Oliver Glasner nimmt bei der Eintracht drei Änderungen im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Marseille in der Champions League vor. Smolčić wird in der Verteidigung durch Tuta ersetzt. Lenz fällt mit einer Oberschenkelverltzung aus. Für ihn startet Pellegrini als linker Außenbahnspieler. Außerdem beginnt Rode für Sow im zentralen Mittelfeld.

Der heutige Gegner aus Dortmund hat unter der Woche das erste Saisonziel erreicht. Durch ein 0:0 gegen Manchester City hat sich der BVB für das Achtelfinale in der Königsklasse qualifiziert. Diese vorzeitige Qualifikation gibt den Schwarz-Gelben die Möglichkeit, im Spiel am Mittwoch gegen Kopenhagen durchzuschnaufen. Umso wichtiger ist die Partie heute in der Liga gegen den direkten Konkurrenten. Die Mannschaft von Edin Terzic zeigte in den vergangenen Wochen zu unkonstante Leistungen in der Bundesliga. In den letzten fünf Spielen gab es zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden.