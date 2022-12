41. Die US-Boys haben endlich mal wieder etwas Platz. Weah macht auf der rechten Seite Tempo und spielt dann flach in den Rückraum. Ferreira macht den Ball fest und legt auf Pulišić ab. Der Chelsea-Spieler hat keine Schussposition und spielt deshalb noch einen weiter. Sein Pass ist aber zu ungenau und die Chance verpufft.

38. Es ist ein überaus behäbiges Spiel, weil die Niederlande das Mitspielen wieder komplett eingestellt hat. Die USA laufen an, ihnen fehlt aber die fußballerische Klasse, wenn sich denn mal Räume bieten.

34. Den US-Boys fällt in Ballbesitz nur wenig ein. Meistens pendelt der Ball zwischen der Viererkette und den zentralen Mittelfeldspielern.

31. Die Elftal traut sich jetzt mehr und mehr aus ihrem Schneckenhaus raus. Die USA wirken defensiv etwas wackelig.

29. Die folgende Ecke führt zu einer weiteren Ecke. Gakpo bringt den Ball zum zweiten Mal von links in die Mitte, aber Zimmerman klärt per Kopf.

28. Die Niederländer fahren mal wieder einen Konter. Depay geht rechts in den Strafraum und beschäftigt dort mehrere Gegenspieler. Am Ende kann Zimmerman zur Ecke klären.

27. Die Führung spielt Oranje natürlich in die Karten. Die Niederländer greifen ihre Gegner meistens erst in der eigenen Hälfte an. Dadurch entsteht ein statisches, wenig unterhaltsames Spiel.

24. Die US-Boys haben weiterhin mehr Ballbesitz. Das macht den Niederländern aber überhaupt keine Angst. Die Mannschaft von Louis van Gaal verteidigt sehr diszipliniert und lauert auf amerikanische Ballverluste.

21. Depay probiert es aus schwieriger Position. Nach einem langen Ball von van Dijk schießt Depay von der rechten Strafraumkante volley aufs lange Eck. Der Ball geht aber gut zwei Meter daneben.

18. Die Niederländer haben einen weiteren Abschluss. Blind bekommt den Ball links am Strafraum. Sein Schuss geht aber deutlich drüber.

17. Robinson nimmt durch einen guten ersten Kontakt im Zentrum Tempo auf. Er geht auf den Strafraum zu. Dann kann er sich aber nicht entscheiden, ob er abspielen oder schießen soll. Deshalb spielt er einen ungenauen Pass in die Mitte, der abgefangen wird.

14. Die USA müssen aufpassen. Bei schnellen Gegenangriffen wirkt die Defensive der Nordamerikaner anfällig.

12. Die Führung für Oranje kommt zu diesem Zeitpunkt ziemlich überraschend. Bisher haben nur die Amerikaner gespielt. Die Niederländer setzen ihre Taktik aber perfekt um. Sie spielen auf Konter.

10. Memphis Depay Niederlande Tooor für Niederlande, 1:0 durch Memphis Depay

Plötzlich geht die Elftal in Führung! Ein perfekt gespielter Konter landet auf der rechten Seite bei Dumfries, der überlegt in den Rückraum auf Depay spielt. Der Zehner lässt sich die Chance freistehend aus 14 Metern nicht nehmen. Er schießt den Ball mit der rechten Innenseite neben den linken Pfosten.

9. Auch die Niederlande tauchen erstmals vorne auf. Depay geht links in den Strafraum. Nach eine paar Übersteigern will er den Ball in die Mitte spielen. Er trifft aber sein eigenes Bein, sodass die Kugel unkontrolliert zu einem Verteidiger fliegt.

8. Nach einem Einwurf macht Pulišić auf dem linken Flügel Tempo. Dann bringt er den Ball hoch in die Mitte. Aké klärt per Kopf.

6. Die USA sind noch immer klar überlegen. Oranje kommt nicht aus der eigenen Hälfte.

3. Pulišić hat die erste große Chance. Zunächst bringt Dest den Ball rechts von der Grundlinie in die Mitte. Die Hereingabe wird geklärt, aber der zweite Ball landet bei Pulišić, der frei vor Noppert auftaucht. Der ehemalige Dortmunder schießt aus zehn Metern halblinker Position aufs lange Eck und Noppert pariert mit dem Fuß. Das war eine riesige Chance.

2. Die US-Boys haben zunächst viel den Ball. Sie kommen aber noch nicht ins letzte Drittel.

1. Spielbeginn

Gregg Berhalter tauscht bei den USA zweimal im Vergleich zum 1:0 gegen den Iran. Zimmerman beginnt in der Innenverteidigung anstelle von Carter-Vickers. Außerdem bekommt Ferreira im Sturmzentrum den Vorzug vor Sargent.

Zum Personal: Louis van Gaal hat seine Lieblingsaufstellung scheinbar gefunden. Er schickt die gleiche Startelf wie gegen Katar auf den Platz.

Die USA sind nur knapp durch die Gruppenphase gekommen. Zunächst kam die Mannschaft von Gregg Berhalter nicht über ein 1:1 gegen Wales hinaus. Dann ergatterte man einen Punkt gegen klar favorisierte Engländer. So musste im letzten Spiel gegen den Iran ein Sieg her. Diese Aufgabe erfüllten die Amerikaner mit einem denkbar knappen 1:0. Die junge Mannschaft hat sich keinesfalls als Geheimfavorit aufgetan. Die Defensivleistung war vor allem gegen England sehr gut, aber offensiv fehlte es an Durchschlagskraft. Viel Druck lastet auf den Schultern von Christian Pulišić, der auch das entscheidende Tor gegen den Iran erzielte. Heute gegen die Niederlande müssen aber auch seine Offensivkollegen für ein bisschen mehr Gefahr sorgen.

Die Niederlande sind wenig spektakulär, aber überaus souverän durch die Gruppenphase gegangen. Mit zwei 2:0-Erfolgen gegen Senegal und Katar und einem 1:1 gegen Ecuador wurde die Mannschaft von Louis van Gaal Gruppenerster. Dabei wurden nur wenige Glanzmomente geboten. Der 23-Jährige Cody Gakpo ist mit drei Toren bisher der entscheidende Mann bei den Niederländern. Auch der ehemalige Bremer Davy Klaasen spielt mit zwei Vorlagen und einem Tor bisher ein sehr gutes Turnier. Es war aber noch kein ernsthafter Prüfstein für die Elftal dabei. Die USA werden wohl der schwierigste Gegner bisher. Es wird sich zeigen, wie gut die Mannschaft tatsächlich drauf ist.