78. Daniel Ginczek Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Daniel Ginczek

78. Rouwen Hennings Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Rouwen Hennings

76. Auf der Gegenseite gibt es endlich mal wieder einen Abschluss der Nürnberger. Erik Shuranov kommt im Sechzehner zum Schuss, verfehlt die Kiste aber sehr deutlich.

76. Allenfalls die Gäste spielen ihre Angriffe ab und an zu Ende. Jetzt steckt Shinta Appelkamp auf halbrechts zu Dawid Kownacki durch. Der Stürmer zögert etwas zu lang, womit sich der Winkel ungünstiger gestaltet. Der Rechtsschuss findet somit nicht ins Ziel.

74. Da die Mittelfranken einfach nicht zum Abschluss kommen, hat die Fortuna hier nichts auszustehen und die Angelegenheit recht gut im Griff. Den Ballbesitz in den torungefährlichen Räumen kann man dem Gegner ohne Weiteres gestatten. Der FCN weiß damit ja wenig anzufangen.

72. Taylan Duman Nürnberg Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Taylan Duman

72. Jens Castrop Nürnberg Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Jens Castrop

72. Erik Shuranov Nürnberg Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Erik Shuranov

72. Kwadwo Duah Nürnberg Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Kwadwo Duah

69. Nach einem langen Ball von André Hoffmann sind sich die Nürnberger Johannes Geis und Christopher Schindler nicht einig. So entwischt Dawid Kownacki, doch Peter Vindahl Jensen tritt diesem entschlossen entgegen, der Keeper stört beim Abschluss. So rollt der Ball letztlich links am Tor vorbei.

67. Die Partie verflacht gerade ein wenig. Das Geschehen spielt sich zwischen den Strafräumen ab. In der Form ist das zu wenig für den Club.

65. Hinsichtlich der Spielanteile gestaltet sich die Sache jetzt offen. Beide Mannschaften versuchen sich am Ball. Die Hausherren aber benötigen dringend mehr Torraumszenen. Da tut sich noch zu wenig.

62. Erneut flankt Ao Tanaka von rechts, sucht in der Box Rouwen Hennings. Dieser setzt nach, schiebt den Körper zwischen Ball und Gegenspieler und geht zu Boden. Eine nennenswerte Berührung gibt es da aber nicht - in jedem Fall nicht genug für einen Elfmeter.

60. Vom rechten Strafraumeck spielt Ao Tanaka den Ball geschickt in die Mitte. Links am Torraum taucht Dawid Kownacki frei auf, schießt sich aber mehr oder weniger selbst an und vergibt die große Gelegenheit. Das Kunstleder springt in die Arme von Peter Vindahl Jensen.

59. Jan Gyamerah Nürnberg Gelbe Karte für Jan Gyamerah (1. FC Nürnberg)

Nach einer Freistoßentscheidung zugunsten der Gäste greift sich Jan Gyamerah den Ball und will den nicht mehr rausrücken. Der Unparteiische steht schon daneben und zückt Gelb.

57. Nur auf Ergebnisverwaltung wollen sich die Gäste nicht beschränken, die tun jetzt wieder mehr und besitzen auch die Fertigkeiten, den Gegner zu beschäftigen.

55. Auf der Gegenseite lassen die Düsseldorfer aufhorchen. Tim Oberdorf bringt den Ball von rechts flach herein. Felix Klaus verlängert. Sechs Meter vor dem Tor hat Ao Tanaka wenig Zeit für einen kontrollierten Torschuss und befördert die Kugel knapp über die Kiste.

55. Jermain Nischalke Nürnberg Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Jermain Nischalke

55. Christoph Daferner Nürnberg Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Christoph Daferner

53. Auch die Ecken von Johannes Geis haben Potenzial. Kurz nacheinander gibt es die ersten beide dieser Standards für den FCN in dieser Partie. Ein kontrollierter Abschluss bleibt dann aber doch jeweils aus.

52. Somit muss eine Standardsituation herhalten. Johannes Geis trifft einen Freistoß lang und weit nach vorn, findet abermals den Kopf von Christoph Daferner. Florian Kastenmeier reagiert schnell genug und kann die Situation klären.

48. Nürnberg zeigt sich bemüht, ergreift die Initiative. Doch der Club tut sich weiterhin schwer, den Zug zum Tor wiederzufinden. Düsseldorf weiß das clever zu verhindern.

46. Ohne personelle Veränderungen schickt Daniel Thioune seine Mannschaft in den zweiten Spielabschnitt.

46. Felix Lohkemper Nürnberg Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Felix Lohkemper

46. Fabian Nürnberger Nürnberg Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Fabian Nürnberger

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Zur Pause liegt der 1. FC Nürnberg im Pokal-Achtelfinale daheim gegen Fortuna Düsseldorf mit 0:1 zurück. Dabei hinterließen die Hausherren über weite Strecken einen ordentlichen Eindruck, schwangen sich über die erste halbe Stunde zur besseren Mannschaft auf. Zunehmend kam der Club Mitte der ersten Hälfte zum Abschluss und war beim Lattenschuss von Lino Tempelmann ganz nah am Torerfolg. So aber sprang nichts Zählbares heraus. Und dann zeigte die Fortuna, was Effizienz bedeutet. Die Rheinländer nutzten ihre erste Torgelegenheit und gingen so ein wenig aus heiterem Himmel in Führung. Im Anschluss bekamen die Gäste immer mehr Kontrolle, während die Mittelfranken sichtlich mit dem Verdauungsprozess beschäftigt waren.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43. Gleichermaßen verliert der FCN etwas den Faden. Die Männer von Markus Weinzierl machen sich das Leben derzeit mit vielen Fehlern schwer. Konstruktive Angriffe kommen nicht mehr zustande.

41. Und so verdient sich die Fortuna in dieser Phase die Führung zumindest nachträglich ein wenig, ist jetzt besser im Spiel. Die zweite Ecke dieser Begegnung können die Gäste nicht zu einer Abschlusshandlung nutzen.

38. Düsseldorf findet jetzt eine immer bessere Balance. Mit einem weiteren Schub an Selbstvertrauen tun die Rheinländer jetzt häufiger etwas nach vorn. Ao Tanaka verzieht einen Rechtsschuss aus der Distanz.

37. Effizient hat die Fortuna ihre erste Torchance genutzt. Und der Club steht als bislang eindeutig bessere Mannschaft nun mit leeren Händen da. Zumindest wissen die Franken dank ihrer bisherigen Gelegenheiten, wo das gegnerische Tor steht. Das sollte dem FCN Zuversicht geben.

35. Auf der Gegenseite bemüht sich der FCN um eine Antwort. Aus der zweiten Reihe zieht Jan Gyamerah nach eienr Kopfballablage von Jens Castrop ab. Der Rechtsschuss aus etwa 18 Metern fliegt am rechten Torwinkel vorbei.

33. Dawid Kownacki Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:1 durch Dawid Kownacki

So ein wenig aus dem Nichts schlagen die Gäste zu. Christoph Klarer treibt den Angriff an, passt nach links zu Emmanuel Iyoha. Dessen Flanke gelingt perfekt. Im Zentrum schraubt sich Dawid Kownacki in die Höhe, beweist perfektes Timing und köpft aus gut sechs Metern völlig unhaltbar ins rechte Eck. Für den Polen ist das der zweite Saisontreffer im DFB-Pokal.

32. Von der linken Seite tritt Fabian Nürnberger einen Freistoß für den Club. Die hohe Hereingabe holt sich Christoph Daferner und köpft aus etwa zwölf Metern aufs Tor. Erneut ist dort Endstation bei Florian Kastenmeier.

30. Jetzt bietet sich den Hausherren mal etwas Platz zum Umschalten. Nach einen feinen Zusammenspiel mit Lino Tempelmann haut Kwadwo Duah halbrechts von der Strafraumgrenze drauf. Den Rechtsschuss aufs lange Eck pariert Florian Kastenmeier.

26. Tempelmann ans Gestänge! Erneut taucht Lino Tempelmann im Strafraum auf, hat dort rechts Platz und feuert seinen Rechtsschuss aufs kurze Eck. Mit einem starken Reflex lenkt Florian Kastenmeier die Kugel oben rechts an die Querlatte.

25. Nach einem Einwurf von Enrico Valentini auf der rechten Seite schirmt Christoph Daferner den Ball in der Box gut ab, bedient Lino Tempelmann. Aus halbrechter Position befördert dieser den Ball links an der Kiste vorbei.

22. Somit schließt sich die erste Ecke dieser Partie an. Nach der Hereingabe von der linken Seite gibt es für Christoph Klarer und Tim Oberdorf kein Durchkommen. Die Nürnberger klären ohne Mühe.

21. Erstmals bekommen die Düsseldorfer einen Angriff zu Ende gespielt. Dieser läuft über links mit Emmanuel Iyoha. Im Sechzehner behält Rouwen Hennings die Übersicht, passt zurück zum heranstürmenden Marcel Sobottka. Dessen Rechtschuss aus zentralen 18 Metern wird von Fabian Nürnberger leicht abgefälscht und fliegt links am Tor vorbei.

18. Beinahe unmerklich holt die Fortuna hinsichtlich der Spielanteile auf. Das passiert also recht unspektakulär, weil die Gäste überhaupt nicht zielstrebig zu Werke gehen.

16. Danach wird das Tempo wieder rausgenommen. Nürnberg führt den Ball, Düsseldorf wartet ab. Erst ab er Mittellinie widmen sich die Rheinländer dem Gegner intensiver.

14. Dann kommt mal etwas Schwung rein. Die Gastgeber greifen über rechts an. Die hohe Flanke von Lino Tempelmann findet im Sechzehner auf den Schädel von Jens Castrop. Dieser bekommt nicht genug Druck hinter seinen Kopfball, den Florian Kastenmeier entsprechend mühelos fängt.

13. Fahrt mag die Partie weiterhin nicht aufnehmen. Beiderseits wird Wert auf ein gewisses Maß an Vorsicht gelegt. Die Angst vor einem Rückstand scheint groß.

11. Jetzt bemühen sich die Gäste mal etwas ausgiebiger um den Ball, schauen auch mal in des Gegners Hälfte vorbei. Allerdings kommt dann kein weiterer Raumgewinn zustande. Immer wieder dreht die Fortuna ab, spielt hintenrum.

9. Kurz darauf wird Christoph Daferner über rechts von Enrico Valentini geschickt, findet im Strafraum mit seinem Rechtsschuss aus ungünstigem Winkel keinen Weg in die Kiste. Ohnehin ertönt dann der Abseitspfiff.

8. So ist es erneut ein Freistoß von Johannes Geis, der den Weg in die Box ebnet. Und dort sucht wieder Florian Flick in recht aussichtsreicher Position den Abschluss. Doch auch dieser Rechtsschuss wird von Christoph Klarer geblockt.

6. So haben die Hausherren insgesamt mehr vom Spiel. Richtig Zug zum Tor kommt allerdings immer noch nicht rein. Der Weg in den Sechzehner ist zunehmend verbaut.

4. Düsseldorf ist über den eigenen Ballbesitz eher bestrebt, erst einmal Ruhe reinzubringen. Die Rheinländer befinden sich noch in der Findungsphase. Und als es dann doch mal schnell gehen soll, führt das prompt zu einem Fehlpass.

2. Nürnberg präsentiert sich anfangs engagiert. Über einen Freistoß von Johannes Geis gelangen die Mittelfranken in den Sechzehner. Dort aber gibt es kein Durchkommen - auch für den Schussversuch von Florian Flick nicht.

1. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt haben sich im Max-Morlock-Stadion gut 25.000 Zuschauer eingefunden. Aufgrund des klaren Himmels wird nicht mir Niederschlägen gerechnet. Der Rasen bietet somit die ordentliche Grundlage für ein hoffentlich unterhaltsames Spiel.

1. Spielbeginn

In der Hinrunde der aktuellen Zweiligasaison unterlag die Fortuna Mitte Oktober daheim gegen Nürnberg mit 0:1. Für die Franken war das der dritte Sieg in Folge gegen Düsseldorf. Auch das letzte Heimspiel ging im August 2021 an den FCN (2:0). Der letzte Teilerfolg der Rheinländer im Max-Morlock-Stadion geht auf November 2020 zurück (1:1). Gewonnen hat die Fortuna hier letztmals im Mai 2018 (2:3). Von den bislang vier Pokalspielen, die in Nürnberg stattfanden, entschied der Club alle für sich – zuletzt im Oktober 2015 mit 5:1.

Im Pokal hingegen ist der Club in dieser Saison noch ohne Gegentreffer, siegte auswärts gegen den Regionalligisten 1. FC Kaan-Marienborn (2:0) und beim Drittligisten Waldhof Mannheim (1:0). Als vierfacher Pokalsieger hat der FCN in der Vergangenheit schon einige Meriten errungen. Der letzte Titel stammt aus dem Jahr 2007. Während Nürnberg insgesamt in sechs Endspielen stand, hat das die Fortuna sogar sieben Mal geschafft. Allerdings hatten die Rheinländer lediglich 1979 und 1980 im Finale auch Erfolg. Im laufenden Wettbewerb war man zweimal in der Fremde gefordert, setzte sich beim Regionalligisten Kickers Offenbach (4:1) und beim Zweitligakonkurrenten Jahn Regensburg (3:0) durch.

Zwei Ligarivalen ringen hier also um den Einzug ins Viertelfinale. Mit Blick auf die aktuelle Zweitligatabelle plagen den FCN allerdings ganz andere Sorgen. Als Sechzehnter steht man auf dem Abstiegsrelegationsplatz und ringt um den Klassenerhalt. Dagegen scheint für den Sechsten aus Düsseldorf eine entspannte Rest-Saison anzustehen. Den Anschluss nach vorn hat man ein wenig verloren. Angesichts von sieben Zählern Rückstand auf Rang drei müsste schon eine phänomenale Serie her, um dort oben noch einmal heranschnuppern zu können. Auswärts hat die Fortuna zuletzt zwei Niederlagen eingesteckt – 0:2 in Hannover und 1:4 in Paderborn. Der letzte Sieg in der Fremde gelang Ende Oktober in Kiel (2:1). Nürnberg ist in diesem Kalenderjahr noch ohne Sieg und Torerfolg. Zwei 0:1-Niederlagen gegen St. Pauli und in Fürth stehen zu Buche. Den letzten Dreier fuhren die Mittelfranken vor der WM-Pause Mitte November an dieser Stelle gegen Paderborn ein (2:1).

Im Vergleich zur 0:1-Niedferlage im fränkischen Derby bei der SpVgg Greuther Fürth nimmt Markus Weinzierl drei Veränderungen vor. Anstelle von Florian Hübner, Mats Møller Dæhli und Jermain Nischalke, die alle auf der Bank Platz nehmen werden, rücken Enrico Valentini, Johannes Geis und Christoph Daferner in die Nürnberger Startelf. Stattliche fünf Umstellungen gibt es auf Seiten der Gäste nach dem 1:4 in Paderborn. Michał Karbownik (muskuläre Probleme) und Matthias Zimmermann (Muskelfaserriss im Gesäß) stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Jordy de Wijs, Jorrit Hendrix und Kristoffer Peterson finden sich auf der Bank wieder. Daniel Thioune beordert dafür Christoph Klarer, Tim Oberdorf, Marcel Sobottka, Dawid Kownacki und Emmanuel Iyoha in Düsseldorfs Anfangsformation. Erstmals zum Profikader der Fortuna gehört Jona Niemiec, der sonst mit der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West tätig ist.