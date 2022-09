12. Da wird kein Abseits angezeigt! Kilian spielt einen Pass hoch in den Lauf von Thielmann, der vollkommen frei vor Marcin Bułka ist. Beim Abschluss macht sich der Torwart ganz breit und verhindert so den Einschlag!

10. Thielmann gibt einen ersten Schuss ab, doch verpasst unten links.

7. Im Übrigen steht heute André Pawlak an der Seitenlinie. Steffen Baumgart sitzt eine Sperre aus den Playoffs ab.

6. Im Hintergrund ist ein Knall zu hören. Die Erinnerung: Bei einem weiteren Zwischenfall wird die Partie sofort abgebrochen.

5. Der Start in die Partie verläuft relativ entspannt. Offensiv können sich die Domstädter noch nicht zeigen.

2. Mit einer Ecke von links melden sich die Hausherren an, doch diese fliegt direkt auf die andere Seite durch.

1. Der 1. FC Köln stößt an. Los geht die wilde Fahrt!

1. Spielbeginn

Mit einer knappen Stunde Verzögerung betreten die Mannschaften Seite an Seite den Rasen der Allianz Riviera. Es dauert nicht mehr lange!

Die Spieler sammeln sich in den Katakomben und laufen teilweise bereits zur Auswechselbank.

Fast ein bisschen makaber kommt es jetzt daher, dass der Auswärtsblock noch am besten gefüllt ist, da die Aggressionen im Stadion mit ziemlicher Sicherheit von den deutschen Fans angezettelt wurde. Wobei da natürlich nicht alle in Geiselhaft zu nehmen sind. Es sind schließlich mehr als 10.000 Kölner hier, von denen höchstens einige 100 für den Ärger verantwortlich sind.

Bis eben haben sich beide Mannschaften aufgewärmt. Das Team der Adler verlässt gerade das Feld und zieht sich in die Katakomben zurück. Nach den letzten Torschüssen dürften sich die Kölner anschließen.

Nochmal die Info: Die Partie zwischen Nizza und Köln wird um 19:40 Uhr angepfiffen. Bei einem weiteren Zwischenfall, folgt der sofortige Abbruch.

Im Übrigen hatte sich auch Jonas Hector mit einer Ansage an die Fans gerichtet. Darin betonte er, wie viel Lust er und die Mannschaft auf das Spiel hätten und dass die Zuschauer bitte ruhig bleiben sollten. Damit hat er sich natürlich in erster Linie an die Ultras gerichtet.

Jetzt gibt es eine offizielle Ansage! Um 19:40 Uhr soll die Partie doch noch beginnen. Bei dem kleinsten Anzeichen von Ärger auf den Tribünen, wird das Spiel allerdings definitiv abgebrochen. In etwa 40 Minuten geht es also los. Wir bleiben dran!

Die drei Torhüter vom OGC Nice sind aufs Feld zurückgekehrt und spielen sich den Ball zu. Das ist wohl ein Zeichen, dass die Partie stattfinden wird.

Das Stadion ist im Übrigen bis auf wenige Plätze bis auf wenige tausend Plätze komplett leer. Ein Absage des Spiels steht ebenfalls im Raum.

Ohne etwas verifizieren zu können, haben Kölner Fans scheinbar versucht, sich zutritt in den Nizza-Block zu verschaffen. Außerdem wurden Feuerwerkskörper gezündet. Wenn das so sein sollte, wäre das auf jeden Fall extrem bitter für die tausenden Anhänger, die hier friedlich einen schönen Europokal-Abend genießen wollten.

Die UFEA hat gerade bekanntgegeben, dass der Anpfiff erstmal verzögert wird, weil es zwischen Personen aus beiden Fanlagern im Stadion und auf der Tribüne zu gewalttätigen Ausschreitungen kam.

Für dieses Spiel setzt die UEFA Luís Godinho als Schiedsrichter ein. Den Portugiesen unterstützen die Linienrichter Rui Teixeira und Pedro Mota.

Um sich für den diesjährigen Wettbewerb zu qualifizieren, brauchten Nice und Köln mehr als eine gute Saison. Im August setzte sich Le Gym nach Verlängerung gegen Maccabi Tel Aviv durch. Alexis Claude-Maurice und Alexis Beka Beka erzielten die entscheidenden Treffer. Beim 1. FC war es letztlich etwas entspannter. Nach einer Hinspielniederlage gegen Fehérvár FC siegten die Kölner in Ungarn deutlich mit 0:3.

Erst zweimal trafen OGC Nice und der 1. FC Köln aufeinander. Im Jahr 1974 spielten die beiden Teams das Achtelfinale des Europapokals der Pokalsieger aus und nachdem Köln das Hinspiel in Nice verlor, siegten sie im Rückspiel deutlich mit 4:0, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren.

Steffen Baumgart verfolgt verglichen mit seinem Gegenüber einen ganz anderen Ansatz. Mit 2:4 siegten die Geißböcke beim VfL Wolfsburg, entsprechend sieht der Chefcoach keinen Grund für Spielerwechsel. Von Torwart Schwäbe über Jonas Hector und Ellyes Skhiri bis zu Florian Kainz stehen alle Stammspieler wieder in der Startaufstellung.

Vielleicht spielt das schlechte Auftreten in der Liga auch in die heutige Aufstellung mit hinein. Im Vergleich zum jüngsten 0:1 gegen AS Monaco rotiert Lucien Favre auf sechs Positionen. Torwart Kasper Schmeichel, Yousef Atal, Melvin Bard, Mattia Viti, Aaron Ramsey und Nicolas Pépé sitzen auf der Bank oder sind gar nicht mit dabei. Dafür dürfen Marcin Bułka, Joe Bryan, Jordan Lotomba, Alexis Beka Beka, Hichem Boudaoui und Sofiane Diop starten.

Der Gegner ist ausgerechnet der französische Erstligist OGC Nice, der mit Trainer Lucien Favre und Innenverteidiger Dante zwei ehemalige Gladbacher in wichtigen Positionen hat. Der bisherigen Saison konnte das Duo allerdings noch nicht seinen Stempel aufdrücken. Nach sechs Spielen verzeichnet die Mannschaft von der Côte D'Azur nur fünf Punkte und ist damit punktgleich mit einem Abstiegsplatz.

Zum ersten Mal seit vier Jahren treten die Kölner wieder in einem europäischen Wettbewerb an. Damals schied man trotz eines Heimsiegs über Arsenal London bereits in der Gruppenphase aus. Diesmal wirken die Kölner stabiler, etwas besser vorbereitet und stehen in der Liga sogar schon wieder auf dem sechsten Rang. Entsprechend ist das Ziel der Baumgart-Elf klar: Die nächste Runde darf gerne her.