44. Kainz haut diesen aber deutlich über den Querbalken - da war mehr drin für den Effzeh!

43. Stöger geht im Zweikampf mit Kainz zu ungestüm zu Werke, sodass Köln einen Freistoß aus aussichtsreicher Position 20 Meter vor dem Kasten halbrechter Position zugesprochen bekommt.

41. Schmitz löffelt eine Flanke von rechts ins Zentrum in Richtung erster Pfosten, wo Selke das Kopfballduell gewinnt. Dem Abschluss fehlt es aber an Richtung und Tempo, sodass Riemann das Leder problemlos aufnimmt.

40. Im Nachgang an einen Einwurf tief in der gegnerischen Hälfte kann sich der Effzeh festsetzen. Erst faustet Riemann eine Flanke von Schmitz aus der Gefahrezone, dann kann er eine abgefälschte von Martel aufnehmen und die Situation beruhigen.

37. Ljubicic schickt auf der rechten Seite Selke in die Tiefe, wo der Stürmer nahe der Grundlinie eine Ecke herausholt. Die kommt von der rechten Seite, aber erst kann Ordets, dann Losilla per Kopf klären.

35. Maina nimmt auf der rechten Seite nach dem Ballgewinn von Martel Tempo auf, er kommt aber mit seiner flachen Flanke in Richtung Zentrum nicht durch. Ein Blauer geht dazwischen und bereingt.

32. Jetzt hat Bochum die erste gute Chance aus dem Spiel heraus. Über die rechte Seite greifte der VfL an und ein Pass ins Zentrum leitet Antwi-Adjei clever auf den freistehenden Asano weiter. Der Japaner kommt aus spitzem Winkel nahe des rechten Torraumecks zum Abschluss, der etwas zu zentral ist. Schwäbe klärt den Schuss mit beiden Fäusten.

31. Skihiri will auf die linke Seite zu Hector verlagern, die viel Platz gehabt hätte. Asano klärt im Sprint aber noch vor dem Effzeh-Kapitän.

29. Philipp Hofmann Bochum Gelbe Karte für Philipp Hofmann (VfL Bochum)

Der Angreifer foult Ljubicic im Mittelfeld taktisch, indem er das rot-weiße Trikot testet. Zurecht kassiert der Angreifer die erste Verwarnung der Partie.

28. Stöger sucht mit einem halbhohen Ball Antwi-Adjei auf der linken Seite, Schmitz hat den gefährlichen Ball aber antizipiert und blockt den gefährlichen Pass.

26. Erneut liegt ein Bochumer am Boden, diesmal ist es Stöger, der sich den Kopf hält. Das Spiel wird erneut unterbrochen, der Mittelfeldstratege kann weiterspielen. Der Ball rollt nun wieder.

25. Ordets ist im Zweikampf mit Selke liegengeblieben und hält sich den Kopf. Nach kurzer Behandlungspause geht es für den Innenverteidiger aber weiter.

23. Bochum verteidigt beim Kölner Spielaufbau sehr mannorientiert, sodass das Heimteam Probleme hat, einen sauberen Spielaufbau zu betreiben. Immer wieder gibt es den langen Ball, mit dem Zielspieler Selke gesucht wird.

21. Antwi-Adjei wird auf der linken Seite freigespielt, sodass der schnelle Flügelspieler Zeit hat und den Kopf hoch nehmen kann. Er kann im Strafraum Hofmann aber nicht finden - Martel klärt per Befreiungsschlag.

18. Der Effzeh schnuppert am Ausgleich! Erst bringt Hector einen Freistoß von der linken Seite ins Zentrum, der zuerste geklärt wird, dann aber über die rechte Seite nochmal scharf gemacht wird. Ein Pass von rechts landet im Zentrum bei Chabot der zwölf Meter vor dem Kasten flach ins rechte Eck abschließt. Riemann ist blitzschnell unten und sichert dem VfL die Null.

16. Köln macht bislang den etwas gefährlicheren Eindruck und über die linke Seite will Maina Tempo aufnehmen, prallt aber an Ordets ab.

13. Asano feuert aus spitzem Winkel rechts nahe der Grundlinie in Richtung langes Eck, der Ball zischt aber in Richtung Toraus. Bochum macht in der Anfangsphase einen wachen Eindruck!

12. Köln will antworten, aber ein lange Ball in die Tiefe in Richtung Maina wird abgepfiffen, weil der Angreifer im Abseits stand.

9. Kevin Stöger Bochum Tooor für VfL Bochum, 0:1 durch Kevin Stöger

Bochum führt! Stöger nimmt sich der Sache an, schießt sehr ungenau in Richtung linkes Toreck. Schwäbe ist im richtigen Eck, der Ball taucht aber unter ihm durch ins Netz. Glück für Bochum, denn der Strafstoß war schwach ausgeführt.

7. Strafstoß für den VfL Bochum! Antwi-Adjei geht auf der linken Seite ins Dribbling und wird auf der Strafraumlinie ungeschickt von Hübers zu Fall gebracht. Der Innenverteidiger lässt das Bein stehen und Bochum hat die Großchance zur Führung.

4. Bochum erholt sich nach der ersten guten Chance des Effzeh und tastet sich über Ballbesitz in die Partie. Köln hat aber keine Probleme, das Leder weit vom eigenen Tor fernzuhalten und lauert auf Konter.

1. Köln wird sofort gefährlich! Der Effzeh kommt mit Tempo über die rechte Seite, eine Hereingabe kann der VfL dann unzureichend klären, sodass Skhiri aus dem Rückraum zum Abschluss kommt. Riemann ist aber im linken unteren Eck und wehrt den wuchtigen Schuss zur Seite ab.

1. Der 24. Spieltag läuft! Schiedsrichter Tobias Welz hat die Partie freigegben, in der Köln in weißen, Bochum in blauen Trikots aufläuft.

1. Spielbeginn

Im Vergleich zum Union-Spiel wechselt Effzeh-Coach Baumgart nur auf einer Position: Winter-Neuzugang Selke startet im Angriff für Tigges. Ansonsten scheint der Trainer seine Stammelf gefunden zu haben. Letsch, der Trainer des VfL, tauscht im Vergleich zur Niederlage gegen Schalke dreifach: In der Verteidigung verdrängen Ordets und Stafylidis Schlotterbeck und Janko, im Mittelfeld kehrt Kapitän Losilla zurück, der dem VfL-Mittelfeld zusätzliche Stabilität verleihen soll. Förster rückt deshalb erst einmal auf die Ersatzbank.

Der VfL Bochum hat jedes der letzten vier Bundesligaspiele verloren und ist nach dem 0:2 gegen Schalke am vergangenen Wochenende am Tabellenende angelangt. Gewinnt die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet heute, würde sie aber vorerst auf Platz 14 springen und die Abstiegsplätze verlassen. Wichtig für den VfL wird es, Angreifer Hofmann wieder in Szene setzen zu können, denn bei den vergangenen vier Niederlagen konnte Bochum keinen einzigen Treffer erzielen - und Hofmann hat seine Treffsicherheit bereits immer wieder unter Beweis gestellt.

Besonders formstark geht der 1. FC Köln nicht in diese Partie. Aus den letzten drei Spielen konnten die Domstädter lediglich einen Punkt ergattern. Immerhin gab es diesen am letzten Wochenende gegen die Überraschungsmannschaft Union Berlin nach einer überzeugenden Vorstellung - die Formkurve Kölns zeigt aktuell also leicht nach oben. Besonders die Doppelsechs, bestehend aus Martel und Skhiri, hat sich mittlerweile gefunden und sorgt beim Team für Stabilität.

Nach der Heimniederlage gegen den FC Schalke 04 befindet sich der VfL Bochum nun am Tabellenende der Bundesliga. Mit lediglich 19 Punkten aus 23 Spielen müssen für den VfL langsam wieder Punkte her, möchte man nicht den Gang in die 2. Bundesliga antreten. Köln steht dagegen auf Platz 12 und ist damit im gesicherten Tabellenmittelfeld. Zuletzt spielte der Effzeh gegen Champions-League-Anwärter Union 0:0 und lieferte dabei eine überzeugende Vorstellung ab. So geht Köln als klarer Favorit gegen den Tabellenletzten in die Partie.