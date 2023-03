45. +1 Halbzeitfazit:

Direkt nach dem Islacker-Doppelpack wird die erste Halbzeit abgepfiffen. Köln führt mit 3:0 gegen Duisburg und beendet damit die torlose Zeit beeindruckend. Der Vorsprung ist auch in der Höhe verdient, weil die Kölnerinnen sich klar mehr Abschlüsse erzielen und die Gäste immer wieder unter Druck setzen. Der MSV wechselte nach dem 0:2 offensiv und fand in den Minuten vor der Pause verstärkt im Kölner Strafraum statt, ohne aber zu wirklich gefährlichen Torszenen zu kommen. Gleich geht es weiter, fallen dann noch weitere Tore?

Irre! Nach monatelanger Torflaute netzt der FC nun schon zum dritten Mal gegen den MSV! Islacker schürt den Doppelpack und profitiert dabei von einer verunglückten Aktion der Duisburger Keeperin. Mahmutovic bekommt den Moorrees-Freistoß nur kurz zur Seite weggefaustet, wo Sarah Puntigam reaktionsschnell agiert und den Ball zurück in die Mitte bringt. Dort hat sich Islacker freigelaufen und schiebt mit links ein.

45. +1 Die Nachspielzeit läuft und der FC hat nochmal einen Freistoß aus dem linken Halbfeld zugesprochen bekommen. Moorrees tritt ihn mit Zug zum Tor...

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43. Über die linke Seite kommt Genessee Puntigam mal mit vor und setzt sich nach hohem Zuspiel von ihrer Gegenspielerin ab. Doch dann geht die Fahne hoch, so dass die vielversprechende Szene abgepfiffen wird.

41. Die Gäste machen jetzt Druck und sind bemüht, noch vor der Pause den Anschluss herzustellen. Eine scharfe halbhohe Flanke von Cin segelt durch den Kölner Sechzehner, verpasst allerdings die Mitspielerinnen und geht ins Seitenaus.

40. Nicole Bender-Rummler wird heute voraussichtlich das letzte Mal auf der Kölner Bank sitzen. In der Länderspielpause soll in Köln über eine Nachfolge beraten und entschieden werden.

38. Auf der Gegenseite will Duisburg mit einem Standard für Gefahr sorgen. Eine hohe Ecke von Freutel begräbt Klett aber sicher unter sich. Sie war nach ihrem Fehler, dem zum entscheidenden Gegentor gegen Bremen führte, untröstlich und will ihren Kasten heute sauberhalten.

37. Köln bekommt nicht genug! Schon ist die agile Zawistowska auf dem linken Flügel wieder enteilt und nimmt in der Mitte Islacker mit. Doch die Kapitänin verpasst den Doppelpack, sie hält den Fuß in die flache Flanke, kann den Schuss aber nicht kontrollieren. Der Ball geht klar rechts daneben, Abstoß für Duisburg.

35. MSV-Coach Nico Schneck reagiert und nimmt die akut Gelb-Rot-gefährdete Emilie Henriksen runter. Mit Sarina Heeb kommt eine Stürmerin und damit gibt der Trainer taktisch eine klar offensivere Marschroute vor.

32. Mandy Islacker Köln Tooor für 1. FC Köln, 2:0 durch Mandy Islacker

Ein Tor mit Ansage! Eine Flanke von rechts durch Cerci bekommt die Angreiferin erneut vor die Füße. Das zweite Zuspiel kommt besser und landet in der Mitte auf dem Kopf von Sturmpartnerin Islacker, die aus kurzer Distanz nur noch einnicken muss.

31. Islacker probiert es! Ihr Schuss links am Strafraum streicht knapp über die Latte. Köln ist nah am zweiten Treffer!

30. Eine halbe Stunde ist absolviert im Kölner Südstadion. Die Gastgeber haben das Spiel im Griff und die besseren Chancen, demnach ist die Führung durch Zawistowska und damit einhergehend das Ende der Torflaute verdient. Der MSV tut sich nach ordentlichem Beginn schwer, nach vorne zu kommen.

28. Henriksen wandelt am Platzverweis! Islacker setzt Zawistowska in Szene auf der linken Seite, diese wird verfolgt von Duisburgs dänischer Abwehrspielerin. Die Duisburgerin muss erneut zum Foul greifen und alle rechnen mit dem Platzverweis, aber Schiedsrichterin Westerhoff belässt es bei einer allerdings eindringlichen Ermahnung. Henriksen muss ab jetzt aufpassen!

27. Dann kommen die Zebras doch mal durch, Vobian setzt Cin in Szene, deren Kopfball aber zunächst geblockt wird. Aus der zweiten Reihe probiert es Denesik mal beherzt aus der zweiten Reihe, zielt aber deutlich drüber!

26. Duisburg kann sich in dieser Phase kaum befreien. Die Gäste versuchen, den eigenen Strafraum dicht zu machen und lauern auf Konter, doch sie kommen damit ihrerseits kaum durch.

24. Der folgende Freistoß wird von Innenverteidigerin Moorrees scharf vor das Tor getreten und gerade noch vom MSV zur Ecke geklärt. Nach dieser kommt Genessee Puntigam per Kopf zum Abschluss, setzt die Kugel aber im Fallen knapp über das Gehäuse.

23. Emilie Henriksen MSV Duisb. Gelbe Karte für Emilie Henriksen (MSV Duisburg)

Henriksen kann Zawistowska auf dem linken Flügel nicht stoppen und bringt sie mit einem Trikotzupfer zu Fall. Das gibt die erste Verwarnung der Partie.

21. Die Fans auf den Rängen feiern lautstark den ersehnten Treffer. Das Kölner Team will es keinesfalls beim 1:0 belassen, stattdessen verpasst Donhauser das 2:0! Nach Ablage von Islacker zielt Donhauser zentral vor dem Sechzehner einen Tick zu hoch und setzt den Ball rechts drüber!

18. Wie wird der MSV reagieren! Die Gäste kommen mit einem Freistoß aus dem linken Halbfeld, den Cin mit hohem Bogen an den zweiten Pfosten bringt. Dort steigt Hess am höchsten, setzt den Ball aber klar links daneben.

Nach über 900 Minuten und zehn Spielen ohne eigenen Treffer ist der Bann beim FC gebrochen! Zawistowska wird steil geschickt und ist nicht mehr zu stoppen. Am Strafraum umkurvt sie die herauslaufende Mahmutovic und schiebt dann mit links locker ein. Die Erleichterung ist riesig beim FC!

15. Gute Chance! Islacker geht ins Kopfballduell mit Zielinski am zweiten Pfosten, Mahmutovic faustet daneben! Doch dann wird die Szene wegen Offensivfoul abgepfiffen, eine harte Entscheidung. Da Zielinski zuletzt am Ball war, hätte es Ecke geben müssen.

14. Die Gastgeber spielen hohes Pressing und setzen den MSV bereits kurz hinter dessen Strafraum utner Druck. Jetzt sieht sich Cin zu einem Foul an Wilde rechts am Strafraum gezwungen, das könnte wieder gefährlich werden!

13. In den Kölner Spielaufbau ist auch immer wieder Torhüterin Klett involviert, die weit aus ihrem Tor gekommen ist und kurz hinter dem Mittelkreis den Ball mit ihren Kolleginnen laufen lässt. Dann folgt meist schnell ein langer Ball, der aber bis auf Gudorfs Durchbruch eben noch nicht für Gefahr sorgen konnte.

11. Die Partie ist nach kleineren Fouls immer wieder kurz unterbrochen. Man merkt, dass es für beide Teams hier um sehr viel geht. Unfair ist es aber bisher nicht.

9. Plötzlich ist Gudorf rechts durch und läuft mit großem Einsatz über den halben Platz. Doch Fürst bleibt dran, beißt sich förmlich an ihrer Gegnerin fest und kann den Schuss am Strafraum in letzter Sekunde abblocken. Die Ecke im Anschluss wird dann geklärt. Beste Offensivszene bisher!

7. Jetzt ist der MSV erstmals in der Gefahrenzone! Eine hohe Flanke von rechts wird im Strafraumzentrum zunächst unzureichend von den Kölnerinnen geklärt. Links kommt dann Hess nochmal an die Kugel, doch sie produziert dann nur eine Mischung aus Flanke und Abschluss, die auf dem Tor landet.

5. ...und sie bringt den Standard halbhoch an den ersten Pfosten, wo der MSV aber erneut klären kann. Cerci hatte unter anderem in der Mitte gelauert.

4. Freutel bringt Zawistowska links etwa 35 Meter vom Tor entfernt mit einem leichten Rempler zu Fall. Das reicht für einen Freistoß und der kommt lang auf den zweiten Pfosten, wo Henriksen zur Ecke klären kann. Die wird Islacker treten...

3. In den ersten Minuten läuft der Ball in den Kölner Reihen, während die Gäste ab dem Mittelkreis lauern und die Gegnerinnen erstmal kommen lassen. Die Zebras scheinen auf Konter zu lauern.

1. Der Ball rollt im Kölner Südstadion!

1. Spielbeginn

Im Rahmen der Aktionswoche gegen Rassismus halten die beiden Teams vor Spielbeginn noch ein Banner hoch, mit dem sie sich klar dagegen positionieren. Eine wichtige Geste, gerade im Rahmen eines sportlich so wichtigen Spiels.

Die Partie wird gepfiffen von Schiedsrichterin Nadine Westerhoff. Ihre Assistentinnen sind Irina Stremel und Sarah Willms.

Im Hinspiel war Duisburg durch Tore in der Mitte der zweiten Hälfte von Miray Cin (69. Minute) und Dörthe Hoppius (73.) spät in Führung gegangen, der Anschlusstreffer durch einen direkt verwandelten Freistoß von Sarah Puntigam (81.) kam zu spät. Im erst sechsten direkten Vergleich ging damit der dritte Sieg an den MSV. Zwei Spiele gewann der FC, einmal gab es ein Remis.

Scheck ist sich bewusst, dass ein Sieg gegen angeknackste Kölnerinnen seinem Team eine „sehr gute Ausgangsposition für die kommenden Wochen verschaffen“ würde. Auf der Gegenseite ist sich die neue Kölner Trainerin Bender-Rummler, die bei der Niederlage gegen Bremen erstmals an der Seitenlinie stand, der großen Bedeutung der Partie ebenfalls bewusst. Im Training lag der Fokus auf dem Offensivspiel. „Es ging darum, alle Aktionen auf dem Platz bewusst auszuführen und Lösungen für das Spiel im letzten Drittel zu finden. Jetzt zählt es am Freitag, alles reinzuwerfen und uns aus eigener Kraft aus der Situation zu ziehen, in die wir uns gebracht haben“, sagt Bender-Rummler.“

Etwas besser sind die Vorzeichen beim MSV, der als Tabellen-Zehnter einen Punkt vor dem FC steht und Anfang März einen wichtigen Dreier beim 3:0 gegen Schlusslich Potsdam holte. Die beiden Spiele danach in München (0:4) und gegen Bremen (0:1) gingen allerdings verloren und so schmilzt das Polster auf die Abstiegsränge weiter. Heute will sich Trainer Nico Schneck mit seinem Team den fünfen Saisonsieg holen und den Vorsprung auf Köln wieder auf vier Zähler schrauben.

Die Gastgeber können mit einem Sieg am heutigen Gegner vorbeiziehen. Zuletzt zeigte die Formkurve des FC aber steil nach unten. Köln wartet seit elf (!) Ligaspielen auf einen Sieg. Im rheinischen Derby bei Bayer Leverkusen (0:0) Anfang März punkteten die Kölnerinnen letztmals. Den letzten eigenen Treffer schoss das Team von Trainerin Nicole Bender-Rummler am 6. Spieltag beim 1:2 im Hinspiel. In diesem Jahr hat Köln also erst einen Punkt und kein einziges eigenes Tor erzielt.