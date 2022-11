Werder Leipzig 90. Fazit:

Der RB Leipzig verabschiedet sich mit einem 2:1-Auswärtssieg beim SV Werder Bremen in die WM-Pause und rückt mindestens bis morgen auf den zweiten Tabellenplatz vor. Nach ihrer auf einem Treffer André Silvas (13.) beruhenden 1:0-Pausenführung erwischten die Sachsen den besseren Wiederbeginn und erarbeiteten sich durch Nkunku eine gute Gelegenheit zu ihrem zweiten Tor (53.). Die Grün-Weiß hatten erneut Anlaufschwierigkeiten und kamen durch einen sehenswerten Schuss Groß‘ dementsprechend überraschend zum Ausgleich (57.). In einer sehr intensiven letzten halben Stunde steigerten die Roten Bullen allmählich ihre offensive Zielstrebigkeit und belohnten sich für eine Vielzahl an gefährlichen Strafraumszenen durch Schlager, der Pavlenka nach einem Hackenanspiel Silvas freistehend überwand (71.). Die Werner-Truppe wehrte sich in der Schlussphase mit hoher Leidenschaft gegen die Pleite, doch mehr als zwei drucklose Kopfbälle Füllkrugs sprangen nicht mehr heraus (76., 89.). Einen schönen Abend noch!

Hertha BSC Köln 90. Spielende

Augsburg Bochum 90. Spielende

Augsburg Bochum 90. Es gibt noch einmal Eckball für den FCA und natürlich geht Gikiewicz nach vorne!

Hoffenheim Wolfsburg 90. Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Joshua Quarshie

Hoffenheim Wolfsburg 90. Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Dennis Geiger

Hertha BSC Köln 90. Es gibt vier Minuten Nachspielzeit. Bleibt Hertha halbwegs bei der Sache, geht's gleich mit drei Zählern mehr in die Winterpause.

Augsburg Bochum 90. Knapp 90 Sekunden bleiben den Hausherren noch. Können sie hier den einen Punkt erkämpfen oder feiert der VfL den ersten Sieg auf fremden Rasen?

Werder Leipzig 90. Spielende

Hoffenheim Wolfsburg 90. Fünf Minuten gibt es von Schiedsrichter Schlager oben drauf. An der Seitenlinie sorgt das wenig überraschend für Diskussionen. Während Niko Kovac den 4. Offiziellen fragt "Woher kommen die denn?" hatte Breitenreiter schon vorher sieben Minuten gefordert.

Hertha BSC Köln 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Werder Leipzig 90. Gelbe Karte für Ole Werner (Werder Bremen)

Bremens Trainer hat sich lautstark beim Vierten Offiziellen über eine Foulentscheidung von Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck beschwert. Der zeigt ihm im Anschluss die Gelbe Karte.

Hoffenheim Wolfsburg 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Leverkusen Stuttgart 90. Spielende

Augsburg Bochum 90. Gelbe Karte für Mërgim Berisha (FC Augsburg)

Eine richtig faire Partie wird in der Nachspielzeit doch noch etwas hitzig. Berisha und Osei-Tutu holen sich für eine kleine Auseinandersetzung die ersten Gelben Karten dieses Spiels ab. Für den Bochumer ist es die Erste. Berisha wird hingegen in neuen Jahr fehlen, wenn es gegen den BVB geht.

Leverkusen Stuttgart 90. Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Timothy Fosu-Mensah

Hoffenheim Wolfsburg 90. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Luca Waldschmidt

Augsburg Bochum 90. Gelbe Karte für Jordi Osei-Tutu (VfL Bochum)



Werder Leipzig 90. Werder setzt die Leipziger Defensive mächtig unter Druck, schafft es vor allem über links fast mit jedem Vorstoß in den Sechzehner. Gibt es noch eine dritte Chance zum 2:2?

Leverkusen Stuttgart 90. Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Jeremie Frimpong

Hoffenheim Wolfsburg 90. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Felix Nmecha

Augsburg Bochum 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Hoffenheim Wolfsburg 89. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Jérôme Roussillon

Augsburg Bochum 90. Die letzte reguläre Minute ist angebrochen und der FCA wirft alles nach vorne. Aber der VfL steht defensiv heute zu stark und hält alles vom eigenen Kasten fern.

Hoffenheim Wolfsburg 89. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Kilian Fischer

Leverkusen Stuttgart 90. Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Ayman Azhil

Leverkusen Stuttgart 90. Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Kerem Demirbay

Hertha BSC Köln 88. Und Köln? Die Rheinländer probieren sich nochmal an einer Schlussoffensive und attackieren über die rechte Seite. Dort landet eine Hereingabe von Maina aber nur bei der Hertha.

Augsburg Bochum 89. Niederlechner tankt sich auf der linken Seite im Sechzehner gegen vier Gegenspieler durch und wählt aus unmöglichen Winkel sechs Meter vor dem Kasten den eigenen Abschluss. Sein Schuss geht weiter über das Tor. Den hätte er einfach querlegen können.

Leverkusen Stuttgart 90. Gelbe Karte für Adam Hložek (Bayer Leverkusen)

Hložek zieht noch ein taktisches Foul, weshalb er ebenfalls verwarnt wird.

Werder Leipzig 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Der Nachschlag am Osterdeich soll 240 Sekunden betragen.

Leverkusen Stuttgart 90. Der VfB läuft an und verliert den Ball, sodass Frimpong kontern kann. Er verpasst jedoch den Pass auf die andere Seite, wo gleich zwei Teamkollegen freistanden.

Werder Leipzig 89. Füllkrug erneut ohne Druck! Nach Schmidts Flanke aus dem halbrechten Raum hat der Mittelstürmer das bessere Timing als Orban und Gvardiol. Er steht sieben Meter vor dem Kasten in der Luft und produziert mit der Stirn einen Aufsetzer auf die rechte Ecke. Blaswich hält auch diesen Ball fest.

Hoffenheim Wolfsburg 86. Vier Minuten sind es noch offiziell und aktuell sind weiterhin die Wölfe das gefährlichere Team über ihre Konter. Hoffenheim betreibt viel Aufwand, lässt vorne aber Kreativität und Durchschlagskraft vermissen.

Hertha BSC Köln 86. Hertha schnuppert am dritten Tor! Tousart verlängert einen Freistoß und drückt die Kugel mit dem Hinterkopf gefährlich aufs Tor. Schwäbe hebt zur Parade ab und faustet den Ball von der Linie.

Augsburg Bochum 88. Das Ziel der Bochumer ist ganz klar die gegnerische Eckfahne. Mit einem Dreier würde die Mannschaft von Thomas Letsch auf 13 Punkte erhöhen und dadurch den direkten Anschluss an die Mannschaften vor ihnen herstellen. Auch wären sie nur noch zwei Punkte vom FCA entfernt.

Leverkusen Stuttgart 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Werder Leipzig 88. Joker Olmo tankt sich über halblinks in den Sechzehner und schießt aus spitzem Winkel und sieben Metern mit links. Der ebenfalls eingewechselte Schmidt blockt den Versuch mit einer sauberen Grätsche.

Werder Leipzig 87. Die Norddeutschen werfen auf den letzten Metern vor der WM-Pause noch einmal alles nach vorne, um die vierte Heimpleite noch abzuwenden. Leipzig wirkt nicht wirklich souverän und dürfte sich wohl nur mit einem dritten Treffer sicher fühlen.

Leverkusen Stuttgart 88. Unter starker Bedrängnis versucht Guirassy aus der Drehung zu schießen. Hincapié ist da eng am Mann, weshalb der Stürmer den Ball falsch trifft und fast mit dem Schienbein übers Tor hebt.

Hertha BSC Köln 84. Dreifachwechsel bei Hertha! Coach Schwarz wirft für die letzten Minuten Boëtius, Selke und Boateng rein.

Hertha BSC Köln 84. Einwechslung bei Hertha BSC: Kevin-Prince Boateng

Augsburg Bochum 85. Nach einem Eckball kommt Maier im Rückraum zum Abschluss. Aus 17 Metern nimmt er die Kugel volley und visiert die linke Ecke an. Doch wieder steht ein Bochumer dazwischen und kann zwei Meter vor der Linie blocken.

Werder Leipzig 86. Einwechslung bei Werder Bremen: Eren Dinkçi

Hertha BSC Köln 84. Auswechslung bei Hertha BSC: Marco Richter

Werder Leipzig 86. Auswechslung bei Werder Bremen: Anthony Jung

Hertha BSC Köln 84. Einwechslung bei Hertha BSC: Davie Selke

Hoffenheim Wolfsburg 82. Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Pavel Kadeřábek

Werder Leipzig 86. Einwechslung bei Werder Bremen: Oliver Burke

Hertha BSC Köln 84. Auswechslung bei Hertha BSC: Wilfried Kanga

Werder Leipzig 86. Auswechslung bei Werder Bremen: Romano Schmid

Hertha BSC Köln 84. Einwechslung bei Hertha BSC: Suat Serdar

Hoffenheim Wolfsburg 82. Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Robert Skov

Leverkusen Stuttgart 87. Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Daley Sinkgraven

Hertha BSC Köln 84. Auswechslung bei Hertha BSC: Jean-Paul Boëtius

Hoffenheim Wolfsburg 82. Eine geklärte Flanke fällt Angelino vor die Füße, der direkt mit dem Dropkick abschließt, das Tor aber um einen guten Meter verfehlt.

Augsburg Bochum 84. Baumgartlinger zieht das Spiel der Augsburger jetzt von hinten auf. Doch die Augsburger kommen nicht hinter die Kette. Bochum steht sicher hinten und verteidigt alles weg.

Werder Leipzig 84. Marco Rose schickt mit Halstenberg und Poulsen zwei frische Kräfte für die Schlussminuten auf den Rasen und nimmt Szoboszlai und Silva herunter. Er stellt auf eine defensive Fünferkette um.

Leverkusen Stuttgart 87. Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Nadiem Amiri

Hertha BSC Köln 81. Beinahe das 3:0! Hertha hat nach langer Zeit auch mal wieder eine Chance und macht fast alles klar. Kempf steigt bei einer Ecke im Fünfer hoch und drückt den Ball wuchtig aufs Tor. Schwäbe taucht ab und kratzt den Kopfball gerade noch so von der Linie.

Leverkusen Stuttgart 87. Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Karim Bellarabi

Leverkusen Stuttgart 87. Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Moussa Diaby

Leverkusen Stuttgart 86. Auch im eigenen Sechzehner engagiert sich Tah bei Ecken, köpft eine Hereingabe von rechts aus der Gefahrenzone.

Augsburg Bochum 82. Einwechslung bei VfL Bochum: Saidy Janko

Augsburg Bochum 82. Auswechslung bei VfL Bochum: Kevin Stöger

Augsburg Bochum 82. Einwechslung bei VfL Bochum: Erhan Mašović

Hertha BSC Köln 80. Wer hat nochmal eine Idee beim 1. FC Köln? Ein Standard. Oder Lucky Punch? Der Effzeh schafft es nicht, mehr Torgefahr zu sorgen und hat nur noch zehn Minuten für zwei Tore.

Werder Leipzig 83. Einwechslung bei RB Leipzig: Yussuf Poulsen

Augsburg Bochum 82. Auswechslung bei VfL Bochum: Cristian Gamboa

Werder Leipzig 83. Auswechslung bei RB Leipzig: André Silva

Augsburg Bochum 81. Auf der anderen Seite geht Bochum nur noch aufs Verteidigen. Jeder Ball wird hinten rausgeschlagen und die Gäste wollen unbedingt den ersten Auswärtssieg in dieser Saison klarmachen.

Werder Leipzig 83. Einwechslung bei RB Leipzig: Marcel Halstenberg

Leverkusen Stuttgart 85. Laurin Ulrich feiert mit zarten 17 Jahren sein Bundesliga-Debüt. Herzlich willkommen!

Werder Leipzig 83. Auswechslung bei RB Leipzig: Dominik Szoboszlai

Hoffenheim Wolfsburg 78. Inklusive der Nachspielzeit dürfte nun die letzte Viertelstunde beginnen. Hoffenheim drängt zwar auf den Ausgleich, hat allerdings kaum Chancen auf selbigen. Der VfL hingegen verteidigt tief, um dann schnell umzuschalten. Die Wölfe hatten so schon die ein oder andere gute Halbchance.

Leverkusen Stuttgart 85. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Juan José Perea

Leverkusen Stuttgart 85. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Chris Führich

Leverkusen Stuttgart 85. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Laurin Ulrich

Leverkusen Stuttgart 85. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Enzo Millot

Werder Leipzig 81. Gelbe Karte für Niklas Stark (Werder Bremen)

Für ein wiederholt überhartes Einsteigen holt sich der Ex-Berliner als erster SVW-Akteur eine Gelbe Karte ab.

Hertha BSC Köln 77. Unnötig! Maina rast die rechte Seitenlinie herunter und holt bereits zum Flankenball aus. Tiggers begeht dabei allerdings ferab des Balles ein Stürmerfoul an Rogel. So wird's schwer mit einer Aufholjagd der Kölner.

Augsburg Bochum 79. Maaßen bringt seine letzten Wechsel. Baumgartlinger, Bauer und Petkov sind neu mit dabei. Vor allem die Auswechslung von Vargas überrascht, der erst in der ersten Hälfte gebracht wurde. Eine Verletzung war beim Schweizer nicht unbedingt zu sehen.

Werder Leipzig 80. Einwechslung bei Werder Bremen: Niklas Schmidt

Werder Leipzig 80. Auswechslung bei Werder Bremen: Amos Pieper

Leverkusen Stuttgart 82. Tooor für Bayer Leverkusen, 2:0 durch Jonathan Tah

Da fällt das Ding! Demirbay flankt von rechts auf den ersten Pfosten, wo Palacios per Kopf in den Fünfer verlängert. Tah streckt sein linkes Bein aus und drückt die Kugel links ins Eck!

Leverkusen Stuttgart 82. Als letzter Verteidiger fängt Anton eine Flanke Frimpongs ab. Stuttgart gerät wieder ein bisschen ins Wanken!

Werder Leipzig 79. Gvardiol auf das eigene Tor! Der junge Kroate, der heute nasenbeinbruchsbedingt mit einer Gesichtsmaske spielt, will nach Stages Vorlagenversuch im Sechzehner zu Keeper Blaswich zurück köpfen. Er nickt jedoch nicht zentral auf den Kasten, sondern auf die linke Ecke. Blaswich ist einmal mehr aufmerksam und kann das Eigentor verhindern.

Werder Leipzig 78. Sind die Grün-Weißen zu einer späten Druckphase in der Lage und erzwingen noch den einfachen Punktgewinn? Vor allem mit hohen Hereingaben scheinen sie Orban und Co. durchaus vor Probleme stellen zu können.

Augsburg Bochum 77. Einwechslung bei FC Augsburg: Lukas Petkov

Augsburg Bochum 77. Auswechslung bei FC Augsburg: Ruben Vargas

Augsburg Bochum 76. Einwechslung bei FC Augsburg: Julian Baumgartlinger

Leverkusen Stuttgart 80. Kurze Zeit später drängen sich die Hausherren wieder an den Sechzehner. Hložek dreht sich gut ein, wird aber dennoch beim Abschluss zur Ecke geblockt. Diese bringt nichts ein.

Augsburg Bochum 76. Auswechslung bei FC Augsburg: Elvis Rexhbeçaj

Augsburg Bochum 76. Einwechslung bei FC Augsburg: Maximilian Bauer

Augsburg Bochum 76. Auswechslung bei FC Augsburg: Reece Oxford

Hertha BSC Köln 74. Abgesehen von den Gelben Karten passiert im Olympiastadion nicht mehr so viel. Die Berliner sind mit 2:0 einverstanden und wollen nicht unnötig mehr Risiko eingehen. Der Effzeh ist derweil immer noch zu harmlos und prallt immer wieder frühzeitig an der Hertha-Abwehr ab.

Hoffenheim Wolfsburg 74. Doppelwechsel nun bei der TSG, die frischen Wind in die Offensive bringt. Bruun Larsen und Asllani sind nun neu mit dabei und ersetzen Rutter und auch Kramaric.

Leverkusen Stuttgart 78. Vom VAR wird die Entscheidung des Schiedsrichtergespanns natürlich geprüft und in Folge dessen bestätigt.

Augsburg Bochum 75. Der FCA muss jetzt mehr aufmachen, um hier irgendwie noch einen Treffer zu erzielen. Das wird den Gästen einige Räume zum kontern bieten.

Werder Leipzig 77. Einwechslung bei RB Leipzig: Kevin Kampl

Werder Leipzig 77. Auswechslung bei RB Leipzig: Amadou Haïdara

Leverkusen Stuttgart 77. Nach langer Zeit kann die Werkself mal wieder umschalten, bleibt dabei kurz hängen, ehe Frimpong mit einer kurzen Flanke bedient wird. Rechts läuft der Außenspieler ein, schiebt die Kugel per Direktabnahme ins Tor, doch wird dann direkt zurückgepfiffen! Da ist er einen Moment zu früh gestartet!

Hoffenheim Wolfsburg 73. Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Jacob Bruun Larsen

Hoffenheim Wolfsburg 73. Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Andrej Kramarić

Werder Leipzig 76. Füllkrug mit dem Kopf! Friedls Flanke aus dem halblinken Offensivkorridor nickt der deutsche WM-Fahrer vom Elfmeterpunkt platziert, aber tempoarm auf die rechte Ecke. Blaswich ist schnell unten und stoppt den Ball vor der Linie.

Augsburg Bochum 73. Einwechslung bei VfL Bochum: Jordi Osei-Tutu

Hoffenheim Wolfsburg 73. Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Fisnik Asllani

Augsburg Bochum 73. Auswechslung bei VfL Bochum: Christopher Antwi-Adjei

Hoffenheim Wolfsburg 73. Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Georginio Rutter

Augsburg Bochum 73. Einwechslung bei VfL Bochum: Patrick Osterhage

Augsburg Bochum 73. Auswechslung bei VfL Bochum: Kostas Stafylidis

Augsburg Bochum 72. Die Gäste können kontern! Stöger erobert sich die Kugel im Zentrum und spielt den Ball sofort in die Spitze zu Antwi-Adjei. Der Torschütze läuft alleine auf Gikiewicz und versucht es mit einem Heber noch außerhalb der Box. Doch der Keeper von Augsburg pflückt den Ball herunter und die Fahne des Assistenten geht hoch. Das war die letzte Szene vom Bochumer.

Hertha BSC Köln 73. Gelbe Karte für Ellyes Skhiri (1. FC Köln)

Der nächste Gelbe Karton geht an Herrn Skhiri. Der Grund dafür: Ein taktisches Foul im Mittelfeld.

Hertha BSC Köln 71. Tigges ist gleich in der Partie! Der neue Kölner setzt sich auf der linken Außenbahn durch und legt den Ball gefährlich quer in den Sechzehner. Dort lässt Maina allerdings grundlos durch und verpasst daher eine gute Schusschance.

Werder Leipzig 74. Szoboszlai gegen Pavlenka! Der Ungar donnert den Ball nach einem Kurzpass Nkunkus aus zentralen 17 Metern auf die obere linke Ecke. Pavlenka ist rechtzeitig abgehoben und wehrt den Ball zur Seite ab. Silva will abstauben, bringt den Ball aus spitzem Winkel aber nicht auf den Kasten.

Hoffenheim Wolfsburg 71. Nach einer Flanke von der linken Seite erwischt Skov die Kugel am zweiten Pfosten mit dem Kopf und legt das Leder in den Rückraum zu Baumgartner. Dieser verpasst allerdings den richtigen Moment für den Abschluss und so wirft sich ein Wolfsburger dazwischen und klärt die Situation.

Hertha BSC Köln 70. Mit Steffen Tigges bringt Steffen Baumgart seinen nächsten Joker. Sorgt der zusätzliche Stürmer nochmal für mehr kölsche Torgefahr?

Leverkusen Stuttgart 74. Leverkusen wartet weiter auf Umschaltmomente, investiert ansonsten sehr wenig. Auf der anderen Seite ist der VfB nicht in der Lage, das in eine dauerhafte Drucksituation zu verwandeln.

Werder Leipzig 72. Einwechslung bei RB Leipzig: Dani Olmo

Werder Leipzig 72. Auswechslung bei RB Leipzig: Emil Forsberg

Werder Leipzig 71. Einwechslung bei Werder Bremen: Jens Stage

Werder Leipzig 71. Auswechslung bei Werder Bremen: Leonardo Bittencourt

Hertha BSC Köln 70. Einwechslung bei 1. FC Köln: Steffen Tigges

Werder Leipzig 71. Einwechslung bei Werder Bremen: Nicolai Rapp

Werder Leipzig 71. Auswechslung bei Werder Bremen: Christian Groß

Hertha BSC Köln 70. Auswechslung bei 1. FC Köln: Eric Martel

Augsburg Bochum 69. Plötzlich taucht Niederlechner vor dem Kasten auf! Gumny hat auf Rechts Platz und bringt eine genaue Hereingabe aus dem Halbfeld in den Sechzehner. Der Angreifer läuft ein und rutscht in die Kugel. Dadurch trifft er sie nicht perfekt und sein Abschluss aus elf Metern kann von Riemann pariert werden. Solche Szenen müssen die Hausherren öfter zeigen.

Hertha BSC Köln 69. Einwechslung bei Hertha BSC: Chidera Ejuke

Hertha BSC Köln 69. Auswechslung bei Hertha BSC: Dodi Lukébakio

Werder Leipzig 71. Tooor für RB Leipzig, 1:2 durch Xaver Schlager

Schlager bringt Leipzig wieder nach vorne! André Silva schickt den Österreicher steil, indem er ein Anspiel Forsberg mit der Hacke auf die linke Strafraumseite weiterleitet. Schlager wird zwar durch von Stark verfolgt, kann gegen den herauslaufenden Pavlenka aus mittigen zehn Metern aber unten rechts einschieben.

Hoffenheim Wolfsburg 67. Gelbe Karte für André Breitenreiter (1899 Hoffenheim)

Bei einem fairen Tackling erwischt van de Ven Rutter am Knöchel. Dieser bleibt liegen und sein Trainer beschwert sich lautstark. Dafür sieht Breitenreiter die Gelbe Karte.

Hertha BSC Köln 66. Gelbe Karte für Dodi Lukébakio (Hertha BSC)

Mitunter wird die Partie in den letzten Minuten etwas ruppiger. Lukébakio grätscht Hector um und sieht dafür ebenfalls vollkommen verdient Gelb.

Werder Leipzig 69. Henrichs verzieht! Infolge eines Doppelpasses mit Forsberg legt Szoboszlai auf der rechten Strafraumseite per Hacke für den Ex-Monegassen zurück. Henrichs schießt aus gut 13 Metern in Richtung flacher linker Ecke und verfehlt diese knapp.

Augsburg Bochum 68. Augsburg muss jetzt aufwachen. Berisha bekommt einen Freistoß an der Mittellinie zugesprochen und übernimmt diesen selbst. Seine Hereingabe landet weit im Toraus und die Augsburger Kurve belohnt diesen hergeschenkten Ball mit einigen Pfiffen. Die Gastgeber müssen sich mehr konzentrieren.

Hertha BSC Köln 64. Hertha hat alles unter Kontrolle! Die Hausherren verwalten ihren 2:0-Vorsprung im zweiten Durchgang problemlos. Von den Kölner kommt derzeit nicht mehr viel. Die Baumgart-Elf wartet noch auf ihre erste Gelegenheit im zweiten Durchgang.

Leverkusen Stuttgart 70. Nach dem Foul gibt es noch einen Freistoß. Millot tritt direkt am rechten Sechzehnereck an, doch flankt das Leder nur an den Kopf von Bakker, der in der Mauer steht.

Hoffenheim Wolfsburg 65. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Josuha Guilavogui

Hoffenheim Wolfsburg 65. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Yannick Gerhardt

Hoffenheim Wolfsburg 65. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Maximilian Philipp

Hoffenheim Wolfsburg 65. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Jakub Kamiński

Hoffenheim Wolfsburg 63. Vieles spielt sich aber im Mittelfeld ab, wo die Zweikämpe weiter intensiv sind und immer wieder auch kleine Fouls den Spielfluss stören.

Augsburg Bochum 65. Auch die Bochumer haben einen Wechsel zu verzeichnen. Für Zoller ist heute Feierabend. Förster kommt rein und soll mithelfen, die Führung nach Hause zu holen.

Leverkusen Stuttgart 69. Gelbe Karte für Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen)

Das nächste rüde Einsteigen dieser Partie bringt die nächste Verwarnung. Amiri kommt einen Augenlick zu spät, als er den Ball klären will und tritt Karazor versehentlich wuchtig ins Bein.

Werder Leipzig 67. Der österreichische Abwehrmann ist wieder auf den Beinen und kann seinen Arbeitstag erst einmal fortsetzen.

Leverkusen Stuttgart 68. Coulibaly feiert sein Comeback und sammelt kurz vor der Winterpause die ersten Minuten dieser Saison.

Werder Leipzig 66. SVW-Kapitän Friedl hat sich bei seinem Foul an Schlager am linken Knie verletzt und muss auf dem Rasen behandelt werden. Viele defensive Alternativen auf der Bank hat Trainer Ole Werner nicht.

Augsburg Bochum 64. Einwechslung bei VfL Bochum: Philipp Förster

Augsburg Bochum 64. Auswechslung bei VfL Bochum: Simon Zoller

Augsburg Bochum 64. Nach knapp einer Stunde mit wenig Highlights liefert diese Partie auf einmal richtig ab. Ein Treffer und ein verschossener Elfmeter bringen wieder Schwung in die WWK Arena.

Werder Leipzig 65. ... Nkunku will den Ball mit dem rechten Innenrist in das rechte Kreuzeck schlenzen. Er rutscht leicht mit dem Standbein weg und befördert den Ball in den Oberrang.

Leverkusen Stuttgart 67. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Tanguy Coulibaly

Leverkusen Stuttgart 67. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Josha Vagnoman

Leverkusen Stuttgart 67. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Luca Pfeiffer

Hertha BSC Köln 62. Gelbe Karte für Agustín Rogel (Hertha BSC)

Es wird kurz hektisch! Kempf erwischt zunächst Huseinbašić und sieht dafür Gelb. Kollege Rogel beschwert sich danach lautstark bei Schiri Dankert und wird daher ebenfalls verwarnt.

Leverkusen Stuttgart 67. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Tiago Tomás

Werder Leipzig 64. Schlager wird direkt an der mittigen Sechzehnerkante durch Landsmann Friedl zu Fall gebracht, so dass es einen Freistoß in aussichtsreicher Position gibt...

Hertha BSC Köln 62. Gelbe Karte für Marc Oliver Kempf (Hertha BSC)



Hertha BSC Köln 60. Sollte es beim Heimsieg der Alten Dame bleiben, würden die Berliner gerade noch rechtzeitig vor der Winterpause auf Platz 15 springen. In der Livetabelle belegt aktuell Stuttgart den Relegationsplatz.

Werder Leipzig 63. Nach einer guten Stunde wird die Partie hitziger; Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck trifft einige Entscheidungen, die die Leipziger Verantwortlichen erzürnen.

Hoffenheim Wolfsburg 60. Wirklich abgezeichnet hatte sich die Führung der Wölfe zwar nicht, doch nun machen die Wolfsburger etwas mehr Druck und versuchen die spürbare Unsicherheit der TSG nach dem Rückstand für sich zu nutzen.

Leverkusen Stuttgart 65. Gelbe Karte für Tiago Tomás (VfB Stuttgart)

An der Seitenlinie verschätzt sich ein frustrierter Tomás und räumt Amiri mit ausgestrecktem Fuß um. Die Karte geht völlig in Ordnung.

Hertha BSC Köln 58. War das was? Lukébakio zwirbelt den Ball von rechs mit dem Außenrisst Richtung Tor und trifft Hector am Unterarm. So eng wie Hector seinen Arm am Körper hält, ist das aber niemals ein Elfmeter. Schiri und VAR lassen daher zu Recht laufen.

Augsburg Bochum 61. Elfmeter verschossen von Mërgim Berisha, FC Augsburg

Der Angreifer übernimmt die Verantwortung, läuft an und schießt über das Tor! Riemann wäre in der richtigen Ecke gewesen, muss aber gar nicht eingreifen. Es bleibt bei der Führung für Bochum.

Leverkusen Stuttgart 63. Frimpong an die Latte! Linksaußen zieht Diaby an Anton vorbei und flankt dann wuchtig in die Mitte. Frimpong sprintet verfolgt von Führich entgegen, drückt den Ball mit der Sohle auf den Boden und an Müller vorbei, doch vom Boden prallt die Kugel hoch an die Latte und ins Toraus!

Augsburg Bochum 60. Es gibt Elfmeter für Augsburg! Brych zeigt auf dem Punkt aufgrund eines Handspiels von Zoller. Der Bochumer wird eigentlich angeschossen und hat die Hand auch nicht weit ausgefahren, doch dem Unparteiischen reicht das offensichtlich, um hier auf Strafstoß zu entscheiden. Auch der VAR schaltet sich nicht ein und gibt Brych nicht die Chance sich die Szene erneut anzusehen.

Leverkusen Stuttgart 62. Den fälligen Freistoß dreht Demirbay direkt in die Arme von Müller. Die Flanke ist ihm etwas abgerutscht.

Werder Leipzig 60. Wie reagieren die Roten Bullen auf diesen Rückschlag, nachdem sie den besseren Wiederbeginn hingelegt haben? Der Champions-League-Achtelfinalist fällt in der Live-Tabelle wieder auf den fünften Rang zurück.

Hertha BSC Köln 57. Rund 30 Minuten vor dem Ende liegt der Effzeh nun mit 0:2 hinten. Trainer Baumgart reagiert und nimmt den glücklosen Adamyan vom Feld. Für ihn kommt Thielmann. Außerdem ersetzt Huseinbašić Duda.

Augsburg Bochum 58. Tooor für VfL Bochum, 0:1 durch Christopher Antwi-Adjei

Der fleißigste Akteur auf dem Feld bringt die Bochumer in Führung! Stafylidis bringt einen Chippass aus dem Rückraum in den Sechzehner. Eigentlich sieht das Zuspiel einfach zu verteidigen aus, doch Oxford springt am Ball vorbei. Antwi-Adjei nutzt das zu seinem Vorteil, springt Kung-Fu-mäßig in die Kugel und tunnelt Gikiewicz mit seinem Abschluss aus sieben Metern.

Hertha BSC Köln 56. Einwechslung bei 1. FC Köln: Denis Huseinbašić

Leverkusen Stuttgart 61. Gelbe Karte für Chris Führich (VfB Stuttgart)

Weil Frimpong schon wieder davoneilen will, zieht ihn Führich kurz am Trikot. Das bringt ihm eine Verwarnung ein.

Hertha BSC Köln 56. Auswechslung bei 1. FC Köln: Ondrej Duda

Hertha BSC Köln 56. Einwechslung bei 1. FC Köln: Jan Thielmann

Leverkusen Stuttgart 60. Alonso zieht den ersen Wechsel. Für den unauffälligen Amine Adli kommt Adam Hložek aufs Feld.

Hertha BSC Köln 56. Auswechslung bei 1. FC Köln: Sargis Adamyan

Hoffenheim Wolfsburg 56. Tooor für VfL Wolfsburg, 1:2 durch Ridle Baku

Wolfsburg kontert sich zum 2:1! Ein langer Abschlag von Casteels findet Kaminski, der auf Nmecha querlegt. Dieser spielt noch eine Station weiter auf Baku, der mit einem Haken an Angelino vorbei geht und die Kugel durch die Beine von Baumann einschiebt.

Leverkusen Stuttgart 59. Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Adam Hložek

Leverkusen Stuttgart 59. Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Amine Adli

Leverkusen Stuttgart 59. Jetzt kommt Guirassy legal zum Abschluss. Die etwas zu hohe Flanke kann er am zweiten Pfosten aber nicht mehr aufs Tor drücken.

Hoffenheim Wolfsburg 55. Gelbe Karte für Micky van de Ven (VfL Wolfsburg)

Nach einem relativ normalen Foul vom Niederländer sieht dieser Gelb. Da is Schiedsrichter Schlager etwas zu hart in seiner Entscheidung.

Augsburg Bochum 55. Es zeichnet sich ein ähnliches Bild, wie in der ersten Hälfte. Beide Mannschaften haben offensiv enorme Schwierigkeiten und kommen gar nicht spielerisch hinter die Verteidigungsreihen. Augsburg hat zu Beginn des Durchgangs mehr Ballbesitz, weiß damit aber nicht viel anzufangen.

Hoffenheim Wolfsburg 53. Hoffenheim startet auch in die zweite Halbzeit etwas besser und übernimmt hier wieder das Kommando. Kann Wolfsburg sich im zweiten Durchgang offensiv mehr zeigen?

Werder Leipzig 57. Tooor für Werder Bremen, 1:1 durch Christian Groß

Mit seinem ersten Bundesligator besorgt Groß den Ausgleich! Nach einem Einwurf auf der tiefen linken Seite und Schmids Kurzpass dringt der gebürtige Bremer in den Sechzehner ein und nimmt aus gut 14 Metern mit dem rechten Innenrist Maß. Der noch von Orban abgefälscht Schuss wird zur Bogenlampe, die unhaltbar im rechten Winkel einschlägt.

Hertha BSC Köln 54. Tooor für Hertha BSC, 2:0 durch Marco Richter

Hertha erhöht auf 2:0! Die Berliner kommen über die linke Seite durch, wo die Kölner wieder zu weit von ihren Gegenspielern entfernt sind. Lukébakio lässt Schindler stehen und feuert den Ball aus spitzem Winkel gegen die Fußabwehr von Schwäbe. Den Abpraller feuert Richter locker ins Tor.

Werder Leipzig 55. Gelbe Karte für Emil Forsberg (RB Leipzig)

Forsberg steigt Weiser auf der halblinken Abwehrseite bei erhöhtem Tempo in die Seite. Er kassiert die zweite Gelbe Karte in einer ziemlich fairen Partie.

Leverkusen Stuttgart 56. Der VfB wird etwas stärker. Guirassy kommt kurz vor dem Strafraum zum Abschluss, verpasst jedoch unten links. Kurz darauf geht auch die Fahne des Assistenten hoch, weil er beim Zuspiel von Vagnoman im Abseits stand.

Augsburg Bochum 52. Das dauert bei den Gastgebern auch einfach zu lange. Über die linke Seite spielen es die Fuggerstädter eigentlich stark. Iago und Berisha kombinieren sich die Augsburger hinter die Kette. Iago legt am Sechzehner quer zu Demirović, der aber zu lange braucht, um das Zuspiel zu verarbeiten. Ein Bochumer Verteidiger kommt schnell dazwischen und kann klären.

Hertha BSC Köln 51. Den nachfolgenden Freistoß zimmert Kainz aus 25 Metern überraschend direkt aufs Tor. Christensen geht runter und fängt den Ball sicher in der Tormitte ab.

Leverkusen Stuttgart 54. Das dauert zu lang! Für einen Moment laufen drei Stuttgarter auf zwei Restverteidiger zu. Die Kugel wird links hinaus auf Führich gespielt, der sich den Ball auf den starken Fuß legen will, dabei jedoch gestellt wird. In der Zwischenzeit schließen die anderen Leverkusener die Lücke und fangen schließlich die Flanke des Angreifers ab!

Hertha BSC Köln 50. Nach Plattenhardt bei der Hertha muss jetzt auch der 1. FC Köln verletzungsbedingt wechseln. Für Schmitz geht es nicht weiter. Schindler ersetzt ihn.

Hoffenheim Wolfsburg 50. Den folgenden Freistoß flankt Angelino schnell in die Mitte und findet Akpoguma, der allerdings freistehend die Kugel nicht sauber trifft.

Hertha BSC Köln 50. Einwechslung bei 1. FC Köln: Kingsley Schindler

Werder Leipzig 53. Nkunku mit der nächsten Gästechance! Nach einer hohen Verlagerung Schlagers auf die rechte Strafraumseite gelangt der Ball über Umwege zu Szoboszlai, der ihn direkt vor den kurzen Pfosten spitzelt. Nkunku schießt aus sechs Metern mit dem rechten Spann knapp rechts am Ziel vorbei.

Hertha BSC Köln 50. Auswechslung bei 1. FC Köln: Benno Schmitz

Hertha BSC Köln 47. Hertha ist sofort wieder im Spiel. Die erste Offensivaktion in der 2. Halbzeit ist ein schneller Vorstoß von Kanga. Der Berliner marschiert auf der rechten Seite und holt mit einer Flanke die erste Ecke in Halbzeit zwei. Die Kölner bereinigen diese anschlißend.

Augsburg Bochum 49. Zumindest mal ein Abschluss. Niederlechner wird mit einem hohen Chipball bedient, den der Angreifer gar nicht verwerten kann. Jedoch klärt Ordets im Rückraum zu Vargas, der aus 20 Meter halbrechter Position einfach abzieht. Dabei gerät er aber in die berühmte Rückenlage und drischt das Leder Richtung Oberrang.

Hoffenheim Wolfsburg 49. Gelbe Karte für Kilian Fischer (VfL Wolfsburg)

Fischer wird von Angelino ausgespielt und hindert den Hoffenheimer mit einem Taktischen Foul daran, abzumarschieren. Klar, auch das muss Gelb sein.

Werder Leipzig 51. Weder Ole Werner noch Marco Rose haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

Leverkusen Stuttgart 52. Im rechten Halbfeld bekommt der VfB einen Freistoß zugesprochen, den Führich auf den ersten Pfosten schlägt. Da klären die Verteidiger der Hausherren und möchten sofort den Konter einleiten, doch Ito grätscht stark dazwischen!

Hoffenheim Wolfsburg 46. Weiter geht's! Beide Teams kommen unverändert auf den Rasen zurück, Wechsel gibt es keine.

Werder Leipzig 48. Dem Gast gehören die ersten beiden Offensivszenen nach dem Seitenwechsel. Szoboszlais Schuss aus halbrechten 15 Metern wird geblockt. Die folgende Ecke flankt Raum auf Orban. Der nickt aus zehn Metern im hohen Bogen über das Heimtor.

Hoffenheim Wolfsburg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Augsburg Bochum 47. Weiter geht's! Die Bochumer bekommen die Kugel im zweiten Durchgang. Mal sehen welcher Trainer in der Kabine die besseren Worte gefunden hat und wie die Mannschaften in die zweite Hälfte starten. Es gibt keine Wechsel.

Leverkusen Stuttgart 49. Fast schafft es Frimpong in den Strafraum, doch das Zuspiel auf den niederlädnischen WM-Teilnehmer gerät einen Tick zu lang.

Hertha BSC Köln 46. Die zweiten 45 Minuten laufen. Bleiben die Punkte in der Hauptstadt oder trifft der Effzeh vielleicht doch noch ins Tor?

Leverkusen Stuttgart 48. Bis auf Guirassy zieht Stuttgart alle Spieler hinter den Ball. Die Werkself sucht nach einer Lücke.

Hertha BSC Köln 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Augsburg Bochum 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Werder Leipzig 46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Wohninvest-Weserstadion! Den formstarken Roten Bullen reicht ein spielerisch ausbaufähiger Auftritt in Verbindung mit einer effizienten Chancenverwertung, um auf dem Weg zum vierten Bundesligasieg in Serie zu sein. Setzt Werder seinen seit Minute 25 bestehenden Aufwärtstrend fort, ist das Rennen um die Punkte aber noch völlig offen.

Werder Leipzig 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Leverkusen Stuttgart 46. Ohne Wechsel geht es weiter in der BayArena. Stuttgart stößt an und will mindestens den Ausgleich!

Leverkusen Stuttgart 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Hertha BSC Köln 45. Halbzeitfazit:

Der 1. FC Köln verzweifelt in der Hauptstadt an seiner eigenen Chancenverwertung und liegt bei Hertha BSC zur Halbzeit erstmal mit 0:1 hinten. Nach einer kurzen Abtastphase zu Beginn machte Hertha in der 9. Minute das schnelle 1:0 durch Kanga und zeigte den Kölnern dabei direkt auf, was bisher den Unterschied macht: die Effektivät. Während der Effzeh danach gleich reihenweise beste Chancen liegenließ, erzielte die Hertha indes mit ihrem ersten Schuss aufs Tor sofort das 1:0. Kölns bisher beste Gelegenheit vergab Adamyan in der 16. Minute mit einem unfassbaren Fehlschuss aus zwei Metern über das leere Tor.

Hoffenheim Wolfsburg 45. Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen 1899 Hoffenheim und dem VfL Wolfsburg 1:1-Unentschieden. Beide Treffer in einer durchschnittlichen Bundesliga-Partie fielen dabei kurz vor der Pause. Der Zwischenstand ist allerdings aus Wolfsburger Sicht durchaus schmeichelhaft, kam von den Wölfen im ersten Durchgang Offensiv doch kaum etwas. Hoffenheim war das bessere Team und hatte die deutlich mutigere Spielanlage. Allerdings spielten die Gastgeber schlussendlich auch keinen überragenden Ball und konnten aus ihrer Überlegenheit nur mäßig Kapital schlagen. Nichtsdestotrotz hätten die Gastgeber mit einer Führung in die Pause gehen müssen, doch nach einem unglücklichen Eigentor egalisierte man die eigene Führung durch Baumgartner noch selber und es geht im zweiten Durchgang wieder bei Null los.

Augsburg Bochum 45. Halbzeitfazit:

Zur Halbzeitpause zwischen dem FC Augsburg und VfL Bochum steht es 0:0. Nach einer vorsichtigen Anfangsphase von beiden Teams kamen die Bochumer etwas besser ins Spiel. Antwi-Adjei hatte zwei gute Gelegenheiten, verpasste es jedoch die Führung zu erzielen (13., 15.). Danach wurde es deutlich ruhiger. Mitte der ersten Hälfte wurde es bitter für die Augsburger, die zweimal in kürzester Zeit verletzungsbedingt wechseln mussten (27., 29.). Danach wurde es wieder eine zögerliche Begegnung, doch kurz vor der Pause hatte Stöger noch einmal die Chance, den Führungstreffer zu erzielen, doch verfehlte den Kasten. So geht es mit 0:0 in die Pause und hoffentlich liefert die zweite Hälfte etwas mehr Torraumszenen. Bis gleich!

Hoffenheim Wolfsburg 45. Ende 1. Halbzeit

Hertha BSC Köln 45. Ende 1. Halbzeit

Hertha BSC Köln 45. Abseits-Tor! Passend zum ersten Durchgang der Domstädter, macht Maina jetzt noch ein Abseits-Tor. Der Kölner netzt nach einem Steilpass aus linken 16 Metern, steht aber deutlich in der verbotenen Zone.

Augsburg Bochum 45. Ende 1. Halbzeit

Hoffenheim Wolfsburg 45. Tooor für VfL Wolfsburg, 1:1 durch Ozan Kabak (Eigentor)

Das gibt es ja nicht! In allerletzter Sekunde fällt hier doch noch der Ausgleich! Eine Flanke von Arnold kann Bornauw freistehend auf das Tor köpfen. Seinen unplatzierten Kopfball wehrt Baumann nach vorne ab, doch vom Fuß von Ozan Kabak prallt der Ball am Ende doch ins Netz. Ein ganz bitteres Eigentor des Abwehrmannes.

Augsburg Bochum 45. Kurz vor der Pause gibt es noch eine dicke Chance! Kaum zu glauben! Nach einem Einwurf bekommt Antwi-Adjei die Kugel auf der linken Seite. Der Bochumer bringt eine perfekte flache Hereingabe an den Elfmeterpunkt. Zoller läuft stark ein und hat freie Schussbahn. Doch sein Linksschuss verfehlt den rechten Pfosten um Haaresbreite. Da wäre Gikiewicz nicht mehr herangekommen. Das Chancenplus gehört den Gästen.

Hertha BSC Köln 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Hertha BSC Köln 45. Auch vor dem Tor der Kölner wird es nochmal heiß! Šunjić bricht im Zentrum durch, läuft an den Effzeh-Innenverteidigern vorbei und ballert die Kugel leicht im Fallen gegen die Fäuste von Schwäbe.

Werder Leipzig 45. Halbzeitfazit:

Der RB Leipzig führt zur Pause des jahresabschließenden Auswärtsspiels beim SV Werder Bremen mit 1:0. Die Sachsen waren bei vorsichtigen Grün-Weißen von Anfang an tonangebend, suchten zunächst aber vergeblich Lücken im gegnerischen Abwehrverbund. Ihren ersten zwingenden Abschluss, der das Produkt einen schnellen Umschaltmoments war, brachte André Silva nach Vorarbeit Forberg prompt im Heimkasten unter (13.). Auch in der Folge waren die Norddeutschen zunächst zwar vornehmlich in der Arbeit gegen den Ball gefordert, schrammten nach einem Freistoß durch Füllkrug aber nur hauchdünn am Ausgleich vorbei (24.). Aus dieser Großchance zogen sie Mut und sorgten für ausgeglichenere Kräfteverhältnisse, verpassten aber lange Zeit weitere gefährliche Abschlüsse. In der Schlussphase war das Werner-Team dann sogar überlegen und kam durch einen Mitteldistanzschuss Bittencourts zu einer weiteren guten Möglichkeit (42.). Bis gleich!

Leverkusen Stuttgart 45. Halbzeitfazit:

Pünktlich wird die erste Hälfte abgepfiffen. Bayer Leverkusen führt zur Pause mit 1:0 gegen den VfB Stuttgart, viel ist dabei allerdings nicht passiert. Beide Mannschaften waren sehr bemüht darum, defensiv sicher zu stehen. Mit Blick auf die Anfälligkeit der Werkself sowie die vielen Ausfälle in der Stuttgarter Defensive, ist das auch nachvollziehbar. Chancen gab es so aber nur sehr wenige. Mit drei, vier guten Aktionen war Leverkusen zumindest etwas aktiver. Eine Einzelaktion Diabys führte entsprechend mit dem Glück des abgefälschten Abschlusses zur leicht verdienten Führung.

Augsburg Bochum 45. Es gibt vier Minuten extra zu spielen. Doch beide Mannschaften machen den Eindruck, dass ein paar neue Impulse in der Pause gar nicht so schlecht wären.

Werder Leipzig 45. Ende 1. Halbzeit

Hoffenheim Wolfsburg 45. Vier Minuten gibt es oben drauf. Grund dafür dürfte natürlich vor allem die Verletzung von Marmoush sein. Dass hier allerdings noch etwas passiert, ist eher unwahrscheinlich, denn das Tempo ist nach dem Treffer der TSG nicht wirklich hoch.

Hertha BSC Köln 44. Nochmal der Effzeh! Martel geht einem Chipball in den Sechzehner hinterher und köpft den Ball zu unplatziert in die Arme von Christensen.

Augsburg Bochum 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Augsburg Bochum 45. Vargas bringt über die rechte Seite mal einen steilen Pass zu Berisha. Der Stürmer möchte mit der Hacke weiterverlängern. Aber für die Verlängerung ist keiner mitgelaufen und Riemann bedankt sich für den Ballbesitz.

Leverkusen Stuttgart 45. Ende 1. Halbzeit

Hoffenheim Wolfsburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Hertha BSC Köln 41. Kurz vor der Halbzeit schleichen sich auf beiden Seiten nochmal deutlich mehr Fehler im Passspiel ein. Herthas Torwart Christensen will den Ball im eigenen Sechzehner einfach nur wegschlagen und haut die Kugel stattdessen unkontrolliert und meterhoch in die Luft. Kuriose Szene.

Leverkusen Stuttgart 44. Badstübner erklärt umfassend, was in der Mauer erlaubt ist und was nicht, ehe er den Ball freigibt. Endlich darf Demirbay antreten, zirkelt das Leder schön über die Mauer, doch nur ans Außennetz!

Augsburg Bochum 43. Mittlerweile plätschert die Partie in Richtung Halbzeitpause. Es ist bisher ein verdientes 0:0, so viel steht fest.

Leverkusen Stuttgart 43. Erneut dribbelt Frimpong an und wird von Karazor kurz vor dem Strafraum gefällt. Das ist eine gute Position nahe des rechten Sechzehnerecks.

Werder Leipzig 42. Bittencourt verlangt Blaswich alles ab! Der Ex-Kölner tanzt Orban an der halblinken Sechzehnerkante aus und visiert mit dem linken Spann die obere rechte Ecke an. Blaswich ist rechtzeitig abgehoben und pariert zur Seite.

Werder Leipzig 41. Gelbe Karte für Alexander Zickler (RB Leipzig)

Nachdem den Sachsen der Foulpfiff nach einem harten Einsteigen gegen Raum verwehrt geblieben ist, gibt es lautstarke Beschwerden der Bank. Schiedsrichter Matthias Jölleneck zeigt Co-Trainer Alexander Zicker die Gelbe Karte.

Leverkusen Stuttgart 42. Frimpong bricht zur Grundlinie durch, allerdings blockt Anton den Pass in den Rückraum.

Augsburg Bochum 41. Die Bochumer wirken leicht aktiver und kreativer im Angriffsspiel. Viel kommt aber nicht bei rum.

Hoffenheim Wolfsburg 42. Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:0 durch Christoph Baumgartner

Kurz vor der Pause dann doch noch der Treffer! Angelino führt eine Ecke kurz aus und bekommt die Kugel direkt wieder. Mit Zug zum Tor flankt der Linksfuß in die Mitte, wo sich Baumgartner per Kopf gegen van de Ven durchsetzt und Casteels dieses Mal keine Chance lässt.

Werder Leipzig 39. Jung probiert's direkt! Eine Flanke Weisers vom rechten Flügel fälscht Abwehrmann Henrichs vor die Füße des aufgerückten Bremer Schienenspielers ab. Jung schießt aus 14 halblinken Metern mit dem linken Spann auf die kurze Ecke. Dort packt Gästekeeper Blaswich sicher zu.

Hertha BSC Köln 38. Nach den ganzen Hochkarätern von eben wird's im Olympistadion momentan wieder etwas ruhiger. Hertha hat die schnellen Umschaltaktionen der Kölner besser im Griff und wird auch selbst wieder aktiver.

Hoffenheim Wolfsburg 40. Die beste Gelegenheit der Wölfe hat nun Felix Nmecha! Otavio hatte sich auf der linken Seite durchgesetzt und das Leder flach in die Mitte gespielt. Knappe zehn Meter vor dem Tor hat Nmecha viel Platz, trifft den Ball aber nicht richtig!

Hertha BSC Köln 36. Unglücklicher Zusammenstoß: Rogel hat die Augen im Luftkampf nur auf dem Ball und räumt daher Adamyan ungewollt aus dem Weg. Der Kölner wird voll im Gesicht getroffen. Schiri Dingert verzichtet auf eine Gelbe Karte und ermahnt den Berliner stattdessen.

Leverkusen Stuttgart 39. Gelbe Karte für Dan-Axel Zagadou (VfB Stuttgart)

Beim hohen Anlaufen ist Zagadou hinten Amiri in die Hacken getreten. Dafür bekommt er Gelb.

Leverkusen Stuttgart 38. Der VfB lässt sich locken und dadurch fast überspielen. Einen ganz langen Pass nimmt der herauslaufende Müller an, ehe Diaby außen an die Kugel kommt!

Leverkusen Stuttgart 37. Das Tor hat nicht für Hektik gesorgt. Stattdessen versucht Leverkusen, noch mehr Ruhe und noch mehr Kontrolle ins Spiel zu bringen.

Augsburg Bochum 38. Die großen Highlights fehlen bisher und nach den Wechseln ist noch mehr Tempo raus. Es zeigt sich hier ein Mittelfeldkampf, der bisher unentschieden ist.

Hoffenheim Wolfsburg 37. Maximilian Arnold langt nun mal im Zentrum hin und bekommt das Foul gegen sich. Der Kapitän macht heute im Übrigen sein 300. Bundesliga-Spiel für die Wölfe.

Werder Leipzig 36. Ducksch flankt einen Freistoß von der linken Außenbahn per rechtem Innenrist zu niedrig in den gegnerischen Sechzehner. Orban befördert den Ball per Kopf aus der Gefahrenzone.

Hertha BSC Köln 34. Lukébakio zeigt, dass er wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist und zieht nun am rechten Sechzehner-Eck mit einem ansatzlosen Schlenzer ab. Die Kölner klären zur Ecke und können diese danach auch verteidigen.

Hertha BSC Köln 33. Harter Zweikampf! Hector grätscht Lukébakio auf der rechten Seitenlinie ab und fährt dabei mit einer Schere zum Ball, aber auch in den Gegner. Lukébakio muss danach kurz behandelt werden.

Augsburg Bochum 35. Es scheint, ähnlich wie in der Anfangsphase, ein wenig zu dauern, bis beide Teams wieder auf Betriebstemperatur kommen. Bochum versucht es immer mal wieder mit Steckpässen auf Antwi-Adjei, der jedoch in dieser Phase gut von der Augsburger Defensive unter Kontrolle gebracht wird.

Werder Leipzig 33. Für die Sachsen ergeben sich durch die offensivere Haltung der Grün-Weißen einige Möglichkeiten zum Umschalten. Sie haben sich nun aber schon mehrmals während schneller Gegenstöße für die falschen Anspielpartner entschieden.

Leverkusen Stuttgart 34. Jetzt zeigen sich die Schwaben. Die flache Flanke an den Fünfer blocken aber die Hausherren, ehe Tomás einschieben kann.

Hoffenheim Wolfsburg 34. Hoffenheim hat zwar weiterhin mehr vom Spiel, findet aber aktuell keine Lösungen mehr. Die Gastgeber versuchen es in dieser Phase immer wieder mit langen Bällen. Das allerdings geht nicht wirklich auf.

Hertha BSC Köln 30. Geht es nach den Chancen als solche, könnte es hier locker auf 2:2 stehen. So bleibt erstmal beim knappen 1:0 für die Hertha. Der 1. FC Köln verzweifelt derweil an seiner Chancenverwertung.

Leverkusen Stuttgart 33. Die Führung geht in Ordnung, weil Leverkusen zumindest häufiger in der Hälfte des Gegners aufgetaucht ist. In der Hinsicht ist vom VfB im Grunde genommen noch nichts zu sehen.

Augsburg Bochum 32. Nach diesem gezwungenen Doppelwechsel bleibt abzuwarten, wie die Gastgeber mit diesen Rückschlägen umgehen und sich die eingewechselten Spieler in die Partie einbringen.

Hertha BSC Köln 28. Außennetz! Für die Herthaner legt Lukébakio den 6. Gang ein und ist auf der rechten Seite nicht zu stoppen. Sein Querpass landet daraufhin bei Kanga, den den Ball ans Außnnetz hämmert. Schwäbe ist sogar noch mit den Fingerspitzen dran.

Hoffenheim Wolfsburg 31. Während auf dem Platz immer wieder Leerlauf herrscht, gibt es daneben nun einen kleineren Disput. Die beiden Trainer hatten eben eine lautstarke Meinungsverschiedenheit.

Augsburg Bochum 31. Unter Tränen geht Gruezo vom Feld und direkt in die Kabine. Maier übernimmt für ihn. Hoffentlich ist es keine schwerwiegende Verletzung für den Mittelfeldakteur.

Werder Leipzig 30. Nkunku aus spitzem Winkel! Henrichs spitzelt einen aufspringenden Ball auf dem rechten Flügel auf die nahe Strafraumseite. Vom Fünfereck nimmt Nkunku mit dem rechten Fuß direkt abb und verfehlt die kurze Ecke um etwa einen halben Meter.

Augsburg Bochum 30. Einwechslung bei FC Augsburg: Arne Maier

Leverkusen Stuttgart 30. Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Moussa Diaby

Wieder wird er abgefälscht! Diaby dribbelt kurz hinter der Mittellinie an, durchbricht zwei Grätschen und zieht damit an insgesamt vier Stuttgartern vorbei. Vor Zagadou und Anton schließt er ab, erwischt die Hüfte von Anton, der das Leder unhaltbar ins rechte Eck abfälscht, während Müller nach links unterwegs ist!

Augsburg Bochum 30. Auswechslung bei FC Augsburg: Carlos Gruezo

Leverkusen Stuttgart 29. Mal direkt vors Tor flanken, denkt sich Demirbay und findet Adli. Der nimmt die Kugel kurz an, doch verpasst um einen halben Meter links!

Hertha BSC Köln 26. Maina! Steffen Baumgart verzweifelt draußen. Nur Sekunden danach legt Maina auf der linken Seite den Turbo ein und schießt den Ball nach einem tollen Sprint nur Zentimeter am zweiten Pfosten vorbei. Chancenwucher á la 1. FC Köln.

Augsburg Bochum 29. Jetzt kommt ganz dick für Augsburg. Auch Gruezo bleibt nach einem Zweikampf am Boden liegen und scheint ebenfalls nicht weitermachen zu können. Die Hausherren müssen wohl erneut tauschen und Maier macht sich bereit. Ist das bitter für den FCA.

Leverkusen Stuttgart 28. Von links drängt diesmal Adli vors Tor, ehe Zagadou seinen Körper hineinwuchtet und zur Ecke klärt.

Werder Leipzig 27. Nach Füllkrugs Großchance setzt Werder plötzlich einige offensive Nadelstiche, stört das Leipziger Passspiel deutlich wirksamer als in der Anfangsphase. Die Roten Bullen kommen im Kombinationsspiel nicht immer ganz konzentriert daher.

Hertha BSC Köln 25. Adamyan scheitert erneut! Nach einer Ecke von links rutscht der Ball bis zu Adamyan durch, der den Ball aus fünf Metern nicht an Christensen vorbeibekommt. Erneut eine dicke Chance für den Effzeh!

Augsburg Bochum 28. Für Gouweleeuw geht es tatsächlich nicht weiter. Der Innenverteidiger muss durch Vargas ersetzt werden. Dafür geht Gumny eine Position weiter nach hinten.

Leverkusen Stuttgart 27. Wieder auf die andere Seite! Diaby wird rechts im Strafraum angespielt und schießt aus spitzem Winkel hoch Richtung langes Eck. Müller reißt den rechtem Arm hoch und wischt die Kugel zur Seite weg!

Hoffenheim Wolfsburg 27. Wir notieren den ersten Torschuss der Wölfe! Nach einem Freistoß von Arnold kommt Bornauw mit dem Fuß an die Kugel und verlängert den Ball in Richtung langer Pfosten. Dort rollt das Spielgerät einen knappen halben Meter am Aluminiukm vorbei.

Augsburg Bochum 27. Einwechslung bei FC Augsburg: Ruben Vargas

Augsburg Bochum 27. Auswechslung bei FC Augsburg: Jeffrey Gouweleeuw

Leverkusen Stuttgart 26. Führich legt sich das Leder auf der linken Seite zurecht, spielt ebenfalls kurz und dann weit hinaus in den Rückraum. So wird die Flanke letztlich aus dem rechten Halbfeld vors Tor geschlagen und findet tatsächlich Naouirou Ahamada. Dem rutscht die Kugel aber nur über die Stirn und somit geradewegs ins Toraus.

Augsburg Bochum 25. In dieser Szene scheint sich Gouweleeuw verletzt zu haben. Der Kapitän der Fuggerstädter muss einige Zeit behandelt werden und läuft an der Seitenlinie einige Bahnen. Bauer macht sich parallel warm, also bleibt abzuwarten, ob es für den Niederländer weitergehen kann.

Leverkusen Stuttgart 25. Auf der anderen Seite setzt sich Stuttgart auch mal vorne fest und holt ebenfalls eine Ecke heraus, nachdem Palacios eine Flanke blockt.

Hertha BSC Köln 24. Einwechslung bei Hertha BSC: Maximilian Mittelstädt

Hertha BSC Köln 24. Auswechslung bei Hertha BSC: Marvin Plattenhardt

Hertha BSC Köln 23. Plattenhardt muss runter! Der Captian der Herthaner, und Vorlagengeber zum 1:0, winkt ab und kann nicht weiterspielen. Mittelstädt kommt als Ersatz.

Hertha BSC Köln 21. Verletzungsunterbrechung: Marvin Plattenhardt liegt am Boden und klagt über Schmerzen an der Leiste. Der Herthaner muss länger behandelt werden. Evenutuell droht der Alten Dame ein früher Wechsel.

Augsburg Bochum 24. Nach einem hervorragenden Zuspiel von Stöger ist Antwi-Adjei alleine durch. Der linke Flügel hat nur noch den Augsburger Keeper vor sich. Doch am Sechzehner verstolpert er die Kugel, die Gikiewicz locker aufnehmen kann. Da war deutlich mehr drin.

Leverkusen Stuttgart 23. Der Eckball wird zunächst kurz ausgeführt, ehe Diaby doch ins Zentrum flankt. Da wird der Ball kurz vor den Strafraum geklärt, wo sich Demirbay in Schussposition bringt, letztlich allerdings geblockt wird.

Werder Leipzig 24. Füllkrug beinahe mit dem Ausgleich! Nach einem Freistoß aus dem halbrechten Mittelfeld nickt der freie Pieper von der linken Sechzehnerseite an die mittige Fünferkante. Nachdem Orban verpasst hat, will Füllkrug aus vier Metern mit der linken Fußspitze vollenden. Blaswich steht im Weg und wehrt mit dem rechten Bein ab.

Hoffenheim Wolfsburg 23. Rutter kommt im Zentrum nach einer Flanke von Baumgartner per Kopf an die Kugel. Der Abschluss ist richtig stark, doch Casteels kratzt das Leder überragend von der Linie.

Augsburg Bochum 23. Es ist sichtbar, dass beide Teams Sicherheit hineinbringen wollen. Keiner geht schon früh ins Risiko, um keinen Gegentreffer zu kassieren.

Hertha BSC Köln 19. Handelfmeter? Plattenhardt will den Ball in den Strafraum flanken und trifft dabei den abblockenden Kilian an der Hand. Der Kölner hält seinen Arm allerdings ganz eng am Körper und begeht daher offensichtlich kein Handspiel. Sieht der VAR ganauso!

Leverkusen Stuttgart 22. Rechts holt Diaby einen Eckball heraus. Das ist doch was.

Hoffenheim Wolfsburg 21. Hoffenheim zeigt sich auch in der Defensive deutlich präsenter. Sobald die Wölfe mal nach vorne kommen, ist immer ein Gastgeber direkt im Zweikampf.

Werder Leipzig 21. Gelbe Karte für Amadou Haïdara (RB Leipzig)

Haïdara fährt im Luftduell mit Bittencourt unweit der Mittellinie den linken Ellenbogen aus. Dieses Vergehen wird mit einer Gelben Karte geahndet.

Werder Leipzig 20. Nkunku treibt den Ball im Rahmen eines weiteren Gästekonters über halblinks nach vorne. Kurz vor dem Sechzehner will er den mitgelaufenen André Silva per Querpass bedienen, doch Stark hat aufgepasst und fängt das Anspiel ab.

Werder Leipzig 19. Die Werner-Auswahl hat in dieser Phase keinen Zugriff auf das gegnerische Spiel, rennt fast durchgängig hinterher. Sie hat einen sehr schwierigen Nachmittag vor sich, will sie zum Jahresabschluss punkten.

Hertha BSC Köln 17. Die Kölner sind nach der 100%-Chance von Adamyan nun aber besser im Spiel und halten den Ball weiter in der Hälfte der Berliner.

Leverkusen Stuttgart 20. Also die ersten 20 Minuten in der BayArena sind ganz magere Kost. Zumindest kommt kurz etwas Aufregung herein, weil Zagadou einen Ball versehentlich durchlässt. Dahinter kann Amiri aber nicht profitieren, weil der Abwehrspieler die Kugel in seinen Rücken abfälscht.

Augsburg Bochum 20. Die Gäste machen jetzt etwas mehr aus ihren Räumen und finden zu Spielfluss. Augsburg muss aufpassen, nicht zu viele Lücken in der Verteidigung zu lassen, denn vor allem Antwi-Adjei scheint ihnen Probleme zu bereiten.

Hoffenheim Wolfsburg 18. Der Kopfball von Baumgartner früh in der Partie bleibt hier der bisher einzige echte Torschuss der Partie, die in der Anfangsphase durchaus in Richtung Hoffenheim ausschlägt. Vom VfL kam bis dato nach vorne noch gar nichts.

Hertha BSC Köln 15. Adamyan mit dem Fehlschuss des Jahres! Kurz danach rennt der schnelle Maina rechts den Flügel entlangt und legt den Ball mit Übersicht quer und heiß vors Tor. Adamyan muss aus zwei Metern nur noch den Fuß hinhalten und spitzelt den Ball trotzdem nur auf die Latte und übers Tor. Unfassbar, der muss rein!

Werder Leipzig 16. Da die anderen Klubs auf den Champions-League-Rängen hinter dem FC Bayern München erst morgen im Einsatz sind, rücken die Sachsen in der Live-Tabelle auf den zweiten Tabellenplatz vor. Die Grün-Weißen fallen vorerst auf Rang neun zurück.

Leverkusen Stuttgart 17. Adli wird tief geschickt, kommt jedoch einen halben Meter zu spät. Der Ball springt an ihm vorbei, sodass sich hinter ihm Müller die Kugel schnappt.

Hertha BSC Köln 14. Hertha drückt auf das 2:0! Die Hausherren machen Druck auf die Effzeh-Abwehr und bringen Lukébakio in Schussposition. Es folgt ein harter Aufsetzer vom Belgier, den Schwäbe aufmerksam nach links faustet.

Augsburg Bochum 17. Nach einer etwas zerfahrenen Anfangsphase entwickelt sich jetzt ein munteres hin und her. Iago hat über die linke Seite viel freie Fläche vor sich und macht Meter gut. Er versucht es mit einer flachen Hereingabe, bleibt jedoch an der Abwehrreihe der Bochumer hängen.

Augsburg Bochum 15. In der Szene darauf rettet der Pfosten! Den Eckball bringen die Gäste von der rechten Seite in den Strafraum. Die Augsburger können nicht optimal klären und Stafylidis macht die Kugel aus dem Rückraum wieder scharf. Am Fünfer kann sich Antwi-Adjei viel zu leicht gegen Iago durchsetzen und bringt die Kugel aus spitzen Winkel drei Meter vor dem Kasten nur noch an den Außenpfosten.

Leverkusen Stuttgart 14. An der Eckfahne klärt Hincapié den Ball zum Seitenaus, was zu ein bisschen Durcheinander führt. Tomás läuft hinaus, um einen Eckball in die Mitte zu treten. Als er erfährt, dass es nur Einwurf gibt, will er nichts mehr damit zu tun haben. So nimmt die Aktion eine gute halbe Minute von der Uhr.

Werder Leipzig 13. Tooor für RB Leipzig, 0:1 durch André Silva

André Silva bringt die Roten Bullen nach vorne! Forsberg treibt den Ball im Rahmen eines Konters im Zentrum weit nach vorne und verlagert flach auf die linke Sechzehnerseite zum unbewachten Kollegen aus Portugal. André Silva schiebt aus zwölf Metern mit dem rechten Innenrist präzise unten rechts ein.

Augsburg Bochum 13. Erste dicke Chance gehört den Gästen! Antwi-Adjei hat auf der linken Seite etwas Platz und zieht in die Mitte. Aus 25 Metern bringt er die Kugel scharf aufs Tor, die sich als gefährlicher Torschuss herausstellt. Keiner bekommt den Fuß dazwischen und die Kugel fliegt durch alle hindurch ins rechte Eck. Gikiewicz passt gut auf und fischt die Kugel aus dem Eck.

Hertha BSC Köln 12. Gibt es eine kölsche Antwort? So halb: Adamyan macht Tempo auf der linken Außenbahn und zieht mit enger Ballführung auch bis in den Sechzehner durch. Auf den letzten Metern will es der Kölner aber zu schön machen und wird nach einem weiteren Haken nur abgeblockt.

Hoffenheim Wolfsburg 14. Gelbe Karte für Sebastiaan Bornauw (VfL Wolfsburg)

Rutter geht im Eins gegen Eins auf den Wolfsburger zu und versucht in den Sechzehner zu marschieren. Bornauw steigt dem Angeifer voll auf den Fuß und sieht dafür natürlich die Gelbe Karte.

Hoffenheim Wolfsburg 13. Das Kapitel "Omar Marmoush" ist nun dann auch geschrieben für dieses Match. Der Offensivmann muss nun endgültig raus und wird durch Svanberg ersetzt.

Augsburg Bochum 12. Augsburg überlässt dem VfL in dieser Phase die Spielkontrolle und setzt aufs schnelle Umschaltspiel. Bei Ballgewinn machen sich die zwei Angreifer sofort in die gegnerische Hälfte auf und fordern das schnelle Zuspiel. Meistens fehlt es jedoch an der Genauigkeit.

Werder Leipzig 11. Das Rose-Team hält den Schwerpunkt des Geschehens tief in der Bremer Hälfte und tastet den gegnerischen Abwehrverbund nach Lücken ab. In den Kombinationen mangelt es noch an Geschwindigkeit, um in abschlussreifen Positionen aufzutauchen.

Leverkusen Stuttgart 11. Auf einmal gbt es die erste gute Chance für Bayer 04! Rechts kann Frimpong hinter die Kette geschickt werden und den Ball rechts an den Sechzehner tragen. Seine Hereingabe findet Adli ein bisschen Rücken, weshalb der Franzose aus fünf Metern nur rechts vorbei schießen kann. Vielleicht hat Frimpong da eher auf Bakker geschaut, der am zweiten Pfosten lauerte.

Hoffenheim Wolfsburg 12. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Mattias Svanberg

Hoffenheim Wolfsburg 12. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Omar Marmoush

Hoffenheim Wolfsburg 9. Nach einem weiteren Zweikampf mit Vogt bleibt Marmoush erneut liegen und zeigt erneut an, dass es vielleicht nicht weiter geht. Weil unterdessen fußballerisch auf dem Platz nicht allzu viel passiert, lässt sich die Lage beim Wolfsburger Offensivspieler auch in Ruhe beobachten.

Leverkusen Stuttgart 10. Bislang will noch kein Tempo in die Begegnung kommen. Beide Teams agieren äußerst vorsichtig.

Hertha BSC Köln 9. Tooor für Hertha BSC, 1:0 durch Wilfried Kanga

Flanke, Kopfball, Tor! Die Kölner schlafen bei einem Einwurf auf der linken Seite und lassen Plattenhardt zu viel Zeit zum Flanken. In der Mitte läuft Kanga danach in Position und köpft den Ball aus kurzer Distanz ins Netz!

Hertha BSC Köln 8. Beide Teams tasten sich erstmal ab. Nach der längeren Ballbesitzphase der Gastgeber geht nun auch beim Effzeh die Ballbesitz-Statistik nach oben.

Augsburg Bochum 9. Die Bochumer haben zu Beginn einige Schwierigkeiten in die Partie zu kommen. Nach Ballgewinn wirken die Gäste nervös und machen häufig kleinere Fehler.

Hoffenheim Wolfsburg 7. Marmoush ist nach kurzer Behandlungspause wieder auf dem Rasen, läuft aber nicht unbedingt rund. Es bleibt sehr fraglich, ob es für ihn weitergehen kann.

Werder Leipzig 8. In den Nachwehen der zweiten Gästeecke probiert sich Szoboszlai aus halblinken 23 Metern mit einem rechten Spannschuss. Wegen starker Rücklage rauscht der Ball im hohen Bogen über den Heimkasten hinweg.

Augsburg Bochum 7. Nach einem missglückten Freistoß der Bochumer kann der FCA kontern. Die Kugel kommt dabei zu Niederlechner, der zwei Verteidiger vor sich hat. Der Augsburger nimmt Tempo auf, bleibt jedoch an der Mittellinie an Danilo Soares hängen.

Hoffenheim Wolfsburg 6. Nach einem Zweikampf mit Vogt bleibt Marmoush mit schmerzendem Rücken liegen. Sollte der Ägypter ausfallen, wäre das sehr schlecht für die Wölfe, denn Marmoush zeigte sich in den letzten Wochen sehr formstark.

Leverkusen Stuttgart 7. Vagnoman startet mal tief, wird mit einem langen Pass bedient. Sein Pass von der Grundlinie rollt aber geradewegs zum Gegner.

Werder Leipzig 6. Durch einen Doppelpass mit Nkunku gelangt Forsberg auf der linken Strafraumseite in die Tiefe. Stark verhindert auf Kosten einer Ecke im letzten Moment, dass der Schwede aus guter Lage abziehen kann. Die Hereingabe von der linken Fahne ist harmlos.

Leverkusen Stuttgart 6. In den letzten Spielen war schon zu beobachten, dass Leverkusen eher aufs Umschaltspiel setzt, statt über Ballbesitz zu kommen. So darf Stuttgart hier ebenfalls die Kugel von einer Seite zur anderen schieben. Eine Lücke findet der VfB noch nicht.

Hertha BSC Köln 5. In der Anfangsphase ist das Leder erstmal bei der Alten Dame. Die Berliner lassen den Ball dabei auch gut laufen, sind bisher aber nur selten in der gegnerische Zone unterwegs.

Augsburg Bochum 5. Bei den Gastgebern zeichnet sich im System ein 4-4-2 ab. Niederlechner und Berisha übernehmen die Doppelspitze. Iago kommt über die linke Seite, Rexhbeçaj geht auf die Sechs und Uduokhai agiert als Linksverteidiger.

Werder Leipzig 4. Nach Haïdaras Ballverlust im defensiven Zentrum spielt Groß schnell zu Ducksch an die halbrechte Sechzehnerkante. Der Angreifer wird durch Gvardiol von einem ersten Schuss abgehalten.

Leverkusen Stuttgart 4. Schon zwei, drei Male hat Stuttgart den Ball nahe der Mittellinie verloren. Die schnellen Konter der Werkself verpuffen aber bereits im Ansatz, weil sie zu ungenau kombinieren.

Hoffenheim Wolfsburg 4. Die erste Torchance der Partie geht auf das Konto der TSG. Nach einer Flanke von Rutter kommt Baumgartner per Kopf an die Kugel. Casteels ist gegen den Kopfball jedoch zur Stelle und pariert sicher.

Hertha BSC Köln 2. Schwungvoller Beginn! Die Hausherren starten zunächst stürmisch, verlieren den Ball jedoch im Rückraum vor dem Effzeh-Tor. Danach kontern die Kölner und bringen via Duda eine erste Flanke in den Sechzehner. Hertha-Schlussmann Christensen fängt den Ball sicher ab.

Augsburg Bochum 3. Und es sind auch die Hausherren, die zu einem ersten Abschluss kommen. Demirović macht tief in der Hälfte von Bochum die Kugel auf der rechten Seite fest. Er bedient Niederlechner im Zentrum mit einer Hereingabe. Der Angreifer, der in Berlin noch einen Doppelpass verzeichnen konnte, bringt den Kopfball aus elf Metern aber viel zu schwach auf den Kasten.

Hertha BSC Köln 1. Und jetzt rollt der Ball im Olympiastadion - zum letzten Mal im Jahr 2022. Die Herthaner stoßen an und spielen klassisch in Blau-Weiß. Köln gastiert ebenfalls im bekannten roten Trikot.

Leverkusen Stuttgart 2. Die Partie startet ruhig. Leverkusen baut die Partie von hinten auf.

Werder Leipzig 1. Bremen gegen Leipzig – Durchgang eins am Osterdeich ist eröffnet!

Werder Leipzig 1. Spielbeginn

Hertha BSC Köln 1. Spielbeginn

Augsburg Bochum 1. Der FCA beginnt und schlägt einen weiten Pass auf die linke Seite. Direkt rücken sie nach und versuchen die Bochumer in die eigene Hälfte zu drücken.

Hoffenheim Wolfsburg 1. Auf geht's! Die Hausherren aus Hoffenheim agieren im gewohnt blauen Dress, Wolfsburg ist ebenfalls traditionell unterwegs und zwar in Grün.

Leverkusen Stuttgart 1. Spielbeginn

Augsburg Bochum 1. Spielbeginn

Hoffenheim Wolfsburg 1. Spielbeginn

Werder Leipzig Mit leichter Verzögerung haben die Mannschaften vor ausverkauften Rängen den Rasen betreten.

Augsburg Bochum Dr. Felix Brych wird die Partie heute leiten und führt die Protagonisten aufs Feld in der WWK Arena. Es geht um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Es wird ein kämpferisches und intensives Spiel und hoffentlich unterhaltsame 90 Minuten.

Leverkusen Stuttgart Seite an Seite treten die Mannschaften hinaus auf den Rasen der BayArena. Es dauert nicht mehr lange.

Hertha BSC Köln Auch bei der Alten Dame gibt es zwei Änderungen: Im Sturm spielt Kanga für Selke und dazu sitzt Serdar etwas überraschend nur auf der Bank. Für ihn darf Šunjić ran.

Hoffenheim Wolfsburg Die Gäste müssen derweil auf Jonas Wind verzichten. Sein Ausfall bringt die einzige Änderung in der Startelf mit sich. Für den Angreifer kommt Abwehrspieler Kilian Fischer und so wird es wohl auch eine Systemänderung bei der Mannschaft von Niko Kovac geben.

Augsburg Bochum Die letzte Begegnung zwischen den beiden ging mit 0:2 an die Augsburger in Bochum. Torschützen damals waren Gregoritsch und Hahn. Heute werden die Karten wieder neu gemischt und es wird sich zeigen, wer im Kellerduell die Punkte einsacken kann.

Leverkusen Stuttgart Florian Badstübner hat die Ehre, diese Partie zu pfeifen. In seinem 29. Bundesliga-Einsatz erhält der 31-jährige Windsbacher Unterstützung von den Linienrichtern Markus Schiller und Christian Leicher.

Augsburg Bochum Die Bochumer hingegen haben lediglich eine Veränderung vorgenommen. Reis bringt heute Stafylidis von Beginn an. Dafür rückt Stöger eine Position nach vorne und Förster bleibt erstmal draußen.

Hertha BSC Köln Zum Abschluss der Englischen Woche nimmt Kölns Coach Baumgart zwei personelle Änderungen vor: Duda und Hübers sind neu in der Effzeh-Startelf und ersetzen Huseinbašić sowie Soldo.

Augsburg Bochum Ein Blick auf die Aufstellungen zeigt, dass Maaßen die Startformation auf drei Positionen verändert. Berisha war Anfangs fraglich, hat es jedoch in die Startelf geschafft. Auch Oxford ist nach überstandener Verletzung wieder dabei. Zudem rücken Uduokhai und Gruezo in die Anfangsformation. Bauer, Baumgartlinger und Vargas sitzen dafür zunächst auf der Bank.

Hoffenheim Wolfsburg Unter der Woche hatte Heidenheim beim 2:4 gegen Frankfurt eine schwache erste Halbzeit gespielt. Zur Pause hatte es dort drei Wechsel gegeben. Akpoguma, Stiller und Skov kamen für Kaderabek, Quaresma und Damar. Genau diese drei Wechsel nimmt Andre Breitenreiter auch heute in seiner Startelf vor.

Leverkusen Stuttgart In der vergangenen Saison feierte Leverkusen zwei souveräne Siege gegen Stuttgart. Im Hinspiel siegten die Rheinländer mit 1:3 in der Mercedes-Benz-Arena. Noch torreicher wurde es im Rückspiel, als die Werkself mit 4:2 die Oberhand behielt.

Werder Leipzig Bei den Sachsen, die die jüngsten vier Bundesligavergleiche mit den Grün-Weißen allesamt für sich entschieden und das DFB-Pokal-Halbfinale 2021 an der Weser nach Verlängerung gewannen, hat Trainer Marco Rose im Vergleich zum 3:1-Heimsieg gegen den SC Freiburg vier personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Simakan (Rückenbeschwerden), Halstenberg, Olmo und Kampl (allesamt auf der Bank) beginnen Raum, Henrichs, Haïdara und Forsberg.

Augsburg Bochum Maaßen hingegen warnte vor den Bochumern und vor Punktverlusten im heimischen Stadion: „Bochum will uns reinziehen. Natürlich geht es darum, dieses Spiel zu gewinnen.“ Trotzdem traut er seiner Mannschaft viel zu und erkennt den Siegeswillen. „Wir spielen Zuhause und wollen gewinnen. Das merkt man den Jungs auch an.“, erklärte er vor dem letzten Heimspiel in diesem Jahr.

Leverkusen Stuttgart Michael Wimmer muss ein Quartett schwerwiegender Ausfälle hinnehmen. Wataru Endo (Gehirnerschütterung), Konstantinos Mavropanos (Gelbsperre), Borna Sosa (Pferdekuss) und Silas Katompa Mvumpa (Zerrung) fallen nach dem Sieg gegen die Hertha aus. Dazu wird Lilian Egloff erstmal nur auf der Bank sitzen. Immerhin steht Chris Führich dafür wieder zur Verfügung. Gemeinsam mit Josha Vagnoman, Dan-Axel Zagadou, Enzo Millot und Atakan Karazor versucht er, die Ausfälle zu kompensieren.

Hoffenheim Wolfsburg Ganz anders ist die Gemütslage beim VfL Wolfsburg. Die Niedersachsen starteten nämlich nicht gut in die Saison, sind aber mittlerweile in bestechender Form. Das bestätigten die Wölfe zuletzt gegen den BVB, den man mit 2:0 wieder nach Hause schickte. Für die mittlerweile schon neuntplatzierten Gäste gilt es heute ein letztes Mal in diesem Jahr ihre Form zu bestätigen, um vor dem Winter endgültig den Anschluss an das internationale Geschäft herzustellen.

Hertha BSC Köln Ebenfalls mit Druck geht auch der Effzeh in den Jahresabschluss. Die Kölner warten seit vier Spielen auf ihren nächsten Sieg und sind in der Tabelle mit Platz zwölf mittlerweile ins untere Mittelfeld abgerutscht. Das obligatorische Karnevals-Training am 11.11 fiel aufgrund der sportlichen Krise der Kölner daher gestern aus. Statt Kostümen gab’s am Geißbockheim nur Anweisungen: „Wir müssen tabellarisch stabil bleiben und bei der Hertha Punkte holen“, forderte Effzeh-Coach Steffen Baumgart.

Werder Leipzig Auf Seiten der Hanseaten, die drei ihrer fünf Saisonpleiten vor eigenem Publikum kassierten und die als einziger Klub in der oberen Tabellenhälfte eine negative Tordifferenz haben (-1), stellt Coach Ole Werner nach der 1:6-Auswärtsniederlage beim FC Bayern München dreimal um. Stark, Schmid und WM-Fahrer Füllkrug nehmen die Plätze von Veljković (Achillessehnenprobleme), Gruev (krank) und Burke (Bank) ein.

Augsburg Bochum „Wir haben in unseren Heimspielen dreimal klar gezeigt, wo unsere Stärken liegen.“, betonte Letsch im Vorlauf der Partie. In Bezug auf den Gegner macht er sich auf ein schwieriges Spiel gefasst: „Augsburg wird mit vielen langen Bällen operieren und wir müssen auf zweite Bälle gehen. Darauf müssen wir uns einstellen. Ich erwarte ein zweikampfbetontes Spiel, vergleichbar mit der Partie gegen Union.“ Trotzdem ist er guter Dinge. „Wenn wir uns darauf einstellen, haben wir gute Chancen, erfolgreich zu sein.“, untermauerte er die Aussichten seines Teams in Augsburg.

Leverkusen Stuttgart Dreimal wechselt Xabi Alonso im Vergleich zum Sieg über Köln. Robert Andrich fehlt mit einer Gelbsperre. Dazu sitzen Callum Hudson-Odoi und Adam Hložek vorerst nur auf der Bank. Ersetzt wird das Trio von Kerem Demirbay, Nadiem Amiri und Amine Adli. Verletzungsbedingt fehlen Patrik Schick, Sardar Azmoun und Florian Wirtz weiterhin im Aufgebot.

Hoffenheim Wolfsburg Nach einem sehr ordentlichen Saisonstart ist bei den Hausherren immer mehr Tristesse eingekehrt. Zuletzt blieb das Team von Andre Breitenreiter in vier Spielen in Folge ohne Sieg und holte aus den letzten acht Partien nur sechs Punkte. Damit rutschten die Kraichgauer mittlerweile auf den zehnten Platz zurück. Das Ziel ist natürlich aus diesem heute einen einstelligen Rang zu machen, um in der oberen Tabellenhälfte zu überwintern.

Leverkusen Stuttgart Von den Abstiegsrängen will sich auch der VfB Stuttgart weiter entfernen. Mit drei Siegen aus den letzten fünf Ligaspielen haben sich die Schwaben nicht nur auf den 15. Platz gekämpft, sondern auch gute Argumente für eine Weiterbeschäftigung von Interimstrainer Michael Wimmer gesammelt. Der Trainer dürfte heute auf den Job als Chefcoach schielen. Gleichzeitig könnte der VfB den Abstiesgrängen mit einem Sieg auf sechs Punkte davonziehen, was für die Fans der Cannstatter im Vordergrund stehen dürfte.

Augsburg Bochum Auf dem Papier dürfte den Augsburgern die Begegnung mit Bochum daher ganz gelegen kommen. Der VfL befindet sich auf dem vorletzten Tabellenplatz und steckt mitten im Abstiegskampf. Mit null Punkten aus sieben Auswärtsspielen kommen die Bochumer als heimschwächste Mannschaft in die bayerische Großstadt. Zu unterschätzen sind die Gäste heute jedoch nicht. Unter dem neuen Trainer, Thomas Letsch, holten die Bochumer neun ihrer zehn Punkte und konnten am vergangenen Spieltag einen Sieg gegen Borussia Mönchengladbach erzielen. Mit diesem Selbstbewusstsein im Rücken kommt der VfL in die Fuggerstadt und möchte sich für die zweite Saisonhälfte eine komfortable Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt erkämpfen.

Werder Leipzig Der RB Leipzig hat mit der Verpflichtung von Tedesco-Nachfolger Marco Rose ebenfalls eine Kehrtwende hingelegt und sich dem Erreichen der hohen Saisonziele wieder angenähert. Während in der Champions League der Einzug in die K.o.-Phase geschafft wurde, holten die Roten Bullen in der Bundesliga seit Anfang Oktober 17 von 21 Punkten und haben noch die Chance, in den Königsklassenrängen zu überwintern. Unter der Woche schlugen sie den SC Freiburg verdientermaßen mit 3:1.

Werder Leipzig Der SV Werder Bremen steht am Ende eines Kalenderjahres, in dem er eine Wiederauferstehung hingelegt hat. Er ist nicht nur auf direktem Weg in die Bundesliga zurückgekehrt, sondern hat sich auf Anhieb in den einstelligen Tabellenregionen etabliert und scheint nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu bekommen. Nach den beiden knappen Heimsiegen gegen Hertha BSC (1:0) und gegen den FC Schalke 04 (2:1) kann die jüngste 1:6-Auswärtsklatsche beim FC Bayern München als schmerzhafter, aber nicht verheerender Ausrutscher verbucht werden.

Hertha BSC Köln Am letzten Bundesliga-Spieltag vor dem WM-Break geht es für Hertha BSC im Heimspiel gegen den 1. FC Köln nochmal um wichtige Big Points im Tabellenkeller. Nach dem späten „Tiefschlag“ beim 1:2 in Stuttgart will die Alte Dame ihre Niederlagenserie stoppen und nach drei Pleiten in Serie unbedingt wieder punkten: „Wir werden nochmal alles raushauen“, versprach Hertha-Coach Sandro Schwarz. Sollte der erhoffte Befreiungsschlag allerdings ausbleiben, droht den Berlinern ein Abstiegsplatz über die lange Winterpause.

Leverkusen Stuttgart Ist die Krise endlich beendet? Zum ersten Mal in dieser Saison reihte Bayer Leverkusen zuletzt zwei Siege aneinander. Dem fulminanten 5:0 gegen Union Berlin folgte unter der Woche ein 1:2-Erfolg im Rheinderby gegen Köln. Dabei hatte die Werkself allerdings eine Menge Glück, kam nur durch einen abgefälschten Freistoß zum Ausgleich und hatte hinten zweimal Hilfe vom Aluminium. Trotz des Sieges dürfte heute also eine Leistungssteigerung nötig sein, um sich noch weiter von den Abstiegsrängen zu entfernen.

Hoffenheim Wolfsburg Guten Tag und herzlich willkommen zum letzten Bundesliga-Samstag im Jahr 2022. Zur gewohnten Anstoßzeit von 15:30 empfängt heute unter anderem 1899 Hoffenheim die Gäste vom VfL Wolfsburg.

Augsburg Bochum FC Augsburg gegen VfL Bochum bedeutet sich mit dem Blick auf die Tabelle nach unten zu orientieren. Die heutigen Gastgeber Augsburg befinden sich auf dem 14. Tabellenplatz und haben lediglich vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die aktuelle Form spielt den Fuggerstädtern dabei nicht wirklich in die Karten. Seit sechs Ligaspielen warten die Hausherren nunmehr auf einen Sieg. Immerhin gegen Union Berlin, am vergangenen Spieltag, erkämpfte sich die Mannschaft unter der Leitung von Enrico Maaßen einen wichtigen Punkt. Heute gilt es gegen die Bochumer ebenfalls zu punkten, um sich vor der Winterpause von den ganz gefährlichen Tabellenplätzen fernzuhalten.

Werder Leipzig Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Der SV Werder Bremen fordert am letzten Spieltag vor der WM-Pause den RB Leipzig heraus. Hanseaten und Sachsen stehen sich ab 15:30 Uhr auf dem Rasen des Wohninvest-Weserstadions gegenüber.

Augsburg Bochum Hallo und herzlich willkommen zum 15. Spieltag in der Bundesliga. Am letzten Spieltag diesen Jahres empfängt der FC Augsburg den VfL Bochum zu einem frühem Kellerduell. Zur gewohnten Zeit um 15:30 Uhr rollt der Ball. Pünktlich vor dem Anpfiff geht es los mit dem Liveticker zu dieser Partie.

Hertha BSC Köln Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga! Am letzten Spieltag vor der WM-Pause begegnen sich gleich um 15:30 Uhr Hertha BSC und der 1. FC Köln. Wer geht mit einem Befreiungsschlag in die lange Winterpause?