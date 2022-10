50. Bensebaini hat den Ellbogen von Ryerson in einem ballfernen Zweikampf abbekommen. Kurz ist die Partie unterbrochen, für den Algerier geht es aber zügig weiter.

49. Scallys Flanke ist etwas zu hoch, ein paar Sekunden später zieht Pléa von nahe des linken Strafraumecks ab. Der Rechtsschuss fliegt weit über die Latte hinweg ins Fangnetz.

48. Ruhig beginnt der zweite Durchgang. Aktuell halten die Gladbacher die Kugel, ohne Zug zum Tor aufzubauen.

46. Sowohl Fischer als auch Farke schicken das gleiche Personal in die zweite Halbzeit - weiter geht's!

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Union Berlin liegt nach 45 Minuten mit 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach zurück und würde nach jetzigem Stand die Tabellenführung nicht zurückerobern können. Kurz nachdem die Eisernen das vermeintliche 1:0 schossen, der Treffer nach Khedira-Schuss aber aufgrund eines Becker-Handspiels vom VAR kassiert wurde (29.), markierte Elvedi per Kopfball die Gladbacher Führung (33.). Die geht in Ordnung, wenngleich Union meist feldüberlegen war. Die Hausherren haben die ersten Minuten dominiert und sind zu den ersten Gelegenheiten der Partie gekommen. Doch die Borussia hatte unterm Strich die besseren Gelegenheiten, Pléas direkter Freistoß (24.) und Thurams Einzelaktion (35.) strahlten Gefahr aus. Bei Union hatte Schäfer die beste Chance, scheiterte jedoch in Minute 40. In Halbzeit zwei müssen die Berliner mehr konkrete Torgefahr aus dem eigenen Ballbesitz entwickeln, bis gleich!

45. Ende 1. Halbzeit

45. Kramer holt an der linken Grundlinie nochmal einen Eckstoß heraus. Bei diesem kommt Thuram zum Kopfball, nickt den Ball rechts aber weit am Tor vorbei.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Die Westdeutschen haben den Ball auf der rechten Außenbahn, drängen aber nicht allzu sehr auf den gegnerischen Kasten. Geht es mit dem 1:0 in die Pause?

43. Den Eckstoß bringt ebenfalls Puchacz herein. Wieder klärt die Borussia in den Rückraum, in dem wieder ein Berliner zum Schuss kommt. Schäfers Volleyabschluss ist schwach getroffen und fliegt über den Querbalken. Dass die Gladbacher bei Ecken den Rückraum vermehrt nicht gut besetzt haben, fällt auf.

42. Puchacz schlägt aus großer Entfernung eine Freistoßflanke, die auf dem Kopf eines Gegenspielers landet. Im zweiten Versuch will Ryerson das Spielgerät ins Zentrum bringen, Kramer fälscht mit dem Kopf ins Toraus ab. Eckball für die Eisernen.

40. Schäfer verpasst den Ausgleich! Eine aus VfL-Sicht enorm unangenehme flache Flanke von Sheraldo Becker rutscht fünf Meter vor dem Tor quer durch, am zweiten Pfosten rutscht Schäfer heran. Bensebaini setzt zur Grätsche an und verhindert damit, dass Schäfer einschießen kann. Zudem ist der Ball durch einen Platzfehler kurz vor Schäfer gehoppelt.

38. Ryersons Flanke mit dem schwachen Fuß wird geklärt, einige Sekunden später fliegt eine Flanke des Rechtsaußen in den Sechzehner, landet dort aber bei Tobias Sippel. Die Fohlen stehen nach einem etwas inzwischen defensiv besser und kompakter als noch zu Beginn.

37. Die Hauptstädter bringen nun etwas Ruhe herein und versuchen wieder mehr Ballbesitz aufzubauen.

35. Fast das 2:0! Thuram geht links in die Tiefe und läuft links alleine auf das Union-Tor zu. Mit der Hacke hebt der Franzose den Ball über den herauseilenden Rønnow hinweg und hat aus spitzem Winkel das leere Tor vor sich, außerdem kommen Berliner Verteidiger angestürmt. So setzt Thuram den selbst aufgelegten Kopfball in hohem Bogen auf das Tordach.

33. Nico Elvedi M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 0:1 durch Nico Elvedi

Kurz nach der vermeintlichen Union-Führung klingelt es stattdessen auf der anderen Seite! Stindl bringt einen Eckball von der rechten Seite nach innen. Das Leder senkt sich perfekt für Elvedi, der gegen eine unsortierte Berliner Defensive nicht mal springen muss. Der Schweizer nickt den Ball ins rechte Toreck.

32. Pléa sucht mit einem hohen Steilpass N'Goumou. Diogo Leite hat aber die bessere Position, geht kein Risiko ein und köpft den Ball ins eigene Toraus.

29. Sheraldo Becker Union Berlin VAR-Entscheidung: Das Tor durch S. Becker (1. FC Union Berlin) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:0

Die FCU-Führung? Nein, der VAR schreitet ein. Scally klärt eine Flanke von der rechten Seite mit dem Kopf in die Füße von Rani Khedira. Der lässt die Kugel kurz vor sich tropfen und zieht aus der Luft dann ab. Im Strafraum fälscht Becker nicht im Abseits stehend ab. Doch der rechte Ellbogen ist am Ball - Handspiel.

28. Eckstoß gibt es dennoch. Stindl flankt zu Thuram, der Franzose bekommt zu wenig Druck hinter seinen Kopfball. Leichte Beute für Rønnow.

27. Friedrich geht in der Defensive zu einer Grätsche herunter und klärt damit knapp vor Becker. Auf der anderen Seite kann Thuram die sofortige Konterchance nicht konsequent genug ausnutzen.

25. Die zwei folgenden Eckbälle der Fohlen bringen nichts ein. Als Rønnow aus der Hand abschlagen will, spitzelt Thuram den Ball in der kurzen Flugphase aus der Luft. Die Situation wird abgepfiffen, Gelb gibt es für den Gladbacher Stürmer aber nicht.

24. Die beste Chance bis dato: Pléa nimmt sich der Sache an und schießt scharf Richtung langes Eck. Gut platziert, doch im Torwarteck hat Rønnow genug Zeit, um sich den Ball aus der Luft zu pflücken.

23. Tiefer Pass zu Stindl, der Platz hat und aufdrehen kann. Der VfL-Kapitän steckt weiter durch zu Thuram, der gelegt wird und so einen vielversprechenden Freistoß herausholt. Etwa 25 Meter vor dem Tor liegt der Ball leicht nach links versetzt.

22. Die Gäste vom Niederrhein verlieren den Ball im Spielaufbau, Union ist im potenziellen Konter jedoch zu hektisch.

20. Nicht zum ersten Mal ist Ryersons Hereingabe jedoch etwas unpräzise. An den Hereingaben kann der Norweger Stand jetzt noch arbeiten, sonst sorgt er auf der rechten Seite für viel Bewegung.

19. Nachdem zwischenzeitlich Gladbach ein paar Ballstafetten hatte, sind die Unioner in den letzten Minuten wieder feldüberlegener gewesen. An der rechten Außenbahn holt die Elf von Urs Fischer nun einen Freistoß heraus.

17. Ryersons Flanke ist etwas zu hoch für Haberer, Sippel fängt das Leder hinter dem gegnerischen Stürmer.

16. Haberers Schüsse in Minute sieben und acht waren die beiden einzigen nennenswerten Torraumaktionen bisher. Aktuell suchen die Hausherren eine Lücke im Gladbacher Defensivverbund.

14. Den führen die Unioner kurz aus, Gladbach stellt zügig zu und der Angriff verpufft.

13. Geschickt: Elvedi hat den Körper vor dem Ball, Jordan Siebatcheu spitzelt die Kugel aus der Luft gegen den Gladbacher Innenverteidiger und holt so einen Eckball heraus.

12. Wie am ganzen Bundesliga-Wochenende spielen die beiden Teams auch in der Hauptstadt Ende Oktober bei fast sommerlichen Temperaturen um die 20 Grad.

10. Die Fohlenelf hat nun erstmals eine ruhigere Phase und eigene Ballbesitzphasen. Coach Daniel Farke hat übrigens heute Geburtstag, wird 46 Jahre alt. Gibt es das passende Geschenk von seinem Team?

8. Bei der daraus resultierenden Ecke wollen die Gladbacher Kopfballhoheit im Strafraum und lassen den Rückraum offen. Genau dorthin kommt die Flanke maßgenau zu Haberer. Der versucht es mit einer Direktabnahme, sein Volleyschuss ist jedoch zu lasch und unplatziert und somit keine große Herausforderung für Sippel.

7. Und da rutscht die erste Hereingabe durch: Ryerson findet am zweiten Pfosten Haberer, der sich die Kugel mit der Brust ablegt und aus halblinken zehn Metern abzieht. Scally blockt den Schuss ins Toraus.

6. Insgesamt sind die Eisernen in den Anfangsminuten die spielbestimmende Mannschaft. Noch haben sie das zwar nicht in Torchancen ummünzen können, einige - noch harmlose - Flanken flogen aber bereits in den Strafraum.

5. Bei einer hohen Puchacz-Flanke von der linken Seite fährt Schäfer im Zweikampf gegen Bensebaini den Arm etwas zu sehr aus - Offensivfoul.

4. Für Marvin Friedrich in der Innenverteidigung der Gäste ist es die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Aktuell beobachtet er, wie Beckers Flanke im Außennetz landet.

2. Doekhis Flanke landet etwas verunglückt in den Händen von Sippel, der weiterhin die Gladbacher Nummer eins Yann Sommer vertritt.

1. Los geht's! Union spielt in rot-weiß-gestreiften Trikots, Gladbach beginnt in grünen Auswärtsoutfits.

1. Spielbeginn

Bei Gladbach gibt es nach der 1:3-Heimpleite gegen Frankfurt eine Änderung: Youngster Nathan N'Goumou spielt statt des gelbgesperrten Kouadio Koné.

Bei Union Berlin läuft im Vergleich zum Spiel gegen Braga Puchacz anstelle von Trimmel auf, Schäfer spielt außerdem für Thorsby.

Der direkte Vergleich spricht klar für die Köpenicker: Vor dem Aufstieg 2019 gab es erst ein Pflichtspiel, im DFB-Pokal-Halbfinale 2001 setzte sich Union im Elfmeterschießen durch. In den letzten drei Bundesliga-Spielzeiten gingen die Eisernen nur einmal als Verlierer vom Platz - bei zwei Unentschieden und drei Siegen, zwei davon in den beiden Duellen der letzten Saison.

Beide Vereine haben bislang 19 Tore geschossen. Zum Vergleich: Union-Verfolger Bayern München hat 38-mal geknipst. Der wesentliche Unterschied: Union hat nur acht Gegentreffer kassiert (Ligabestwert), Gladbach 17. Allein im Oktober kassierte der FCU in sechs von acht Pflichtspielen kein Gegentor. Für die Gladbacher gilt es also vor allem, das Unioner Bollwerk zu knacken.

Die letzte Woche lief für die Elf vom Niederrhein dann aber miserabel und die Stimmung litt darunter. Auf das überraschende Pokalaus beim SV Darmstadt (1:2) folgte letzten Samstag die nächste Niederlage gegen ein hessisches Team: Die formstarken Frankfurter gewannen in Gladbach mit 3:1. Zum ersten Mal unter Trainer Daniel Farke verlor die Borussia damit zwei Spiele in Folge. Der Turnaround soll heute erfolgen – ausgerechnet beim Tabellenführer.

Bei der Gladbacher Borussia schien die Welt vor der letzten Woche noch heile zu sein. Die deftige 1:5-Pleite in Bremen wurde schnell korrigiert, man konnte sich nach längerer Durststrecke wieder Derbysieger nennen (5:2 gegen den 1. FC Köln) und unterm Strich waren die Fohlen zufrieden mit dem Saisonstart.

Dass diese Frage gar nicht groß aufkommt, dafür konnten die Unioner am Donnerstag in der Europa League sorgen. Die Überraschungsmannschaft der Bundesliga hatte in der Europa League ja einen schwachen Start mit zwei 0:1-Niederlagen hingelegt. 1:0 lautete auch das Ergebnis in den folgenden drei Europapokalspielen, nur eben zugunsten der Eisernen - Berliner Minimalismus. Den letzten dieser drei 1:0-Siege gab es am Donnerstag gegen Sporting Braga.

Fünf Pflichtspiele in Folge mit jeweils weißer Weste feierte Union Berlin in den Oktoberwochen, ehe der VfL Bochum als ehemaliges Bundesliga-Schlusslicht dem Tabellenführer eine schmerzliche 2:1-Auswärtsniederlage zufügte. Ob die Pleite bei den Bochumern nur ein Ausrutscher war oder das Ende des Köpenicker Höhenflugs einleitet?