45. +3 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen Union Berlin und Schalke 04 noch 0:0. Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken vollständig und boten dem Gegner wenig Räume an, unternahmen umgekehrt aber auch nur halbherzige Versuche, Räume zu erschließen. Während die Schalker Offensive praktisch überhaupt nicht auf dem Platz war, hatten die Eisernen zumindest durch einen Volley von Doekhi eine nennenswerte Torchance, bei der Fährmann jedoch zur Stelle war (24.). Das ausgesprochen statische und chancenarme Spiel ist in jeder Hinsicht ausbaufähig.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Die reguläre Spielzeit ist abgelaufen. Für die eine oder andere Behandlungspause gibt es jetzt noch zwei Minuten Nachschlag.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44. Ein weiterer Trimmel-Freistoß aus dem rechten Halbfeld findet erneut keinen Abnehmer. Laïdouni kann dann zwar den zweiten Ball behaupten, aber erneut ist weder Lücke noch Anspielstation vorhanden. Defensiv macht Schalke das richtig gut.

42. Die Eisernen geben durchaus den Ton an, lauern aber zu sehr darauf, dass Schalke einen Fehler macht, anstatt effektiv Räume aufzubrechen. Die Hauptstädter sind im Spiel nach vorne noch zu statisch.

39. Rani Khedira fast sich nach Tempodribbling ein Herz und zieht einfach mal aus der zweiten Reihe ab. Der Rechtsschuss aus 23 kommt aber genau auf Ralf Fährmann, der die Arme nach oben reißt, abtropfen lässt und die Kugel dann sicher aufnimmt.

36. Uronen hat sich verletzt, bleibt auf dem Rasen sitzen und zeigt direkt an, dass es nicht weitergeht. Die Gäste sind zum frühen Wechsel gezwungen. Ouwejan übernimmt.

36. Thomas Ouwejan Schalke Einwechslung bei FC Schalke 04: Thomas Ouwejan

36. Jere Uronen Schalke Auswechslung bei FC Schalke 04: Jere Uronen

35. Die Stimmung auf den Rängen ist nach wie vor ausgezeichnet, während auf dem Rasen das Geschehen sehr ereignisarm vor sich hin plätschert.

32. Kevin Behrens Union Berlin Gelbe Karte für Kevin Behrens (1. FC Union Berlin)

Behrens geht mit ausgefahrenen Armen ins Luftduell, wofür er sich die Gelbe Karte einhandelt.

31. Eine halbe Stunde ist vorbei und es bleibt insgesamt zwar sehr intensiv und umkämpft, allerdings eben auch sehr chancenarm. Offensiv kommt von beiden Teams sehr wenig.

28. Trimmel bringt einen ruhenden Ball vom rechten Flügel aus in die Schalker Box, der jedoch deutlich zu lang ist und in den sicheren Armen von Fährmann landet.

26. Entwarnung bei Michel! Der 32-Jährige kann fürs Erste weitermachen und kehrt aufs Feld zurück.

25. Sven Michel rutscht bei einem weiteren Eckstoß von links am ersten Pfosten unglücklich weg und bleibt am Boden liegen. Das sieht nicht gut aus. Die Betreuer eilen aufs Feld.

24. Beim anschließenden Freistoß landet der zweite Ball bei Danilho Doekhi, der aus zehn Metern volley mit links abzieht. Ralf Fährmann bekommt gerade noch so die Hand ausgefahren und wischt die Kugel über die Querlatte hinweg. Die anschließende Ecke bringt dann nichts weiter ein.

22. Moritz Jenz Schalke Gelbe Karte für Moritz Jenz (FC Schalke 04)

Die Eisernen nehmen über rechts Tempo auf und Jenz muss den energischen Laïdouni mit einer harten Grätsche von den Beinen holen. Das bringt ihm die erste Gelbe Karte der Partie ein.

21. Zalazar zieht einen Freistoß vom linken Flügel aus hoch in Richtung zweiter Pfosten. Die unplatzierte Hereingabe ist jedoch ein gefundenes Fressen für Rønnow, der das Leder sicher aus der Luft pflückt.

19. Eine kurz ausgeführte Berliner Ecke mündet direkt in den nächsten Eckstoß, den Gießelmann dann hoch auf den ersten Pfosten bringt. Yoshida klärt dort jedoch per Kopf.

17. Sowohl die Eisernen, die mit einem Heimsieg Tabellenführer werden könnten, als auch die Königsblauen, die jeden Punkt im Abstiegskampf brauchen können, agieren mit einer bemerkenswerten Seelenruhe. Defensiv brennt auf beiden Seiten nichts an, während im Spiel nach vorne geduldig vorgegangen wird.

14. Die Gelsenkirchener stehen defensiv sehr gut. Erst kann Král Michel die Kugel kurz vor dem eigenen Sechzehner fair abnehmen und dann schirmt Yoshida einen zu steilen Steckpass erfolgreich ins Toraus ab.

11. Rodrigo Zalazar macht einen hohen Ball fest, kommt aber nicht an Robin Knoche vorbei, der per Grätsche zur Ecke klärt. Beim Eckstoß kann dann Alex Král am zweiten Pfosten per Kopf abschließen, aber die Kugel, die Kevin Behrens resolut wegschlägt, wäre nicht aufs Tor gegangen.

8. Allzu hoch ist das Tempo noch nicht. Schalke baut auf die defensive Stabilität der letzten drei Ligaspiele auf und die Köpenicker spielen ihren Stiefel gewohnt geduldig herunter.

5. Der erste zaghafte Abschluss gehört den Eisernen. Eine Gießelmann-Flanke köpft Trimmel jedoch direkt in die sicheren Arme von Fährmann.

4. Ruhiger Beginn bisher in Berlin. Beide Mannschaften suchen noch ihren Rhythmus.

1. Der Ball rollt!

1. Spielbeginn

Bereits in der Hinrunde setzten die Eisernen sich sehr deutlich mit 6:1 gegen den FC Schalke 04 durch. Es war im sechsten Pflichtspiel zwischen beiden Teams allerdings der erste Sieg der Hauptstädter (drei Remis, zwei Niederlagen). Im Stadion An der Alten Försterei konnten die Köpenicker die Knappen noch nie zuvor bezwingen. Von allen Teams, die aktuell in der Bundesliga vertreten sind, ist Schalke also der einzige Klub neben den Bayern, gegen den die Mannschaft von Urs Fischer noch keinen Heimsieg feierte.

Union Berlin hat im Jahr 2023 weiterhin eine makellose Bilanz. Die Köpenicker gewannen alle fünf Ligaspiele, zogen im DFB-Pokal ins Viertelfinale ein und landeten auch am Donnerstagabend im Hinspiel der Europa-League-Zwischenrunde beim 0:0 bei Ajax Amsterdam einen ersten Achtungserfolg. Das heutige Bundesliga-Heimspiel ist dabei auch eine Art Generalprobe für das Rückspiel gegen die Niederländer, das bereits in vier Tagen stattfindet.

Der FC Schalke 04 hat weiterhin die Rote Laterne inne. Die Königsblauen warten inzwischen seit saisonübergreifend 37 Bundesliga-Auswärtsspielen auf einen weiteren Dreier in der Ferne, was ein laufender Negativrekord im Oberhaus des deutschen Fußballs ist. Zumindest stabil standen die Gelsenkirchener zuletzt aber wieder. Alle drei Spiele der Rückrunde endeten 0:0. Damit ist der Aufsteiger erstmals in der Saison 2022/23 in drei aufeinanderfolgenden Ligaspielen ungeschlagen geblieben (drei Remis).

Sieben Spieltage lang führten die Köpenicker bereits die Tabelle der Bundesliga an, ehe sie am 13. Spieltag den Platz an der Sonnenseite an die Bayern verloren. Nun könnte Union Berlin erstmals seit Anfang November wieder die Spitzenposition zurückerobern. Nach der gestrigen Niederlage der Münchner in Mönchengladbach brauchen die Eisernen dafür einen Heimsieg.