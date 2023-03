90. +3 Fazit:

Der RB Leipzig feiert dank gnadenloser Effizienz einen 3:0-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach und rückt auf den dritten Tabellenplatz vor. Nach dem 0:0 zur Pause setzten die Sachsen ihre klaren Ballbesitzvorteile fort. Das zielstrebigere Team stellten aber die Gäste. Nach einem gefährlichen Kopfball Pléas (51.) bekamen diese wegen einer Notbremse Raums gegen Hofmann einen Strafstoß zugesprochen, doch Pléa scheiterte vom Punkt an Blaswich (53.). Wenig später bestrafte Werner einen katastrophalen Ballverlust Konés mit der Führung (57.). Die Rose-Truppe kontrollierte dann das Geschehen, ohne mit aller Macht auf das zweite Tor zu gehen. Dies gelang dann aber doch: Einen durch Pléas Foul an Haïdara verursachten Strafstoß verwandelte Forsberg sicher (71.). Den Schlusspunkt setzte Gvardiol nach einer Ecke aus kurzer Distanz (80.). Der RB Leipzig bestreitet am Dienstag das CL-Achtelfinalrückspiel beim Manchester City FC an. Für Borussia Mönchengladbach geht es am Freitag mit einem Bundesligaheimspiel gegen den SV Werder Bremen weiter. Einen schönen Abend noch!

90. +3 Spielende

90. +2 Mit den Hereinnahmen von Debütant Fraulo, Urgestein Herrmann und U23-Angreifer Telalović schöpft Daniel Farke sein Wechselkontingent auf den letzten Metern noch aus.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Der Nachschlag im ehemaligen Zentralstadion soll 180 Sekunden betragen.

90. Szoboszlai mit der Riesenchance zum 4:0! Nach feiner Ablage Simakans hat der Ungar auf halblinks freie Bahn in Richtung Gästekasten. Er visiert aus 15 Metern die lange Ecke an. Sippel reagiert klasse und lenkt den Ball über die Latte.

88. Die Roten Bullen strahlen immer noch Torhunger aus, würden den Fohlen gerne auch noch den vierten Treffer verpassen. Zweifellos gehen sie mit Rückenwind in das Champions-League-Achtelfinalrückspiel Manchester City FC.

87. Mohamed Simakan Leipzig Einwechslung bei RB Leipzig: Mohamed Simakan

87. Amadou Haïdara Leipzig Auswechslung bei RB Leipzig: Amadou Haïdara

87. Kevin Kampl Leipzig Einwechslung bei RB Leipzig: Kevin Kampl

87. Konrad Laimer Leipzig Auswechslung bei RB Leipzig: Konrad Laimer

87. Dani Olmo Leipzig Einwechslung bei RB Leipzig: Dani Olmo

87. Emil Forsberg Leipzig Auswechslung bei RB Leipzig: Emil Forsberg

86. Olmo, Kampl und Simakan stehen bei den Hausherren zur ganz späten Hereinnahme bereit. Torschütze Forsberg, der angeschlagene Laimer und Haïdara, der den Elfmeter herausholte, werden den Rasen verlassen.

83. Die Fohlen kassieren also trotz eines diesmal ordentlichen Auftritts die nächste klare Niederlage in der Fremde. In Berlin, Mainz und Leipzig stehen sie nun bei satten elf Gegentoren.

80. Joško Gvardiol Leipzig Tooor für RB Leipzig, 3:0 durch Joško Gvardiol

Leipzig macht's doch noch deutlich! Joker Poulsen verlängert einen Eckstoß von der rechten Fahne am kurzen Pfosten per Kopf vor die halblinke Ecke. Gvardiol drückt den Ball aus zwei Metern mit dem linken Oberschenkel über die Linie.

80. Poulsen scheitert an Sippel und der Latte! Der Däne dringt über links gegen Itakura in den Sechzehner ein und will den Ball aus leicht spitzem Winkel und neun Metern in die obere rechte Ecke schlenzen. Sippel lenkt ihn mit der linken Hand an die Oberkante der Latte.

79. Koné verlangt Blaswich alles ab! Der junge Franzose schafft es durch seine tolle Ballbehandlung zentral vor die letzte Linie und produziert aus 21 Metern mit dem rechten Innenrist einen Aufsetzer, der auf die linke Ecke fliegt. Blaswich taucht schnell ab und pariert mit Mühe zur Seite.

78. Während Sippel seinen Arbeitstag doch fortsetzen kann, schickt Marco Rose mit Poulsen und Halstenberg seine ersten beiden Joker ins Rennen. Dosenöffner Werner und Raum haben das Feld verlassen.

77. Marcel Halstenberg Leipzig Einwechslung bei RB Leipzig: Marcel Halstenberg

77. David Raum Leipzig Auswechslung bei RB Leipzig: David Raum

76. Yussuf Poulsen Leipzig Einwechslung bei RB Leipzig: Yussuf Poulsen

76. Timo Werner Leipzig Auswechslung bei RB Leipzig: Timo Werner

76. Sippel ist nach seiner Parade mit der rechten Schulter gegen den Pfosten geprallt und muss auf dem Feld behandelt werden. Auf der Gästebank sitzt mit Dimmer der U19-Torhüter; alle anderen Keeper der Fohlen sind verletzt.

75. Szoboszlai befördert einen Freistoß aus halblinken 22 Metern mit dem rechten Spann flatternd auf die halbhohe linke Ecke. BMG-Keeper Sippel ist rechtzeitig abgehoben und pariert zur Seite.

73. Daniel Farke schickt den doppelten Pechvogel Pléa und Neuhaus in den vorzeitigen Feierabend. Wolf und Kapitän Stindl wirken in der Schlussphase mit.

71. Emil Forsberg Leipzig Tooor für RB Leipzig, 2:0 durch Emil Forsberg

Leipzig schafft die Vorentscheidung! Forsberg verzögert seinen Anlauf kurz und schiebt nach Sippels Entscheidung, nach links zu springen, in die freie rechte Ecke ein.

70. Es gibt Elfmeter für Leipzig! Nach Henrichs' Kurzpass auf die rechte Sechzehnerseite trifft Pléa mit seiner Grätsche nicht den Ball und nur Haïdaras rechten Fuß. Eine klare Sache!

69. Das große Aufbäumen auf Seiten der Elf vom Niederrhein bleibt weiterhin aus. Ihr droht die dritte Auswärtsniederlage hintereinander. Es wäre die zehnte Pleite in dieser Saison.

66. Mit der Führung im Rücken lässt die Rose-Auswahl Ball und Gegner laufen. Mit einem schnellen zweiten Tor würde sie sich wohl eine ruhige Schlussphase verschaffen, die hinsichtlich des wichtigen Champions-League-Spiels am Dienstag in Manchester durchaus von Bedeutung wäre.

63. Mönchengladbach steht in der letzten halben Stunde vor einem echten Härtetest. In den jüngsten Gastspielen sind die Fohlen nach dem ersten Gegentor nämlich stets eingebrochen und haben noch ziemlich deutlich verloren. Kommen sie heute zurück?

60. In der Live-Tabelle rücken die Sachsen durch den Treffer auf den dritten Tabellenplatz vor. Die liegen aktuell drei Punkte vor dem Fünften Eintracht Frankfurt.

57. Timo Werner Leipzig Tooor für RB Leipzig, 1:0 durch Timo Werner

Werner bringt die Roten Bullen in Führung! Nachdem Henrichs den Ball auf der halbrechten Offensivseite gegen Koné erobert hat, dringt der Nationalspieler in den Sechzehner ein und jagt den Ball aus 15 Metern auf die obere rechte Ecke. Von der Unterkante der Latte springt der Ball in die Maschen.

56. Gvardiol schüttelt Scally am linken Sechzehnereck ab und gibt scharf vor den langen Pfosten. Dort kommen alle Kollegen mindestens einen Schritt zu spät.

53. Alassane Pléa M'gladbach Elfmeter verschossen von Alassane Pléa, Bor. Mönchengladbach

Pléa verpasst die Gästeführung! Der Franzose, der schon gegen Freiburg mehrere Topchancen vergab, schießt tempoarm auf die flache linke Ecke. RBL-Schlussmann Blaswich hat sich für die richtige Seite entschieden und hält den Ball fest.

53. David Raum Leipzig Gelbe Karte für David Raum (RB Leipzig)

Da es sich um ein ballorientiertes Vergehen handelt, sieht der Ex-Hoffenheimer nur die Gelbe Karte.

52. ... und es gibt Strafstoß für Mönchengladbach! Raum hat nur das linke Bein Hofmanns getroffen.

52. Schiedsrichter Jöllenbeck wird vom VAR in die Review-Area gerufen...

52. Hofmann hat nach einem Traumpass Neuhaus' freie Bahn in Richtung Heimkasten. Im Sechzehner wird er durch eine Grätsche Raums vom Ball getrennt - war das ein Foul oder noch im Rahmen der Regeln?

51. Pléa mit dem Kopf! Nach Hofmanns flacher Rückgabe von der rechten Grundlinie flankt Scally vor den kurzen Pfosten. Pléa verlängert mit der Stirn im hohen Bogen in Richtung langer Ecke. Die verfehlt der Franzose nur knapp.

49. Weder Marco Rose noch Daniel Farke haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

46. Willkommen zurück zum zweiten Abschnitt in der Red-Bull-Arena! Nach der bitteren Pleite in Dortmund ist in den offensiven Abläufen Leipzigs in Abwesenheit Nkunkus noch sehr viel Luft nach oben. Bei einer hohen Anzahl an Leichtfertigkeiten im Aufbau müssen die Gastgeber sogar froh über den ausgeglichenen Spielstand sein; mit einer besseren Chancenverwertung würde Mönchengladbach bereits vorne liegen.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

0:0 steht es zur Pause der Bundesligasamstagspartie zwischen dem RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach. Trotz eines dominanten Beginns der Sachsen gehört die ersten beiden Chancen den Fohlen; Neuhaus schoss am Ende eines Konters aus guter Lage daneben (8.) und Thurams Versuch aus spitzem Winkel parierte Blaswich (11.). Die Roten Bullen verzeichneten durch eine Direktabnahme Werners, die Sippel stoppte, in Minute dreizehn eine erste ernsthafte Annäherung. Auch in der Folge war die Partie vom Ballbesitzspiel der Rose-Truppe geprägt, ohne dass dieses gegen einen gut organisierten Defensivverbund der Elf vom Niederrhein zu weiteren klaren Abschlüssen führte. Das Farke-Team hingegen ließ nach einem kapitalen Aussetzer Orbans durch Thuram eine Chance der höchsten Güteklasse ungenutzt (34.). Bis gleich!

45. Ende 1. Halbzeit

42. Leipzig bringt eine späte Drangphase auf den Rasen und erarbeitet sich Ecke um Ecke. Bei defensiven Standards wirkt der Gast nicht immer souverän, kann aber meist im zweiten Anlauf klären.

40. Die offizielle Zuschauerzahl in der Red-Bull-Arena beträgt knapp über 47000, doch so viele Menschen sind definitiv nicht in das ehemalige Zentralstadion gekommen. Bis auf den Heimberech sowie den Gästeblock sind sehr viele freie Plätze zu erkennen.

37. Im Falle eines Punktverlusts könnten die Roten Bullen übrigens morgen vom vierten Tabellenplatz verdrängt werden. Dafür könnten dann die gegen Hoffenheim geforderten Freiburger mit einem Sieg sorgen.

34. Thuram mit der Riesenchance zum 0:1! Nach einem haarsträubenden Ballverlust Orbans unweit des eigenen Sechzehners hat der Franzose freie Bahn in Richtung Leipziger Kasten. Er ballert jedoch aus elf Metern mit dem rechten Innenrist knapp über die obere linke Ecke hinweg.

32. Werner gegen Sippel! Am Ende einer langen Ballbesitzphase steckt Raum an der halblinken Sechzehnerkante steil auf den Ex-Chelsea-Akteur durch. Der hat unweit der Grundlinie den herausstürmenden Sippel vor und schießt diesen an.

30. Nach einer kurz ausgeführten Ecke von rechts flankt Szoboszlai über viele Köpfe hinweg an das linke Fünfereck. Werner nimmt von dort direkt ab, bleibt aber an Bewacher Netz hängen.

28. Nach einem katastrophalen Fehlpass Werners im Aufbau hat Neuhaus im Zentrum nur noch zwei Abwehrleute vor sich. Er tankt sich in den Sechzehner und bedient Thuram. Weder der Franzose noch der dann angespielte Hofmann bringen den Gegenstoß mit einem Schuss zu Ende.

25. Die Sachsen bringen immer mehr Geschwindigkeit in ihre Kombinationen und stellen die Mönchengladbacher Defensive dadurch allmählich vor größere Probleme. Nun müssen die Hausherren die entstehenden Lücken noch besser bespielen.

22. Henrichs schafft es über seine rechte Seite in die Tiefe und gibt halbhoch und scharf in Richtung Sechzehnermitte. Vor dem lauernden und zur Abnahme bereiten Forsberg klärt Kramer ins Seitenaus.

19. Raum spielt von der Mittellinie einen Flugball hinter das gegnerische Abwehrzentrum. Sippel hat dies vorausgeahnt und ist klar vor dem adressierten Silva am Ball.

16. Scally findet Thuram! Der Amerikaner gibt von der tiefen rechten Außenbahn im hohen Bogen auf den Elfmeterpunkt. Der Gvardiol entwischte Thuram kommt zwar mit der Stirn an den Ball, produziert wegen starker Rücklage aber nur eine harmlose Bogenlampe.

13. Werner scheitert an Sippel! Eine Eckstoßflanke von der rechten Fahne verlängert Elvedi am kurzen Pfosten unfreiwillig mit dem Hinterkopf vor die Füße des Nationalspielers, der aus sieben Metern direkt mit dem rechten Spann abnimmt. Sippel wischt den Ball mit einem starken Reflex per rechter Hand über sein Gehäuse.

11. Thuram gegen Blaswich! Nach Pléas Pass kontern die Gäste erneut über Hofmann. Der bedient Thuram auf der linken Sechzehnerseite. Der Franzose schafft es mit einer Portion Glück an Orban vorbei und schießt aus spitzem Winkel und sieben Metern auf die kurze Ecke. RBL-Keeper Blaswich reißt die Arme hoch und pariert.

8. Die erste Chance gehört der Elf vom Niederrhein! Gvardiol lässt sich den Ball im Mittelfeld von Hofmann abnehmen. Der Ex-Dortmunder treibt ihn über halbrechts nach vorne und verlagert zu Neuhaus auf die linke Sechzehnerseite. Dessen Direktabnahme aus 15 Metern fliegt weit rechts am Ziel vorbei.

6. Forsberg steckt von der linken Sechzehnerlinie zu Werner durch. Der schafft zwar einen ersten Kontakt, wird dann aber durch Itakura von einem Schuss abgehalten.

4. Die Hausherren setzen sich direkt vorne fest und üben starken Druck auf die Defensive der Fohlen aus. Ihr Premiereneckball, getreten durch Raum von der linken Fahne, kommt allerdings harmlos daher.

1. Leipzig gegen Mönchengladbach – auf geht's in der Red-Bull-Arena!

1. Spielbeginn

Soeben haben die 22 Hauptdarsteller die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Bei den Rheinländern, die das Hinspiel Mitte September in der Hennes-Weisweiler-Allee dank der Tore Hofmanns (10., 35.) und Bensebainis (53.) mit 3:0 für sich entschieden und die noch keine Auswärtspartie bei RBL gewinnen konnten (drei Niederlagen, drei Unetnschieden), stellt Coach Daniel Farke nach dem 0:0-Heimremis gegen den SC Freiburg zweimal um. Netz und Neuhaus ersetzen Bensebaini (Gelb-Rot-Sperre) und Kapitän Stindl (Bank).

Auf Seiten der Sachsen, die mit acht Siegen, zwei Remis und einer Niederlage das zweitbeste Heimteam der Bundesliga sind und deren Geschäftsführer Sport Max Eberl heute erstmals auf seinen langjährigen Herzensklub trifft, hat Trainer Marco Rose im Vergleich zur 1:2-Auswärtsniederlage bei Borussia Dortmund drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Halstenberg (Bank), Schlager (Syndesmosebandriss) und Nkunku (Muskelfaserriss im linken Oberschenkel) beginnen Raum, Laimer und Werner.

Borussia Mönchengladbach bewegt sich elf Spieltage vor dem Ende bei neun Punkten Rückstand auf die definitiv internationalen Rängen sowie elf Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone jenseits von Gut und Böse, sodass die Saison auszutrudeln droht. Infolge der 0:4-Auswärtsklatsche beim 1. FSV Mainz 05 betrieben die Fohlen am letzten Samstag im Heimspiel gegen den SC Freiburg spielerische Wiedergutmachung, kamen trotz etlicher guter Chancen aber nicht über ein torloses Remis hinaus.

Nachdem der RB Leipzig mit Bundesligasiegen beim VfL Wolfsburg (3:0) und gegen die SG Eintracht Frankfurt (2:1) aus dem Februar hervorgegangen war, mussten sie sich am vergangenen Sonntag im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund trotz einer ansprechenden Leistung mit 1:2 geschlagen geben. Bei nun sieben Zählern Rückstand auf das Topduo haben sich die Roten Bullen zumindest vorerst aus dem Meisterschaftsrennen verabschiedet und richten ihren Blick auf die Königsklassenränge. Zudem dürfte bereits das Champions-League-Achtelfinalrückspiel am Dienstag bei Manchester City in den Hinterköpfen sein, das nach dem Hinspiel-1:1 völlig offen ist.