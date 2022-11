48. Leverkusen übernimmt von Beginn an das Kommando und baut struktueriert von hinten auf. Friedrich und Fröhlich sammeln fleißig Kontakte.

46. Der zweite Durchgang läuft! Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Torlos enden die ersten 45 Minuten zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen. In Summe hatte der Tabellenzweite aus Frankfurt die besseren Chancen, doch zweimal verpasste Reuteler den richtigen Moment für den Abschluss. Beide Teams versuchen über Ballbesitz zu Chancen zu kommen, sodass die Mannschaften immer wieder ansehnliche Ballstaffetten anbieten. Will Frankfurt auch gegen Leverkusen gewinnen, muss es kaltschnäuziger vor dem Tor werden. Leverkusen kann mit der Leistung in der ersten Halbzeit zufrieden sein.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Gräwe zieht von der rechten Seite ins Zentrum und schließt flach ins kurze Eck ab. Johannes ist aber im kurzen Eck und fängt den Abschluss sicher. Auch auf der anderen Seite versucht es Freigang mit dem Halbzeitpfiff noch einmal mit einem Abschluss, kann aber Repohl nicht in Verlegenheit bringen.

43. Ein langer Ball erreicht Dunst, die am rechten Strafraumeck Platz hat und nicht lange fackelt. Ihrem Abschluss fehlt die letzte Präzision, sodass der Ball am kurzen Eck über das Tor geht. Keine Gefahr für das Tor der Werkself.

41. Kleinherne fehlen Zentimeter! Die Nationalspielerin will von der rechten Seite ins Zentrum flanken, doch die Flanke verunglückt der Außenverteidigerin. Der Ball segel über die überraschte Repohl hinweg Zentimeter über die Querlatte.

39. Freigang flankt von der linken Außenbahn ins Zentrum, Kleinherne kann der Hereinhabe per Kopf keinen Druck verleihen. Leverkusen krallt sich den Ball und bereinigt.

36. Frankfurt zieht sich nun zurück und überlässt Leverkusen das Spielgerät. Bayer agiert viel mit langen Bällen, die oft technisch nicht sauber angenommen werden. So kommt Leverkusen kaum in gefährliche Räume.

33. Die anschließende Ecke wird von einer SGE-Verteidigerin am langen Eck per Kopf bereinigt.

32. Jetzt hat auch Leverkusen die erste Großchance! Fuso kann einen zu kurzen Klärungsversuch kontrollieren und legt auf Gräwe zurück, die aus 20 Metern halbrechter Position mit dem ersten Kontakt abschließt. Den Schussversuch kratzt Johannes aus dem oberen rechten Eck zur Ecke.

29. Erneute Riesenchance für Reuteler zur SGE-Führung! Prašnikar schickt auf der halbrechten Position die Stürmerin auf die Reise, die auf und davon ist. Im Eins-gegen-Eins mit Repohl umkurvt die Frankfurterin die Keeperin. Dann ist aber der Winkel für den Abschluss zu spitz und Reuteler will eine Mitspielerin im Zentrum anspielen. Der Pass misslingt, da Fröhlich aufpasst. Da war mehr drin!

27. Melissa Friedrich Leverkusen Gelbe Karte für Melissa Friedrich (Bayer Leverkusen)

Nach einem Foul von Marti kickt die Verteidigerin den Ball unnötigerweise weg und erhält dafür den ersten Eintrag auf dem Spielberichtsbogen.

25. Frankfurt bekommt einen Freistoß aus 25 Metern zentraler Position zugesprochen, den Dunst direkt probiert. Dem Schuss fehlt es aber an Wucht und Präzision, sodass Repohl den Freistoß problemlos aufnehmen kann.

23. Baijings bringt einen Standard ungenau ins Zentrum und Frankfurt schaltet biltzschnell um. Der Ball kommt umgehend in die Spitze zu Reuteler die 20 Meter vor dem Tor Prašnikar anspielen will. Ein Abwehrbein spritzt dazwischen und macht die aussichtsreiche Situation zunichte.

21. Nach unterhaltsamen ersten 15 Minuten, ist die Partie nun ein wenig abgeflacht und ist von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt. Torchancen kommen in dieser Phase kaum zustande.

18. In Ballbesitz agiert Leverkusen mit zu wenig Tempo, sodass Frankfurt die Räume gut verdichten kann und das Auswärtsteam zu Fehlern zwingt. Repohl muss unter Druck das Spielgerät ins Seitenaus schlagen.

15. Leverkusen hat in dieser Phase nun das Kommando übernommen und versucht, über das Zentrum in gefährliche Räume zu gelangen. Die Eintracht steht aber gut und so geht Kögels Schuss aus spitzem Winkel am kurzen Pfosten vorbei ins Toraus.

12. Nun hat die Werkself die erste Ballbesitzphase, die nach einer Flanke von der rechten Seite von Doorsoun zu einer Ecke bereinigt wird. Von rechts zieht Baijings das Leder nah ans Tor, Johannes greift daneben und die Flanke zischt um Haaresbreite am langen Pfosten vorbei ins Toraus.

9. Unklar bleibt, ob das Leder wirklich nicht hinter der Linie war. Es ist wohl eine Milimeterentscheidung!

8. Reuteler hat die Führung auf dem Fuß! Dunst wird mit einem schönen Steckpass auf der halbrechten Seite geschickt und legt zentral in den Strafraum quer auf Reuteler. Die Angreiferin zieht an der Torhüterin vorbei und schließt aus kurzer Distanz flach ab. Der Abschluss wird in letzter Sekunde wohl noch vor der Linie von Siems von der Linie gekratzt.

6. Reuteler wird mit einem langen Ball in Richtung Straufraum auf die Reise geschickt. Aus spitzem Winkel will sie den Ball noch einmal zurückgelegen, eine Verteidigerin spritzt aber dazwischen und kann den Ball klären.

4. Baijings flankt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld genau in die Arme von Frankfurts Keeperin Johannes.

3. Leverkusen setzt die Eintracht früh unter Druck, der Tabellenzweite kann sich bislang kaum aus der eigenen Hälfte befreien und lässt das Leder viel über die Innenverteidigerinnen laufen.

1. Der Ball rollt! Schiedsrichterin Annika Kost hat die Partie freigegeben, in der Frankfurt in schwarzen, Leverkusen in roten Trikots auftritt.

1. Spielbeginn

Eintracht-Coach Niko Arnautis wechselt im Vergleich zum Pokalaus gegen Leipzig auf zwei Positionen: Feiersinger und Hanshaw rücken für Küver und Martinez in die Startformation. Bei den Hessinnen befindet sich vor allem Freigang in Topform, sie hat bereits fünf Treffer in fünf Spielen erzielen können. Bayer-Trainer Robert de Pauw tauscht im Vergleich zum Pokalspiel dreifach: Stammkeeperin Repohl, Verteidigerin Siems und Flügelspielerin Fuso sind neu in der Anfangself.

Fünf der letzten sechs Pflichtspiele hat Bayer Leverkusen verloren, einzig gegen Kellerkind SGS Essen konnte die Werkself zuletzt gewinnen. Die letzten beiden Partien bestritt sie gegen 1899 Hoffenheim, hatte aber gegen die Kraichgauerinnen weder in der Liga noch im DFB-Pokal das bessere Ende für sich. In dieser Saison agiert Leverkusens Offensivspielerin Jill Baijings auffällig, die nach sieben Partie bereits drei Treffer erzielen konnte.

Eintracht Frankfurt hat in der aktuellen Ligasaison noch keines der sieben Ligaspiele verloren - einzig gegen München und Hoffenheim mussten sich die Adler mit einem Unentschieden zufrieden geben. Am vergangenen Ligaspieltag setzten sie sich ungefährdet mit 2:0 gegen den 1. FC Köln durch. Etwas überraschend folgte dann aber letzten Samstag eine Niederlage im Pokal gegen Zweitligist RB Leipzig. Die Frankfurterinnen wollen heute also den Faux-Pas im Pokal Wiedergutmachung betreiben.

In der vergangenen Saison konnte Eintracht Frankfurt beide Partien gegen Leverkusen knapp für sich entscheiden. Auch heute sind die Hessinnen Favorit im Spiel, denn aktuell liegen sie in der Ligatabelle auf dem zweiten Tabellenplatz. Nur die Double-Siegerinnen aus Wolfsburg sind in der Tabelle vor der Eintracht. Leverkusen steht dagegen auf dem sechsten Rang und befindet sich so im gesicherten Tabellenmittelfeld.