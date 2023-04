54. Die Bocumer laufen das Aufbauspiel der Gäste jetzt früher an und erobern so immer wieder den Ball. Der VfL versucht aber weiter viel durch das Zentrum und da stellen die Schwaben gut zu.

51. Schöne Einzelaktion des U21-Europameisters! Vagnoman bekommt auf der rechten Seite den Ball. Er zieht mit Ballam Fuß in den Strafraum und tanzt zwei Spieler aus. Aus fünf Metern von links schießt er aufs Tor - Riemann pariert den Schuss auf der Linie.

50. Millot erobert nun auf der rechten Seite in der eigenen Hälfte den. Er gewinnt das Dribblingduell gegen zwei Spieler. Am dritten Verteidiger ist dann aber Schluss. Es gibt Einwurf für den VfB.

48. Asano setzt sich auf der rechten Seite gegen zwei Gegenspieler durch und passt dann die Kugel zu Stafylidis, der die Kugel mit rechts aus rund 22 Metern aufs Tor bringt. Sein Schuss fliegt halbhoch auf den Kasten. Bredlow ist da und fängt das Leder mit beiden Händen sicher.

46. Die zweite Hälfte läuft! Der VfB kommt unverändert aus der Kabine. Bochum tauscht einmal. Der ehemalige Stuttgarter Förster ist nun für Osterhage beim VfL im Spiel.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

46. Philipp Förster Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Philipp Förster

46. Patrick Osterhage Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Patrick Osterhage

Der VfB Stuttgart führt zur Pause verdient mit 1:0 in Bochum. Der VfL kam eigentlich besser in die Partie und hatte einige Abschlüsse, doch das erste Tor erzielte der VfB mit seiner ersten gefährlichen Aktion. Danach übernahmen die Schwaben die Partie und hat immer mal wieder Aktionen. Von den Hausherren war kaum noch etwas zu sehen. In den letzten zehn Minuten gab es aber auch von den Gästen kaum noch Möglichkeiten und so plätschert das Spiel der Halbzeit entgegen. Kommen die Gastgeber nochmal zurück oder macht der VfB heute wichtige Punkte im Abstiegskampf?

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Die Stuttgarter machen das Spiel nochmal schnell mit einer Seitenverlagerung auf Sosa, der das Leder von links an den Fünfer flankt. Mašović köpft vor Guirassy den Ball aus dem Strafraum.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. Die letzten Minuten der ersten Hälfte laufen. Der VfB steht weiter hinten sicher und stellt immer wieder die Räume gut zu. Führich tankt sich jetzt mal auf links durch und passt die Kugel ins Zentrum zu Hofmann. Seine Ballannahme ist aber zu unpräzise und der VfB wieder im Ballbesitz.

42. Weiter fehlt es auf beiden Seiten an Tempo und Kreativität. Bochum versucht es jetzt mal über die rechte Seite. Doch Führich passt auf und stellt den Raum auf Asano zu und fängt die Kugel ab. Weiter geht kaum etwas für den VfL.

39. Bochum versucht erneut über Losilla über die linke Seite zu kommen. Der VFB fängt eine Hereingabe in den Sechzehner aber ab und macht das Spiel über Sosa schnell. Er zieht mit Ball am Fuß auf links in den Strafraum und zieht ab - geblockt!

37. Serhou Guirassy Stuttgart Gelbe Karte für Serhou Guirassy (VfB Stuttgart)

Riemann will mit einem Abschlag das Spiel schnell machen. Guirassy hält das Bein rein und sieht dafür ebenfalls die Gelbe Karte.

37. Sosa bringt den anschließenden Freistoß von der rechten Seite aus rund 20 Metern in den Sechzehner. Riemann fischt die Kugel ohne Probleme aus der Luft.

36. Christopher Antwi-Adjei Bochum Gelbe Karte für Christopher Antwi-Adjei (VfL Bochum)

Nach einem Foulspiel an Millot sieht der Bochumer die Gelbe Karte.

34. Weiter plätschert das Spiel dahin. Topchancen sind bisher Mangelware und vor allem Fouls und Ballverluste prägen die Partie.

31. Nach mehr als eine rhalben Stunde ist die Führung für die Gäste verdient. Der VfB macht nun mehr fürs Spiel und die Bochumer kommen kaum mehr vors Tor. Die Partie findet in den letzten Minuten viel im Mittelfeld statt und Bochum wird höchstens über Standards gefährlich.

28. Nach einer Ecke von der linken Seite verlängert Losilla am Zehner auf die linke Seite zu Asano. Er bekommt aber nicht genug Power hinter die Kugel und Bredlow fängt das Leder auf der Linie.

26. Eine Statistik die dem VfL keinen Mut machen kann. Immer wenn die Hausherren in den PArtien hinten lagen (16-mal), verloren sie auch immer.

25. Nach dem Rückstand plätschert das Spiel nun ein wenig dahin. Beide Teams suchen jetzt nicht mehr den direkten Weg in den Sechzehner. Stuttgart hat seit der Führung die Spielkontrolle übernommen.

23. Bochum wirkt nach dem Gegentreffer ein wenig unsicher und es gibt immer wieder Abspielfehler im Aufbau. Außerdem rücken die Hausherren nicht konsequent und schnell nach und so verpuffen schnelle Gegenangriffe schnell.

20. Nächste Ecke für die Schwaben. Sosa bringt die Ecke kurz rein und flankt an den zweiten Pfosten. Doch Bochum fängt die Kugel ab und Antwi-Adjei kontert. Doch die Gäste sind schnell zurück in der Aufstellung und blocken die Hereingabe ab.

17. Die Führung für die Schwaben ist etwas glücklich. Der VfL ist eigentlich die bessere Mannschaft und hatte schon mehrere Möglichkeiten. Der VfB macht mit der ersten wirklichen Aktion gleich das Führungstor.

14. Hiroki Ito Stuttgart Tooor für VfB Stuttgart, 0:1 durch Hiroki Ito

Die Bochumer sind in diesem Gegenangriff etwas zu passiv. Nach einer Hereingabe von Führich von der linken Seite köpft Vagnoman die Kugel vor die Füße von Ito. Der Japaner nimmt das Leder mit links von der zentralen Strafraumgrenze. Sein Schuss fliegt mittig unter die Querlatte. Der VfB führt 1:0!

13. Eckball für die Gastgeber. Stöger bringt die Ecke von links flach an den Fünfer. Mavropanos klärt vor Asano.

11. Nach einem Pass ins Zentrum in den Sechzehner fällt das Leder Guirassy vor die Füße. Er braucht aber zu lang für die Ballannahme und verliert so an der Strafraumgrenze den Ball.

10. Vom VfB ist in den Anfangsminuten weiter nicht zu sehen. Die Hausherren dominieren hier die Partie und lassen keinen Pass in den Sechzehner zu. Auch bei den Spielanteilen liegt Bochum klar vorne.

7. Freistoß für den VfL. Stöger bringt den Standard aus rund 20 Metern von der rechten Seite an den Fünfer. Losilla verlängert an den zweiten Pfosten, doch Asano steht dann beim Zuspiel knapp im Abseits. Millot ist wieder zurück auf dem Feld.

6. Enzo Millot der für Haraguchi im Spiel steht liegt am Boden und fasst sich an den Oberschenkel. Der Stuttgarter muss an der Seitenlinie weiter behandelt werden.

5. Bochum macht in den Anfangsminuten das Spiel und schiebt sich in der Abwehr und im Mittelfeld den Ball zu. Der VfB zieht sich erstmal zurück und konzentriert sich auf die Abwehrarbeit.

2. Die Bochumer setzen sich zum ersten Mal in der gegnerischen Hälfte fest. Ordets probiert es einfach mal aus der zweiten Reihe. Sein Schuss aus rund 18 Metern leicht rechter Position fliegt aufs Tor zu. Er rutscht abe rleicht über den Ball und so fliegt das Leder mehrere Meter über die Querlatte hinweg.

1. Los geht's! Bochum stößt an und der Schiedsrichter gibt die Partie frei.

1. Spielbeginn

Schlechter läuft es aktuell für den VfB Stuttgart. Die Schwaben sind seit fünf Spielen sieglos und holten aus den letzten fünf Liga-Spielen nur einen Punkt. Nur gegen Eintracht Frankfurt konnte das Team von Neu-Cheftrainer Sebastian Hoeneß beim 1:1 einen Punkt einfahren. Sonst gab es Niederlagen gegen Schalke (1:2), Bayern München (1:2), Wolfsburg (0:1) und zuletzt gegen Union Berlin (0:3). Nach der Niederlage bei den Eisernen wurde Cheftrainer Bruno Labbadia entlassen und Sebastian Hoeneß übernahm den VfB. Gleich im ersten Spiel gegen Nürnberg im Pokal gab es einen Erfolg. Stuttgart gewann 1:0 und steht damit im Halbfinale des DFB-Pokals.

Bochum ist seit drei Spielen in der 1. Bundesliga ungeschlagen. Nach einer 0:2-Niederlage gegen Schalke 04 folgten zwei Siege gegen Köln (2:0) und Leipzig (1:0). Zuletzt gab es für die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet ein 1:1-Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt. Mit der ungeschlagenen Serie von drei Spielen steht das Team von Cheftrainer Thomas Letsch mit 26 Punkten auf Platz 14 und hat bereits jetzt vier Punkte Vorsprung vor einem direkten Abstiegsplatz.

Auch der neue Cheftrainer Sebastian Hoeneß, der erst in der vergangenen Woche als neuer Cheftrainer verpflichtet wurde und Bruno Labbadia als Coach beerbte, wechselt gegenüber dem 1:0-Sieg im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den Zweitligisten seine Anfangsformation zweimal. Für Genki Haragucghi und Luca Pfeiffer (beide Bank) starten Enzo Millot und Serhou Guirassy.

Bochums Cheftrainer Thomas Letsch vertraut fast der gleichen Elf wie beim 1:1-Remis gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende. Nur Danilo Soares startet heute für den auf der Bank sitzenden Dominique Heintz.