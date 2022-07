45. Halbzeitfazit:

Im ersten Pflichtspiel der zweiten Amtszeit von Edin Terzic als Dortmund-Trainer führt der BVB beim TSV 1860 nach einer dominaten 1. Halbzeit bereits mit 3:0. Schon in der 8. Minute machte der Vizemeister durch ein Ping-Pong-Tor von Malen das schnelle 0:1 und nahm den Löwen damit bereits die Hoffnungen auf eine Pokal-Überraschung. Danach blieb der BVB weiterhin konzentriert und sorgte mit einem Doppelschlag von Bellingham (31.) und Adeyemi (35.) noch vor der Halbzeit für klare Verhältnisse.

45. Ende 1. Halbzeit

45. Schiri Brand gibt in der 48. Minute nochmal eine Ecke für den BVB und verlängert die 1. Halbzeit. Diesmal ist 1860-Torhüter Hiller besser drauf und faustet den Ball mit einer Hand sicher zur Seite weg.

45. Mit Beginn der Nachspielzeit erkämpfen sich die Sechziger nochmal eine gefeierte Eck. Der Eckstoß von Tallig landet jedoch als flache Variante direkt in der BVB-Abwehr.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43. Die Hausherren erhalten zur Abwechslung mal ein paar Sekunden in der Zone der Dortmunder und hoffen auf den ersten eigenen Torschuss. Lakenmacher geht dafür auf der Torauslinie in einen Sprint und rutscht dabei mit dem Ball neben das Spielfeld ab.

41. Nach dem Doppelschlag der Borussia nimmt sich die Partie eine kleine Auszeit. Also eher gesagt der BVB. Die Löwen-Fans feiern unterdessen ihren TSV 1860 trotz des klaren Rückstands und sorgen weiterhin für eine tolle Stimmung.

38. Dominanter Auftritt vom BVB! Im ersten Pflichtspiel unter dem neuen und alten Trainer Edin Terzic lassen die Dortmunder in Giesing keine Zweifel aufkommen und entscheiden die Partie mit dem 0:3 wohl sogar schon vor der Halbzeit.

35. Karim Adeyemi Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 0:3 durch Karim Adeyemi

Es geht dahin für die Löwen: Ein Patzer von Keeper Hiller führt zum 0:3! Malen leitet abermals ein und kann den Ball im Rückraum ungehindert zum völlig freistehenden Adeyemi nach rechts auflegen. Der BVB-Neuzugang zieht flach ab und Hiller lässt den Ball durch die Hände ins Tor rutschen!

33. Mal ein wenig Offensive von den Hausherren! Vrenezi genießt auf der linken Flügelseite etwas Freiraum und zwirbelt den Ball scharf auf den hohen Fünfer. Kobel spielt mit und fängt den Ball sicher ab.

31. Jude Bellingham Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 0:2 durch Jude Bellingham

Der BVB hebelt die Sechzig-Abwehr erneut aus und erhöht auf 0:2! Wieder läuft Ball schnell und flüssig über die linke Angriffsseite. Reus bricht nach einem Zuspiel von Malen durch und legt auf Höhe der Fünfer-Linie quer für Bellingham auf. Der Engländer schiebt ganz locker ein.

31. Legt Borussia Dortmund noch vor der Pause das 0:2 nach? Sechzig steht ausschließlich in der eigenen Hälfte und kommt nicht zu Entlastung.

30. Ansonsten ist der BVB beim TSV 1860 aber souverän unterwegs und zeigt dem Drittligisten im ersten Durchgang die Grenzen auf. Die Löwen haben vor allem mit dem Tempo von Malen große Probleme und schaffen es selbst bisher gar nicht zu eigenen Offensivaktionen.

27. Der BVB sammelt in der 1. Halbzeit auch ordentlich Ecken und steht jetzt schon bei fünf. Die bisherigen Eckstöße sind jedoch eher ungefährlich und finden nicht den Weg in die Gefahrenzone der Löwen.

25. Die Gäste binden auch mal die rechte Angriffseite ein und befördern den Ball durch Reus scharf in den Rückraum. Bevor vort Moukoko ans Leder gelangt, geht die Abseitsfahne hoch.

23. Das Spiel in Giesing hat sich rund um die Wechsel der Hausherren etwas beruhigt. Der BVB geht nicht mehr so entschlossen auf das 2:0 und muss auf die nächste Gelegenheit warten.

20. Löwen-Coach Michael Köllner nutzt die Gelegenheit für einen Doppelwechsel und holt vorsichtshalber auch den bereits verwartnen und überforderten Christopher Lannert vom Feld. Für ihn kommt Niklas Lang in die Partie.

20. Niklas Lang 1860 Einwechslung bei TSV 1860 München: Niklas Lang

20. Christopher Lannert 1860 Auswechslung bei TSV 1860 München: Christopher Lannert

20. Albion Vrenezi 1860 Einwechslung bei TSV 1860 München: Albion Vrenezi

20. Marcel Bär 1860 Auswechslung bei TSV 1860 München: Marcel Bär

20. Sechzigs Held aus Dresden muss runter! Marcel Bär verlässt das Feld und wird gleich von Albion Vrenezi ersetzt.

19. Früher Wechsel bei 1860? Marcel Bär bleibt nach einem Zweikampf liegen und muss länger behandelt werden.

18. Kurz danach läuft der TSV 1860 nun über die rechte Seite nach vorne und will via Deichmann bis in die Gefahrenzone durchbrechen. Schlotterbeck in der BVB-Abwehr antizipiert aufmerksam und grätscht den Sechziger souverän zur Ecke ab. Diese bleibt ereignislos.

17. Ein kurzer Aufschrei in Giesing: Der BVB patzt im Aufbauspiel und bietet den Hausherren auf der linken Seite viel Platz für einen Konter. Bär muss sich dabei allerdings gegen gleich drei Dortmunder ran und ist daher machtlos.

15. Erstmals seit dem 0:1-Rückstand gelangen die Löwen wieder an die Kugel und wollen die Partie mit ein paar Sicherheitspässen beruhigen. Nach einem Befreiungsschlags ins Nichts ist der Ball aber schnell wieder bei Schwarz-Gelb.

12. Christopher Lannert 1860 Gelbe Karte für Christopher Lannert (TSV 1860 München)

Auch Lannert kann das Tempo der schnellen BVB-Offensive nicht mitgehen und sieht nach einem Zupfer an Malens Trikot nun die erste Gelbe Karte.

11. Der BVB bleibt offensiv und will nachlegen. Sechzig hat vor allem weiter über die linke Seite Probleme, wo Malen und Moukoko immer wieder zu Tempoläufen ansetzen.

8. Donyell Malen Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Donyell Malen

Der BVB geht früh in Führung! Malen startet erneut mit Tempo ins linke Sechzehner-Eck und schüttelt seine Bewacher wieder locker ab. Der Niederländer visiert die kurze Ecke an und befördert den Ball kurios über beide Innenpfosten und mit etwas Glück ins Tor. Borussia Dortmund ist auf Kurs!

6. Die Gäste wollen das Kommando übernehmen und bleiben an Ball. 1860 pustet bei einem Einwurf erstmal kurz durch und lässt sich bei der Spielfortsetzung bewusst mehr Zeit.

5. ...den ersten Torschuss abgibt! Malen startet auf der linken Seite ein Solo und tanzt sich problemlos an Lannert vorbei. Es folgt ein harter Schuss aufs kurze Eck, den 1860-Torwart Hiller zur Ecke pariert.

4. Der Rauch verzieht sich so langsam und ermöglicht uns wieder einen Blick auf den Platz, auf dem der BVB so langsam in Fahrt kommt. Und...

2. Beide Fanlager geben zum Auftakt der neuen Saison direkt Vollgas und hüllen das Stadion mit Pyrotechnik in einer dicken Rauchwolke ein. Der Sechzehner von BVB-Keeper Kobel ist kaum zu sehen.

1. Schiedsrichter ist Benjamin Brand. Einen VAR gibt es in den ersten Pokalrunden noch nicht.

1. Fluchtlich, ausverkauftes Haus und zwei große Traditionsvereine - das sind die Zutaten des heutigen Fußball-Abends. Das Spiel läuft! Sechzig spielt in Weiß-Blau, der BVB in Gelb-Schwarz.

1. Spielbeginn

Bevor in Giesing der Ball rollt, gibt es noch eine Schweigeminute für einen der größten deutschen Fußballer aller Zeiten: Uwe Seeler.

Nicht wundern: Die seltsame Anstoßzeit um 20:46 Uhr ist kein Fehler, sondern hat mit einem Aktionsspieltag des DFB zu tun. Der DFB will an diesem Spieltag ein Zeichen für den Klimaschutz setzen und mit Ansagen auf den Umwelt- und Klimaschutz aufmerksam machen.

Gibt es heute die nächste dicke Überraschung auf Giesings Höhen? Das ausverkaufte Stadion an der Grünwalder Straße glaubt adaran und fiebert dem Anpfiff bereits entgegen. Gleich geht's los!

Sechzig-Coach Miachel Köllner vertraut auf seine Gawewinner aus Dresden und bringt daher Doppelpacker und Stürmer Marcel Bär heute von Beginn an. Neben ihm stürmt Havelse-Neuzugang Fynn-Luca Lakenmacher. Außerdem rotiert Christopher Lannert in die Viererkette.

In seiner ersten Startelf als alter und neuer BVB-Coach setzt Terzic auf die Neuzugänge aus dem Transfer-Sommer und bietet in der Abwehr direkt die beiden Nationalspieler Niklas Süle und Nico Schlotterbeck in einer Viererkette auf. Im Angriff stürmt außerdem Neueinkauf Karim Adeyemi neben Donyell Malen und BVB-Youngster Youssoufa Moukoko.

Kurz vor dem Saisonauftakt wird die Aufbruchstimmung unter Terzic allerdings vom Schock um Sébastien Haller getrübt: Der Neuzugang von Ajax Amsterdam leidet an einer Tumorerkrankung und wird dem BVB mehrere Monate fehlen. Auch wenn die Gesundheit Hallers über allem steht, muss sich der BVB rein sportlich trotzdem mit einem möglichen Ersatz beschäftigen. „Wir wissen, dass wir tätig werden müssen“, kündigte Geschäftsführer Carsten Cramer an.

Für den BVB und seinen neuen Trainer Edin Terzic schließt sich am heutigen Pokal-Abend indes ein Kreis: In der Saison 2020/2021 holte Terzic nach einem Lauf als BVB-Coach den DFB-Pokal und besiegte RB Leipzig im Finale mit 4:1. Heute kehrt der Erfolgstrainer an die Seitenlinie zurück und soll die Schwarz-Gelben erneut zu Titeln führen.

Bei der Vorbereitung für den nächsten Pokal-Hit gegen den BVB zeigte sich der TSV 1860 bereits in einer guten Form und auch torhungrig: Am 1. Spieltag der neuen Drittliga-Saison gewannen die Löwen bei Dynamo Dresden nach einer spektakulären Partie mit 4:3 und untermauerten damit ihre Aufstiegs-Ambitionen in der 3. Liga. Bei der abschließenden Generalprobe am vergangenen Dienstag im Landespokal folgte ein 7:0-Kantersieg gegen Bezirksligist SV Rödelmaier.

In München hoffen die Fans der Löwen heute wieder auf eine großen Fußball-Abend und die nächste Pokal-Überraschung: Der TSV 1860 empfängt in der 1. Pokal-Runde Borussia Dortmund im Stadion an der Grünwalder Straße und will wie letzte Saison zum Pokalschreck werden. In der vergangenen Spielzeit schalteten die Sechziger vor den eigenen Fans erst den SV Darmstadt aus und besiegten danach in der 2. Runde auch noch Schalke 04.