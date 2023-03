Augsburg Werder 88. Bremen reklamiert zaghaft einen Handelfmeter, nachdem ein Abschluss des eingewechselten Eren Dinkçi geblockt wird. Schiedsrichter Felix Zwayer reagiert nicht und auch der VAR bleibt stumm.

Union Berlin Köln 90. Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Sven Michel

Union Berlin Köln 90. Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Sheraldo Becker

M'gladbach Freiburg 89. Röhl verpasst in bester Lage die Topchance zum 0:1!

Mainz Hoffenheim 83. Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Nelson Weiper

Union Berlin Köln 89. Siebatcheu leitet eine Hereingabe per Kopf auf Thorsby weiter, der sich jedoch von der abermals gut postierten Kölner Defensive abdrängen lässt. Schon wieder kommen die Eisernen trotz vielversprechendem Vorstoß nicht zum Abschluss.

Mainz Hoffenheim 83. Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Jae-sung Lee

Bochum Schalke 85. Gelbe Karte für Philipp Förster (VfL Bochum)

Förster rauscht im Mittelfeld etwas zu ruppig in Yoshida. Er sieht dafür Gelb.

Bochum Schalke 85. Einwechslung bei VfL Bochum: Pierre Kunde

Bochum Schalke 85. Auswechslung bei VfL Bochum: Patrick Osterhage

Augsburg Werder 86. Übrigens: Gegen keine Mannschaft in der Bundesliga hat Augsburg häufiger als gegen Bremen gewonnen.

M'gladbach Freiburg 87. Gelb-Rote Karte für Ramy Bensebaini (Bor. Mönchengladbach)

... und leistet sich dann den Gipfel der Undiszipliertheit, indem er dem Unparteiischen höhnisch applaudiert. Verständlicherweise zeigt ihm Referee Tobias Reichel Augenblicke nach der Verwarnung die Ampelkarte.

Bochum Schalke 83. VAR-Entscheidung: Das Tor durch K. Schlotterbeck (VfL Bochum) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:2

Und genauso kommt es - vermeintlich!! Einen Freistoß verlängert Hofmann etwas glücklich mit der Fußspitze an den Fünfmeterraum zu Schlotterbeck. Aus kurzer Distanz trifft der Innenverteidiger mit dem rechten Fuß ins lange Eck. Der Torschütze stand bei Hofmanns Ablage allerdings im Abseits - was der VAR Schiri Brych aufs Ohr sagt. Ganz, ganz bitter!

M'gladbach Freiburg 87. Gelbe Karte für Ramy Bensebaini (Bor. Mönchengladbach)

Der Algerier kickt ebenfalls den Ball weg...

Union Berlin Köln 86. Auch Linton Maina hat jetzt Feierabend. Sargis Adamyan übernimmt für die letzten fünf Minuten.

M'gladbach Freiburg 85. Keitel und Gulde sollen auf Seiten der Breisgauer mithelfen, das Unentschieden über die Zeit zu retten. Grifo und Kübler sehen sich den Rest der Partie von der Bank aus an.

Union Berlin Köln 86. Einwechslung bei 1. FC Köln: Sargis Adamyan

Union Berlin Köln 86. Auswechslung bei 1. FC Köln: Linton Maina

M'gladbach Freiburg 84. Einwechslung bei SC Freiburg: Manuel Gulde

M'gladbach Freiburg 84. Auswechslung bei SC Freiburg: Lukas Kübler

Augsburg Werder 84. Jetzt gibt's mal Entlastung für die Hausherren: Kelvin Yeboah tanzt Marco Friedl im linken Sechzehner aus, bringt die folgende Hereingabe aber nicht an den Mitspieler.

M'gladbach Freiburg 84. Einwechslung bei SC Freiburg: Yannik Keitel

Mainz Hoffenheim 81. Gelbe Karte für Sebastian Rudy (1899 Hoffenheim)

Nach einem eigentlich harmlosen Foul auf der rechten Seite hat sich Sebastian Rudy nicht mehr unter Kontrolle. Schiedsrichter Stegemann gibt Freistoß für die Heimmanschaft und darf sich daraufhin den Unmut des Hoffenheimer Mittelfeldspielers anhören. Als Reaktion darauf zeigt der Referee die Gelbe Karte.

M'gladbach Freiburg 84. Auswechslung bei SC Freiburg: Vincenzo Grifo

Bochum Schalke 82. Kann das Team von der Ruhr noch einmal zurückschlagen? Etwa acht Minuten bleiben regulär, um zumindest auf 1:2 zu verkürzen. Und sollte das gelingen - dann ist alles drin.

Mainz Hoffenheim 79. Der FSV ist heute einfach die bessere Mannschaft. Besonders in der Defensive ackern die Hausherren im Verbund und unterbrechen so immer wieder Hoffenheimer Angriffe.

Union Berlin Köln 84. Jetzt zieht auch der Ex-Unioner Steffen Baumgart seine erste Option und bringt Mathias Olesen für Florian Kainz.

M'gladbach Freiburg 84. Gelbe Karte für Marcus Thuram (Bor. Mönchengladbach)

Thuram regt sich nach einem weiteren umstrittenen Foulpfiff fürchterlich auf und wirft den Ball in Richtung Seitenaus.

Union Berlin Köln 84. Einwechslung bei 1. FC Köln: Mathias Olesen

Augsburg Werder 82. Huch! Einen eigentlich harmlosen Distanzschuss von Niklas Schmidt lässt Rafał Gikiewicz nach vorne abprallen. Niclas Füllkrug lauert, kommt aber einen Schritt zu spät.

Union Berlin Köln 84. Auswechslung bei 1. FC Köln: Florian Kainz

Mainz Hoffenheim 76. Eine eigentlich gute Konterchance der Gäste bleibt erneut ungefährlich. Bebou hat auf der linken Seite eigentlich viel Raum, muss aber abbrechen, weil er von zwei heraneilenden Mainzern bedrängt wird. Zwar lässt er seine Gegenspieler mit einer guten Bewegung aussteigen, sein Schuss von der Strafraumkante ist aber kein Problem für Mainz-Keeper Zentner, der sicher zupackt.

M'gladbach Freiburg 82. Vom Sport-Club kommt in den letzten Minuten kaum noch etwas im Vorwärtsgang. Die Gäste würden einen einfachen Punktgewinn zu diesem Zeitpunkt wohl sofort unterschreiben, auch wenn sie den Sprung auf Rang vier damit verpassten.

Augsburg Werder 80. Einwechslung bei Werder Bremen: Maximilian Philipp

Union Berlin Köln 81. Während bei den Kölnern nach wie vor die Anfangself auf dem Platz steht, wechseln die Berliner bereits zum dritten Mal. Thorsby übernimmt für Laïdouni.

Augsburg Werder 80. Auswechslung bei Werder Bremen: Marvin Ducksch

Augsburg Werder 80. Einwechslung bei Werder Bremen: Eren Dinkçi

Bochum Schalke 79. Tooor für FC Schalke 04, 0:2 durch Marius Bülter

Die anschließende Ecke führt zum 0:2! Zalazar spielt die Ecke flach in den Strafraum. Bülter kommt vom zweiten Pfosten angelaufen und schießt aus 13 Metern ebenfalls flach durch mehrere Abwehrbeine hindurch ein. Riemann taucht ab, hat aber Pech, dass das Rund unter seinem Arm hindurchflutscht.

Augsburg Werder 80. Auswechslung bei Werder Bremen: Anthony Jung

Union Berlin Köln 81. Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Morten Thorsby

Bochum Schalke 78. Terodde! Der Stürmer scheitert aus sechs Metern per Kopf nach Brunner-Flanke von rechts am klasse reagierenden Riemann.

Augsburg Werder 80. Schöner Spielzug! Mitchell Weiser treibt den Ball bis in den gegnerischen Strafraum und nimmt Marvin Ducksch mit, der wiederum mit dem ersten Kontakt für Niclas Füllkrug ablegt. Im Fallen bekommt der Nationalspieler seinen Abschluss nicht unter Kontrolle.

Union Berlin Köln 81. Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Aïssa Laïdouni

Union Berlin Köln 79. Nach gutem Lauf über den rechten Flügel flankt Becker präzise auf Laïdouni, der per Kopf für Siebatcheu quer legt. Der zögert jedoch mit dem Abschluss etwas zu lange, was der Kölner Defensive die nötige Zeit gibt, um die Situation zu bereinigen.

Mainz Hoffenheim 74. Nach einer Flanke von der linken Seite legt Munas Dabbur den Ball für Finn Becker ab, der aus zwölf Metern zentraler Position den Abschluss sucht. Leandro Barreiro wirft sich in die Schussbahn und nimmt dem Ball damit die Schärfe, sodass Robin Zentner die Kugel einfach aufnehmen kann.

M'gladbach Freiburg 79. Christian Streich schickt mit Dōan und Bundesligadebütant Röhl zwei frische Kräfte ins Rennen. Sallai und Eggestein, die beide bei vier Verwarnung stehen, verabschieden sich in den vorzeitigen Feierabend.

Bochum Schalke 76. Einwechslung bei VfL Bochum: Silvère Ganvoula

Augsburg Werder 78. Augsburg macht defensiv nach wie vor einen souveränen Job. Die Gäste müssen für jede Möglichkeit richtig hart ackern.

Bochum Schalke 76. Auswechslung bei VfL Bochum: Kevin Stöger

Bochum Schalke 76. Tief in der gegnerischen Hälfte erobert Zalazar das Spielgerät. Der Offensivmann zieht über rechts nach vorne, seine Flanke ist aber zu hoch und findet keinen Mitspieler.

M'gladbach Freiburg 78. Einwechslung bei SC Freiburg: Merlin Röhl

M'gladbach Freiburg 78. Auswechslung bei SC Freiburg: Maximilian Eggestein

M'gladbach Freiburg 78. Einwechslung bei SC Freiburg: Ritsu Dōan

Union Berlin Köln 78. Die Domstädter spüren, dass heute mehr als nur ein Punkt möglich ist. Der Effzeh gibt klar den Ton an und spielt sehr aktiv nach vorne. Von den Eisernen, bei denen sich die Fehler im Aufbauspiel häufen, kommt nicht mehr viel.

M'gladbach Freiburg 78. Auswechslung bei SC Freiburg: Roland Sallai

Mainz Hoffenheim 73. Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Silvan Widmer

Mainz Hoffenheim 73. Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Danny da Costa

Mainz Hoffenheim 73. Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Aymane Barkok

Mainz Hoffenheim 73. Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Marcus Ingvartsen

Mainz Hoffenheim 72. Auch beim FSV deutet sich ein Doppelwechsel an. Aymane Barkok und Silvan Widmer machen sich an der Seite zur Einwechslung bereit.

Augsburg Werder 76. Nochmal klopft Werder an: Der agile Marvin Ducksch behauptet sich links im Sechzehner und schießt das Leder aus rund zwölf Metern flach rechts am Pfosten vorbei.

M'gladbach Freiburg 76. Es sind nun die Fohlen, die dem möglicherweise entscheidenden Treffer deutlich näher sind. Freiburg setzt kaum noch offensive Akzente und wirkt vor allem auf der rechten Abwehrseite immer wieder überfordert.

Mainz Hoffenheim 70. Nächster Doppel- und damit letzter Wechsel bei den Gästen. Akpoguma und Geiger gehen vom Feld und werden von Becker und Skov ersetzt. Die Hoffenheimer dürften damit nun deutlich offensiver ausgerichtet sein.

Union Berlin Köln 75. Gute Chance für den Effzeh! Knoche klärt im eingenen Strafraum direkt in die Füße von Kainz, der auf Höhe des linken Strafraumecks mit viel Wucht Maß aufs lang Eck nimmt. der stramme Aufsetzer verfehlt den rechten Pfosten nur um eine Haaresbreite.

Bochum Schalke 73. Beide Trainer tauschen. Letsch schickt Broschinski und Osei-Tutu für Asano und Janko ins Rennen. Reis ersetzt Frey durch Terodde.

Augsburg Werder 74. Einwechslung bei FC Augsburg: Kelvin Yeboah

M'gladbach Freiburg 74. Pléa mit der hundertprozentigen Chance zum 1:0! Thuram lässt auf links sowohl Sildillia als auch Lienhart aussteigen, bevor er im Strafraum für seinen Landsmann ablegt. Der will aus acht Metern in die lange Ecke vollenden, schießt aber knapp über den Winkel.

Augsburg Werder 74. Auswechslung bei FC Augsburg: Dion Beljo

Augsburg Werder 73. Niclas Füllkrug schickt Niklas Schmidt an die rechte Grundlinie, der das Leder unbedrängt in die Mitte flankt. Rafał Gikiewicz kommt raus, wird von Mitchell Weiser unter Druck gesetzt und macht den Ball daher erst im Nachfassen fest.

Bochum Schalke 72. Einwechslung bei FC Schalke 04: Simon Terodde

Mainz Hoffenheim 69. Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Robert Skov

Bochum Schalke 72. Auswechslung bei FC Schalke 04: Michael Frey

Bochum Schalke 72. Einwechslung bei VfL Bochum: Jordi Osei-Tutu

Mainz Hoffenheim 69. Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Kevin Vogt

Bochum Schalke 72. Auswechslung bei VfL Bochum: Saidy Janko

Mainz Hoffenheim 69. Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Finn Becker

Bochum Schalke 72. Einwechslung bei VfL Bochum: Moritz Broschinski

Mainz Hoffenheim 69. Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Dennis Geiger

Bochum Schalke 72. Auswechslung bei VfL Bochum: Takuma Asano

Mainz Hoffenheim 68. Auch bei der TSG übernimmt der zur Halbzeit eingewechselte zentrale Mittelfeldspieler nun die Eckbälle. Sebastian Rudys Hereingabe von der linken Seite ist aber leichte Beute für Robin Zentner.

Union Berlin Köln 73. Erstmals im zweiten Durchgang kommt es jetzt wieder zu einer kleinen Auszeit. Beide Teams stehen tief. Das Tempo ist gering.

M'gladbach Freiburg 73. Pléa ist an der linken Sechzehnerseite Adressat eines kurzen Anspiels Thurams. Er will mit dem ersten Kontakt für Hofmann auf der fernen Strafraumseite querlegen, doch Ginter kann dies grätschend verhindern.

Bochum Schalke 70. Da ist doch mal wieder etwas Offensives vom VfL! Antwi-Adjei wird von Stöger nach rechts in den Sechzehner geschickt. Aus recht spitzem Winkel probiert er es einfach mal ganz frech, scheitert aber an Fährmanns Fußabwehr.

M'gladbach Freiburg 72. Der verwarnte Kapitän Stindl gibt die Binde an Kramer ab und macht in der anbrechenden Schlussphase Platz für Neuhaus.

Augsburg Werder 70. Das Spielgeschehen verlagert sich zunehmend in die FCA-Hälfte. Noch lassen die Fuggerstädter aber nichts anbrennen.

M'gladbach Freiburg 71. Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Florian Neuhaus

M'gladbach Freiburg 71. Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Lars Stindl

Mainz Hoffenheim 66. Gelbe Karte für Dennis Geiger (1899 Hoffenheim)

Im Zweikampf mit Anton Stach spielt Dennis Geiger zwar zunächst den Ball, tritt seinem Gegenspieler danach aber mit voller Wucht auf den Spann. Der Hoffenheimer sieht deshalb die erste Verwarnung der Partie.

Bochum Schalke 68. Es bleibt dabei, dass S04 derzeit immer wieder kleine Fouls ziehen und damit die Bochumer entnerven kann. Allerdings bleibt genügend Zeit, um den Rückstand hier wettzumachen.

Union Berlin Köln 70. Becker bekommt die Kugel am Starfraum der Geißböcke, aber Chabot wirft sich mit einer beherzten Grätsche dazwischen und trennt Becker sauber vom Ball.

Augsburg Werder 68. Einwechslung bei Werder Bremen: Romano Schmid

Augsburg Werder 68. Auswechslung bei Werder Bremen: Jens Stage

Union Berlin Köln 69. Doppelwechsel bei den Hausherren: Fischer bringt Seguin und Siebatcheu in die Partie. Für die eher blassen Behrens und Haberer ist damit Schluss.

Augsburg Werder 68. Einwechslung bei Werder Bremen: Mitchell Weiser

M'gladbach Freiburg 70. Nach einer sehr passiven ersten Viertelstunde kann das Farke-Team die Kontrolle allmählich wieder an sich reißen. Nur mit einem dreifachen Punktgewann hält sie die kleine Chance auf das Erreichen des internationalen Geschäfts am Leben.

Mainz Hoffenheim 65. Nach seiner Einwechslung übernimmt Anton Stach anstelle von Edimilson Fernandes die Mainzer Eckbälle. Im Zentrum kann die TSG-Abwehr aber klären.

Augsburg Werder 68. Auswechslung bei Werder Bremen: Leonardo Bittencourt

Augsburg Werder 68. Einwechslung bei FC Augsburg: Mërgim Berisha

Augsburg Werder 68. Auswechslung bei FC Augsburg: Ruben Vargas

Union Berlin Köln 69. Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Paul Seguin

Union Berlin Köln 69. Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Janik Haberer

Augsburg Werder 68. Einwechslung bei FC Augsburg: Iago

Augsburg Werder 68. Auswechslung bei FC Augsburg: Mads Pedersen

Union Berlin Köln 69. Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Jordan Siebatcheu

Union Berlin Köln 69. Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Kevin Behrens

Augsburg Werder 68. Bei den Hausherren sollen wohl Mërgim Berisha und Iago gleich eingewechselt werden. Auch bei den Gästen aus Norddeutschland deutet sich ein Doppelwechsel an.

Union Berlin Köln 68. Nach einer Kölner Ecke brennt es erneut, aber der platzierte SChuss von Martel wird erfolgreich von der Defensive der Köpenicker geblockt.

Mainz Hoffenheim 63. Der Doppelwechsel scheint nicht die schlechteste Idee von Pellegrino Matarazzo gewesen zu sein. Die beiden neuen Stürmer beleben die TSG-Offensive und sorgen zumindest für den zweiten Eckball der Gäste am heutigen Nachmittag. Ernsthafte Torgefahr besteht aber weiterhin nicht.

Bochum Schalke 65. Nacheinander flanken Matriciani und Bülter von links nach innen. Beide Male ist die heimische Abwehr aber auf dem Posten und klärt souverän.

M'gladbach Freiburg 67. Gelbe Karte für Philipp Lienhart (SC Freiburg)

Lienhart steigt Hofmann unweit der Mittellinie von hinten in die Beine. Als erster SCF-Spieler am heutigen Nachmittag wird der Abwehrmann verwarnt.

Mainz Hoffenheim 61. Nach einer da Costa-Hereingabe netzt Marcus Ingvartsen aus fünf Metern wuchtig ein. Der Assistent hebt aber direkt die Fahne und zeigt an, dass der Passgeber Danny da Costa im Abseits stand. Der Treffer gilt dementsprechend zu Recht nicht.

M'gladbach Freiburg 67. ... und er nimmt die Entscheidung korrekterweise zurück: Es geht ohne Elfmeter und mit Freiburger Ballbesitz weiter.

Union Berlin Köln 66. Wieder Köln: Laïdouni verliert die Kugel im Zentrum und Hector dringt per Doppelpass mit Kainz in die Box ein. Der Kölner Kapitän zieht die Kugel aus spitzem Winkel scharf aufs linke obere Eck, aber erneut rettet Rønnow mit einer starken Parade.

Bochum Schalke 64. Die Gäste machen das aktuell geschickt. Sie verteidigen sehr kompakt und nutzen jede Gelegenheit, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Auf kurz oder lang wird Letsch wechseln müssen.

Augsburg Werder 66. Die Mannschaft von Ole Werner ist weiterhin bemüht, wirklich gefährlich wird es aktuell aber nicht mehr.

M'gladbach Freiburg 66. Wegen großer Zweifel an der Entscheidung wird der Referee vom VAR in die Review-Area gerufen...

M'gladbach Freiburg 65. Es gibt Strafstoß für Mönchengladbach! Thuram taucht auf der linken Sechezhnerseite auf. Er zieht erst nach innen, geht dann noch einmal in Richtung Grundlinie und will dann von Höfler am linken Knöchel getroffen worden sein.

Mainz Hoffenheim 60. Pellegrino Matarazzo tauscht auf einem Schlag seine Doppelspitze aus. Dabbur und Bebou ersetzen Dolberg und Kramarić.

M'gladbach Freiburg 65. Pléa mit der ersten Heimchance nach der Pause! Der durch Końe auf der linken Strafraumseite bediente Franzose schießt aus 13 Metern bei zugestellter Bahn gegen Flekkens Laufrichtung auf die kurze Ecke. Er trifft nur das Außennetz.

Augsburg Werder 64. Gelbe Karte für Mads Pedersen (FC Augsburg)

Langsam wird es bunt auf dem Rasen: Mads Pedersen rutscht Leonardo Bittencourt eher unglücklich gegen das Sprunggelenk, die Gelbe Karte ist dennoch gerechtfertigt.

Mainz Hoffenheim 59. Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Ihlas Bebou

M'gladbach Freiburg 64. Ex-Mönchengladbacher Grifo will einen Freistoß aus halblinken 27 Metern direkt im Netz hinter Sippel unterbringen. Seine Ausführung mit dem rechten Innenrist, die für den linken Winkel bestimmt ist, segelt aber in Richtung Oberrang der Südkurve.

Mainz Hoffenheim 59. Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Andrej Kramarić

Bochum Schalke 61. Der erste Wechsel der Partie. Reis nimmt Balanta vom Feld und bringt Mohr. Damit dürfte Zalazar von der Außenbahn in die Zentrale rücken, Mohr übernimmt dafür für ihn auf dem Flügel.

Mainz Hoffenheim 59. Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Munas Dabbur

Mainz Hoffenheim 59. Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Munas Dabbur

Mainz Hoffenheim 57. Nach einem Foul auf der rechten Seite wird Danny da Costa vom Referee ermahnt. Sascha Stegemann kommt heute weiterhin ohne Gelbe Karte aus.

Union Berlin Köln 63. Josip Juranović bringt eine weitere Ecke der Köpenicker rein, die im Strafraum der Kölner jedoch keinen Abnehmer findet. Julian Chabot bekommt den Ball an die angelegte Hand, woraufhin die Eisernen einen Elfmeter reklamieren. Der Unparteiische steht jedoch gut und winkt direkt ab.

Bochum Schalke 60. Einwechslung bei FC Schalke 04: Tobias Mohr

Bochum Schalke 60. Auswechslung bei FC Schalke 04: Éder Balanta

Augsburg Werder 61. Gelbe Karte für Christian Groß (Werder Bremen)

Christian Groß kommt gegen den schnelleren Ermedin Demirović zu spät und holt sich ebenfalls den gelben Karton ab.

M'gladbach Freiburg 62. Gelbe Karte für Daniel Farke (Bor. Mönchengladbach)

Nach einer umstrittenen Foulentscheidung im Mittelfeld, die gegen die Hausherren ausfällt, beschwert sich Coach Daniel Farke so laut und so gestenreich, dass er eine Gelbe Karte kassiert.

Union Berlin Köln 60. Auf der anderen Seite hält Becker von der Strafraumgrenze aus drauf, setzt das Leder jedoch knapp über die Querlatte hinweg. Schon jetzt hat die erste Viertelstunde des zweiten Durchgangs mehr Abschlüsse zu bieten als die gesamte erste Hälfte.

Augsburg Werder 60. Gelbe Karte für Leonardo Bittencourt (Werder Bremen)

Leonardo Bittencourt wird nach einem taktischen Foul an Ruben Vargas verwarnt.

Bochum Schalke 59. Gelbe Karte für Patrick Osterhage (VfL Bochum)

Osterhage hält Král über mehrere Meter fest. Schiri Brych reicht das für die zweite - etwas zweifelhafte - Gelbe Karte des Matches.

M'gladbach Freiburg 61. Itakura schaltet sich auf halblinks mit nach vorne ein und dribbelt bis in den Sechzehner. Er legt quer für Koné. Ein Schuss des jungen Franzosen aus 15 Metern scheitert aber an einer unsauberen Annahme.

Augsburg Werder 59. Aufregung im FCA-Sechzehner! Dion Beljo misslingt die Ballannahme, dann sprintet Niklas Schmidt dazwischen und es kommt zum Zusammenstoß. Schiedsrichter Felix Zwayer entscheidet sich gegen ein Pfiff – und liegt damit wohl richtig.

Bochum Schalke 58. Förster zieht Yoshida aus der Abwehrzentrale und möchte per Doppelpass mit Soares in den freiwerdenden Raum durchlaufen. Der Pass des Linksverteidigers ist aber viel zu steil - Abstoß.

Union Berlin Köln 59. Dicke Chance für Köln! Juranović verliert im Aufbauspiel die Kugel und die Geißböcke schwärmen aus. Eine Flanke vom rechten Flügel rutscht zu Kainz durch, dessen erster Schuss noch von Haberer geblockt wird. Jedoch direkt in die Füße von Kainz, der aus 13 Metern mit links aufs linke obere Eck abzieht. Rønnow bekommt irgendwie noch die Hand ausgefahren und lenkt die Kugel zur Ecke, die dann nichts weiter einbringt. Starke Rettungstat des Berliner Schlussmanns!

Bochum Schalke 56. Zalazar bekommt eine abgewehrte Ecke auf dem linken Flügel direkt zurück. Mit einem Haken nach innen lässt er Asano stehen, seinen Schuss aus spitzem Winkel auf den Kasten entschärft Riemann stark. Der Uruguayer stand jedoch auch im Abseits.

M'gladbach Freiburg 58. Die Streich-Auswahl hat sich bereits drei Ecken im zweiten Abschnitt erarbeitet, wandelt diese aber weiterhin nicht in direkte Torgefahr um. Sie bleibt aber trotzdem am Drücker und ist aktuell der Kandidat für das erste Tor.

Mainz Hoffenheim 54. Kevin Akpoguma will den Ball ins Toraus abschirmen, aber Marcus Ingvartsen setzt erfolgreich nach und holt so den zehnten Eckball für den FSV heraus. Anders als in Minute 33 bleibt diese Variante aber zu harmlos.

Augsburg Werder 57. Für Werder schlägt Marvin Ducksch einen Freistoß von rechts ins Zentrum. Am langen Fünfereck bekommt Jens Stage mit seinem Kopfball keinen Druck mehr auf das Leder.

Mainz Hoffenheim 52. Nach einem langen Ball bearbeitet Danny da Costa Angeliño im Hoffenheimer Sechzehner mit den Armen. Der Mainzer erreicht zwar den Ball, aber Sascha Stegemann pfeift und entscheidet auf Offensivfoul.

Union Berlin Köln 56. Julian Chabot will die Kugel wegschlagen, schießt dabei aber Aïssa Laïdouni an, der seine Chance wittert und ins Laufduell mit Jonas Hector geht. Der Kölner Kapitän kann sich aber behaupten und endgültig klären.

M'gladbach Freiburg 57. Sallai mit der nächsten Schusschance! Nachdem Höler und Ginter infolge eines Flugballs Abschlüsse verpasst haben, nimmt der Ungar von der halbrechten Sechzehnerkante Maß. Der trifft den Ball nicht richtig, sodass dieser rechts am Kasten vorbei hüpft.

Bochum Schalke 54. Nein, denn Stögers Freistoßflanke ist viel zu kurz.

Mainz Hoffenheim 50. Aus der Distanz prüft Dennis Geiger Robin Zentner per Flachschuss. Der Mainzer Schlussmann ist aber unten und lässt den Ball zur Seite abklatschen.

Bochum Schalke 54. Auf der linken Außenbahn verursacht Matriciani einen Freistoß. Vielleicht klappt es ja jetzt nach einem ruhenden Ball?

Augsburg Werder 55. Erneut machen die Hausherren das Match schnell: Ermedin Demirović schüttelt seinen Gegenspieler ab und dringt in den Strafraum ein. Nur der Querpass ist etwas langsam und kommt nicht auf der anderen Seite beim mitgelaufenen Dion Beljo an.

Mainz Hoffenheim 49. Auch nach Wiederanpfiff geht die Eckenflut weiter. Edimilson Fernandes tritt den mittlerweile neunten Ball von der Eckfahne in den Hoffenheimer Strafraum. Dieses Mal kommt der Ball aber zu Nah vor das Tor und Oliver Baumann fischt das Leder souverän aus der Luft.

Bochum Schalke 52. Schlotterbeck verlängert per Kopf am ersten Pfosten einen weiten Antwi-Adjei-Kopfball neben das Gehäuse. Bisher springt bei Standardsituationen auf beiden Seite noch nicht viel heraus.

Augsburg Werder 53. Amos Pieper findet Marvin Ducksch mit einem Steilpass, der aus halbrechter Lage an Rafał Gikiewicz scheitert. Der Werder-Stürmer befand sich aber ohnehin im Abseits.

Union Berlin Köln 54. Der FCU erarbeitet sich einen weiteren Eckball. Josip Juranović findet dieses Mal auch Diogo Leite, der im Getümmel aber keinen Druck hinter den Kopfball bekommt. Die Kölner verteidigen diese Standards weiterhin extrem gut.

M'gladbach Freiburg 54. Der EL-Achtelfinalist bestimmt das Geschehen nach dem Seitenwechsel, hält den Schwerpunkt tief in der Heimhälfte. Bei Mönchengladbach läuft infolge des Kabinengangs noch überhaupt nichts zusammen.

Mainz Hoffenheim 47. Der Ball rollt wieder in der MEWA Arena. Beide Trainer bringen zur Pause einen frischen Mann für die Zentrale. Beim FSV ersetzt Anton Stach Dominik Kohr. Für die Hoffenheimer ist jetzt Sebastian Rudy für Thomas Delaney auf dem Rasen.

Union Berlin Köln 51. Haberer verliert den Ball gegen Martel, was den nächsten Kölner Vorstoß einleitet. Maina legt am Strafraum für den nachgerückten Martel ab, der scharf aufs lange Eck abzieht. Rønnow streckt sich und verhindert den Einschlag mit einer starken Flugparade.

Augsburg Werder 50. Erstmal drückt Augsburg weiter auf das Gaspedal! Jeffrey Gouweleeuw rennt an und fasst sich aus der Distanz ein Herz. Jiří Pavlenka lenkt den Ball in der Tormitte über den Querbalken.

Bochum Schalke 49. Unverändertes Bild unmittelbar nach Wiederbeginn. Bochum macht das Spiel, Schalke verteidigt.

Mainz Hoffenheim 46. Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Anton Stach

Union Berlin Köln 50. Nach dem Abstoß geht es schnell. Doekhi rutscht weg und Kainz tankt sich über links nach vorne. Die Flanke kommt auf Maina, der jedoch die Kugel im Zentrum zunächst verstolpert. Er bleibt jedoch im Ballbesitz, verfehlt aus spitzem Winkel dann jedoch das Tor. Da war deutlich mehr drin.

Mainz Hoffenheim 46. Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Dominik Kohr

M'gladbach Freiburg 51. Sallai verlangt Sippel alles ab! Nach einer hohen Verlagerung auf die freie rechte Sechzehnerseite donnert der Ungar den Ball aus 14 Metern mit der rechten Pieke auf die obere linke Ecke. Sippel verhindert den Einschlag im Rahmen einer tollen Flugeinlage mit der rechten Hand.

Mainz Hoffenheim 46. Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Sebastian Rudy

Augsburg Werder 48. Da hat die Hintermannschaft von Ole Werner richtig gepennt. Wie erholen sich die Norddeutschen nach diesem Schock?

Mainz Hoffenheim 46. Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Thomas Delaney

Mainz Hoffenheim 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Union Berlin Köln 49. Der erste Abschluss der zweiten Hälfte gehört den Köpenickern. Josip Juranović zieht volley aus 15 Metern ab, verfehlt das Gästetor jedoch deutlich. Abstoß Köln.

Bochum Schalke 46. Ohne personelle Veränderungen geht es weiter.

Bochum Schalke 46. Anpfiff 2. Halbzeit

M'gladbach Freiburg 49. Weder Daniel Farke noch Christian Streich haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

Augsburg Werder 46. Tooor für FC Augsburg, 2:1 durch Arne Maier

Nach 37 Sekunden wird Bremen von den Fuggerstädtern überrumpelt! Ruben Vargas legt einen weiten Schlag per Kopf zu Ermedin Demirović ab, der sich aufdreht und eine verwaiste linke Werder-Abwehrseite vor sich hat. Arne Maier stößt in die Lücke, wird mustergültig bedient und schießt das Leder ins linke untere Eck. Für den 24-Jährigen ist es der zweite Treffer in der laufenden Saison.

Augsburg Werder 46. Weiter geht’s in der WWK-Arena! Auch Niclas Füllkrug, der vorhin noch nach dem Halbzeitpfiff behandelt wurde, ist zurück. Derweil kommt beim FCA Julian Baumgartlinger für Niklas Dorsch.

Augsburg Werder 46. Einwechslung bei FC Augsburg: Julian Baumgartlinger

Augsburg Werder 46. Auswechslung bei FC Augsburg: Niklas Dorsch

Augsburg Werder 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Union Berlin Köln 46. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Wechsel gibt es noch keine. Weiter geht's.

M'gladbach Freiburg 46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Hennes-Weisweiler-Allee! In einem Vergleich auf ordentlichem spielerischen Niveau hat der kriselnde Gastgeber klare Chancenvorteile, während der Sport-Club gefühlt noch ein oder zwei Gänge hochschalten könnte. Werden die Fohlen nach der Pause kaltschnäuziger oder steigert Freiburg seine Zielstrebigkeit?

M'gladbach Freiburg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Union Berlin Köln 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Mainz Hoffenheim 45. +4 Halbzeitfazit:

Der Referee bittet zur Pause in Mainz. Die Nullfünfer führen gegen harmlose Hoffenheimer verdient mit 1:0. Nach einer Anfangsphase ohne zwingende Torchancen wurden die Hausherren immer dominanter und erkämpften besonders in der Eckenstatistik ein klares Übergewicht. Eine solche sorgte dann auch für die 1:0-Pausenführung: Nach Fernandes-Hereingabe und Bell-Direktabnahme nutzte Eigengewächs Leandro Barreiro die Nachschusschance zur Führung in der 33. Minute. Verunsicherte Hoffenheimer hatten in der Folge kaum etwas entgegenzusetzen und liefen Gefahr sich noch den zweiten Gegentreffer zu fangen. Pellegrino Matarazzo muss in der Pause jetzt die richtigen Worte finden, um noch die Chance auf mindestens einen Zähler zu wahren. Bis gleich!

Mainz Hoffenheim 45. +4 Ende 1. Halbzeit

Mainz Hoffenheim 45. +3 Auf der linken Seite kämpfen Ludovic Ajorque und Kevin Vogt um einen freien Ball. Der Mainzer zeigt in dieser Szene die größere Willensstärke und kocht den Hoffenheimer einfach ab. Diese Szene ist exemplarisch für den ersten Durchgang.

Bochum Schalke 45. +2 Halbzeitfazit:

45 Minuten sind durch, Bochum liegt mit 0:1 gegen Schalke zurück. Nach ordentlichem Beginn der Königsblauen war es Hofmann, der für den VfL eine Riesengelegenheit ausließ. In der Folge waren die Hausherren die bessere Mannschaft, konnten sich aber zu selten richtige Chancen erarbeiten. Schalke dagegen wusste im Offensivspiel nicht viel mit sich anzufangen. Kurz vor der Pause gab es noch mal zwei Aufreger: Erst scheiterte Asano mit einem soliden, aber nicht allzu gefährlichen Schuss an Fährmann. Wenig später legte sich Riemann das Leder ins eigene Tor. Gegessen ist hier allerdings noch nichts, es bleibt hochspannend im Abstiegsthriller. Bis gleich!

Augsburg Werder 45. +1 Halbzeitfazit:

Ein sehr aufregender erster Durchgang geht zu Ende! Zwischen dem FC Augsburg und Werder Bremen steht es leistungsgerecht 1:1-Unentschieden. Nachdem beide Mannschaften jeweils eine frühe Chance nicht nutzen konnten, brachte Dion Beljo (6.) die Hausherren mit seinem ersten Bundesliga-Tor in Front. Die Norddeutschen zeigten sich in der Folge keineswegs geschockt, sondern drängten auf den Ausgleich und wurden schließlich von Jens Stage (16.) belohnt. Seitdem treten sowohl der FCA als auch die Gäste mit offenem Visier auf und lassen auf eine ebenso spannende zweite Halbzeit hoffen.

Union Berlin Köln 45. +1 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen Union Berlin und Köln noch 0:0. Die Eisernen fanden in das bislang ausgeglichene, aber über weite Strecken sehr zähe Spiel etwas besser hinein, zogen sich dann jedoch nach einer knappen Viertelstunde zunehmend zurück. Die Geißböcke ließen sich nicht so richtig aus der Deckung locken, kamen aber durch Ljubicic zur bislang besten Chance der Partie, als nach einem Angriff über rechts das lange Eck extrem knapp verfehlt wurde (19.). Ansonsten musste Rønnow einmal gegen Tigges parieren, während auch die Eisernen zwei vielversprechende Angriffe hatten. Ein Tor würde diesem phasenweise sehr ereignisarmem Match gewiss gut tun.

Bochum Schalke 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Bochum Schalke 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Mainz Hoffenheim 45. +1 Für mehrere Verletzungsunterbrechungen lässt das Schiedsrichtergespann im ersten Durchgang noch drei Minuten nachspielen.

Augsburg Werder 45. +1 Ende 1. Halbzeit

Augsburg Werder 45. +1 Niclas Füllkrug hat sich wohl ohne Fremdeinwirkung am Oberkörper verletzt und fordert das medizinische Personal an.

Mainz Hoffenheim 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Augsburg Werder 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Mainz Hoffenheim 43. Im Mittelfeld grätscht Torschütze Leandro Barreiro gegen Dennis Geiger frontal in den Ball. Die Kugel prallt von Geigers Bein in das Gesicht des Luxemburgers, der nun auf dem Rasen behandelt werden muss.

M'gladbach Freiburg 45. Halbzeitfazit:

0:0 steht es zur Pause der Bundesligasamstagspartie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg. Im Rahmen einer ersten Drangphase kamen die Fohlen durch Thuram, dessen verdeckten Schuss Flekken parierte, zur ersten guten Möglichkeit (9.). Obwohl sich die Gäste dank hoher Passsicherheit ansonsten auf Augenhöhe bewegten, kamen die Hausherren deutlich gefährlicher daher und ließen durch Pléa eine hundertprozentige Chance ungenutzt; wie sein Landsmann scheiterte er an Flekken (19.). Noch vor der Halbstundenmarke verzeichneten die Breisgauer dann allmählich größer werdende Ballbesitz- und Feldvorteile, blieben im letzten Felddrittel aber harmlos. In der Schlussphase riss dann Mönchengladbach die Kontrolle an sich und schrammten durch einen Kopfball Bensebainis, den Höler auf der Linie klärte, erneut hauchdünn an der Führung vorbei (38.). Bis gleich!

Bochum Schalke 45. Tooor für FC Schalke 04, 0:1 durch Manuel Riemann

Und urplötzlich geht S04 in Front! Zalazar gibt von rechts hoch nach innen, wo Riemann den Ball per Faustabwehr nicht richtig erwischt. Bülter setzt nach, und am Ende ist es Riemann selbst, der auf die Kugel fällt und sie mit der Faust ins eigene Tor bugsiert.

M'gladbach Freiburg 45. Ende 1. Halbzeit

Union Berlin Köln 45. +1 Ende 1. Halbzeit

Bochum Schalke 43. Asano prüft Fährmann! Der Japaner hat in der Mittelfeldzentrale zu viel Raum. Seinen Linksschuss aus 19 Metern hält Fährmann im bedrohten Eck aber recht locker.

Union Berlin Köln 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Mainz Hoffenheim 41. Der FSV lehnt sich nun etwas zurück und lässt die Kraichgauer spielen. Verunsicherte Hoffenheimer lassen den Ball zwar durch die Dreierkette laufen, viel weiter schafft es die TSG aber nicht.

Augsburg Werder 44. Nächste Chance für die Norddeutschen: Ein Fernschuss von Ilia Gruev zischt knapp am rechten Pfosten vorbei.

Union Berlin Köln 44. Die Berliner verdichten das Zentrum und stellen die Anspielstationen zu. Hector sucht beim Einwurf lange nach einer Lücke, muss dann allerdings vom Zentrum aus die Kugel ins eigene Drittel zurück werfen, weil alles dicht ist.

M'gladbach Freiburg 42. Elvedi mit dem Kopf! Der aufgerückte Abwehrmann verlängert Hofmanns Freistoßflanke aus dem offensiven Zentrum aus gut 13 Metern mit der Stirn in Richtung linker Ecke. Den sanften Abschluss hält Flekken problemlos.

Augsburg Werder 43. Und jetzt vergibt Werder die große Möglichkeit! Nach einem langen Schlag ist Niclas Füllkrug auf und davon. Der deutsche Nationalspieler stürmt von der linken Seite auf Rafał Gikiewicz hinzu, kann den gut reagierenden FCA-Keeper aber nicht überwinden.

Bochum Schalke 40. Krauß schickt Bülter über den linken Flügel, der mit seiner Hereingabe eine Ecke herausholt. Zalazars ruhender Ball verpufft letztlich aber wegen eines Offensivfouls.

Mainz Hoffenheim 38. Hoffenheim kontert auf der rechten Seite über Andrej Kramarić. Von der Seite rauscht aber Danny da Costa heran, der mit einer auffälligen Leichtigkeit zum Einwurf klärt und so die Überzahlsituation der Gäste unterbindet.

Augsburg Werder 41. Zeit zum Durchschnaufen bleibt weiterhin kaum. Beide Teams bringen mutigen Offensivfußball auf den Rasen.

M'gladbach Freiburg 40. Gelbe Karte für Nico Elvedi (Bor. Mönchengladbach)

Mit seiner Grätsche gegen Höler unweit der Mittellinie kommt der Schweizer einen Schritt zu spät und erwischt den Freiburger leicht am linken Fuß. Als zweiter BMG-Akteur sieht er die Gelbe Karte.

Union Berlin Köln 41. Kainz blockt gegen Trimmel, was den Eisernen einen weiteren Eckball einbringt. Juranović führt aus, findet aber keinen Mitspieler. Die Kölner Defensive lässt bei Standards bislang rein gar nichts anbrennen.

Mainz Hoffenheim 36. Von diesem Schock müssen sich die Gäste erst einmal erholen. Die Mainzer hingegen spielen immer weiter freudig nach vorn und holen direkt den nächsten Eckstoß heraus.

Augsburg Werder 39. Beinahe holen sich die Hausherren die Führung zurück! Amos Pieper und Christian Groß vertändeln im Spielaufbau den Ball gegen Ermedin Demirović, der plötzlich frei durch ist. Im Eins-gegen-Eins mit Jiří Pavlenka zieht der Stürmer den Kürzeren.

Bochum Schalke 37. Viel geht bei den Gastgebern über die rechte Seite. Vor allem Janko schiebt immer wieder mit an und wirbelt Matriciani und Co. durcheinander.

M'gladbach Freiburg 39. Scallys halbhohe Flanke vom rechten Sechzehnereck findet zwar den Weg zu Thuram. Dessen freier Kopfstoß vom Elfmeterpunkt ist aber überhastet und verfehlt die linke Ecke des Gästegehäuses deutlich.

Union Berlin Köln 39. Jetzt ist kurzzeitig mal Tempo drin. Erst pariert Rønnow stark gegen einen ansatzlosen Linksschuss von Tigges, ehe nach dem Abwurf prompt der Konter zum Rollen kommt. Becker zieht die Kugel scharf auf den ersten Pfosten, den Behrens ansteuert. Beim Linksschuss, der das lange Eck verfehlt, stört Hübers aber entscheidend.

Augsburg Werder 37. Jens Stage wuselt sich in den gegnerischen Sechzehner, rennt sich aber gegenüber drei Augsburgern fest.

M'gladbach Freiburg 38. Bensebaini beinahe mit der Heimführung! Nach Hofmanns Eckstoßflanke von der rechten Fahne schraubt sich der Algerier aus mittigen sieben Metern am höchsten und nickt gegen Flekkens Laufrichtung auf die rechte Ecke. Höler ist auf der Linie postiert und rettet per Kopf.

Bochum Schalke 34. Derzeit neutralisieren sich beide Teams zunehmend. Die Bochumer Drangphase hat etwas abgenommen. Gleichzeitig kommen auch die Knappen nicht gefährlich vor das gegnerische Tor.

Union Berlin Köln 37. Trimmel arbeitet sich auf dem rechten Flügel an Hector vorbei, aber die flache Hereingabe findet einmal mehr keinen Abnehmer.

Augsburg Werder 35. Eine Verletzung ist nicht die Ursache: Renato Veiga muss den Rasen verlassen, weil er sich eben eine unnötige Gelbe Karte einhandelte und bereits einen schlimmen Fehlpass fabrizierte.

Mainz Hoffenheim 33. Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:0 durch Leandro Barreiro

Mangelnde Hoffenheimer Zuordnung bei einem Mainzer Eckstoß lädt die Hausherren zur Führung ein. Edimilson Fernandes flankt ins Zentrum, wo kein Abwehrspieler für Stefan Bell zuständig zu sein scheint. Der Abwehrchef des FSV kann den Ball unbedrängt aus fünf Metern per Direktabnahme auf das Hoffenheimer Tor befördern. Seinen zentralen Schuss kann Oliver Baumann zwar noch abwehren, gegen den Nachschuss von Leandro Barreiro ist er aber dann machtlos. Die Kugel touchiert den linken Innenpfosten und zappelt im Netz.

M'gladbach Freiburg 36. Freiburg gibt mit hohen Ballbesitzwerten mittlerweile klar den Takt an, kommt aber weiterhin zu selten zwischen die Linien der gegnerischen Formation. In Sachen klarer Chancen liegt der Gast immer noch mit 0:2 hinten.

Union Berlin Köln 35. Immer wieder kommt es in dieser Partie zu Phasen, in denen bei komplettem Leerlauf minutenlang schier gar nichts geschieht. So auch im Moment.

Mainz Hoffenheim 32. Hoffenheim wirkt weiter bemüht, findet gegen die gut gestaffelte Mainzer Defensive aber einfach kein Durchkommen.

Augsburg Werder 34. Einwechslung bei FC Augsburg: Maximilian Bauer

Augsburg Werder 34. Auswechslung bei FC Augsburg: Renato Veiga

Augsburg Werder 34. Bei den Fuggerstädtern deutet sich ein erster Wechsel an. FCA-Verteidiger Maximilian Bauer macht sich bereit. Ob eine Verletzung der Anlass ist, ist zurzeit noch nicht klar.

M'gladbach Freiburg 33. Sallai schirmt ein hohes Anspiel aus dem Mittelfeld mit dem Rücken zum Tor stehend gegen Itakura ab und legt per Kopf für Höler zurück, der aus halblinken 20 Metern mit dem linken Spann auf die rechte Ecke schießt. Der unplatzierte Versuch ist leichte Beute für Sippel.

Augsburg Werder 33. Wieder Ruben Vargas! Der 24-Jährige wird an der linken Strafraumgrenze bedient und haut den Direktschuss über den Querbalken.

Bochum Schalke 31. Gelbe Karte für Tom Krauß (FC Schalke 04)

Krauß trifft Osterhage an der Außenlinie. Foul ja, Gelb eher nein. Schiedsrichter Brych verwarnt ihn trotzdem.

Mainz Hoffenheim 29. Auf der rechten Seite rutscht Andreas Hanche-Olsen eigentlich auf dem Ball aus, irritiert damit aber seinen Gegenspieler so sehr, dass er ihn ins Leere laufen lässt. Manchmal muss man auch Glück haben.

Augsburg Werder 32. Einen Freistoßflanke aus dem linken Halbfeld schlägt Marvin Ducksch direkt in die Arme von Rafał Gikiewicz.

Union Berlin Köln 32. Juranović bringt eine Ecke von rechts gefährlich ins Zentrum, aber Hübers ist per Kopf zur Stelle und klärt vor Diogo Leite.

Augsburg Werder 30. Marvin Ducksch spielt einen feinen Doppelpass mit Niclas Füllkrug und dringt in den Sechzehner ein. Robert Gumny hat Probleme mit der Balance, doch Arne Engels eilt zur Hilfe und blockt den Abschluss der Werder-Stürmers im letzten Moment.

Mainz Hoffenheim 27. Wieder gibt es eine Ecke für den FSV. Edimilson Fernandes schlägt den Ball ins Zentrum, findet dort aber nur den Kopf von Kevin Vogt, der ohne Probleme klärt.

Bochum Schalke 29. Immer wieder kommen die Ruhrstädter in gute Flankenpositionen. Mit Ausnahme vom Hofmann-Abschluss nach sieben Minuten schlagen sie daraus aber nich zu wenig Kapital.

Union Berlin Köln 30. Das Tempo bleibt weiterhin sehr überschaubar, wodurch sich das Geschehen überwiegend im Zentrum abspielt. Beide Teams haben Schwierigkeiten, hinter die gegnerische Kette zu kommen.

M'gladbach Freiburg 30. Grifo dringt über halblinks temporeich in den Sechzehner ein, zögert dann aber zu lange mit einer Anschlussaktion. Bei freier Schussbahn nimmt ihm Koné durch eine saubere Zweikampfführung den Ball ab.

Mainz Hoffenheim 25. Doppelchance für die Hausherren! Auf der halblinken Seite treibt Ludovic Ajorque den Ball in Richtung Baumann-Tor. Der Franzose hebt das Spielgerät über die Hoffenheim-Defensive und setzt so Leandro Barreiro in Szene, der den Ball annimmt und aus acht Metern einen Gegenspieler abschießt. Den Abpraller schießt Ludovic Ajorque selbst aus 15 Metern um zwei Meter am linken Pfosten vorbei.

Augsburg Werder 28. Gelbe Karte für Renato Veiga (FC Augsburg)

Renato Veiga hindert Leonardo Bittencourt an der Ausführung eines Einwurfs und holt sich den gelben Karton ab.

Augsburg Werder 27. Ruben Vargas schraubt das Tempo hoch und versucht es mit einem Alleingang durch die Mitte. Ein Tackling von Christian Groß stoppt den bisher auffälligen Schweizer.

Bochum Schalke 26. Es häufen sich die Nickligkeiten und intensiveren Zweikämpfe. Bisher geht es hier aber noch ziemlich fair vonstatten.

M'gladbach Freiburg 28. Nach einer knappen halben Stunde wird die Farke-Truppe immer passiver, schenkt durch das weite Zurückziehen bei gegnerischem Ballbesitz große Teile des Mittelfelds her. Wiedergutmachung für die Klatsche in Mainz gelingt bislang nicht.

Union Berlin Köln 27. Der Effzeh erarbeitet sich einen Eckball. Kainz bringt den ruhenden Ball von rechts hoch ins Zentrum, wo Becker jedoch per Kopf klärt. Maina vertändelt dann aber den zweiten Ball, woraufhin die Eisernen kontern können. Kurz vor dem Kölner Strafraum ist Ljubicic dann aber per Grätsche gegen Becker zur Stelle und verhindert Schlimmeres.

Bochum Schalke 24. Die heimischen Fans feiern ihre Truppe für jede gelungene Aktion. Insbesondere defensiv gibt es davon derzeit einige.

Union Berlin Köln 25. Die Geißböcke verstehen es inzwischen deutlich besser, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, was auch daran liegt, dass die Köpenicker erst sehr spät stören. Zu selten ergeben sich für die Gäste jedoch Lücken. Es fehlt der Zug zum Tor.

Augsburg Werder 25. Die Partie flacht nun etwas ab. Der FCA kontrolliert das Geschehen und lässt die Kugel durch die eigenen Reihen zirkulieren.

Mainz Hoffenheim 22. Nach einem Zweikampf mit Pavel Kadeřábek bleibt Anthony Caci auf dem Rasen liegen und muss die Unterstützung des medizinischen Personals in Anspruch nehmen. Nach einer kurzen Unterbrechung steht der Flügelspieler aber wieder und kann auf das Feld zurückkehren.

M'gladbach Freiburg 25. Erstmals können die Breisgauer das Heimteam für einen längeren Zeitraum an dessen Sechzehner einschnüren, Ihnen mangelt es jedoch noch am nötigen Kombinationstempo, um Lücken in der Mönchengladbacher Abwehr aufzureißen.

Bochum Schalke 21. Die nächste gute Gelegenheit für Bochum! Stöger erobert die Kugel gegen Balanta. Dann geht es schnell, Antwi-Adjei wird nach rechts in die Box geschickt. Gegen den herauseilenden Fährmann lässt sich der Flügelflitzer etwas weit abdrängen. Fährmann pariert schließlich den Versuch aus spitzem Winkel mit den Beinen.

Augsburg Werder 23. Jetzt liegt Leonardo Bittencourt im Mittelkreis auf der Wiese und zieht den Frust von Ermedin Demirović auf sich. Felix Zwayer ist in der Anfangsphase ordentlich gefordert.

Union Berlin Köln 22. So richtig eilig haben beide Teams es weiterhin nicht. Sowohl die Berliner als auch die Kölner agieren aus einer defensiven Grundordnung heraus, spielen recht zaghaft nach vorne und lauern auf Fehler.

Mainz Hoffenheim 20. Hoffenheim lässt die Kugel jetzt mal gut vor dem Strafraum der Hausherren laufen. Am Ende spielt Kevin Akpoguma einen wunderbaren Ball auf Pavel Kadeřábek, der das Leder per Direktabnahme in die Mitte flankt. Aufmerksame Mainzer können aber ohne Probleme klären.

M'gladbach Freiburg 22. Koné taucht nach Vorarbeit Bensebaini auf der tiefen linken Sechzehnerseite auf, verpasst aber den richtigen Moment für den Schuss. Nach seiner Ablage bleibt Hofmann mit einem Schuss am im Abseits stehenden Stindl hängen.

Augsburg Werder 21. Nach einem Laufduell auf der linken Außenbahn tauschen Leonardo Bittencourt und Ruben Vargas ein paar nette Worte aus. Schiedsrichter Felix Zwayer belässt es bei Ermahnungen.

Bochum Schalke 19. Antwi-Adjei geht im Schalker Strafraum zu Boden. Einen Elfmeterpfiff hat die harmlose Aktion allerdings zu Recht nicht zur Folge.

Mainz Hoffenheim 18. Auch nach über einer Viertelstunde agieren die Gäste aus dem Kraichgau sehr vorsichtig. Mainz hat mehr Kontrolle über das Spiel, kommt aber selten vor das gegnerische Tor.

Augsburg Werder 19. Vor allem mit der Flexibilität von Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch haben die Hausherren enorme Mühe.

Union Berlin Köln 19. Großchance Köln! Die Geißböcke ziehen das Tempo an und kommen nach starkem Vorstoß über rechts zu einem brandgefährlichen Abschluss. Maina schickt Schmitz, dessen Flanke direkt in den Lauf von Ljubicic kommt. Dessen flacher Rechtsschuss verfehlt das lange Eck nur um wenige Millimeter.

Mainz Hoffenheim 15. Eine ähnliche Szene spielt sich auf der anderen Seite des Platzes ab. Hier heißt der Flankengeber Angeliño, der im Zentrum Abnehmer Kasper Dolberg sucht. Anthony Caci klärt zur einer Ecke, die Ozan Kabak deutlich am linken Pfosten vorbei köpft.

M'gladbach Freiburg 19. Pléa mit der Riesenchance zum 1:0! Infolge eines Kurzpasses Kramers zieht der Franzose an der halblinken Strafraumkante durch einen Haken an seinem Ex-Kollegen Ginter vorbei und hat nur noch den herauslaufenden Flekken vor sich. Er schießt aus sieben Metern flach in Richtung rechter Ecke. Flekken pariert mit dem linken Knie.

Bochum Schalke 16. Nach Ballverlust der Hausherren bietet sich Krauß viel Raum zum Kontern. Der Mittelfeldmotor spielt die Geschichte nicht gut aus. Letztlich steht Frey nach Balanta-Pass im Abseits, außerdem war Riemann vor dem Stürmer am Ball.

M'gladbach Freiburg 18. Die Fohlen probieren es immer wieder mit hohen Bällen auf Thuram. Der Franzose funktioniert als Wandspieler bisher aber viel zu selten; meist ist der Angriff dann beendet.

Mainz Hoffenheim 14. Von der linken Seite flankt Jae-sung Lee scharf ins Zentrum. Am zweiten Pfosten kommt Angeliño als Erster an den Ball und kann auf Kosten eines Eckballs klären. Dieser bleibt in der Folge ungefährlich.

Augsburg Werder 16. Tooor für Werder Bremen, 1:1 durch Jens Stage

Das hat sich angedeutet und diesmal sieht Rafał Gikiewicz überhaupt nicht gut aus! Ohne Gegnerdruck flankt Leonardo Bittencourt den Ball von rechts in die Mitte. Dort verpassen sowohl Niclas Füllkrug als auch Jeffrey Gouweleeuw, die den FC-Keeper wohl entscheidend irritieren. Gikiewicz zieht zurück und lässt die Kugel passieren, sodass Jens Stage am langen Pfosten problemlos in den leeren Kasten einnicken darf.

Union Berlin Köln 16. Jetzt taucht der Effzeh erstmals halbwegs gefährlich im gegnerischen Strafraum auf. In Bedrängnis kann Tigges den Ball nahe des rechten Pfostens noch auf die andere Seite chippen, wo aber kein Mitspieler steht.

Bochum Schalke 14. S04 muss einmal durchatmen. Die letzten Minuten gingen eindeutig an die Bochumer, die sich gut in die Begegnung gekämpft haben. Nun ist es Frey, der aus mittigen 23 Metern einen Flachpass von Zalazar aufs Tor befördert. Den Kullerball pariert Riemann mühelos.

M'gladbach Freiburg 15. Gelbe Karte für Lars Stindl (Bor. Mönchengladbach)

Stindl, der zuvor schein einmal gefoult hat, steigt Höfler an der gegnerischen Sechzehnerkante auf dessen linken Knöchel. Über die frühe Gelbe Karte kann sich der Heimkapitän nicht beschweren.

Mainz Hoffenheim 11. Was ein Fehlpass von Leandro Barreiro! Der zentrale Mittelfeldspieler drischt den Ball in der eigenen Hälfte in Richtung Ludovic Ajorque auf die linke Seite. Sein strammer Pass misslingt aber völlig und landet mit viel Wucht im Seitenaus. Vielleicht wollte der Mainzer mit diesem Ball auch einfach Pellegrino Matarazzo aus seiner Coachingzone vertreiben.

Augsburg Werder 15. Niklas Schmidt chippt das Leder aus dem linken Halbfeld an den Fünfmeterraum. Erneut ist Rafał Gikiewicz zur Stelle und packt vor dem lauernden Niclas Füllkrug zu.

M'gladbach Freiburg 14. Der Sport-Club wartet zwar noch auf seine erste richtig gefährliche Offensivszene, stellt das durch die starke Saison gewonnene Selbstvertrauen aber fast durchgängig mit einem starken Aufbauspiel zur Schau.

Union Berlin Köln 14. Nach durchaus druckvollem Start zieht sich der 1. FC Union Berlin jetzt etwas zurück. Die Partie plätschert recht ereignisarm vor sich hin.

Augsburg Werder 13. Es bleibt ein offener Schlagabtausch. Werder zeigt sich nach dem frühen Rückschlag keinesfalls geschockt.

Augsburg Werder 11. Was war das denn?! Vollkommen ohne Not spielt Renato Veiga einen katastrophalen Fehlpass, der auf dem Fuß von Niklas Schmidt landet. Der Mittelfeldspieler steht der Sechzehnergrenze blank und schließt direkt ab. Dank einer überragenden Reaktion hält FCA-Keeper Rafał Gikiewicz die Führung seines Teams fest.

Bochum Schalke 11. ...den kurz ausgeführten Standard bugsiert am Ende Schlotterbeck am ersten Pfosten mit der Hüfte neben den Kasten.

Mainz Hoffenheim 8. Schiedsrichter Stegemann zeigt Kevin Akpoguma zunächst die Gelbe Karte, nachdem der Innenverteidiger am eigenen Strafraum Marcus Ingvartsen zu Fall gebracht hatte. Nach einer kurzen Beratung mit seinem Assistenten korrigiert der Spielleiter aber seine Entscheidung und nimmt die frühe Verwarnung zurück.

Bochum Schalke 10. Fährmann wischt eine Janko-Flanke von rechts zur Ecke, weil Antwi-Adjei und Brunner für Verwirrung in seinem Rücken sorgten...

M'gladbach Freiburg 12. Thuram taucht mittig vor der letzten gegnerischen Linie auf und will Pléa mit einem hohen Anspiel an das linke Sechzehnereck in Szene setzen. Der Pass ist aber zu niedrig angesetzt und wird durch Sildillia problemlos geklärt.

Bochum Schalke 10. Gehörten die ersten Augenblicke eher den Gästen, sind es nun die Hausherren, die etwas mehr Offensivdrang entwickeln. Die Hofmann-Gelegenheit war mit Abstand die beste Aktion der bisherigen Partie.

Union Berlin Köln 11. Zehn Minuten sind rum und von den Kölnern kommt offensiv bislang noch nichts. Der Effzeh greift zwar früh an, hat aber Schwierigkeiten, den Ball zu behaupten und sich in die gegnerische Hälfte zu kombinieren.

Augsburg Werder 8. Augsburg rückt ein Stück zurück und überlässt Bremen den Ball. Besser hätte es für die Hausherren natürlich nicht kommen können.

Mainz Hoffenheim 6. Der erste Abschluss der Partie kommt von Anthony Caci. Im Hoffenheimer Strafraum nimmt Jae-sung Lee den Ball mit der Brust an und legt ihn für Ludovic Ajorque ab, der mit seinem Schuss nur den Gegenspieler trifft. Von dort aus prallt die Kugel aber zu Anthony Caci, der aus 15 Metern abzieht, Oliver Baumann mit seinem schwachen und zentralen Schuss aber vor keine Probleme stellt.

M'gladbach Freiburg 9. Thuram mit der ersten guten Chance! Pléas Flugball landet beim Landsmann auf der rechten Sechzehnerseite. Der Franzose kann den Ball unbedrängt annehmen. Er zieht nach innen schießt aus zwölf Metern auf die flache linke Ecke. Flekken ist schnell unten und rettet mit der rechten Hand.

Bochum Schalke 7. Dickes Ding für den VfL! Soares bekommt auf der linken Außenbahn viel zu viel Platz und Raum. Seine flache Hereingabe ins Zentrum drückt Hofmann aus kurzer Distanz drüber. Der muss eigentlich schon fast sitzen, schließlich war Fährmann bereits geschlagen.

Union Berlin Köln 8. Eine Flanke vom rechten Flügel aus findet den Kopf von Janik Haberer, der das Leder aus zehn Metern jedoch nicht optimal gedrückt bekommt. Der nicht allzu scharfe Ball ist ein gefundenes Fressen für Marvin Schwäbe, der sicher zupackt.

Mainz Hoffenheim 4. Die Nullfünfer spielen in den ersten Minuten viel über die rechte Seite, die der formstarke Danny da Costa beackert. Die Gäste stehen in der Anfangsphase aber defensiv sicher und bieten ihrem Gegner keine Räume an.

Bochum Schalke 6. Zalazar probiert sein Glück einfach mal aus 25 Metern von halblinks. Unter Bedrängnis knallt er die Pille aber deutlich drüber.

M'gladbach Freiburg 7. In den Nachwehen einer zunächst geklärten Heimecke probiert sich Pléa aus halblinken 21 Metern mit einer Volleyabnahme per linkem Spann. Grifo steht im Weg und fälscht ins Seitenaus ab.

Union Berlin Köln 7. Laïdouni will Becker auf dem rechten Flügel in die Tiefe schicken, aber Hector ist aufmerksam und klärt mit einer gut getimten, jedoch sehr rustikalen Grätsche, mit der er Becker ebenfalls erwischt. Der Angreifer muss kurz behandelt werden, kann aber weitermachen.

Bochum Schalke 4. Yoshida findet mit einer weiten Hereingabe aus dem rechten Halbfeld am langen Pfosten Bülter. Dessen Kopfball ist kein Problem für Riemann.

Augsburg Werder 6. Tooor für FC Augsburg, 1:0 durch Dion Beljo

Jetzt zappelt die Kugel zum ersten Mal in der Kiste! Einen langen Schlag von Robert Gumny pflückt Dion Beljo hervorragend aus der Luft und distanziert Marco Friedl. Der 21 Jahre alte Kroate dringt dann halblinks in den gegnerischen Strafraum ein und versenkt den Ball trocken im langen Eck. Jiří Pavlenka streckt sich vergeblich und kann das erste Bundesliga-Tor von Beljo nicht verhindern.

Augsburg Werder 4. Auch die Norddeutschen melden sich direkt in der Offensive an! Niclas Füllkrug wird im linken Sechzehner in Szene gesetzt und visiert aus rund zwölf Metern die rechte untere Ecke an. Rafał Gikiewicz taucht ab und pariert den Schuss.

Mainz Hoffenheim 1. Hoffenheim beginnt mit einem langen Ball in die Spitze. Zunächst gewinnt Edimilson Fernandes das Kopfballduell am eigenen Sechzehner, doch der zweite Ball landet bei den Gästen, die in der Spitze Kasper Dolberg anspielen. Der dänische Stürmer steht allerdings im Abseits.

M'gladbach Freiburg 5. Nach einer halbhohen Verlagerung Grifos in den halblinken Offensivvkorridor nimmt Sallai aus gut 20 Metern mit dem rechten Innenrist Maß. In der halbrechten Ecke packt Omlin-Vertreter Sippel sicher zu.

Bochum Schalke 1. Auf geht's.

Bochum Schalke 1. Spielbeginn

Union Berlin Köln 4. Der erste Abschluss der Partie gehört den Eisernen. Kainz lässt sich in der Rückwärtsbewegung das Leder abluchsen und Behrens fackelt nicht lange. Der Rechtsschuss aus 17 Metern ist jedoch nicht druckvoll und platziert genug. Schwäbe taucht rechtzeitig ab und pariert sicher.

M'gladbach Freiburg 4. In den ersten Momenten vermitteln die Breisgauer den ballsicheren Eindruck. Die Hausherren warten noch auf ihre Premierenaktionen in der gegnerischen Hälfte.

Augsburg Werder 2. Nicht ungefährlich! Ruben Vargas rennt auf dem linken Flügel Amos Pieper davon und zieht das Leder nach innen. Werder-Torhüter Jiří Pavlenka hat seine Mühe und lässt den Ball durch die Hände flutschen. Am langen Pfosten kann Dion Beljo aber nicht profitieren.

Mainz Hoffenheim 1. Los geht’s in Mainz! Schiedsrichter Sascha Stegemann pfeift die Partie an.

Mainz Hoffenheim 1. Spielbeginn

M'gladbach Freiburg 1. Mönchengladbach gegen Freiburg – die ersten 45 Minuten im Borussia-Park laufen!

Augsburg Werder 1. Los geht’s in der WWK-Arena – für Ordnung auf dem Rasen wird Schiedsrichter Felix Zwayer sorgen!

Augsburg Werder 1. Spielbeginn

M'gladbach Freiburg 1. Spielbeginn

Union Berlin Köln 1. Der Ball rollt in Berlin. Die Hausherren spielen in ihren rot-weißen Heimfarben. Die Gäste aus Köln sind ganz in Dunkelblau gekleidet. Los geht's.

Union Berlin Köln 1. Spielbeginn

M'gladbach Freiburg Vor wenigen Augenblicken haben die 22 Hauptdarsteller die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Mainz Hoffenheim Ein Blick aufs Personal: Bo Svensson sieht nach dem 4:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach keinen Grund zur Veränderung und schickt die gleiche Startelf auf den Rasen. Bei den Gästen aus Hoffenheim gibt es drei Wechsel im Vergleich zur Vorwoche: Delaney, Geiger und Dolberg ersetzen Rudy, Tohumcu und Bebou (alle Bank).

Mainz Hoffenheim Insgesamt ließt sich die historische Bilanz der beiden Teams ausgeglichen. In neun von 29 Pflichtspielen ging der FSV als Sieger vom Rasen, zwölf Partien konnte die TSG für sich entscheiden und in acht Duellen teilten sich die Teams die Punkte.

Bochum Schalke Der 49-Jährige landete vor einer Woche im ersten Abstiegsthriller gegen den VfB Stuttgart mit seinen Gelsenkirchenern einen echten Big Point (2:1). Nach vier torlosen Remis standen nicht nur die ersten beiden Torerfolge zu Buche, durch den dreifachen Punktgewinn robbten sie sich auch wieder an das rettende Ufer heran. Dementsprechend wichtig wird es sein, heute etwas Zählbares beim VfL mitzunehmen – ansonsten könnte es nach dem Spieltag wieder düster aussehen bei S04.

Augsburg Werder In einem hitzigen und viel diskutierten Hinspiel kassierte Werder eine 0:1-Niederlage, bei dem FCA-Torhüter Rafał Gikiewicz in der Nachspielzeit einen Elfmeter parierte. Bremen ist deswegen heiß auf die Revanche. „Was uns für ein Spiel erwartet, das wissen wir. Dass es emotional werden kann. Dass es auch viel um Zweikämpfe geht. Das ist alles keine Überraschung“, untermauerte Ole Werner.

Union Berlin Köln Insgesamt standen sich die Eisernen und die Geißböcke in 15 Pflichtspielen gegenüber. Die Berliner führen den direkten Vergleich mit acht Siegen an (zwei Remis, fünf Niederlagen). Seit ihrem Aufstieg in die Bundesliga haben die Köpenicker noch nie eine Partie gegen die Domstädter verloren. Auch im Hinspiel setzte Union sich am 11. September 2022 mit 1:0 in Köln durch.

Mainz Hoffenheim Im Hinspiel befanden sich die Teams noch in einer anderen Ausgangslage. Nach einem 4:1-Heimsieg gegen den FSV überholte die damalige Breitenreiter-Elf der TSG ihren Gegner tabellarisch und sicherte sich den vorerst vierten Rang. Seitdem sammelten die Mainzer satte 22 Zähler. Hoffenheim hingegen hat im Vergleich zum Hinspiel lediglich sieben Punkte mehr auf dem Konto.

M'gladbach Freiburg Bei den Breisgauern, die in der Vorsaison beim 6:0-Schützendest in der Hennes-Weisweiler-Allee all ihre Treffer in den ersten 37 Minuten erzielten und die in ihren jüngsten vier Auswärtspartien in der Bundesliga 14 Gegentore zuließen, stellt Coach Christian Streich nach dem 1:1-Heimunentschieden gegen Bayer Leverkusen zweimal um. Günter und Sallai ersetzen den erkrankten Gregoritsch und Dōan (Bank).

Union Berlin Köln Mit Union Berlin und Köln stehen sich heute übrigens die beiden Bundesligisten mit den meisten erzielten Punkten nach Rückständen in der Saison 2022/23 gegenüber – beide jeweils zwölf. Eine Führung ist in diesem Duell somit nicht zwangsläufig mit einer Vorentscheidung gleichzusetzen.

Augsburg Werder FCA-Coach Enrico Maaßen hat sich auf ein intensives Duell eingestellt. "Ihre Herangehensweise ist es schon, den Gegner mit vielen Eins-gegen-eins-Situationen zu stressen. Sie haben zwei wuchtige Stürmer vorne drin, deswegen geht es darum, sauber zu verteidigen”, erklärte der 38-Jährige auf der Pressekonferenz und fügte hinzu: “Sie haben gezeigt, dass sie nicht viele Möglichkeiten brauchen, um ein Tor zu schießen."

M'gladbach Freiburg Auf Seiten der Elf vom Niederrhein, die 22 ihrer 29 Punkte vor eigenem Publikum holte und deren Defensivabteilung mit 39 Gegentoren die fünftschwächste des nationalen Fußball-Oberhauses ist, hat Trainer Daniel Farke im Vergleich zur 0:4-Auswärtsniederlage beim 1. FSV Mainz 05 drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Omlin (Zerrung), Lainer und Wolf (beide auf der Bank) beginnen Sippel, Scally und Thuram.

Union Berlin Köln Letztes Wochenende gab es für die Kölner eine 0:2-Heimpleite gegen den VfL Wolfsburg, auf die Steffen Baumgart mit drei Veränderungen an seiner Startelf reagiert: Eric Martel, Benno Schmitz und Florian Kainz erhalten den Vorzug vor Kingsley Schindler, Davie Selke und Mathias Olesen (alle drei Bank).

Mainz Hoffenheim Hoffenheim dagegen ist mittlerweile seit zwölf Pflichtspielen sieglos und verlor jedes der letzten fünf Ligaspiele. Durch diese Negativserie, die auch Neu-Trainer Pellegrino Matarazzo noch nicht beenden konnte, steht das Team aus dem Kraichgau nun mit nur drei Punkten Vorsprung auf Schlusslicht Schalke auf dem Relegationsplatz. Weil der FC Schalke 04 heute im Kellerduell auf den VfL Bochum trifft, der punktgleich mit der TSG auf dem 17. Platz rangiert, wären drei Punkte in Mainz für die Hoffenheimer Gold wert.

M'gladbach Freiburg Der SC Freiburg mischt auch zwölf Spieltage vor dem Saisonende um die Champions-League-Ränge mit. Der Sport-Club leistet sich in der Fremde zwar mittlerweile den ein oder anderen derben Aussetzer, doch durch sieben Zähler aus den jüngsten drei Matches bleibt er in Sichtweite zu den Top vier; heute ist der Sprung auf Rang drei möglich. Der Bundesligabetrieb steht dieser Tage aber im Schatten der kommenden Europapokalnächte: Am Donnerstag treten die Breisgauer im EL-Achtelfinale beim Juventus FC an.

Union Berlin Köln Der 1. FC Köln hat zunächst keines der ersten fünf Ligaspiele im Jahr 2023 verloren (zwei Siege, drei Remis), musste zuletzt aber zwei Niederlagen in Serie einstecken. Insgesamt stehen die Geißböcke damit auf Platz zwölf der Tabelle. Dabei lief es insbesondere in der Ferne nicht allzu gut für den Effzeh, der nur eines der elf Bundesliga-Auswärtsspiele der laufenden Saison gewonnen hat (fünf Remis, fünf Niederlagen).

Bochum Schalke Der Trend zeigt nach unten bei den Bochumern. Vier Niederlagen aus den vergangenen vier Partien – darunter gegen Spitzenteams wie im Pokal Borussia Dortmund (1:2) oder in der Liga gegen den FC Bayern München (0:3) und den SC Freiburg (0:2) – haben die Abstiegssorgen wieder massiv erhöht. Umso ärgerlicher war der schwache Auftritt am vergangenen Wochenende beim SV Werder Bremen (0:3), der dazu beitrug, dass sie derzeit den 17. Rang mit nur drei Zählern Vorsprung auf den heutigen Gegner belegen. Ausgerechnet gegen den geht es heute auch noch – und zusätzlich gegen Ex-Trainer Thomas Reis.

Augsburg Werder Bremen hat sich wohl spätestens am letzten Wochenende aller Abstiegssorgen entledigt. Durch einen ungefährdeten 3:0-Sieg gegen den VfL Bochum knackte die Mannschaft von Ole Werner die 30-Punkte-Marke und sprang auf Rang neun. Auch die Norddeutschen sind auswärts allerdings keine Macht. Bei vier der zurückliegenden fünf Spiele vor fremder Kulisse zog Werder den Kürzeren.

Union Berlin Köln Urs Fischer verändert sechs Tage nach der bitteren Niederlage gegen die Münchner und fünf Tage vor dem bevorstehenden Europa-League-Achtelfinale seine Startformation auf drei Positionen: Für Morten Thorsby, Jordan Siebatcheu (beide Bank) und Jérôme Roussillon (verletzt) starten Kevin Behrens, Josip Juranović und Janik Haberer.

Mainz Hoffenheim Mit breiter Brust gehen die Mainzer heute in das Duell mit abstiegsbedrohten Hoffenheimern. Die Elf von Bo Svensson gewann zuletzt drei Ligaspiele in Serie und kletterte innerhalb von drei Wochen von Platz zwölf bis auf Rang acht. Der Cheftrainer, der die Trainingswoche wegen eines grippalen Infekts verpasst hatte, ist rechtzeitig fit geworden und sitzt heute wieder auf der Trainerbank.

M'gladbach Freiburg Borussia Mönchengladbach leidet weiterhin unter großen Leistungsschwankungen und wartet in der laufenden Saison immer noch auf zwei Siege am Stück. Nachdem die Fohlenelf den FC Bayern München auch dank über 80-minütiger Überzahl mit 3:2 niedergerungen hatte, zeigte sie am letzten Freitag wieder ihr "Auswärtsgesicht" und ging mit 0:4 beim 1. FSV Mainz unter. Während es in der Anhängerschaft rumort, haben die Schwarz-Weiß-Grünen nur noch eine kleine Chance auf das Erreichen des internationalen Geschäfts.

Augsburg Werder Das bisherige Kalenderjahr der Augsburger gleicht einer Achterbahnfahrt. Alle vier Auswärtsspiele gingen verloren, bei den drei Heimspielen haben die Fuggerstädter dagegen die Oberhand behalten. Gegen Mönchengladbach, Leverkusen und Hoffenheim ergatterte sich das Team von Enrico Maaßen jeweils minimalistische 1:0-Erfolge. So hat der FCA derzeit ein Polster von fünf Zählern auf die Abstiegsränge.

Union Berlin Köln Die Eisernen blieben in den ersten neun Pflichtspielen nach der Winterpause zunächst ungeschlagen (sieben Siege, zwei Remis), verloren dann aber am vergangenen Wochenende das Spitzenspiel bei den Bayern deutlich mit 0:3. Damit bekleiden die Köpenicker in der Tabelle nur noch Rang drei. Im Stadion An der Alten Försterei brannte bislang jedoch wenig an. In zehn Bundesliga-Heimspielen blieben die Berliner gänzlich ungeschlagen (sieben Siege, drei Remis). Die nur acht Gegentore zu Hause sind überdies ligaweiter Bestwert.

Bochum Schalke Hallo und herzlich willkommen zum 23. Spieltag der Bundesliga! Im Abstiegskracher und kleinen Ruhrpott-Derby empfängt der VfL Bochum den FC Schalke 04. Anstoß an der Castroper Straße ist um 15:30 Uhr.

Augsburg Werder Hallo und herzlich willkommen zum 23. Spieltag der Bundesliga! Der FC Augsburg trifft auf Werder Bremen und will sich noch mehr Luft im Abstiegskampf verschaffen. Anstoß in der WWK-Arena ist um 15:30 Uhr.

Mainz Hoffenheim Hallo und herzlich willkommen zum 23. Spieltag der Bundesliga! Der 1. FSV Mainz 05 empfängt um 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim in der MEWA Arena.

M'gladbach Freiburg Ein herzliches Willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Borussia Mönchengladbach fordert am 23. Spieltag den SC Freiburg heraus. Die Elf vom Niederrhein und die Breisgauer stehen sich ab 15:30 Uhr in der Hennes-Weisweiler-Allee gegenüber.