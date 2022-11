45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins in Müngersdorf soll um 120 Sekunden verlängert werden.

45. Tapsoba mit dem Kopf! Der aufgerückte Abwehrmann springt nach Hudon-Odois Freistoßflanke aus dem rechten Mittelfeld am Elfmeterpunkt höher als Bewacher Soldo. Er nickt ziemlich weit rechts am Ziel vorbei.

42. Andrich bewirbt sich für eine erste Gelbe Karte, indem er Kainz unweit der Mittellinie mit offener Sohle abräumt. Schiedsrichter Tobias Stieler hat aber nicht einmal das Foul erkannt.

40. Kainz gegen Hrádecký! Der Österreicher steht auf der linken Strafraumseite am Ende eines schnellen Gegenstoßes der Geißböcke. Er feuert den Ball mit dem linken Spann auf die kurze Ecke. Dort packt Hrádecký sicher zu.

39. Der durch Hudson-Odoi auf die rechte Sechzehnerseite geschickte Diaby bleibt mit einem Linksschuss an Kilian hängen. Wegen einer Abseitssstellung hätte ein erfolgreicher Abschluss des Franzosen ohnehin nicht gezählt.

36. Kainz muss nach einem Zusammenprall mit Andrich auf dem Rasen behandelt werden. Der Österreicher scheint seinen Arbeitstag aber fortsetzen zu können.

33. In der Live-Tabelle ziehen die Geißböcke am anderen Lokalrivalen Borussia Mönchengladbach vorbei und belegen nun Rang neun. Die internationalen Plätze sind aktuell zwei Zähler entfernt.

30. Benno Schmitz Köln Tooor für 1. FC Köln, 1:0 durch Benno Schmitz

Mit einem echten Traumtor reißt der FC die Führung an sich! Adamyans Flanke von der linken Grundlinie landet bei Schmitz an der halbrechten Sechzehnerkante. Der nimmt den Ball mit der Brust an und versenkt ihn dann per Seitfallzieher unhaltbar in der oberen linken Ecke.

28. Huseinbašić findet Skhiri! Der Ex-Offenbacher kratzt den Ball von der linken Grundlinie zurück an die mittige Sechzehnerkante. Skhiri nimmt mit dem rechten Fuß direkt ab, doch der vor ihm stehende Tapsoba blockt. Die nachfolgende Ecke bringt dem FC nichts ein.

27. Palacios zieht ab! Infolge einer halbhohen Hereingabe Bakkers von der linken Außenbahn verpasst die FC-Abwehr in zwei Anläufen den klärenden Ball. Palacios schießt aus halbrechten 14 Metern mit dem rechten Spann. Der Ball rauscht mittig knapp über das Heimtor hinweg.

24. Es geht weiterhin gemächlich zu in Müngersdorf. Hüben wie drüben haben die Abwehrreihen keine Mühe, die gegnerischen Angriffe frühzeitig auszubremsen und Rückpässe in das Mittelfeld zu erzwingen.

21. Das Baumgart-Team streut eine lange Ballbesitzphase ein, die beinahe durch ein ungenaues Anspiel von Torhüter Schwäbe beendet wird. Kilian kann den Ball an der mittigen Sechzehnerkante im letzten Moment vor Diaby erreichen, der ansonsten freie Bahn in Richtung Heimgehäuse gehabt hätte.

18. Mit relativ einfachen Mitteln arbeiten die Geißböcken sehr wirksam gegen den Ball. Sie finden einen sehr ordentlichen Einstieg in den Abend, auch wenn im letzten Felddrittel noch viel Luft nach oben ist.

15. Hložek gelangt durch einen kurzen Querpass Hudson-Odois im Zentrum vor die letzte gegnerische Linie. Er probiert sich mit dem zweiten Kontakt per linkem Spann an einem Distanzschuss. Er erwischt den Ball nicht richtig und setzt ihn weit links daneben.

12. Im Kombinationsspiel der Farbenstädter mangelt es noch an der nötigen Geschwindigkeit, um die Abwehrreihe des FC ernsthaft in Bewegung zu bringen und dadurch Lücken aufzureißen.

9. Die erste Chance gehört dem FC! Kainz flache Rückgabe von der linken Grundlinie legt Huseinbašić im Strafraumzentrum für Adamyan ab, der aus acht Metern in Bedrängnis schießt. Hrádecký verhindert den Einschlag in der halblinken Ecke mit der rechten Hand.

7. Frimpong zieht von der tiefen rechten Außenbahn in den Sechzehner ein. Er behauptet den Ball und visiert aus gut 14 Metern die lange Ecke an. Er trifft ihn nicht richtig, so dass der Schuss den Kölner Kasten klar verfehlt.

4. In tempoarmen ersten Momenten verzeichnen die Gäste Ballbesitzvorteile. Wege in den heimischen Sechzehner suchen sie allerdings noch vergebns.

1. Köln gegen Leverkusen – das Rheinische Duell ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten. Derweil werden in der Heimkurve etliche bengalische Feier abgefackelt.

Bei der Werkself, die 16 der 17 letzten gemeinsamen Bundesligasaisons über dem FC abschloss und die in der Fremde bisher vier Zähler holten, stellt Coach Xabi Alonso nach dem 5:0-Heimtriumph über den 1. FC Union Berlin ebenfalls dreimal um. Anstelle von Kossounou, Demirbay und Amiri (allesamt auf der Bank) beginnen Tah, Palacios und Hudson-Odoi.

Auf Seiten der Geißböcke, die den letzten Vergleich mit Bayer Mitte März auswärts dank eines Treffers Schindlers (67.) mit 1:0 für sich entschieden und deren Defensivabteilung mit 25 Gegentoren die geteilt drittschlechteste der Bundesliga ist, hat Trainer Steffen Baumgart im Vergleich zur 0:2-Auswärtsniederlage beim SC Freiburg drei personelle Änderungen vorgenommen. Hector, Huseinbašić und Adamyan verdrängen Pedersen, Duda und Tigges auf die Bank.

Bayer Leverkusen landete nach zuvor drei sieglosen Ligapartien in Serie mit einem 5:0-Heimtriumph gegen Tabellenführer 1. FC Union Berlin einen echten Befreiungsschlag und verließ durch den dritten Saisonsieg den Relegationsplatz. Mit einer perfekten Englischen Woche wollen die Farbenstädter doch noch mit einem einigermaßen versöhnlichen Gefühl in die vereinsfußballfreie Zeit gehen und den Abstand auf die Abstiegszone ausbauen.

Der 1. FC Köln sehnt die WM-Pause herbei, schließlich befindet er sich in der letzten von neun Englischen Wochen seit Mitte August. In der Bundesliga spiegelte sich der Kräfteverschleiß in den jüngsten Ergebnissen wider, denn aus den letzten drei Matches sprang lediglich ein einziger Zähler heraus. Infolge des beachtlichen 1:1-Heimunentschiedens gegen die TSG 1899 Hoffenheim verkauften sich die Geißböcke auch beim SC Freiburg teuer, mussten sich aber mit 0:2 geschlagen geben.