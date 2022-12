Die Abwehr gerade extrem unkonzentriert, auch Süle nun mit einem Fehler. Gleich ist Halbzeit - und das ist aus deutscher Sicht auch gut so.

44.

Das ist das DFB-Team in den aktuellen Zeiten. Oft über weite Phasen richtig stark, dann machen eigene Fehler aber vieles (oder alles) kaputt. In diesem Fall muss der Dank der Mannschaft mal wieder an Neuer gehen.