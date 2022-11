Gelbe Karte für Clara Fröhlich (Bayer Leverkusen) Fröhlich räumt Harsch im Mittelfeld ab und wird verwarnt. Das ist so vollkommen in Ordnung.

Baijings bekommt die Kugel etwas glücklich vom Gegner am Sechzehner. Ihr Versuch wird noch abgefälscht, so gibt es Ecke.

Hoffenheim kommt nicht mehr wirklich in die Zweikämpfe. Kann Leverkusen jetzt nochmal konsequent nach vorne kommen in der letzten Viertelstunde der Partie?

Hoffenheim versucht, den Ball länger in den eigenen Reihen zirkulieren zu lassen. Die Gastgeberinnen hatten bereits seit längerer Zeit keine Chance mehr.

Tooor für Bayer Leverkusen, 2:1 durch Amira Arfaoui Da ist der Anschlusstreffer! Senß behält im Mittelfeld nach langer Ballstafette die Übersicht und schickt Arfaoui klasse in den Strafraum. Diese bleibt vor Tufeković eiskalt, lässt die Torhüterin aussteigen und muss dann nur noch einschieben.

Schlimmer Abspielfehler von Memeti in der gegnerischen Hälfte, schon rollt der Konter. Emmerling schickt Kögel links in den Strafraum, doch das Schüsschen landet direkt bei Tufeković.

Es geht hin und her, auch die TSG wackelt hinten. Ein guter Flankenwechsel findet Emmerling links im Strafraum, die aus zwölf Metern aber volley verzieht und nur das Außennetz trifft.

Nächste Riesenchance für die Gastgeberinnen. Hartig wird links freigespielt und flankt aus dem Halbfeld. Am vorderen Fünfmeterraumeck streckt sich Billa und kommt tatsächlich an die Kugel, die dann aber knapp links vorbeigeht.

Turányi muss im Anschluss an diese Situation behandelt werden. Im Getümmel war eine TSG-Akteurin auf sie gefallen.

Doppelchance für die TSG! Nach einer Ecke von links herrscht Chaos im Strafraum. Zunächst scheitert Memeti aus wenigen Metern, dann bleibt Corley aus zwölf Metern zentraler Position am Fuß von Repohl hängen. Das hätte die Entscheidung sein können.

Halbzeitfazit: Pünktlich ist Pause. Die Gäste spielen nicht schlecht, das hohe Pressing zeigt durchaus seine Wirkung, doch im letzten Drittel ist Leverkusen einfach viel zu ungefährlich. Auf der anderen Seite dagegen sind die Konter unwiderstehlich, es hätten sogar noch mehr Treffer fallen können. So führt Hoffenheim hochverdient mit 2:0. Die Gäste müssen sich nun überlegen, wie sie das Pressing besser absichern, sonst kann das auch eine Packung werden heute. Gleich geht es weiter.

Die Zweikämpfe im Mittelfeld werden intensiver. So gibt es gerade keine Torraumszenen, von denen zu berichten wäre.

Schaffen die Gäste hier vor der Pause noch den Anschlusstreffer? Aktuell sieht es eher danach aus, als könnte Hoffenheim die 2:0-Führung in die Pause verwalten.

Siems mit dem hohen Ballgewinn am gegnerischen Sechzehner, Kögel versucht es dann sofort aus zentraler Position. Auch dieses Mal kein Problem für Tufeković.

Das geht viel zu einfach. Hartig wird links auf die Reise geschickt, diese sucht direkt am Fünfmeterraum Billa. Repohl ist rechtzeitig draußen und kann dazwischen gehen.

Auch die anschließende Ecke wird gefährlich. Hartig kommt am Elfmeterpunkt ganz frei zum Kopfball, Billa schiebt diesen dann aber knapp rechts am Kasten vorbei. Den hat die Stürmerin fast mehr geklärt als aufs Tor gebracht vom rechten Fünfmeterraumeck.

Tolle Parade von Tufeković! Arfaoui mit der ersten richtigen Chance für die Gäste, nach einer Flanke von links ist sie am Elfmeterpunkt vollkommen frei. Die Ballkontrolle gelingt nicht ganz und so muss sie zum Schuss grätschen, diesen kann die TSG-Torhüterin klasse aus dem rechten Eck fischen.

Tooor für 1899 Hoffenheim, 2:0 durch Ereleta Memeti Hochverdient, dieses 2:0. Hickelsberger erobert rechts im Mittelfeld robust die Kugel gegen Arfaoui und marschiert los. Rechts am Strafraum angekommen nimmt sie klug den Kopf hoch und findet mit ihrem Pass Memeti am Elfmeterpunkt. Die Kosovarin bleibt cool und schiebt clever unhaltbar für Repohl unten rechts ein.

Und schon rollt der nächste Konter, Memeti ist links nach einem geblockten Ball auf und davon. Allerdings sind keine Mitspielerinnen mitgelaufen und so bricht sie ab, sichert also die Kugel.

Es ist ein munteres Spiel, in dem die Gäste nun versuchen, etwas mehr Spielkontrolle auszuüben. Die Konter der Hoffenheimerinnen sind brandgefährlich.

Das hohe Pressing ist den Leverkusenerinnen jetzt zweimal zum Verhängnis geworden. Hinter der letzten Linie ergeben sich so riesige Räume für die TSG.

Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:0 durch Gia Corley Da ist das 1:0 für die Gastgeberinnen. Endlich geht es mal sortiert nach vorne, mit einer tollen Kombination spielt sich die TSG an den Strafraum. Dort legt Billa klasse in den Lauf von Corley, die alleine vor Repohl auftaucht und clever über die Keeperin lupft. Ein toller Treffer.

Beide Teams suchen in diesen Anfangsminuten das Offensivspiel, das Mittelfeld wird schnell überbrückt. Anschließend fehlt aber sowohl Hoffenheim als auch Leverkusen die Präzision.

Die Flanke kommt an den Fünfmeterraum, doch Tufeković kann die Kugel wegfausten. Im Anschluss daran gibt es ein Offensivfoul, keine Gefahr für das TSG-Tor also.

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichterin Mirka Derlin den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

In Sinsheim regnet es, das nur zur Information, wie aus Eimern. Das wird das Auftaktspiel des 7. Spieltages sicherlich beeinflussen.

Die Gäste konnten am vergangenen Wochenende nach drei Niederlagen mit einem klaren 6:0 gegen Essen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. An diese Leistung wollen sie heute sicherlich anknüpfen, wenngleich Hoffenheim ein anderes Kaliber darstellt. Wir dürfen gespannt sein, wie die Werkself die Partie heute angeht.