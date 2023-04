16. Die Umschaltmomente der Werkself laufen noch nicht optimal. Adli setzt sich mal an der Mittellinie durch, aber spielt dann einen schwachen Pass zum Gegner. Wenn das besser sitzt, kann es auch schnell gefährlich werden.

13. Teauma schlägt den ruhenden Ball von links vors Tor, doch findet nur den Kopf von Jonathan Tah. Wenige Sekunden später wird es etwas kurios, weil Amani den Ball im hohen Bogen in den unbesetzten Strafraum spielt. Die Kugel tropft einmal auf und springt dann unter entspannter Beobachtung auf die Latte und von dort aufs Tordach.

12. Über die linke Seite möchte sich Sturmtank Victor Boniface in den Sechzehner dribbeln und holt einen Eckstoß heraus.

10. Hincapié möchte den einlaufenden Diaby mit einem kurzen Chip ins direkte Duell mit Anthony Moris schicken, doch hebt die Kugel direkt in die Hände des Schlussmanns.

8. Offenbar gab es sogar eine kurze Prüfung des VAR wegen eines vermeintlichen Foulspiels der Leverkusener im eigenen Strafraum, doch da gab es nichts zu beanstanden.

7. Erste Möglichkeiten auf beiden Seiten! Zunächst spielt Saint-Gilloise einen Freistoß aus dem Halbfeld vors Tor. Bayer 04 köpft kurz raus, ehe die Abwehr gleich zwei Schüsse aus der Distanz blockt. Die Werkself übernimmt den Ball und leitet über die linke Seite den schnellen Konter ein. Im Zentrum bekommt Wirtz die Kugel, täuscht den Pass rechts hinaus zu Diaby an, ehe er selbst aus 17 Metern abzieht. Gut zwei Meter rollt der Versuch rechts vorbei!

4. Es geht relativ ruhig los in der BayArena. Leverkusen hat viel Ballbesitz und sucht nach Lücken. Gleichzeitig laufen die Belgier immer wieder hoch an und sorgen damit für leichte Stresssituationen. Ernsthaft unter Bedrängnis stand die Werkself dadurch aber noch nicht.

1. Die Gäste von Union Saint-Gilloise stoßen an. Die Kugel rollt, während der Nebel vom gezündeten Pyro in den Nachthimmel aufsteigt. Los geht die wilde Fahrt!

1. Spielbeginn

Die Stimmung ist wirklich fantastisch. Das Stadion ist ausverkauft und im Block der Heimfans wird eine Choreo mit einem Traditionswappen der Werkself ausgefahren.

Beide Mannschaften haben sich vor der Haupttribüne aufgereiht. Unter dem Flutlicht der BayArena ertönt die Hymne der Europa League. Es dauert nicht mehr lange!

Die weiteste Anreise des Abends dürfte Schiedsrichter Ivan Kružliak haben. Der 39-jährige international erfahrene Slowake erhält Unterstützung von den Linienassistenten Branislav Hancko und Ján Pozor.

In Pflichtspielen ist Leverkusen noch nicht allzu oft auf belgische Vereine getroffen. So dürfte es nur wenige überraschen, dass die Werkself erst eine Niederlage gegen Teams aus dem Nachbarland einstecken musste. Allerdings kassierten sie diese Niederlage erst im Herbst letzten Jahres, als sich Club Brugge in der Gruppenphase der Champions League letztlich deutlich gegen die Rheinländer durchsetzte. Bayer 04 ist also gewarnt!

Union Saint-Gilloise spielte zuletzt 1:1 beim KAA Gent. Da es dabei ebenfalls lange gut aussah und die Form des belgischen Tabellenzeiten stimmt, wechselt Karel Geraerts ebenfalls auf nur einer Position. Yorbe Vertessen wird Simon Adingra im Angriff ersetzen.

Angesichts der guten Serie und dem jüngsten klaren 3:1 über Eintracht Frankfurt hat Xabi Alonso wenig Grund zu wechseln. Lediglich Odilon Kossounou, der früher bei Club Brugge gespielt hatte, muss auf der Bank Platz nehmen. Dafür steht Linksverteidiger Mitchel Bakker. in der Startelf.

Aus gutem Grund steht Union Saint-Gilloise unter den letzten 16 Teams der Europa League. Technisch gesehen setzten sie sich in acht Spielen gegen Union Berlin durch, denn erst ließen sie die Eisernen in der Gruppenphase hinter sich, ehe ein deutlicher Sieg im Achtelfinale folgte. Seit sieben Spielen sind Les Unionistes wettbewerbsübergreifend ungeschlagen, womit sie in der Liga bekannte Größen wie den Club Brugge, Standard Liège oder RSC Anderlecht teils weit hinter sich lassen.

Wettbewerbsübergreifend sieben Siege holte Bayer Leverkusen aus den vergangenen sieben Spielen. In der Liga kletterten sie damit zuletzt zurück auf die internationalen Ränge, nachdem der Saisonstart so katastrophal gelaufen war. In der Europa League peilt die Werkself das erste europäische Halbfinale seit der legendären Vizekusen-Saison 2001/2002 an. Im Weg steht ein vermeintlicher Außenseiter aus Belgien, der seine große Gefahr allerdings schon nachgewiesen hat.