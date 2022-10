Werder Mainz 26. Ducksch bringt eine Freistoß aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum. Stark kommt in der Mitte mit dem Kopf an den Ball. Er bringt den Abschluss aber nicht aufs Tor.

Frankfurt Leverkusen 29. Wieder schnuppert die Eintracht an der Führung! Dabei ist erneut ein Steckpass von Jesper Lindstrøm auf Randal Kolo Muani der Ausgangspunkt. Aus halblinken acht Metern scheitert der Franzose aber am herausstürmenden Lukáš Hrádecký.

Werder Mainz 25. Die Hausherren gehen bisher etwas fahrlässig mit den großen Räumen um, die sich ihnen immer wieder bieten. Einige Chancen kamen aufgrund von ungenauen Zuspielen nicht zustande.

Stuttgart Bochum 29. Tooor für VfL Bochum, 2:1 durch Simon Zoller



Wolfsburg M'gladbach 28. In Ballbesitz rücken die Gäste ziemlich vorsichtig nach, wollen sich auf keinen Fall einn Gegentor per Konter einfangen. Da Wolfsburg momentan recht ideenlos im Angriff ist, kommt der Unterhaltungswert in der Volkswagen-Arena nach einer knappen halben Stunde überschaubar daher.

Stuttgart Bochum 28. Danilo Soares schiebt den Ball quer zu Hofmann herüber, der wiederum ablegt auf Stöger. Der Schuss vom Österreicher wird geblockt.

Frankfurt Leverkusen 27. Die Hausherren fordern einen Elfmeter! Jesper Lindstrøm setzt Randal Kolo Muani in Szene, der allerdings bereits vor dem Zweikampf mit Piero Hincapié zu Fall kommt – Schiedsrichter Frank Willenborg lässt die Partie zurecht weiterlaufen.

Stuttgart Bochum 27. Sowohl eine Flanke von Holtmann als auch ein Eckball kurz darauf sind ungefährlich. Ein paar Sekunden nach der Standardsituation kommt Stöger zum Volleyschuss aus großer Distanz, der saust weit über das von Müller behütete Tor.

Werder Mainz 23. Schmid bringt von der linken Strafraumecke eine gute Flanke auf den zweiten Pfosten. Ducksch kommt eingelaufen, erreicht den Ball aber nicht ganz.

Frankfurt Leverkusen 26. Frankfurt überlässt den Gästen aus Leverkusen seit einigen Minuten mehr Spielanteile. Patrik Schick und Jeremie Frimpong rennen sich aber auf der rechten Seite fest.

Werder Mainz 23. Bremen hat bisher 69 Prozent Ballbesitz. Mainz steht teilweise sehr tief.

Stuttgart Bochum 26. Das haben sie zu einem gewissen Teil aber auch dem Kontrahenten zu verdanken. Denn die Westdeutschen sind im eigenen Defensivverbund bis dato enorm fehleranfällig und lassen zu große Räume zu.

Werder Mainz 21. Ein langer Ball aus dem linken Halbfeld landet fast auf dem Kopf von Füllkrug. Der Stürmer kommt aber nicht ganz ran. Zentner fängt die Kugel.

Stuttgart Bochum 24. Bisher läuft dieser Nachmittag ganz zum Geschmack der Stuttgarter. Bei den zwei besten Chancen zeigen sie sich eiskalt und liegen früh mit 2:0 in Front.

Wolfsburg M'gladbach 25. Otávio schlägt von seinem linken Flügel etliche hohe Bälle in den Sechzehner der Gäste, leitet damit aber noch keine gefährlichen Abschlüsse der Kollegen Lukas Nmecha und Co. ein.

Frankfurt Leverkusen 23. Nicht ungefährlich! Eine Hereingabe von Tuta erwischt Piero Hincapié im Zentrum mit dem Schienbein. Rund einen Metern kullert der Ball links neben dem Gehäuse von Lukáš Hrádecký entlang.

Werder Mainz 18. Nächster Abschluss für Bremen. Schmid legt von rechts flach auf Füllkrug, der von der Strafraumgrenze abzieht. Er trifft den Ball aber nicht richtig. Sein Schuss geht einige Meter links am Tor vorbei.

Wolfsburg M'gladbach 22. Die Niedersachsen attackieren den gegnerischen Aufbau weiterhin früh, laufen mittlerweile aber häufiger hinterher. Das Führungstor lässt das Selbstvertrauen bei den auswärts noch sieglosen Fohlen deutlich anwachsen.

Frankfurt Leverkusen 21. Jeremie Frimpong tankt sich im Dribbling auf dem rechten Flügel durch und legt die Kugel in die Rückraum zu Moussa Diaby ab. Dessen Abschluss wird geblockt.

Werder Mainz 17. Bremen hat in dieser Anfangsphase die Spielkontrolle. Nach wilden ersten Minuten haben sich die Hausherren stabilisiert. Mainz läuft hauptsächlich hinterher.

Stuttgart Bochum 22. Tooor für VfB Stuttgart, 2:0 durch Naouirou Ahamada

Zwei zu null, die Mercedes-Benz-Arena jubelt! Bei einem hohen Schlag in den Lauf von Pfeiffer kommt Bochums Keeper Riemann heraus, warum denn das? Ohne Druck, denn ein paar Meter vor dem Strafraum wären sonst seine Verteidiger im Duell mit Pfeiffer gewesen. Er köpft die Kugel vor die Füße von Silas, der aufgrund eines technischen Fehlers nicht sofort ins leere Tor einschießen kann. Stattdessen lässt er einen Bochumer stehen und legt herüber zu Ahamada, der durch die unsortierte VfL-Defensive bis etwa zum Elfmeterpunkt laufen kann und die Kugel von dort aus ins linke Toreck legt - am wieder im Tor stehenden Riemann vorbei.

Stuttgart Bochum 21. Klasse Aktion von Enzo Millot! Der Debütant spielt bislang stark auf, setzt sich links an der Grundlinie durch und lässt sich in engem Raum die Kugel auf den rechten Fuß legen. Der Schuss ist harmlos.

Frankfurt Leverkusen 20. Jetzt nähert sich Bayer wenigstens mal zaghaft an: Moussa Diaby leitet einen weiten Schlag von Mitchel Bakker ganz fein mit der Hacke zu Paulinho weiter, der schließlich an der linken Grundlinie von Kristijan Jakić abgedrängt wird.

Stuttgart Bochum 20. Simon Zollers Kopfball wird abgefälscht, was Dingert übersieht. So gibt es statt Eckball für die Bochumer Abstoß für den VfB.

Stuttgart Bochum 19. Nun ist es Stöger, der Ahamada die Beine wegzieht. Auch dies hätte eine Gelbe Karte nach sich ziehen können. Der VfL fährt eine enorm harte Gangart. Wenn sie das 90 Minuten so durchziehen, werden sie wohl kaum mit elf Mann das Spiel beenden.

Wolfsburg M'gladbach 19. Van de Ven rettet in höchster Not, indem er grätschend einen Querpass Hofmanns abfängt, den Thuram nur noch hätte einschieben müssen. Eine Abseitsstellung in der Entstehung hätte einem Treffer aber ohnehin entgegen gestanden.

Frankfurt Leverkusen 18. Im eigenen Spielaufbau hat Leverkusen große Schwierigkeiten mit der Wucht und Entschlossenheit der Eintracht, die dadurch immer wieder schnelle Fehler erzwingt. Offensiv konnte sich die Mannschaft von Xabi Alonso deswegen noch gar nicht präsentieren.

Werder Mainz 14. Für Werder tun sich im Konter immer wieder riesige Räume auf. Mainz muss bei eigenen Ballverlusten besser absichern.

Werder Mainz 12. Werder beinahe mit dem 1:0. Schmid läuft im Konter auf die Abwehrkette zu. Dann spielt er nach links zu Ducksch, der komplett auf die andere Seite zu seinem Sturmpartner rüberspielt. Füllkrug müsste selbst aufs Tor schießen, will aber nochmal auf Weiser querlegen. Ein Verteidiger blockt den Ball.

Stuttgart Bochum 16. Gelbe Karte für Philipp Förster (VfL Bochum)

Nachdem Riemann die Kugel aufgenommen habt, wirft er sie ins Seitenaus, denn Borna Sosa liegt immer noch verletzt am Boden. Förster bekommt zu Recht nachträglich Gelb, für Sosa geht es nach kurzer Behandlungspause weiter.

Wolfsburg M'gladbach 16. Beinahe die schnelle Antwort der Niedersachsen! Nach einem flachen Diagonalpass Arnolds an das rechte Strafraumeck hat Lukas Nmecha freie Schussbahn. Sein harter, flacher Versuch mit dem rechten Fuß rauscht knapp an der linken Stange vorbei.

Stuttgart Bochum 16. Nach einem Foul an Borna Sosa im Mittelfeld läuft der Stuttgart-Angriff weiter, Dingert gibt Vorteil. Per Seitenwechsel wird Silas in Szene gesetzt, der die Kugel zurückgibt zu Ahamada. Dessen Linksschuss aus der Distanz wird abgefälscht und damit das Tempo aus dem Abschluss herausgenommen.

Frankfurt Leverkusen 15. Nächste Chance der SGE! Jesper Lindstrøm kommt nach einem frühen Ballgewinn im linken Sechzehner zum Abschluss, verfrachtet das Leder jedoch genau in die Arme von Lukáš Hrádecký.

Stuttgart Bochum 14. Holtmanns Flanke ist knapp zu hoch geschlagen für Hofmann, der in guter Kopfballposition gewesen wäre. Langsam werden die Gäste aus dem Ruhrpott offensiv aktiver.

Wolfsburg M'gladbach 13. Tooor für Bor. Mönchengladbach, 0:1 durch Marcus Thuram

Thuram bringt die Fohlen in Führung! Nachdem sich die Gäste im defensiven Zentrum auf engstem Raum befreit haben, treibt Pléa den Ball in die gegnerische Hälfte und schickt seinen Landsmann auf den linken Flügel. Thuram zieht in den Sechzehner ein und an Lacroix vorbei, um den Ball aus neun Metern mit dem rechten Spann in die halbrechte Ecke zu feuern.

Werder Mainz 9. Plötzlich taucht Ingvartsen frei vor dem Tor auf. Er schießt den Ball daneben und dann geht die Fahne hoch. Der Stürmer stand tief im Abseits.

Frankfurt Leverkusen 13. Frankfurt tritt hier bislang deutlich selbstbewusster als die Gäste auf und kontrolliert zumeist das Geschehen auf dem Rasen.

Wolfsburg M'gladbach 12. Wimmers Ausführung der Premierenecke von der linken Fahne senkt sich am langen Fünfereck. Der aufgerückte van de Ven springt höher als Bensebaini, erwischt den Ball aus fünf Metern aber nur mit dem Hals. Er fliegt klar an der langen Ecke vorbei.

Stuttgart Bochum 13. Förster fährt einen Bochumer Konter auf der rechten Seite, wird aber ziemlich alleingelassen. Mit seiner abgefälschten Flanke von der rechten Außenbahn will er Hofmann finden, doch der VfB klärt.

Werder Mainz 8. Schmid erneut aus der zweiten Reihe. Nach der Ecke landet der zweite Ball beim Österreicher, der die Kugel mit der Brust annimmt und dann volley abzieht. Sein Schuss geht knapp über das Tor.

Frankfurt Leverkusen 11. Gelbe Karte für Robert Andrich (Bayer Leverkusen)

Robert Andrich holt sich für ein hartes Foul an Jesper Lindstrøm die erste Verwarnung des Spiels ab.

Werder Mainz 7. Schmid probiert es mit einem Schuss aus der Distanz. Sein Versuch aus 25 Metern wird von Kohr zur Ecke abgefälscht.

Frankfurt Leverkusen 9. Überragende Rettungsaktion von Piero Hincapié! Mario Götze spielt aus der Zentrale heraus einen perfekten Steilpass auf Randal Kolo Muani, der sich im Alleingang auf den Weg in Richtung Lukáš Hrádecký macht. Im letzten Moment kämpft sich der Bayer-Verteidiger aber zurück in die Szene und verhindert per Grätsche die frühe Führung der SGE.

Wolfsburg M'gladbach 10. Aus heiterem Himmel die erste Chance der Partie! Nach einem Flugball auf die tiefe rechte Außenbahn bewahrt Svanberg den Ball gegen den nachlässigen Elvedi vor der Grundlinie und spitzelt ihn auf den Elfmeterpunkt. Gerhardt nimmt mit dem rechten Innenrist direkt ab und jagt ihn knapp über das Gästetor.

Werder Mainz 6. Das Spiel hat sich jetzt ein wenig beruhigt. Viele Spielunterbrechungen stören den Spielfluss.

Stuttgart Bochum 10. Die erste längere Ballbesitzpassage der Bochumer, die jedoch offensiv bislang harmlos agieren. Schließlich bekommt Waldemar Anton den Fuß von Zoller auf den Knöchel. Schon einige VfL-Fouls in den ersten zehn Minuten.

Werder Mainz 3. Es ist bisher ein wildes Spiel. Schon wieder taucht Lee vor dem Werder-Tor auf. Pieper kommt im letzten Moment mit einer entschlossenen Grätsche dazwischen.

Stuttgart Bochum 8. Die Bochumer begehen auch im Mittelfeld zwei Fouls. Anzeichen dafür, dass die Stuttgarter zumindest bisher oft einen Schritt schneller und etwas wacher sind.

Frankfurt Leverkusen 7. Der erste nennenswerte Abschluss geht auf das Konto der Eintracht! Jonathan Tah klärt eine Flanke von Christopher Lenz unzureichend in die Mitte. Mario Götze lauert an der Strafraumgrenze und schießt das Leder knapp am linken Pfosten vorbei.

Werder Mainz 3. Lee hat die erste gute Chance für Mainz. Der Südkoreaner nimmt den Ball mit der Brust im Strafraum an und schließt dann mit rechts ab. Sein Schuss geht knapp links am Tor vorbei,

Wolfsburg M'gladbach 7. In einer tempoarmen Anfangsphase wird die Fohlenelf allmählich aktiver, sucht aber noch Wege in die Tiefe. Die Hausherren arbeiten sehr konzentriert gegen den Ball.

Werder Mainz 1. Ducksch hat die große Chance. Lee verliert im Mittelfeld den Ball und dann geht es ganz schnell. Füllkrug legt quer auf den aufgerückten Stark, der mit dem ersten Kontakt auf Ducksch durchsteckt. Der Stürmer kommt links im Strafraum völlig frei mit der rechten Innenseite zum Abschluss. Er schießt den Ball aber direkt in die Arme von Zentner.

Frankfurt Leverkusen 6. Jetzt gibt Frank Willenborg die Begegnung wieder frei. Beide Teams tasten sich in der Anfangsphase vorerst ab.

Stuttgart Bochum 6. Erstmals die Bochumer, doch Holtmanns flache Hereingabe wird von Zagadou verteidigt.

Stuttgart Bochum 6. Traumstart für die Hausherren also! Und mit wirklich guten Offensivaktionen und - auch aktuell - viel Ballbesitz geht die knappe Führung bis dato in Ordnung.

Werder Mainz 1. Spielbeginn

Frankfurt Leverkusen 4. Aber: Frank Willenborg unterbricht erstmal die Partie. Im Leverkusener Block wurde Pyrotechnik gezündet, weshalb sich nun eine dichte Rauchwolke über das Spielfeld legt.

Stuttgart Bochum 4. Tooor für VfB Stuttgart, 1:0 durch Silas Katompa Mvumpa

Silas nimmt sich der Sache selbst an. Oben links knallt er die Kugel ins Netz und lässt Manuel Riemann keine Chance.

Wolfsburg M'gladbach 4. Die Kovač-Auswahl gibt in den ersten Momenten mit hohen Ballbesitzwerten den Takt vor und hält den Schwerpunkt des Geschehens in der gegnerischen Hälfte.

Stuttgart Bochum 3. Elfmeter für Stuttgart! Und der ist komplett gerechtfertigt. In toller Einzelaktion lässt Silas seine Gegenspieler aussteigen, schlägt rechts im Sechzehner einen Haken und wird klar von Danilo Soares gefällt.

Frankfurt Leverkusen 3. Sind alle Spieler wach? Oliver Glasner und Xabi Alonso werden es wohl hoffen. Frankfurt und Leverkusen haben in der Anfangsviertelstunde schon jeweils vier Gegentore kassiert, was den Höchstwert aller Bundesligisten entspricht.

Stuttgart Bochum 2. Guter Beginn aus VfB-Sicht: Enzo Millot erobert weit in der gegnerischen Hälfte den Ball und steckt auf Luca Pfeiffer durch, der etwas mutiger sein könnte. Stattdessen schlägt er einen Haken und legt zurück auf Millot, dessen schwach getroffener Linksschuss links ins Toraus fliegt.

Werder Mainz Der Anpfiff in Bremen verzögert sich ein wenig, weil die Mainzer etwas zu lange in der Kabine verweilt haben.

Frankfurt Leverkusen 1. Los geht’s im Deutsche-Bank-Park – als Schiedsrichter wird Frank Willenborg für Ordnung sorgen.

Frankfurt Leverkusen 1. Spielbeginn

Stuttgart Bochum 1. Der Schiedsrichter der Partie, Christian Dingert, pfeift diese an. Der VfB spielt wie gewohnt in weißen Trikots mit rotem Brustring, Bochum läuft in Blau auf.

Wolfsburg M'gladbach 1. Wolfsburg gegen Mönchengladbach – Durchgang eins in der Volkswagen-Arena ist eröffnet!

Wolfsburg M'gladbach 1. Spielbeginn

Stuttgart Bochum 1. Spielbeginn

Stuttgart Bochum Für Thomas Letsch gibt es nach dem 3:0-Sieg gegen Frankfurt keine Gründe, viel an der Startelf zu ändern. Nur Kevin Stöger spielt statt Patrick Osterhage.

Wolfsburg M'gladbach Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Stuttgart Bochum Karazor (fünfte Gelbe Karte) und Guirassy (Gelb-Rote Karte) fehlen beim VfB gesperrt, zudem wird Hiroki Ito auf die Bank verdrängt. Borna Sosa, Startelf-Debütant Enzo Millot und Luca Pfeiffer, auch erst zum zweiten Mal in der Bundesliga-Startelf, laufen an ihrer Stelle auf.

Stuttgart Bochum Nun steht beim aktuell sehr unruhigen VfB auch der Sportdirektor Sven Mislintat unter deutlicher Kritik. Unter anderem Ehrenspielführer Guido Buchwald hat sich im Vorfeld der Partie zu seiner Arbeit geäußert und ihn als Kaderplaner für die aktuelle Krise verantwortlich gemacht. Ein Heimsieg gegen den VfL Bochum soll zumindest vorübergehend für etwas Ruhe sorgen.

Stuttgart Bochum Beim VfB steht im Spiel eins nach Matarazzo heute interimsweise Michael Wimmer an der Seitenlinie. Er muss zunächst Aufbauarbeit leisten. Zwar ist der Ligastart gar nicht so schlecht gelaufen, der VfB kam mit zwischenzeitlich guten Leistungen und starken Punkteteilungen gegen RB Leipzig oder bei Bayern München daher (insgesamt fünf Remis in sechs Spielen), aber blieb eben ohne Sieg. Das blieb in den letzten drei Spielen so - nur erspielten sich die Schwaben nun auch keine Unentschieden mehr.

Stuttgart Bochum Mit mehr Selbstvertrauen reisen wohl die Gäste aus Nordrhein-Westfalen an. Seit dem Trainer-Aus von Thomas Reis lief es etwas besser. Nach sechs Niederlagen in sechs Spielen unter seiner Führung gab es mit Interimscoach Heiko Butscher zumindest einen Punkt gegen den 1. FC Köln. Im ersten Spiel mit dem neuen Trainer Thomas Letsch gerieten die Bochumer bei RB Leipzig dann beim 0:4 unter die Räder. Der Neustart unter ihm schon gelaufen? Nein, der VfL zeigte gegen Eintracht Frankfurt eine beachtliche Reaktion und gewann vor heimischen Fans mit 3:0 gegen die SGE. Diesen Schwung wollen die Bochumer heute selbstverständlich mitnehmen.

Frankfurt Leverkusen Bei den Hausherren verändert Oliver Glasner seine Starfelf im Vergleich zur 2:3-Niederlage gegen Tottenham auf zwei Positionen. Éric Dina-Ebimbe sowie Mario Götze ersetzen Makoto Hasebe und Sebastian Rode. Bei Bayer rutschten nach der Porto-Pleite Edmond Tapsoba, Jeremie Frimpong, Robert Andrich sowie Paulinho für Odilon Kossounou, Kerem Demirbay, Amine Adli und Callum Hudson-Odoi rein.

Stuttgart Bochum Keinen positiven Einfluss auf die bisherige sportliche Leistung hat die Altersstruktur der beiden Teams - jeweils Spitzenwert der Liga. Der VfB hat den jüngsten Kader der Liga, die Bochumer den ältesten. Zwischen dem Durchschnittsalter der beiden Teams liegen mehr als fünf Jahre.

Stuttgart Bochum In der letzten Saison hat es zwischen den beiden Teams zwei Punkteteilungen gegeben, die letzten beiden Zweitliga-Duelle in der Spielzeit 2019/20 entschied der VfB jeweils für sich. Insgesamt haben die Stuttgarter in der jüngeren Vergangenheit den direkten Vergleich dominiert: In diesem Jahrtausend hat Bochum nur zwei der 22 Ligapartien für sich entscheiden können, die Schwaben hingegen 10.

Frankfurt Leverkusen Xabi Alonso will der Werkself schnellstmöglich wieder die nötigen Grundtugenden einhauchen. „Wir müssen zusammenstehen und gemeinsam kämpfen. Wir arbeiten daran, unsere Identität zu finden und den Teamspirit weiter aufzubauen. Wir haben die erste gemeinsame Woche daran gearbeitet uns kennenzulernen“, erklärte der Spanier, der am letzten Spieltag sein Trainer-Debüt in der Bundesliga gegen Schalke (4:0) gewinnen konnte.

Werder Mainz Bo Svensson baut seine Startelf auf zwei Positionen im Vergleich zum 1:1 gegen Leipzig um. Auf der rechte Außenbahn startet Danny da Costa für den am Oberschenkel verletzten Widmer. Außerdem startet Leandro Barreiro für Anthony Caci. Dadurch wird Kohr vermutlich vom Mittelfeld in die Dreierkette rücken.

Werder Mainz Ole Werner nimmt bei Bremen nur einen Wechsel im Vergleich zum Sieg gegen Hoffenheim vor. Der am Oberschenkel verletzte Miloš Veljković wird durch Amos Pieper vertreten.

Wolfsburg M'gladbach Bei der Elf vom Niederrhein, die mit dem 3:1-Auswärtstriumph in der Vorsaison eine 18-jährige Durststrecke am Mittellandkanal beendeten und deren Abwehrspieler mit insgesamt sechs Saisontoren die gefährlichsten der deutschen Eliteklasse sind, stellt Coach Daniel Farke nach dem 5:2-Heimsieg gegen den 1. FC Köln einmal um. Den verletzten Kramer (Einblutung in der Kapsel und Teilruptur im vorderen Außenband des Sprunggelenks) ersetzt Pléa.

Werder Mainz Mainz 05 sorgt in dieser Saison für deutlich weniger Aufsehen. Die Mannschaft von Bo Svensson hat in neun Spielen jeweils dreimal verloren, Unentschieden gespielt und gewonnen. Dadurch stehen die 05er mit 12 Punkten auf Rang 12. Sie sind also im Soll. Jedoch liegt der letzte Sieg bereits einige Wochen zurück. Am 4. September gewann man mit 1:0 gegen Gladbach. Hinzukommt, dass die Torausbeute des FSV ziemlich mager ausfällt. Am 20. August gegen Augsburg wurde das letzte Mal mehr als ein Tor erzielt. Mit neun Toren in neun Spielen haben die Mainzer die zweitschwächste Offensive der Liga. Zum Vergleich: Werder durfte bereits 20-mal jubeln.

Wolfsburg M'gladbach Auf Seiten der Niedersachsen, die sieben ihrer bisherigen neun Saisontore vor eigenem Publikum erzielten und deren eingesetzte Akteure im Durchschnitt genau 25 Jahre jung sind, hat Trainer Niko Kovač im Vergleich zum 1:1-Auswärtsunentschieden beim FC Augsburg zwei personelle Änderungen vorgenommen. Svanberg und Lukas Nmecha verdrängen Felix Nmecha und Marmoush auf die Bank.

Frankfurt Leverkusen Bei den Hausherren sprach Oliver Glasner im Vorfeld über die aktuellen Schwächen der Eintracht. „Ich sehe nicht das Problem, dass wir zu wenige Tore schießen. Wir haben die drittmeisten Treffer der Liga erzielt. Wir müssen eher schauen, weniger Gegentore zu kassieren. Es ist unsere Aufgabe, Lösungen zu finden“, sagte der Österreicher. Da passt es nicht, dass sich Abwehrchef Makoto Hasebe kürzlich auf die Verletztenliste geschrieben hat.

Stuttgart Bochum Es treffen auch die Negativrekordler der Liga aufeinander: Der VfB Stuttgart hat mit seiner Sieglos-Serie einen vereinsinternen Negativrekord zum Ligastart aufgestellt, die Bochumer haben nach dem mit 1:3 verlorenen Straßenbahnderby bei Schalke 04 am sechsten Spieltag den schwächsten Ligastart der Bundesliga-Geschichte hingelegt.

Wolfsburg M'gladbach Borussia Mönchengladbach erlaubte sich zuletzt heftige Leistungsschwankungen. War die Fohlenelf unmittelbar nach dem vereinsfußballfreien Wochenende durch eine katastrophale Anfangsphase überraschenderweise mit 1:5 bei Aufsteiger SV Werder Bremen untergegangen, entschied sie am letzten Sonntag das emotional äußerst bedeutsame Rheinische Derby gegen den 1. FC Köln in der heimischen Hennes-Weisweiler-Allee dank eines starken Offensivauftritts mit 5:2 für sich.

Frankfurt Leverkusen Frühes Gegentor, Elfmeter verschossen, eigener Treffer aberkannt, Chancenwucher und jeder Ball, der auf das Gehäuse von Torhüter Lukáš Hrádecký kam, war drin – der Champions League-Auftritt gegen Porto (0:3) am Mittwoch spiegelte die bisherige Saison der Werkself nahezu perfekt wider. Sollte das Gastspiel in Frankfurt ebenfalls in die Hose gehen, dürfte die Aufbruchsstimmung unter Neu-Trainer Xabi Alonso schnell verflogen sein.

Werder Mainz Bremen ist momentan sehr gut drauf. Die Hanseaten sind mit 10 Punkten und einem Torverhältnis von 10:4 in den vergangenen fünf Spielen das formstärkste Team der Bundesliga. Auf das furiose 5:1 gegen Gladbach vor zwei Wochen folgte am vergangenen Freitag ein glücklicher 2:1-Erfolg gegen ebenfalls formstarke Hoffenheimer, bei dem einmal mehr Niclas Füllkrug den Siegtreffer erzielte. Die Mannschaft von Ole Werner reitet auf einer Welle des Erfolgs. Es wird spannend zu beobachten, wie lange der Aufsteiger dieses Leistungshoch aufrechterhalten kann.

Stuttgart Bochum Die Gemeinsamkeiten des Letzten (Bochum) und des Vorletzten (VfB) sind groß. So gehören die beiden Vereine unter anderem zu den insgesamt vier Bundesligaklubs, die auf der Trainerposition bisher die Reißleine gezogen haben. Der VfL hat die Zusammenarbeit mit Aufstiegsheld Thomas Reis als Reaktion auf die bereits erwähnte Niederlage auf Schalke bei Schalke 04 (1:3) beendet. Für die Stuttgarter ist es Spiel eins nach der Ära Pellegrino Matarazzo!

Wolfsburg M'gladbach Nachdem der VfL Wolfsburg infolge einer 0:2-Auswärtspleite beim 1. FC Union Berlin als Tabellenvorletzter in die Länderspielpause gegangen war, gestaltet er den Oktober bisher erfolgreich, ging doch dem jüngsten 1:1-Unentschieden beim FC Augsburg ein 3:2-Heimsieg gegen den VfL Stuttgart voraus. Die Wölfe müssen in dieser Saisonphase weiterhin hart für jeden einzelnen Zähler arbeiten, scheinen sich aber allmählich aus dem Abstiegssumpf befreien zu können.

Frankfurt Leverkusen Nach einem guten Start, der die Eintracht in die obere Tabellenhälfte gespült hat, wartet Frankfurt nunmehr seit drei Pflichtspielen auf einen Erfolg. Vor allem der enttäuschende Auftritt gegen Bochum (0:3) vor einer Woche drückte in der Mainmetropole auf das Gemüt. Aber: Leverkusen kommt der Mannschaft von Oliver Glasner wohl gerade recht. Die vergangenen vier Heimspiele gegen die Werkself gestalteten die Hessen allesamt siegreich.

Werder Mainz Hallo und herzlich willkommen zum 10. Spieltag der Bundesliga. Heute um 15:30 Uhr empfängt der SV Werder Bremen den 1. FSV Mainz 05.

Stuttgart Bochum Kellerduell im Schwabenland: Der VfB Stuttgart empfängt den VfL Bochum zur Begegnung der Fehlstarter. Zur traditionellen Bundesligazeit um 15:30 Uhr geht es in der Mercedes-Benz-Arena los, hallo und herzlich willkommen!

Frankfurt Leverkusen Hallo und herzlich willkommen zum 10. Spieltag der Bundesliga am Samstagnachmittag! Eintracht Frankfurt will den jüngsten Negativtrend gegen Bayer Leverkusen stoppen. Anstoß im Deutsche-Bank-Park ist um 15:30 Uhr.