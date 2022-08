Leverkusen Hoffenheim 82. Der Gästeblock hingegen ist nun deutlich hörbar und feiert den mutmaßlichen Auswärtssieg. Es wäre schon sehr beachtlich, wenn hier nochmal die Wende eintritt und Bayer zurückkommt.

Dortmund Werder 81. Auswechslung bei Werder Bremen: Marvin Ducksch

Dortmund Werder 81. Einwechslung bei Borussia Dortmund: Youssoufa Moukoko

Dortmund Werder 81. Auswechslung bei Borussia Dortmund: Anthony Modeste

Leverkusen Hoffenheim 80. Das Tor hatte sich ein wenig angedeutet, da Hoffenheim die Kontermaschine mehr und mehr angeworfen hatten, während Bayer nach vorne fehlerhaft und ideenlos agiert. Ob die Wechsel in den letzten Minuten nun noch einmal zünden, ist mehr als fraglich. Auf den Rängen ist es ruhig geworden, die Fans sind geschockt vom Auftritt ihrer Mannschaft.

Wolfsburg Schalke 82. Die Schlussminuten laufen. Die Angriffswelle des VfL ebbt ein wenig ab, S04 sorgt zunehmend für Befreiung.

Dortmund Werder 80. Hazard scheitert an Pavlenka und am Pfosten! Der Belgier nimmt auf dem linken Flügel an Fahrt auf, zieht nach innen und schießt aus vollem Lauf und 20 Metern halbhoch auf die kurze Ecke.

Augsburg Mainz 82. Man spürt, dass beide Mannschaften den Treffer erkämpfen wollen. Es ist wieder sehr hitzig und intensiv. Aber beide kommen kaum noch in die nähe des Sechzehners.

Stuttgart Freiburg 78. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Enzo Millot

Stuttgart Freiburg 78. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Naouirou Ahamada

Stuttgart Freiburg 77. Nach Ablage von rechts kann Pfeiffer aus sieben Metern vor dem rechten Pfostenmit dem Rücken zum Tor abschirmen. Er legt nach hinten zu Endo, der aber mit dem Rechtsschuss an Kalajdžić scheitert, der im kurzen Eck im Weg steht.

Wolfsburg Schalke 79. Wieso nicht? Arnold zieht aus zentralen 28 Metern einfach mal flach und wuchtig ab. Schwolow ist aber zur Stelle und pariert sicher.

Augsburg Mainz 79. Nach einer hohen Hereingabe der Augsburger will Zentner die Kugel sicher aufnehmen. Doch der Ball rutscht ihm aus der Hand und er kommt nicht mehr hinterher. Durch einen schlechten Klärungsversuch kommt Gouweleeuw in der zweiten Reihe zum Direktschuss. Doch sein Abschluss aus der Drehung geht über den Kasten.

Leverkusen Hoffenheim 78. Tooor für 1899 Hoffenheim, 0:3 durch Georginio Rutter

Rutter krönt seine starke Leistung mit einem Sahnetor! Er wird beim Konter von Kramarić rechts außen bedient, wo es dann ins Duell mit Bakker geht. Der Hoffenheimer lässt Leverkusens Einwechselspieler mit einer einfachen Täuschung stehen, zieht nach innen und schließt mit einem Strahl ab. Der Linksschuss landet unhaltbar für Hrádecký im rechten oberen Knick.

Dortmund Werder 77. Tooor für Borussia Dortmund, 2:0 durch Raphaël Guerreiro

Dortmund netzt erneut aus der zweiten Reihe! In den Nachwehen einer Ecke spielt Kapitän Reus vom linken Flügel in den nahen Halbraum. Guerreiro zieht aus gut 25 Metern trocken mit dem linken Spann ab. Pavlenka sieht den Schuss erst spät und hat in der halbrechten Ecke keine Abwehrchance.

Stuttgart Freiburg 75. Die Gäste spielen die Konter gar nicht gut aus. Allerdings rücken auch so wenige Spieler mit nach vorne, dass die Priorität sehr offensichtlich auf der Defensive liegt.

Leverkusen Hoffenheim 76. Leverkusen bringt Mitchel Bakker und Nadiem Amiri für die Schlussviertelstunde. Die glücklosen Edmond Tapsoba und Sardar Azmoun gehen runter.

Augsburg Mainz 78. Es geht nun in Richtung Schlussphase. Beide Teams haben nochmal frische Kräfte gebracht und wollen sich nicht mit dem Unentschieden zufrieden geben. Geht hier nochmal was für einen der beiden?

Wolfsburg Schalke 77. Neuer Mann bei den Wölfen: Paredes ersetzt Jakub Kamiński.

Leverkusen Hoffenheim 76. Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Nadiem Amiri

Leverkusen Hoffenheim 76. Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Sardar Azmoun

Wolfsburg Schalke 76. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Kevin Paredes

Wolfsburg Schalke 76. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Jakub Kamiński

Leverkusen Hoffenheim 76. Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Mitchel Bakker

Wolfsburg Schalke 76. Ein weiter Schlag von Yoshida aus der eigenen Hälfte findet Polter. In der Box geht der Stürmer gegen van de Wen zu Boden. Über Elfmeter müssen wir wegen einer Abseitsstellung allerdings nicht reden.

Leverkusen Hoffenheim 76. Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Edmond Tapsoba

Leverkusen Hoffenheim 75. Eine gute Viertelstunde vor Ende kommt Sebastian Rudy für Dennis Geiger in die Partie. Er soll mithelfen, den Vorsprung ins Ziel zu bringen.

Dortmund Werder 74. Der BVB bleibt in seinem Aufbauspiel extrem fahrig und scheint den dritten Sieg um dritten Ligaspiel nur mit einer großen Portion Kampf über die Ziellinie bringen zu können. Er wäre mit der Tabellenführung für mindestens eine Nacht verbunden.

Leverkusen Hoffenheim 75. Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Sebastian Rudy

Stuttgart Freiburg 72. Stuttgart hat jetzt zwei Stoßstürmer in der Mitte. Kalajdžić kommt direkt an den nächsten Kopfball, doch aus 13 Metern halblinks bekommt er keinen Druck hinter den etwas zu lasch heranfliegenden Ball.

Augsburg Mainz 76. Auch die Mainzer machen nochmal mehr für ihr Offensivspiel. Widmer und Burkardt, der bemüht war, verlassen den Platz. Für sie sind Fernandes und Burgzorg neu auf dem Feld.

Leverkusen Hoffenheim 75. Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Dennis Geiger

Leverkusen Hoffenheim 74. Gelbe Karte für Georginio Rutter (1899 Hoffenheim)

Rutter bleibt mit ein Schussversuch an Tapsoba hängen und setzt dann gegen Palacios zu hart nach. Er sieht Gelb.

Stuttgart Freiburg 71. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Lilian Egloff

Augsburg Mainz 75. Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Edimilson Fernandes

Stuttgart Freiburg 71. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Chris Führich

Augsburg Mainz 75. Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Silvan Widmer

Augsburg Mainz 75. Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Delano Burgzorg

Stuttgart Freiburg 71. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Luca Pfeiffer

Leverkusen Hoffenheim 73. Tapsoba klärt am eigenen Sechzehner vor die Füße von Kramarić! Der reagiert sofort und flankt per Außenrist in die Mitte, wo Prömel beim Kopfball-Versuch Hincapié mit dem Ellbogen unglücklich trifft. Die Szene wird abgepfiffen.

Augsburg Mainz 75. Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Jonathan Burkardt

Wolfsburg Schalke 73. Ein Ouwejan-Einwurf von links landet vor den Füßen von Král. Dessen Schuss aus der Distanz wird zu Polter abgefälscht. Aus 15 Metern von halblinks schubst der Angreifer das Spielgerät aber eher in die Arme von Casteels.

Stuttgart Freiburg 71. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Borna Sosa

Dortmund Werder 71. Mit Schmidt und Neuzugang Buchanan (Derby County FC) schickt Ole Werner zwei weitere frische Akteure ins Rennen. Der starke Bittencourt und der passable Jung haben den Rasen verlassen.

Stuttgart Freiburg 70. Das hat dann schon etwas von Verzweiflung. Links Flankt Sosa aus über 30 Metern in die Mitte, Kalajdžić hat dann aus zentralen knapp 16 Metern keine Chance Druck aufzubauen.

Augsburg Mainz 73. Maaßen bringt nochmal neue Energie in der Offensive. Für den Torschützen des FCA, Ermedin Demirović, kommt nun André Hahn frisch ins Spiel.

Dortmund Werder 70. Einwechslung bei Werder Bremen: Lee Buchanan

Leverkusen Hoffenheim 70. Neben Pavel Kadeřábek kommt auch Munas Dabbur in die Partie. Der angeschlagene Torschütze Christoph Baumgartner und Robert Skov gehen runter.

Dortmund Werder 70. Auswechslung bei Werder Bremen: Anthony Jung

Dortmund Werder 70. Einwechslung bei Werder Bremen: Niklas Schmidt

Augsburg Mainz 71. Einwechslung bei FC Augsburg: André Hahn

Dortmund Werder 70. Auswechslung bei Werder Bremen: Leonardo Bittencourt

Wolfsburg Schalke 72. Apropos Kramer: Der reagiert und wechselt Polter und Larsson für Terodde und Zalazar ein.

Augsburg Mainz 71. Auswechslung bei FC Augsburg: Ermedin Demirović

Stuttgart Freiburg 68. Es wird fast immer nur nach hohen Vertikalbällen aus der eigenen Hälfte gefährlich. Silas ist aber einen Meter im Abseits, eher er beim Umkurven ohnehin an Flekken scheitert, bevor dann die Fahne hoch geht.

Augsburg Mainz 70. Wieder Gikiewicz vor Onisiwo! Die Fuggerstädter bekommen die Kugel nicht geklärt, die in der zweiten Reihe bei Stach landet. Der Nullfünfer beweist Übersicht und nimmt auf der rechten Seite Onisiwo mit. Der legt sich den Ball zurecht und schließt aus zwölf Metern aufs kurze Eck ab. Der Schuss ist tückisch, da er seinen Gegenspieler tunnelt. Doch Gikiewicz reagiert erneut pfeilschnell, ist am Boden und kann die Kugel festhalten.

Leverkusen Hoffenheim 70. Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Pavel Kadeřábek

Dortmund Werder 68. Reus ist auf der linken Strafraumseite an Pieper vorbei, als ihm dieser einen leichten Schubser mitgibt. Das riskante Einsteigen des Ex-Bielefelders reicht dem Unparteiischen nicht aus, um auf den Punkt zu zeigen,

Wolfsburg Schalke 71. Einwechslung bei FC Schalke 04: Jordan Larsson

Leverkusen Hoffenheim 70. Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Robert Skov

Wolfsburg Schalke 71. Auswechslung bei FC Schalke 04: Rodrigo Zalazar

Leverkusen Hoffenheim 69. Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Munas Dabbur

Wolfsburg Schalke 71. Einwechslung bei FC Schalke 04: Sebastian Polter

Wolfsburg Schalke 71. Auswechslung bei FC Schalke 04: Simon Terodde

Leverkusen Hoffenheim 69. Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Christoph Baumgartner

Wolfsburg Schalke 70. Die Überlegenheit der Wölfe ist derzeit drückend. Das 1:0 wäre inzwischen allemal verdient. Für die Kramer-Elf geht es momentan einzig und allein ums Überleben.

Leverkusen Hoffenheim 68. Baumgartner blutet an den Schneidezähnen und muss behandelt werden. Die Zeit nutzt Breitenreiter für den ersten Wechsel seines Teams: Pavel Kadeřábek wird kommen.

Wolfsburg Schalke 68. Schwolow stark! Baku erhält das Leder halbrechts an der Strafraumkante aus dem Zentrum. Seine Direktabnahme wehrt mit beiden Händen zur Ecke ab.

Dortmund Werder 67. Joker Reyna treibt den Ball im Rahmen eines Gegenstoßes über den halblinken Korridor nach vorne und steckt zu Bellingham durch. Der bleibt mit seinem Schussversuch aus gut 13 Metern an Pieper hängen.

Leverkusen Hoffenheim 66. Robert Andrich verlässt den Platz und Paulinho soll nun mithelfen, die Wende in diesem Spiel noch zu schaffen. Der Brasilianer gilt als Verkaufskandidat und war gegen Augsburg zu Gesprächen freigestellt, die aber offenbar im Sande verliefen. Heute darf er wieder mitwirken.

Stuttgart Freiburg 65. Jeong und Gregortisch bilden gegen den Ball die Doppelspitze, hinter ihnen bilden Eggestein, Höfler und Grifo eine Dreierreihe. Der VfB findet gerade in der Mitte keine gefährlichen Räume.

Augsburg Mainz 68. Einwechslung bei FC Augsburg: Ruben Vargas

Augsburg Mainz 68. Auswechslung bei FC Augsburg: Arne Maier

Wolfsburg Schalke 66. VAR-Entscheidung: Das Tor durch J. Guilavogui (VfL Wolfsburg) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:0

Arnold zirkelt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld mit Schnitt nach innen. Guilavogui schaltet am schnellsten, befördert die Kugel mit der Fußspitze ins lange Eck - und steht dabei knapp im Abseits. Das Tor zählt nicht.

Augsburg Mainz 68. Einwechslung bei FC Augsburg: Ricardo Pepi

Augsburg Mainz 68. Auswechslung bei FC Augsburg: Fredrik Jensen

Augsburg Mainz 68. Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Jae-sung Lee

Leverkusen Hoffenheim 66. Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Paulinho

Augsburg Mainz 68. Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Angelo Fulgini

Leverkusen Hoffenheim 66. Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Robert Andrich

Dortmund Werder 65. Wegen der hohen Temperaturen schickt Schiedsrichter Florian Badstübner die Mannschaften für eine Trinkpause an die Seitenlinie.

Dortmund Werder 63. Ole Werner nimmt Mittelfeldmann Stage herunter und ersetzt ihn durch Schmid. Edin Terzić schickt den angeschlagenen Hummels, Torschütze Brandt und Youngster Bynoe-Gittens in den vorzeitigen Feierabend und bringt Reyna, Süle und Hazard.

Leverkusen Hoffenheim 64. Es wird hitziger. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Minuten geraden Hincapié und Rutter im Zweikampf aneinander. Der Abwehrspieler hat sich aber im Gegensatz zu Kollege Diaby vorhin im Griff.

Augsburg Mainz 66. Kann dieser gehaltene Elfer nochmal Aufschwung im Spiel der Augsburger bringen. Sie sind vor dem Strafstoß gefährlicher geworden und nun sind die Fans auch wieder da. An der Seitenlinie bereitet Maaßen schon die ersten Wechsel vor, um zusätzliche Impulse von der Bank zu bringen.

Wolfsburg Schalke 65. Gelbe Karte für Marius Bülter (FC Schalke 04)

Bülter zupft sehr lange an Bakus Trikot. Korrekte Gelbe Karte.

Dortmund Werder 62. Einwechslung bei Borussia Dortmund: Thorgan Hazard

Dortmund Werder 62. Auswechslung bei Borussia Dortmund: Julian Brandt

Stuttgart Freiburg 62. Anton versucht es aus zentralen 22 Metern mit dem linken Fuß! Der Distanzschuss rauscht aber mindestens fünf Meter über den Kasten.

Dortmund Werder 62. Einwechslung bei Borussia Dortmund: Niklas Süle

Dortmund Werder 62. Auswechslung bei Borussia Dortmund: Mats Hummels

Augsburg Mainz 64. Rafał Gikiewicz hält erneut. Onisiwo kann sich am Sechzehner durchsetzen und hält aus 14 Metern leicht rechter Position drauf. Sein Abschluss ist sehr zentral. Gikiewicz ist zur Stelle und faustet die Kugel weg.

Dortmund Werder 62. Einwechslung bei Borussia Dortmund: Gio Reyna

Dortmund Werder 62. Auswechslung bei Borussia Dortmund: Jamie Bynoe-Gittens

Dortmund Werder 62. Einwechslung bei Werder Bremen: Romano Schmid

Stuttgart Freiburg 60. Der SCF bekommt etwas Ruhe rein - und stellt mit den Wechseln zusätzlich auf eine Dreierkette um.

Dortmund Werder 62. Auswechslung bei Werder Bremen: Jens Stage

Wolfsburg Schalke 63. Da war ordentlich was drin! Král schießt den eigenen Mann an, sofort gelangt die Flanke aus dem rechten Halbfeld an den langen Pfosten zu Kruse. Der Ex-Bremer trifft den Volleyschuss aber nicht ideal. Der Aufsetzer landet in Schwolows Armen.

Dortmund Werder 60. Ducksch verlangt Kobel alles ab! Augenblicke nach einer sehr wichtigen Grätsche Schlotterbecks gegen Jung ist der Ex-Dortmuner auf der linken Sechzehnerseite Adressat eines Flugballs vom rechten Flügel. Er packt einen Volleyschuss aus gut 13 Metern aus, der auf die halbrechte Ecke rauscht. Kobel taucht ab und pariert stark zur Seite.

Stuttgart Freiburg 60. Einwechslung bei SC Freiburg: Woo-yeong Jeong

Augsburg Mainz 62. Gelbe Karte für Jonathan Burkardt (1. FSV Mainz 05)

Burkardt kommt an der rechten Außenbahn gegen Uduokhai zu spät und bringt ihn zu Fall. Die komplette Augsburger Bank steht und reklamiert. Sofort zeigt Stegemann die Karte.

Stuttgart Freiburg 60. Auswechslung bei SC Freiburg: Roland Sallai

Leverkusen Hoffenheim 62. Nach einer guten halben Stunde hat Bayer bislang das Anschlusstor versäumt und läuft dem Rückstand weiter hinterher. Hoffenheim konzentriert sich bis auf einen Skov-Abschluss überwiegend auf das Verteidigen und lauert auf Konter.

Stuttgart Freiburg 60. Einwechslung bei SC Freiburg: Manuel Gulde

Stuttgart Freiburg 60. Auswechslung bei SC Freiburg: Ritsu Dōan

Wolfsburg Schalke 61. Per Kopf verlängert Lukas Nmecha in den Lauf von Kamiński. Dessen flache Hereingabe von rechts wehrt Brunner zum Einwurf ab.

Augsburg Mainz 62. Elfmeter verschossen von Aarón Martín, 1. FSV Mainz 05

Aarón Martín übernimmt und wählt die rechte Ecke. Der Elfmeter ist schwach geschossen, Gikiewicz ahnt die Ecke und kann die Kugel sicher halten. Gikiewicz wird erneut zur Schlüsselfigur der Augsburger.

Wolfsburg Schalke 60. Doppelwechsel bei den Autostädtern. Marmoush und Svanberg gehen, Philipp und Kruse kommen.

Wolfsburg Schalke 59. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Maximilian Philipp

Wolfsburg Schalke 59. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Omar Marmoush

Stuttgart Freiburg 56. Mit schmerzverzerrtem Gesicht geht es erstmal weiter. Er kann auch einen Schlenzer von Silas unter sich begraben, der aber genau auf den Mann ging. Zudem war der Angreifer davor im Abseits.

Leverkusen Hoffenheim 58. ...und auch ein guter Abschluss! Demirbay schnappt sich die Kugel und zirkelt sie mit links über die Mauer. Doch der Schuss hat zu viel Schnitt und geht einen guten Meter rechts vorbei.

Wolfsburg Schalke 59. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Max Kruse

Wolfsburg Schalke 59. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Mattias Svanberg

Augsburg Mainz 60. Stegemann gibt Elfmeter für Mainz! In einer Phase wo die Augsburger stärker sind, können die Mainzer kontern. Onisiwo bedient Burkardt im Sehzehner, der gegen drei Gegenspieler ins Dribbling geht. Burkardt fällt sehr leicht, aber die Bilder zeigen, dass Gruezo ihn am Fuß trifft. Somit harte, aber richtige Entscheidung.

Wolfsburg Schalke 58. Ouwejan tritt eine Ecke erneut halbhoch und zu kurz an den ersten Pfosten. Die sonst so gefürchteten Standards des 25-Jährigen lassen heute noch zu wünschen übrig.

Dortmund Werder 57. Füllkrug verpasst aus guter Position! Nach einer flachen Verlagerung auf die linke Sechzehnerseite legt Ducksch für seinen Angriffspartner in Richtung Elfmeterpunkt ab. Nach dessen Annahme verhindert Schlotterbeck mit einem sauberen Einsteigen, dass Füllkrug aus bester Lage abziehen kann. Der Ball springt den grätschenden Hummels zwar an den rechten, aufstützenden Arm, doch für einen Strafstoß reicht der Kontakt nicht.

Stuttgart Freiburg 55. Flekken sitzt auf dem Boden und fordert eine Behandlung ein. Er hält sich links an den hinteren Oberschenkel. Eine Gegnereinwirkung war in letzter Zeit nicht zu erkennen.

Leverkusen Hoffenheim 57. Gelbe Karte für Ozan Kabak (1899 Hoffenheim)

Nur eine Minute später ist auch Kabak verwarnt, nachdem er Schick in Strafraumnähe foult. Eine gute Position...

Augsburg Mainz 57. Die Fuggerstädter wirken nun besser im Angriff. Pedersen kann sich auf der rechten Seite durchsetzen und bringt eine gefühlvolle Flanke aus dem Halbfeld. Er findet keinen Abnehmer aus seinem Verein, doch Hack verlängert die Kugel gefährlich nach hinten. Seine Abwehraktion geht zum Glück für die Mainzer einen Meter am linken Pfosten vorbei.

Wolfsburg Schalke 56. Der ruhende Ball wird zunächst abgewehrt, im Nachsetzen gibt es einen weiteren derselben Art. Den setzt Lacroix per Kopf knapp am linken Eck vorbei - dabei begeht er aber auch ein Offensivfoul.

Stuttgart Freiburg 52. Stuttgart ist seit Wiederbeginn das klar aktivere Team. Der Ball läuft in den Reihen und der SCF wird in die eigene Hälfte gedrückt.

Leverkusen Hoffenheim 56. Gelbe Karte für Moussa Diaby (Bayer Leverkusen)

Diaby lässt Frust ab. Der Franzose geht mit der Schulter voran in den Zweikampf mit Skov und ist mit dem anschließenden Pfiff absolut nicht einverstanden. Er meckert und kickt den Ball wütend gegen die Bande. Für den Ausraster sieht er Gelb.

Dortmund Werder 54. Werder findet einen guten Wiedereinstieg, ist in dieser Phase das aktivere Team. Der Aufsteiger gelangt beinahe mit jedem Angriff in das letzte Felddrittel. Er bleibt zweifellos ein Kandidat für einen Punktgewinn.

Wolfsburg Schalke 55. Die Möglichkeit für die Norddeutschen! Eine Bogenlampe im Strafraum der Gäste landet am zweiten Pfosten in der Nähe von Ouwejan und Kamiński. Der Schalker wehrt den Abschluss des Gegners gerade noch zur Ecke ab.

Leverkusen Hoffenheim 54. Bayer will den Strafstoß! Frimpong wird von Andrich in den Strafraum geschickt und dann von Vogt zu Fall gebracht. Doch eine Diskussion erübrigt sich schnell, denn der Rechtsverteidiger war beim Zuspiel im Abseits.

Augsburg Mainz 55. Pedersen fasst sich mal ein Herz und zieht von seiner rechten Seite in die Mitte. Aus 25 Metern hält der Augsburger einfach drauf. Sein Schuss missglückt ihm aber und der Ball geht vier Meter am Pfosten vorbei.

Wolfsburg Schalke 53. Ansonsten sehen wir zunächst dasselbe Bild. Wolfsburg generiert Ballbesitz, die Gelsenkirchener wollen kontern.

Dortmund Werder 52. Füllkrug probiert sein Glück erneut aus der zentralen Mitteldistanz, nachdem Jung vom linken Flügel flach nach innen gepasst hat. Der Ex-Hannoveraner trifft den Ball nicht richtig; er kullert harmlos weit rechts am Ziel vorbei.

Leverkusen Hoffenheim 51. Azmoun verhindert Schicks Tor! Diaby ist links schön freigespielt worden und flankt in den Rückraum des Strafraums. Dort läuft Schick ein und schiebt den Ball ins rechte Eck - zumindest hätte er das, wenn nicht Azmoun am Pfosten stehend plötzlich die Idee gehabt hätte, einen Doppelpass daraus zu machen. Das misslingt aber, der Ball landet im Rücken von Schick bei den Gästen. Der Tscheche schüttelt fassungslos den Kopf, das war eine dicke Chance.

Augsburg Mainz 53. Wie in der ersten Hälfte müssen sich beide Teams wohl erstmal wieder sortieren. Wieder hat man das Gefühl, dass beide Mannschaften eher Fehler vermeiden möchten.

Stuttgart Freiburg 49. Sosa vergibt frei vorm Tor! Sildillia steht als Rechtsverteidiger etwas zu hoch, sodass Sosa hinter ihm nach vorne starten kann. Anton sieht das und spielt aus der eigenen Hälfte einen hohen Ball nach vorne. Die Kugel fliegt bis in den Strafraum, wo sich Flekken gegen das Rauslaufen entscheidet. Er hält dafür den Spannstoß von Sosa aus sechs Metern am linken Fünfereck, weil der nicht weit genug ins lange, rechte Eck gezielt hat.

Dortmund Werder 51. Weder Edin Terzić noch Ole Werner haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

Stuttgart Freiburg 48. Das Spiel geht so weiter, wie es aufgehört hat. Stuttgart ist offensiv bemüht, die nächste etwas hoffnungsvolle Flanke in die Mitte wird aber abgefangen.

Leverkusen Hoffenheim 50. Das Bild kennen wir aus Halbzeit eins: Leverkusen gibt Gas und stürmt nach vorne, Hoffenheim kontert! Kramarić hat nach feinem Solo von Rutter rechts zu viel Platz, läuft ein Stück und flankt dann mit dem Außenrist in Richtung Mitte. Dort passt Tapsoba gut auf und kann gerade noch vor Rutter klären.

Wolfsburg Schalke 50. Beide Mannschaften kommen mit etwas mehr Schwung aus der Kabine. Die Wölfe erarbeiten sich bereits die zweite Ecke nach der Hälfte, zum zweiten Mal aber entsteht keine Gefahr.

Leverkusen Hoffenheim 49. Beide Torhüter müssen kurz hintereinander parieren. Erst hat Hrádecký kein Problem mit einem zu zentralen Schuss von Skov, den Tah nicht konsequent attackiert. Im Gegenzug prüft Demirbay Baumann, doch auch da fehlt die Präzision.

Dortmund Werder 48. Nach Bynoe-Gittens' Steilpass in die halblinke Tiefe schießt Brandt aus gut 14 Metern nicht weit an der rechten Stange vorbei. Der bisher einzige Torschütze hat beim Anspiel des Youngsters aber ohnehin im Abseits gestanden.

Augsburg Mainz 50. Gelbe Karte für Carlos Gruezo (FC Augsburg)

Gruezo nimmt ein Zuspiel unsauber an und der Ball verspringt ihm. Im Nachgehen kommt er gegen Kohr dann eine Sekunde zu spät und räumt den Nullfünfer ab. Dafür sieht er die Verwarnung.

Leverkusen Hoffenheim 48. Die zweite Hälfte begann mit ein paar Minuten Verzögerung. Grund war ein Loch im Netz von dem Tor, in dem nun Baumann steht. Da werden leise Erinnerungen an das Phantomtor von Stefan Kießling 2013 wach. Helfer haben das Loch mit Tape geflickt.

Augsburg Mainz 50. Am Sechzehner kombinieren sich Onisiwo und Stach schön durch. Der Torschütze vom 1:0 geht an drei Gegnern vorbei und sucht aus 18 Metern zentraler Position den Abschluss. Kurz vorm Schuss kommt er jedoch ins straucheln und kann keinen Druck hinter den Ball bekommen.

Stuttgart Freiburg 46. Gelbe Karte für Naouirou Ahamada (VfB Stuttgart)

Von hinten rutscht Ahamada in den Gegenspieler und sieht dafür gleich nach Wiederanpfiff die gelbe Karte.

Leverkusen Hoffenheim 46. Gerardo Seoane wechselt zur zweiten Halbzeit zweimal: Adam Hložek und Charles Aránguiz sind in der Kabine geblieben, neu dabei sind Exequiel Palacios und Kerem Demirbay. Defensiv spielt Bayer jetzt mit Dreierreihe, Hincapié und Tapsoba flankieren Tah, Frimpong zieht es weiter nach vorne.

Stuttgart Freiburg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Dortmund Werder 46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Signal-Iduna-Park! Die Terzić-Truppe begann vielversprechend, baute nach einigen schnellen Angriffen aber schnell ab und kam gegen einen die taktischen Grundlagen erfüllenden Außenseiter offensiv überhaupt nicht mehr zur Entfaltung. Nachdem Werder einige ordentliche Chancen ungenutzt gelassen hatte, reichte den Westfalen eine gelungene Einzelaktion für die Führung.

Wolfsburg Schalke 47. Mit je einem Wechsel auf beiden Seiten geht es weiter. Der VfL tauscht Bornauw gegen Baku aus, bei S04 kommt Flick für Latza.

Dortmund Werder 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Augsburg Mainz 48. Jonathan Burkardt ist noch nicht so ganz in der Partie. Er setzt zwar immer wieder Akzente, wird dann aber meistens von der Augsburger Verteidigung gedoppelt und kann dadurch kaum für Gefahr sorgen.

Wolfsburg Schalke 46. Einwechslung bei FC Schalke 04: Florian Flick

Leverkusen Hoffenheim 46. Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Kerem Demirbay

Wolfsburg Schalke 46. Auswechslung bei FC Schalke 04: Danny Latza

Leverkusen Hoffenheim 46. Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Adam Hložek

Wolfsburg Schalke 46. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Ridle Baku

Wolfsburg Schalke 46. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Sebastiaan Bornauw

Leverkusen Hoffenheim 46. Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Exequiel Palacios

Leverkusen Hoffenheim 46. Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Charles Aránguiz

Leverkusen Hoffenheim 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Wolfsburg Schalke 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Augsburg Mainz 46. Der Ball rollt wieder und die Mainzer machen direkt Druck. Aarón Martín beackert seine linke Seite und bringt eine Hereingabe auf den zweiten Pfosten. Widmer ist mit aufgerückt, wird jedoch von Gouweleeuw entscheidend beim Kopfball gestört.

Augsburg Mainz 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Stuttgart Freiburg 45. Halbzeitfazit:

Mit 0:1 geht es in die Kabinen! Nach einer eigentlich guten Anfangsphase muss der VfB erneut schon nach elf Minuten früh den ersten Gegentreffer einstecken. Nach einer tückischen Flanke ist Grifo der Torschütze. Der SCF findet erst mit der Führung ins Spiel, weil mit dem Treffer auch das Stuttgarter Pressing etwas reduziert wurde. In der Schlussphase der Hälfte sind die Gastgeber dann aber wieder das klar aktivere Team. Setzt man das weiter so um, muss der Angriff nur noch besser bedient werden. Die Freiburger dagegen lauern auf Räume zum Kontern. Es ist also auf beiden Seiten noch alles drin!

Augsburg Mainz 45. Halbzeitfazit:

Zur Halbzeit zwischen dem FC Augsburg und dem FSV Mainz 05 steht es 1:1. Es war eine schleppende Partie. Die erste halbe Stunde bestand aus viel Kampf, vielen Fehlern, intensiven Zweikämpfen und viel Meckern beim Schiedsrichtergespann. Beide Teams wirkten unsicher und hatten ihre Probleme im Spielaufbau. So dauerte es bis zur 31. Minute bis Onisiwo den ersten schnellen Angriff der Mainzer eiskalt zur 1:0-Führung nutzen konnte. Der Treffer wurde anschließend aufgrund eines Handspiels gecheckt. Eine diskutable Situation, doch Stegemann gab den Treffer. Nur vier Minuten später wurde es wunderschön. Demirović vollendete den schönsten Angriff der Augsburger und traf sehenswert mit der Hacke ins lange Eck. Nach den beiden Treffern war spürbar mehr Qualität im Spiel beider Teams. So darf es im zweiten Durchgang weitergehen. Bis gleich!

Dortmund Werder 45. Halbzeitfazit:

Borussia Dortmund führt zur Pause des Heimspiels gegen den SV Werder Bremen mit 1:0. Die Schwarz-Gelben verzeichneten gegenüber dem Aufsteiger in der Anfangsphase Ballbesitz- und Feldvorteile, ohne den schwungvollen Beginn in nennenswerte Offensivszenen umwandeln zu können. Die wachsam gegen den Ball arbeitenden Hanseaten wurden in der Folge aktiver und kamen durch einen Kopfball Füllkrugs in der 23. Minute zur ersten guten Möglichkeit. Um die Halbstundenmarke übernahmen sie dann sogar das Kommando und erarbeiteten sich durch Ducksch (35.) und Füllkrug (37.) im Ansatz gefährliche Versuche. Der BVB legte erst in der Schlussphase wieder zu, blieb im letzten Felddrittel aber harmlos, während die Norddeutschen durch einen von Kobel parierten Freistoß Duckschs nur knapp an einem Treffer vorbei schrammten (43.). Tief in der Nachspielzeit rissen die Hausherren die Führung dann durch einen Mitteldistanzschuss Brandts doch noch an sich (45.+2). Bis gleich!

Wolfsburg Schalke 45. Halbzeitfazit:

Und dann ist Pause: Zwischen den VfL Wolfsburg und dem FC Schalke 04 steht es 0:0. Nach minimal besserem Beginn der Wölfe neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken der Halbzeit. Erst nach einer halben Stunde gab es durch Paulo Otávios Schuss die erste wirkliche Torchance. In der Folge waren die Niedersachsen das etwas bessere Team, die zwingende Möglichkeit aber besaß S04: Terodde holte einen Elfmeter heraus, den er verschoss. Weil Casteels nicht mit einem Bein auf der Linie stand, wurde der Straftstoß wiederholt - und erneut scheiterte Terodde mit einem schwachen Elfer an Casteels. So geht es mit echten Aufregern in die Pause, es bleibt spannend. Bis gleich!

Leverkusen Hoffenheim 45. Halbzeitfazit:

Mit Pfiffen verabschieden die Fans in der BayArena ihr Team in die Pause. Leverkusen liegt zur Halbzeit mit 0:2 gegen die TSG Hoffenheim zurück. Die Werkself hatte durch Diaby die erste gute Abschlusschance der Partie, kassierte aber durch schwaches Abwehrverhalten kurz darauf das 0:1. Nach kurzer Drangphase der Gastgeber übernahm Hoffenheim wieder die Kontrolle und baute nach 34 Minuten die Führung durch Kramarić aus. Ein weiteres Tor von Skov wurde durch den VAR wegen eines vorherigen Foulspiels an Hložek zurückgenommen. Bayer ist mit dem Zwei-Tore-Rückstand gut bedient und wird sich steigern müssen, wenn die vierte Pflichtspiel-Niederlage in Serie noch abgewendet werden soll.

Dortmund Werder 45. Ende 1. Halbzeit

Dortmund Werder 45. Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Julian Brandt

Ein Distanzhammer Brandts bringt den BVB doch noch vor der Pause nach vorne! Nach einem Kurzpass Reus' zieht der gebürtige Bremer vom rechten Flügel vor dem Sechzehner ins Halbfeld und schießt aus 19 Metern mit dem linken Spann auf die kurze Ecke. Genau dort schlägt der Ball für Pavlenka unerreichbar ein.

Stuttgart Freiburg 45. Ende 1. Halbzeit

Wolfsburg Schalke 45. Ende 1. Halbzeit

Wolfsburg Schalke 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Stuttgart Freiburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Dortmund Werder 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Durchgang eins im Signal-Iduna-Park soll um 180 Sekunden verlängert werden.

Augsburg Mainz 45. Ende 1. Halbzeit

Leverkusen Hoffenheim 45. Ende 1. Halbzeit

Leverkusen Hoffenheim 45. Die Gäste holen durch Rutter eine Ecke in der Nachspielzeit der ersten Hälfte heraus. Das ist eine Aufgabe für Geiger und der findet Angeliño, dessen Zuspiel in die Mitte per Kopf aber keinen Abnehmer findet.

Wolfsburg Schalke 45. Elfmeter verschossen von Simon Terodde, FC Schalke 04

Terodde verschießt schon wieder! Wieder entscheidet er sich für die untere rechte Ecke. Wieder ist Casteels zur Stelle, und diesmal ist alles korrekt!

Stuttgart Freiburg 43. Die Gastgeber werden offensiver! Führichs Schuss aus zehn Metern wird von Lienhart über das Tor abgelenkt. Die folgende Ecke von links führt zum gefährlichen Kopfball von Kalajdžić ins rechte Eck. Zuvor hatte es jedoch einen Stoß gegeben, sodass ohnehin ein Regelverstoß vorlag und die Szene abgepfiffen wurde.

Augsburg Mainz 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Augsburg Mainz 45. Den ersten Eckball in dieser Partie gibt es kurz vor der Pause. Und da wird ordentlich gezogen. Widmer reißt Uduokhai am Fünfer um und Stegemann bekommt etwas aufs Ohr. Aber das Einsteigen war nicht elfmeterwürdig, demnach läuft es weiter.

Dortmund Werder 43. Ducksch verlangt Kobel alles ab! Der Bremer Mann mit der sieben auf dem Rücken feuert den Freistoß aus zentralen 19 Metern mit hohem Tempo auf die obere rechte Ecke. Kobel ist rechtzeitig abgehoben und lenkt den Ball um den Pfosten.

Leverkusen Hoffenheim 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Wolfsburg Schalke 45. Terodde läuft an, scheitert unten rechts an Casteels. Auch im Nachsetzen ballert der Routinier den Ball drüber. Aber: Casteels stand nicht mit einem Bein auf der Linie. Wiederholung!

Leverkusen Hoffenheim 43. Frimpong probiert es immer wieder mit Anläufen auf der rechten Seite. Sein Zuspiel findet dann aber weder Azmoun, noch Schick und wird dann geklärt.

Wolfsburg Schalke 45. Elfmeter für Schalke! Zwayer schaut sich die Szene an und zeigt anschließend auf den Punkt - zu Recht. van de Wen trifft Terodde klar am Fuß.

Stuttgart Freiburg 40. Nach einem mittelschnellen Gegenangriff gibt Vagnoman vielversprechend von rechts flach auf den zweiten Pfosten. Ginter ist aber da und klärt auf den linken Flügel, wo sich ein 3-gegen-Zwei-Konter ergibt. Weil Ito von seiner linken Seite viel zu weit einrückt, hat Doan rechts aus 15 Metern nach Zuspiel viel Platz, doch ihm verspringt der Ball.

Leverkusen Hoffenheim 41. Die Leverkusener sind wütend und diskutieren wild mit Schiedsrichter Reichelt. Es dauert eine Weile, bis sich die Gemüter beruhigt haben. Letztendlich hat Bayer hier Glück gehabt, muss aber weiterhin zwei Tore Rückstand aufholen.

Dortmund Werder 42. Gelbe Karte für Emre Can (Borussia Dortmund)

Can streckt Ducksch direkt an der mittigen Sechzehnerkante nieder, um einen Schuss des Angreifers zu verhindern. Sein Vergehen zieht nicht nur einen Freistoß in gefährlicher Lage, sondern auch eine Verwarnung nach sich.

Wolfsburg Schalke 45. ...und Schiedsrichter Zwayer geht in die Review-Area! Es riecht nach Strafstoß.

Wolfsburg Schalke 44. Terodde spitzelt von hinten gegen van de Ven den Ball weg, der Linksverteidiger trifft den Angreifer deutlich am Fuß. Elfmeter gibt es zunächst nicht - dafür aber Kontakt mit dem Kölner Keller...

Augsburg Mainz 42. Auch das Unentschieden bleibt gerecht. Beide Teams hatten eine gute Torraumszene und haben jeweils einen Treffer erzielt. Aber jetzt ist viel mehr Feuer und Zug zum Tor drin.

Stuttgart Freiburg 38. Kalajdžić wirkt sehr unglücklich. Erst wird er bei der Kopfball-Verlängerung zu Boden gerungen, nach dem Vorteil bekommt er nach seinem Lauf auf den zweiten Pfosten mit einer viel zu weiten Flanke einen völlig undankbaren Ball, den er weit links im Strafraum auf Hüfthöhe an der Grundlinie gar nicht verarbeiten kann.

Dortmund Werder 39. Gelbe Karte für Anthony Modeste (Borussia Dortmund)

Nach einer flachen Verlagerung auf die freie linke Strafraumseite kommt Modeste einen Schritt zu spät gegen Torhüter Pavlenka, der sich vor dem Franzosen auf den Ball wirft. Modeste zieht dennoch durch und erwischt den Keeper mit dem rechten Fuß an der Nase.

Wolfsburg Schalke 42. ...Ouwejans Hereingabe an den kurzen Pfosten ist aber zu flach. Außerdem wird auf Abseits entschieden.

Leverkusen Hoffenheim 39. VAR-Entscheidung: Das Tor durch R. Skov (1899 Hoffenheim) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:2

Skov trifft, aber der Treffer zählt nicht! Der Däne hatte nach feinem Solo von Rutter, der Tapsoba ausgetanzt und Hrádecký getunnelt hat, frei vor dem Tor eingeschoben. Doch der VAR schaltet sich ein und zeigt Schiedsrichter Reichel ein vermeintliches Foulspiel von Kabak an Hložek in der Entstehung des Tores. Der Schiedsrichter gibt seinem Kollegen Recht und nimmt der Treffer zurück. Ein Kontakt war da, dennoch eine harte Entscheidung.

Augsburg Mainz 40. Weiterhin bleibt es aber ein körperbetontes Spiel. Rexhbeçaj legt sich im Mittelfeld die Kugel an Leitsch vorbei, der den Augsburger abräumt. Dabei hat der Ex-Bochumer Glück, nicht die Gelbe Karte zu sehen.

Dortmund Werder 38. Bynoe-Gittens aus spitzem Winkel! Der 18-Jährige tankt sich über links in den Sechzehner und visiert aus gut zwölf Metern und schwieriger Position die obere rechte Ecke an. An dieser fliegt der Ball recht deutlich vorbei.

Wolfsburg Schalke 41. Mit etwas Glück wurschtelt sich Zalazar auf rechts zu einer Ecke...

Augsburg Mainz 38. Eine knappe halbe Stunde war das hier eine zähe Angelegenheit. Doch nach dem 1:0 scheinen beide Teams wachgerüttelt zu sein. Es wirkt jetzt viel temporeicher und kreativer.

Stuttgart Freiburg 35. Und wieder wird es laut im Stadion: Eine Sosa-Flanke von links mit viel Schnitt köpft Mavropanos vielversprechend ins rechte Eck. Der Ball setzt auf und wird immer länger, Flekken bekommt aber seinen Arm noch raus und wehrt ab.

Dortmund Werder 37. Füllkrug aus der zweiten Reihe! Der Ex-Hannoveraner ist im zentralen Offensivraum Adressat eines flachen Querpasses Jungs von links. Er visiert aus 20 Metern mit dem linken Innenrist das linke Kreuzeck an. Der Ball rauscht gut einen Meter an diesem vorbei.

Wolfsburg Schalke 39. Sowohl eine Ecke von rechts als auch eine Flanke im zweiten Anlauf bekommen die Schalker geklärt. Bisher geht nach Standards auf beiden Seiten relativ wenig.

Leverkusen Hoffenheim 37. Die Leverkusener reagieren mit einem Freistoß von Aránguiz aus dem rechten Halbfeld, der dadurch gefährlich wird, dass er mehrfach im Sechzehner auftischt und um ein Haar Prömel die Kugel ins eigene Tor gestochert hätte. Am Ende läuft Tapsoba unkontrolliert in die Flanke und er geht links vorbei.

Stuttgart Freiburg 34. Silas dribbelt von links in eine beinahe aussichtslose Situation. Höfler stellt sich in den Wg, von seinem Fuß springt der Ball im engen Duell aber senkrecht nach oben an seinen angelegten Unterarm. Natürlich müssen die Stuttgarter hier reklamieren, aber genauso klar ist auch, dass es hierfür keinen Strafstoß gibt.

Dortmund Werder 35. Ducksch mit der Direktabnahme! Bittencourt setzt sich auf der rechten Außenbahn durch und gibt auf Höhe der Sechzehnerkante flach nach innen. Ex-Dortmunder Ducksch schießt aus zentralen 15 Metern per rechtem Innenrist mittig auf das Heimtor. Kobel packt sicher zu.

Wolfsburg Schalke 37. Immer wieder kommen die Hausherren über den rechten Flügel. Bislang fehlt es den Flanken aber noch an Präzision.

Augsburg Mainz 35. Tooor für FC Augsburg, 1:1 durch Ermedin Demirović

Was für ein Traumtor! Auf einmal wird hier der feinste Fußball gespielt. Einen Angriff aus den eigenen Reihen ziehen die Augsburger schön auf und nehmen auf links Iago mit. Der Brasilianer verzögert eine Sekunde und steckt dann perfekt zur Grundlinie durch auf den mitgelaufenen Uduokhai. Der bringt die flache Hereingabe auf Demirović, der mit der Hacke den Ball perfekt verwertet. Die Kugel setzt noch einmal auf und geht wundervoll ins lange Eck. Ein irrer Treffer vom Neuzugang der Augsburger.

Augsburg Mainz 33. Der Treffer wurde nochmal gecheckt, da Onisiwo beim Abschlag von Zentner mit der Hand am Ball ist. Jedoch wird er von Gouweleeuw dabei so gezogen, dass er seinen Arm gar nicht hätte näher an den Körper bringen können. Außerdem hat er die Kugel in diesem Moment nur weitergeleitet und erst danach den Treffer erzielt.

Dortmund Werder 32. Die Westfalen schaffen es in dieser Phase vornehmlich durch gelegentliche Umschaltsituationen in die Nähe des Gästekastens. Das Aufbauspiel funktioniert überhaupt nicht mehr; Dahoud wird schmerzlich vermisst.

Stuttgart Freiburg 30. Doans Flanke aus elf Metern von rechts findet den Kopf von Gregoritsch. Der Stürmer drückt zwei Meter rechts vom Elfmeterpunkt mit der linken Seite der Stirn in Richtung kurzes Eck, doch am rechten Winkel rauscht der Ball vorbei.

Leverkusen Hoffenheim 34. Tooor für 1899 Hoffenheim, 0:2 durch Andrej Kramarić

Die Gäste bauen ihre Führung aus! Angeliño scheitert zunächst mit einem Flachschuss von der linken Seite an Hrádecký und Tah scheint geklärt zu haben. Doch dann setzt Kabak am Mittelkreis stark gegen Schick nach und startet dann ein unaufhaltsames Solo auf dem rechten Flügel. Seine Flanke von rechts ist noch abgefälscht, dadurch taucht Hrádecký unter dem Ball durch und Kramarić muss nur noch den Kopf hinhalten.

Stuttgart Freiburg 28. Nach einem eigentlich harmlosen Foul von Sallai an Führich geraten die Zwei aneinander. Sallai wird dann auch noch vom heranrasenden Mavropanos weggeschubst und es bildet sich ein Rudel. Viel Aufregung um Nichts, die beiden Initiatoren sehen dafür Gelb.

Wolfsburg Schalke 34. Die Gastgeber übernehmen wieder mehr die Initiative. Aktuell spielt sich viel in der Hälfte der Gelsenkirchener ab.

Leverkusen Hoffenheim 31. Bayer versucht es zunehmend durch die Mitte, aber da sind die Gäste mit einer Dreierkette aus Baumgartner, Geiger und Prömel im Mittelfeld kompakt aufgestellt und fangen die Bälle früh ab. Das führt dann zu Kontern, die aber noch keine gefährlichen Abschlüsse bringen.

Stuttgart Freiburg 28. Gelbe Karte für Roland Sallai (SC Freiburg)



Augsburg Mainz 31. Tooor für 1. FSV Mainz 05, 0:1 durch Karim Onisiwo

Nach einem weiten Abschlag von Zentner kann Onisiwo die Kugel behaupten und legt auf Fulgini rüber. Der sieht die Lücke und schickt Onisiwo mit einem Direktpass. Aus 16 Metern bleibt der Stürmer eiskalt und schiebt mit viel Gefühl die Kugel unhaltbar in die linke Ecke.

Stuttgart Freiburg 28. Gelbe Karte für Chris Führich (VfB Stuttgart)



Dortmund Werder 29. Gelbe Karte für Niclas Füllkrug (Werder Bremen)

Vor einem Luftduell mit Schlotterbeck fährt Füllkrug den rechten Arm aus und erwischt den Ex-Freiburger am Hals. Schiedsrichter Florian Badstübner ahndet das Vergehen mit der ersten Gelben Karte des Nachmittags.

Stuttgart Freiburg 27. Die erste Ecke des Spiels gibt es für den VfB. Sosa zieht ihn von rechts in die Mitte, doch den Ball erreicht niemand.

Wolfsburg Schalke 31. Und mal die Gegenseite: Bülter erhält den Ball rechts in der Box, hämmert ihn aber aus spitzem Winkel drüber.

Wolfsburg Schalke 30. Die folgende Ecke bugsiert erneut Paulo Otávio aus halblinker Position drüber. Wirklich gefährlich war diese Aktion nicht.

Augsburg Mainz 29. Gelbe Karte für Stefan Bell (1. FSV Mainz 05)

Bell zieht Jensen am Trikot zurück und hindert ihn daran, einen vielversprechenden Angriff einzuleiten. Dafür sieht der Mainzer die Verwarnung.

Augsburg Mainz 29. Gelbe Karte für Elvis Rexhbeçaj (FC Augsburg)

Bevor der Unparteiische Bell verwarnen konnte, steht Rexhbeçaj wieder auf der Matte und fordert lautstark die Karte für den Mainzer. Das wird Stegemann zu viel, und bevor er irgendwas anderes tut, gibt er dem Augsburger die verdiente Gelbe Karte.

Wolfsburg Schalke 29. Die erste Gelegenheit gehört dem VfL! Weil Kamiński rund um den Sechzehner nicht richtig angegriffen wird, passt er ans linke Strafraumeck zu Paulo Otávio. Dessen Gewaltschuss lenkt Schwolow mit einer Hand über den Querbalken.

Dortmund Werder 26. Die Werner-Auswahl baut ihre aktiven Phasen aus bewegt sich nach einer knappen halben Stunde mindestens auf Augenhöhe mit dem Favoriten. Mit einem Sieg könnte Bremen den Vorsprung auf die Abstiegszone heute auf bis zu vier Punkte ausbauen.

Augsburg Mainz 28. Nach einem harten Einsteigen von Kohr bleibt Bauer im Mittelfeld am Boden liegen. Stegemann wertet das Einsteigen als fair, aber natürlich muss Gouweleeuw diese Entscheidung in Frage stellen.

Leverkusen Hoffenheim 29. Schönes Solo von Frimpong! Der Rechtsverteidiger setzt sich am rechten Strafraumrand mit einer feinen Drehung gegen zwei Gegenspieler durch und zieht dann mit dem schwächeren linken Fuß ab. Der Abschluss ist aber zu zentral und Baumann kann sicher zupacken.

Stuttgart Freiburg 24. Sallai probiert es in einer ruhigeren Phase des Spiels mal aus zentralen 21 Metern. Mavropanos ist dazwischen, der von ihm geblockte Ball springt nach wenigen Metern aber auch noch gegen Endo und damit wieder Richtung Tor, doch Anton ist vor Gregoritsch zur Stelle.

Leverkusen Hoffenheim 27. Bei den Gästen ist Prömel der Dreh- und Angelpunkt. Der Neuzugang von Union Berlin hat sich bereits früh in der Saison gut eingelebt und wird immer wieder von den Mitspielern gesucht. Einen Assist konnte er heute beim Führungstor auch schon verbuchen.

Augsburg Mainz 25. Die Partie ist außerdem geprägt von vielen kleine Fouls und dadurch eine Menge Unterbrechungen. Die Akteure hinterfragen zudem fast jede Entscheidung von Stegemann. Richtiger Spielfluss kommt hier gerade nicht zustande.

Stuttgart Freiburg 22. Ein Stuttgarter Innenverteidiger klärt mit dem Kopf einen hohen Ball. Die Kugel titscht auf und auf seiner linken Seite entscheidet sich Grifo von hinten nachzurücken. Der Ball ist inzwischen aber zu weit in der Luft, sodass er kläglich drunter durchläuft und sich viel Platz für Führich ergibt. Er treibt das Spielgerät auch weit nach vorne über die rechte Seite, doch 25 Meter vor dem Kasten verpasst er den Moment zum Abspiel.

Wolfsburg Schalke 26. Gelbe Karte für Sebastiaan Bornauw (VfL Wolfsburg)

Die nächste Gelbe Karte. Bornauw foult Bülter taktisch.

Leverkusen Hoffenheim 24. Wenn bei Bayer etwas geht offensiv, dann über die rechte Seite mit Diaby und dahinter Frimpong, der immer wieder überläuft. Links hält sich Hincapié eher zurück und von Hložek ist noch nicht viel zu sehen.

Dortmund Werder 23. Die erste gute Chance gehört Werder! Eine Freistoßflanke Friedls fliegt von der linken Außenbahn an das rechte Fünfereck. Füllkrug kommt dort unbewacht zum Kopfball, nickt aber knapp über den nahen Winkel hinweg.

Wolfsburg Schalke 25. Gelbe Karte für Malick Thiaw (FC Schalke 04)

Thiaw rückt aus der Abwehr heraus und stoppt einen langen Pass in Richtung Lukas Nmecha fair. Schiedsrichter Zwayer jedoch erkennt ein Foul und zückt Gelb. Eine Fehlentscheidung.

Wolfsburg Schalke 24. Noch immer warten wir auf die erste, glasklare Torchance. Beide Mannschaften kommen immer mal wieder an den Strafraum, tun sich dann aber äußerst schwer.

Augsburg Mainz 22. Iago geht von links schön in den Sechzehner und versucht die Kugel durchzustecken. Mit seinem Zuspiel bleibt er hängen und Elvis Rexhbeçaj regt sich stark über seinen Mitspieler aus. Er wäre am Sechzehner frei gestanden und deutet seinen Mitspieler darauf hin.

Dortmund Werder 21. Die Hanseaten arbeiten bisher sehr ordentlich gegen den Ball und verhindern längere Drangphasen des Vizemeisters. Sie bestätigen den Eindruck der ersten beiden Spieltage: Sie brauchen kaum Zeit für die Eingewöhnung in der Bundesliga.

Leverkusen Hoffenheim 22. Inzwischen steigt der Ballbesitz der Hoffenheimer wieder an, aber sie haben es nicht eilig, nach vorne zu kommen. Kontrolliert wird der Ball durch die eigenen Reihen geschoben. Die große Bayer-Attacke ist ausgeblieben bislang.

Stuttgart Freiburg 18. Nach einer kurzen Enttäuschungs-Pause setzen die Gastgeber ihr hohes Pressing aber wieder fort. Ab dem Mittelfeld gibt es kaum eine Situation mit Zeit für den ballführenden Freiburger Spieler.

Augsburg Mainz 20. Arne Maier übernimmt einen Freistoß aus zentraler Position 23 Meter vor dem gegnerischen Kasten. Maier zirkelt die Kugel, technisch ganz fein, flach rechts an der Mauer vorbei. Aber Zentner ist rechtzeitig zur Stelle und kann im Nachfassen sicher parieren. Das war so eine kleine Halbchance für die Augsburger.

Wolfsburg Schalke 21. Infolge eines Freistoßes der Wölfe bekommt Schalke die Kugel hinten nicht richtig geklärt. Gleich mehrere Male steht ein Norddeutscher in Abschlussposition, jedes Mal aber kriegen die Knappen noch ihren Körper dazwischen.

Dortmund Werder 18. Einwechslung bei Borussia Dortmund: Emre Can

Leverkusen Hoffenheim 20. Diaby bleibt mit einem Schuss hängen und dann sieht sich Bayer einem Konter entgegen. An dessen Ende will Baumgartner per Hacke ablegen auf Rutter, aber Tah hat aufgepasst und kann klären. Dem Österreicher scheint diese Spielweise heute zu gefallen.

Dortmund Werder 18. Auswechslung bei Borussia Dortmund: Mahmoud Dahoud

Dortmund Werder 17. Während sich Can für seine Hereinnahme bereit macht, nutzen die Akteure die kurze Unterbrechung für eine Trinkpause.

Stuttgart Freiburg 15. Der SCF ist erst seit dem Treffer besser im Spiel. Es gelingt jetzt besser, die Kontrolle über das Spielgerät zu halten.

Augsburg Mainz 18. Auch die Umschaltsituationen, die sich den Teams bieten, bleiben bisher ungenutzt. Pedersen spielt einen Fehlpass im Aufbauspiel in die Füße von Stach. Doch der Mainzer trennt sich zu spät vom Ball und wird von Gouweleeuw rechtzeitig abgedrängt.

Dortmund Werder 16. Nachdem er von Bittencourt unglücklich an der rechten Schulter getroffen worden ist, bleibt Dahoud auf dem Rasen sitzen und fordert sofort die medizinische Betreuung an. Er wird seinen Arbeitstag wohl nicht fortsetzen können.

Stuttgart Freiburg 15. Gelbe Karte für Borna Sosa (VfB Stuttgart)

Sallai gewinnt den Ball am rechten Flügel. Sicherheitshalbe hält Sosa von hinten das Trikot fest und wird für das Textilvergehen bestraft.

Wolfsburg Schalke 19. Bülter kombiniert sich über links mit Krauß in die Spitze, legt sich die Pille aber zu weit vor. Außerdem befand er sich in der strafbaren Zone.

Leverkusen Hoffenheim 17. Seit dem Führungstor hat sich die TSG zurückgezogen und überlässt der Werkself zunehmend den Ball. Die Gäste haben sich auf das Kontern verlegt.

Dortmund Werder 14. BVB-Kapitän Reus behauptet den Ball nach Bellinghams Pass an die mittige Sechzehnerkante dank eines guten ersten Kontakts gegen Pieper. Der Ex-Bielefelder kann ihn vor einem Schuss aus kurzer Distanz aber noch mit einer sauberen Grätsche stoppen.

Wolfsburg Schalke 17. Die Kovač-Elf begann durchaus schwungvoll, nun stockt der Offensivmotor etwas. Der 50-jährige Coach schickt bereits seine Ersatzspieler zum Aufwärmen.

Leverkusen Hoffenheim 15. ...und der Ball segelt in Richtung zweiter Pfosten, wo Vogt vor Tah klärt. Die anschließende Ecke bringt dann nichts ein.

Augsburg Mainz 15. Es fehlt der Partie noch ein wenig an Tempo. Es scheint, als würden sich beide Teams in der Anfangsphase etwas abtasten und beide scheinen Angst vor Fehlern zu haben. Deswegen entwickelt sich eine vorsichtige Begegnung, die sich hauptsächlich im Mittelfeld abspielt.

Leverkusen Hoffenheim 15. Baumgartner bringt Diaby am rechten Strafraumrand zu Fall. Das ist eine gefährliche Position, Aránguiz wird den Ball hineinbringen...

Leverkusen Hoffenheim 13. Riesenchance für Schick auf den schnellen Ausgleich! Azmoun verlängert ein hohes Zuspiel per Kopf auf Schick, der vor dem Strafraum alles angerichtet hat für den Abschluss mit dem starken linken Fuß. Den wählt er auch, aber da ist zu viel Kraft dahinter und der Ball zischt am linken Winkel vorbei.

Augsburg Mainz 13. Enrico Maaßen ist an der Seitenlinie sehr engagiert. Bei einer strittigen Einwurf-Entscheidung fordert der Cheftrainer vehement den Ballbesitz für seine Mannschaft. Als der Linienrichter zu Gunsten der Mainzer entscheidet fällt es Maaßen sehr schwer, seine Emotionen zurückzuhalten.

Dortmund Werder 12. Brandt taucht zum wiederholten Mal auf der rechten Außenbahn auf. Er schafft es mit hoher Geschwindigkeit zunächst in den Sechzehner, bleibt dann aber an Friedl hängen.

Wolfsburg Schalke 15. Nette Variante der Gäste: Ouwejan tritt einen Freistoß aus dem zentralen Mittelfeld nach rechts in den Sechzehnmeterraum, wo Zalazar volley nach innen gibt. Die heimische Abwehr klärt jedoch zur Ecke - die es gar nicht erst gibt. Zalazar stand im Abseits.

Stuttgart Freiburg 11. Tooor für SC Freiburg, 0:1 durch Vincenzo Grifo

Aus dem Nichts der Treffer für die Gäste! Das dritte Mal in der Saison gehen die Schwaben in der Anfangsviertelstunde in Rückstand, weil Sildillia von rechts eine für die Abwehr ganz eklige Hereingabe in die Mitte schlägt. Die Hereingabe mit rechts von rechts aus etwa 30 Metern springt einmal auf und rutscht dann hinter den Verteidigern entlang auf den zweiten Pfosten. Mit dem Blick zum Tor traut sich niemand richtig ranzugehen und so kommt die Kugel durch bis zu Grifo, der am Pfosten nur noch den linken Fuß reinhalten muss.

Stuttgart Freiburg 9. Führich zieht halbrechts mit links ab, doch der Gegenspieler direkt vor ihm kann den Versuch blocken. Das Leder springt jedoch links in den Strafraum zu Silas, dem der druckvolle Ball aber bei der Annahme wegspringt. So ist sein Abschluss aus acht Metern im Fallen in Richtung langes Eck zu locker.

Leverkusen Hoffenheim 11. Obwohl Bayer die gute Chance durch Diaby hatte, ist der Führungstreffer der Gäste nicht unverdient, denn sie spielen hier von der ersten Minute an munter nach vorne und stören die Werkself früh im Spielaufbau. Leverkusen kassiert abermals ein frühes Gegentor und muss jetzt reagieren.

Wolfsburg Schalke 13. Noch fehlt hier ein bisschen das Tempo in den Aktionen. Wolfsburg generiert viel Ballbesitz, findet aber noch zu selten die Lücken im gegnerischen Defensivverbund. Schalke möchte über Konter erfolgreich sein, schafft es aber ebenfalls nicht oft nach vorne.

Dortmund Werder 9. Die Partie kommt in den Anfangsminuten sehr temporeich daher. Die Schwarz-Gelben überzeugen mit vielen schnellen und direkten Pässen, lassen am und im gegnerischen Sechzehner aber noch die nötige Übersicht vermissen.

Augsburg Mainz 10. Jetzt versuchen es die Hausherren mit einer eigenen Ballbesitzphase einen ruhigen Spielaufbau aufzuziehen. Die Kugel läuft sicher durch die eigenen Reihen, doch die Lücke tut sich bisher nicht auf.

Stuttgart Freiburg 6. Nach einer Sosa-Flanke sechs Meter vor der Grundlinie kommt Vagnoman am langen Pfosten zum Kopfball. Vom Gegenspieler gestört setzt er den Kopfball aber einen Meter rechts vorbei. Zuvor war es bereits bei einer Ablage von Ahamada in den Rückraum von links im Strafraum gefährlich, doch Ginter stand genau richtig.

Wolfsburg Schalke 10. S04 kontert über halblinks und Bülter. Der Angreifer möchte Latza in die Spitze schicken, allerdings ist Paulo Otávio deutlich schneller und bereinigt die Situation.

Augsburg Mainz 8. Vor allem Onisiwo und Burkardt scheinen sofort in ihr altes Zusammenspiel zu finden. Die beiden Stürmer harmonieren sehr gut in der Offensive der Gäste, versuchen es mit vielen Doppelpässen und zeigen viel Spielfreude. Bisher kommt aber meistens noch ein Augsburger dazwischen.

Leverkusen Hoffenheim 9. Tooor für 1899 Hoffenheim, 0:1 durch Christoph Baumgartner

Ein Geistesblitz bringt Hoffenheim in Führung! Eingeleitet wird der Treffer auf der rechten Seite durch Rutter, der im Strafraum Prömel bedient. Der spielt dann doppelten Doppelpass am Fünfmeterraum mit Baumgartner, dabei schläft Tapsoba und hebt das Abseits bei Prömels letztem Zuspiel auf. Baumgartner schirmt dann in der Mitte den Ball mit dem Rücken zum Tor clever ab und vollendet überraschend mit der Hacke ins linke Eck. Hrádecký ist chancenlos.

Stuttgart Freiburg 4. Im Aufbau der Gäste befinden sich Führich und der Mittelstürmer in vorderster Linie. Besonders auffällig ist, dass Flekken aggressiv angelaufen und zu langen Bällen gezwungen wird. Vielleicht möchte der VfB den Druck nach dem Patzer gegen Dortmund gleich aufbauen.

Dortmund Werder 6. Die in ihren lachsfarbenen Auswärtstrikots antretenden Norddeutschen können den Ball erstmals für längere Zeit in ihren Reihen kreisen lassen und sich somit eine Portion Sicherheit holen. In das letzte Felddrittel schaffen sie es aber noch nicht.

Leverkusen Hoffenheim 7. Diaby prüft Baumann! Mit einem schnellen Steilpass wird der Franzose steil geschickt. Die TGS steht hoch und kann ihn nicht mehr einfangen, aber Baumann kratzt den Flachschuss in die linke untere Ecke super heraus.

Leverkusen Hoffenheim 6. Die Gäste haben in den Anfangsminuten mehr Ballbesitz. Wenn dann mal der Ball bei den Roten ist, gehen sie sofort früh drauf. Aránguiz wird von Prömel angelaufen und spielt einen riskanten Rückpass zu Hrádecký. Der Finne ist aber aufmerksam und klärt.

Wolfsburg Schalke 7. Auf der linken Außenbahn vernascht Bülter mit einem Haken nach innen Bornauw. Am Ende produziert der 29-Jährige aber eine Mischung aus Flanke und Schuss - und setzt die Murmel weit rechts vorbei.

Augsburg Mainz 5. Mainz macht nach den ersten Minuten den wacheren Eindruck. Sie finden viele Anspielstationen und machen es dem FCA unmöglich, in die Zweikämpfe zu kommen. Das ist ein mutiger Beginn der Gäste.

Stuttgart Freiburg 3. In den ersten Minuten fallen bei den Gästen vor allem die hohen Bälle aus der Abwehr zu Kalajdžić auf, der sich als Empfänger etwas ins Mittelfeld fallen lassen muss.

Wolfsburg Schalke 6. Beide Mannschaften probieren es in den ersten Minuten mit mutigem Anlaufen und hohem Pressing. Bei den Wölfen sieht das Ganze noch etwas giftiger aus.

Dortmund Werder 3. Über Dahoud kommen die Hausherren zu ihrem ersten Abschluss. Der Ex-Mönchengladbacher probiert sich aus zentralen 21 Metern mit einem rechten Spannschuss. Der rauscht recht weit links am Ziel vorbei.

Leverkusen Hoffenheim 4. Auf der Gegenseite macht Bayer in Person von Schick offensiv auf sich aufmerksam. Der Tscheche bekommt den Ball zentral etwa 25 Meter vor dem Tor von Hložek mit der Brust aufgelegt. Der Angreifer zögert nicht lange und zieht mit rechts ab, doch auch sein Versuch geht deutlich rechts daneben. Trotzdem zeigen beide Teams hier früh, dass sie heute etwas vorhaben.

Stuttgart Freiburg 1. Mit über drei Minuten Verspätung geht es los. Grund dafür könnte der Stadionumbau für die EM2024 sein, durch den die Spieler auf einen provisorischen Tunnel ausweichen müssen.

Leverkusen Hoffenheim 2. Die Gäste haben den ersten frühen Abschluss! Nach einem Foul an Angeliño wird der Freistoß schnell ausgeführt und landet links außen bei Baumgartner. Dessen Flanke wird von Tah unfreiwillig auf den Kopf von Rutter verlängert. Der ist zu überrascht, um den Kopfball zu kontrollieren und er verfehlt doch deutlich.

Augsburg Mainz 3. Gelbe Karte für Jeffrey Gouweleeuw (FC Augsburg)

Nach gerade einmal drei Minuten sieht der Kapitän der Hausherren die Verwarnung. Fulgini setzt Onisiwo schön in Szene, der auf den Sechzehner zugeht. Gouweleeuw stoppt ihn, indem er von hinten in die Beine geht. Das ist ein unsauberes Einsteigen vom Innenverteidiger, der zu Recht die frühe Gelbe Karte bekommt.

Stuttgart Freiburg 1. Spielbeginn

Dortmund Werder 1. Dortmund gegen Bremen – Durchgang eins im Signal-Iduna-Park ist eröffnet!

Wolfsburg Schalke 4. Gelbe Karte für Danny Latza (FC Schalke 04)

Latza kommt mit einer Grätsche zu spät gegen Arnold. Früh sieht der Kapitän der Schalker Gelb.

Dortmund Werder 1. Spielbeginn

Augsburg Mainz 2. Aarón Martín bringt die Hereingabe auf den ersten Pfosten. Kohr steigt hoch und kann die Kugel nur Richtung zweiten Pfosten verlängert. Er findet jedoch keinen Abnehmer und der Ball geht weit am Kasten vorbei.

Augsburg Mainz 1. Es geht los und die Mainzer stoßen an. Die Gäste machen direkt vorne Druck und suchen die Doppelspitze. Nach einem Handspiel von Uduokhai gibt es einen ersten Freistoß aus dem linken Halbfeld.

Wolfsburg Schalke 1. Los geht's.

Wolfsburg Schalke 1. Spielbeginn

Augsburg Mainz 1. Spielbeginn

Leverkusen Hoffenheim 1. Der Ball rollt bei strahlendem Sonnenschein in der BayArena!

Leverkusen Hoffenheim 1. Spielbeginn

Augsburg Mainz Die Akteure betreten den Rasen und vorneweg geht der Unparteiische Sascha Stegemann. Können die Mainzer ihre Negativserie in diesem Stadion beenden, oder bestätigen die Augsburger ihre aufkeimende Form aus der letzten Woche? Wir werden es gleich sehen und freuen uns auf spannende 90 Minuten.

Dortmund Werder Soeben haben die Mannschaften bei bester Stimmung auf den Rängen den Rasen betreten.

Leverkusen Hoffenheim Schiedsrichter der Begegnung ist Tobias Reichel aus Stuttgart, der seine Bundesliga-Premiere in dieser Saison feiert. Insgesamt ist es sein 17. Einsatz im Oberhaus. In der 2. Liga blickt er auf 45 Einsätze. Seine Assistenten sind Lasse Koslowski und Christian Bandurski.

Stuttgart Freiburg Christian Streich hat im Trainerduell gegen Matarazzo eine weiße Weste. Alle vier Bundesliga-Spiele konnte er mit den Breisgauern gewinnen. Für ihn ist es heute das 400. Pflichtspiel an der Seitenlinie.

Wolfsburg Schalke Den peilen auf der anderen Seite auch die Königsblauen an. Der unglücklichen Niederlage zum Auftakt beim 1. FC Köln (1:3) folgte zuletzt der erste Punktgewinn nach dem Wiederaufstieg zuhause gegen Borussia Mönchengladbach (2:2). Auch sie mussten sich nach einer Führung plötzlich einem Rückstand entgegenstellen, kamen durch einen verwandelten Handelfmeter in letzter Sekunde aber noch zum Ausgleich. Insofern ist die Ausgangslage beider Teams sehr ähnlich.

Leverkusen Hoffenheim Auf der Bayer-Bank sucht man heute Amine Adli vergeblich. Der Franzose hatte gegen Augsburg sein Comeback nach fast fünfmonatiger Verletzung gegeben, musste aber in der Nachspielzeit vom Feld, er hatte sich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen. Auch Karim Bellarabi fehlt der Werkself wochenlang mit einem Außenmeniskusriss im linken Knie. Auch Hoffenheim hat einige Langzeitverletzte zu beklagen: Benjamin Hübner (Sprunggelenksprobleme), Ihlas Bebou (Knieverletzung), Philipp Pentke (Ellbogenverletzung) und Ermin Bičakčić (Aufbautraining) können heute und in den kommenden Wochen nicht dabei sein.

Stuttgart Freiburg „Freiburg ist eine komplette Mannschaft, die für jede Spielphase eine Lösung parat hat. Das Team ist reif und über die Jahre zusammengewachsen“ zeigt sich Pellegrino Matarazzo vor dem Spiel mit großem Respekt. Er betont, dass sein Team gegen die Freiburger flexibel auf die jeweilige Spielphase reagieren muss.

Dortmund Werder Bei den Hanseaten, die in der vergangenen Zweitligasaison gemeinsam mit dem FC Schalke 04 das beste Auswärtsteam waren (zehn Siege, drei Unentschieden, vier Niederlagen) und die zwei ihrer bisherigen vier Saisontore per Kopf erzielten, stellt Coach Ole Werner nach dem 2:2-Heimunentschieden gegen den VfB Stuttgart einmal um. Groß verdrängt Gruev auf die Bank.

Augsburg Mainz Bei den Gästen sind es zwei Umstellungen, die Bo Svensson in der Startformation vornimmt. Burkart, der wie angesprochen von seiner Verletzung genesen ist, rückt direkt in die Startelf. Für ihn muss Ingvartsen weichen und sitzt zunächst auf der Bank. Außerdem ersetzt Neuzugang Angelo Fulgini heute Jae-sung Lee in der ersten Elf.

Augsburg Mainz Bei der Aufstellung der Augsburger ist eine Veränderung zu verzeichnen. Enrico Maaßen muss heute auf Robert Gumny verzichten, der aufgrund eines Infekts nicht im Kader steht. Für ihn rückt Maximilian Bauer in die Dreierkette. Ansonsten vertraut der Cheftrainer der Elf, die auch in Leverkusen schon gepunktet hat.

Augsburg Mainz Die Augsburger stellen zuhause für die Mainzer einen wahren Angstgegner dar. Die letzten fünf Punktspiele und ein Pokalspiel konnte der FCA in der WWK-Arena für sich entscheiden. Der letzte Erfolg der Nullfünfer in der Fuggerstadt ist fast sechs Jahre her, damals noch unter Cheftrainer Martin Schmidt. Diese Negativbilanz zu brechen, dürfte sich als schwierig für die Elf von Bo Svensson darstellen. „Sie schalten nach Ballgewinnen immer noch geradlinig um, aber sie wollen auch mehr Ballbesitz und das Spiel konstruktiver gestalten“, sagt Svensson. „Das war voriges Jahr nicht erkennbar.“

Leverkusen Hoffenheim Ein Blick auf die Aufstellungen: Im Vergleich zur Augsburg-Pleite nimmt Trainer Gerardo Seoane drei Änderungen vor: Lukáš Hrádecký kehrt nach Rotsperre für den verletzten Andrey Lunev ins Tor zurück, dazu rotieren Piero Hincapié und Robert Andrich anstelle von Mitchel Bakker und Exequiel Palacios in die Startelf. Die Hoffenheimer müssen auf den verletzungsbedingten Ausfall von Stanley N'Soki (Oberschenkelprobleme) reagieren, für ihn beginnt Kevin Akpoguma. Außerdem startet Georginio Rutter im Sturm anstelle von Jacob Bruun Larsen.

Stuttgart Freiburg Beim SCF ist die gleiche Startaufstellung auf dem Spielberichtsbogen zu finden wie beim Spiel am vergangenen Freitag gegen Dortmund.

Stuttgart Freiburg Im Vergleich zum Duell in Bremen gibt es eine Änderung: Borna Sosa ist fit für die Startelf. Er ersetzt Tiago Tomás, der mit einer Erkältung ausfällt.

Wolfsburg Schalke Den Saisonauftakt hätten sich die Grün-Weißen sicherlich anders ausmalen wollen. War die jüngste Pleite beim FC Bayern München (0:2) noch einkalkulierbar, schmerzt insbesondere das Remis zu Beginn der Spielzeit daheim gegen den SV Werder Bremen (2:2). Trotz zwischenzeitlicher 1:0-Führung mussten die Wölfe sich glücklich schätzen, noch einen Zähler mitgenommen zu haben. Heute soll endlich der erste Dreier her.

Dortmund Werder Auf Seiten der Westfalen, die in der Saison 2020/2021 beide Vergleiche mit den Grün-Weißen für sich entschieden und die die Tabellenführung mit einem dreifachen Punktgewinn mindestens für eine Nacht übernähmen, hat Trainer Edin Terzić im Vergleich zum 3:1-Auswärtssieg beim SC Freiburg drei personelle Änderungen vorgenommen. Wolf, Brandt und Bynoe-Gittens nehmen die Plätze von Meunier, Hazard (Bank) und Malen (nicht im Kader) ein.

Augsburg Mainz Auch der Saisonstart der Mainzer ist geglückt. Nach zwei absolvierten Partien haben die Gäste vier Punkte auf dem Konto gesammelt. Im Auftaktspiel gewannen die Nullfünfer in Bochum knapp mit 2:1. Am vergangenen Spieltag egalisierten sich die Mainzer und Union Berlin und die Partie endete in einem torlosen Unentschieden. Heute wollen die Gäste erneut angreifen und wieder mehr Offensivspiel zeigen. Die Rückkehr von Sturmtalent Jonathan Burkardt, der nach überstandener Oberschenkelverletzung erstmalig in dieser Saison zur Verfügung steht, dürfte dabei sehr hilfreich sein. Mit einem weiteren Dreier würden die Nullfünfer mit sieben Punkten aus drei Spieltagen einen starken Saisonstart hinlegen.

Leverkusen Hoffenheim Die TSG startete besser in die Saison. Zwar verlor das Team von Trainer André Breitenreiter ebenfalls das Bundesliga-Auftaktspiel, es gab ein 1:3 bei Borussia Mönchengladbach. Doch dank eines hart erkämpften 3:2-Erfolgs gegen den VfL Bochum kommt Hoffenheim mit Schwung nach Leverkusen. Breitenreiter warnt vor dem heutigen Gegner. "Bayer Leverkusen ist nicht gut in die Saison gestartet. Aber wir wissen alle, dass sie eine Mannschaft mit hoher Qualität sind", sagte der 48-Jährige.

Stuttgart Freiburg Der VfB startete mit einem 1:1 gegen Leipzig in die Saison. Am vergangenen Woche sah es lange nach einem Auswärtserfolg in Bremen aus, doch in der letzten Szene des Spiels konnte Burke noch den Ausgleich erzielen.

Stuttgart Freiburg Insgesamt konnten die beiden Teams von den zusammengerechneten vier Spielen nur eins gewinnen. Der Sieg des SCF zum Auftakt beim FCA. Auch am letzten Spieltag stellte sich das Streich-Team nicht schlecht an. Doch die zwischenzeitliche 1:0-Führung über Borussia Dortmund wurde in der Schlussphase zu einem 1:3 gedreht.

Dortmund Werder Der SV Werder Bremen ist nach der direkten Rückkehr in die nationale Eliteklasse noch ungeschlagen, wartet eben aber auch noch auf den ersten Dreier. Hatten die Grün-Weißen beim 2:2 beim VfL Wolfsburg den Sieg durch ein Gegentor in der 84. Minute auf den letzten Metern verspielt, war es bei der Heimpremiere gegen den VfB Stuttgart umgekehrt. So waren sie nach Füllkrugs früher Führung (4.) und dem Ausgleich der Schwaben (38.) in der letzten Viertelstunde in Rückstand geraten (77.) und sicherten sich das Unentschieden erst tief in der Nachspielzeit durch einen Treffer von Neuzugang Burke (90.+5).

Leverkusen Hoffenheim Bayer Leverkusen legte mit drei Pflichtspiel-Niederlagen am Stück einen Fehlstart in die neue Spielzeit hin. Die Werkself verlor zunächst das Erstrunden-Match im DFB-Pokal beim SV Elversberg (3:4), ehe es in Dortmund (0:1) und gegen Augsburg (1:2) auch in der Bundesliga Niederlagen setzte. Eine weitere Pleite gegen Hoffenheim würde die aufkeimende Unruhe nicht gerade bremsen.

Augsburg Mainz Die Hausherren haben nach der deutlichen 0:4-Niederlage gegen Freiburg Wiedergutmachung geleistet und am vergangenen Spieltag überraschend Bayer Leverkusen mit 2:1 auswärts geschlagen. Mann des Spiels bei den Fuggerstädtern war sicherlich Torhüter Rafal Gikiewicz. Der Pole, der Medienberichten zufolge neue Konkurrenz aus Mainz bekommen soll, zeigte mehrfach Glanzparaden und konnte dadurch die knappe Führung und den ersten Saisonsieg der Augsburger festhalten. Gegen die Nullfünfer möchten die Augsburger an diese Leistung anknüpfen und weitere wichtige Punkte sammeln.

Stuttgart Freiburg Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Bundesliga-Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg. Angestoßen wird zur traditionellen Anstoßzeit um 15:30.

Dortmund Werder Borussia Dortmund hat auf dem Papier einen makellosen Bundesligastart hingelegt, befinden sich nach zwei Spieltagen doch sechs Punkte auf dem Konto der Westfalen. Infolge des durchaus glücklichen 1:0-Auftakterfolges gegen Bayer Leverkusen taten sich die Schwarz-Gelben allerdings auch im Gastspiel beim SC Freiburg lange Zeit sehr schwer: Nachdem sie in Minute 35 in Rückstand geraten waren, kamen sie erst spät durch einen von Bynoe-Gittens genutzten kapitalen Torwartfehler (77.) zum Ausgleich und fuhren dank der Treffer Moukokos (84.) und Wolfs (88.) den Dreier ein.

Leverkusen Hoffenheim Willkommen aus der BayArena zum 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga! Bayer Leverkusen hat die TSG Hoffenheim zu Gast. Anstoß der Partie ist um 15:30 Uhr!



Augsburg Mainz Herzlich willkommen zur Bundesliga-Partie zwischen dem FC Augsburg und Mainz 05. Los geht's um 15:30 Uhr!

Dortmund Werder Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Borussia Dortmund empfängt am 3. Spieltag den SV Werder Bremen. Schwarz-Gelbe und Grün-Weiße stehen sich ab 15:30 Uhr auf dem Rasen des Signal-Iduna-Parks gegenüber.