25. Marcus Thuram M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 2:0 durch Marcus Thuram

Ein toller Spielzug bringt der Borussia das 2:0! Mit schnellem Direktspiel wird das Geschehen auf die linke Seite zu Pléa verlagert, der mit einem Haken in die Mitte zieht und Thuram mit einem herausragenden Außenristpass in Szene setzt. Thuram nimmt den Ball zentral in der Box einmal an und vollendet aus elf Metern flach in die linke Ecke!

24. Kein schlechter Versuch von Mavropanos, der aus gut 30 Metern einfach mal den Abschluss sucht. Der Ball geht aber einen knappen Meter links am Tor vorbei.

23. Nach einem unglücklichen Zusammenprall bleibt Sosa kurz liegen und muss am Kopf behandelt werden. Für den Linksverteidiger kann es aber weitergehen.

20. Guirassy probiert es mit einem Flachschuss aus der zweiten Reihe. Sippel ist aber im bedrohten rechten Eck und sichert die Kugel.

19. Nein! Nach kurzem Studium der Videobilder bleibt der Unparteiische richtigerweise bei seiner Entscheidung. Die Bewegung war für eine Rote Karte wegen Tätlichkeit zu wenig.

18. Jetzt meldet sich aber der VAR und schickt Referee Dr. Jöllenbeck vor den Bildschirm. Gibt es doch Rot für Bensebaini?

17. Ramy Bensebaini M'gladbach Gelbe Karte für Ramy Bensebaini (Bor. Mönchengladbach)

Im Vorlauf einer Gladbacher Ecke beharken sich Bensebaini und Anton im Strafraum. Der Borusse schlägt einmal kurz gegen den Stuttgarter aus und sieht dafür zu Recht Gelb.

15. Nächste Top-Chance für Gladbach! Kramer hebt den Ball von rechts gefühlvoll auf den zweiten Pfosten, wo sich Stenzel verschätzt. So kommt Pléa dahinter ans Leder und zieht aus zehn Metern ab. Doch VfB-Keeper Müller verkürzt geschickt den Winkel und pariert stark.

14. Auch wenn die spielerischen Vorteile bis hierhin klar bei den Gastgebern sind, hat die gute Chance durch Tiago Tomás gezeigt, dass es beim VfB mit schnellem Spiel über die Flügel auch durchaus gefährlich werden kann.

11. Jetzt zeigen sich auch die Gäste mal offensiv! Sosa flankt von der linken Seite in Richtung Elfmeterpunkt, wo Guirassy mit dem Kopf auf den zweiten Pfosten verlängert. Dort rutscht Tiago Tomás in die Kugel, die als Bogenlampe auf der Latte landet und ins Toraus geht.

10. Nächste gute Chance für BMG! Dieses Mal ist Pléa auf den rechten Flügel ausgewichen. Seine Flanke wird noch abgefälscht und landet so am zweiten Pfosten beim aufgerückten Bensebaini. Der Linksverteidiger zieht aus spitzem Winkel volley ab, doch Müller kann parieren.

7. Richtig guter Beginn der Fohlen. Pléa und Thuram komnbinieren sich von der linken Seite aus in die Box. Letztlich verspringt die Kugel aber und Anton geht dazwischen.

4. Jonas Hofmann M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Jonas Hofmann

Der Comebacker bringt Borussia Mönchengladbach ganz früh in Führung! Über die linke Seite wird Pléa bis zur Grundlinie geschickt. Der Franzose spielt den Ball halbhoch in den Rückraum, wo Hofmann mit Tempo einläuft und aus zwölf Metern zentraler Position per Aufsetzer flach ins linke Eck trifft! Technisch stark gemacht vom deutschen Nationalspieler!

3. In den ersten Minuten kontrollieren die Gastgeber die Partie und lassen den Ball durch die eigenen Reihen zirkulieren.

1. Auf geht's! Stuttgart hat in rot-schwarzen Trikots angestoßen, die Borussia ist ganz in Weiß gekleidet.

1. Spielbeginn

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck. Ihm assistieren Thomas Stein und Jonas Weickenmeier. VAR ist Tobias Welz.

Der VfB Stuttgart wartet übrigens im Kalenderjahr 2022 noch auf seinen ersten Auswärtssieg in der Bundesliga. Allerdings spricht die jüngste Bilanz in den direkten Duellen gegen Mönchengladbach für die Schwaben: In fünf Partien holte Stuttgart drei Siege und zwei Remis.

Auch bei den Gästen gibt es drei personelle Wechsel in der Startelf. Mavropanos, Stenzel und Tiago Tomás spielen für Ito, Zagadou (beide krank) sowie Katompa Mvumpa (Bank).

Im Vergleich zum 1:2 bei Union Berlin nimmt Coach Farke drei Wechsel in der Startelf vor. Koné (nach Gelbsperre), Hofmann (nach Verletzung) und Jantschke spielen anstelle von Stindl, N'Goumou sowie Elvedi (angeschlagen).

Die Gäste aus Stuttgart befinden sich unter Interimstrainer Michael Wimmer nach sechs Zählern aus drei Bundesligaspielen im Aufschwung und haben sich im Tabellenkeller etwas Luft verschafft. Beim 2:1 gegen den FC Augsburg am vergangenen Wochenende belohnten sich die Schwaben durch ein Tor von Waldemar Anton in der Nachspielzeit mit den wichtigen drei Punkten. Vor dem Auftritt bei der Borussia zeigte sich VfB-Interimstrainer Wimmer selbstbewusst: "Wir wollen gegen Gladbach wieder unser Spiel und unsere Idee durchziehen. 20:30 Uhr im Borussia-Park ist für jede Mannschaft eine Herausforderung. Die werden wir angehen und ein gutes Spiel machen."

Nach zuletzt vier Pflichtspielen in Folge ohne Sieg wird es für Borussia Mönchengladbach darum gehen zumindest ergebnistechnisch eine Wende einzuleiten. In der Vorwoche verspielten die Fohlen einen 1:0-Vorsprung bei Union Berlin und kassierten tief in der Nachspielzeit den Gegentreffer zum 1:2. Damit sind die Gladbacher auch in der Tabelle auf Platz 11 abgerutscht. Dementsprechend weiß auch BMG-Trainer Daniel Farke um die Wichtigkeit der heutigen Partie: "Wir müssen zusammenstehen und die Zähne zusammenbeißen, weil wir momentan ohne Schlüsselspieler spielen. Wir wollen das Momentum mit drei Punkten gegen Stuttgart wieder auf unsere Seite reißen."