, denn Brunner war da mit dem Arm dran, aber es war auch nicht viel mehr als eine handelsübliche Bewegung im Zweikampf. Eigentlich ist das zu wenig für einen Pfiff.

Frankfurt Mainz 25. Lenz bringt von rechts einen Freistoß scharf vor das Tor, doch Zentner hat seinen Fünfmeterraum unter Kontrolle und geht dem Ball entschlossen entgegen. Allerdings war auch kein Frankfurter durchgelaufen, sodass der Keeper leichtes Spiel hat.

Wolfsburg Hoffenheim 25. Die Partie ebbt immer weiter ab. Bei sonnigem Wetter entwickelt sich die Begegnung eher zu einem Sommerkick. Das war so nicht unbedingt zu erwarten, geht es doch für beide Mannschaften noch um einiges.

Bayern Schalke 26. Elfmeter für die Bayern? Nach einem Patzer von Sepp van den Berg geht Jamal Musiala mit dem Ball in die Box und dann im Getümmel zu Boden. Hatte Brunner da den Arm ausgefahren? Der VAR guckt sich die Sache an.

Frankfurt Mainz 24. Zum ersten Mal in dieser Partie übernehmen die Gäste den Ball und lassen das Spielgerät von links nach rechts wandern. Doch sobald es über die Mittellinie geht, sind die Frankfurter da und dann ist auch der Ball schnell wieder bei den Gastgebern.

Union Berlin Freiburg 25. Roussillon sucht von der linken Außenbahn mit einer halbhohen Flanke Mitspieler, findet aber in Ginter die falsche Person. Der Innenverteidiger klärt.

Bochum Augsburg 26. Torschütze Antwi-Adjei macht einen Kurzpass Asanos von der nahen Außenbahn auf der rechten Strafraumseite fest und will Förster mit einer Flanke vor den Kasten in Szene setzen. Er erwischt den Ex-Stuttgarter aber im Rücken, sodass dieser einen Kopfball aus zentraler Lage verpasst.

Union Berlin Freiburg 24. Die strahlen in der Offensivarbeit bislang deutlich mehr Gefahr aus als der Sportclub Freiburg. Bei einer Freistoßflanke werden die Unioner nun aber nicht gefährlich, genauso beim zweiten und dritten Anlauf.

Bayern Schalke 25. S04 zeigt eine ganz zaghafte Reaktion und bringt den Ball zumindest mal in den Münchner Strafraum. Dort arbeitet Bülter in der Luft mit dem Arm gegen Mazraoui und es gibt Freistoß für den FCB.

Wolfsburg Hoffenheim 22. Es fehlt auf beiden Seiten auch schlicht die Präzision im letzten Drittel. Oftmals treffen die Spiele zu frühe und falsche Entscheidungen und lassen die Genauigkeit im Abspiel vermissen.

Bayern Schalke 23. Michael Frey erobert den Ball mal in vorderster Front und nimmt Alex Král mit, der aus 25 Metern mit links abzieht. Geblockt.

Bochum Augsburg 23. Die ohnehin schon gute Stimmung an der Castroper Straße wird noch besser, denn die Heimfans haben soeben vom Schalker Rückstand in München erfahren. Der VfL belegt damit aktuell Rang 15, der in der Endabrechung den direkten Klassenerhalt bedeutet.

Frankfurt Mainz 22. Gelbe Karte für Stefan Bell (1. FSV Mainz 05)

Kolo Muani nimmt in der Mainzer Hälfte mit dem Ball am Fuß Tempo auf und wird von zwei Mainzern in die Zange genommen. Bell hatte den größeren Anteil am Foul und sieht dafür die Gelbe Karte - es ist seine achte in der laufenden Saison.

Frankfurt Mainz 20. 20 Minuten sind gespielt und mit Frankfurt führt die aktivere Mannschaft. Bei den Mainzern geht nach vorne hin noch gar nichts, Trapp im Kasten der Eintracht erlebt bisher einen ruhigen Nachmittag.

Union Berlin Freiburg 21. Sildillia rutscht der Ball bei einer Halbfeld-Flanke über den rechten Schlappen, so fliegt das Spielgerät ins absolute Nichts.

Union Berlin Freiburg 20. Becker findet mit einer flachen Hereingabe Behrens, der sich am Fünfmeterraum mit dem Rücken zum Tor stark gegen Ginter behauptet. Der Torschütze legt den Ball zurück auf Trimmel, dessen Rechtsschuss aber zu hoch steigt.

Bayern Schalke 21. Tooor für Bayern München, 1:0 durch Thomas Müller

Jetzt ist es soweit! Und das ist natürlich hochverdient. Schalke ist immer einen Schritt langsamer und läuft im eigenen Strafraum nur hinterher. Musiala lässt durch, Král kann nicht klären und Sané legt perfekt für Müller zurück. Aus 13 Metern schiebt der Startelf-Rückkehrer die Kugel überlegt und unhaltbar für Schwolow flach ins linke Eck.

Bayern Schalke 21. Ihre ganz wenigen Situationen, in denen sie selbst mal Fahrt aufnehmen könnten, spielen die Gäste bisher ganz schlecht aus. Es gibt überhaupt keine Entlastung für S04.

Wolfsburg Hoffenheim 19. Ansonsten gibt es in dieser Phase wenig Spielfluss. Beide Mannschaften halten sich momentan mit intensiven Zweikämpfen und kleineren Fouls im Mittelfeld auf.

Union Berlin Freiburg 19. Etwa 25 Grad und Sonnenschein in Berlin-Köpenick, gute Stimmung an der alten Försterei, dazu eine frühe 1:0-Führung und in der Live-Tabelle springen die Eisernen auf Platz drei. Was will das Unioner Fußballherz mehr?

Frankfurt Mainz 18. Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:0 durch Daichi Kamada

Kamada tritt als Gefoulter selbst an und verwandelt die Kugel rechts unten - Zentner war noch dran, kann den Ball aber nicht entscheidend zur Seite abwehren.

Bayern Schalke 20. Gelbe Karte für Tom Krauß (FC Schalke 04)

Krauß unterbindet einen Münchner Gegenstoß durch ein taktisches Trikotfoul an Musiala.

Bochum Augsburg 20. In der Live-Tabelle macht der VfL durch den positiven Zwischenstand bislang einen Platz gut und rückt auf den Relegationsrang vor. Schalke hält in München ein 0:0; im Falle eines Rückstands der Gelsenkirchener nähme Bochum den 15. Platz ein.

Frankfurt Mainz 17. Elfmeter für Frankfurt!Lenz spielt von der Grundlinie in den Rückraum, wo Kamada dem Ball entgegengeht. Der Japaner stellt seinen Körper rein und dann grätscht Hanche-Olsen von der Seite herein - den Strafstoß kann man geben, Brych stand gut und hat sofort auf den Punkt gezeigt.

Frankfurt Mainz 15. Frankfurt spielt es vor dem gegnerischen Kasten einfach zu umständlich: Lenz spielt Kamada mit einem Balkontakt in der Tiefe frei, dann spielen sich der Japaner und Kolo Muani aber zu viele Doppelpässe zu und die Mainzer Abwehr kann wieder eingreifen.

Bayern Schalke 19. Lange geht das nicht mehr gut für die Gäste! Sané kann Musiala unbedrängt in den Strafraum schicken und der aus 13 Metern abschließen. Womöglich hat van den Berg den FCB-Youngster da mit seiner Grätsche noch irritiert, sodass der Abschluss deutlich vorbei fliegt.

Union Berlin Freiburg 17. Roussillon setzt sich links im Strafraum stark durch, legt den Ball zurück zu Schäfer. Der kommt aber unter Gegnerdruck nicht richtig zum Abschluss, die Kugel wird von den Gästen aus dem Breisgau geklärt.

Bayern Schalke 18. Von Zweifeln oder mangelndem Selbstbewusstsein ist bei den Bayern im Gegensatz zu den letzten beiden Partien überhaupt nichts zu spüren. München präsentiert sich lauf- und spielfreudig und arbeitet überzeugt aufs 1:0 hin.

Bochum Augsburg 17. Die Letsch-Truppe leistet sich in der Bewachung des eigenen Sechzehners viele Probleme in der Abstimmung und hat es vor allem der fehlenden Kaltschnäuzigkeit der Fuggerstädter zu verdanken, dass Keeper Riemann noch nicht hinter sich greifen musste.

Union Berlin Freiburg 15. Gelbe Karte für Rani Khedira (1. FC Union Berlin)

Khedira kommt gegen Doan zu spät und trifft bei seiner Grätsche den Oberschenkel vom Japaner - frühe Gelbe Karte.

Union Berlin Freiburg 15. Wieder ist es Sildillia, der nach Trimmel-Flanke mit dem Kopf klärt. Bis auf seinen Ausrutscher direkt vor dem Tor ist es ein guter Auftritt des Verteidigers. Aber der Ausrutscher war eben in der bis dato entscheidenden Situation.

Frankfurt Mainz 14. Kolo Muani setzt zum Fallrückzieher an! Buta erläuft auf rechts einen langen Ball und flankt die Kugel ins Zentrum. Dort steigt der Franzose zwischen Strafraumgrenze und Elfmeterpunkt hoch und will artistisch vollenden. Der Stürmer trifft die Kugel aber nicht richtig, sodass das Spielgerät sogar ins Seitenaus kullert.

Bayern Schalke 16. Immer wieder entwischen die schnellen Münchner Offensivspieler ihren Bewachern und kommen hinter die Schalker Kette. Das hat sich Thomas reis ganz sicher anders vorgestellt.

Wolfsburg Hoffenheim 15. Tooor für VfL Wolfsburg, 1:0 durch Jakub Kamiński

Und aus dem Nichts das 1:0 für den VfL! Nach einer Flanke von der rechten Seite pennt Bebou am langen Pfosten komplett. Kaminski hat überraschend viel Platz und keine Mühe, die Kugel aus kurzer Distanz zur Führung in die Maschen zu köpfen.

Bayern Schalke 15. Erst wird Musialas Abschluss geblockt, dann feuert Müller aus spitzem Winkel drauf. Schwolow pariert zur Ecke. Im Anschluss an diese kommt de Ligt mit dem Kopf dran, wird dabei aber hart bedrängt und kriegt die Kugel nicht aufs Tor.

Union Berlin Freiburg 13. Khediras hoher Pass schickt Becker tief. Der wird allerdings von Sildillia aufgehalten, der Franzose nimmt ihm souverän den Ball ab.

Wolfsburg Hoffenheim 14. Die Anfangsviertelstunde neigt sich dem Ende zu tun. Auch wenn die Wölfe auf dem Papier etwas mehr Ballbesitz haben, sehen die Angriffe der Gäste zielstrebiger aus.

Bochum Augsburg 14. Heintz aus der zweiten Reihe! Förster bedient den aufgerückten Abwehrmann mit einem Querpass in die halblinke Offensivspur. Heintz zieht aus 21 Metern trocken mit dem linken Spann ab. Koubek kann den Ball nur mit Mühe zur Seite parieren.

Frankfurt Mainz 12. Aber auch Mainz hat Tempo: da Costa zieht auf rechts mal an, lässt Lenz mit einem Trick ins Leere grätschen und legt dann zurück auf Ingvartsen. Der Stürmer braucht bei der Annahme an der Strafraumgrenze allerdings zu lange und schon ist Rode zur Stelle, spitzelt ihm die Kugel vom Fuß und beendet damit den ersten ernstzunehmenden Angriff der 05er.

Bayern Schalke 13. Der Führungstreffer scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. S04 kriegt das schnelle Kombinationsspiel der Hausherren einfach nicht gestoppt. Diesmal ist Mazraoui rechts an die Grundlinie durch und Gnabry verfehlt in der Mitte um Zentimeter.

Union Berlin Freiburg 12. Der agile Ritsu Doan ist im Dribbling nicht vom Ball zu trennen, schiebt das Leder schließlich zu Kübler heraus. Dessen Flanke wird von Union geblockt. Auf der anderen Seite ist eine flache Hereingabe von Becker zu unpräzise.

Frankfurt Mainz 10. Erster Abschluss für Frankfurt! Die Gastgeber nutzen einen Umschaltmoment über Götze und Rode - der defensive Mittelfeldspieler schickt Sow in die Tiefe. Sow legt im Strafraum zurück zu Kamada, der aus 14 Metern halblinker Position frei abzieht. Doch Zentner kann den unplatzierten Schuss ohne Mühe aufnehmen.

Bayern Schalke 11. Die Riesenchance für den FCB! Sané schickt rechts Müller in die Box, der Latza abhängt und nach innen zieht. Bereits im Fünfer legt er den Ball auch an Schwolow vorbei und bringt Coman ins Spiel. Dessen Schuss kratzt van den Berg kurz vor der Linie für den geschlagenen Schwolow raus!

Wolfsburg Hoffenheim 10. Zum ersten Mal kommt Wolfsburg nun gefährlich nach vorne. Nach gutem Lauf von Kaminski hat Arnold etwas Platz im Zentrum. Der Kapitän legt den Ball heraus auf Svanberg, dessen Hereingabe aber etwas zu weit fliegt.

Union Berlin Freiburg 10. Beim daraus resultierenden Eckstoß findet Trimmel von der rechten Seite Diogo Leite, der recht freisteht, aber hinter seinen Kopfball nicht genug Druck bekommt. Zudem nickt er den Ball links neben das Tor.

Union Berlin Freiburg 10. Becker gibt eine gute Möglichkeit etwas leichtfertig her. Auf der rechten Seite bekommt er viel Platz gewährt und dringt in den Strafraum ein, lässt sich von Günter en Ball dann etwas einfach abluchsen.

Frankfurt Mainz 8. Endlich geht es mal schnell und Kolo Muani wird steil in den Strafraum geschickt. Der Franzose spielt flach in den Rückraum und dann macht es die Eintracht einfach zu kompliziert. Ein Abschluss aus der zweiten Reihe wird schließlich von den Mainzern geblockt.

Bochum Augsburg 11. Asano mit der Gelegenheit zum 2:0! Das Heimteam klärt die zweite Gästeecke und fährt dann über den Japaner einen schnellen Gegenstoß. Infolge eines Doppelpasses mit Förster hat Asano aus halbrechten 14 Metern freie Schussbahn. Seinen unplatzierten Versuch wehrt FCA-Schlussmann Koubek zur Ecke ab. Die bringt dem VfL nichts ein.

Bayern Schalke 10. Die Knappen werden bisher weiter hinten rein gedrängt als ihnen das lieb sein kann.

Bayern Schalke 9. Sané bereitet der königsblauen Abwehr mit seinem Tempo arge Probleme und die Bayern kombinieren sich erneut bis in den Strafraum vor. Dort wird Comans Flankenversuch in letzter Sekunde von Brunner unterbunden.

Union Berlin Freiburg 8. Diogo Leite hat auf der linken Abwehrseite das hohe Bein von Keitel abbekommen, kann nach kurzer Erholung aber weiterspielen.

Frankfurt Mainz 6. Kolo Muani versucht halblinks in den Strafraum zu dribbeln, doch gleich drei Verteidiger stellen sich ihm in den Weg und stoppen ihn mit fairen Mitteln. Trotzdem ist Frankfurt aktuell die spielbestimmende Mannschaft!

Wolfsburg Hoffenheim 7. Beinahe das 1:0 für die Gäste! Kramaric bekommt die Kugel auf der halbrechten Seite und zieht mit einem Übersteiger ins Zentrum. Der Kroate versucht es mit einem Schlenzer auf die lange Ecke, sein Schuss landet jedoch an der Latte. Glück für die Wölfe!

Union Berlin Freiburg 7. Freiburg ist offensiv noch kaum aktiv geworden, hat nun mal einen Freistoß im linken Halbfeld. Grifos Hereingabe ist aber deutlich zu schwach. Ruhende Bälle könnten in dieser Partie zwischen zwei kopfballstarken Teams noch eine wichtige Rolle spielen.

Bochum Augsburg 8. Demirović ist zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt Adressat einer scharfen Eckstoßflanke Maiers von der linken Fahne. Bei enger, aber fairer Bedrängnis durch VfL-Kapitän Losilla köpft der Ex-Freiburger aus acht Metern klar drüber.

Bayern Schalke 7. Schalke verteidigt es wie zuletzt öfter fast über den ganzen Platz im Eins-gegen-eins. Trotzdem kommt Serge Gnabry rechts mal über die rechte Seite in den Strafraum durch und schließt wuchtig ab. Den nicht allzu platzierten Flachschuss pariert Schwolow ohne große Probleme.

Frankfurt Mainz 4. Die Gastgeber gehen in dieser Anfangsphase engagiert zu Werke und Rode hat in seinen ersten Zweikämpfen schon gezeigt, wieso er heute in der Startelf steht. Die Mainzer Abwehr ist allerdings gut organisiert und lässt bisher nichts zu.

Bochum Augsburg 5. ... Berisha will den Ball aus 20 Metern mit dem rechten Innenrist in die obere linke Ecke zirkeln. Seine Ausführung ist aber zu niedrig angesetzt und bleibt in der dunkelblauen Mauer hängen.

Bayern Schalke 5. Die Bayern erhöhen jetzt langsam den Druck und bringen zwei scharfe Diagonalbälle in die Schalker Box. Mit Mühe und Not kriegen die Knappen diese gerade noch verteidigt, bevor ein Roter zum Abschluss kommt.

Union Berlin Freiburg 5. Tooor für 1. FC Union Berlin, 1:0 durch Kevin Behrens

Behrens lässt die Alte Försterei früh jubeln! Einen langen Ball verlängert er selber in die Füße von Sheraldo Becker, der sich im Strafraum einmal wendet und den Ball zurück auf Behrens legt Der legt sich den Ball 14 Meter vor dem Tor auf den linken Fuß, Gegenspieler Sildillia rutscht ungünstig weg. Da lässt sich Behrens nicht zweimal bitten und versenkt den Ball trocken im unteren, rechten Eck.

Wolfsburg Hoffenheim 4. Nach einem Freistoß von der rechten Seite landet die Kugel im Rückraum bei Bebou, dem der Ball allerdings über den Spann rutscht. So ist sein Abschluss kein Problem für Casteels im Kasten der Wölfe.

Bochum Augsburg 4. Gelbe Karte für Kostas Stafylidis (VfL Bochum)

Unmittelbar vor der mittigen Sechzehnerkante streckt Stafylidis Maier mit einer regelwidrigen Grätsche nieder. Zur frühen Verwarnung gesellt sich ein Freistoß in gefährlicher Position...

Frankfurt Mainz 2. Frankfurt setzt zu Beginn auf ein sicheres Passspiel. Nach vorne kommt dann mehr Zug rein und Götze versucht an der Strafraumkante Kolo Muani in Szene zu setzen, doch der Steckpass kommt nicht an.

Union Berlin Freiburg 3. Freiburgs Kapitän Günter spielt heute zum 300. Mal in der Bundesliga, auch Union-Kapitän Trimmel feiert ein Jubiläum mit der gleichen Zahl. Er stand bei 300 Pflichtspielen für die Eisernen auf dem Platz und wurde vor Anpfiff dafür geehrt. Die ersten Berliner Strafraumannäherungen werden von Freiburg solide verteidigt.

Bayern Schalke 3. Im Gegenzug kontern die Bayern über Gnabry, der um ein Haar alleine durch gewesen wäre, von Kaminski aber in letzter Sekunde noch mit einer sauberen Grätsche aus dem Tritt gebracht wird.

Bochum Augsburg 2. Tooor für VfL Bochum, 1:0 durch Christopher Antwi-Adjei

Bochum jubelt nach 90 Sekunden! Nach mehreren per Kopf produzierten Bogenlampen im Mittelfeld schickt Hofmann Antwi-Adjei mit einem einem halbhohen Anspiel an die linke Sechzehnerlinie. Der Ex-Paderborner zieht nach innen und donnert den Ball aus zehn metern mit dem rechten Spann unter die Latte.

Bochum Augsburg 1. VfL-Schlussmann Riemann ist früh ganz weit vor seinem Strafraum gefordert. Nachdem seine Vorderleute allesamt direkt weit vorgerückt sind, den Ball aber schnell verloren haben, bremst er unweit der Mittellinie den Konter aus, indem er einen Steilpass kurz vor Berisha erreicht.

Bayern Schalke 2. S04 beginnt durchaus mutig und ergattert auf der linken Seite zwei Einwürfe, ehe Karaman unbedrängt in die Mitte flanken kann. Dort ist aber kein Blauer zu finden.

Frankfurt Mainz 1. Schiedsrichter Felix Brych eröffnet das Spiel - die Kugel in Frankfurt rollt!

Frankfurt Mainz 1. Spielbeginn

Union Berlin Freiburg 1. Schiedsrichter der Partie ist Marco Fritz, Pascal Müller beobachtet seine Entscheidungen im Kölner Keller. Union spielt in rot-weiß gestreiften Trikots, Freiburg weicht also auf die schwarzen Auswärtstrikots aus. Los geht's!

Wolfsburg Hoffenheim 1. Auf geht's! Der Ball rollt in Wolfsburg. Die Gastgeber agieren wie gewohnt in Grün, Hoffenheim trägt blau-weiße Jerseys.

Bochum Augsburg 1. Bochum gegen Augsburg – Durchgang eins im Vonovia-Ruhrstadion ist eröffnet!

Bochum Augsburg 1. Spielbeginn

Union Berlin Freiburg 1. Spielbeginn

Wolfsburg Hoffenheim 1. Spielbeginn

Bayern Schalke 1. Der Ball rollt! Die Gastgeber spielen wie üblich in Rot, S04 trägt ebenso klassisch Königsblau.

Bayern Schalke 1. Spielbeginn

Union Berlin Freiburg Christian Streich wechselt im Vergleich zum 0:1 gegen Leipzig ebenfalls dreifach. Keitel beginnt statt Eggestein. Ritsu Doan kehrt nach seinen Knieproblemen zurück in die Startelf, außerdem spielt Sildillia von Beginn an. Weißhaupt und Gregoritsch nehmen vorerst auf der Bank Platz. Daraus wird sich voraussichtlich eine Dreierkette beim Sportclub ergeben.

Wolfsburg Hoffenheim Kurz vor dem Anpfiff gibt es bei der TSG Hoffenheim noch eine weitere personelle Veränderung. Geiger fällt kurzfristig mit Rückenproblemen aus, für ihn ist Sebastian Rudy mit von der Partie.

Bochum Augsburg Soeben haben die 22 Akteure den Rasen betreten.

Union Berlin Freiburg Bei den Eisernen ergeben sich nach der 0:1-Niederlage in Augsburg drei Veränderungen. Diogo Leite kehrt nach Gelb-Sperre zurück und übernimmt Jaeckels Position in der Verteidigung. Kapitän Trimmel wird anstelle von Juranovic die rechte Seite beackern. Schäfer spielt offensiv statt Laidouni.

Union Berlin Freiburg Mit Freiburg reist allerdings auch die zweitbeste Auswärtsmannschaft in die Hauptstadt. 25 Zähler in 15 Spielen hat der SCF bisher geholt, nur die Bayern haben in der Fremde häufiger gepunktet. Im Hinspiel gewann Freiburg im heimischen Breisgau überraschend hoch mit 4:1 und sicherte sich damals damit das Überwintern auf Platz zwei.

Bayern Schalke Schiedsrichter der Partie ist Robert Schröder. Als Assistenten fungieren Dr. Jan Clemens Neitzel-Petersen und Norbert Grudzinski und für den Videobeweis ist Christian Dingert verantwortlich.

Bayern Schalke Terodde und Zalazar sitzen bei Königsblau vermutlich unter anderem auch deshalb draußen, weil sie mit vier Gelben Karten vorbelastet sind und man einen Einsatz im Heimspiel gegen Frankfurt nicht gefährden will. Gleiches gilt für Maya Yoshida und den heute erneut nicht im Kader stehenden Moritz Jenz. Einzig Marius Bülter steht trotz vier Verwarnungen im Gepäck auf dem Rasen.

Wolfsburg Hoffenheim Auch bei Hoffenheim sollte nach dem 3:1-Erfolg über Eintracht Frankfurt am besten alles beim Alten bleiben. Allerdings müssen die Gäste den rotgesperrten Stanley N'Soki ersetzen. Da trifft es sich gut, dass Kevin Akpoguma nach abgesessener Sperre wieder mitmischen darf.

Union Berlin Freiburg Heimmacht Union: Heute können die Köpenicker den Vereinsrekord von 22 ungeschlagenen Bundesliga-Heimspielen in Folge eintüten. Überhaupt: In den letzten 48 Bundesliga-Heimspielen gab es nur zwei (!!) Niederlagen, einmal gegen Dortmund und einmal gegen die Bayern. Beeindruckend!

Bayern Schalke Noch ein Blick auf die Aufstellungen: Bei den Bayern ist Thomas Müller zurück in der Startelf und ersetzt Ryan Gravenberch, sodass die Gastgeber nominell etwas offensiver werden. Zudem spielt vorne Leroy Sané anstelle von Sadio Mané (Bank). Die Gäste werden derweil etwas defensiver und wechseln insgesamt dreimal. Für den angeschlagenen Henning Matriciani (nicht im Kader) sowie Simon Terodde und Rodrigo Zalazar (beide Bank) beginnen Jere Uronen, Danny Latza und Michael Frey. Thomas Reis schickt damit gleich drei echte Sechser aufs Feld, die das Mittelfeld zumachen sollen.

Frankfurt Mainz Werfen wir einen genaueren Blick auf die Eintracht, denn dort ist in den vergangenen Tagen einiges passiert: Unter der Woche gab der Verein bekannt, dass Trainer Oliver Glasner sein Amt nach dieser Saison niederlegen wird - ein Nachfolger steht wohl noch nicht fest. Hinzu kommt, dass der SGE-Coach heute seine Rotsperre vom letzten Spieltag absitzt und das vorletzte Heimspiel seiner Mannschaft daher aus der Loge verfolgen muss.

Union Berlin Freiburg Auch Union war im letzten Monat nicht so stabil wie in weiten Teilen der Spielzeit. In den letzten sechs Pflichtspielen feierte der FCU nur einmal drei Punkte (1:0-Auswärtssieg in Gladbach), ansonsten gab es in diesem Zeitraum das DFB-Pokalviertelfinalaus bei Frankfurt und in der Liga zwei Niederlagen in Dortmund und Augsburg sowie zwei Remis zu Hause gegen Bochum und Leverkusen.

Wolfsburg Hoffenheim Auf Seiten der Wölfe gibt Nico Kovac seiner Mannschaft die Chance, die Kohlen selbst aus dem Feuer zu holen und eine Reaktion zu zeigen. Gegenüber dem 0:6 aus Dortmund nimmt der Übungsleiter keine Veränderungen in der Anfangsformation vor.

Frankfurt Mainz Das heutige Aufeinandertreffen der beiden Teams ist ein direktes Duell im oberen Mittelfeld der Tabelle. Mainz (45 Punkte) steht auf Rang acht, die Frankfurter (43 Punkte) belegen den neunten Tabellenplatz. Für beide Teams ist der Zug in Richtung internationales Geschäft bereits fast abgefahren. Ohne Hilfe der anderen Mannschaften ist nach oben nichts mehr möglich. Für die Frankfurter geht es in erster Linie darum die lange Negativserie zu beenden, um rechtzeitig vor dem Pokalfinale die Kurve zu kriegen. Bei den letzten fünf Spielen gegeneinander gab es drei Remis und zwei Siege für die Eintracht.

Bochum Augsburg Bei den Fuggerstädtern, die in der Vorsaison mit 2:0 an der Castroper Straße triumphierten und die in der Fremde häufiger tragen (24) als vor eigenem Publikum (16), stellt Coach Enrico Maaßen nach dem 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Union Berlin zweimal um. Anstelle von Engels (Gelbsperre) und Vargas (Bänderverletzung im Sprunggelenk) beginnen Dorsch und Berisha.

Union Berlin Freiburg Freiburg war vor der letzten Woche und den beiden Duellen gegen Leipzig gut drauf, feierte gegen machbare Gegner (Bremen, Schalke und Köln) drei Siege in Folge. Die beiden Heimniederlagen gegen Leipzig (1:5 im Pokalhalbfinale, 0:1 in der Liga) könnten in der Bewertung der so oder so beeindruckend starken Saison im Nachhinein aber ein Zünglein an der Waage sein. Statt Pokalfinale und Champions-League-Platz könnte es aufgrund der beiden Niederlagen Halbfinalaus und Europa-League-Platz fünf heißen. Um Letzteres zu vermeiden, wäre ein heutiger Sieg enorm hilfreich.

Bayern Schalke Thomas Reis weiß natürlich um die Außenseiterrolle seiner Elf. „Wir haben absoluten Respekt vor dem Gegner. Wenn die Bayern ins Rollen kommen, kann es sehr unangenehm werden", stellte der Knappen-Coach klar und stellte seine Mannschaft auf ein hartes Spiel ein. "In München muss man leidensfähig sein. Wir werden dem Ball sicherlich einige Male hinterherrennen müssen", so Reis, der aber auch Grund zum Optimismus hat: "Wir haben etwas entgegenzusetzen und ein Ziel vor Augen. Mit den Auftritten und Ergebnissen in den vergangenen Wochen haben wir uns in eine gute Ausgangsposition gebracht. Diese gilt es zu nutzen und in München Paroli zu bieten."

Bochum Augsburg Auf Seiten des Ruhrpottklubs, der das Hinspiel Anfang November in der WWK-Arena dank eines Treffers Antwi-Adjeis (58.) mit 1:0 für sich entschieden und der 20 seiner 28 Saisonpunkte vor eigenem Publikum einfuhr, hat Trainer Thomas Letsch im Vergleich zur 0:2-Auswärtsniederlage bei Borussia Mönchengladbach vier personelle Änderungen vorgenommen. Heintz, Janko, Stafylidis und Förster verdrängen Gamboa, Soares, Schlotterbeck und Zoller auf die Bank.

Frankfurt Mainz Auch bei Mainz gibt es zwei Veränderungen im Vergleich zum letzten Bundesligaspiel, das die 05er mit 2:3 gegen Schalke 04 verloren. Es war bereits die zweite Niederlage in Folge für die Mainzer, dementsprechend soll heute endlich wieder ein Sieg eingefahren werden. Trainer Bo Svensson muss mit Kohr und Barreiro auf gleich zwei gelbgesperrte Spieler verzichten. Im zentralen Mittelfeld kommt daher Stach zum Zug, eine Reihe weiter vorne kommt Ingvartsen in die Mannschaft. Im Sturm spielt Ajorque neben Onisiwo, der zu den besten Torjägern seines Teams zählt. In der Offensive wird Burkardt weiterhin schmerzlich vermisst, wegen einer Knieverletzung ist er allerdings nach wie vor nicht einsatzbereit. Für Barkok (Bank) und da Costa (Startelf) als ehemalige Frankfurter ist es heute ein besonders Aufeinandertreffen.

Wolfsburg Hoffenheim Apropos Endspurt: Auch 1899 Hoffenheim befindet sich auf der Zielgeraden in Richtung Klassenerhalt. Sollte die TSG heute in Wolfsburg drei Punkte einstreichen, könnte man sich mit etwas Mithilfe der Konkurrenz an diesem Wochenende bereits sichern. Allerdings gilt es auch die andere Variante zu betrachten, denn sollte Hoffenheim verlieren und die Konkurrenz im Abstiegskampf ihre Hausaufgaben machen, würde der Vorsprung der Kraichgauer im schlechtesten Falle auf nur einen Zähler schrumpfen. Das gilt es für die Mannen von Pellegrino Matarazzo unbedingt zu verhindern.

Union Berlin Freiburg Für die beiden Überraschungsmannschaften der Saison wäre die Teilnahme an der Champions League eine Premiere und natürlich ein riesengroßer Meilenstein. Da sie sich im heutigen direkten Duell Punkte abnehmen werden, ist es unwahrscheinlich, dass es im Dreikampf mit Leipzig am Ende für beide Teams in die Champions League geht. Leipzig spielt erst morgen gegen Bremen.

Bayern Schalke Nachdem er erstmals in seiner Funktion als Bayern-Coach zwei Spiele in Folge gewonnen hat, warnte Thomas Tuchel vor dem Duell mit Königsblau vor einem unangenehmen Gegner. "Sie sind sehr giftig, sehr mutig und spielen teilweise ein Eins-gegen-eins über den ganzen Platz", so der 49-Jährige, der S04 nicht auf die leichte Schulter nimmt: "Sie sind die achtbeste Rückrundenmannschaft, deshalb macht es keinen Sinn, auf die Tabelle zu schauen." Über die Konkurrenz seines Ex-Klubs im Titelkampf macht sich Tuchel derweil weniger Gedanken. "Mit allem Respekt, aber ich nehme Dortmund gerade gar nicht wahr. Weil es mich nicht interessiert. Wir sind einen Punkt davor und haben es in der eigenen Hand, ich schaue auf die Ziellinie und unsere Mannschaft. Ich glaube, dass das der entscheidende Ansatz ist", erklärte Tuchel auf der PK zum Spiel.

Bochum Augsburg Der FC Augsburg hat seine 13. Bundesligasaison in Serie zwar noch nicht rechnerisch eingetütet, kann dies bei aktuell sechs Punkten Vorsprung auf den 16. Tabellenplatz aber an diesem Wochenende schaffen. Nach zuvor sieben sieglosen Partien gelang den Rot-Grün-Weißen am letzten Samstag durch einen hart erkämpften 1:0-Heimerfolg gegen den 1. FC Union Berlin ein echter Befreiungsschlag; Beljos Treffer in der 53. Minute machte den Unterschied.

Frankfurt Mainz Die Gastgeber aus Frankfurt unterlagen am vergangenen Wochenende mit 1:3 in Hoffenheim, dementsprechend gibt es zwei Anpassungen in der Startelf: In der Defensive startet Tuta anstelle des erfahrenen Hasebe und soll den großgewachsenen Stürmer Ajorque auf Mainzer Seite in Schach halten. Im Zentrum spielt Rode neben Sow, wodurch Kamada eine Position nach vorne rückt. Lindstrøm muss stattdessen auf der Bank Platz nehmen. Im Sturm ist Kolo Muani weiterhin gesetzt. Mit Alario (verletzt) und Borré (Gelbsperre) fehlen der Eintracht allerdings auch zwei Optionen in der Offensive, daher führt kein Weg am begehrten Franzosen vorbei.

Union Berlin Freiburg Nach dem vergangenen Spieltag ist die Europapokalteilnahme der drei besagten Vereine auch rein rechnerisch durch: Nach der Wolfsburger 0:6-Pleite bei Dortmund ist der Vorsprung auf Platz sieben groß genug. In den vergangenen drei Spielen geht es also „nur noch“ darum, in welchem europäischen Wettbewerb die Vereine antreten dürfen.

Wolfsburg Hoffenheim Im Kampf um Europa mussten die Wölfe in der Vorwoche eine herbe Packung hinnehmen. In Dortmund ging der VfL mit 0:6 unter und war mit diesem Ergebnis noch gut bedient. Man könnte deshalb die Patzer der Konkurrenz nicht ausnutzen und bleibt weiterhin auf Platz sieben. Heute gilt es wieder an die Spiele vor dem Dortmund-Auftritt anzuknüpfen, als man sich mit einem 5:1 gegen Bochum und einem 3:0 gegen Mainz in eine vernünftige Ausgangslage für den Saion-Endspurt gebracht hatte.

Union Berlin Freiburg Viel spannender könnte die Ausgangslage im Kampf um die Champions-League-Plätze drei und vier nur drei Spieltage vor Schluss nicht sein. Union und Freiburg haben 56 Punkte auf dem Konto, dank des leicht besseren Torverhältnisses (+12 zu +8) haben die Eisernen auf Platz vier aktuell die Nase vorn. Leipzig ist 3. mit 57 Punkten. Nach unten hin sind der FCU und der SCF mit einem Vorsprung von acht Punkten auf das Sechstplatzierte Leverkusen ziemlich sattelfest.

Wolfsburg Hoffenheim Guten Tag und herzlich willkommen zum 32. Spieltag der Bundesliga! Auf der Zielgeraden der Saison treffen heute der VfL Wolfsburg und 1899 Hoffenheim aufeinander. Beginn der Partie ist wie gewohnt um 15:30 Uhr.

Bochum Augsburg Der VfL Bochum kämpft in den verbleibenden 270 Saisonminuten gegen den Abstieg, belegt er doch den vorletzten Tabellenplatz. Infolge der 1:5-Heimklatsche gegen den VfL Bochum verkauften sich die Blau-Weißen zuletzt zwar teuer, doch die Ausbeute durch das 1:1-Heimremis gegen Borussia Dortmund und die 0:2-Auswärtsniederlage gegen Borussia Mönchengladbach waren dürftig. Noch ist das direkt rettende Ufer bei zwei Punkten Rückstand auf Rang 15 in Sichtweite; zudem trennt die Letsch-Truppe nur das schlechtere Torverhältnis vom Relegationsplatz.

Bayern Schalke Mit dem FC Schalke 04 kommt nun ein Gegner an die Säbener Straße, der im Tabellenkeller feststeckt und in München traditionell chancenlos ist. Es kommt aber auch ein Team, das im Abstiegskampf jüngst einige wichtige Sieg gefeiert hat und plötzlich wieder an den Klassenerhalt glaubt, nachdem man in der Hinrunde ganze neun Punkte geholt hatte. Unter Thomas Reis rangiert S04 in der Rückrundentabelle auf einem stattlichen achten Platz und ist nach dem jüngsten 3:2-Erfolg bei Bayern-Bezwinger Mainz erstmals seit dem achten Spieltag aus der Abstiegszone geklettert.

Union Berlin Freiburg Einen guten Samstagnachmittag und herzlich willkommen zum Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um die Champions-League-Plätze! Union Berlin trifft an der Alten Försterei auf den punktgleichen Tabellennachbarn SC Freiburg, um 15:30 Uhr wird der Ball rollen.

Frankfurt Mainz Hallo und herzlich willkommen zum 32. Spieltag der Bundesliga und dem Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FSV Mainz 05! Anpfiff im Deutsche Bank Park ist um 15:30 Uhr.

Bayern Schalke Von Ruhe oder Entspannung kann beim Rekordmeister weiterhin ebenso keine Rede sein wie von überzeugendem Fußball. Aber nach den jüngsten Arbeitssiegen gegen die Hertha und Werder Bremen steht der Rekordmeister zumindest wieder da, wo er hin will. Nämlich an der Spitze der Bundesligatabelle. Die Roten haben den Patzer der Konkurrenz ausgenutzt und wollen heute im Titelrennen erneut vorlegen und den Druck auf den BVB vergrößern. Dortmund tritt erst am Abend im Borussenduell gegen Mönchengladbach an.

Bayern Schalke Herzlich willkommen zum drittletzten Bundesligasamstag der Saison 2022/23! Titeltraum gegen Abstiegsangst heißt es heute in der Münchner Allianzarena wenn der FC Bayern um 15:30 Uhr den FC Schalke 04 empfängt.