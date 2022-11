Darmstadt Fürth 45. Halbzeitfazit:

Nach 45 Minuten steht es zwischen dem SV Darmstadt und der SpVgg Greuther Fürth 1:1 - aus Kleeblatt-Sicht nur 1:1. Denn nach dem Blitzstart der Darmstädter mit dem sehenswerten Treffer von Emir Karic (2.) machten meist die Franken das Spiel. Lange Zeit haben sie dabei zu wenig Torgefahr erzeugt, das wurde mit zunehmender Spieldauer aber besser. So hätte Michalski bereits den Ausgleich erzielen können, doch Darmstadt-Keeper Brunst wischte die Kugel an den Pfosten (24.). Kurz vor dem Pausenpfiff war es ebenfalls Michalski, der zur Top-Chance kam, den Ball dieses Mal aber mit dem Kopf versenkte (42.). Sieb hätte das Spiel beinahe zugunsten des Kleeblatts gedreht, scheiterte aber am rechten Lattenkreuz (45.).

Nürnberg Paderborn 45. Ende 1. Halbzeit

Nürnberg Paderborn 45. Pieringer fliegt auf Hüfthöhe in eine hohe Flanke vom rechten Flügel. Sein Kopfball saust aber über die Querlatte.

Darmstadt Fürth 45. Ende 1. Halbzeit

Darmstadt Fürth 45. Nach langer Phase ohne Offensivaktionen tauchen die Darmstädter nun mal wieder vorne auf, doch Jung verteidigt einen von Kempe getretenen Eckstoß.

Nürnberg Paderborn 45. Da war noch mehr drin: Der Club setzt im Mittelfeld gut nach, Gyamerah schickt Tempelmann über rechts. Der Offensivakteur leitet nach rechts in die Box zu Duah weiter, dessen Abschluss ihm aber über den Schlappen ins Aus rutscht.

Bielefeld Magdeburg 45. Halbzeitfazit:

Der DSC Arminia Bielefeld führt zur Pause des hinrundenabschließenden Heimspiels gegen den 1. FC Magdeburg mit 1:0. In einer hinsichtlich des Ballbesitzes von den Gästen bestimmten Anfangsphase erarbeiteten sich die Ostwestfalen durch Oczipka eine erste zwingende Chance (7.). Das Scherning-Team baute seine Anteile in der Folge für kurze Zeit aus, verpasste trotz einiger Durchbrüche auf rechts aber weitere Gelegenheiten. Die Sachsen-Anhalter strahlten dann wieder mehr Dominanz aus und kamen durch Léo Scienza zu einer guten Möglichkeit (27.). Auf der Gegenseite leisteten sie sich wenig später durch einen zu kurzen Rückpass Bittroffs einen individuellen Fehler, den Consbruch eiskalt mit der Führung der Arminia bestrafte (30.). In der jüngsten Viertelstunde dominierte zunächst die Gastmannschaft und schrammte durch Atik nur hauchdünn am Ausgleich vorbei (37.). In der Schlussphase ließ Serra eine Topchance der Ostwestfalen ungenutzt (44.). Bis gleich!

Darmstadt Fürth 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Darmstadt Fürth 45. Sieb dreht beinahe auf 2:1! Er wird halblinks in den Sechzehner geschickt und überwindet aus etwa zehn Metern Distanz mit seinem Linksschuss Darmstadts Torwart Brunst. Doch das rechte Lattenkreuz hat etwas gegen den vierten Treffer von Sieb.

Darmstadt Fürth 44. Gelbe Karte für Gideon Jung (SpVgg Greuther Fürth)



Nürnberg Paderborn 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

Bielefeld Magdeburg 45. Ende 1. Halbzeit

Bielefeld Magdeburg 44. Serra mit der Großchance zum 2:0! Der Mittelstürmer kann Oczipkas Flanke von links am Elfmeterpunkt unbewacht mit der Brust annehmen, um dann aus der Drehung zu schießen. Der Ball rauscht hauchdünn am linken Kreuzeck vorbei.

Nürnberg Paderborn 42. Für die Gäste kommt dieser Rückstand zur Unzeit. Nicht nur droht das psychologische Moment so kurz vor der Halbzeit in Richtung der Weinzierl-Elf zu kippen. Auch schienen sie nach dem Lattentreffer nun langsam etwas giftiger zu werden.

Darmstadt Fürth 42. Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 1:1 durch Damian Michalski

Das Kleeblatt gleicht aus! Der aus der Einzelaktion Siebs resultierende Eckstoß sorgt dafür, bei der Hereingabe von John von der rechten Seite steigt Michalski zentral am höchsten und setzt sich gegen einige Gegenspieler in Blau durch, er nickt ins linke Eck ein.

Darmstadt Fürth 41. Die nächste Aktion von Sieb ist dann stärker: Isherwood lässt er aussteigen und sprintet die rechte Außenbahn herunter. Bis an die rechte Strafraumkante geht es, dann kommt Holland angerauscht. Der Winkel ist etwas spitz, Sieb versucht es dennoch. Den Flachschuss aufs kurze Eck lenkt Brunst um den Pfosten.

Bielefeld Magdeburg 43. Gelbe Karte für Jomaine Consbruch (Arminia Bielefeld)

Der bisher einzige Torschütze hält Bittroff in der gegnerischen Hälfte ohne Not an dessen linken Schulter fest. Diese harmlos, aber ballferne Einsteigen zieht eine Verwarnung nach sich.

Bielefeld Magdeburg 41. Der FCM ist in den letzten Minuten tonangebend und dem Ausgleich ziemlich nahe. Der DSC hat in dieser Schlussphase Mühe, die Mittellinie sauber zu überqueren.

Darmstadt Fürth 40. Harm Osmers hat das ganze Geschehen nicht mehr komplett im Griff, die Zweikämpfe werden intensiver. Und nach einem Foul der Fürther geraten Sieb und Holland ein wenig aneinander.

Darmstadt Fürth 39. Der bringt nichts ein, im zweiten Anlauf kommt eine Flanke von rechts, doch Sieb begeht mit einem Trikotzupfer ein Offensivfoul.

Darmstadt Fürth 38. Hrgota nimmt das Tempo auf der linken Seite ein wenig heraus, holt gegen Pfeiffer dann aber immerhin einen Halbfeld-Freistoß heraus.

Bielefeld Magdeburg 40. In der Live-Tabelle lassen die Ostwestfalen ihren heutigen Widersacher hinter sich und rücken auf den Relegationsplatz vor. Mehr ist aktuell nicht nötig, da Nürnberg im parallelen Heimspiel gegen Paderborn ebenfalls mit 1:0 führt.

Darmstadt Fürth 36. Michalski und Jung kommen nach rüden Mittelfeld-Zweikämpfen jeweils ohne Gelber Karte davon und können sich damit sehr glücklich schätzen.

Nürnberg Paderborn 39. Kurz wird die Rechtmäßigkeit des Tores überprüft, dann ist klar: Das Tor zählt, Duah stand nicht im Abseits. So richtig gut sieht Zingerle bei seinem Ausflug allerdings auch nicht aus.

Darmstadt Fürth 35. Hrgota dreht im Mittelfeld eigentlich stark auf, spielt aber dann nicht auf die rechte, ziemlich freie Seite heraus. Wenn sich mal Lücken ergeben, müssen die Süddeutschen diese besser erkennen.

Bielefeld Magdeburg 37. Atik beinahe mit dem Ausgleich! Nach einem Querpass Kwartengs dribbelt der gebürtige Frankenthaler über halblinks in den Strafraum und will trotz zugestellter Schussbahn aus 13 Metern überlegt per rechtem Innenrist unten rechts einschieben. Er verfehlt das Aluminium um Zentimeter.

Nürnberg Paderborn 36. Tooor für 1. FC Nürnberg, 1:0 durch Kwadwo Duah

Die Führung für die Glubberer! Geis jagt auf Höhe der Mittellinie einen weiten Ball in die Spitze. Duah entwischt den beiden Paderbornern Innenverteidigern und hebt das Leder über den herausstürzenden Zingerle hinweg in die Maschen.

Darmstadt Fürth 33. Gelbe Karte für Patric Pfeiffer (SV Darmstadt 98)

Pfeiffer trifft zwar unter anderem den Ball, aber mit offener Sohle eben auch den Knöchel von Hrgota. Gelb ist daher absolut korrekt, Harm Osmers wird wohl vom besser postierten Assistenten darauf hingewiesen.

Nürnberg Paderborn 33. Mathenia klagt über Probleme in der rechten Schulter. Der Schlussmann scheint sich bei seiner Rettungstat wehgetan zu haben, als er auf dem Boden aufkam. Fraglich, ob er durchspielen können wird. Zunächst beißt er auf die Zähne.

Bielefeld Magdeburg 35. Bittroff mit dem Kopf! Nach Atiks Freistoßflanke vom rechten Flügel schraubt sich der Routinier aus mittigen acht Metern am höchsten und nickt nur knapp über den halblinken Teil der Latte hinweg - den hätte Fraisl wohl nicht gehalten.

Darmstadt Fürth 32. Pfeiffer schießt beim Klärungsversuch einer Fürther Flanke den eigenen Mann an, der Ball prallt ins Toraus. Der folgende Eckball ist ebenso harmlos wie Greens Flanke nach dem nächsten, dieses Mal kurz ausgeführten Eckstoß.

Bielefeld Magdeburg 33. Gelbe Karte für Marc Rzatkowski (Arminia Bielefeld)

Rzatkowski streckt El Hankouri auf der linken Abwehrseite mit einer seitlichen Grätsche nieder. Schiedsrichter Richard Hempel ahndet das Vergehen mit der ersten Gelben Karte des Nachmittags.

Nürnberg Paderborn 31. Gelbe Karte für Lino Tempelmann (1. FC Nürnberg)

Tempelmann foult im Mittelkreis sowohl robust als auch taktisch. Gelb.

Darmstadt Fürth 30. Sowohl Meyerhöfers als auch Hrgotas Hereingabe finden nur einen Blauen.

Nürnberg Paderborn 30. Justvan gegen Mathenia! Der Paderborner dreht sich halbrechts an der Sechzehnmeterraumkante nach flachem Assist von Leipert von rechts klasse um seinen Gegenspieler. Mit dem linken Fuß hält er aus 17 Metern drauf. Mathenia entschärft den starken Schuss überragend mit einer Hand an die Latte. Von dort springt das Spielgerät aus der Gefahrenzone.

Bielefeld Magdeburg 30. Tooor für Arminia Bielefeld, 1:0 durch Jomaine Consbruch

Eigengewächs Consbruch bringt die Arminia mit seinem ersten Zweitligator in Führung! Der 20-Jährige fängt einen zu kurzen Rückpass Bittroffs an der halblinken Sechzehnerkante ab, zieht links am herauslaufenden Keeper Reimann vorbei und schießt aus gut zwölf Metern in den rechten Winkel des verlassenen Kastens.

Darmstadt Fürth 28. Die dicke Michalski-Chance bildet mit dem Darmstädter Führungstreffer jedoch bisher die Ausnahme in einer chancenarmen Partie.

Bielefeld Magdeburg 27. Léo Scienza mit der besten Gästechance! Der Brasilianer taucht nach einem Flugball aus dem Mittelfeld auf halbrechts hinter der letzten Bielefelder Linie auf. Er treibt den Ball in den Sechzehner und feuert ihn aus 14 Metern auf die halbhohe linke Ecke. Fraisl ist rechtzeitig abgehoben und pariert zur Seite.

Darmstadt Fürth 26. Die nächste Flanke vom aktiven John pflückt Brunst direkt aus der Luft. Bis dato spielt der Ersatzkeeper stark auf.

Nürnberg Paderborn 28. Aus 25 Metern halblinker Position versucht Geis sein Glück einfach mal. Dabei wuchtet er die Murmel aber kilometerweit drüber.

Darmstadt Fürth 24. Brunst rettet in Kombination mit dem Pfosten! Einen von Pfeiffer verursachten Freistoß führen die Mittelfranken kurz aus, John bringt die Flanke von der linken Seite ins Zentrum. Dort schraubt sich Michalski am höchsten, der Innenverteidiger köpft das Leder etwas zu mittig auf das Tor. So bekommt Brunst noch die Fingerspitzen dazwischen und lenkt das Spielgerät an den Pfosten.

Bielefeld Magdeburg 26. Durch hohes Anlaufen bereitet der FCM, der heute von 3000 Gästefans unterstützt wird, den Ostwestfalen wieder vermehrt Probleme. Wie so oft in dieser Saison mangelt es dem Aufsteiger aber an der nötigen Durchschlagskraft im letzten Felddrittel.

Bielefeld Magdeburg 25. Bell Bell gelangt über links hinter die gegnerische Abwehrkette, tankt sich in den Sechzehner legt für Müller an die mittige Strafraumkante ab. Der Kollege mit der 16 auf dem Rücken nimmt mit dem linken Innenrist direkt ab, bleibt aber an Ramos hängen.

Nürnberg Paderborn 25. Gelbe Karte für Marvin Pieringer (SC Paderborn 07)

Pieringer rennt ziemlich unmotiviert in Møller Dæhli hinein. Dafür wird er mit dem gelben Karton bedacht.

Nürnberg Paderborn 23. Daferner lässt die Monster-Chance liegen! Duah entwischt über die halbrechte Angriffsspur und passt flach nach links zu seinem Sturmpartner. Völlig freistehend versucht Daferner, den Ball anzunehmen. Dieser verspringt ihm dabei, kurz vor der Torauslinie spitzelt er ihn noch ins Zentrum. Dort befördert Hünemeier ihn etwas glücklich nicht ins, sondern über das eigene Tor. Trotzdem: Den muss Daferner einfach machen!

Darmstadt Fürth 23. Viele Torannäherungen gab es auf beiden Seiten noch nicht. Darmstadt ruht sich auf dem 1:0 aus, zeigt sich aber bei den Kontergelegenheiten im eigenen Stadion zu inkonsequent. Fürth fehlt es bis dato an der Kreativität, die gegnerische Defensive zu durchbrechen.

Darmstadt Fürth 21. Einwechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Julian Green

Darmstadt Fürth 21. Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Ragnar Ache

Nürnberg Paderborn 21. Das war schon gefährlicher! Wieder ist es Gyamerah, der die Kugel von der rechten Außenbahn hoch in die Mitte bringt. Acht Meter vor dem Kasten setzt sich Daferner im Luftzweikampf durch, bugsiert das Rund aber knapp links vorbei.

Bielefeld Magdeburg 22. Obwohl Bell Bell nach Kwartengs Pass aus dem offensiven Zentrum auf der linken Sechzehnerseite noch Gebauer vor sich hat, zieht er mit dem linken Spann ab. Der Ball fliegt auf die halbhohe halblinke Ecke. Dort packt DSC-Keeper Fraisl sicher zu.

Darmstadt Fürth 19. Ache geht wieder zu Boden, für den 24-Jährigen wird es nicht weitergehen. Er verlässt humpelnd den Platz. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird Julian Green, der sich gerade noch zügig aufwärmt, für ihn ins Spiel kommen.

Nürnberg Paderborn 20. Der SCP tut sich in der Chancenerarbeitung noch relativ schwer. Zwar hatte Platte die bisher beste Möglichkeit der Partie, ansonsten haben die Gastgeber aber fast alles im Griff.

Darmstadt Fürth 18. Hrgotas Steilpass Richtung Ache ist etwas zu unpräzise. Ausgenommen von dem Führungstor der Lilien sind beide Teams noch zu harmlos und haben in der Offensive zu wenig Zug zum Tor.

Bielefeld Magdeburg 19. Vornehmlich über ihren rechten Flügel schaffen die Hausherren nun einige Vorstöße. Den hohen Hereingaben mangelt es allerdings oft an Präzision, um Serra und Co. in gute Abschlusspositionen bringen zu können.

Darmstadt Fürth 17. Nach kurzer Behandlung an der linken Seitenlinie kehrt der Stürmer wieder auf das Spielfeld zurück.

Nürnberg Paderborn 17. Gyamerah schickt Duah auf dem rechten Flügel stark in die Spitze. Dessen flache Hereingabe sorgt jedoch nicht für Gefahr. Wenig später ist es Daferner, der am zweiten Pfosten eine Flanke von rechts weit links daneben köpft.

Darmstadt Fürth 16. Ache hat im Zweikampf mit Manu einen Schlag auf das Bein abbekommen und muss behandelt werden.

Bielefeld Magdeburg 16. Hack verpasst am zweiten Pfosten! Okugawa flankt vom rechten Strafraumeck vor die lange Ecke. Der Ex-Nürnberger hat sich in Bittroff davongestohlen und will grätschend aus vier Metern vollenden, kommt aber knapp nicht an den Ball heran.

Darmstadt Fürth 15. Nach einer Fürther Eckballflanke von John wird das Spielgerät geklärt und Manu kann direkt starten. Doch den vielversprechenden Konter verstolpert der Assistgeber des 1:0 im Laufduell.

Nürnberg Paderborn 15. Eine Viertelstunde ist durch, bisher sehen wir eine recht ausgeglichene Anfangsphase. Zuletzt blieb das Spielerische aufgrund der Verletzungsunterbrechungen etwas auf der Strecke.

Bielefeld Magdeburg 13. Okugawa sucht Serra! Der Japaner wird auf rechts in die Tiefe geschickt. Er flankt auf Höhe des Elfmeterpunkts halbhoch nach innen. Serra probiert sich aus halblinken zwölf Metern unbewacht mit einem Seitfallzieher, trifft den Ball aber nur mit dem Außenrist. Der Versuch landet im Seitenaus hinter ihm.

Nürnberg Paderborn 12. Da ist dann auch der verletzungsbedingte Wechsel. Lawrence humpelt vom Feld, Fofana kommt für ihn.

Nürnberg Paderborn 11. Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Sadik Fofana

Nürnberg Paderborn 11. Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Jamie Lawrence

Nürnberg Paderborn 10. Während es bei Wekesser wohl weitergeht, sieht es bei Lawrence schlechter aus. Der Abwehrmann wurde bei der Vorarbeit Srbenys für die spätere Platte-Chance vom Ostwestfalen getroffen. Sehr, sehr ärgerlich für den Club.

Bielefeld Magdeburg 10. Die Sachsen-Anhalter präsentieren sich als selbstbewusst, haben einmal mehr einen spielerischen Ansatz. Ihnen gehören in dieser Anfangsphase gut zwei Drittel des Ballbesitzes.

Darmstadt Fürth 9. Darmstadt probiert das Spiel mit der Führung im Rücken nun unter Kontrolle zu bringen, aktuell verlieren beide Teams aber zu häufig den Ball.

Nürnberg Paderborn 8. Wekesser wird bei einer Grätsche von Obermair am Knie getroffen. Der Paderborner spielt erst den Ball, dann den Gegner. Schmerzhaft war das Ganze allerdings trotzdem, Wekesser muss behandelt werden.

Darmstadt Fürth 7. Sieb hat nach den letzten drei Spielen natürlich ordentlich Selbstbewusstsein und probiert es vom linken Strafraumeck. Den flachen Schuss fängt Brunst im kurzen Eck ab. Der heutige Darmstadt-Keeper wird die ersten 45 Minuten mit der tiefstehenden Sonne klarkommen müssen.

Darmstadt Fürth 6. Jungs Flanke eines mittigen Freistoßes etwa 40 Meter vor dem Tor wird vom SV 98 geklärt.

Nürnberg Paderborn 6. Platte mit der ersten guten Gelegenheit! Srbeny leitet von der halblinken Strafraumkante kurz zu seinem Sturmpartner ins Zentrum weiter. Mathenia pariert den nicht allzu platzierten Schuss von Platte aus 14 Metern im rechten Eck.

Darmstadt Fürth 5. Für das Kleeblatt ist es unter dem neuen Trainer Zorniger der erste Rückstand, mit dem sie umgehen müssen.

Bielefeld Magdeburg 7. Oczipka fehlen Zentimeter zum 1:0! Der Ex-Schalker dringt über links in den Sechzehner ein und schießt aus 13 Metern auf die lange Ecke. Der noch von Elfadli berührte Ball rauscht hauchdünn am Pfosten vorbei.

Bielefeld Magdeburg 5. Kwarteng aus der zweiten Reihe! Der gebürtige Stuttgarter taucht auf halblinks vor der letzten gegnerischen Linie auf und visiert aus gut 19 Metern mit dem rechten Innenrist die obere rechte Ecke an. Der durch Andrade abgefälschte Versuch landet auf dem Heimkasten.

Nürnberg Paderborn 4. In den ersten Minuten gehen beide Mannschaften mit aggressivem Pressing zu Werke. Das stört den Spielaufbau erheblich.

Darmstadt Fürth 2. Tooor für SV Darmstadt 98, 1:0 durch Emir Karic

Blitzstart der Lilien! Manu darf nach einem weiten Abschlag von Ersatztorwart Brunst vor dem Sechzehner queren und wird nicht richtig angegriffen. Von rechts außen zieht er nach halblinks und steckt zu Karic durch, der an der Strafraumkante einfach zu viel Platz gewährt bekommt. Den Linksschuss trifft der Österreicher aber auch perfekt, nagelt das Leder oben links in den Winkel.

Darmstadt Fürth 2. Auf der rechten Außenbahn gibt es die erste Standardsituation der Gäste, die Hereingabe ist zu kurz. Im Rückraum kommt Raschl zum Abschluss, trifft den Ball aber nicht gut.

Bielefeld Magdeburg 3. Ramos probiert nsch nach einer an die mittige Sechzehnerkante durchgerutschte Freistoßflanke Hacks von rechts mit einem Fallrückzieher. Der Ball segelt im hohen Bogen über den Gästekasten hinweg.

Darmstadt Fürth 1. Der Spitzenreiter stößt in blauen Trikots an, Fürth spielt in den grün-weiß gestreiften Outfits.

Nürnberg Paderborn 1. Auf geht's.

Darmstadt Fürth 1. Spielbeginn

Nürnberg Paderborn 1. Spielbeginn

Bielefeld Magdeburg 1. Bielefeld gegen Magdeburg – Durchgang eins in der Schüco-Arena ist eröffnet!

Bielefeld Magdeburg 1. Spielbeginn

Darmstadt Fürth Bei sonnigem Wetter und etwas mehr als zehn Grad laufen die beiden Teams ein, werden angeführt vom Schiedsrichtergespann mit dem Hauptverantwortlichen Harm Osmers.

Bielefeld Magdeburg Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Darmstadt Fürth Der bis zuletzt noch torlose Sieb hat alle drei 1:0-Siege der SpVgg unter Trainer Zorniger hauptsächlich zu verantworten, er hat in allen drei Partien den Siegtreffer geschossen, einmal davon sehenswert per Fallrückzieher. Der beste Fürther Torjäger über die ganze Saison gesehen ist aber Kapitän Hrgota mit sechs Treffern - und damit gleichauf mit dem besten Darmstädter Torschützen Tietz.

Darmstadt Fürth Bei den Lilien fehlt zusätzlich zu Keeper Schuhen der am Sprunggelenk verletzte Müller, für den Riedel in die Startelf rückt. Zudem verweist Karic Ronstadt auf die Bank.

Darmstadt Fürth Neben der Änderung im Kasten wechselt Fürths Neu-Coach Alexander Zorniger im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen Hamburg zweimal: Den gesperrten Griesbeck ersetzt Jung, statt dem angeschlagenen Asta spielt Meyerhöfer.

Darmstadt Fürth Bei beiden Teams gibt es einen verletzungsbedingten Wechsel zwischen den Pfosten. Beim SV Darmstadt fehlt Schuhen mit einer Oberschenkelverletzung, das Tor hütet heute Ersatzkeeper Alexander Brunst. Auch die Fürther müssen aufgrund einer Muskelverletzung ohne ihre Nummer eins Linde auskommen, zwischen die Pfosten rückt Leon Schaffran.

Nürnberg Paderborn Ebenfalls in die falsche Richtung zeigt der Trend bei den Ostwestfalen. Die jüngste drei Matches gingen allesamt in die Hose. Nicht nur steckten sie bittere Niederlagen gegen Konkurrenten im Aufstiegsrennen (2:3 gegen den Hamburger SV, 0:3 beim 1. FC Heidenheim) – auch zuhause gegen Tabellenschlusslicht Arminia Bielefeld gingen sie, bedingt durch eine lange Unterzahl, als Verlierer vom Feld (0:2). Damit rutschten sie in der Tabelle auf die sechste Position ab, können aber immerhin wieder bis auf vier Zähler auf die Heidenheimer auf Rang drei heranrücken.

Bielefeld Magdeburg Bei den Sachsen-Anhaltern, die den letzten Vergleich mit der Arminia im Februar 2019 auswärts mit 3:1 für sich entschieden und die erst eine gegentorlose Partie schafften, stellt Coach Christian Titz nach der 0:1-Heimniederlage gegen den SV Darmstadt 98 ebenfalls dreimal um. Anstelle von Piccini (Rotsperre), Bockhorn (verletzt) und Ceka (Bank) beginnen Bell Bell, Bittroff und Léo Scienza.

Bielefeld Magdeburg Auf Seiten der Ostwestfalen, die als einziges Team der 2. Bundesliga schon zehn Niederlagen kassiert haben und die lediglich in einem ihrer letzten sechsten Matches vor dem Kabinengang mindestens ein Tor erzielten, musste Trainer Daniel Scherning im Vergleich zum 2:0-Auswärtssieg beim SC Paderborn 07 drei personelle Änderungen vornehmen. Gebauer, Consbruch und Prietl nehmen die Plätze von Klünter (Gelb-Rot-Sperre), Lepinjica und Vasiliadis (beide gelbgesperrt) ein.

Darmstadt Fürth Nachdem die gestrige Zweitliga-Konferenz so unfassbar torreich daherkam, sind im Spiel zwischen Darmstadt und Fürth nicht viele Tore zu erwarten, haben beide Mannschaften in den letzten Spielen doch eher minimalistisch agiert. Das Kleeblatt fuhr die bereits erwähnten drei 1:0-Siege in Serie ein, die letzten sechs Siege des SV Darmstadt fielen jeweils mit nur einem Tor Differenz aus.

Nürnberg Paderborn So richtig vorwärts geht es beim FCN nicht. Seit dem Trainerwechsel von Robert Klauß zu Markus Weinzierl gelangen in sechs Begegnungen bisher nur ein Sieg und drei Remis bei zwei Pleiten. Besonders frappierend: Zuletzt blieb der Club viermal in Serie sieglos, verlor unter anderem Partien zuhause gegen Mitabstiegskonkurrent 1. FC Magdeburg (1:2). Auch in der zurückliegenden Englischen Woche verspielte er in der Nachspielzeit beim FC Hansa Rostock einen sicher geglaubten Dreier. So reicht es derzeit nur zum 17. Platz im Klassement – mit einem Erfolg heute könnte unter Umständen aber der elfte Rang zu Buche stehen.

Darmstadt Fürth Der heutige Gegner der Darmstädter kommt dabei zu einem aus SV-98-Sicht undankbaren Zeitpunkt. Nachdem Marc Schneider beim Bundesliga-Absteiger entlassen wurde, weil sein Team von den ersten 13 Spielen nur ein einziges gewinnen konnte, übernahm (nach einer Interimslösung für ein Spiel) Alexander Zorniger. Unter dem neuen Coach läuft es bislang: Drei 1:0-Siege gegen Bielefeld, in Braunschweig und gegen den HSV sorgen für eine Aufbruchsstimmung bei den so schwach gestarteten Mittelfranken.

Darmstadt Fürth Und die Herbstmeisterschaft ist von absolut verdienter Natur, seit der 0:2-Auswärtsniederlage am ersten Spieltag in Regensburg haben die Hessen kein einziges Spiel mehr verloren. Die ungeschlagen-Serie kann dank der zusätzlichen Pokalsiege in Ingolstadt und gegen Gladbach heute auf 18 Spiele ausgebaut werden.

Bielefeld Magdeburg Der 1. FC Magdeburg hat für einen Aufsteiger eine akzeptable Hinrunde gespielt, auch wenn heute noch das Abrutschen auf einen der letzten drei Ränge droht. Nachdem die Blau-Weißen aus den vorherigen drei Begegnung sieben Punkte gezogen hatten, mussten sie sich am Donnerstag vor eigenem Publikum dem Herbstmeister SV Darmstadt 98 mit 0:1 geschlagen geben. Das Gegentor kassierten sie nach einer Roten Karte gegen Piccini (54.) in der letzten Viertelstunde nach einem Eckball (78.).

Darmstadt Fürth Die Darmstädter haben die Herbstmeisterschaft schon sicher. Das haben sie auch dem heutigen Gegner zu verdanken, denn die Fürther haben mit einem 1:0-Heimsieg gegen den Darmstadt-Verfolger HSV die Grundlage dafür geschaffen, dass die Lilien am Donnerstag in Magdeburg - ebenfalls mit einem 1:0-Sieg - den Vorsprung vor dem letzten Spieltag auf vier Punkte auszubauen.

Bielefeld Magdeburg Der DSC Arminia Bielefeld steht vor den letzten 90 Spielminuten eines Kalenderjahres, in dem er nicht heftiger hätte abstürzen können. Waren die Schwarz-Weiß-Blauen als konkurrenzfähiger Bundesligist mit berechtigter Hoffnung auf den Klassenerhalt gestartet, wurden sie nach dem Abstieg im Frühjahr an das Tabellenende des Unterhauses durchgereicht. Dank des jüngsten 2:0-Überraschungserfolgs beim SC Paderborn 07, den Serra (40.) und Vasiliadis (45.+2) mit ihren Treffern kurz vor der Pause sicherstellten, haben sie noch die Chance, nicht als Schlusslicht zu überwintern.

Darmstadt Fürth Am letzten Zweitliga-Sonntag des Jahres fordert die formstarke SpVgg Greuther Fürth den Tabellenführer SV Darmstadt heraus. Anstoß am Böllenfalltor ist um 13:30 Uhr, herzlich willkommen!

Nürnberg Paderborn Hallo und herzlich willkommen zum 17. Spieltag der 2. Bundesliga! In einem spannenden Duell trifft der 1. FC Nürnberg heute auf den SC Paderborn 07. Anstoß ist um 13:30 Uhr.