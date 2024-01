56. Josha Vagnoman Stuttgart Tooor für VfB Stuttgart, 2:1 durch Josha Vagnoman



54. Pléa schickt Honorat auf der rechten Seite. Der Franzose spielt den Ball flach in den Strafraum. Anton klärt.

51. Stuttgart hat zu Beginn dieser zweiten Hälfte klar die Spielkontrolle. Gladbach steht tief.

48. Gute Chance für Stuttgart! Die folgende Ecke wird von Führich von links auf den ersten Pfosten geschlagen. Undav kommt mit rechts aus acht Metern zum Abschluss. Nicolas hat den Ball im Nachfassen.

47. Millot flankt von links auf den zweiten Pfosten. Netz will auf Nicolas zurücklegen, trifft den Ball aber nicht richtig, sodass das Spielgerät auf dem Netz landet.

46. Anthony Rouault Stuttgart Einwechslung bei VfB Stuttgart: Anthony Rouault

46. Maximilian Mittelstädt Stuttgart Auswechslung bei VfB Stuttgart: Maximilian Mittelstädt

46. Jamie Leweling Stuttgart Einwechslung bei VfB Stuttgart: Jamie Leweling

46. Pascal Stenzel Stuttgart Auswechslung bei VfB Stuttgart: Pascal Stenzel

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit

Gladbach geht mit einer 2:0-Führung gegen Stuttgart in die Pause. Die Fohlen gingen mit der ersten Aktion in Führung. Und auch danach machten sie ein gutes Spiel. Stuttgart hatte zwar viel den Ball, fand aber nur selten die Lücken. Nach 20 Minuten erhöhte Gladbach auf 2:0. Danach wurde der VfB dann immer dominanter. Undav hatte zwei große Chancen auf den Anschlusstreffer. Am Ende ist das Ergebnis zur Pause deshalb etwas zu deutlich. Gladbach hat aber trotzdem ein sehr gutes Spiel gemacht. Bei Stuttgart war noch Luft nach oben.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Maximilian Mittelstädt Stuttgart Gelbe Karte für Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)

Mittelstädt ist mit einem hohen Bein gegen Honorat unterwegs. Dafür gibt es Gelb.

45. +2 Das Spiel bietet in dieser Schlussphase der ersten Hälfte nur och wenige Höhepunkte. Stuttgart kommt aktuell nicht Gefährlich vor das Tor.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

43. Pléa spielt Reitz in der Gladbacher Hälfte frei. Der Youngster hat viel Platz. Er macht Tempo durchs Mittelfeld und spielt dann nach rechts auf Honorat. Der Pass ist etwas ungenau. Dadurch verpufft die gute Konterchance.

40. Netz hat auf der linken Seite Platz. Er läuft in Richtung Strafraum und spielt dann quer. Mittelstädt klärt die Situation.

39. Stuttgart läuft weiter an, aber Gladbach steht gut. Die Hausherren verteidigen diszipliniert und lassen nur wenige Lücken.

36. Beinahe der Anschlusstreffer! Der fällige Freistoß von Stiller landet in der Mauer. Danach flankt Mittelstädt aber nochmal von links auf den langen Pfosten. Dort kommt Undav aus kurzer Distanz zum Abschluss. Nicolas steht nicht perfekt, deshalb müsste Undav den Ball nur über die Linie drücken. Er entscheidet sich aber für den Querpass. Der Ball geht am linken Pfosten ins Toraus.

35. Julian Weigl M'gladbach Gelbe Karte für Julian Weigl (Bor. Mönchengladbach)

Weigl tritt Karazor 25 Meter zentral vor dem Gladbacher Tor auf den Fuß. Dafür gibt es Gelb und eine gute Freistoßposition für Stuttgart.

34. Der Stuttgarter Druck nimmt stetig zu. Die Gäste haben viel Ballbesitz und suchen geduldig nach der Lücke.

31. Pfosten Stuttgart! Weigl verliert im Aufbauspiel den Ball. Dann macht es Stuttgart schnell. Undav bekommt zwölf Meter halblinks vor dem Tor den Ball. Er zieht aus der Drehung mit rechts ab. Sein Schuss rollt gegen den linken Pfosten und geht von da aus ins Toraus.

29. Stenzel probiert es mit einem direkten Freistoß aus 25 Metern halblinker Position. Der Ball geht anderthalb Meter links am Tor vorbei.

27. Stuttgart probiert es immer wieder mit langen Bällen von der Mittellinie, die aber bisher noch überhaupt keinen Ertrag bringen. Gladbach fängt diese Zuspiele problemlos ab.

25. Führich zieht von links in den Strafraum. Er dribbelt an mehreren Gegner vorbei, es tut sich aber keine Lücke zum Abschluss auf. Am Ende zieht er trotzdem ab. Sein Schuss wird geblockt.

24. Gute Chance zum 3:0! Ein Freistoß von Honorat aus dem linken Halbfeld landet am zweiten Pfosten bei Netz. Der Außenverteidiger hat viel Platz. Er kann sich aber nicht entscheiden, ob er schießen oder querlegen will. Am Ende kommt ein Mittelding dabei heraus, das in den Armen von Nübel landet.

22. Mittelstädt flankt von links in den Strafraum. Vagnoman versucht, den Ball anzunehmen. Er bekommt ihn aber nicht unter Kontrolle, sodass Nicolas die Kugel aufnehmen kann.

21. Die Führung für Gladbach ist verdient, weil die Hausherren sehr zielstrebig agieren. Sie zwingen Stuttgart immer wieder zu ungenauen Pässen und nach Balleroberung schalten sie schnell um. Das ist bisher ein starker Auftritt der Borussia.

19. Robin Hack M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 2:0 durch Robin Hack

Gladbach baut die Führung aus! Nübel spielt einen ungenauen hohen Pass aus dem eigenen Strafraum auf den Kopf von Scally, der direkt für Pléa auflegt. Der Franzose hat an der Strafraumgrenze etwas Platz und steckt perfekt auf Hack durch. Hack bleibt im Eins-gegen-eins mit Nübel cool. Er schießt den Ball wuchtig mit rechts ins linke untere Eck.

16. Nach einem harmlosen Foul von Pléa an Millot braucht der Stuttgarter einen Moment, um wieder auf die Beine zu kommen. Seine Schnürsenkel sind nämlich bei der Aktion kaputtgegangen. Nach kurzer Unterbrechung geht das Spiel mit geschlossenen Schuhen für Millot weiter.

14. Nächster Abschluss für Gladbach. Pléa schlenzt von der linken Strafraumecke aufs lange Eck. Der Ball geht drüber.

12. Stuttgart findet bisher noch keine Mittel gegen die gut sortierte Gladbacher Defensive. Die Gäste waren noch nicht einmal in Strafraumnähe.

9. Beinahe das 2:0 für Gladbach! Hack dribbelt am Strafraum entlang und steckt perfekt durch für Honorat. Der Franzose ist allein vor Nübel. Er zieht mit dem rechten Außenrist aufs kurze Eck ab. Nübel wehrt den Schuss mit dem Oberarm ab.

6. Stuttgart hat jetzt eine erste längere Ballbesitzphase. Die Gäste kommen aber noch nicht ins letzte Drittel.

3. Gladbach macht direkt offensiv weiter. Hack geht links in den Strafraum. Er kann sich aber nicht entscheiden, ob er dribbeln, abspielen oder schießen will. Am Ende verliert er den Ball.

1. Robin Hack M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Robin Hack

Was ist denn hier los? Gladbach geht mit der ersten Aktion in Führung. Die Fohlen erobern auf der rechten Seite den Ball. Dann spielt Reitz einen starken Steckpass rechts in den Strafraum auf Hack. Der Stürmer nimmt den hoppelnden Ball aus zehn Metern mit Vollspann. Er trifft ihn perfekt. Der Schuss geht unhaltbar für Nübel ins lange Eck.

1. Spielbeginn

Sebastian Hoeneß nimmt zwei Änderungen im Vergleich zum 3:0-Sieg gegen Augsburg vor. Der Trainer muss auf seinen Toptorjäger verzichten. Guirassy ist mit Guinea beim Afrika-Cup. Für ihn steht Millot in der Startelf. Außerdem beginnt Vagnoman anstelle von Leweling im rechten Mittelfeld.

Zum Personal: Gerardo Seoane nimmt bei Gladbach einen Wechsel im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen Frankfurt vor. Wöber ist aufgrund einer Gelb-Roten Karte gesperrt. Er wird in der Innenverteidigung durch Friedrich vertreten.

Für den VfB ist der Abstiegskampf momentan unvorstellbar weit entfernt. Die Schwaben werden die Hinrunde, unabhängig vom Ergebnis heute, auf Platz drei abschließen. Das ist das beste Ergebnis seit der Saison 2004/05. Damals war Matthias Sammer der Trainer und Stuttgart landete am Ende auf dem fünften Platz. Bei aktuell vier Punkten Vorsprung auf den fünften Platz wäre in dieser Saison sogar die Qualifikation für die Champions League möglich. Kann Stuttgart die Form von 2023 auch im neuen Jahr halten?

Gladbach hat eine sehr durchwachsene Hinrunde gespielt. In 16 Spielen gab vier Siege, fünf Unentschieden und sieben Niederlagen. Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt vor diesem Spiel nur sechs Punkte. In den vergangenen drei Spielen vor der Winterpause wurde nur ein Punkt eingefahren. Die Borussia braucht Punkte, sonst muss sie in der Rückrunde gegen den Abstieg kämpfen.