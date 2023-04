Stuttgart M'gladbach 19. In den Nachwehen eines Freistoßes flankt Sosa vom linkel Flügel mit viel Effet auf den Elfmeterpunkt. Zagadou springt dort am höchsten, nickt aber im hohen Bogen über die rechte Ecke hinweg.

Köln Freiburg 16. Den fälligen Eckstoß bringt Vincenzo Grifo in den Strafraum. Dieses Mal pflückt Marvin Schwäbe den Ball aus der Luft.

Union Berlin Leverkusen 18. Jetzt aber! Andrich erobert die Kugel in der gegnerischen Hälfte mit einem starken Einsatz gegen Haberer und plötzlich kann Moussa Diaby mit dem Ball am Fuß über links in die Box ziehen. Der Franzose will das Ding hoch ins kurze Eck jagen, schießt aber deutlich drüber.

Köln Freiburg 15. Im rechten Halbfeld bekommt der SC Freiburg einen Freistoß. Christian Günter bringt den Ball in die Box. Da ist FC-Keeper Marvin Schwäbe aber zur Stelle und faustet das Leder ins Toraus.

Leipzig Hoffenheim 14. Werner verpasst die Führung! Geiger unterläuft im Spielaufbau ein katastrophaler Fehler. Der Sechser bedient Werner mustergültig. Von links im Sechzehner sucht der 27-Jährige anschließend schnell den Abschluss. Er probiert per Schlenzer in das rechte obere Eck zu vollenden. Allerdings zielt Werner etwas zu hoch und lässt die größte Gelegenheit der Partie damit ungenutzt.

Stuttgart M'gladbach 17. Nach Pässen Vagnomans und Millots zieht Karazr aus zentralen 21 Metern mit dem rechten Innenrist direkt ab. Wegen starker Rücklage rauscht der Ball weit über den Mönchengladbacher Kasten hinweg.

Frankfurt Augsburg 15. Nach knapp 15 Minuten Spielzeit sind beide Teams auf der Suche nach Lösungen. Immerhin können sich die Augsburger aus der zugestellten rechten Seite befreien und lassen die Kugel zirkulieren. Gouweleeuw schlägt einen weiten Ball zu Vargas, der jedoch einen Schritt im Abseits steht. Der Assistent hebt die Fahne und die Situation ist wieder vorbei. So viel geht hier noch nicht.

Stuttgart M'gladbach 16. Stuttgart baut seine Spielanteile aus und ist nach einer guten Viertelstunde das aktivere Team. Der Tabellen-16. lässt in seinen Kombinationen aber noch das nötige Tempo vermissen, um die Gästedefensive ernsthaft zu fordern.

Union Berlin Leverkusen 16. Bayer 04 Leverkusen ist offensiv noch immer nicht so richtig angekommen in diesem Match, in dem beide Seiten defensiv sehr konsequent agieren und die taktischen Vorgaben einhalten.

Leipzig Hoffenheim 14. Der Druck der Roten Bullen wird derzeit immer größer. Die Gäste kommen kaum noch hinten heraus. Nach einer RB-Ecke kriegen sie den Ball zumindest mal wieder weit in die gegnerische Hälfte weggedroschen.

Frankfurt Augsburg 13. Die Partie stagniert jetzt ein wenig. Beide Mannschaften wollen keine Fehler machen und wirken in dieser Phase sehr vorsichtig.

Köln Freiburg 14. Die Begegnung wird wieder angepfiffen. Kurz darauf kehren Eric Martel und Vincenzo Grifo auf den Rasen zurück.

Leipzig Hoffenheim 11. Konrad Laimer gelangt halbrechts vor dem Strafraum an den Ball und hat etwas Platz. Der Österreicher visiert das untere linke Eck an. Oliver Baumann ist aber auf dem Posten. Mit einer starken Parade lenkt er den Ball noch gerade eben um den Pfosten.

Köln Freiburg 11. Eric Martel und Vincenzo Grifo sind mit den Köpfen zusammengestoßen. Schiedsrichter Tobias Reichel unterbricht sofort die Begegnung. Die Spieler werden behandelt.

Stuttgart M'gladbach 13. N'Goumou gelangt durch einen langen Schlag Lainers auf rechts hinter die heimische Abwehrkette. Ohne Blick nach oben spielt er flach und hart vor den Kasten. Kein Kollege ist mitgelaufen, sodass der VfB problemlos klären kann.

Union Berlin Leverkusen 13. Jordan Siebatcheu ist bei seinem Kopfball unglücklich auf der Schulter gelandet und muss kurz behandelt werden, kann aber wohl weitermachen.

Union Berlin Leverkusen 12. Union ist am Drücker! Im Anschluss an einen Eckball setzen die Eisernen sich vorne fest und Haberer bringt eine halbhohe Flanke von links auf den ersten Pfosten. Siebatcheus Flugkopfball rauscht am kurzen Eck vorbei.

Frankfurt Augsburg 10. Auf der anderen Seite kommen die Gäste zu einem ersten Abschluss. Demirović bedient Maier am Sechzehner, der kurz nach Innen zieht und aus 16 Metern mit links abschließt. Sein Schlenzer ist jedoch nicht platziert genug und Trapp kann sicher parieren.

Leipzig Hoffenheim 9. Kleines Durcheinander im Mittelfeld: Die Hoffenheimer führen einen Freistoß von knapp innerhalb der eigenen Hälfte flach und kurz aus. Im Anschluss behalten sie aber nicht wirklich die Kontrolle über das Spielgerät. Stattdessen wird der Ball gleich mehrmals innerhalb von kürzester Zeit direkt in die Hacken eines Mitspielers gespielt.

Union Berlin Leverkusen 11. Wieder muss Odilon Kossounou in höchster Not klären! Sheraldo Becker bereitet diesmal mit Tempo über die rechte Seite vor und seine Hereingabe hätte Jordan Siebatcheu am Fünfer wohl verwertet, wenn Kossounou nicht wieder das lange Bein dazwischen gehabt hätte.

Frankfurt Augsburg 9. Götze erobert nach einer Drucksituation die Kugel und marschiert über die linke Seite. Er dribbelt sich an den Sechzehner voran und versucht es von der Strafraumecke mit einer Hereingabe an den langen Pfosten. Im Zentrum startet Kamada gut durch, verpasst die Flanke jedoch.

Köln Freiburg 8. Das Heimteam hat in der Anfangsphase mehr Ballbesitz. Ebenso spielt die Elf von Steffen Baumgart zielstrebiger nach vorne. Die Gäste aus Freiburg agieren bisher eher abwartend, aber verteidigen souverän - nennenswerte Torchancen gibt es noch nicht.

Stuttgart M'gladbach 10. Mavropanos bringt von der rechten Außenbahn eine erste hohe Hereingabe in den Strafraum der Fohlen. Am kurzen Fünfereck befördert Elvedi den Ball per Kopf aus der Gefahrenzone. BMG-Keeper Omlin ist wie sein Gegenüber Bredlow noch ungeprüft.

Frankfurt Augsburg 8. Der FC Augsburg hat die erste Drangphase der Eintracht überstanden und setzt sich nun etwas in der gegnerischen Hälfte fest. Sie übernehmen den Ballbesitz, aber die Frankfurter machen enorm früh Druck auf den ballführenden Spieler.

Leipzig Hoffenheim 7. Mit ihren Laufwegen in die Tiefe bereiten die Leipziger den Kraichgauern durchaus Probleme. Dieses Mal wird Werner von Klostermann auf der rechten Seite steil geschickt. Der Nationalspieler stand bei dem Anspiel jedoch klar im Abseits.

Union Berlin Leverkusen 9. Union wird am eigenen Strafraum erstmals unter Druck gesetzt, befreit sich aber stark und Haberer spielt einen langen Ball hinter die Kette, den sich Becker schnappt. In der Box angekommen schlägt der Angreifer einen Halen und will so Kossounou loswerden, doch der bleibt dran und blockt den Abschluss des Unioners per Grätsche.

Frankfurt Augsburg 6. Götze kann sich im Mittelfeld gegen vier Gegner behaupten und spielt dann ab zu Dina-Ebimbe. Der Sow-Ersatz braucht jedoch zu lange und verliert die Kugel in der Aufbaubewegung. Aber die Augsburger können keinen Profit aus dem Fehler schlagen und verlieren den Ball schnell wieder.

Köln Freiburg 5. Linton Maina tanzt an an der linken Strafraumlinie zwei Gegenspieler aus. Er steckt auf Eric Martel durch. Dem springt die Kugel jedoch unglücklich vom Fuß ins Toraus.

Leipzig Hoffenheim 5. Die TSG versteckt sich hier keinesfalls. Die Sinsheimer gehen es offensiv an und gestalten das Geschehen komplett offen. Nur zu einer wirklich guten Torchance sind sie noch nicht gekommen.

Stuttgart M'gladbach 7. Nach eigener Eroberung auf dem rechten Flügel treibt N'Goumou den Ball bis in die Nähe des Sechzehners. Er entscheidet sich gegen das Dribbling bis an die Grundlinie und will Hofmann per Querpass bedienen. Der ist ungenau und landet bei Zagadou.

Leipzig Hoffenheim 2. Die Heimelf wird direkt gefährlich! Kampl erobert den Ball im Mittelfeld und schaltet sofort nach vorne um. Der Slowene setzt Nkunku halbrechts im Strafraum in Szene. Der Startelfrückkehrer schlägt legt sich den Ball noch einmal sehenswert mit der Hacke auf links vor. Mit seinem Abschluss aus knapp sieben Metern bleibt er jedoch an Kabak hängen. Der Innenverteidiger hatte sich im letzten Moment noch dazwischen geworfen.

Köln Freiburg 2. Die Kölner haben in Person von Eric Martel den ersten Abschluss. Der Schuss aus zentralen 22 Metern wird aber an der Strafraumgrenze abgeblockt. Für Torhüter Mark Flekken wird es nicht gefährlich.

Union Berlin Leverkusen 6. Nach einem hohen Ballgewinn der Gastgeber verzeichnet Sheraldo Becker den ersten Abschluss der Partie. Sein Rechtsschuss aus knapp 30 Metern ist aber kein Problem für Lukáš Hrádecký.

Frankfurt Augsburg 4. Knauff spielt einen Steilpass und die Hintermannschaft der Augsburger schläft ein wenig. Beinahe ist Borré durch und hätte nur noch Koubek vor sich. Aber im letzten Moment ist Pedersen zur Stelle und bekommt den Körper von den Kolumbianer.

Stuttgart M'gladbach 4. Die ersten Momente in Bad Cannstatt verlaufen gemächlich. Mit jeweils einer langen Ballbesitzphase, die unweit der Mittellinie stattfindet, steigen die Mannschaften in die Partie ein.

Union Berlin Leverkusen 4. Es geht eher gemächlich los an der alten Försterei. Beide Teams suchen ihren Rhythmus und gehen keine Risiken ein. das gesamte Geschehen spielt sich rund um den Mittelkreis ab.

Frankfurt Augsburg 3. Beide Teams beginnen entschlossen! Frankfurt legt stark los und läuft beinahe in einen Konter hinein. Engels verpasst jedoch das Zuspiel auf Beljo und verpasst dadurch eine vielversprechende Gelegenheit der Gäste.

Union Berlin Leverkusen 2. Bei den Gästen sieht es zunächst nach einer Dreierkette mit Hincapié, Tah und Kossounou aus. Tapsoba gibt wohl den zweiten Sechser neben Andrich. Davor ist Florian Wirtz zurück im Team. Union spielt wie üblich im 3-5-2, vorne ersetzt Jordan Siebatcheu den gesperrten Kevin Behrens.

Frankfurt Augsburg 1. Der Ball rollt und es gab eine kurzfristige Veränderung in der Startformation. Djibril Sow hat Magen-Darm-Probleme und musste nach dem Aufwärmen passen. Deshalb rückt Ansgar Knauff doch in die Startformation der Eintracht.

Köln Freiburg 1. Der Ball rollt! Welches Team erwischt den besseren Start?

Stuttgart M'gladbach 1. Stuttgart gegen Mönchengladbach – Durchgang eins in der Mercedes-Benz-Arena ist eröffnet!

Frankfurt Augsburg 1. Spielbeginn

Stuttgart M'gladbach 1. Spielbeginn

Leipzig Hoffenheim 1. Los geht's! Die Gäste aus Hoffenheim stoßen an und spielen heute in Schwarz. Leipzig hält in den gewohnten weiß-roten Trikots dagegen.

Union Berlin Leverkusen 1. Der Ball rollt! Die Hausherren spielen heute in rot-weißen Sondertrikots, Leverkusen trägt Schwarz.

Köln Freiburg 1. Spielbeginn

Union Berlin Leverkusen 1. Spielbeginn

Leipzig Hoffenheim 1. Spielbeginn

Frankfurt Augsburg Der Unparteiische der Begegnung heißt Frank Willenborg und führt die Akteure auf dem Rasen im Deutsche Bank Park. Die Stimmung ist, wie so häufig, fantastisch in Frankfurt. Beide Teams wollen mal wieder einen Sieg in der Liga. Gleich geht es los mit dem Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg. Wir freuen uns auf packende 90 Minuten.

Stuttgart M'gladbach Soeben haben die 22 Akteure den Rasen betreten.

Frankfurt Augsburg Im Hinspiel starteten die Augsburger furios. Nach nur 35 Sekunden brachte Berisha die Schwaben früh in Führung und beflügelte die WWK Arena. Aber die Euphorie hielt nicht lange, denn noch in der Anfangsviertelstunde konnte Rode ausgleichen. Mehr und mehr rissen die Frankfurter das Spiel an sich, ehe Knauff in der zweiten Hälfte das 1:2 erzielte und die Partie somit drehte. Mehr konnten die Augsburger nicht entgegensetzen und die Eintracht sicherte sich die drei Punkte. Heute wollen die Fuggerstädter das Team sein, dass sich auswärts die Punkte klaut, um im Abstiegskampf ein wichtiges Zeichen zu setzen.

Union Berlin Leverkusen Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Marco Fritz und seinen Assistenten Dominik Schaal und Marcel Pelgrim. Für den Videobeweis ist Markus Schmidt verantwortlich.

Frankfurt Augsburg Auch die Augsburger haben zwei Wechsel in der Startelf vorgenommen. Auf der Linksverteidigerposition übernimmt Renato Veiga heute Nachmittag für Iago. In der Innenverteidigung ist der Teamkapitän zurück. Gouweleeuw hat seine Sperre abgesessen und wird wieder in der Viererkette agieren. Dafür muss Bauer wieder auf die Bank. Ansonsten vertraut Enrico Maaßen auf sein Mittelfeld und seine Offensive vom vergangenen Spieltag.

Union Berlin Leverkusen Auf der anderen Seite müssen auch die Gäste einen notgedrungenen Ausfall kompensieren, da auch Nadiem Amiri eine Gelbsperre erwischt hat. Auch ohne den Mittelfeldakteur will Leverkusen die tolle Serie der letzten Wochen aber natürlich fortsetzen. "Union Berlin ist Dritter in der Tabelle, sie haben das verdient und sind ein echter Top-Gegner. Uns erwartet ein hartes Spiel, aber natürlich hoffen wir auf einen positiven Ausgang", stellte Trainer Xabi Alonso klar.

Frankfurt Augsburg Ein Blick auf die Aufstellungen zeigt bei den Frankfurtern zwei Veränderungen in der Startformation. Knauff bekommt eine Pause und startet zunächst von der Bank. Für ihn steht Kamada in der Startelf und Dina-Ebimbe übernimmt die Schienenposition. Die größere Überraschung dürfte sein, dass es für Randal Kolo Muani nicht gereicht hat. Der Starstürmer hatte unter der Woche Adduktorenprobleme und musste mit dem Training pausieren. Trotz positiver Zeichen und einer nahezu vollständigen Trainingseinheit am Donnerstag scheint es für den Franzosen nicht gereicht zu haben. Er wird von Rafael Borré in der Sturmspitze ersetzt.

Leipzig Hoffenheim Der direkte Vergleich spricht ziemlich klar für die Leipziger. Von den letzten elf Aufeinandertreffen konnten sie acht für sich entscheiden und mussten sich nur einmal geschlagen geben. In der laufenden Saison gab es die Paarung bereits zweimal. Sowohl in der Liga als auch im DFB-Pokal konnte RB mit 3:1 gewinnen. Die Bilanz von Pellegrino Matarazzo gegen die Roten Bullen ist sogar noch desaströser. In fünf Duellen gegen die Sachsen konnte er nur ein Pünktchen holen. Das soll sich aus TSG-Sicht heute natürlich ändern.

Frankfurt Augsburg Zudem holten die Augsburger aus den letzten drei Gastspielen in Frankfurt lediglich einen Punkt und den Fuggerstädtern gelang kein einziger Treffer, wenn es nach Südhessen ging. Auch in der jüngsten Vergangenheit können die Gäste nicht auf ihre Auswärtsstärke bauen. Nur zwei Punkte aus den letzten zehn Gastspielen konnten die Schwaben sammeln und haben am heutigen Nachmittag somit nicht die besten Vorzeichen auf ihrer Seite.

Union Berlin Leverkusen Die Hausherren müssen heute auf Kevin Behrens verzichten, der nach seiner fünften Gelbe Karte eine Sperre absitzt. Nicht nur deshalb forderte Coach Urs Fischer von seinem Team einen konzentrierten Auftritt. "Bayer Leverkusen ist eine sehr formstarke Mannschaft, wenn nicht sogar das aktuell formstärkste Team der ganzen Liga. Die Serie von 13 Spielen ohne Niederlage und die wenigen Gegentore sprechen eine deutliche Sprache. Als Mannschaft stehen sie sehr stabil und agieren in allen Bereichen sehr diszipliniert. Insgesamt wird es eine sehr anspruchsvolle Aufgabe für uns, die wir sehr konzentriert angehen müssen", so Fischer.

Leipzig Hoffenheim Bei den Hoffenheimern gibt es nach dem Rückschlag gegen Köln zwei Veränderungen vor. Ozan Kabak rückt für Kevin Vogt, der mit Knieproblemen ausfällt, in die Anfangsformation. In der Offensive bekommt außerdem Munas Dabbur seine Chance von Beginn an. Dafür sitzt Finn Becker zunächst nur auf der Bank. Dort sitzt erstmals seit dem im Hinspiel gegen RB erlittenen Knöchelbruch auch wieder Grischa Prömel.

Köln Freiburg Vor dem Spiel gegen den SV Werder Bremen (2:1) waren die Freiburger drei Begegnungen in Folge ohne einen Sieg. Mit dem 4:0-Sieg über den FC Schalke 04 gab es am vergangenen Wochenende den zweiten Sieg in Folge. Ein 3. Sieg in Serie gelang den Gästen in der Hinrunde zweimal, aber in der Rückrunde noch nicht. Das soll sich heute ändern. „Leidenschaft wird die Grundbedingung für ein gutes Spiel in Köln sein“, sagt Coach Christian Streich. Eine Veränderung nimmt der Trainer vor. Es beginnt nach abgesessener Gelbsperre Maximilian Eggestein für Yannik Keitel.

Frankfurt Augsburg Die Gäste aus Schwaben haben jedoch nicht weniger Ambitionen. Weiterhin befinden sich die Fuggerstädter im unmittelbaren Kampf um den Klassenerhalt und wollen mit jeder verbleibenden Begegnung Punkte sammeln, um sich von den unteren Rängen weiter zu distanzieren. Stand jetzt trennen die Augsburger fünf Punkte vom VFB Stuttgart auf dem Relegationsplatz und mit einem Sieg heute wäre der Klassenerhalt eindeutig greifbar. Doch auch die heutigen Gäste warten seit sechs Bundesligapartien auf einen wichtigen Erfolg, damit sie die größten Abstiegssorgen streichen könnten. Nun wartet in Frankfurt, trotz Flaute, keine einfache Aufgabe, denn die SGE ist hungrig auf einen Erfolg und möchte endlich wieder einen Heimsieg in der Liga eintüten.

Stuttgart M'gladbach Bei der Elf vom Niederrhein, die das Hinspiel Anfang November dank der Treffer Hofmanns (4.), Thurams (25.) und Herrmanns (90.+4) mit 3:1 für sich entschied und die in der Fremde lediglich eines von bislang 14 Matches gewann, stellt Coach Daniel Farke nach der 0:1-Heimniederlage gegen den FC Union Berlin viermal um. Netz, Lainer, N’Goumou und Pléa ersetzen die verletzten Bensebaini (Hüftdistorsion), Koné (Oberschenkelprobleme), Thuram (Muskelfaserriss) sowie Scally (Bank).

Leipzig Hoffenheim Gleich fünf Wechsel nimmt Marco Rose im Vergleich zur absolut vermeidbaren 2:0-Niederlage in Leverkusen vor. Mit Mohamed Simakan und David Raum werden die Außenbahnen neu besetzt. Zudem steht Christopher Nkunku zum ersten Mal seit Anfang März wieder in der Startelf und die beiden gesperrten Amadou Haïdara (Gelbsperre) und Dominik Szoboszlai (Gelb-Rot-Sperre) werden durch Konrad Laimer und Emil Forsberg ersetzt.

Stuttgart M'gladbach Auf Seiten der Schwaben, die 16 ihrer 25 Punkte in Bad Canstatt holten und die mit einem dreifachen Punktgewinn gegen die Fohlen wegen des besseren Torverhältnisses am dann punktgleichen VfL Bochum vorbeizögen, hat Trainer Sebastian Hoeneß im Vergleich zum 1:1-Auswärtsunentschieden beim FC Augsburg zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Ito (Gelbsperre) und Führich (Bank) beginnen Mavropanos und Silas.

Union Berlin Leverkusen Bayer war zuletzt die überragende Mannschaft der Bundesliga. Seit über zwei Monaten hat die Werkself kein Pflichtspiel verloren und aus 13 Spielen zehn Siege geholt. In der Liga hat man die Bayern geschlagen, in der Europa League souverän das Halbfinale erreicht. Übrigens gegen die Belgier von Royale Union Saint-Gilloise, an denen Union Berlin zuvor im Achtelfinale gescheitert war. Zuletzt krönten die Rheinländer zwei tolle Monate mit einem 2:0-Sieg gegen RB-Leipzig, das in Leverkusen nochmal Träume von der Europa League oder gar der Champions League ausgelöst hat.

Köln Freiburg „Wir sind uns bewusst, dass wir eine sehr gute Ausgangsposition haben. Die Bundesliga ist ein Geschäft und der Druck fällt nicht ab", sagt FC-Trainer Steffen Baumgart. Seine Elf ist mit zwei Remis und zwei Siegen seit vier Spielen ungeschlagen. Vor einer Woche erzielten die Domstädter einen 3:1-Erfolg in Hoffenheim. Im Vergleich dazu gibt es in der Startaufstellung keinerlei Veränderungen.

Union Berlin Leverkusen Nach drei Spielen ohne Sieg haben die Berliner zuletzt mit einem 1:0-Erfolg bei Borussia Mönchengladbach wieder in die Erfolgsspur gefunden und damit einen wichtigen Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation gemacht. Sheraldo Becker traf zum hochverdienten Auswärtserfolg. Die Eisernen haben aktuell vier Punkte Vorsprung auf RB Leipzig auf dem Europa-League-Platz und gar acht Zähler Vorsprung auf Platz sechs. Dort rangiert aktuell der heutige Gegner aus Leverkusen.

Frankfurt Augsburg Es ist ein Aufeinandertreffen zweier formschwacher Mannschaften im aktuellem Ligabetrieb. Die Hausherren warten nunmehr seit Februar auf einen Dreier in der Bundesliga und sind mittlerweile auf Rang neun in der Tabelle abgerutscht. Mit nur vier Punkten aus den letzten acht Begegnungen muss sich die Elf von Oliver Glasner deutlich steigern, um die europäischen Plätze erneut anzugreifen. Nach der krachenden 0:4 Auswärtspleite in Dortmund am vergangenen Spieltag soll heute vor heimischen Fans gegen die Augsburger eine klare Reaktion gezeigt werden. Das wäre auch bitter nötig, denn bei einem Punktverlust ist der Weg nach Europa, zumindest über die Liga, äußerst unwahrscheinlich.

Stuttgart M'gladbach Borussia Mönchengladbach dümpelt in der gesamten Rückrunde ambitionslos im Mittelfeld der Tabelle vor sich her und liegt kurioserweise genau so weit hinter den Top sechs wie vor der Abstiegszone, nämlich elf Punkte. Sollten die Fohlen im Saisonendspurt doch an Fahrt aufnehmen, könnten sie die obere Tabellenhälfte noch einmal in den Blick nehmen. Am vergangenen Sonntag mussten sie sich dem 1. FC Union Berlin vor eigenem Publikum mit 0:1 geschlagen geben.

Köln Freiburg Der SC Freiburg hat vier Spieltage vor Saisonende das Erreichen der Champions League selbst in der Hand. Der Vorsprung auf die Leipziger, die zeitgleich die TSG Hoffenheim empfangen, beträgt jedoch nur zwei Punkte. Die Gäste aus Köln haben sich mittlerweile einen Vorsprung von zehn Punkten auf die Abstiegsränge erarbeitet. So ist der der sichere Klassenerhalt zum Greifen nah.

Union Berlin Leverkusen Hallo und herzlich willkommen zum Topspiel des 30. Spieltags der Bundesliga! Der Dritte Union Berlin empfängt die auf Platz sechs liegende formstarke Elf von Bayer 04 Leverkusen. Um 15:30 Uhr rollt der Ball an der alten Försterei!

Stuttgart M'gladbach Der VfB Stuttgart bewies durch die jüngsten Auftritte gegen Borussia Dortmund (3:3) und beim FC Augsburg (1:1) Comebackqualitäten und heimste vor allem für die in Unterzahl geschaffte Aufholjagd gegen den schwarz-gelben Meisterkandidaten viel Lob ein. In der Tabelle sind die Schwaben durch diese Unentschieden aber nicht von der Stelle gekommen, belegen sie doch weiterhin den Relegationsplatz und bleiben an den letzten fünf Spieltagen in der Bringschuld, um den Absturz in die Zweitklassigkeit zu verhindern.

Leipzig Hoffenheim Die Amtszeit von Pellegrino Matarazzo in Hoffenheim startete mit fünf Niederlagen in Serie denkbar schlecht. Darauf folgten dann aber extrem wichtige Siege gegen Hertha BSC, Bremen und Schalke und mit dem 1:1 in München sogar ein Achtungserfolg beim Rekordmeister. Dadurch konnten sich die Sinsheimer etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen und sich ein kleines Polster auf den Relegationsplatz erarbeiten. Daran änderte auch die jüngste 3:1-Heimpleite gegen den 1. FC Köln nichts. Gegen Leipzig will die TSG nun für die nächste kleine Überraschung sorgen und sich weiter von ganz unten entfernen.

Leipzig Hoffenheim RB Leipzig kämpft im Saisonendspurt um die erneute Qualifikation für die Champions League. Mit aktuell 51 Punkten belegen sie den fünften Rang. Damit sind die Sachsen nur zwei Zähler vom Ticket für die Königsklasse entfernt. Aus RB-Sicht ist das Ziel also noch absolut erreichbar. Immerhin folgt bereits am kommenden Wochenende das direkte Duell gegen die vor ihnen platzierten Freiburger. Um mit einem Sieg gegen die Breisgauer auch an ihnen vorbeiziehen zu können, muss heute aber erst einmal ein Sieg gegen die TSG her. Ansonsten könnte sogar die Qualifikation für die Europa League nochmal in Gefahr geraten.

Frankfurt Augsburg Hallo und herzlich willkommen zum 30. Spieltag in der Bundesliga. An diesem Nachmittag kommt es unter anderem zur Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg. Um 15:30 Uhr rollt der Ball im Deutsche Bank Park. Pünktlich vor dem Anpfiff geht es los mit dem Liveticker zu dieser Partie.

Köln Freiburg Hallo und herzlich willkommen zum 30. Spieltag in der Bundesliga. Im RheinEnergieStadion empfängt der 1. FC Köln den SC Freiburg. Viel Spaß!

Stuttgart M'gladbach Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Der VfB Stuttgart benötigt im Kampf um den Klassenerhalt dringend drei Punkte. Die wollen die Brustringträger im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach einfahren. Der Anstoß in der Mercedes-Benz-Arena soll um 15:30 Uhr erfolgen.