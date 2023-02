70. Patrik Schick Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Patrik Schick

70. Adam Hložek Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Adam Hložek

68. Weiterhin spielt die Werkself mutig nach vorne. Währenddessen müssen die Hausherren mehr ins Risiko gehen und es bieten sich mehr Möglichkeiten fürs Umschaltspiel. Wieder bedient Wirtz Frimpong, dessen Abschluss aber geblockt wird.

65. Robert Andrich Leverkusen Gelbe Karte für Robert Andrich (Bayer Leverkusen)

Andrich stoppt einen schnellen Angriff der Monegassen und hält den Fuß raus. Für dieses taktische Foul gibt es zu Recht die Verwarnung. In einem möglichen Achtelfinale wäre Andrich somit gesperrt.

64. Philippe Clement bringt einen interessanten Wechsel. Er bringt bei einem 1:3 Rückstand einen 19-Jährigen Debütanten für Matsima. Ein gewagter Wechsel vom Cheftrainer.

61. Ben Yedder scheitert an der Latte! Auf der anderen Seite brennt es licherloh im Sechzehner der Werkself. Ben Yedder verarbeitet auf der linken Seite ein Zuspiel stark und geht sofort an den Sechzehner. Die Defensive der Leverkusener steht viel zu weit weg und Ben Yedder hält aus 18 Metern drauf. Sein Schuss knallt an die Unterlatte und nur auf die Linie. Das war sehr knapp und Leverkusen ist im Glück.

58. Amine Adli Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:3 durch Amine Adli

Ein klasse Treffer von Leverkusen! Die Werkself spielt sich am gegnerischen Sechzehner fest und vor allem Palacios kann die Kugel im eigenen Ballbesitz halten. Ganz ruhig spielt er sich über Bakker frei und bedient Wirtz am Sechzehner. Der zeigt erneut sein feines Füßchen und chipt die Kugel in den Sechzehner. Adli läuft perfekt ein und köpft aus sieben Metern herausragend ins lange Eck. Nübel ist dabei chancenlos und stand jetzt steht Bayer im Achtelfinale!

56. Nach einem Eckball setzt Florian Wirtz zum alleinigen Konter an. Er zieht in die gegnerische Hälfte und wird seine drei Gegenspieler nicht ganz los. Am gegnerischen Sechzehner versucht er es im Dribbling, weil er keine Optionen angeboten bekommt. Im letzten Moment kann ihm Matsima den Ball vom Fuß spitzeln.

53. Beide gehen es jedoch etwas ruhiger an im zweiten Durchgang. Keiner möchte das mögliche Risiko eines Gegentreffers eingehen. Philippe Clement ist an der Seitenlinie deutlich aktiver als Alonso und peitscht seine Jungs nach vorne an.

50. Erneut können die Monegassen die zweite Reihe nicht absichern und ein Eckball von der rechten Seite landet im Halbfeld bei Bakker. Der Niederländer schlägt die Hereingabe an den zweiten Pfosten auf Tah, der aus sieben Metern keinen Druck auf den Kopfball bringt. Somit kann Nübel den harmlosen Kopfball locker aufnehmen.

48. Die Hausherren versuchen mit Ballbesitzfußball in diesen zweiten Durchgang zu starten, werden aber gut von der Leverkusener Defensivreihe vom Sechzehner ferngehalten. Das Team unter Philippe Clement läuft in dieser Phase vergeblich an.

46. Weiter geht's! Ohne Veränderung gehen beide Teams in diesen entscheidenden Durchgang. Stand jetzt gibt es für beide Mannschaften Überstunden. Beide Trainer verfügen derweil noch über herausragende Qualität auf der Bank und eventuell entscheiden auch die Wechsel über den weiteren Spielverlauf.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Nach einer ereignisreichen Hälfte führt Bayer Leverkusen in Monaco mit 2:1. Die Gäste starteten von Beginn an mutig und zeigten sich offensiv stark. Immer wieder erarbeiteten sie sich gute Möglichkeiten ehe Florian Wirtz einen Fehler von Nübel ausnutzen konnte und aus kurzer Distanz zur Führung einschob (13.). Vom AS Monaco kam nicht viel, dennoch wirkte die Werkself in der Defensive unsicher und vor allem in den Anfangsminuten verteilten sie einige Geschenke. So auch beim Foul von Tapsoba gegen Ben Seghir im Sechzehner, als sich die Hintermannschaft von Bayer viel zu leicht ausspielen lässt und Tapsoba bei seiner Verteidigungsaktion unglücklich agierte. Ben Yedder lies sich die Chance nicht nehmen und glich per Strafstoß aus (19.). Doch Bayer unterstrich den starken Auftritt in der ersten Hälfte und stellte nur zwei Minuten später den alten Abstand wieder her. Palacios bedankte sich für seinen Startelfeinsatz und netzte aus 19 Metern sehenswert ein. Leverkusen führt verdient, doch die nächste Halbzeit entscheidet über das Weiterkommen ins Achtelfinale.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Viel tut sich nicht mehr und beide Teams scheinen das Ergebnis jetzt in die Kabine zu tragen.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44. Die letzten Minuten des ersten Durchgangs sind angebrochen und weiterhin spielt es Bayer stark. Sie bringen sich häufig in Überzahlsituationen, spielen es in dieser Phase jedoch nicht konsequent zu Ende.

41. Youssouf Fofana AS Monaco Gelbe Karte für Youssouf Fofana (AS Monaco)

Nun wird es das erste Mal hitzig. Fofana zieht Wirtz deutlich und wird zurückgepfiffen. Mit dieser Entscheidung ist der Monegasse überhaupt nicht zufrieden und gerät mit Bakker einander. Danach beschwert er sich noch lautstark beim Unparteiischen. Das ist Alejandro Hernández Hernández zu viel, der sofort die Karte zückt - sicherlich auch, um früh durchzugreifen.

38. Bisher ist es zudem eine kämpferische Partie, aber noch keine hitzige. Andrich arbeitet wie so häufig fleißig im Mittelfeld und scheut sich nicht vor aggressiven Zweikämpfen. Mit einer Grätsche trennt er Diatte fair vom Ball und klärt ins Aus. Danach hilft er seinem Gegenspieler wieder auf die Beine. Nach dem Hinspiel sicher keine Selbstverständlichkeit.

36. Bayer ist näher dran, das Dritte nachzulegen, muss aber weiterhin aufpassen. Bei einem Gegentreffer wären sie theoretisch wieder raus aus dem Turnier. Es ist aber noch zu viel auf der Uhr, um jetzt schon über Endergebnisse zu sprechen.

33. Nübel bekommt die Hand nach oben! Die Werkself kann kontern und spielt plötzlich vier gegen drei. Adam Hložek bekommt dadurch im Zentrum Platz und geht auf den Sechzehner zu. Aus 19 Metern sucht er den Abschluss und hämmert die Kugel Richtung Kasten. Der Schuss ist sehr zentral und dennoch ist Nübel gefordert. Er bekommt die Hand nach oben und lenkt den Ball mit der linken Pranke über den Querbalken.

30. Wieder laden die Gäste die Monegassen ein und Tapsoba schlägt die Kugel nicht raus. Ben Yedder kann dadurch einen Eckball rausholen, der von der rechten Seite in den Strafraum geschlagen wird. Wieder steht Ben Yedder am zweiten Pfosten frei und setzt aus sieben Metern zum Volley an. Doch sein Risiko wird nicht belohnt, da er die Kugel nicht richtig trifft und Tah rechtzeitig dazwischen kommt.

27. Dennoch ist die Führung für die Gäste mehr als verdient. Monaco ist nicht wirklich drin im Spiel und wird wenn sie gefährlich sind von Leverkusen eingeladen. Aber sie können aus dem Nichts Tore erzielen, wie sie im Hinspiel eindrucksvoll bewiesen haben. Weiterhin ist Leverkusen heute Abend die bessere Mannschaft.

24. Nach dem fulminanten 3:2 scheinen sich die beiden Teams weniger Zeit für ein Spektakel zu lassen, sondern setzen genau da an, wo sie aufgehört haben. Beide Teams klinken sich in der Offensive ein und zeigen sich mutig. Leverkusen hat ab und zu einige Schwächen in der Defensive, die sie unbedingt abstellen sollten, um nicht wieder den direkten Ausgleich zu kassieren.

21. Exequiel Palacios Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:2 durch Exequiel Palacios

Also hier ist was los! Direkt legt Leverkusen nach und erhöht wieder auf 1:2. Wirtz bringt einen Eckball von der linken Seite an den zweiten Pfosten, wo Hložek die Kugel behaupten kann. Disasi kann den Angreifer stören und spitzelt ihm den Ball vom Fuß, der in der zweiten Reihe bei Palacios landet. Der Argentinier schließt aus 18 Metern zentraler Position ab und schweißt den Ball mit seinem linken Fuß ins kurze Eck. Diesmal ist Nübel chancenlos und der alte Abstand ist wieder hergestellt.

19. Wissam Ben Yedder AS Monaco Tooor für AS Monaco, 1:1 durch Wissam Ben Yedder

Der Stürmer bleibt ganz cool, verlädt Lukáš Hrádecký und versenkt trocken in die rechte Ecke. Keine Chance für den Schlussmann der Gäste.

18. Elfmeter für Monaco! Das geht viel zu einfach! Die Monegassen nehmen Fahrt auf und spielen sich mit einem einfachen Doppelpass in den Sechzehner. Ben Seghir verlädt Tapsoba mit einer einfachen Körpertäuschung und der Innenverteidiger stellt den Fuß raus. Dieses Geschenk nimmt der Angreifer dankend an und geht zu Boden. Dem Unparteiischen bleibt nichts anderes übrig als auf den Punkt zu zeigen.

16. Durch den Treffer ist wieder alles ausgeglichen und die Werkself präsentiert sich überragend. Nach dem Treffer versuchen sie direkt nachzulegen und spielen weiter munter nach vorne. Die Hausherren wirken leicht beeindruckt.

13. Florian Wirtz Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Florian Wirtz

Leverkusen ist da! In den letzten Minuten wurden die Gäste wieder stärker und erarbeiteten sich ihre Möglichkeiten. Vor allem über die rechte Seite sind sie sehr aktiv. Frimpong kann sich diesmal zu einfach durchsetzen und geht in den Sechzehner über die Grundlinie. Er sucht mit einem Querpass Wirtz am Fünfmeterraum. Nübel ist eigentlich zur Stelle, aber kann die Kugel nur leicht mit der Hand abfälschen. So fällt die Kugel vor die Füße von Wirtz, der aus vier Metern locker einschieben kann. Da sieht der Schlussmann der Monegassen nicht gut aus und Leverkusen bedankt sich.

11. Nübel muss ran! Adli wird auf der rechten Seite bedient und geht ins Dribbling. Gegen drei Gegenspieler setzt er sich durch und zieht in den Sechzehner. Er legt sich die Kugel auf seinen linken Fuß und sucht den Abschluss. Sein satter Linksschuss aus 19 Metern geht in Richtung des Kreuzecks, aber Nübel ist da. Der deutsche Keeper ist zur Stelle und kratzt den Ball aus dem Winkel.

8. Trotz des mutigen Beginns der Werkself nimmt der AS Monaco immer mehr die Spielkontrolle in die Hand. Die Monegassen lassen die Kugel laufen und Bayer kommt nicht in die Zweikämpfe.

5. Wissam Ben Yedder scheitert nur knapp! Diatta wird über die rechte Seite geschickt und Hincapié hat im Laufduell keine Chance. Der Flügelspieler bringt die Hereingabe an den Fünfmeterraum, wo sich Ben Yedder von Tah und Tapsoba lösen kann, mit einem Kontakt die Kugel verarbeitet und mit dem zweiten Kontakt sofort den Abschluss sucht. Aus spitzem Winkel sieben Meter vor dem Kasten zieht er aus der Drehung ab und verfehlt den linken Pfosten nur hauchdünn. Leverkusen muss hier näher dran sein.

3. Und es sind die Gäste die als erstes Team gefährlich vor den Kasten des Gegners kommen. Andrich spielt einen starken Pass zur Eröffnung und findet Wirtz am Sechzehner. Der Youngstar schickt auf der linken Seite Bakker in den Strafraum, der sich gegen zwei Spieler durchsetzt und aus acht Metern versucht aus spitzem Winkel ins kurze Eck abzuschließen. Er scheitert aber am Außennetz. Dennoch ein mutiger Start der Gäste.

1. Der Ball rollt im Stade Louis II und schnellt wird klar, dass die Leverkusener zunächst mit einer Dreierkette agieren. Bakker und Frimpong übernehmen die Schienen und Adli agiert etwas zentraler.

1. Spielbeginn

Das Hinspiel war vor allem von hitzigen Szenen nach dem Abpfiff geprägt. Für die heutige Begegnung appellierten Xabi Alonso und auch Simon Rolfes an ihre Mannschaft, das Rückspiel professionell anzugehen. Gleich geht es los und man wird sehen, ob die Akteure sich von Beginn an von ihren Emotionen leiten lassen. Packend wird es auf alle Fälle. Der Unparteiische Alejandro Hernández Hernández führt die Protagonisten auf den Rasen und der Anpfiff ist nicht mehr weit weg. Wir freuen uns auf 90 Minuten europäischen Spitzenfußball.

Bei den Leverkusenern sind es im Vergleich zum Hinspiel nur zwei Veränderungen. Wie oben bereits angesprochen reicht es für Diaby noch nicht für die Startelf. Auch Amiri ist heute zunächst erst einmal auf der Bank. Beide werden ersetzt von Bakker, der für defensive Absicherung sorgen soll. Außerdem startet heute Abend Adli, der mit seinem Tempo die fehlende Geschwindigkeit von Diaby kompensieren soll.

Beim AS Monaco gibt es einige Veränderungen in der Startformation im Vergleich zum Hinspiel. In der Viererkette ersetzen Matsima und Sarr heute Abend Aguilar und Maripan, die jeweils nicht im Kader stehen. Das Vierermittelfeld bleibt unverändert. In der Offensive kommt die gewohnte Doppelspitze mit Ben Yedder und Ben Seghir zum Einsatz, dafür sitzen Embolo und Minamino zunächst auf der Bank.

Die Monegassen hingegen gehen als leichter Favorit in dieses Heimspiel gegen Leverkusen. Den Test am Wochenende hat der AS Monaco mit 1:2 für sich entschieden und dadurch den vierten Erfolg in Folge gefeiert. Im Hinspiel überzeugten die heutigen Gastgeber vor allem durch ihre Effizienz und ihren Siegeswillen, der bis zum Abpfiff spürbar war. Dabei erzwangen die Monegassen ihr Glück – die beiden Distanztreffer sind das perfekte Beispiel dafür. Heute müssen die Leverkusener irgendwann ins Risiko gehen und Monaco wird mit Sicherheit geduldig auf ihre Chancen warten.

Dabei könnte den Leverkusenern ein Leistungsträger abgehen. Moussa Diaby verletzte sich im Hinspiel gegen Monaco und fehlte der Werkself am vergangenen Spieltag gegen Mainz. Dennoch scheint ein Blitzcomeback möglich zu sein. Trotz seiner Muskelverletzung arbeitete der Franzose unter der Woche schon wieder mit dem Ball und ist verspätet für das Rückspiel zur Mannschaft dazugestoßen. Für die Startelf ist der flinke Franzose heute noch nicht bereit, jedoch könnte es für einige wichtige Minuten reichen.

Die Generalprobe ist der Werkself dabei nicht geglückt. Zuhause gegen Mainz 05 unterlagen die Leverkusener erneut mit 2:3 und unterstrichen ihre fehlende Konstanz in der Liga. Trotz der Treffer von Amiri und dem glücklicherweise wieder genesenen Patrick Schick ging Bayer als Verlierer vom Platz. Am Ende der Partie sah Adli für ein Foul im Sechzehner die Rote Karte und Marcus Ingvartsen vermasselte mit dem folgenden Strafstoß die Generalprobe der Leverkusener. Diesen Rückschlag müssen die heutigen Gäste jedoch aus den Köpfen verbannen, denn trotz der Hinspiel-Niederlage ist noch alles drin.

Trotz eines beherzten Auftrittes der Leverkusener vor allem im zweiten Durchgang des Hinspiels musste sich das Team unter der Leitung von Xabi Alonso mit 2:3 geschlagen geben. Nach 45 Minuten lagen die Leverkusener nach einem Riesenfehler von Lukáš Hrádecký mit 0:1 zurück, doch kamen schwungvoll aus der Kabine. Durch Treffer von Diaby und Wirtz drehte Bayer das Spiel und brachte die Monegassen in Bedrängnis, die gut von der Defensive der Werkself unter Kontrolle gebracht wurden. Aber AS Monaco kam zurück. Durch zwei herrliche Distanztreffer von Diatta (74.) und Disasi kurz vor Schlusspfiff (90. +2) drehten die Monegassen die Partie erneut zu ihren Gunsten und verschafften sich eine herausragende Ausgangslage für das Rückspiel im Stade Louis II. Für Bayer Leverkusen gilt es heute ihre Bestleistung aufs Feld zu bringen.