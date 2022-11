Tor für ASV Hamm-Westfalen, 18:26 durch Marian Orlowski Noah Moussa wuselt sich auf halblinks an den Kreis und schmeißt präzise in die halbhohe rechte Ecke.

Von Rechtsaußen springt Jan Pretzewofsky in den Kreis, doch Niklas Landin bekommt die Fingerkuppen an den Ball.

Halbzeitfazit: Der THW Kiel liegt zur Pause gegen den Hamm-Westfalen komfortabel mit 17:9 vorne! Den Grundstein für das satte Polster legten die Zebras in den Anfangsminuten, als die Hausherren keinen Fuß auf den Boden bekamen und schnell abreißen lassen mussten. Immer wieder war für die Mannschaft von Michael Lerscht bei Niklas Landin Schluss, der einen überragenden ersten Durchgang absolviert hat. Nach dem Seitenwechsel müsste schon ein Handball-Wunder her, damit die Norddeutschen noch einmal ins Schwimmen kommen.

Das gewohnte Bild: Diesmal springt Alexander Schulze von links in den Kreis, scheitert aber an Niklas Landin.

Bei wenigen HBL-Spielen sind die Rollen im Vorfeld so eindeutig verteilt wie am heutigen Abend. Zum zweiten Mal in der Geschichte ist der deutsche Rekordmeister in Hamm zu Gast. Aktuell rangiert der Aufsteiger auf einem Abstiegsrang und steht mit dem Rücken zur Wand. Dennoch kündigte ASV-Trainer Michael Lerscht an, dass sich sein Team nicht verstecken wolle und keine Angst habe. "Sicher ist: Wir sind zurecht aufgestiegen, und jetzt kämpfen wir darum, drin zu bleiben", fügte der 38-Jährige hinzu.