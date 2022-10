Hoffenheim Bayern 1. Hoffenheim stößt an und schlägt gleich nach vorne. Dort wird der Gegner dann mit viel Aggressivität gejagt. Schon die erste Minute verspricht ein unterhaltsames Spiel.

Leverkusen Wolfsburg 1. Wolfsburg stößt an. Die Kugel rollt. Los geht die wilde Fahrt!

Augsburg Leipzig 1. Der Ball rollt in der Fuggerstadt. Schiri Sascha Stegemann pfeift das Match an und der FCA stößt an. Die Hausherren tragen heute rote Trikots und Leipzig gastiert ganz in Schwarz.

Freiburg Werder 1. Keitel bekommt den Ball von Kübler ins Gesicht. Er muss sich kurz berappeln, kann aber ohne Behandlung weitermachen.

Dortmund Stuttgart 2. Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Jude Bellingham

Der BVB reißt schon nach 90 Sekunden die Führung an sich!

Leverkusen Wolfsburg 1. Spielbeginn

Freiburg Werder 1. Spielbeginn

Augsburg Leipzig 1. Spielbeginn

Dortmund Stuttgart 1. Dortmund gegen Stuttgart – Durchgang eins im Signal-Iduna-Park ist eröffnet!

Hoffenheim Bayern 1. Spielbeginn

Dortmund Stuttgart 1. Spielbeginn

Leverkusen Wolfsburg Mit Verkündung der Mannschaftsaufstellung treten die Teams hinaus auf den Rasen der BayArena. Es dauert nicht mehr lange.

Dortmund Stuttgart Vor wenigen Momenten haben die 22 Hauptdarsteller den Rasen betreten.

Leverkusen Wolfsburg Mit Dr. Felix Brych übernimmt ein namhafter und international erfahrener Schiedsrichter die Leitung der Partie. Unterstützt wird er von den Linienassistenten Mark Borsch und Stefan Lupp.

Hoffenheim Bayern Für Juian Nagelsman ist es bei seiner Rückkehr nach Sinsheim "kein normales Spiel" nachdem er hier "mit den Mitarbeitern viele Erfahrungen das erste Mal erleben durfte".

Hoffenheim Bayern André Breitenreiter möchte das Spiel mit seinen Hoffenheimern "mit Selbstvertrauen und auch sehr viel Mut" angehen. Er sei sehr gespannt auf das Duell mit dem Rekordmeister.

Hoffenheim Bayern Auch bei der TSG gibt es nach dem 5:1 im Pokal nur einen Wechsel. Kevin Vogt ist mit Gelbsperre nicht spielberechtigt und wird durch Akpoguma vertreten.

Hoffenheim Bayern Beim FCB fehlt Neuer weiterhin im Tor, sodass erneut Ulreich zwischen den Pfosten stehen wird. Der einzige Wechsel in der Startelf ist Coman, der statt starten darf. Thomas Müller fällt mit einem Infekt aus.

Leverkusen Wolfsburg Vor 46 Jahren trafen Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg erstmals aufeinander. Damals siegte Bayer 04 in Niedersachsen mit 0:1. Ähnlich lief es auch in der vergangenen Saison, als Leverkusen drei Punkte aus Wolfsburg entführte. Das letzte Heimspiel verlor die Werkself allerdings gegen den VfL mit 0:2.

Freiburg Werder Ole Werner tauscht im Vergleich zum Ausscheiden im Pokal auf drei Positionen. Buchanan startet für Veljković, der muskuläre Probleme hat, in der Dreierkette. Stark fällt mit einer Fußprellung aus. Er wird durch Kapitän Friedl ersetzt, der gegen Paderborn fehlte. Außerdem ist Ducksch, nachdem er aus disziplinarischen Gründen im Pokal nicht dabei war, wieder zurück. Er verdrängt Burke auf die Bank.

Freiburg Werder Im Pokal hat Christian Streich kräftig rotiert. Deshalb gibt es im Vergleich zum Spiel gegen St. Pauli heute sieben Änderungen in der Startelf. Atubolu, Schlotterbeck, Eggestein, Weißhaupt, Doan, Joeng und Petersen rücken auf die Bank. Dafür starten Flekken, Lienhart, Sildillia, Höfler, Kyereh, Grifo und Gregoritsch.

Leverkusen Wolfsburg In der Offensive wechselt Niko Kovač und bringt immerhin drei Neue aufs Feld im Vergleich zum Sieg über Braunschweig. Mattias Svanberg, Lukas Nmecha und der angeschlagene Patrick Wimmer fehlen im Aufgebot. Dafür beginnen Felix Nmecha, Kevin Paredes und Omar Marmoush. Der VfL setzt also auf eine U23-Offensive.

Dortmund Stuttgart Bei den Schwaben, die in sechs der letzten sieben Duelle mit dem BVB unterlegen waren und die in der Fremde bei drei Unentschieden erst ein Match verloren, stellt Coach Michael Wimmer nach der 6:0-Cupgala gegen den DSC Arminia Bielefeld sechsmal um. Müller, Anton, Mavropanos, Zagadou, Ahamada und Guirassy nehmen die Plätze von Bredlow, Stenzel (beide erkältet) Ito, Karazor, Führich und Pfeiffer (allesamt auf der Bank) ein.

Hoffenheim Bayern Gerade auswärts läuft es aber noch nicht ganz rund beim Rekordmeister. Der Titelverteidiger könnte die letzten drei Spiele auf fremdem Platz nicht gewinnen. Zuletzt trennte man sich durch den Last-Minute-Ausgleich von Modeste 2:2 vom BVB. Zuvor gab es in der Reihenfolge ein 2:2 in Wolfsburg und ein 0:1 in Augsburg.

Dortmund Stuttgart Auf Seiten der Westfalen, die den jüngsten Vergleich mit den Brustringträgern Anfang April in Bad Cannstatt dank eines Doppelpacks Brandts (12., 71.) mit 2:0 für sich entschieden und deren Torverhältnis von 13:14 das einzig negative der Bundesligaklubs der oberen Tabellenhälfte ist, hat Trainer Edin Terzić im Vergleich zur 2:0-Pokalsieg bei Hannover 96 vier personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Meunier (Jochbeinbruch), Hazard, Can (beide auf der Bank) und Malen (Erkältung) beginnen Hummels, Reyna, Bellingham und Adeyemi.

Augsburg Leipzig Während der FCA heute erneut mit „viel Intensität“ wichtige Big Points für den Klassenerhalt holen will, wollen die kriselnden Roten Bullen hingegen ihre kürzlich gestartete Aufholjagd fortsetzen. Zuletzt holte die Elf von Marco Rose in der Liga sieben Punkte aus drei Spielen und besiegte im Pokal auch den Hamburger SV souverän mit 4:0. „Wir wirken sehr aufmerksam und gierig. Mir gefällt diese Haltung“, sagte Rose zum Lauf seiner Mannschaft.

Leverkusen Wolfsburg Viermal wechselt Xabi Alonso im Vergleich zur bitteren 5:1-Pleite in Frankfurt. Piero Hincapié fehlt gesperrt, während Charles Aránguiz und Patrik Schick mit Waden- beziehungsweise Adduktorenproblemen ausfallen. Außerdem sitzt Paulinho vorerst nur auf der Bank. Ersetzt wird das Quartett von Odilon Kossounou, Kerem Demirbay, Amine Adli und Adam Hložek.

Freiburg Werder In der Liga mussten beide Mannschaften am vergangenen Wochenende eine Niederlage hinnehmen. Bremen verlor nach einem schwachen Auftritt verdient mit 0:2 gegen Mainz 05. Damit baute die Mannschaft von Ole Werner ihre schlechte Heimbilanz weiter aus. Freiburg kam bei hochmotivierten Bayern mit 0:5 unter die Räder. Dabei zeigte Christian Streichs Team gar keine schlechte Leistung. Der Rekordmeister war am Sonntagabend einfach verdammt gut aufgelegt. Bei Freiburg ist also alles in bester Ordnung. Bremen läuft aktuell Gefahr, den Flow des starken Saisonstarts zu verlieren.

Hoffenheim Bayern Dort könnte man theoretisch auf den FC Bayern treffen, der sich mit 5:2 beim FC Augsburg durchsetzte. Am vergangenen Wochenende siegten die Münchner mit 5:0 gegen den SC Freiburg

Hoffenheim Bayern Die Mini-Serie konnten die Kraichgauer aber mit einem souveränen 3:0-Auswärtserfolg beim FC Schalke beenden. Im inoffiziellen Rückspiel im DFB-Pokal am Dienstag ging es dann noch deutlicher aus: Beim 5:1 sicherte sich Hoffenheim das Ticket fürs Achtelfinale.

Leverkusen Wolfsburg Beim VfL ist rund um Niko Kovač etwas Ruhe eingekehrt. Nach einem extrem schwierigen Start und vielen Diskussionen scheinen sich die Wölfe langsam zu finden. Die letzten vier Spiele blieb der VfL ungeschlagen, siegte zweimal und zog dabei mit einem 2:1 im Derby gegen Braunschweig ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Können die Niedersachsen heute weiter nachlegen oder beginnen erneut Diskussionen?

Dortmund Stuttgart Beim VfB Stuttgart hat sich der erhoffte Effekt des Trainerwechsels eingestellt. Unter Michael Wimmer, der die Aufgaben Pellegrino Materazzos übergangsweise übernommen hat, gelang durch das 4:1 gegen den VfL Bochum am letzten Samstag zunächst der erste Sieg in der Bundesliga und der Sprung vom vorletzten auf den 14. Tabellenrang. Unter der Woche schickten die Schwaben dann den desolaten Zweitligisten DSC Arminia Bielefeld mit einer 6:0-Packung auf die Heimreise und schafften es somit ebenfalls in die Runde der letzten 16 des nationalen Cup-Wettbewerbs.

Freiburg Werder Beide Vereine mussten unter der Woche im Pokal über die volle Distanz von 120 Minuten gehen. Jedoch hat der SC Freiburg im Gegensatz zum SV Werder den Mittwochabend mit einem Erfolgserlebnis beendet. Die Breisgauer erzielten durch Michael Gregoritsch in der 119. Minute den 2:1-Siegtreffer gegen den FC St. Pauli. Bremens 3:2 in der 101. Minute gegen den SC Paderborn wurde vom Schiedsrichter nach Rücksprache mit seinen Assistenten zurückgenommen – eine strittige Entscheidung. Die Hanseaten mussten deshalb ins Elfmeterschießen, in dem Leonardo Bittencourt als einziger von zehn Schützen verschoss. Paderborn zog ins Achtelfinale ein.

Hoffenheim Bayern Die Hoffenheimer haben ihre letzten beiden Heimspiele aber nicht gewinnen können. Am Beginn der Drei-Spiele-Sieglos-Serie trennte man sich torlos vom SC Freiburg, es folgte vor zwei Wochen ein 1:2 gegen Werder Bremen.

Leverkusen Wolfsburg Ist der Trainereffekt schon wieder verpufft? Zum Amtsantritt holte Xabi Alonso ein überzeugendes 4:0 gegen Schalke 04, ließ allerdings zwei Niederlagen gegen den FC Porto und Eintracht Frankfurt folgen. Schlimmer noch: In den zwei Spielen verzeichnete Leverkusen eine Tordifferenz von 1:8! In einem offenen Brief wandten sich die Fans an Team und Geschäftsführung, wobei sie offiziell den Abstiegskampf ausriefen, entsprechend steht Bayer 04 schon wieder mächtig unter Druck.

Dortmund Stuttgart Borussia Dortmund schleppt sich dieser Tage durch den engen Terminkalender. Hatte das spät erreichte 2:2-Heimremis gegen den FC Bayern München Anlass zu einem dauerhaften Stimmungsumschwung gegeben, verpassten die Schwarz-Gelben in der Champions League das vorzeitige Weiterkommen, musste sich in der Bundesliga Spitzenreiter 1. FC Union Berlin geschlagen geben (0:2) und zogen im DFB-Pokal mit einem äußerst wackeligen Auftritt bei Hannover 96, der nur dank einer ordentlichen Dusel zu einem 2:0-Erfolg führte, in das Achtelfinale ein.

Augsburg Leipzig Im großen Pokal-Duell gegen die Bayern überraschte der FC Augsburg trotz einer 2:5-Niederlage mit einer engagierten Leistung und schnupperte in der 1. Halbzeit sogar an der großen Überraschung. Keine 72 Stunden nach dem Pokalaus geht es für die Fuggerstädter nun mit dem Alltag Bundesliga weiter. Auf dem Programm steht dabei ein Heimspiel gegen die formstarken Leipziger und die Chance auf drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

Hoffenheim Bayern Man kann mit Berechtigung von einem Spitzenspiel sprechen, wenn der Tabellen-Fünfte den Zweiten empfängt. Der Rückstand der TSG auf die Bayern beträgt nur zwei Zähler, mit einem Heimsieg wären die Gastgeber also vorbeigezogen.

Dortmund Stuttgart Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Borussia Dortmund empfängt am 11. Spieltag den VfB Stuttgart. Schwarz-Gelbe und Brustringträger stehen sich ab 15:30 Uhr auf dem Rasen des Signal-Iduna-Parks gegenüber.

Hoffenheim Bayern Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Bundesliga-Partie zwischen 1899 Hoffenheim und dem FC Bayern München. Angestoßen wird traditionell um 15:30 Uhr.

Freiburg Werder Hallo und herzlich willkommen zum 11. Spieltag der Bundesliga. Heute um 15:30 Uhr empfängt der SC Freiburg den SV Werder Bremen.

Leverkusen Wolfsburg Herzlich willkommen zum traditionsreichsten Werksduell der Bundesliga! Um 15:30 Uhr empfängt Bayer Leverkusen den VfL Wolfsburg. Viel Spaß!