33. Wieder ein schöner Angriff der Marokkaner. Am Ende verhindert Gvardiol aber den gefährlichen Abschluss. Die Marokkaner protestieren heftig, wollen eine Ecke - die gibt es jedoch zurecht nicht.

31. Da war wirklich mehr drin im letzten Drittel. En-Nesyri geht ein bisschen weit Richtung Torlinie, die Flanke gerät aber auch etwas zu weit in den Rücken.

29. Super Angriff der Marokkaner über die starke rechte Seite. Doppelpass von Hakimi und Ziyech, die Flanke des Ex-Dortmunders verfehlt En-Nesyri in der Mitte jedoch.

28. Kroatien bisher mit 7:1 Torschüssen, kommt also regelmäßig zum Abschluss. Die Partie ist aber nicht ganz so einseitig wie diese Statistik klingt.

26. Diesmal entsteht daraus aber keine gefährliche Aktion.

26. Nun hat sich der Mittelfeld-Regisseur wieder den Ball hingelegt, es gibt Freistoß aus dem Halbfeld.

26. In seinen bisherigen 19 WM-Spielen hat Modric übrigens zwei Tore geschossen.

24. Modric krönt beinahe seine WM-Karriere. Der Altstar mit dem Linksschuss, Bono kann halten. Der Keeper verhindert dann geradeso den Nachschuss von Livaja.

24. Bei dieser WM spielen Standards ja keine derart große Rolle wie noch bei den vergangenen Turnieren. Zum ersten Mal sind in diesem Spiel zwei Tore nach Freistößen gefallen - und es hat gerade mal knapp 10 Minuten gedauert.

22. Die marokkanischen Fans feiern ihre Mannschaft derweil mit einer LaOla. Das Ergebnis heute wird nichts daran ändern, dass es ein großartiges Turnier für diese Nation ist.

21. Aktuell beruhigt sich die Partie ein wenig. Nach den intensiven ersten 20 Minuten durchaus verständlich.

18. Boufal übertreibt es mit seinen Dribble-Künsten, verliert den Ball in der eigenen Hälfte. Es wird gefährlich, am Ende schießt Orsic aber den eigenen Mann.

16. Eins kann man schon sagen: Die marokkanische Defensive ist nicht mehr die der ersten fünf Spiele, als kein Gegner ein Tor erzielte (ein Eigentor). Das liegt daran, dass drei Stammspieler fehlen, aber auch daran, dass die Intensität nicht mehr so hoch ist.

14. Stanisic nun auch mit seinem ersten Torschuss. Jedoch deutlich drüber. Kroatien ist nun wieder die bessere Mannschaft.

13. Es kommt bei Kroatien wirklich viel über die rechte Seite, Stanisic fällt bisher positiv auf. Seine flache Flanke wird aber von einem Marokkaner abgewehrt.

12. Kommen wir kurz zu En-Nesyri. Nach zehn Minuten hatte der Stürmer schon drei Ballkontakte - einen neuen Negativrekord wird es heute ganz sicher also nicht geben.

11. Im Vorfeld haben wir an dieser Stelle das Gruppenspiel zwischen den beiden Teams angesprochen - heute bieten sie von Beginn an richtig was.

9. Was ist denn hier los?!? Marokko kommt sofort zurück, trifft ebenfalls nach einem Freistoß aus dem Halbfeld. Dari ist am Ende per Kopf zur Stelle. So macht doch auch ein Spiel um Platz drei richtig Spaß!

9. Achraf Dari Marokko Tooor mit dem Kopf für Marokko, 1:1 durch Achraf Dari

8. Gvardiol ist einer der besten Spieler in diesem Turner - zumindest war es so bis zum Halbfinale. Da wurde er mehrfach von Messi schwindelig gespielt. So kann man sich wieder zurückmelden.

7. Gvardiol! Tolle Freistoßvariante der Kroaten, am Ende vollendet der Leipziger Verteidiger per Flugkopfball. Super Tor!

7. Joško Gvardiol Kroatien Tooor mit dem Kopf für Kroatien, 1:0 durch Joško Gvardiol

7. Jetzt gibt es aber erstmal wieder eine kroatische Standardsituation aus aussichtsreicher Position.

6. Ein Blick auf den marokkanischen Stürmer lohnt sich heute auch. En-Nesyri hat im Viertelfinale das entscheidende Tor gegen Portugal geschossen, und im Halbfinale einen WM-Rekord aufgestellt - jedoch einen Negativrekord. In seinen 66 Einsatzminuten hatte er nur drei Ballkontakte. Heute sollten es dann doch ein paar mehr werden.

5. Gegen Frankreich hatte Marokko überraschend viel Ballbesitz, rund 60 Prozent waren es da. Auch heute will das WM-Überraschungsteam selbst das Spiel machen, hält den Ball gerade in den eigenen Reihen.

3. Beim folgenden Eckball reagiert Bono aber gut, boxt die scharfe Hereingabe von Majer weg.

3. Marokko spielt hinten sehr riskant. Bono schießt sich fast den Ball ins eigene Tor. Wahnsinnige Aktion.

1. Über Kroatiens rechter Seite wird es gleich offensiv. Dort gibt Stanisic vom FC Bayern heute sein WM-Debüt.

1. Spielbeginn

Kroatien wird anstoßen.

Wenige Momente noch bis zum Anstoß. Geleitet wird das Spiel übrigens von dem katarischen Schiedsrichter Abdulrahman Al Jassim. Er pfiff bisher lediglich das Gruppenspiel USA gegen Wales.

Nun singen die Marokkaner wieder inbrünstig ihre Hymne. Das Stadion ist wieder in der Hand der Afrikaner.

So langsam geht es los. Die Mannschaften sind nun auf dem Feld, die kroatische Nationalhymne läuft.

Der Weg der Marokkaner ins Spiel um Platz 3 Das Remis gegen Kroatien war beachtenswert, das 2:0 danach gegen Belgien deutete an, wie viel für Marokko bei dieser WM drin ist. Nach dem 2:1 gegen Kanada stand sogar der Gruppensieg, Spanien musste dann bei der Niederlage im Elfmeterschießen feststellen, dass das kein Zufall. Im Viertelfinale schaltete Marokko die Portugiesen an, den Lauf beendete dann Frankreich im Halbfinale.

Der Weg der Kroaten ins Spiel um Platz 3 Nach dem 0:0 gegen Marokko gab es für Kroatien einen deutlichen 4:1-Sieg gegen Kanada, zum Abschluss der Gruppenphase reichte dann ein 0:0 gegen Belgien. Im Achtel- und Viertelfinale gab es jeweils Siege nach Elfmeterschießen gegen Japan und Brasilien, im Halbfinale war das Team von Zlatko Dalic gegen Argentinien chancenlos.

Die beiden Teams sind sich in der Gruppenphase bereits begegnet. In einem recht ereignisarmen Spiel gab es ein 0:0, den letzten Torschuss in dieser Partie gab es in der 65. Minute. Auch wenn es diesmal beim gleichen Verlauf am Ende immerhin noch ein Elfmeterschießen gäbe, hoffen wir mal, dass es im Spiel um Platz drei etwas turbulenter zugehen wird.

Das Spiel um Platz drei ist natürlich immer eine unangenehme Aufgabe, wenn man es ins Halbfinale geschafft hat. Aber beide Mannschaften können dieses Abschneiden einfach nur feiern. Marokko ist das erste afrikanische Land, dass es überhaupt so weit bei einer WM geschafft hat, und auch Kroatien hatte man trotz der Finalteilnahme 2018 nicht wirklich auf dem Zettel.

Der Sechser auf der anderen Seite hat bei dieser WM enorm beeindruckt. Sofyan Amrabat hat ein großartiges Turnier gespielt, nach der Niederlage im Halbfinale gegen Frankreich soll der französische Präsident noch in die marokkanische Kabine gegangen sein und Amrabat vor versammelter Mannschaft gesagt haben, dass er der beste Mittelfeldspieler der WM sei. So ganz falsch liegt Macron auf jeden Fall nicht.

Für einen ganz großen ist es aller Voraussicht nach heute das letzte WM-Spiel der Karriere: Luka Modric. Zum 20. Mal wird der 37-Jährige heute für Kroatien bei einem Weltturnier auflaufen. Dass er 2026 im Alter von 40 Jahren (da wird die WM ja wieder im Sommer sein) noch dabei sein wird, ist wohl eher unwahrscheinlich. Die EM 2024 in Deutschland hat er sich aber bereits als Ziel gesetzt.

Sein Debüt bei Marokko feiert Bilal El Khannouss. Er wird damit gleich der jüngste WM-Spieler seiner Nation in der Geschichte. 18 Jahre ist El Khannouss jung, bislang war Hakimi mit 19 Jahren bei der WM in Russland der jüngste Debütant.

Bei beiden Teams gibt es einige Änderungen, keiner spielt jedoch mit einer B-Elf. Es scheint, als wenn beide Mannschaften das Spiel mit großer Ernsthaftigkeit angehen - ob es wirklich so sein wird, wird sich zeigen. Beide haben auf jeden Fall im Vorfeld betont, dass sie unbedingt Platz drei erreichen wollen.

Die Aufstellungen Kroatien: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Gvardiol – Orsic, Majer, Modric, Kovacic, Perisic - Livaja, Kramaric

Marokko: Bono - Hakimi, Dari, El-Yamiq, Attiat-Allah - Amrabat - Sabiri, El Khannouss - Ziyech, En-Nesyri, Boufal