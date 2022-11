45. Halbzeitfazit:

Ohne Nachspielzeit geht es in die Halbzeit, Bayern München führt gegen Essen mit 1:0. Die Führung geht in Ordnung, die Gastgeberinnen sind spielbestimmend. Chancen sind allerdings Mangelware, die einzige Chance der Partie führte auch sofort zur Führung. Die Gäste verlegen sich komplett auf das Verteidigen, Konter wollen noch nicht gelingen. Essen setzt sicherlich auch darauf, dass die Münchnerinnen durch die Doppelbelastung im zweiten Durchgang nachlassen werden und so der Lucky Punch gelingen kann. Wir sind gespannt und erhoffen uns eine deutliche Steigerung nach der Pause. Gleich geht es weiter.

45. Ende 1. Halbzeit

45. Bühl flankt von der rechten Seite an den zweiten Pfosten, diese kann Schüller aber nicht erreichen. Die Essenerinnen kommen inzwischen aber nicht mal mehr im Ansatz zu einem Konter.

44. Vor der Pause wird nun doch noch mal das Tempo angezogen. Nach Doppelpass mit Kumagai zieht Magull aus 20 Metern zentraler Position ab, der Versuch rauscht aber klar über den Kasten.

43. Tatsächlich kommt Rall am Elfmeterpunkt an die Kugel, ihr Kopfball landet aber direkt in den Armen von Winkler. Immerhin mal wieder eine Torannäherung.

43. Es gibt noch einmal Freistoß für die Münchnerinnen aus dem rechten Halbfeld, nachdem Endemann die Kugel an die Hand bekommen hatte. Bringt dieser ncohmal Gefahr?

41. Magull nimmt sich einen Freistoß aus 25 Metern zentraler Position, dreht die Kugel aber doch klar links vorbei. Winkler muss nicht eingreifen.

40. Zadrazil wird rechts in den Strafraum geschickt, der Ball ist aber zu lang und Winkler kann ihn aufnehmen. Die Bayern haben sich wieder auf die Kontrolle des Spiels beschränkt, ohne große Möglichkeiten zu kreieren.

38. Sterner geht rechts in ein langes Laufduell mit Magull und wird nach 20 Metern von der Bayern-Akteurin zu Boden gezogen. Der Freistoß aus dem rechten Halbfeld bringt keine Gefahr.

35. Rall versucht es aus 22 Metern halbrechter Position mit dem linken Fuß, die Kugel geht aber klar drüber. Es wird jetzt zwingender von den Bayern.

34. Was eine Szene! Nach einer Ecke flankt Bühl von der rechten Seite, Schüllers Kopfball aus fünf Metern pariert Winkler klasse. Den Nachschuss setzt Kumagai aus vier Metern linker Position dann an den kurzen Pfosten. Der zweite Nachschuss von Schüller geht anschließend ins Tor, es lag aber wohl eine Abseitsposition vor.

32. Die Führung geht von den Spielanteilen her natürlich vollkommen in Ordnung. Da es aber noch praktisch keine gute Chance für die Gastgeberinnen gab, ist das doch sehr bitter für Essen.

30. Simon flankt links von der Grundlinie, in der Mitte will Ostermeier klären, haut aber über den Ball. Im zweiten Versuch ist die Innenverteidigerin dann aber zur Stelle.

28. Lina Magull Bayern Tooor für Bayern München, 1:0 durch Lina Magull

Und dann fällt doch das Tor! Viggósdóttir spielt Schüller 20 Meter vor dem Tor in zentraler Position an, die lässt gleich nach links in den Strafraum zu Magull prallen. Alleine vor Winkler bleibt die Nationalspielerin eiskalt und schießt aus sieben Metern ins rechte Eck ein.

26. Eine Torannäherung gibt es nun, immerhin. Eine Flanke von der rechten Seite verpasst Zadrazil, Schüller köpft dann aus zehn Metern weit vorbei.

25. Zadrazil wird endlich mal links in den Strafraum geschickt, Meißner ist aber zur Stelle und kommt am Elfmeterpunkt gerade noch rechtzeitig. So gibt es wieder keinen Abschluss.

24. Es bleibt dabei, nach vorne ist das viel zu ungenau und uninspiriert nach vorne. Auch Viggósdóttirs langer Ball kommt nicht an.

21. Nun das erste Mal, dass sich Essen mannschaftlich geschlossen vorne zeigt. Es gibt Einwurf von der linken Seite, in den Strafraum geht es aber nicht.

20. Es sind highlightarme erste 20 Minuten am Bayern Campus. Außer dem Kopfball von Viggósdóttir haben wir noch keine nennenswerte Offensivaktion gesehen.

18. Den Münchnerinnen fehlen gegen tiefstehende Gäste noch die Lösungen. Bis 30 Meter vor dem Tor kommen sie, dann haut Essen die Bremse rein.

16. Rall zieht von der rechten Seite in die Mitte und versucht es dann mit dem schwachen Fuß von der Sechzehnerkante. Die Kugel geht aber klar drüber.

14. Magull spielt Kumagai mal links am Strafraum an, doch Meißner ist zur Stelle und läuft sie clever ab. Die Defensive steht.

12. Bislang ist es eine sehr verhaltene Anfangsphase. Die Bayern machen das Spiel, ohne Chancen kreieren zu können. Die Gäste sind nur auf das Verteidigen bedacht.

11. Endemann kann nach einem Ballgewinn mal über die Mittellinie marschieren, findet aber nicht Maier. So kann Tainara die Kugel einsammeln.

9. Viggósdóttir und Tainara sammeln viele Ballkontakte im Aufbauspiel, die entsprechende Lösung fehlt aber noch. Simon und Lohmann versuchen es links am Strafraum über einen Doppelpass, aber Meißner kann klären.

7. Sterner versucht mal etwas Entlastung zu schaffen mit einem langen Ball, der kommt aber postwendend zurück. Die Münchnerinnen agieren offensiv, stehen deshalb sehr hoch, dabei aber auch mit der entsprechenden Absicherung.

5. Allzu lange wird dieses Verteidigungsspiel der Gäste nicht funktionieren. Dermaßen tief zu stehen ist dann doch sehr risikoreich. Das mutet fast wie ein Handballspiel an.

2. Erste kleinere Chance für die Gastgeberinnen. Der Kopfball von Viggósdóttir aus sechs Metern landet aber in den Armen von Winkler.

2. Die Bayern legen gleich den Vorwärtsgang ein. Essen zieht sich weit zurück, greift erst nach der Mittellinie an.

1. Dann läuft das Spiel auch schon. Die Gäste haben angestoßen.

1. Spielbeginn

Die Teams betreten in diesem Moment zusammen mit Schiedsrichterin Karoline Wacker den Rasen. In wenigen Augenblicken kann das Spiel beginnen.

Die Statistik spricht dabei deutlich für die Gastgeberinnen. Letztmals drei Punkte holten Essen gegen die Bayern 2012. Zum letzten Mal punkten konnte man 2019. Die Ausgangslage ist demnach klar. Wunder gibt es aber immer wieder.

So zeigte sich Högner vor dem Spiel auch erstmal zurückhaltend: "In erster Linie wird es für uns darum gehen das Spiel lange offen zu halten. Was dann kommt, werden wir sehen." Sydney Lohmann von den Bayern machte im Vorfeld hingegen eine deutlich forschere Ansage: "Am Sonntag gegen Essen ist ein Sieg das Einzige, womit wir uns zufriedengeben werden. Wir brauchen in der Bundesliga jeden Punkt und so werden wir das Spiel auch angehen."

Es ist natürlich ein Duell David gegen Goliath. Die Münchnerinnen stehen mit 16 Punkten auf Rang drei der Tabelle, damit allerdings bereits acht Punkte hinter dem VfL Wolfsburg, die heute Köln geschlagen haben. Ein Sieg ist deshalb Pflicht, denn sonst ist die Tabellenspitze schon sehr weit entfernt. Zuletzt zeigten sich die Bayern dabei in guter Form, lediglich in der Champions League musste man klar dem FC Barcelona den Vortritt lassen. Zuhause haben die heutigen Gastgeberinnen dabei in der ganzen Saison noch nicht einmal verloren. Auch die Gäste sind jedoch gut in Schuss. Nach verkorkstem Saisonstart haben sich die Essenerinnen reingearbeitet und zuletzt sowohl Potsdam in der Liga als auch Bremen im Pokal geschlagen. Darauf lässt sich natürlich aufbauen. In der Tabelle belegt man mit sechs Zählern den ersten Nichtabstiegsplatz, der soll es am Ende der Saison auch werden. Heute könnten für dieses Ziel dabei die vielbeschworenen "Zusatzpunkte" eingefahren werden.

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei den Gastgeberinnen beruft Alexander Straus Kumagai, Lohmann und Magull in die Startaufstellung. Im Vergleich zum letzten Ligaspiel nicht mit von der Partie sind dafür Dallmann, Kett und Stanway, letztere wegen einer Gelbsperre. Vilhjálmsdóttir, Glas, Gwinn und Damnjanović fehlen weiterhin verletzt. Bei den Gästen setzt Coach Markus Högner auf exakt die gleiche Elf wie in der letzten Bundesligapartie. Bis auf die Langzeitverletzten Elze Huls und Lily Reimöller kann Essen dabei aus dem Vollen schöpfen, es herrscht also großes Vertrauen in die Startelf.