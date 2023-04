90. +2 Fazit: 0:0 endet das Nachholspiel des 17. Spieltags zwischen der SGS Essen und Bayer Leverkusen. In einer Partie, die sich lange Zeit auf überschaubarem Niveau abspielte, hatten die Gastgeberinnen gegen die favorisierten Leverkusenerinnen insgesamt die besseren Chancen, aber keine der beiden Seiten brachte in den 90 Minuten auch nur einen Schuss auf das Gehäuse des Gegners. Sowohl bei der SGS als auch bei Bayer fehlte es dem letzten Pass an Präzision. In der Schlussphase hatten die Essenerinnen Pech, als ihnen ein Treffer wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt wurde.

90. +2 Spielende

90. +1 Essen spielt in den letzten Sekunden der Partie auf Sieg. Schaffen sie noch den Lucky Punch?

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

88. Der Ball liegt im Leverkusener Tor, aber der Treffer zählt nicht! Kowalski schlägt einen hohen Ball an den zweiten Pfosten, wo Julia Debitzki die Kugel aus kürzester Distanz über die Linie köpft. Die Freude währt aber nur kurz. Das Schiedsrichtergespann entscheidet auf eine Abseitsstellung von Debitzki.

87. ...der Eckball bringt nichts ein. Aber Sekunden später hat Rieke mit einem Drehschuss vom Elfmeterpunkt die große Chance zur Führung. Aber wieder ist ein Abwehrbein dazwischen, so dass die Kugel am Tor vorbeihoppelt.

86. Es gibt Ecke für Essen, nachdem nach der eigentlich ungefährlichen Hereingabe von Sterner sich Keeperin Repohl und Friedrich nicht einig sind und Friedrich den Ball vor der Torfrau ins Toraus bugsiert.

83. Plötzlich ist Dampf in der Partie. Offenbar wollen sich beide Seiten nicht mit dem torlosen Unentschieden zufrieden geben.

80. Eva van Deursen Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Eva van Deursen

80. Kristin Kögel Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Kristin Kögel

80. Auf der anderen Seite ist plötzlich Kristin Kögel auf halblinks frei durch. Ihr Schuss an der herausstürmenden Sophia Winkler vorbei verfehlt das lange Eck um einen Meter. Es war die letzte Aktion für sie in diesem Spiel. Der Wechsel war schon angezeigt.

79. Wieder lässt Essen eine gute Abschlussgelegenheit aus! Vivien Endemann dribbelt sich bis an den Strafraum heran, steckt dann durch zu Elmazi, die das etwas zu ungenaue Anspiel nicht verwerten kann. Die Stürmerin wäre frei durch gewesen.

75. Eine Viertelstunde vor Abpfiff sind beide Teams noch ohne Schuss aufs Tor. Sophia Winkler wie auch Friederike Repohl erleben bislang einen wahrlich ruhigen Nachmittag.

74. Wieder gibt es einen im Ansatz gefählichen Angriff der SGS über Katharina Piljic. Aber wieder ist die Hereingabe in den Strafraum deutlich zu ungenau und landet in den Füßen einer Bayer-Defensiv-Akteurin.

72. Die Essenerinnen verstärken nun ihrerseits wieder ihre Offensivbemühungen - aber im Strafraum sind sie schon lange nicht mehr gefährlich gekommen.

68. Das war knapp! Ivana Fuso erkämpft sich auf der linken Außenbahn den Ball. Von dort landet die Kugel im zentralen Mittelfeld bei Elisa Senß, die aus 20 Metern abzieht. Ihr Schuss streicht nur Zentimeter am rechten Torpfosten vorbei. Das war mit Abstand die größte Chance für die Gäste. Sophia Winkler wäre da machtlos gewesen.

66. Die eingewechselte Ivana Fuso bringt gleich frischen Wind in die Leverkusener Offensivbemühungen. An der linken Eckfahne tanzt sie Beke Sterner aus. Bei der zweiten Essenerin ist dann aber Endstation.

62. Das war er doch, der erste Aufreger der Partie. Davor war die Partie, die schon in der ersten Halbzeit auf überschaubarem Niveau vor sich hinplätscherte, noch weiter eingeschlafen. Vielleicht war die Elmazi-Chance nun der Auftakt zu einer lebendigeren Schlussphase.

61. Elmazi hat die größte Chance der Partie! Maike Berentzen steckt wunderbar in den Strafraum auf Laureta Elmazi durch. Die hat freie Bahn zum Tor, wird aber im letzten Moment noch von Melissa Friedrich abgerätscht.

59. Ivana Fuso Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Ivana Fuso

59. Sylwia Matysik Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Sylwia Matysik

59. Verena Wieder Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Verena Wieder

59. Amira Arfaoui Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Amira Arfaoui

54. Keine Änderung zur ersten Halbzeit: Die Fehlerquote im Offensivspiel ist im letzten Drittel immer noch deutlich zu hoch. So fällt es den beiden Defensivreihen leicht, die gegnerischen Angriffe zu unterbinden.

51. ...die hohe Hereingabe ist wieder eine Beute der Essener Innenverteidigung. Nach der Klärung per Kopfball kann Lena Ostermeier den Ball vor dem Überschreiten der Torauslinie weggrätschen und verhindert so einen Eckball.

50. Freistoß für Leverkusen aus dem Halbfeld...

46. Der Zusammenprall mit Senß kurz vor der Pause war für Ramona Maier folgenschwerer als zunächst gedacht. Sie hat das Spiel verlassen müssen. Für sie ist jetzt Vivien Endemann in der Partie.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:In einer Partie ohne große Höhepunkte zwischen der SGS Essen und Bayer Leverkusen geht es folgerichtig mit 0:0 in die Kabinen. Die Werkself enttäuscht bisher und konnte sich in den ersten 45 Minuten nicht den Hauch einer Torchance erspielen. Etwas besser sieht es bei den Gastgeberinnen aus, die über zwei Distanzschüssen von Anja Pfluger in der 26. und von Maike Berentzen in der 43. Minute wenigstens zwei Halbchancen verbuchen konnten.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Ramona Maier bekommt im Zweikampf das Knie von Elisa Senß gegen ihren Oberschenkel. Das sieht nach einem Pferdekuss aus, der erst einmal auf dem Feld behandelt werden muss.

43. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld geht es für die SGS schnell. Maike Berentzen schnappt sich die Kugel, zieht über 20 Metern Richtung Tor und zieht dann aus 18 Metern ab. Ihr Schuss ist der erste gefährliche der Partie und streicht nur einen knappen Meter am rechten Lattenkreuz vorbei.

41. Das Hinspiel ging übrigens mit 6:0 an Leverkusen. Allerdings konnte die SGS auch im Oktober vergangenen Jahres die Partie lange offen halten. Das erste Bayer-Tor fiel in der jetzt erreichten 41. Minute.

40. Ramona Meier wird im Luftzweikampf von Juliane Wirtz unterlaufen und prallt schmerzhaft auf die Schulter. Nach kurzer Unterbrechung kann sie aber weiterspielen.

39. Leverkusen hat nun mehr Ballbesitz, den aber vor allem im Mittelfeld. In Strafraumnähe ist das Spiel der Gäste noch zu fehlerbehaftet.

36. Langer Ball auf Arfaoui, aber Sophia Winkler ist aufmerksam und pflückt die Kugel vor der Angreiferin aus der Luft.

32. Nach vielen Minuten mal wieder ein offensives Lebenszeichen von Bayer - allerdings kann man den Versuch von Lisanne Gräwe aus mehr als 25 Metern eher als Verzweiflungstat verbuchen. Die Kugel fliegt hoch und weit am Tor vorbei.

30. Zum wiederholten Mal kann sich Essen - diesmal über Kowalski und über links - in den Strafraum hineinspielen. Es hakt aber noch beim letzten Zuspiel. Auch diesmal klärt die Leverkusener Innenverteidigung letztlich.

29. Die SGS setzt sich in den letzten Minuten in der Hälfte der Leverkusenerinnen fest, die sich häufig nur durch Fouls zu helfen wissen. Die Freistöße der Gastgeber bringen aber bisher noch keine Gefahr.

26. Schöner Angriff von Essen über die rechte Seite. Die Flanke in den Strafraum kann Elisa Senß nur vor die Füße von Anja Pfluger abwehren. Deren Schuss von der Strafraumkante geht aber gute 2 Meter über den Querbalken.

23. Die Hälfte der ersten Halbzeit ist vorbei. Bislang musste weder Sophia Winkler im Kasten der Gastgeberinnen noch ihr Gegenüber Friederike Repohl eingreifen.

22. Jill Baijings wird steil in den Strafraum geschickt, aber SGS-Verteidigerin Beke Sterner ist vor ihr am Ball. Die Niederländerin läuft ihrer Gegenspielerin in dieser Aktion in die Hacken - es geht mit Freistoß für Essen weiter.

19. Bayer versucht es mit einem hohen Ball in den Essener Strafraum - dort ist als Abnehmerin der Gäste nur Kristin Kögel anwesend. Die Flanke ist allerdings deutlich zu hoch für die nur 1,56-Meter große Offensivspielerin.

17. Noch fehlt es dem Leverkusener Aufbauspiel zu häufig an der Genauigkeit im Passspiel. So gehen verpuffen viele vielversprechende Angriffsaktionen.

15. Nach einem langen Ball auf Kögel kann es mal schnell gehen, aber bisher zeigt sich die Essener Verteidigung noch sehr aufmerksam und bereinigt die Situation noch vor dem Strafraum.

13. Bayer bekommt den ersten Eckball der Partie: Die Hereingabe ist zu kurz, aber die Leverkusenerinnen bekommen die zweite Chance. Die zweite Flanke ist besser, aber am 5er hat Schiedsrichterin Boike ein Offensiv-Foul gesehen. Es geht weiter mit Freistoß für Essen.

10. Amira Arfaouis Schuss von der Strafraumgrenze wird abgeblockt. Der erste Torschuss der Partie bringt noch keine Gefahr für den Kasten von Sophia Winkler.

8. Viele Zweikämpfe im Mittelfeld prägen die ersten Minuten der Partie. Katharina Piljic muss sich gleich gegen zwei gegnerische Spielerinnen durchsetzen und verliert die Kugel.

5. Jetzt setzt auch die SGS das erste offensive Ausrufezeichen. Ramona Maier dringt über rechts in den Strafraum ein, wird aber von einer Leverkusener Abwehrspielerin per Grätsche gestoppt.

3. Der erste vielversprechende Angriffsversuch der Bayer-Akteurinnen: Lisanne Gräwe steckt durch auf Amira Arfaoui, aber die Schweizer Nationalspielerin stand knapp im Abseits.

1. Spielbeginn

Schiedsrichterin der heutigen Partie ist Julia Boike, die ihre allererste Partie in der Frauen-Bundesliga leitet. Assistiert wird sie von Annette Hanf und Jana Oberländer.

Der Tabellen-Siebte empfängt den Fünften - während es 6 Spiele vor Saisonschluss für Bayer nur noch darum geht, den aktuellen Tabellenplatz abzusichern, wären für die SGS drei Punkte wichtig, um den 4-Punkte-Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auszubauen.