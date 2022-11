32. Bayer ist gut im Spiel und hängt sich rein. Torgefahr versprühen die Kicker von Xabi Alonso aber kaum. Es mangelt am nötigen Tempo und den Ideen fürs letzte Drittel.

29. Ein Hauch von Torgefahr. Sheraldo Becker löst sich auf der halblinken Seite und geht dort früh auf den Torschuss. Der Berliner trifft den Ball nicht richtig und verzieht deutlich.

28. Ein Ball für den Keeper! Trimmel flankt einen Freistoß aus dem Rückraum zu unplatziert und mittig aufs Tor. Hrádecký macht einen Schritt nach vorne und angelt den Ball vom Himmel.

26. Jordan Siebatcheu Union Berlin Gelbe Karte für Jordan Siebatcheu (1. FC Union Berlin)

Harte Linie vom Ref? Siebatcheu stellt seinen Körper in Hincapié und sieht für einen Tritt im Mittelfeld ebenfalls Gelb. So langsam summieren sich die Verwarnungen.

24. Rani Khedira Union Berlin Gelbe Karte für Rani Khedira (1. FC Union Berlin)

Bayer bringt mal mehr PS auf den Rasen und sprintet mit Diaby über rechten Flügel. Khedira geht auf Nummer sicher und zieht lieber das taktische Foul. Tempovorstöße wie dieser hier von Diaby fehlen der Werkself bisher noch.

23. Was war das? Demirbay übernimmt einen Freistoß von links und will Union mit einer scheinbar einstudierten und kurzen Variane überraschen. Das Problem: Seine Teamkollegen wissen davon nichts und der Ball rollt harmlos in die Arme von Grill.

20. Union kombiniert sich mit zwei schnellen Pässen gefährlich durch den Rückraum. Kurz vor dem Strafraum lässt Siebatcheu allerdings das Bein gegen Hincapié stehen. Es folgt also keine Chance für die Eisernen, sondern nur der Pfiff des Schiedsrichters.

19. Nadiem Amiri Leverkusen Gelbe Karte für Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen)

Der erste Eintrag auf dem Spielberichtsbogen ist eine Verwarnung für Amiri. Der Leverkusener trifft Haberer im Kampf um den Ball am Standfuß.

17. Zu stürmisch: Hlozek arbeitet im Luftzweikampf mit seinem Arm und trifft Diego Leite im Nacken. Schiri Schröder pfeift zu Recht Stürmerfoul.

15. Wann folgen in der BayArena die ersten Torchancen? Momentan neutralisieren sich beide Teams schon frühzeitig und beenden die Angriffe des Gegners spätestens vor dem eigenen Sechzehner.

13. Es läuft eine ausglichene Anfangsphase. Bayer 04 will heute deutlich sichtbar einen Schritt nach vorne machen und geht auch direkt intensiv zu Werke. Union hält aber gefestigt dagegen und ist auch mit der nötigen Ruhe unterwegs.

10. Die Werkself sammelt einige Pässe in der eigenen Zone und wird dadurch etwas sicherer im Spielaufbau. Nach einem Fehlpass von Demirbay im Mittelfeld folgt allerdings beinahe ein gefährlicher Konter von Union. Siebatcheu legt sich den Ball dabei aber ebenfalls zu ungenau vor.

8. Bayer erlangt mehr Ballbesitz und schlenzt das Spielgerät erneut in den Union-Strafraum. Bakker zieht eine Hereingabe von links zu nah vors Tor, wieder ist Grill zur Stelle.

6. Direkt danach zeigt sich auch die Werkself erstmals in der Offensive. Diaby marchiert auf der rechten Seite und verfrachtet eine Hereingabe direkt zur Grill im Union-Kasten. Der Ersatztorhüter der Berliner ist übrigens von Bayer 04 ausgeliehen.

5. Auf der rechten Außenbahn schnappt sich Becker den Ball und scheitert aus spitzem Winkel. Hrádecký passt im kurzen Eck auf und fängt das Leder sicher ab.

3. Die Gäste aus der Hauptstadt übernehmen erstmal den Ball und geben auch den ersten Warnschuss ab: Ryerson schlenzt den Ball aus 18 Metern in die Arme von Hrádecký.

1. Der Ball rollt! Schiri Robert Schröder pfefit die Partie an und gibt die Kugel frei. Union gastiert in Leverkusen in weißen Trikots, die Werkself trägt Rot.

1. Spielbeginn

Bayer will den Befreiungsschlag im Tabellenkeller, Union die Tabellenführung. Wer setzt sich durch? In wenigen Minuten erfahren wir mehr!

Auch Union-Trainer Urs Fischer rotiert nach dem Europapokal und wechselt ebenfalls viermal. Grill steht für den verletzten Rønnow im Tor, dazu spielen Siebatcheu, Thorsby und Baumgartl neu von Anfang an.

Beim wichtigen Heimspiel gegen die Köpenicker muss Bayer heute erneut auf Stürmer Patrik Schick verzichten. Der Tscheche leidet an Adduktorenproblemen. Ansonsten probiert Bayer-Coach Xabi Alonso heute einen Systemwechsel aus und setzt gegen Union auf ein kompaktes 3-5-2. Neu in die erste Elf rücken Hlozek, Demirbay, Hincapié und Amiri.

Eher ungewollt wird morgen auch Bayer 04 Leverkusen bei der Auslosung der Europa League dabei sein. Die Werkself geht als Absteiger aus der Champions League eine Etage tiefer und befindet sich auch der Bundesliga weiterhin mitten im Abstiegskampf. Aktuell rangiert Bayer sogar auf dem Relegationsplatz und hat nach zwölf Spielen nur zwei Siege auf dem Konto.

Mit auch noch dem vierten 1:0-Sieg nacheinander in der Europa League holte sich Union am vergangenen Donnerstag bei St. Gilles das Ticket für die K.o.-Runde und zeigte sich dabei mal wieder äußerst effizient. Bevor morgen ganz Köpenick bei der Auslosung nun auf ein Super-Los wie den FC Barcelona hofft, geht es heute aber erstmal mit der Bundesliga weiter: Nach Brügge folgt das Duell bei Bayer - und vielleicht auch wieder die Tabellenführung.