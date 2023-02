40. Großchance Leverkusen! Mtichell findet mit einer extrem starken Flanke den völlig freien Frimpong am zweiten Pfosten, der sich aus vier Metern per Flugkopfball hinein wirft, die Kugel allerdings über die Querlatte hinweg setzt. Kommt der Ball aufs Tor, ist der Einschlag praktisch unmöglich zu verhindern. Glück für Freiburg!

39. Die Werkself wird etwas aktiver. Nachdem ein Demirbay-Abschluss aber von Flekken zur Ecke geklärt werden kann, hat die Defensive des Sport-Clubs auch beim ruhenden Ball alles im Griff.

38. Hložek tankt sich auf dem linken Flügel per Doppelpass mit Bakker an der Freiburger Defensive vorbei und flankt dann präzise und flach auf den freien Diaby, der eine Sekunde zu lang zögert. Das gibt Kübler die Zeit, um einzugreifen und resolut zu klären.

35. Jetzt machen die Rheinländer es mal schnell und der Ball kommt präzise in den Lauf von Diaby, der aus acht Metern halblinker Position den Aufsetzer volley nehmen möchte. Allerdings tritt der 23-Jährige am Leder vorbei. Keine Gefahr.

33. Michael Gregoritsch Freiburg Gelbe Karte für Michael Gregoritsch (SC Freiburg)

Gregoritsch langt im Rückwärtsgang von hinten gegen den startenden Palacios zu. Das ist die nächste Gelbe Karte in dem momentan von vielen kleinen Fouls und Nickligkeiten immer wieder unterbrochenen Match.

32. Die Werkself hat noch nicht wirklich eine Antwort auf den Rückstand, während bei der Truppe aus dem Breigau die Kugel jetzt sehr locker durch die eigenen Reihen läuft.

29. Vincenzo Grifo Freiburg Tooor für SC Freiburg, 1:0 durch Vincenzo Grifo

Mit dem ruhenden Ball geht Freiburg mit 1:0 in Führung. Vincenzo Grifo übernimmt den fälligen Freistoß aus 24 Metern und zirkelt das Leder mit viel Effet um die Mauer herum. In letzter Sekunde dreht sich die Kugel dann um den ausgestreckten Arm von Lukáš Hrádecký herum an den Innenpfosten und springt vom Rücken des Leverkusener Keepers aus ins Tor. Sensationelle Schusstechnik und chirurgische Präzision des italienischen Nationalspielers!

27. Kerem Demirbay Leverkusen Gelbe Karte für Kerem Demirbay (Bayer Leverkusen)

Auf der anderen Seite patzt Demirbay bei der Ballannahme und muss dann seinerseits gegen den gut postierten Höfler das taktische Foul ziehen, um einen Freiburger Konter zu unterbinden.

26. Roland Sallai Freiburg Gelbe Karte für Roland Sallai (SC Freiburg)

Sallai findet sich direkt mit einem Foulspiel ein. Auf dem linken Flügel droht Bakker zu entkommen, woraufhin Sallai beherzt zupackt und Bakker beim Versuch eines taktischen Fouls noch unglücklich im Gesicht erwischt.

25. Ritsu Dōan läuft nicht mehr rund, weshalb Christian Streich zum frühen Wechsel gezwungen ist. Roland Sallai übernimmt für den Japaner.

25. Roland Sallai Freiburg Einwechslung bei SC Freiburg: Roland Sallai

25. Ritsu Dōan Freiburg Auswechslung bei SC Freiburg: Ritsu Dōan

23. Leverkusen zieht sich ziemlich tief zurück und Freiburg weiß im Spielaufbau nicht so richtig etwas mit dem Ball anzufangen. Das wirkt sich nicht gerade positiv auf das Tempo der Partie aus, um es vorsichtig auszudrücken.

20. Nach Diaby-Flanke geht Demirbay beim Volley mit links maximales Risiko, erwischt die Kugel jedoch satt. Flekken muss jedoch nicht eingreifen, weil Sildillia in der Schussbahn steht und sicher blockt.

18. Noch einmal der Sport-Club: Dieses Mal ist es Höfler, dessen satter Schuss aus der zweiten Reihe auf dem nassen Boden als gefährlicher Aufsetzer in Richtung kurzes Eck kommt. Hrádecký steht aber sehr gut und kann den Ball sicher unter sich begraben.

17. Grifo behauptet die Kugel im Zentrum und hat nach einem Doppelpass freie Schussbahn. Aus gut 16 Metern setzt er den gefährlichen Rechtsschuss jedoch um eine Haaresbreite am rechten Pfosten vorbei. Abstoß Leverkusen.

14. Grifo bringt einen Freistoß vom linken Flügel aus mit viel Effet in den Leverkusener Strafraum. Der Ball ist jedoch zu lang, sodass Hrádecký sich nicht allzu sehr strecken muss, um die Kugel in seinen sicheren Armen aufzunehmen.

11. Moussa Diaby nimmt einen hohen Ball auf dem rechten Flügel mit und zieht mit viel Tempo an Vincenzo Grifo vorbei. Der Versuch einer Hereingabe wird jedoch genau auf Mark Flekken geblockt, der sicher zupackt.

8. Erster Eckball für Leverkusen. Der kommt auch gut und wird zu Adam Hložek verlängert, der sich dann den Ball geschickt erobert und schießt, aber noch soeben von einem Freiburger Verteidiger geblockt wird. Langsam kommt Leben in die Strafräume.

6. Beide Mannschaften sind hier gewillt nach vorne zu spielen. Vor allem die Gastgeber stehen aber dicht gestaffelt und machen es den Gästen schwer, sich im Spielaufbau über die Mittellinie hinaus zu entfalten.

3. Gregoritsch bedient Höler im Strafraum und es kommt zu etwas Gefahr im Bayer-Strafraum, doch am Ende landet die Kugel nur am Außennetz, weil Leverkusen einen präzisen Abschluss des Freiburger Offensivspielers noch verhindern konnte.

1. Es herrscht kein optimales Fußballwetter im Breisgau. Leichter Schneefall begleitet den Spielstart.

Die Mannschaften betreten den Rasen. Freiburg ist in Rot gekleidet, Leverkusen trägt den komplett weißen Dress.

Die Bilanz spricht zwar insgesamt für die Leverkusener. Zuletzt war das Duell dennoch in Händen der Freiburger, die drei ihrer letzten vier Bundesliga-Spiele gegen die Werkself gewonnen haben (eine Niederlage). Das sind genauso viele Siege wie in den 23 vorherigen Ligaspielen gegen die Rheinländer insgesamt. Erstmals seit der Saison 1995/96 könnte der Sport-Club nun die vollen sechs Punkte in einer Bundesliga-Saison gegen die Rheinländer einfahren. Aber: In zehn der bisherigen 22 Bundesliga-Heimspiele gegen Leverkusen blieb Freiburg ohne eigenen Torerfolg.

Zwar zeigte Leverkusen unter der Woche beim Auswärtssieg in Monaco in den Europa-League-Playoffs durchaus, wie viel Potenzial in dem Team schlummert. In der Bundesliga konnten die Rheinländer dieses Potenzial jedoch nur selten abrufen. Zum ersten Mal seit 19 Jahren hat die Werkself drei der ersten vier Spiele einer Bundesliga-Rückrunde verloren. Zuletzt gab es eine 2:3-Heimpleite gegen Mainz 05, bei der sich zu allem Überfluss Amine Adli den Platzverweis und die damit verbundene Sperre für das heutige Auswärtsspiel im Breisgau einhandelte.

Bayer Leverkusen legt mit nur 27 Punkten aus 21 Ligaspielen die schlechteste Bundesliga-Saison in der Vereinsgeschichte seit 17 Jahren aufs Parkett (25 Punkte in 2005/06). Noch nie zuvor konnte sich ein Team noch für die UEFA Champions League qualifizieren, das nach 21 Ligaspielen ähnlich wenig Zähler auf dem Konto hatte.

Der SC Freiburg feierte am vergangenen Wochenende einen 2:0-Auswärtssieg in Bochum. Dabei blieben die Kicker aus dem Breisgau zum bereits neunten Mal in der Saison 2022/23 ohne Gegentor. Das ist ein ligaweiter Bestwert.

Beide Teams vertreten die Fußball-Bundesliga im Achtelfinale der UEFA Europa League, wo die Schwarzwälder es mit Schwergewicht Juventus Turin zu tun bekommen, während die Werkself auf Ferencváros Budapest trifft. Heute steht hingegen der Kampf um Europa im Mittelpunkt. Während Freiburg als Tabellenvierter in den 22. Spieltag ging und weiterhin auf die Teilnahme an der Champions League hoffen darf, steckt Leverkusen nach zuletzt nur drei von zwölf möglichen Punkten aus den letzten vier Spielen weiter im tristen Tabellenmittelfeld fest.