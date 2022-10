90. Spielende

90. Ellyes Skhiri Köln Gelbe Karte für Ellyes Skhiri (1. FC Köln)

Beide Streithähne sehen für diese Auseinandersetzung die Verwarnung.

90. Skhiri zeigt sich sehr gefrustet und wird beinahe handgreiflich gegen seinen Gegenspieler. Nachdem er gefoult wird, schlägt er dessen Fuß zur Seite und es kommt zu einer kleineren Rudelbildung.

90. Noch fünf Minuten bleiben den Gästen um hier nochmal anzugreifen und sich irgendwie auf die Anzeigetafel zu bringen. Aber die Gastgeber stehen mit allen Spielern tief in der eigenen Hälfte und lassen hier nichts mehr zu. Die Belgrad-Anhänger sind unterdessen in ausgiebiger Feierlaune.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

88. Partizan nimmt jetzt in jeder Aktion Sekunden von der Uhr und sehnt sich dem Ende entgegen. Mit diesem Sieg halten sich die Serben an der Spitze und die Kölner müssen schon hoffen, dass Nizza heute patzt. Ansonsten wird es sehr schwer selbst den zweiten Platz und das damit verbundene Playoff-Spiel um die KO-Phase zu erreichen.

86. In den Schlussminuten zeigen die Kölner eine kleine Druckphase. Sie haben die Hausherren, das erste Mal an den Sechzehner festgespielt und kommen zu mehreren Abschlussversuchen. So kurz vor Schluss wird das wohl nicht mehr reichen.

84. Doppelchance für den Effzeh! Huseinbašić bringt neuen Schwung ins Spiel. Am Sechzehner kombiniert er sich schön mit Schmitz durch und bedient den Außenverteidiger perfekt durch die Gasse. Schmitz versucht den Pass querzulegen, bleibt jedoch hängen. Kainz fängt die Kugel ab und steckt links zu Hector durch. Der will den einlaufenden Tigges bedienen, doch Popović kommt mit der Fußspitze heran und verhindert dadurch, dass Tigges nur noch ins leere Tor einschieben muss.

82. Ljubomir Fejsa hat sich bei diesem Eckball im eigenem Sechzehner verletzt und musste ein paar Minuten behandelt werden. Es scheint für ihn jedoch weiterzugehen.

80. Erneut gibt es einen eher harmlosen Abschluss für die Gäste. Kainz bringt einen Eckball von der linken Seite an den Fünfer. Hübers steigt hoch, trifft den Kopfball aber nicht richtig. Sein Abschluss macht einen hohen Bogen und landet aus fünf Metern auf dem Tornetz.

77. Und da kommen die Kölner mal zu einem schönen Angriff. Übers Mittelfeld lassen sie die Kugel laufen und nehmen auf rechts den schön aufgerückten Benno Schmitz mit. Schmitz legt sich das Leder vor und spielt dann einen punktgenauen Pass in den Rückraum. Huseinbašić kommt angelaufen und hat aus 17 Metern eigentlich eine gute Abschlussposition. Doch wieder mangelt es an der Konzentration. Er gerät in Rückenlage und haut den Ball über die Tartanbahn hinweg in Richtung der Partizan-Anhänger.

75. Ljubomir Fejsa P. Belgrad Gelbe Karte für Ljubomir Fejsa (Partizan)

Der eingewechselte Fejsa zieht Hector auf seiner neuen Position zu Boden. Dafür gibt es die Gelbe.

74. Baumgart stellt noch einmal um. Hector geht auf die linke Verteidigungsseite und ersetzt den blassen Pedersen. Huseinbašić übernimmt das Zentrum und könnte nach seinem Treffer gegen Gladbach vielleicht einen nachlegen.

73. Denis Huseinbašić Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Denis Huseinbašić

73. Kristian Pedersen Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Kristian Pedersen

72. 20 Minuten bleiben dem Effzeh theoretisch noch, hier noch was zu reißen. Aber die Kölner wirken heute nicht in der Verfassung, diese Partie noch zu drehen.

68. Svetozar Marković P. Belgrad Gelbe Karte für Svetozar Marković (Partizan)

Der eingewechselte Maina setzt sich gegen Marković durch. Mit ordentlich Tempo geht er am Verteidiger vorbei und hätte eigentlich Platz, um in den Sechzehner zu gehen. Doch Marković zieht ihn am Arm zurück und sieht dafür eine absolut korrekte Gelbe Karte.

67. Kainz nimmt das erste Mal Tempo im Zentrum auf und schüttelt seine Verteidiger ab. Er spielt Tigges im Sechzehner an und positioniert sich danach eigentlich abschlussbereit. Doch Tigges legt sich die Kugel am Verteidiger vorbei in Richtung Tor und kommt nicht mehr rechtzeitig dran. Der Ball landet im Toraus. Den hätte er besser tropfen lassen müssen.

65. Linton Maina Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Linton Maina

65. Sargis Adamyan Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Sargis Adamyan

64. Es fällt wirklich schwer etwas positives über das heutige Auftreten des 1. FC Köln zu schreiben. Den Gästen fehlt der Biss, der Zugriff und der Kampfgeist. Die Körpersprache ist schwach und die Fehler häufen sich. Es fehlt die Aktion, die die Kölner einfach mal wachrüttelt.

62. Für Kristijan Belić geht es nach seiner Schulterverletzung nicht mehr weiter. Für ihn kommt Ljubomir Fejsa ins Spiel und soll mit unterstützen, die Führung über die Zeit zu bringen.

58. Kristijan Belić P. Belgrad Gelbe Karte für Kristijan Belić (Partizan)

Wieder müssen die Kölner einen temporeichen Angriff abbrechen, weil einfach keine Anspielstationen zur Verfügung steht. Hübers spielt den Ball nach hinten zu Schwäbe und wird kurz danach von Belić abgeräumt. Der Sechser von Belgrad hat sich dafür die Gelbe Karte verdient, scheint sich aber auch an der Schulter verletzt zu haben.

55. Jonas Hector Köln Gelbe Karte für Jonas Hector (1. FC Köln)

Hector wird im Sechzehner leicht gestoßen und will dafür einen Elfmeter haben. Das war natürlich viel zu wenig, doch der Kapitän sieht das anders und holt sich die Gelbe Karte für Meckern ab.

55. Es ist eine schwache Vorstellung der Kölner. Vorne kommen sie einfach nicht in Schwung und hinten stehen sie viel zu offen. Auch die Zweikampfstärke, die unter Baumgart normalerweise so effektiv ist, ist nicht zu beobachten.

52. Ricardo Gomes P. Belgrad Tooor für Partizan, 2:0 durch Ricardo Gomes

Jeder zweite Ball landet bei den Hausherren! Einen Eckball bekommen die Kölner nicht verteidigt und so landet der Ball bei Urošević. Von der rechten Seite im Sechzehner hebt er die Kugel an den zweiten Pfosten, wo nur rote Spieler zu sehen sind. Doch Ricardo Gomes schraubt sich aus dem Stand hoch und setzt sich gegen drei Kölner durch. Aus fünf Metern kann er die Kugel in die Maschen köpfen und Schwäbe kann das 2:0 nicht mehr verhindern.

51. Die Hausherren werden wieder stärker und suchen nun ebenfalls wieder die Abschlüsse. Partizan kann sich meist viel zu einfach hinter die Kette spielen.

48. Timo Hübers Köln Gelbe Karte für Timo Hübers (1. FC Köln)

Hübers hat beim Zweikampf den Ellenbogen im Gesicht von Ricardo Gomes. Dafür sieht er die Verwarnung. Die kann man geben.

48. Und wieder kommen die Kölner ganz früh zu einem gefährlichen Abschluss. Pedersen wirft einen Einwurf von der linken Seite in den Sechzehner an die Grundlinie. Tigges macht das wozu er eingewechselt wurde und bedient Adamyan am Fünfmeterraum. Dieser ist leicht besser positioniert, als sein Manndecker und kommt aus der Drehung zum Abschluss. Sein Schuss aus sieben Metern setzt noch einmal auf und landet in den Armen von Popović. Wenn Adamyan den etwas besser platziert, ist es der Ausgleich.

47. Die Kugel rollt wieder und Steffen Baumgart hat eine Veränderung vorgenommen. Dietz hatte heute eine undankbare Aufgabe und wurde kaum mit Bällen gefüttert. Tigges soll im zweiten Durchgang als bessere Anspielstation fungieren und eventuell auch die ein oder andere Flanke abnehmen.

46. Steffen Tigges Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Steffen Tigges

46. Florian Dietz Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Florian Dietz

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Mit Überlänge geht die erste Hälfte zu Ende und Partizan Belgrad führt verdient gegen den 1. FC Köln mit 1:0. Dabei starteten die Kölner gut ins Spiel, als Skhiri früh in der Begegnung an Pavlović scheiterte (5.). Danach kam aber nichts mehr in Richtung des Kastens von Partizan. Die Gastgeber drehten ihrerseits auf und scheiterten ebenfalls früh in der Begegnung an Schwäbe, der gegen Ricardo Gomes glänzte (7.). Doch die Gastgeber waren besser drin und Köln strahlte Unsicherheit aus. Hübers war es, der mit einem gravierenden Patzer die Kugel direkt zu Diabaté auflegte, der seine Mannschaft eiskalt in Führung brachte (15.). Danach lief die Partie so dahin, oder manchmal lief sie auch gar nicht. Zweimal unterbrach der Unparteiische aufgrund von schlechten Sichtverhältnissen durch Pyro das Spiel. Beim zweiten Mal schickte er die Spieler sogar in die Kabine. Nachdem die Partie wieder freigegeben war, blieb das Bild das gleiche. Köln kommt vorne nicht zur Geltung und bleibt blass. Kurz vor der Pause rettete sogar die Latte. Das muss besser werden. Bis gleich!

45. Ende 1. Halbzeit

45. Die Kugel knallt an die Latte - Köln ist im Glück! Wenn die Hausherren Zug nach vorne bringen, schwimmt Köln extrem schnell. Natcho kann die Kugel viel zu einfach durchstecken und Menig nimmt über links Tempo auf. Er zieht mit dem ersten Kontakt in die Mitte und befindet sich sofort in exzellenter Schussposition. Aus 16 Metern zieht er mit Rechts ab und Hübers fälscht entscheidend ab. Der Ball knallt an die Latte und der Querbalken rettet die Gäste vor einer schier unlösbaren Aufgabe.

45. Es scheitert bei den Gästen weiterhin an der Genauigkeit. Sie bekommen einige Gelegenheiten im Zentrum, wo die Kölner ein Überzahlspiel kreieren könnten. Doch der Pass in die Tiefe ist meistens ungenau und kommt einfach nicht beim Mitspieler an. Steffen Baumgart wird das nicht wirklich gefallen.

45. Natcho hat in dieser Szene kurz zuvor von Hübers einen abbekommen. Der Routinier muss einige Zeit lang behandelt werden, ehe er aus dem Spielfeld humpeln kann. Hübers sieht bei diesem Zweikampf nicht gut aus und macht generell heute keine gute Figur.

45. Fousséni Diabaté P. Belgrad Gelbe Karte für Fousséni Diabaté (Partizan)

Nach mehreren Zweikämpfen im Mittelfeld hält der Torschütze gegen Skhiri den Fuß drauf. Das ist sehr schmerzhaft und veranlasst den Unparteiischen zur ersten Gelben Karte dieser Partie.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 10

Zehn Minuten gibt es aufgrund der zwei Unterbrechungen in der ersten Hälfte obendrauf. Der Ausgleichstreffer wäre super wichtig für die Kölner, bahnt sich in dieser Phase jedoch absolut nicht an.

44. Köln schiebt die Kugel hin und her, findet aber keine Ideen in der Offensive. Es fehlt an Kreativität und Bewegung und die Offensive der Gäste wird komplett aus dem Spiel genommen.

42. Die Hausherren fangen sich zuerst. Natcho spielt einen herausragenden Pass auf die rechte Seite und findet den Torschützen. Diabaté hat einigen Vorsprung und geht an die Grundlinie. Er bringt eine scharfe Hereingabe an den kurzen Pfosten, wo Ricardo Gomes bereit steht. Doch Soldo passt gut auf und grätscht die Kugel ab. Es gibt Eckball.

40. Das Spiel ist bisher höchst sonderbar und nach der kurzen Unterbrechung müssen sich beide Teams erstmal wieder sammeln.

37. Weiter gehts! Die Spieler waren rund fünf Minuten in der Kabine und eventuell konnte Steffen Baumgart noch einige wichtige Worte finden, um seine Mannschaft wieder in die Spur zu bringen. Denn bisher war das, bis auf den Schussversuch von Skhiri, deutlich zu wenig.

36. Die Akteure betreten wieder das Feld und es scheint weiterzugehen. Hoffen wir, dass die Belgrader Fans keine Pyrotechnik mehr übrig haben.

32. Jetzt schickt Roy Reinshreiber alle Spieler in die Kabine, weil erneut weißer Rauch über das Feld zieht. Man sieht wirklich nichts mehr und der Referee hat jetzt durchgegriffen. Mit diesem Zeichen gibt der Unparteiische den Heimfans ein Zeichen, dass dieses Spiel auch abgebrochen werden kann, wenn das so weitergeht.

30. Partizan scheint Selbstbewusstsein getankt zu haben und läuft die Kölner im richtigen Moment hoch an. Hector verdribbelt sich vorm eigenen Sechzehner, hat aber Glück, dass Hübers bereitsteht. Der spielt einen etwas laschen Ball zurück zum Keeper, der dadurch die Kugel weit rausschlagen muss.

27. Torraumszenen gab es nach dem ersten Treffer keine mehr. Belgrad macht es ähnlich wie im Hinspiel und steht tief und kompakt. Köln versucht es mit langen Pässen, kommt aber einfach nicht durch. Spielerisch geht beim Effzeh gerade nicht viel.

25. Köln wirkt sehr nervös. Viele Bälle verspringen, Pässe finden nicht den Mitspieler und Angriffe werden nicht ordentlich aufgezogen. Belgrad spielt das ordentlich in die Karten und die Gäste müssen versuchen sich zu fangen.

22. Die Kugel rollt wieder und die Gastgeber laufen hoch an. Sie zwingen den Effzeh zum Ballverlust und die Gäste wirken ein wenig verunsichert.

20. Die Partie ist jetzt unterbrochen, da Pyrorauch die Sicht auf das Feld verdeckt. Aus dem Kölner-Block können die Feuerwerkskörper nicht stammen. Reinshreiber wartet, bis man wieder etwas weiter als einen Meter blicken kann.

18. Jetzt laufen die Gäste wieder einem Rückstand hinterher und Partizan kann sich wieder aufs Verteidigen konzentrieren. Die Kölner müssen einen ordentlichen Kampf liefern, damit sie dieses Ergebnis noch rumreißen können.

15. Fousséni Diabaté P. Belgrad Tooor für Partizan, 1:0 durch Fousséni Diabaté

Fousséni Diabaté bringt die Gastgeber hier in Führung. Und es ist ein individueller Fehler. Ein weiter Abschlag von Andrija Pavlović auf die rechte Seite bringt Timo Hübers in Bedrängnis. Der Kölner-Innenverteidiger kann erst den Ball nicht kontrollieren und schlägt ihn dann unkontrolliert in den Lauf des rechten Flügelspielers. Diabaté kann dadurch in den Sechzehner gehen, hat nur noch Schwäbe vor sich und bleibt aus sieben Metern eiskalt. Mit Links pfeffert er die Kugel in die Ecke und bringt die Kölner in Rückstand.

12. Jetzt ist etwas Ruhe eingekehrt und beide Teams müssen sich etwas sortieren. Die Hausherren scheinen vermehrt über ihre rechte Seite zu spielen, wo vor allem Diabaté Pedersen gut auf Trab hält.

9. Es ist ein unterhaltsamer Beginn in Belgrad und vor allem der Effzeh macht Druck. Die Variante von Baumgart mit einem weiteren Sechser zu agieren und Überzahl über die Flügel zu schaffen, scheint bisher gut aufzugehen.

7. Auf der anderen Seite muss Schwäbe retten! Diabaté setzt sich auf der rechten Seite viel zu einfach gegen Pedersen durch, und zieht in die Mitte. Er bedient Ricardo Gomes im Sechzehner, der sich die Kugel einmal zurechtlegt und aus zwölf Metern den Abschluss sucht. Sein Schlenzer mit dem linken Fuß ist gut platziert und Schwäbe muss sich ganz lang machen. Mit den Fingerspitzen kratzt er den Ball raus und die Kölner Hintermannschaft kann klären.

5. Nach rund fünf Minuten gibt es die erste gute Möglichkeit für die Gäste! Sie kombinieren sich gut in den Sechzehner, wo die Serben nicht konsequent klären können. Der Ball hüpft außerhalb des Sechzehners zu Skhiri. Der Mittelfeldakteur fackelt nicht lange und zieht aus 17 Metern ab. Sein Schuss aus zentraler Position kann von Popović entschärft werden.

3. Der Effzeh schafft sich Überzahl über das Flügelspiel und Schmitz hat auf der rechten Seite etwas Platz. Er schickt Jonas Hector durch die Gasse, der jedoch vom Verteidiger abgelaufen wird.

1. Der Ball rollt und die Kölner stoßen an. Schmitz will über die rechte Seite durchbrechen, doch die Hausherren stehen kompakt. Auf diese Kompaktheit werden sie im Laufe der Partie vermehrt setzen.

1. Spielbeginn

Roy Reinshreiber führt die Protagonisten aufs Spielfeld und die Stimmung im Partizan Stadion ist überragend. Natürlich nur für die Hausherren, denn Gästefans sind keine zu sehen. Die Kölner haben heute in der Conference League fast ein Alles-oder-Nichts-Spiel vor sich. Gleich geht es los und wir freuen uns auf 90 Minuten packenden, europäischen Fußball!

Die Hausherren wechseln nur einmal im Vergleich zum Hinspiel. Pavlović sitzt zunächst auf der Bank und wird von Belić ersetzt.

Auf Seiten der Kölner wird die rechte Seite wieder verstärkt und im Vergleich zum Hinspiel ordentlich rotiert. Vier mal wechselt Baumgart und bringt die Stammspieler zurück. Shkiri, Hector, Hübers und Schmitz sind diesmal wieder mit dabei.

Die Hausherren überzeugen währenddessen auf europäischer Ebene und stehen überraschend an der Spitze dieser Gruppe D. Im Hinspiel erwiesen sich die Serben als effektiv und erlangten in der neunten Spielminute die frühe Führung durch Svetozar Marković. Danach war der Matchplan klar und Partizan konzentrierte sich aufs Verteidigen und Konterspiel. Die Kölner konnten dagegen nichts mehr ausrichten und so endete die Partie mit dem 0:1. Heute werden die Belgrader ebenfalls auf ihre Chance warten, um wichtige Punkte im Rennen um die KO-Spiele zu ergattern.

Verzichten müssen die Kölner auch auf Dejan Ljubicic. Der Mittelfeldmotor der Mannschaft musste am vergangenen Derby nach einem Zusammenprall verletzt ausgewechselt werden. Dabei zog sich der Österreicher eine Innenbandverletzung im Knie zu und wird dem 1. FC Köln die restliche Hinrunde nicht mehr zur Verfügung stehen. Die heutigen Gäste müssen somit kreativ werden.

In der Gruppe belegen die Kölner nach drei absolvierten Spielen mit vier Punkten den dritten Tabellenplatz. An der Spitze steht der heutige Gegner, Partizan Belgrad, mit fünf Punkten, dicht gefolgt von Nizza, ebenfalls mit fünf Punkten. Die Gruppe gestaltet sich somit als sehr eng und mit einem Auswärtserfolg könnten sich die Kölner wichtige Chancen aufs Weiterkommen wahren. Dabei muss die Mannschaft von Steffen Baumgart auf die Unterstützung der eigenen Fans verzichten. Aufgrund der Ausschreitungen während des Nizza-Spiels wurden keine Anhänger des Effzeh’s zugelassen.

Der Effzeh kommt aus einer unglücklichen Woche. Zunächst verloren die Kölner am Donnerstag, gegen den heutigen Gegner, erstmalig in der Conference League. Mit einem 0:1 vor heimischen Publikum mussten sich der 1. FC Köln geschlagen geben. Danach gab es am vergangenen Bundesligaspieltag ausgerechnet im Derby gegen Borussia Mönchengladbach eine herbe 5:2 Klatsche. Ausschlaggebend war hierfür mit Sicherheit der Platzverweis von Florian Kainz, der nach einem verursachten Foulelfmeter kurz vor der Pause mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen wurde. Danach waren die Kölner schlichtweg unterlegen und wollen mit einem positiven Ergebnis heute aus Belgrad zurückkehren.