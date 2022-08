Düsseldorf Regensburg 65. Tooor für Fortuna Düsseldorf, 2:0 durch Dawid Kownacki



Düsseldorf Regensburg 64. Die Ausführung verzögert sich noch etwas, da Leon Guwara behandelt werden muss.

Düsseldorf Regensburg 63. Gelbe Karte für Leon Guwara (Jahn Regensburg)



Düsseldorf Regensburg 62. Elfmeter für Fortuna Düsseldorf!

Bielefeld Braunschweig 62. Dreifachwechsel nun bei Braunschweig. Die Eintracht bringt in jedem Mannschaftsteil frischen Wind in die Partie. Auch Bielefeld wechselt und verstärkt nochmal die Offensive, um wieder selber mehr für das Spiel zu tun.

Düsseldorf Regensburg 59. Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:0 durch Daniel Ginczek

Da zappelt der Ball im Netz! Das erste Mal zeigt sich die Fortuna in der zweiten Hälfte mit schnellem Spiel in der gegnerischen Hälfte. Zentral an der Strafraumgrenze nimmt Dawid Kownacki den Ball auf, den er auf Daniel Ginczek in der rechten Strafraumhälfte weiterleitet. Der Stürmer knallt die Murmel mit einem flachen Schuss in die kurze Torecke.

Bielefeld Braunschweig 61. Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Florian Krüger

Bielefeld Braunschweig 61. Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Brian Lasme

Bielefeld Braunschweig 60. Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Fabio Kaufmann

Bielefeld Braunschweig 60. Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Bryan Henning

Bielefeld Braunschweig 60. Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Keita Endo

Bielefeld Braunschweig 60. Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Luc Ihorst

Bielefeld Braunschweig 60. Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Maurice Multhaup

Bielefeld Braunschweig 60. Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Jan-Hendrik Marx

Bielefeld Braunschweig 58. Tooor für Eintracht Braunschweig, 3:1 durch Immanuël Pherai

Was für ein kurioses Ding! Pherai bringt die Ecke mit Zug auf den ersten Pfosten, wo Lasme plötzlich den Kopf wegzieht. Fraisl weiß nicht wie ihm geschieht und bugsiert die Kugel irgendwie ins eigene Tor.

Düsseldorf Regensburg 55. Düsseldorf zieht sich derzeit weit zurück. Es ist kaum Vorwärtsbewegung im Spiel. Bisher sind die Gastgeber im zweiten Durchgang ohne einen Torschuss.

Bielefeld Braunschweig 58. Eine Flanke von der rechten Seite fliegt auf den langen Pfosten, wo Donkor sehr frei steht, aber etwas Mühe hat die Kugel zu vearbeiten. Sein Schuss wird dann allerdings von Fraisl zur Ecke geklärt.

Düsseldorf Regensburg 51. Die Gäste haben im Moment mehr Ballbesitz. Ruhig läuft die Kugel durch die eigenen Reihen. Spätestens am Sechzehner ist aber Schluss. Die Düsseldorfer Hintermannschaft hält ihren Laden dicht.

Bielefeld Braunschweig 54. Gelbe Karte für Robin Hack (Arminia Bielefeld)

Und nun reiht sich auch ein Bielefelder in die Karten-Riege des zweiten Abschnittes ein. Torschütze Hack sieht für ein Taktisches Foul die Karte.

Düsseldorf Regensburg 48. Jahn Regensburg wieder mit mehr Schwung im Spiel. In der linken Strafraumhälfte macht Aygün Yildirim das Leder fest. Seine Flanke vor das Tor findet aber keinen Abnehmer.

Bielefeld Braunschweig 52. Gelbe Karte für Immanuël Pherai (Eintracht Braunschweig)

Der nächste Braunschweiger kommt zu spät. Dieses Mal räumt Pherai seinen Gegenspieler ab und sieht dafür den Karton.

Bielefeld Braunschweig 50. Gelbe Karte für Philipp Strompf (Eintracht Braunschweig)

Strompf geht ohne Rücksicht mit gestrecktem Bein in den Zweikampf. Zwar trifft er zunächst den Ball, allerdings sieht sich der Referee dennoch gezwungen hier Gelb zu zücken.

Düsseldorf Regensburg 46. Ohne personelle Veränderungen startet der zweite Durchgang!

Düsseldorf Regensburg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Bielefeld Braunschweig 46. Weiter geht's auf der Bielefelder Alm! Personell gibt es auf beiden Seiten vorerst keine Veränderungen.

Bielefeld Braunschweig 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Düsseldorf Regensburg 45. Halbzeitfazit:

Torlos geht es nach den ersten 45 Minuten zwischen Fortuna Düsseldorf und Jahn Regensburg in die Pause. Insgesamt war es auch ohne Tore eine unterhaltsame Partie. Regensburg kam gut ins Spiel und hatte durch Andreas Albers bereits in der 3. Minuten bereits die Führung auf dem Fuß. Mit zunehmender Spielzeit wurden die Hausherren stärker. Von den Gästen war in der Offensive nur noch wenig zu sehen. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Felix Klaus die beste Gelegenheit im ersten Durchgang, um das 1:0 für Fortuna zu erzielen. So geht völlig ergebnisoffen in die zweite Halbzeit.

Düsseldorf Regensburg 45. Ende 1. Halbzeit

Düsseldorf Regensburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Düsseldorf Regensburg 43. Riesige Chance für Fortuna Düsseldorf! In Person von Dawid Kownacki, Kristoffer Peterson und dem aufgerückten Felix Klaus sind die Hausherren am Jahn-Strafraum in Überzahl. Petersen schickt Klaus mit einem steilen Pass in die rechte Strafraumhälfte. Der sucht aus zehn Metern den Abschluss, aber scheitert mit seinem Flachschuss an Florian Kastenmeier. Das hätte die Führung sein müssen!

Bielefeld Braunschweig 45. Halbzeitfazit:

Nach den ersten 45 Minuten führt Arminia Bielefeld mit 3:0 gegen Eintracht Braunschweig. Aus Sicht der Braunschweiger Gäste hätte der Spielfilm dieser Partie kaum schlechter laufen können. Nach mühsamen ersten Minuten hätte Ujah für die Eintracht das 1:0 erzielen müssen, vergab jedoch. Danach war die Partie ausgeglichen ohne große Highlights. Nach 30 Minuten fing sich Braunschweig dann nach einem Eckball das 0:1, sieben Minuten später auch das 0:2, ebenfalls nach Eckball. Das 3:0 weitere zwei Minuten später machte hier schon beinahe den Deckel drauf und so stellte Bielefeld in nur neun Minuten scheinbar die Weichen ganz eindeutig auf Heimsieg.

Düsseldorf Regensburg 40. Fünf Minuten sind im ersten Durchgang noch regulär noch auf der Uhr. Viel Nachspielzeit wird Referee Florian Heft vermutlich nicht geben. Wird es vor einem der beiden Tore noch einmal gefährlich?

Bielefeld Braunschweig 45. Ende 1. Halbzeit

Bielefeld Braunschweig 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Düsseldorf Regensburg 36. Die Begegnung ist unterbrochen, weil Leon Guwara behandelt werden muss. Er muss das Spielfeld mit dem medizinischen Personal verlassen, dürfte aber auf jeden Fall zurückkehren.

Bielefeld Braunschweig 43. Gute Hereingabe nun von Serra, der sich mal auf die linke Seite absetzte. In der Mitte trifft Okugawa das Leder nicht richtig, ansonsten hätte es hier wohl bereits 4:0 gestanden.

Düsseldorf Regensburg 33. Da hat nicht viel gefehlt! Von der rechten Seite kommt ein Eckball in den Jahn-Strafraum. Jordy de Wijs übersteigt sieben Meter vor dem Tor alle Gegenspieler. Sein Kopfball zischt knapp über die Latte.

Bielefeld Braunschweig 39. Tooor für Arminia Bielefeld, 3:0 durch Robin Hack

Es kommt knüppeldick für die Eintracht! Nach einem Ballverlust der Braunschweiger kommt die Kugel zu Oczipka, der von der linken Seite gefühlvoll auf den zweite Pfosten flankt. Hack hat dort viel zu viel Platz und nimmt den Ball volley. Fejzic ist da ohne Abwehrchance.

Düsseldorf Regensburg 30. Dawid Kownacki bekommt wenige Meter vor der Strafraumgrenze viel Raum. Etwas überhastet sucht er den Abschluss, sodass er Dejan Stojanović vor keine großen Probleme stellt.

Bielefeld Braunschweig 37. Tooor für Arminia Bielefeld, 2:0 durch Oliver Hüsing

Wieder ist die Kugel im Tor, wieder ist eine Ecke der Ausgangspunkt! Nachdem der Ball kurz auf Hack gespielt wurde, flankt dieser mit Zug zum Tor in die Mitte. Lasme setzt das Leder mit dem Kopf an die Latte, doch die Bielfelder sind im Nachsetzen einfach wacher. Nach einigem Gestocher drückt Hüsing die Kugel am Ende irgendwie über die Linie.

Düsseldorf Regensburg 28. Die Fortuna zeigt sich wieder tiefer in der gegnerischen Hälfte. Daniel Ginczek findet im Strafraum Dawid Kownacki, der aber von Jan Elvedi gestoppt wird.

Bielefeld Braunschweig 34. Aus dem Spiel hatte die Eintracht noch nicht viel zugelassen, doch nach einem Standard ist man nun wieder nicht wach genug. Die Gäste fangen sich also erneut in unnötiges Gegentor, obwohl man nicht ganz so schlecht in der Partie war.

Düsseldorf Regensburg 25. Nach den ersten 25 Minuten ist die Begegnung weiterhin torlos. Beide Teams hatten durchaus die Möglichkeit in Führung zu gehen. Derzeit sind Torraumszenen eher Mangelware. Es fehlt auf beiden Seiten an Durchschlagskraft im letzten Drittel.

Bielefeld Braunschweig 30. Tooor für Arminia Bielefeld, 1:0 durch Brian Lasme

Dieses Mal macht es Lasme besser! Nach einem Eckball von Oczipka setzt sich der Angreifer gleich gegen mehrere Abwehrspieler durch und köpft mit Hilfe der eigenen Schulter aus sechs Metern zum 1:0 ein.

Düsseldorf Regensburg 22. Da war mehr drin! Marcel Sobottka macht das Spiel nach Ballgewinn in der eigenen Hälfte schnell. Mit seinem Pass findet er Daniel Ginczek, der auf Kristoffer Peterson ablegt. Das Zuspiel von Peterson in die Spitze ist aber zu ungenau und findet keinen Abnehmer.

Bielefeld Braunschweig 26. Okugawa legt die Kugel auf Lasme, der mit dieser aber etwas zu schläfrig umgeht. Nach dem Ballverlust setzt aber wieder Okugawa nach und flankt flach in die Mitte, wo die Eintracht gerade so vor Serra klären kann.

Düsseldorf Regensburg 19. Aktuell ist von den Regensburgern nicht allzu viel Offensivspiel zu sehen. Derzeit gilt die volle Konzentration den Angriffen der Hausherren. Die Hintermannschaft steht gut, doch es gibt nur wenig Entlastung für die Defensivspieler.

Bielefeld Braunschweig 23. Gelbe Karte für Brian Lasme (Arminia Bielefeld)

Die zweite Verwarnung der Partie geht an Lasme, der nach einem Foul im Mittelfeld verwarnt wird.

Bielefeld Braunschweig 22. Etwas mehr als 20 Minuten sind gespielt und mittlerweile ist das Spiel auf Augenhöhe. In dieser Phase wird allerdings vorrangig über lange Bälle agiert und zu wenig spielerisch gelöst.

Düsseldorf Regensburg 16. Zuletzt setzt sich das Spiel in der SSV-Hälfte fest. Die Thioune-Elf kommt immer besser ins Spiel. Einen Freistoß von Jorrit Hendrix verpasst Daniel Ginczek im Fünfmeterraum nur knapp.

Bielefeld Braunschweig 18. Vasiliadis setzt Serra in Szene, der auf der rechten Seite etwas Platz hat und in den Sechzehner marschiert. Sein halbhoher Versuch, den Mitspieler einzusetzen bleibt an Schlussmann Fejzic hängen.

Düsseldorf Regensburg 13. Es entwickelt sich mehr und mehr eine ausgeglichene Begegnung. Im Moment spielt sich die Partie weitgehend zwischen den beiden Strafräumen ab. Beide Teams suchen durch das umkämpfte Mittelfeld den Weg nach vorne.

Düsseldorf Regensburg 10. Die Düsseldorfer kämpfen sich ins Spiel. Erneut steht Kristoffer Peterson im Mittelpunkt. Der Schwede schnappt sich in halblinker Position das Leder und setzt einfach mal einen mutigen Distanzschuss ab. Am Ende ist der Schuss etwas zu unplatziert und geht geradewegs in die Arme von Florian Kastenmeier.

Düsseldorf Regensburg 8. Gute Gelegenheit für Fortuna! Erstmals zeigen sich die Gastgeber in der gegnerischen Hälfte. Auf der rechten Außenbahn setzt Dawid Kownacki stark nach und zieht seinen Gegenspielern davon. Seine Flanke findet in der linken Strafraumhälfte Kristoffer Peterson, der den Ball aus zehn Metern über den Querbalken haut.

Bielefeld Braunschweig 14. Gelbe Karte für Bryan Henning (Eintracht Braunschweig)

Mit einer Grätsche unterbindet Henning den Angriff der Gastgeber. Der Schiedsrichter gibt dafür die Gelbe Karte und setzt damit seine Linie für diese Partie. Da hätte man wohl auch noch mit einer Ermahnung arbeiten können.

Düsseldorf Regensburg 6. Die Gäste sind besser im Spiel als die Hausherren. Es folgt der nächste Abschluss. Aus 17 Metern halbrechter Position verfehlt Aygün Yildirim das Tor mit seinem strammen Flachschuss nur knapp.

Bielefeld Braunschweig 12. Ihorst wird tief geschickt und nimmt auf der rechten Seite viel Tempo mit. Seine flache Hereingabe in den Rückraum erreicht allerdings keinen Mitspieler. Da war mehr drin!

Bielefeld Braunschweig 9. Auch wenn die Chance der Gäste hier nicht das 1:0 mit sich brachte, schöpft die Eintracht aus der Aktion durchaus Mut. Die Braunschweiger spielen nun besser mit und überlassen Bielefeld das Feld nicht mehr so leicht.

Düsseldorf Regensburg 4. Es gibt bereits die zweite Ecke für Jahn Regensburg. Die sorgt aber für keinerlei Gefahr. Nicklas Shipnoski setzt das Leder an das Außennetz.

Bielefeld Braunschweig 5. Ujah lässt die Riesenchance liegen! Krauße hatte die Kugel herrlich durch die Schnittstelle in den Strafraum geflankt. Zehn Meter vor dem Tor nimmt Ujah die Kugel direkt und schießt deutlich über das Tor. Dieser Ball muss(!) zumindest auf das Tor kommen, wahrscheinlich hätte es sogar das 1:0 sein müssen.

Düsseldorf Regensburg 3. Dicke Chance für den SSV! Nicklas Shipnoski zwirbelt den Freistoß auf den linken Pfosten. Am Fünfmeterraum verlängert Andreas Albers den Ball per Kopf gefährlich auf das Fortuna-Tor. Keeper Florian Kastenmeier ist aber auf dem Posten und pariert mit einem starken Reflex zur Ecke.

Bielefeld Braunschweig 4. In den ersten Minuten zeigt sich die Arminia etwas aktiver. Braunschweig steht vorerst etwas tiefer und lässt den Gegner erstmal machen. Den ersten Abschluss hat Vasiliadis aus knapp 20 Metern. Sein Schuss ist aber zu unplatziert.

Düsseldorf Regensburg 1. Gelbe Karte für André Hoffmann (Fortuna Düsseldorf)

Es sind keine 20 Sekunden gespielt, da zückt Schiedsrichter Florian Heft die erste Gelbe Karte. Auf dem linken Flügel langte André Hoffmann ordentlich gegen Joshua Mees zu.

Düsseldorf Regensburg 1. Der Ball rollt! Welches Team erwischt den besseren Start?

Düsseldorf Regensburg 1. Spielbeginn

Bielefeld Braunschweig 1. Auf geht's! Braunschweig stößt an und das im üblichen gelben Dress. Bielefeld agiert wie gewohnt in Blau und Schwarz.

Bielefeld Braunschweig 1. Spielbeginn

Bielefeld Braunschweig Eintracht Braunschweig zeigte sich beim erwähnten 2:2 gegen Düsseldorf in der Vorwoche deutlich verbessert und in jedem Falle konkurrenzfähig. Wenig verwunderlich also, dass Trainer Michael Schiele denselben elf Akteuren das Vertrauen schenkt, die auch gegen die Fortuna starteten.

Düsseldorf Regensburg Daniel Thioune nimmt an seiner Startelf gleich vier Wechsel vor. Für Tim Oberdorf, Ao Tanaka, Shinta Appelkamp und Rouwen Hennings (alle Bank) beginnen Matthias Zimmermann, Jorrit Hendrix, Kristoffer Peterson und Daniel Ginczek.

Bielefeld Braunschweig Arminia Bielefeld schlug unter der Woche noch mal auf dem Transfermarkt zu und verpflichtete Schlussmann Martin Fraisl. Der Keeper steht heute direkt auch in der Startelf. Dort ebenfalls zu finden: Robin Hack, um den sich am heutigen Tage Gerüchte ranken ob eines möglichen Wechsels zum FC Basel. Ob daran etwas dran ist oder nicht, in jedem Falle ist Hack heute (noch) für die Arminia von Beginn an dabei.

Düsseldorf Regensburg Auf beiden Seiten gibt es Veränderungen im Vergleich zum vergangenen Spieltag. Bei den Gästen fehlt Benedikt Saller im Kader. Prince Owusu muss auf der Bank Platz nehmen. Neu in die Startformation rücken Konrad Faber und Aygün Yildirim.

Bielefeld Braunschweig Dass die Bielefelder trotz der mageren Ausbeute von einem Punkt nicht am Ende der Tabelle zu finden sind, liegt am heutigen Gegner. Eintracht Braunschweig rangiert mit ebenfalls einem Zähler, aber dem schlechteren Torverhältnis noch hinter Bielefeld, hat als Aufsteiger aber sicher auch eine andere Erwartungshaltung als die Gastgeber. Nichtsdestotrotz müssen langsam, aber sicher mehr Punkte her für die Löwen, die ihren Zähler im Übrigen ebenfalls im letzten Spiel holten, als man ein 2:2 gegen Düsseldorf erreichte.

Bielefeld Braunschweig Wer von dem Fehlstart des Bundesliga-Absteigers nichts mitbekommen hatte, der kam vor knapp zwei Wochen dann wohl doch nicht mehr drumherum. Nach vier Spieltagen war die Arminia nämlich die erste Mannschaft, die in dieser Spielzeit den Trainer entließ. Daniel Scherning ist mittlerweile der Chefcoach der Ostwestfalen und holte mit seinem Team in der Vorwoche beim FC Heidenheim prompt den ersten Punkt. Diesen Aufschwung muss Bielefeld nun mitnehmen und möglichst auch ausbauen.

Düsseldorf Regensburg Bei den Gästen aus Bayern verlief der Auftakt in die neue Spielzeit ähnlich. Zunächst gab es zwei Siege gegen den SV Darmstadt 98 (2:0) und Arminia Bielefeld (3:0). Anschließend gab es gegen den 1. FC Nürnberg ein Remis (0:0) und gegen Hannover 96 (0:1) sowie den Karlsruher SC (0:6) jeweils eine Niederlage. "Der Kopf ist wieder oben und der Fokus liegt auf dem nächsten Spiel", sagte Jahn-Mittelfeldspieler Maximilian Thalhammer. Die Pleite gegen den KSC sei abgehakt.

Düsseldorf Regensburg Zum Saisonbeginn sah es für die Hausherren mit zwei Siegen aus zwei Spielen (jeweils 2:1) nach einem guten Start aus. Mittlerweile ist die Elf von Daniel Thioune aber drei Spiele in Folge ohne einen weiteren Dreier. Auf die 0:1-Niederlage gegen den SV Sandhausen folgten zwei Remis gegen die SpVgg Greuther Fürth und Eintracht Braunschweig (jweils 2:2). „Es wird Zeit, dass wir mal wieder ein Fußballspiel gewinnen. Das gibt uns das Selbstvertrauen, das man braucht, um in dieser Liga die vorderen Plätze einzunehmen", gibt der Trainer die Marschroute vor.

Bielefeld Braunschweig Guten Abend und herzlich willkommen zum sechsten Spieltag in der 2. Bundesliga! Am heutigen Freitag stehen zwei Partien auf dem Programm. Unter anderem empfängt Arminia Bielefeld die Eintracht aus Braunschweig auf der heimischen Alm. Anstoß ist um 18:30 Uhr!

Düsseldorf Regensburg Die beiden Vereine trennen in der Tabelle fünf Plätze, aber nur ein Punkt. Mit acht Zählern reiht sich die Fortuna auf dem 7. Rang ein. Für die heutigen Gäste bedeutet eine Niederlage mehr Platz 13. Für beide Teams ist mit einem Sieg in der engen Tabellenkonstellation ein großer Sprung nach vorne möglich. Am vergangenen Wochenende waren die Mannschaften sieglos.