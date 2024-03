15. Bockstark! Andreas Wolff nimmt den nächsten ganz freien Wurf raus. Gegen den Rechtsaußen Bleitb er lange stehen und wehrt den Ball mit der linken Hand ab.

15. Die DHB-Auswahl konnte sich erstmals auf fünf Tore absetzen, da reagiert Algerien-Trainer Farouk Dehili mit seiner ersten Auszeit!

14. Lukas Mertens Deutschland Tor für Deutschland, 11:6 durch Lukas Mertens

Großes Kompliment an die deutsche Defensive! In Unterzahl laufen sie alle Räume zu, schirmen den Kreis gut ab. Knorr stibitzt den Ball, Mertens vollendet nach exakt genauem Pass von Wolff den Konter.

14. Christoph Steinert Deutschland 2 Minuten für Christoph Steinert (Deutschland)

Harte Entscheidung! Steinert läuft mit seinem Gegenspieler mit, stellt rechtzeitig den Raum zu. Dann läuft Hadj Sadok mit der Schulter in ihn rein, das war eigentlich eher die Kategorie Stürmerfoul.

13. Lukas Mertens Deutschland Tor für Deutschland, 10:6 durch Lukas Mertens



13. Dazu kommt noch die Umstellung in der Abwehr. Köster agiert auf der Spitze vorgezogen und soll da die Pässe etwas unterbinden. Mit Erfolg, so bleiben die Gäste weit vom Tor weg, es unterlaufen einfache Fehler.

12. Algerien hält das Zentrum sehr kompakt, mit sehr breiter Spielanlage rollt der deutsche Angriff. Bisher scheitern die Offensivbemühungen lediglich an der Konzentration im Abschluss.

11. Mustafa Hadj Sadok Algerien Tor für Algerien, 9:6 durch Mustafa Hadj Sadok



10. Renars Uscins Deutschland Tor für Deutschland, 9:5 durch Renars Uscins

Beim Heimspiel für den Youngster im Rückraum kommt er fix zu seinem dritten Tagestreffer.

10. Mittlerweile sind beide Torhüter gut im Spiel! Andreas Wolff konnte neben zwei freien Würfen vom Kreis soeben auch einen Konter rausnehmen. Mit dem hohen linken Bein pariert er die Kugel. Doch auch auf der anderen Seite zeigt Khalifa Ghedbane, dass er mit Pelister nicht umsonst in der Champions League spielt...

9. Renars Uscins Deutschland Tor für Deutschland, 8:5 durch Renars Uscins



9. Abdi Ayoub Algerien Tor für Algerien, 7:5 durch Abdi Ayoub



7. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 7:4 durch Juri Knorr

Auch Deutschlands Regisseur im Rückraum beginnt jetzt Spaß am Schießen zu finden. Aus dem Lauf fackelt er nicht lange und hämmert den Schlagwurf unten links in die Ecke.

7. Daoud Hichem Algerien Gelbe Karte für Daoud Hichem (Algerien)

Mit dem Fuß geht der Außenverteidiger Richtung Ball, da zeigen sich die argentinischen Unparteiischen noch gnädig mit dem gelben Karton.

6. Während die Afrikaner lange für ihre Chancen arbeiten müssen und zumeist nur aus der Distanz ihre Würfe nehmen können, hat die Adlerauswahl im Angriff leichtes Spiel. Mit leichtem Druck läuft der Ball bis nach Außen, viele offene Würfe erlauben hier einen guten Start.

6. Lukas Zerbe Deutschland Tor für Deutschland, 6:4 durch Lukas Zerbe



5. Bastien Khermouche Algerien Tor für Algerien, 5:4 durch Bastien Khermouche



4. Abdi Ayoub Algerien Tor für Algerien, 5:3 durch Abdi Ayoub

Was für eine Klebe! Aus der zweiten Reihe schießt Ayoub zwei Mal oben rechts in die Ecke, da passt die Abstimmung zwischen Block und Torwart noch nicht ganz.

4. Julian Köster Deutschland Tor für Deutschland, 5:2 durch Julian Köster



4. Johannes Golla Deutschland Tor für Deutschland, 4:2 durch Johannes Golla



3. Abdi Ayoub Algerien Tor für Algerien, 3:2 durch Abdi Ayoub



3. Standesgemäßer Beginn für das DHB-Team! Erst netzt Zerbe von der Siebenmeterlinie, dann ist der schnelle Außen als Erster vorne und vollendet den Gegenstoß.

3. Lukas Zerbe Deutschland Tor für Deutschland, 3:1 durch Lukas Zerbe



2. Lukas Zerbe Deutschland Tor für Deutschland, 2:1 durch Lukas Zerbe



2. Mustafa Hadj Sadok Algerien 2 Minuten für Mustafa Hadj Sadok (Algerien)

Da gibts keine zwei Meinungen! Der letzte Schritt in Richtung von Rechtsaußen Zerbe war zu groß, der Linkshänder tritt auf den Fuß.

2. Messaoud Berkous Algerien Tor für Algerien, 1:1 durch Messaoud Berkous



1. Renars Uscins Deutschland Tor für Deutschland, 1:0 durch Renars Uscins

Der U21-Weltmeister eröffnet mit seinem Treffer den Torreigen. Im Durchbruch behauptet er sich robust am Kreis, Tunnel den algerischen Keeper.

1. Los geht’s, das Duell zwischen Deutschland und Algerien ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Die Schiedsrichter der Partie heißen Julian Lopez und Sebastian Lenci aus Argentinien, die Spielleitung hat der IHF-Delegierte Felix Ratz aus der Schweiz inne. Damit ist fast alles gesagt, die Halle ist bestens besucht, die Mannschaften laufen ein – Es folgen die Hymnen, dann gibt’s den Anpfiff!

Im Vergleich zum Kader, der Anfang des Jahres noch bis ins Halbfinale der Europameisterschaft kam, muss DHB-Coach Alfred Gislason personell auf mehreren Positionen umbauen. Der enge Zeitplan in der Liga und den europäischen Wettbewerben fordern ihren hohen Tribut ein. Während der eine Spieler verletzt ausfällt, stößt der Nächste nach Genesung wieder zum Team dazu. So steht Marian Michalczik aus Hannover nach ausgestandener Verletzung wieder im Aufgebot, Luca Witzke aus Leipzig ersetzt auf der Spielmacherposition Philipp Weber, der zuletzt beim SC Magdeburg nicht mehr allzu viele Spielanteile bekam. Auch Franz Semper vom SC DHfK feiert sein Comeback im DHB-Dress, ersetzt Routinier Kai Häfner im rechten Rückraum. Da aufgrund der Verletzung von Kreisläufer Justus Fischer, ebenfalls aus Hannover, noch ein Platz frei geworden ist, komplettiert hier der Rechtsaußen Lukas Zerbe in Diensten des TBV Lemgo die deutsche Band. Diese Mannen sollen es richten, mit den eigenen Fans im Rücken ist die Marschroute ganz klar: Auftaktsieg!

Dabei ist die Qualifikation auch durchaus mit Druck für das DHB-Team verbunden. Im Jahrzehnt des Handballs wäre das Auslassen des wichtigsten Sportevents der Welt ein Schritt in die falsche Richtung. Auch mit Blick auf die WM 2027, die ebenfalls in Deutschland ausgetragen wird, soll in Paris der nächste Entwicklungsschritt gemacht werden, es gilt sich im Quartett der großen Nationen zu etablieren und die sportliche Lücke aufzuschließen. Unter besonderem Fokus dürfte in den nächsten Tagen Bundestrainer Alfred Gislason stehen, für ihn wird diese Quali-Runde zur Bewährungsprobe. Aufgrund einer Klausel verlängert sich sein Arbeitspapier erst bis 2027, wenn die Hürde für Olympia gemeistert ist. Dabei genießt der Adler-Coach einen guten Ruf im Team, Torhüter Andreas Wolff schwärmte zuletzt gegenüber der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ in höchsten Tönen vom Taktgeber: „Er führt die Mannschaft sehr gut, er ist der richtige Mann auf diesem Posten. Er macht seinen Job souverän und unaufgeregt und ist ein Leuchtturm während der großen Turniere.“

Nach der Heim-EM ist vor dem nächsten großen Turnier. Der Terminplan der Handballer ist gewohnt eng getaktet, in diesem Sommer stehen zusätzlich noch die Olympischen Spiele in Paris an. Zwölf Startplätze werden an die Kontinentalmeister, Bestplatzierte und über Qualifikationsturniere vergeben. Gerade bei der europäischen Leistungsdichte müssen viele gute Nationen um einen Startplatz bangen. Da Frankreich als Gastgeber und Dänemark als amtierender Weltmeister schon gesetzt sind für den Vergleich im Sommer, bekam Schweden für den Gewinn der Bronzemedaille im Januar den Startplatz zugesprochen, Deutschland ging vorerst leer aus. Neben dem heutigen Gegner Algerien folgen noch zwei Duelle am Wochenende, dann kommt es zum Wiedersehen mit Kroatien und Österreich, zwei Gegner in der Hauptrunde der Europameisterschaft. In Summe buchen zwei der vier Teams das Ticket für Paris, auch aufgrund des Heimvorteils dürfte Deutschland leicht favorisiert sein – insbesondere mit Blick auf das heutige Match gegen Algerien.