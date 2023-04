Verletzungssorgen um Fährmann! Der Schlussmann der Schalker zeigt nach einem Sprint eine Verletzung an und fässt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an den Oberschenkel. Muss der S04-Keeper runter?

Tooor für FC Schalke 04, 2:0 durch Marius Bülter Schalke erhöht auf 2:0! Nach einem Einwurf von der rechten Seite flankt Sharke aus dem Lauf und ohne Gegenwehr der Hertha in den freien Strafraum. Bülter startet am linken Pfosten ein und nickt aus kurzer Distanz mit dem Kopf ein. Schalke dreht das Licht im Keller richtig auf!

Der Druck der Herthaner hält an. Schalke steht seit dem Führungstreffer fast nur noch im eigenen Sechzehner und ist in der Abwehr gefordert. Es gibt die nächste Ecke der Beliner, nun von der linken Seite.

9.

Von der rechten Seite tritt Ciğerci zur Ecke an und befördert den Ball auch durchaus heiß in den Sechzehner. Jovetić setzt sich wieder durch und köpft den Ball aus einer Abseitsposition an den Pfosten. Hertha will antworten!