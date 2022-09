45. Ende 1. Halbzeit

44. Demirbay findet Tah mit einer Ecke von links, aber der Abwehrspieler bekommt keinen Druck hinter den Kopfball, der so langsam ist, dass der nachsetzende Andrich beinahe noch zum Abschluss kommt. Neuer ist aber mit den Fingerspitzen zur Stelle und klärt.

42. Die Hausherren ziehen erneut Powerplay am Leverkusener Strafraum auf, spielen aber stets nur den Ball zum nächsten Spieler, statt einfach mal den Abschluss zu suchen. Am Ende einer sehr langen Passstaffette ist es schließlich Mané, der die Kugel leicht verstolpert, sodass Hrádecký das Leder festmachen kann.

39. Sadio Mané Bayern Tooor für Bayern München, 3:0 durch Sadio Mané

Gerade als Leverkusen aus dem Dornröschenschlaf erwacht, erhöhen eiskalte Bayern mit dem nächsten Angriff auf 3:0. Musiala legt am Sechzehner für Mané quer, der bei der Ballannahme leicht patzt. Zwar behält er die Kugel, hat durch diese Verzögerung aber keine Anspielstation mehr. Kurzerhand macht er es aus 16 Metern daher direkt. Der Ball wird noch unangenehm abgefälscht und schlägt unhaltbar für Hrádecký im rechten unteren Eck ein.

38. Bayer Leverkusen nähert sich an und kommt mit einer Einzelaktion von Robert Andrich beinahe zum Anschlusstreffer. Der 28-Jährige setzt sich im Zentrum von Joshua Kimmich ab und hält dann aus 23 Metern einfach mal drauf. Der satte Rechtsschuss aufs lange Eck verfehlt die Querlatte nur um Millimeter.

34. Da ist endlich das erste offensive Lebenszeichen der Werkself: Hudson-Odoi bedient Diaby, der von der Strafraumgrenze aus abschließen kann. Der stramme Rechtsschuss ist zwar eine Spur zu zentral, hätte aber genau unter die Latte gepasst. Neuer muss sich strecken und kann die Kugel zur Ecke klären, die dann nichts weiter einbringt.

33. Die Werkself stört nicht entscheidend, sodass auch der nächste Vorstoß der Roten über den linken Flügel schnell bis zur Grundlinie vorgetragen wird. Erst dort kann Kossounou per Grätsche gegen Musiala zur Ecke klären, bei der es dann beinahe zum dritten Mal klingelt. Kimmich bedient den völlig freien Sabitzer im Rückraum, der beim anschließenden Volley dann maximales Risiko geht, den strammen Schuss aber knapp am Gästetor vorbei schießt.

30. Die Rheinländer haben weiterhin große Probleme, aktiv am Spiel teilzunehmen, das fast vollständig an Leverkusen vorbei läuft. Das gefällt auch Seoane nicht, der mit verschränkten Händen stumm an der Seitenlinie steht.

27. Der Rekordmeister kann fast nach Belieben kombinieren. Einen flachen Diagonalball ins Zentrum leitet Musiala sehenswert per Hacke in den Lauf von Davies weiter. Dessen flache Hereingabe ist dann aber zu unpräzise. Tah kann klären.

25. Davies startet vom linken Flügel aus ins Zentrum und wird von keinem einzigen Leverkusener gestört. Erst nach einem Doppelpass mit Musiala wird sein Rechtsschuss aus 17 Metern von der sehr passiven Defensive der Gäste geblockt.

22. Mit einem Freistoß aus dem rechten Halbfeld findet Kerem Demirbay Patrik Schick. Der Angreifer muss die Kugel mit dem Rücken zum Tor mit dem Unterleib annehmen. Weil ihm der Ball hierbei jedoch verspringt, entsteht auch bei dieser Szene keinerlei Gefahr.

20. Während die Roten weiterhin anlaufen, zeigt Bayer nach wie vor keine Reaktion. Mit ganz simplen Bällen hebeln die Münchner immer wieder die gegnerische Defensive aus. Müller und Mané kommen jedoch nicht zum Abschluss.

17. Jamal Musiala Bayern Tooor für Bayern München, 2:0 durch Jamal Musiala

Der FCB gibt den Ton an und erhöht gegen fahrige Leverkusener konsequenterweise jetzt auch auf 2:0. Nach einem Pass in die Tiefe spielt sich Musiala per Doppelpass mit Müller frei und zieht dann aus 13 Metern halbrechter Position flach aufs kurze Eck ab. Damit erwischt er Hrádecký völlig auf dem falschen Fuß. Der Bayer-Keeper bekommt zwar die Hand noch an den Ball, kann den Einschlag aber nicht mehr verhindern. Das Gegentor geht zu einem nicht unerheblichen Prozentsatz auf seine Kappe.

17. Demirbay legt Musiala kurz vor dem eigenen Strafraum. Den ruhenden Ball aus 22 Metern zentraler Position schnappt sich Kimmich. Der stramme Rechtsschuss rauscht allerdings gut zwei Meter oben rechts am Knick vorbei. Abstoß Leverkusen.

15. Eine knappe Viertelstunde ist vorbei und der deutsche Rekordmeister dominiert die Partie bislang auf ganzer Linie. Leverkusen läuft über weite Strecken nur hinterher, muss defensiv schwitzen und findet offensiv noch überhaupt nicht statt.

12. Erstmals wird die Werkself jetzt im Strafraum der Münchner vorstellig. Frimpong zögert aber bei freier Schussbahn zu lange mit dem Abschluss. Als er nach einer weiteren Drehung dann schießt, kann Davies erfolgreich blocken.

11. Die Rheinländer sind noch überhaupt nicht im Spiel. Robert Andrich leistet sich im Aufbauspiel ohne Not einen haarsträubenden Fehlpass, aber Jamal Musiala braucht anschließend zu lange, um die Umschaltsituation zum Laufen zu bringen.

9. Kimmich bedient Sané, dessen diagonaler Steckpass bei Mané ankommt. Aus 13 Metern halblinker Position schießt der Senegalese das Leder aber direkt in die Arme von Hrádecký, der sicher zupackt.

7. Hrádecký will die Kugel wegschlagen, leistet sich aber einen Querschläger, der zur ersten Ecke der Roten führt. Kimmich sucht de Ligt im Zentrum, aber Tah geht entschieden dazwischen und klärt per Kopf.

6. Das frühe Tor tut den Bayern sichtlich gut. Der Ball läuft sehr fließend und über Davies rollt der nächste Angriff aufs Gästetor. Vom Strafraumeck sucht Mané dann Sané, aber Bakker steht gut und kann per Kopf klären.

3. Leroy Sané Bayern Tooor für Bayern München, 1:0 durch Leroy Sané

Traumstart für den FCB! Direkt mit dem ersten Angriff der Partie geht der Rekordmeister mit 1:0 in Führung. Musiala wird über den rechten Flügel nach vorne geschickt und hat dann das Auge für den freien Sané. Das flache Zuspiel kommt perfekt und nach starker Ballannahme hält Sané aus zwölf Metern halbrechter Position einfach mal drauf. Der Rechtsschuss ist noch abgefälscht und schlägt unhaltbar für Hrádecký im linken oberen Eck ein.

1. Anpfiff in der Allianz Arena. Die Bayern treten heute in ihren Wiesn-Outfits ganz in Weinrot an. Die Gäste aus dem Rheinland sind komplett in Weiß gekleidet. Los geht's.

1. Spielbeginn

Bayern und Leverkusen stehen sich am heutigen Abend übrigens zum 96. Mal in einem Pflichtspiel gegenüber. Mit 59 Siegen führt der FCB den direkten Vergleich zwar an (17 Remis, 19 Niederlagen). Aus den letzten drei Heimspielen in der Bundesliga holten die Kicker von der Isar jedoch nur vier von neun möglichen Punkten gegen die Werkself. Nur Borussia Mönchengladbach entführte bei den letzten drei Gastspielen aus der Allianz Arena mehr Punkte...

Gerardo Seoane justiert heute Abend im Vergleich zum 1:1 gegen Bremen sehr verhalten nach. Lediglich einen Wechsel gibt es bei den Gästen aus dem Rheinland: Erstmals seit seinem Platzverweis in Mainz steht Mitchel Bakker wieder in der ersten Elf. Für ihn nimmt Piero Hincapié zunächst auf der Bank Platz.

Bayer Leverkusen kam ausgesprochen schlecht aus den Startlöchern. Die Werkself scheiterte nicht nur im DFB-Pokal an Drittligist Elversberg, sondern verlor auch vier der ersten fünf Ligaspiele. Kurz vor der Länderspielpause belohnten die Rheinländer sich dann zwar in der Königsklasse mit einem 2:0-Heimsieg gegen Atlético Madrid für einen starken Auftritt. Bereits am Wochenende war beim 1:1 in der Liga gegen Aufsteiger Werder Bremen dann aber schon wieder nichts von einer Trendwende zu sehen. Mit nur fünf von 21 möglichen Punkten bekleidet Bayer den 15. Platz in der Tabelle.

Zwei Wochen hatte Julian Nagelsmann Zeit, um sich zu überlegen, wie er auf die 0:1-Niederlage beim FCA reagiert. Herausgekommen sind zwei Veränderungen an der Startformation: Marcel Sabitzer und Benjamin Pavard rücken für Noussair Mazraoui und Leon Goretzka (beide Bank) in die erste Elf.

In der Champions League feierten die Bayern zwei 2:0-Siege über Inter Mailand und Barcelona. Dem stand allerdings die magere Ausbeute in der Bundesliga gegenüber, als zuletzt sogar nur einer von sechs möglichen Punkten aus den Partien gegen VfB Stuttgart (2:2) und Augsburg (0:1) geholt werden konnte. Bei besagter Pleite in der Fuggerstadt blieben die Roten sogar erstmals seit 87 aufeinanderfolgenden Ligaspielen wieder ohne eigenen Torerfolg. Entsprechend angezählt geht der deutsche Rekordmeister in den achten Spieltag.

In diesem Duell zweier alten Rivalen stehen sich heute Abend zwei Teams gegenüber, die zuletzt deutlich hinter den eigenen Ansprüchen zurückblieben. Der deutsche Rekordmeister legte den schlechtesten Start seit zwölf Jahren aufs Parkett und blieb erstmals seit einem Zeitfenster zwischen November 2001 und Januar 2002 wieder in vier aufeinanderfolgenden Ligaspielen sieglos. Für die Gäste aus dem Rheinland ist es derweil sogar der schlechteste Bundesliga-Start seit 40 Jahren.