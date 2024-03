40. Dagur Sigurðsson will das heimische Momentum mit einer Auszeit stoppen.

40. Die Halle ist nun voll da.

39. Jannik Kohlbacher Deutschland Tor für Deutschland, 17:20 durch Jannik Kohlbacher



39. Ivan Martinović Kroatien Tor für Kroatien, 16:20 durch Ivan Martinović



39. Sebastian Heymann Deutschland Tor für Deutschland, 16:19 durch Sebastian Heymann

Nur noch drei! Der Göppinger überwindet Kuzmanovic mit einem platzierten Wurf aus der zweiten Reihe.

38. Wolff ist zur Stelle! Der DHB-Torhüter pariert Šoštaričs unbedrängten Wurf vom rechten Flügel mit dem hohen rechten Bein.

38. Renars Uscins Deutschland Tor für Deutschland, 15:19 durch Renars Uscins



38. Zvonimir Srna Kroatien Tor für Kroatien, 14:19 durch Zvonimir Srna



37. Die Deutschen überzeugen nach der Pause mit einer verbesserten Wurfauswahl und lassen sich jedenfalls nicht vorzeitig von den Kroaten abschütteln.

37. Sebastian Heymann Deutschland Tor für Deutschland, 14:18 durch Sebastian Heymann



36. Luka Cindrić Kroatien Tor für Kroatien, 13:18 durch Luka Cindrić

Der Ex-Barcelona-Star tanzt Michalczik aus und trifft dann im Fallen aus mittigen acht Metern in die flache linke Ecke.

35. Marian Michalczik Deutschland Tor für Deutschland, 13:17 durch Marian Michalczik

Glück gehabt! Michalcziks abgefälschter Sprungwurf aus zentralen neun Metern rutscht Kuzmanovic durch die Hosenträger und landet dann in den Maschen.

34. Zvonimir Srna Kroatien Tor für Kroatien, 12:17 durch Zvonimir Srna

Bei drohendem Zeitspiel hebt Srna aus halbrechten acht Metern ab und netzt per Aufsetzer in die linke Ecke.

33. Lukas Zerbe Deutschland Tor für Deutschland, 12:16 durch Lukas Zerbe

... Zerbe überwindet Kuzmanovic im zweiten Duell mit einem hohen Wurf in die rechte Ecke.

32. Uscins erzwingt einen Siebenmeter...

32. Veron Načinović Kroatien 2 Minuten für Veron Načinović (Kroatien)

Der Abwehrchef reißt Michalczik zu Boden und handelt sich eine Zeitstrafe ein.

32. Srna schenkt den Ball durch einen Schrittfehler her.

31. Renars Uscins Deutschland Tor für Deutschland, 11:16 durch Renars Uscins

Trotz Deckungskontakts befördert der Hannoveraner den Ball aus halbrechten acht Metern in den linken Winkel.

31. Weiter geht's mit der zweiten Halbzeit in Hannover! Nach dem wackeligen, aber letztlich deutlichen Auftakterfolg gegen Außenseiter Algerien hat es die DHB-Truppe in diesem zweiten Spiel mit einem ganz anderen Kaliber zu tun, das die zahlreichen Unzulänglichkeiten an beiden Enden des Feldes in vielen Fällen gnadenlos bestraft. Bisher sind die Elitehandballer Deutschlands nicht wirklich konkurrenzfähig; ihnen droht das morgige "Endspiel" gegen Österreich.

31. Beginn 2. Halbzeit

30. Halbzeitfazit:

Die deutsche Handballnationalmannschaft liegt zur Pause des Olympiaqualifikationsspiels gegen die Auswahl Kroatiens mit 10:16 hinten. Die Gíslason-Auswahl hatte große Anlaufschwierigkeiten in der Offensive und lag nach sechs Minuten mit 0:4 hinten. Auch nach dem Premierentreffer durch Köster (6.) und einer frühen Auszeit durch den Bundestrainer (10.) musste sie sich jedes Erfolgserlebnis hart erarbeiten, brachte im Positionsangriff nur Stückwerk auf die Platte und scheiterte aus schwierigen Positionen reihenweise am gegnerischen Torhüter Kuzmanovic (insgesamt acht Paraden). Die Südosteuropäer deckten nicht nur viel aggressiver, sondern kamen auch spielfreudiger daher. So zogen sie auf sechs Treffer davon (20.). In den jüngsten zehn Minuten stabilisierten sich die Deutschen zwar etwas hinsichtlich der Abschlüsse, konnten aber nicht verkürzen. Bis gleich!

30. Ende 1. Halbzeit

30. Renars Uscins Deutschland Tor für Deutschland, 10:16 durch Renars Uscins

Mit einer feinen Einzelaktion auf halbrechts, abgeschlossen sechs Sekunden vor dem Ertönen der Sirene, stellt der Hannoveraner zumindest noch den Sechs-Tore-Rückstand wieder her.

30. Luka Lovre Klarica Kroatien Tor für Kroatien, 9:16 durch Luka Lovre Klarica

Sieben vor für Kroatien! Nach eigener Eroberung hat Klarica freie Bahn und wirft in den verlassenen Heimkasten.

29. Marian Michalczik Deutschland 2 Minuten für Marian Michalczik (Deutschland)

Michalczik hält Srna während dessen Sprung fest und zieht ihn dann komplett mit zu Boden.

28. Dagur Sigurðsson macht von seiner T1-Karte Gebrauch.

27. Timo Kastening Deutschland 7-Meter verworfen von Timo Kastening (Deutschland)

... Kuzmanovic treibt die Deutschen in die Verzweiflung! Der 21-Jährige stoppt Kastenings halbhohen Wurf mit der linken Hand. Es ist bereits seine achte Parade.

27. Der frische Heymann holt einen Strafwurf heraus...

26. Veron Načinović Kroatien Tor für Kroatien, 9:15 durch Veron Načinović

Infolge eines Fehlpasses Michalcziks verpasst Kroatien zwar den direkten Gegenstoß, netzt aber im Rahmen der zweiten Welle durch Načinović.

26. Jelinić springt von der linken Außenbahn weit nach innen, trifft aber nur den rechten Pfosten.

25. Rune Dahmke Deutschland Tor für Deutschland, 9:14 durch Rune Dahmke

Dahmke erzielt von der linken Außenbahn seinen dritten Treffer.

25. Domagoj Duvnjak Kroatien Tor für Kroatien, 8:14 durch Domagoj Duvnjak

Der Schlagwurf des Kielers aus zentralen acht Metern schlägt unhaltbar in der unteren linken Ecke ein.

25. Julian Köster Deutschland 2 Minuten für Julian Köster (Deutschland)

Der Gummersbacher erwischt Duvnjak mit der linken Hand im Gesicht und muss für zwei Minuten zusehen.

24. Rune Dahmke Deutschland Tor für Deutschland, 8:13 durch Rune Dahmke



24. Die Endphase der ersten Halbzeit hat für Deutschland schon vorentscheidenden Charakter. Kommt das DHB-Team nicht auf drei, vier Treffer heran, wird eine Aufholjagd nach der Pause enorm schwierig.

23. Zvonimir Srna Kroatien 2 Minuten für Zvonimir Srna (Kroatien)

Srna bekommt als erster Kroate eine Zeitstrafe aufgebrummt, nachdem er viel zu lange an Kösters Trikot gezogen hat.

23. Marin Šipić Kroatien Tor für Kroatien, 7:13 durch Marin Šipić



22. Johannes Golla Deutschland Tor für Deutschland, 7:12 durch Johannes Golla

Nach Steinerts Fehlwurf schnappt sich der Flensburger den Abpraller und versenkt ihn aus sechs Metern sicher.

22. Luka Lovre Klarica Kroatien Tor für Kroatien, 6:12 durch Luka Lovre Klarica



21. Julian Köster Deutschland Tor für Deutschland, 6:11 durch Julian Köster

Der Gummersbacher probiert es gleich noch einmal und donnert den Ball aus mittigen acht Metern per Sprungwurf in den linken Winkel.

21. Kuzmanovic wehrt gegen Kösters Versuch aus der zweiten Reihe den nächsten Wurf ab.

20. Mario Šoštarič Kroatien Tor für Kroatien, 5:11 durch Mario Šoštarič

Nach dem nächsten technischen Fehler der Hausherren ist der Rechtsaußen auch wieder von seiner Stammpositionen aus erfolgreich.

19. Mario Šoštarič Kroatien Tor für Kroatien, 5:10 durch Mario Šoštarič

Kroatien ist zweistellig! Šoštarič netzt gegen Wolff sicher aus mittigen sechs Metern.

18. Rune Dahmke Deutschland Tor für Deutschland, 5:9 durch Rune Dahmke

Mit einem Gegenstoßtreffer verkürzt der Kieler den Abstand auf vier Treffer.

17. Mario Šoštarič Kroatien 7-Meter verworfen von Mario Šoštarič (Kroatien)

... Wolff ist zur Stelle! Der Kielce-Torhüter pariert Šoštaričs Ausführung mit dem rechten Oberschenkel.

17. Duvnjak wird siebenmeterwürdig zu Fall gebracht...

16. Wieder ballt Kuzmanovic die Faust! Gegen Linksaußen Dahmke gelingt dem 21-Jährigen die fünfte Parade.

16. Domagoj Duvnjak Kroatien Tor für Kroatien, 4:9 durch Domagoj Duvnjak



15. Uscinss Sprungwurf aus halbrechten neun Metern lenkt Kuzmanovic in der rechten Ecke um den Pfosten.

14. Mario Šoštarič Kroatien Tor für Kroatien, 4:8 durch Mario Šoštarič

Šoštarič überwindet Wolff auch im zweiten Anlauf vom rechten Flügel.

14. Timo Kastening Deutschland Tor für Deutschland, 4:7 durch Timo Kastening

... der von der Bank kommende Kastening schweißt den Ball von der Marke oben rechts ein.

14. Köster holt den zweiten Siebenmeter für das DHB-Team heraus...

13. Ivan Martinović Kroatien Tor für Kroatien, 3:7 durch Ivan Martinović



13. Christoph Steinert Deutschland 2 Minuten für Christoph Steinert (Deutschland)

Der Erlanger muss nach einem Schubser gegen Duvnjak für 120 Sekunden auf die Bank.

12. Johannes Golla Deutschland Tor für Deutschland, 3:6 durch Johannes Golla

Nach einem feinen Anspiel Kösters besorgt der Kapitän das erste Kreistor der DHB-Auswahl.

12. Ivan Martinović Kroatien Tor für Kroatien, 2:6 durch Ivan Martinović

Auch der zweite Treffer des Melsungers beruht auf einem Wurf aus dem rechten Rückraum.

11. Köster setzt sich mittig durch, um im Fallen aus acht Metern aber einen Aufsetzer neben das kroatische Gehäuse zu befördern.

10. Lukas Zerbe Deutschland Tor für Deutschland, 2:5 durch Lukas Zerbe

Der Lemgoer kann von der rechten Außenbahn weit nach innen ziehen. Er jagt den Ball in die halbhohe linke Ecke.

10. Alfreð Gíslason nimmt wegen des Fehlstarts ein frühes Team-Timeout.

10. Golla fängt einen Bodenpass am eigenen Kreis ab.

9. Knorrs undurchdachtes Anspiel an den Kreis führt zur nächsten Balleroberung der Sigurðsson-Truppe.

9. Mario Šoštarič Kroatien Gelbe Karte für Mario Šoštarič (Kroatien)



8. Mario Šoštarič Kroatien Tor für Kroatien, 1:5 durch Mario Šoštarič

Der Ungarn-Legionär macht's besser, trifft vom rechten Flügel in das linke Kreuzeck,

7. Dahmke hebt vom linken Flügel ab, bleibt mit seinem freien Wurf aber an Kuzmanovic hängen.

6. Julian Köster Deutschland Tor für Deutschland, 1:4 durch Julian Köster

Endlich kann die ZAG-Arena beben! Köster trifft aus halblinken neun Metern in die lange Ecke.

6. Veron Načinović Kroatien Tor für Kroatien, 0:4 durch Veron Načinović

Der am mittigen Kreis durch Cindrić bediente Načinović lässt Wolff keine Abwehrchance.

6. Johannes Golla Deutschland Gelbe Karte für Johannes Golla (Deutschland)



5. Marin Jelinić Kroatien Tor für Kroatien, 0:3 durch Marin Jelinić

Kroatien startet optimal! Nach einem ungenauen Kreisanspiel in Richtung Golla ist Jelinić schnell vorne und trifft gegen Wolff aus vollem Lauf und halblinken sieben Metern.

4. Luka Cindrić Kroatien Tor für Kroatien, 0:2 durch Luka Cindrić

Der dreimalige CL-Sieger tankt sich zentral an den Kreis und netzt aus sechs Metern unten links.

3. Lukas Zerbe Deutschland 7-Meter verworfen von Lukas Zerbe (Deutschland)

... Zerbe bringt den Ball zwar links an Torhüter Kuzmanovic vorbei, trifft aber nur den Innenpfosten.

2. Uscins erzwingt einen Siebenmeter...

2. Alfreð Gíslason schickt offensiv Dahmke, Köster, Knorr, Uscins, Zerbe und Golla ins Rennen. Wolff hütet den Heimkasten.

2. Ivan Martinović Kroatien Tor für Kroatien, 0:1 durch Ivan Martinović

Der Melsunger eröffnet den Torreigen mit einem erfolgreichen Wurf aus dem rechten Rückraum.

1. Wolff startet mit einer Parade gegen Srna, doch der Ball bleibt in den Reihen der Gäste.

1. Das DHB-Team gegen Kroatien – die zweite und vielleicht schon letzte Etappe zu den Olympischen Spielen ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Es ist Zeit für die Nationalhymnen.

Soeben haben die beiden Mannschaften die Platte betreten.

Als Schiedsrichter wurden die Spanier Ignacio García Serradilla und Andreu Marín auf dieses Spiel angesetzt.

Die Elitehandballer Kroatiens, die bei der EM trotz des abschließenden 30:24-Sieges gegen Deutschland Letzter der Hauptrundengruppe I geworden waren, schlugen zum Auftakt des Qualifikationsturniers in Hannover die Österreicher mit 35:29. Die seit zwei Wochen vom ehemaligen Bundestrainer und Europameister 2016 Dagur Sigurðsson betreute HRS-Vertretung setzte sich infolge des 16:16-Pausenunentschiedens zu Beginn der zweiten Halbzeit ab, hielt den Widersacher auf Distanz und siegte letztlich souverän.

Im Hinblick auf die Entwicklung bis zur Heim-WM 2027 ist die zwölfte Teilnahme an den Olympischen Spielen für die DHB-Männer ein ganz wichtiger Schritt, was auch daran abzulesen ist, dass der bis dahin verlängerte Vertrag mit Bundestrainer Alfreð Gíslason im Falle des Verpassens schon wieder hinfällig wäre. Können die Handballer dem enormen Druck auch mithilfe des Heimvorteils standhalten?

"Wir haben die Algerier nicht unterschätzt. Die haben gute Schützen, damit hatten wir ziemliche Probleme. Wir haben nicht so einen richtigen Spielfluss hingekriegt", weiß der isländische Coach, dass der EM-Vierte sowohl in der Deckung als auch im gebundenen Angriff noch Luft nach oben hat. Die deutschen Handballer werden sich heute gegen Schwergewicht Kroatien und morgen gegen die beim Kontinentalturnier im Winter positiv überraschenden Österreicher steigern müssen, um den für die Olympia-Qualifikation nötigen Gruppenrang zwei zu erreichen.

Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen hat das DHB-Team die aus dem Auftaktmatch gegen Algerien bestehende Pflichtaufgabe gemeistert. Am Donnerstag bezwang es den Zweiten der Afrikameisterschaften in der Endabrechnung deutlich mit 41:29, erarbeitete sich den Kantersieg nach zuvor fehlender Konstanz aber erst in den letzten 20 Minuten. Phasenweise deckte die Truppe von Bundestrainer Alfreð Gíslason nicht aggressiv genug; zudem stimmte ihre Trefferquote zwischenzeitlich nicht.