Essen bekommt eine Ecke von rechts. Touon bringt den Ball mit ganz viel Gefühl in den Sechszehner. Dort steigt Maier am höchsten, ihr Kopfball geht jedoch einen Meter zentral übers Tor.

Eine Viertelstunde ist gespielt und Werder kommt immer besser ins Spiel. Die Bremerinnen spielen mutig nach vorne und kommen immer wieder in aussichtsreiche Abschlusspositionen. Die SGS kann in diesem Spiel bisher noch keine Torchance verbuchen.

Lührßen bringt eine Flanke von links in Richtung Elfmeterpunkt zu Hausicke. Die 24-jährige wird nicht gestört und darf den Ball frei annehmen. Ihr Versuch aus der Drehung geht am Ende zwei Meter über den Kasten.

Bremen hat die große Chance zur Führung! Dieckmann hat viel Platz im Mittelfeld und chippt den Ball über die Kette in den Lauf von Wichmann. Aus halbrechter Position läuft sie alleine auf Winkler zu, setzt den Ball am Ende jedoch einen Meter neben den rechten Pfosten. Da war mehr drin!

Gelbe Karte für Anja Pfluger (SGS Essen) Pfluger kassiert früh im Spiel die erste Verwarnung, weil sie ihrer Gegenspielerin von hinten in den Rücken springt. Es ist ihre dritte Gelbe Karte in dieser Saison.

Sterner versucht es mit einem langen Ball auf der rechten Seite in den Lauf von Baaß. Ulbrich läuft die Stürmerin am Ende souverän ab.

Essen übernimmt in den ersten Minuten die Spielkontrolle und tastet sich langsam nach vorne. Bremen steht dicht gestaffelt in der eigenen Hälfte.

Der Ball im Stadion an der Hafenstraße rollt. Die SGS stößt an in lila Trikots. Werder ist standesgemäß in Grün-Weiß unterwegs.