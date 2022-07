Der Ball rollt! Spanien hat in roten Trikots angestoßen, die deutsche Mannschaft ist in weißen Jerseys unterwegs.

Auch die Spanierinnen sind erfolgreich in das Turnier gestartet. Gegen Finnland gab es zum Auftakt einen 4:1-Sieg. Dennoch gibt es im spanischen Team noch Luft nach oben, gerade in puncto Kaltschnäuzigkeit gibt es noch Steigerungsbedarf. Zudem konnte Spanien noch nie gegen Deutschland gewinnen. Entsprechend groß ist der Respekt vor dem deutschen Team wie Mittelfeldspielerin Patri sagt: "Ich denke, wir haben Deutschland in seiner absoluten Bestform gesehen. Sie haben gezeigt, wozu sie fähig sind. Sie haben einen ziemlich direkten Stil angewandt, haben versucht, den Ball so oft wie möglich in den Strafraum zu bringen, und sie haben auch einige Tore erzielt - sie hätten sogar noch mehr erzielen können."