Hoffenheim Augsburg 32. Ein Diagnonalball erreicht Kramaric, der sich gegen einen Steilpass entscheidet und nach innen zieht. Der Kroate schließt mit dem schwachen linken Fuß ab, verzieht aber erneut deutlich.

Mainz Leverkusen 31. Damit erleben beide Mannschaften eine bis jetzt unbekannte Situation: Leverkusen ist zum ersten Mal in dieser Saison in Führung gegangen, dagegen liegt Mainz erstmals zurück.

Hertha BSC Dortmund 32. Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Anthony Modeste



Hertha BSC Dortmund 31. Die Terzić-Truppe gibt in den jüngsten 20 Minuten eine sehr gute Antwort auf die enttäuschende Vorstellung am letzten Samstag gegen Bremen. Ihrer Leistung mangelt es mittlerweile nur noch am Niederschlag im Zwischenergebnis.

Leipzig Wolfsburg 31. Leichte Fortschritte machen die Wölfe aber. Maxi Arnold und Co. erkämpfen sich mehr zweite Bälle und halten in den engen Duellen nun besser dagegen. RB zieht sich etwas zurück.

Schalke Union Berlin 31. Tooor für FC Schalke 04, 1:1 durch Marius Bülter

Terodde darf keine Elfmeter schießen - stattdessen darf Bülter wieder ran! Wie gegen Gladbach verzögert er und schiebt unten links ein. Rønnow war anderweitig unterwegs.

Hoffenheim Augsburg 30. Wieder ist es Baumgartner, der Offensiv in Szene gesetzt wird. Dieses Mal ist der Angreifer im Zentrum an der Kugel und versucht es nach einem Wackler mit dem Flachschuss. Dieser ist jedoch zu ungefährlich und geht am Tor vorbei.

Mainz Leverkusen 29. Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Jonathan Burkardt (Eigentor)

Und jetzt klingt es doch im Kasten der Gastgeber! Einen Eckball von Kerem Demirbay köpft Anton Stach zunächst aus der Gefahrenzone. Exequiel Palacios probiert es im Anschluss aber aus der Ferne und zieht die Kugel auf die linke Ecke. Am Fünfmeterraum fälscht zudem Jonathan Burkardt die Kugel entscheidend ab und lässt seinem eigenen Torhüter Robin Zentner keine Chance.

Schalke Union Berlin 29. Elfmeter für Schalke! Und was für eine blöde Aktion von Knoche! Eine Flanke von Brunner von rechts wischt der Ex-Wolfsburger einfach mit der Hand über Kopfhöhe weg. Er beschwert sich zwar, von Terodde geschoben worden zu sein - da oben darf die Hand aber normalerweise nicht sein.

Hertha BSC Dortmund 29. Hertha ist mittlerweile fast ausschließlich in der Arbeit gegen den Ball gefordert und kann sich glücklich schätzen, dass der BVB keine seiner vier großen Möglichkeiten genutzt hat.

Leipzig Wolfsburg 28. Die Gäste aus Niederschsen übernehmen für den Moment den Ballbesitz und sind um mehr Torgefahr bemüht. In der Offensive machen die Wölfe bisher aber zu viele Fehler. Vor allem das Passspiel lahmt noch.

Mainz Leverkusen 28. Mainz’ Abwehrreihe lässt sich bislang nichts zu Schaden kommen. Ohnehin haben die Rheinhessen erst zwei Treffer in vier Pflichtspielen kassiert und ließen insgesamt nur acht gegnerische Chancen zu – aktuell ist das der Liga-Bestwert.

Hoffenheim Augsburg 27. Nach einer guten Kombination kommt Baumgartner auf der linken Seite durch. Der Winkel ist zu spitz, um hier selber abzuschließen und so kommt der Pass in die Mitte. Rutter kommt zwar an die Kugel, kann den Ball aber nicht mehr auf das Tor befördern.

Schalke Union Berlin 26. Infolge einer Ouwejan-Ecke von rechts nickt Yoshida in Richtung Tor. Dabei köpft er Knoche an die Hand, anschließend foult er Khedria rigoros weg. Eine Überprüfung der Szene gibt es kurioserweise nicht. Ob Elfmeter oder nicht: Eine Betrachtung durch den VAR hätte es aber wohl geben müssen.

Mainz Leverkusen 25. Abgesehen vom engagierten Start der Hausherren bietet das Spiel recht wenig Tempo. Beide Teams belauern sich größtenteils und versuchen eigene Fehler zu vermeiden.

Leipzig Wolfsburg 26. Gelbe Karte für Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)

Kapitän Arnold setzt zumindest ein "Zeichen" und holt sich nach einem taktischen Foul im Mittelkreis die Gelbe Karte ab.

Hoffenheim Augsburg 25. Geiger beraucht eine längere Behandlungspause, dann kehrt der Mittelfeldmann zurück auf den Rasen, läuft aber alles andere als rund.

Leipzig Wolfsburg 25. Wenn der VfL bei den Roten Bullen heute bestehen will, muss der VfL mehr Leidenschaft zeigen - also genau das, was Kovač sogar vor der Partie forderte. RB macht es vor!

Hertha BSC Dortmund 26. Modeste lässt Dortmunds vierte Großchance ungenutzt! Der Ex-Kölner dringt nach einem hohen Ballgewinn sowie einem flachen Anspiel Adeyemi durch die Mitte in den Sechzehner ein und will aus gut 14 Metern unten links einschieben. Der Ball rollt zwar an Keeper Christensen, aber auch links am Heimkasten vorbei.

Mainz Leverkusen 23. Kurze Ruhephase in dieser Partie: Die Mannschaft von Bo Svensson lässt den Ball durch die eigenen Reihen zirkulieren und wartet auf eine geeignete Lücke in der Bayer-Abwehr.

Hoffenheim Augsburg 23. Nach einem Zweikampf mit Arne Maier bleibt Dennis Geiger mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen und hält sich den Knöchel. Das sieht zunächst mal nicht so gut aus für den Hoffenheimer.

Leipzig Wolfsburg 23. Gefährlicher Konter der Roten Bullen! Nach einem vermeintlichen Foul an Kamiński - das der Schiri aber nicht gibt - rollt der RB-Zug und macht sofort wieder Druck. Von der linken Torauslinie spitzelt Dani Olmo den Ball gefährlich in die Mitte. Arnold geht dazwischen und klärt ganz souverän mit einem Kopfball neben das Tor und zum eigenen Keeper.

Schalke Union Berlin 23. Becker wurschtelt sich über rechts durch und legt entlang der Strafraumkante für Khedira ab. Dessen Distanzschuss rauscht knapp drüber - es gibt allerdings Ecke, weil das Schiedsrichtergespann denkt, Schwolow war noch mit den Händen dran. Glücklicherweise entsteht hieraus kein Treffer, denn das war eine glasklare Fehlentscheidung.

Hertha BSC Dortmund 24. Modeste verlangt Christensen alles ab! Der Franzose ist am Elfmeterpunkt Adressat einer Flanke Wolfs vom rechten Flügel. Er befördert sie mit dem rechten Innenrist direkt auf die flache rechte Ecke. Christensen taucht ab und lenkt den Ball um den Pfosten.

Mainz Leverkusen 20. Was macht denn Mitchel Bakker da?! Eine eigentlich harmlose Flanke von Dominik Kohr legt der 22-Jährige ohne Not für Silvan Widmer auf. Der Schweizer scheint aber selbst überrascht zu sein und kann Lukáš Hrádecký aus bester Lage nicht überwinden.

Schalke Union Berlin 21. Im Mittelfeld wird Terodde in Diogo Leite geschubst, der zu einem Kopfball hochsteigt und anschließend böse auf den Rücken fällt. Der Abwehrmann muss behandelt werden.

Hoffenheim Augsburg 20. Langer Ball auf Rutter, der sich im Zweikampf mit Gouweleeuw fallen lässt. Die Pfeife von Tobias Wels bleibt aber ruhig und das auch völlig zurecht.

Hertha BSC Dortmund 21. Wieder steht dem BVB das Aluminium im Weg! Brandts am kurzen Pfosten durch Schlotterbeck verlängerte Ecke von rechts erreicht der Ex-Kölner auf der tiefen linken Sechzehnerseite. Er produziert aus gut sechs Metern einen tempoarmen Seitfallzieher, der gegen die Außenseite des nahens Pfostens klatscht.

Leipzig Wolfsburg 20. Etappenziel: Maxi Arnold tritt für die Gäste die erste Ecke und löst damit durchaus Verwirrung im RB-Strafraum aus. Nmecha verpasst die Hereingabe auf linken Pfosten knapp.

Hertha BSC Dortmund 19. Brandt gegen Christensen! Der Torschütze der Vorwoche zieht vom linken Halbfeld vor dem Sechzehner nach innen und zirkelt den Ball aus 17 Metern per rechtem Innenrist auf die lange Ecke. Herthas Keeper tauscht schnell ab und pariert nach vorne. Adeyemi will abstauben, rutscht aber aus.

Schalke Union Berlin 19. Die Gelsenkirchener generieren derzeit ungewöhnlich viel Ballbesitz - ungewöhnlich, weil sie im Durchschnitt bisher rund 30 Prozent in dieser Spielzeit hatten. Die Eisernen lauern dagegen auf Konter.

Mainz Leverkusen 18. Anton Stach hebt einen Eckball von rechts in die Mitte. Zunächst klärt Patrik Schick im eigenen Sechzehner, Dominik Kohr kommt danach mit einem Schuss aus der Ferne nicht durch.

Leipzig Wolfsburg 19. Der VfL muss jetzt schleunigst wach werden, sonst klingelt es gleich erneut. Leipzig ist wacher, geht besser in die Zweikämpfe und führt vollkommen verdient mit 1:0.

Hoffenheim Augsburg 17. Jensen bekommt die Kugel von der rechten Seite, legt sich den Ball einmal vor und zieht aus dem Zentrum mal ab. Sein Flachschuss geht zwar am Kasten vorbei, doch so lässt sich der erste echte Abschluss der Gäste notieren.

Leipzig Wolfsburg 17. Leipzig will das zweite Tor! Orban grätscht auf der rechten Seite in einen Freistoß und leitet den Ball so akrobatisch nach links weiter. Am linken Pfosten macht sich Simakan lang und verpasst die spektakuläre Hereingabe nur um wenige Zentimeter.

Mainz Leverkusen 16. Die erste Viertelstunde ist mittlerweile vorüber: Mainz hat insgesamt mehr vom Spiel und durch Angelo Fulgini auch die mit Abstand beste Möglichkeit gehabt. Die Gäste kommen dagegen offensiv noch nicht zur Entfaltung und wählen bisher kein hohes Risiko.

Schalke Union Berlin 16. Zalazar gibt von der rechten Außenbahn hoch in die Mitte. Terodde wird dort aber gut von Knoche verteidigt.

Leipzig Wolfsburg 15. Dani Olmo verpasst das 2:0! Nur wenige Sekunden macht RB beinahe das zweite Tor. Van de Ven patzt in der VfL-Abwehr und verstolpert den Ball direkt im eigenen Strafraum. Dani Olmo hat daher freie Bahn und ballert das Leder von halbrechts links am Pfosten vorbei.

Hertha BSC Dortmund 16. Reus scheitert an der Latte! Eine hohe Hereingabe von Dortmunds rechtem Flügel wird von Abwehrmann Kempf an die halblinke Strafraumkante verlängert. Von dort nimmt der BVB-Kapitän mit dem rechten Innenrist Maß. Nachdem Kenny den Ball abgefälscht hat, fliegt dieser links gegen die Oberkante des Querbalkens.

Hertha BSC Dortmund 15. Gut aufgepasst von Christensen! Infolge eines Steilpasses Bellinghams in den halbrechten Offensivkorridor winkt Adeyemi eine freie Bahn in Richtung Heimkasten. Herthas dänischer Schlussmann hat das Anspiel aber vorausgeahnt und seinen Sechzehner verlassen. Er klärt ins nahe Seitenaus.

Mainz Leverkusen 13. Da war mehr möglich! Nach einem missglückten Antritt von Moussa Diaby kullert die Kugel zu Mitchel Bakker. Mit dessen schwächeren rechten Fuß busgiert der Niederländer das Leder aus zentralen 16 Metern auf die rechte Ecke, wo Robin Zentner zur Stelle ist.

Leipzig Wolfsburg 14. Etwas Glück für die Sachsen! Nmecha lauert auf der rechten Seite bereits auf seinen Durchrbuch hinter die Abwehrkette, als der Schiri die Partie wegen eines minimalen Kontakts an Orban unterbricht.

Schalke Union Berlin 13. Ein spannender Auftakt ins Match. Union zeigt sich hier eiskalt, während Schalke um eine schnelle Antwort bemüht ist. In diesem Tempo darf es weitergehen.

Hoffenheim Augsburg 13. Im letzten Drittel sind die Gäste zwar noch zu nachlässig, allerdings zeigt man sich in den letzten Minuten zumindest etwas mutiger. Augsburg will selber mitspielen und nicht nur defensiv agieren.

Hertha BSC Dortmund 13. Bellingham bewirbt sich nachdrücklich für eine frühe Gelbe Karte, indem er Plattenhardt im Mittelfeld mit einer seitlichen Grätsche rücksichtslos niederstreckt. Schiedsrichter Tobias Stieler belässt es aber bei einer Ermahnung des jungen Engländers.

Mainz Leverkusen 11. Von links dringt Jonathan Burkardt in den Strafraum ein und sucht den Abschluss. Robert Andrich eilt nach hinten und blockt den Versuch per Grätsche.

Leipzig Wolfsburg 12. Erster Torschuss von André Silva! Kampl stoppt einen Angriff vor dem linken Sechzehner-Eck mit einer Körpertäuschung ab und flankt mit Gefühl in die Mitte. André Silva steigt hoch und köpft den Ball in die Arme von Casteels.

Leipzig Wolfsburg 10. Die Gastgeber halten den Druck auf die VfL-Abwehr hoch und setzen auch nach Ballverlusten immer wieder nach. Im Rückraum vor dem Wölfe-Tor gehen die Bälle daher fast nur an RB.

Hoffenheim Augsburg 10. Wieder so ein lässiger Pass der Augsburger, wieder ist der Ball weg. Hoffenheim kontert mit einem langen Ball und plötzlich hat Kramaric viel Platz. Der Schuss des Kroaten geht zwar deutlich über die Latte, nichtsdestotrotz sollte Augsburg gewarnt sein.

Mainz Leverkusen 9. Insbesondere auf die Anfangs-Viertelstunde wird die Mannschaft von Gerardo Seoane ein verstärktes Augenmerk gelegt haben. Bei allen drei bisherigen Bundesliga-Partien handelte sich die Werkself bis spätestens zur 15. Minute einen Rückstand ein – hier ist Bayer dies nur mit Glück erspart geblieben.

Schalke Union Berlin 10. Schon wieder S04! Die erste Ecke wird zu einer zweiten geklärt, die wiederum von Ouwejan an den Fünfer getreten wird. Thiaw gewinnt das Kopfballduell, setzt seinen Abschluss aber zu zentral an. Rønnow ist wieder zur Stelle.

Hertha BSC Dortmund 10. BVB-Kapitän Reus schickt Guerreiro auf die völlig freie linke Außenbahn. Der Portugiese sucht Mittelstürmer mit einer überhasteten hohen Hereingabe, die für den Franzosen unerreichbar ins rechte Toraus segelt.

Schalke Union Berlin 9. Fast der Ausgleich! Bülter legt in der Box kurz für Terodde ab, der etwas glücklich zum Schuss kommt. Rønnow reißt aber beide Arme hoch und wehrt den Versuch aus zwölf Metern gut zur Ecke ab.

Mainz Leverkusen 7. Riesenchance für die Hausherren! Karim Onisiwo bringt eine Hereingabe von der rechten Eckfahne maßgenau an den Fünfer. Dort ist Angelo Fulgini einen Schritt schneller als Jeremie Frimpong, scheitert aber aus kurzer Distanz an Lukáš Hrádecký.

Hoffenheim Augsburg 7. Nach einem Ballgewinn kommt die Kugel zu Rexhbeçaj, der viel Platz hat und Pepi auf die Reise schicken möchte. Der Pass ist eigentlich kein schwerer, misslingt aber dennoch. Pepi hätte da viel Wiese vor sich gehabt. Aus solchen Gelegenheiten muss der FCA mehr machen!

Leipzig Wolfsburg 8. Gelbe Karte für Benjamin Henrichs (RB Leipzig)

Jetzt sieht Benjamin Henrichs aber erstmal Gelb. Der Leipzige wird nach einem Foul an Paulo Otávio offiziell verwarnt.

Leipzig Wolfsburg 7. Wie stecken die Wölfe die kalte Dusche weg? RB macht nach dem Tor sofort stürmisch weiter und will schnell nachlegen.

Hertha BSC Dortmund 7. Die Blau-Weißen präsentieren sich in den ersten Momenten als mutig, wollen die Partie aktiv mitgestalten. Dortmund hat noch Mühe, das dichte Mittelfeld zu überbrücken.

Mainz Leverkusen 5. Aarón Martín schnappt sich den folgenden Freistoß von der rechten Seite und visiert die lange Ecke an. Bayer-Keeper Lukáš Hrádecký lässt sich vom Gewühl im Fünfmeterraum nicht aus der Ruhe bringen und fängt das Leder sicher ab.

Schalke Union Berlin 6. Tooor für 1. FC Union Berlin, 0:1 durch Morten Thorsby

Berlin mit der frühen Führung! Nach Schwolows Parade gibt es eine Ecke, die kurz ausgespielt wird. Eine weite Flanke an den langen Pfosten erreicht Doekhi, dessen Kopfballablage in die Mitte Thorsby aus kurzer Distanz ebenfalls per Kopf in die Maschen nickt.

Schalke Union Berlin 5. Die erste gute Chance für den FCU! Siebatcheu leitet aus dem Zentrum per Kopf nach rechts in die Box zum schnellen Becker weiter. Der Offensivakteur lässt sich noch etwas nach rechts raus treiben und schließt dann wuchtig und flach aufs lange Eck ab. Schwolow taucht blitzschnell ab und pariert.

Hoffenheim Augsburg 4. Hoffenheim übernimmt hier früh das Kommando und agiert in den ersten Minuten recht zielstrebig über die beiden Außen. Noch konnte man sich nicht in die Gefahrenzone spielen, die Spielanlage scheint jedoch klar.

Hertha BSC Dortmund 4. Die erste Chance gehört den Hausherren! Nach Ejukes hoher Hereingabe von der linken Grundlinie klärt der BVB durch Guerreiro vor die Füße Kennys. Der Engländer packt aus halbrechten 19 Metern einen Volleyschuss mit dem rechten Fuß aus, der abgefälscht auf die obere linke Ecke segelt. Gästekeeper Kobel verhindert den Einschlag während einer tollen Flugeinlage mit den Fingerspitzen der rechten Hand.

Mainz Leverkusen 3. Gelbe Karte für Piero Hincapié (Bayer Leverkusen)

Piero Hincapié räumt Karim Onisiwo vor der rechten Sechzehnerkante ab und wird ganz früh verwarnt.

Mainz Leverkusen 3. Die ersten Minuten spielen sich hauptsächlich im Mittelfeld ab und werden von harten Zweikämpfen geprägt. In dieser Art haben es sowohl Bo Svensson als auch Gerardo Seoane im Vorfeld auch erwartet.

Leipzig Wolfsburg 5. Tooor für RB Leipzig, 1:0 durch Christopher Nkunku

Christopher Nkunku verwandelt eiskalt! Der Franzose tritt an und nagelt den Ball unhaltbar ins linke Eck. Koen Casteels im VfL-Tor ist machtlos.

Leipzig Wolfsburg 4. Elfmeter für RB! Bitter für den VfL Wolfsburg: Die zunächst unübesichtliche Situation entpuppt sich als Handspiel von Maxence Lacroix. RB erhält die große Chance auf den Start den Maß.

Leipzig Wolfsburg 3. VAR und Elfer? Danach bringt Dani Olmo die Ecke für RB und Schiri Bastian Dankert unterbricht mit einem Mal die Partie. Abseits? Nein! Es geht um ein mögliches Handspiel von Lacroix - was sagt der VAR?

Schalke Union Berlin 4. Ouwejan steht für einen ersten Freistoß am linken Flügel bereit. Seine Hereingabe nickt Terodde unter Bedrängnis deutlich am langen Eck vorbei.

Leipzig Wolfsburg 2. Die Roten Bullen gehen gleich in die Offensive! André Silva nimmt halbrechts eine Steilpass mit und will mit einen Sprint durchbrechen. Baku passt auf und klärt mit dem langen Bein zur Ecke.

Mainz Leverkusen 1. Los geht’s in der MEWA-ARENA – Schiedsrichter Christian Dingert gibt die Begegnung frei!

Hoffenheim Augsburg 1. Auf geht's! Der FCA stößt die Partie an und das in grau-schwarzen Jerseys. Heimmannschaft Hoffenheim agiert wie gewohnt in Blau und Weiß.

Mainz Leverkusen 1. Spielbeginn

Hertha BSC Dortmund 1. Hertha gegen Dortmund – Durchgang eins im Olympiastadion ist eröffnet!

Hertha BSC Dortmund 1. Spielbeginn

Hoffenheim Augsburg 1. Spielbeginn

Leipzig Wolfsburg 1. Der Ball rollt! Der VfL gastiert im grünen Dress und stößt in der 1. Halbzeit. RB Leipzig trägt weiße Trikots mit roten Hosen.

Schalke Union Berlin 1. Auf geht's.

Schalke Union Berlin 1. Spielbeginn

Leipzig Wolfsburg 1. Spielbeginn

Hertha BSC Dortmund Soeben haben die Mannschaften vor gut 65000 Zuschauern den Rasen betreten.

Leipzig Wolfsburg Rund 40.000 Zuschauer sind heute in der Red Bull Arena live mit dabei und fiebern bereits dem Anstoß entgegen. Gleich kommen die Spieler auf den Platz.

Mainz Leverkusen FSV-Trainer Bo Svensson setzt auf exakt die gleiche Elf, die in der Vorwoche in Augsburg gewonnen hat. Bei den Gästen tauscht Gerardo Seoane nach der Hoffenheim-Niederlage dreimal: Exequiel Palacios, Mitchel Bakker sowie Kerem Demirbay beginnen für Charles Aránguiz, Adam Hložek und Sardar Azmoun.

Hoffenheim Augsburg In der Startelf des FC Augsburg fällt vor allem ein Name auf: Ricardo Pepi, im Januar für eine Rekordsumme von 16 Mio. Euro geholt, steht zum fünften Mal in der Startelf der Fuggerstädter. Dies war zuletzt Anfang April der Fall.

Hertha BSC Dortmund Bei den Westfalen, die den jüngsten Vergleich mit dem BSC am letzten Spieltag der vergangenen Saison vor eigenem Publikum nach langen Rückstand (18.) dank der Treffer Haalands (68.) und Moukokos (84.) für sich entschieden und die unter Edin Terzić ihre letzten vier Bundesligapartien in der Fremde gewannen, gibt es nach der 2:3-Heimniederlage gegen den SV Werder Bremen zwei Umstellungen in der Startelf. Özcan und Adeyemi nehmen die Plätze von Dahoud (Schulterverletzung) und Bynoe-Gittens (Bank) ein.

Schalke Union Berlin Deren zwei haben die bisher ungeschlagenen Berliner in der laufenden Spielzeit bereits einfahren können. So steht seit letztem Wochenende nicht nur der Auftakterfolg im Derby gegen Hertha BSC (3:1), sondern nun auch ein Dreier vor eigenem Publikum gegen RB Leipzig (2:1). Durch das zwischenzeitliche Remis beim 1. FSV Mainz 05 (0:0) haben sie schon sieben Punkte auf dem Konto – und rangieren damit in der Spitzengruppe auf Rang vier.

Hoffenheim Augsburg Das deutliche 3:0 gegen Leverkusen war aus Sicht der heutigen Gastgeber kein Zufall, sondern die Folge einer guten Leistung. Dementsprechend gibt es wenig Grund, etwas zu verändern. Andre Breitenreiter schickt also dieselbe Startelf ins Rennen, wie gegen die Werkself.

Mainz Leverkusen Gerardo Seoane appellierte nach dem Fehlstart an die Mentalität der Werkself. "In der aktuellen Lage braucht es bei diesen Themen eben noch eine Spur mehr von allem. Vor allem in den Zweikämpfen müssen wir Bereitschaft zeigen, die Härte annehmen und uns gegenseitig unterstützen", sagte er und fügte hinzu: "Wir müssen unseren Worten Taten folgen lassen und auf dem Platz die Dinge umsetzen, die wir uns vornehmen und trainieren."

Leipzig Wolfsburg Auch bei RB gibt es bei den Personalien eine Überraschung: Timo Werner sitzt erstmals seit seiner Rückkehr nur auf der Bank und wird heute durch André Silva ersetzt. Ebenfalls neu ist Halstenberg als Linksverteidiger anstelle von Gvardiol. Im Tor fehlt zudem Stammkeeper Gulácsi weiterhin verletzt, sodass Ersatz-Keeper Blaswich erneut ran muss.

Leipzig Wolfsburg Beim vierten Anlauf für die ersten drei Punkte wechselt Kovač heute gleich dreimal: Max Kruse und Maximilian Philipp feiern ihr Saisondebüt im Angriff, dazu gibt es mit Ridle Baku einen neuen Rechtsverteidiger.

Hertha BSC Dortmund Auf Seiten der Hauptstädter, die in den ersten 270 Saisonminuten beeindruckende 38 Torschüsse abgaben und die in der Vorsaison bis zum 4. Spieltag auf ihren ersten dreifachen Punktgewinn warten mussten, hat Trainer Sandro Schwarz im Vergleich zur 0:1-Auswärtsniederlage bei Borussia Mönchengladbach drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Uremović (Gelb-Rot-Sperre), Mittelstädt und Šunjić (Bank) beginnen Dárdai, Plattenhardt und Boëtius.

Leipzig Wolfsburg Ebenfalls noch ohne Dreier ist auch der VfL Wolfsburg aus der Autostadt. Nach dem 0:0 im Heimspiel gegen den FC Schalke will der neue Wölfe-Coach Niko Kovač heute in Leipzig mehr von seinem Team sehen und fordert daher vor allem die Grundtugenden im Fußball: „Es geht nicht um das System, sondern die Leidenschaft – das habe ich schon einmal gesagt“, erklärte Kovač. Gerne zu Gast ist der VfL in Leipzig allerdings nicht: Der letzte Sieg der Wolfsburger bei RB ist über fünf Jahre her.

Mainz Leverkusen Die Hausherren wollen den positiven Trend mithilfe der eigenen Fans fortsetzen. "Wir spielen zuhause, wollen Gas geben und uns immer mit den Besten messen. Wir wissen, wie schwer das wird. Deswegen brauchen wir unser Stadion, unsere Fans. Ich hoffe, dass viele kommen, jede Kleinigkeit muss passen. Wir werden eine Topleistung brauchen", erklärte Bo Svensson, der eine Favoritenrolle für seine Mannschaft im Vorfeld konsequent ablehnte.

Hertha BSC Dortmund Borussia Dortmund war gegen Aufsteiger SV Werder Bremen durch die Tore Brandts (45.+2) und Guerreiros (77.) trotz eines weitgehend enttäuschenden Auftritts bis in die tiefe Schlussphase hinein auf dem Weg zu einem glanzlosen Heimerfolg gewesen, ließ dann aber noch historische drei Gegentore ab Minute 89 zu. Unnötigerweise haben die Schwarz-Gelben gegenüber dem übermächtig wirkenden Meisterschaftskonkurrenten FC Bayern München schon zu diesem Zeitpunkt ein Defizit von drei Zählern – die Stimmung beim BVB war in den letzten Tag bemerkenswert schlecht.

Hoffenheim Augsburg Auch der heutige Gast hat einen Sieg gegen Leverkusen zu verzeichnen. Dieser Erfolg über den Champions-League-Teilnehmer sorgt zumindest für etwas Ruhe bei den Fuggerstädtern und ihrem neuen Trainer Enrico Maaßen. In den beiden Heimspielen setzte es nämlich gegen Mainz und Freiburg zwei Niederlagen. Auch hier ist das heutige Spiel also für den Start in die Saison nicht ganz unwichtig, denn stände man nach vier Spieltagen mit nur drei Punkten da, wäre das sicherlich zu wenig für den FCA.

Schalke Union Berlin Es war ein glücklicher Punktgewinn, den die Königsblauen in der vergangenen Woche beim VfL Wolfsburg bejubeln durften. Nachdem Stürmer Terodde kurz vor der Halbzeit gleich zwei Elfmeter verschoss, wurden sie in der zweiten Hälfte förmlich überrannt von den Wölfen. Am Ende stand ein 0:0, mit dem sie besser leben konnten als der VfL. Dennoch: Aus drei Partien hat der Aufsteiger erst zwei Zähler sammeln können, langsam benötigen sie auch mal einen Sieg.

Hoffenheim Augsburg Grundsätzlich kann man mit dem Saisonstart bei 1899 Hoffenheim sehr zufrieden sein. Nach der bitteren Niederlage zum Auftakt in Gladbach, wo man 70 Minuten lang in Unterzahl agierte, folgten ein knapper Sieg über Bochum sowie ein hochverdienter Sieg gegen Champions-League-Teilnehmer Leverkusen. Am Ende stehen so also sechs Punkte aus den ersten drei Auftritten. Sollten heute drei weitere Zähler dazukommen, wäre man im Kraichgau sicherlich sehr glücklich.

Mainz Leverkusen Aus im DFB-Pokal gegen Elversberg (3:4) und drei Bundesliga-Pleiten gegen Dortmund (0:1), Augsburg (1:2) sowie Hoffenheim (0:3) – Bayer-Coach Gerardo Seoane hat mit der Werkself einen krachenden Fehlstart in die neue Saison hingelegt. Insbesondere die mangelhafte Effizienz gab Leverkusen zuletzt eindringlich zu denken. Trotz der ligaweit drittmeisten Torchancen sprang für die Gäste aus dem Rheinland lediglich ein Treffer heraus.

Leipzig Wolfsburg Nur zwei Punkte aus den ersten drei Spielen – so hat sich RB Leipzig den Saisonstart sicherlich nicht vorgestellt. Die Roten Bullen zeigen bislang nur wenig von dem, was der Sponsor mit seinen Energydrinks verspricht und gehen daher schon mit etwas Druck ins Heimspiel gegen den ebenfalls sieglosen VfL. Von einer aufziehenden Krise will RB-Trainer Domenico Tedesco deshalb aber noch nichts wissen: „Das war eine normale Woche. Wir sprechen regelmäßig und hinterfragen alles – auch wenn wir gewinnen“, sagte Tedesco und moderiete die Kritik erstmal souverän ab. Folgt heute der Turnaround?

Hertha BSC Dortmund Nach dem erst in der Relegation geschafften Klassenerhalt hat Hertha BSC in der neuen Saison nach drei Spieltagen lediglich einen Zähler vorzuweisen. Infolge der verdienten 1:3-Derbyniederlage beim 1. FC Union Berlin zum Auftakt sowie dem 1:1-Heimunentschieden gegen die SG Eintracht Frankfurt waren die Blau-Weißen allerdings mit ihrer Leistung bei der jüngsten 0:1-Auswärtspleite bei Borussia Mönchengladbach durchaus zufrieden und verbuchten die Partie als Schritt in die richtige Richtung.

Hoffenheim Augsburg Hallo und herzlich willkommen zum vierten Spieltag der Bundesliga! Am heutigen Samstag hält der Nachmittag wieder einige Matches bereit. So trifft unter anderem 1899 Hoffenheim auf den FC Augsburg. Anstoß ist natürlich wie gewohnt um 15:30 Uhr!

Mainz Leverkusen Im Gegensatz zu den Rheinländern ist Mainz hervorragend in die neue Spielzeit gestartet. Sieben Punkte nach drei Partien sind gleichbedeutend mit dem besten Saisonstart seit vier Jahren. Am vergangenen Wochenende feierte das Team von Cheftrainer Bo Svensson einen Last-Minute-Erfolg beim FC Augsburg (2:1) und hat sich damit vorerst unter den Top vier der Liga festgesetzt. Nach drei Begegnungen sind die Rheinhessen nach wie vor ungeschlagen.

Schalke Union Berlin Hallo und herzlich willkommen zum vierten Spieltag der Bundesliga! Der FC Schalke 04 will heute gegen den 1. FC Union Berlin den ersten Saisonsieg einfahren. Anstoß im Pott ist um 15:30 Uhr.

Hertha BSC Dortmund Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Hertha BSC fordert am 4. Spieltag Borussia Dortmund heraus. Hauptstädter und Westfalen stehen sich ab 15:30 Uhr auf dem Rasen des Olympiastadions gegenüber.

Mainz Leverkusen Hallo und herzlich willkommen zum 4. Spieltag der Bundesliga am Samstagnachmittag! Der 1. FSV Mainz 05 empfängt Bayer 04 Leverkusen, die sich bereits in der ersten Krise der jungen Saison befinden. Anstoß in der MEWA-ARENA ist um 15:30 Uhr.